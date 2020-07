США и Китай: здравствуй, новая холодная война!

Противостояние США и Китая имеет место давно. Все шире разворачивается торгово-экономическая война. Все более явной становится реальностью "холодная война" между Штатами и Поднебесной, то есть нарастающее вооруженное противостояние и так называемая "гонка вооружений", в общих чертах повторяя американо-советское противостояние. Теперь к этому добавляется еще одна важная компонента - идеологическое противоборство...

Все это происходит на фоне небывалого падения экономики США и предвыборной истерии, в пылу которой Трамп уже заговорил о переносе президентских выборов, чего в Штатах еще ни разу в истории не бывало, информируют Экономические Новости.

Собственно, идеологическое невосприятие Америкой Китая имеет место давно, как минимум, со времени прихода к власти Мао Цзедуна, после чего Китай стал считаться «коммунистическим». Хотя по поводу «коммунизменности» нынешней китайской политической и социально-экономической модели, не говоря уже об ушедшем в историю маоизме, есть очень много крайне неприятных вопросов, на которые китайские «товарищи» отвечать не любят, но это отдельная тема.

Однако с некоторых пор, а именно с 1972 года, когда бывший президент Ричард Никсон начал политику примирения с тогда еще маоистским Китаем, американцы идеологические противоречия с китайцами не то чтобы не замечали, но старались их не слишком раздувать, поскольку экономическое сотрудничество с Поднебесной оказалось более чем выгодным, и сугубо шкурные интересы пересилили идеологическую догматику.

К тому же примирение США и Китая в 1970-х давало Америке огромные внешнеполитические дивиденды. Ведь установление взаимовыгодных, даже просто лояльных отношений с Поднебесной развязывало Вашингтону руки в противостоянии с тогдашним главным противником в лице Советского Союза.

Сейчас на волне резко обострившихся американо-китайских противоречий в торгово-экономической, военной и геополитической сферах в Вашингтоне решили вспомнить, что Китай формально числится «по коммунистическому ведомству». В отличие от России и прочего постсоветского «хлама» Китай формально не отказывается от красного флага со звездочками, от разговоров о коммунистических перспективах, по крайней мере — от идеологии, тем более социальной практики, которые, впрочем, имеет мало общего с Марксом и даже Лениным. Но западный, а теперь уже и постсоветский обыватели в этом всем мало что соображает, а потому американская пропаганда на тему «коммунистической тоталитарии с китайским разрезом глаз» массовому обывателю «хорошо заходит».

Немаловажен также предвыборный фактор, который можно сейчас даже считать важнейшим. Пандемия и коронакризис сильно пошатнули электоральные позиции Трампа, прежде всего в социально-экономической сфере. Китай является идеальным номинантом на роль «врага Америки», против которого Америка должна объединиться вокруг Трампа.

Все это было бы смешно, если бы не толкало мир в новое глобальное противостояние, чреватое непредсказуемыми последствиями

Майк Помпео — Черчилль наших дней

Новой вехой в противостоянии Америки и Китая стала речь госсекретаря США Майка Помпео. Этот спич уже сравнивают со знаменитой речью на тот момент уже отставного премьера Великобритании Уинстона Черчилля в Фултоне, штат Миссури (США), 5 марта 1946 года. Считается, что именно эта речь положила начало холодной войне между США и СССР, а затем НАТО и Советским блоком. На самом деле, там все было сложнее, а речь Черчилля стала лишь этаким спусковым крючком перехода от союзничества между СССР, США и Британией во время Второй мировой войны к противостоянию в послевоенный период.

Не говоря уже о том, что эта речь имела сложный историко-личностный подтекст, о котором не особо вспоминают. Фултон был родиной тогдашнего президента США Гарри Трумэна — того самого, который отдал приказ об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки. Собственно, Трумэн попал на высший государственный пост Америки в результате смерти Франклина Делано Рузвельта в апреле 1945 года, поскольку был при Рузвельте вице-президентом, а по законам США, в случае ухода президента с поста по любой причине, его место автоматически занимает вице-президент. В 1949 году на очередных выборах Трумэн во второй раз стал президентом. В основе политики Трумэна был пересмотр политики его предшественника Рузвельта, в том числе в сфере отношений с СССР, поскольку Трумэн считал, что Рузвельт занимал в отношении СССР и Сталина слишком мягкую и уступчивую позицию. Известно, что история не имеет сослагательного наклонения, но все же, если допустить, что Рузвельт не покинул этот мир, то вполне возможно, не было бы атомных бомбардировок Японии, и вообще вся послевоенная история могла бы пойти несколько иным путем, в том числе в части холодной войны и противостояния двух систем, которое едва не вылилось в глобальную ядерную войну. Достаточно сказать, что именно Трумэн был одним из инициаторов НАТО; именно при нем сбежавшая с материкового Китая от армии Мао группировка Чан Кайши бомбила китайские города, в частности Шанхай, пока там не разместили советскую авиационную группировку; именно Трумэн способствовал разжиганию колониальной войны во Вьетнаме сначала Францией, а позднее туда вмешалась и Америка; именно Трумэн вмешался в конфликт на Корейском полуострове, и его последователь Эйзенхауэр победил на выборах, прежде всего, на обещаниях вывести Америку из этой войны, а в результате до сих пор существуют две Кореи. Наконец, именно Трумэн до сих пор считается президентом США с самым низким рейтингом во время нахождения во власти, что, впрочем, не помешало ему повторно переизбраться в 1949 году.

Все эти исторические подробности приведены для того, чтобы понять, что именно Трумэна можно считать вторым соавтором знаменитой речи Черчилля в Фултоне. Трумэн со всеми почестями специальным поездом привез Черчилля 5 марта 1946 года в свою вотчину — Фултон, где отставному британскому премьеру устроили помпезную встречу. По пути следования в поезде Черчилль составил окончательный вариант своей речи и ознакомил с нею Трумэна. Трумэн текст одобрил и заявил, что «он вызовет суматоху, но приведет к положительным результатам». Складывается впечатление, что действия Трумэна носили провокационный характер: использовав формально на тот момент частное лицо Черчилля, лидер США сумел всколыхнуть ситуацию и на долгие годы задать траекторию глобальных процессов со всеми малыми и крупными противостояниями, войнами, смертями и трагедиями, случившимися после Второй мировой войны. Конечно, нельзя утверждать, что вина за все, что происходило позднее, лежит исключительно на Трумэне, поскольку «постарались» многие, включая Сталина, но трудно переоценить роль Трумэна в тех трагедиях, которые произошли после того. И роль эту Трумэн сыграл с использованием Черчилля и его знаменитой речи, которая была провозглашена под бурные овации.

Вернемся в наши дни, чтобы увидеть нечто подобное, включая показушный символизм.

В свое время сталинская пропаганда, как сейчас модно говорить, «разгоняла» лозунг о том, что «Сталин — это Ленин наших дней», где под «нашими днями» имеются в виду недобрые сталинские времена. Складывается впечатление, что Помпео, за которым стоит Трамп с его «манией китайского преследования», решил «сыграть в Черчилля», придав своим высказываниям ту же степень исторической значимости.

Со своей жесткой речью в адрес Китая Помпео выступил в президентской библиотеке Ричарда Никсона в Калифорнии. Текст выступления под более чем красноречивым названием «Communist China and the Free World’s Future» (Коммунистический Китай и будущее свободного мира) был опубликован на сайте Госдепартамента 23 июля сего года (https://www.state.gov/communist-china-and-the-free-worlds-future/). По поводу «свободности» так называемого свободного мира, включая Америку, в свете как последних коронавирусных, так и более отдаленных в истории событий, можно было бы задать массу вопросов, ибо только ку-клукс-клан, убийство Мартина Лютера Кинга, маккартизм и «охота на ведьм» чего стоят, но не будем отвлекаться.

Уже из названия очевидно, что спич Помпео построен на противопоставлении «свободного мира» и тоталитарного Китая, но об этом ниже. Поскольку вначале следует обратить внимание на символизм места, избранного для речи. Ведь именно 37-й президент США Ричард Никсон (1913-1994), повторим, был в 1972-м году инициатором примирения с Китаем. И если сейчас социально-политическая система в Поднебесной претерпела существенные изменения, то тогда Китай был абсолютно маоистским в самом худшем понимании извращения коммунистической идеи. Чтобы было понятно, можно весьма упрощенно пояснить: маоизм — это примерно то же самое, что сталинизм, но с непередаваемым китайским колоритом. Сам же Никсон имел славу ярого антикоммуниста, хотя в период правления прославился налаживанием отношений не только с Китаем, но и с СССР, куда приезжал с визитом в том же 1972 году, встречался с Леонидом Брежневым, подписал с последним первый договор об ограничении стратегических наступательных (ядерных) вооружений ОСВ-1. Это был первый визит американского лидера в СССР после Ялтинской мирной конференции в 1945 году, в которой принимал участие Рузвельт. Более того, после посещения Москвы в 1972 году Никсон посетил еще и Киев!

Словом, именно Никсона можно считать родоначальником знаменитой политики разрядки международной напряженности с американской стороны, в том числе под лозунгом: «Не воевать, а торговать!». Уже одно то, что он последовательно посетил тогдашние крупнейшие коммунистические державы в лице СССР и Китая, кстати, враждовавших в тот момент друг с другом, свидетельствует о многом. Правда, Никсон, повторим, преследовал цель дружбы с Китаем против СССР.

И вот сейчас Помпео произносит речь в мемориальной библиотеке имени Никсона в калифорнийском городке со странным названием Йорба-Линда, где родился Никсон.

Весь этот символизм поездки и выступления Помпео в калифорнийском захолустье, становится окончательно понятным благодаря одному из главных тезисов выступления Помпео.

По словам Помпео, начиная сотрудничество с Поднебесной, Никсон якобы сильно сомневался, не породят ли Штаты этим сотрудничеством «нового Франкенштейна», который будет представлять угрозу для Америки. И по мнению госсекретаря, эти опасения оказались пророческими…

Все на борьбу с китайцами?!

Сам текст обличительной речи Помпео, по нашему мнению, не столь интересен, если сравнивать с приведенным выше историко-символическим контекстом. Это типичная речь времен холодной войны, хорошо знакомая выходцам из тех времен по советской и антисоветской пропаганде. Госсекретарь обвинил Поднебесную в том, что она ведет несправедливый бизнес, в распространении коронавируса, а также в тоталитаризме, в нарушении прав человека, в гонке вооружений, а также во внедрении в американское общество китайских агентов влияния. Для тех, кто помнит (анти)советскую пропаганду 1970-1980-х годов, новым здесь будут только обвинения в распространении вируса (сообразно текущему моменту), а также обвинения китайцев в нечестном ведении бизнеса (СССР и США не имели сколько-нибудь значимых торгово-экономических отношений, а потому подобных постановок вопроса тогда быть не могло).

Обращает на себя внимание обвинение Помпео в адрес Китая в том, что свободные страны якобы возродили «терпящую бедствие экономику Китая, но теперь Поднебесная кусает руки государств, которые ее кормили».

Заявление это является более чем спорным, как минимум, по двум причинам.

Во-первых, даже если предположить, что государства, причисляемые Майком Помпео к числу свободных, действительно таковыми являются, то далеко не все из них сильно обижены на Китай. Более того, можно сказать, что явными антикитайскими настроениями отличаются только США, точнее Трамп и его администрация, поскольку Трамп и пришел к власти, в том числе, на антикитайской риторике, сделав борьбу с «тлетворным влиянием Китая» чуть ли не «делом всей своей жизни». Остальные «свободные государства», даже если некоторые из них не всегда довольны политикой Поднебесной, наоборот, предпочитают сотрудничать с Китаем, как минимум, в экономической сфере, поскольку это банально выгодно. Более того, далеко не все даже американские компании, несмотря на призывы и даже угрозы Трампа, торопятся выводить свои бизнесы из Поднебесной по той же причине: ничего личного, просто выгодный бизнес!

Здесь же кроется коренное отличие нынешней ситуации от ситуации в ХХ веке. Тогда страны Запада более-менее единодушно следовали в фарватере политики США в отношении СССР. Да и то, следует делать поправку, например, на более чем лояльное отношение к Союзу со стороны Франции, начиная с Шарля де Голля, а также «новую восточную политику» экономического сотрудничества с СССР, начатую в конце 1960-х годов тогдашним западногерманским канцлером Вилли Брандтом. Сейчас же подавляющее большинство западных стран с плохо скрываемым раздражением воспринимают антикитайские действия Трампа, поскольку это ведет к огромным убыткам и общей дестабилизации ситуации в мире.

Во-вторых, говорить о «самозабвенной помощи» так называемых свободных государств Китаю в деле спасения его экономики — это явный пропагандистский перебор. Будучи относительно бедным природными ресурсами Китай предоставил Западу свой единственный и главный ресурс — огромную по количеству, дешевую и дисциплинированную рабочую силу, которая на начальных стадиях готова была трудиться круглосуточно, без отпуска и за копейки. Фактически речь шла о безбожной сверхэксплуатации западным капиталом китайского наемного труда, освященной правящими китайскими коммунистами, связи с чем, опять-таки, возникает много вопросов по поводу реальной «коммунистичности» китайской социально-политической системы. И уже по прошествии многих лет, даже десятилетий, Китай сумел конвертировать все это в те впечатляющие достижения, которых он достиг благодаря сотрудничеству с Западом, но и дав западному капиталу очень сильно обогатиться.

Повторяя пропагандистские штампы ХХ века, Помпео заявил, что более нельзя «игнорировать фундаментальные и идеологические различия» между Китаем и США, а нынешнего лидера Поднебесной Си Цзиньпина госсекретарь назвал «сторонником провалившейся тоталитарной идеологии». В числе первоочередных задач «свободных стран» под предводительством США Помпео назвал «защиту свобод от компартии Китая». Свободный мир должен, по мнению Помпео, победить «новую китайскую тиранию», для чего госсекретарь призывает к объединению всех демократических государств, хотя последние пока что бороться с Поднебесной явно не торопятся.

Наконец, Помпео произносит фразу, достойную того, чтобы быть внесенной в некий глобальный цитатник: «Если свободный мир не изменит коммунистический Китай, то коммунистический Китай наверняка изменит нас».

Повторим, эта крылатая фраза Помпео достойна того, чтобы войти в анналы истории наряду с изречениями Гая Юлия Цезаря, Наполеона, Маркса и Александра Македонского. Вполне возможно, что таким образом Помпео, за которым явственно маячит фигура Трампа, примеряет на себя тогу глобального лидера с перспективой на будущее.

Словом, призывы Помпео очень напоминают лозунги времен гражданской войны: все на борьбу с Деникиным, Врангелем, Колчаком, Юденичем, Петлюрой, белополяками (нужное подчеркнуть)! Правда, откликаться на призывы заокеанских «товарищей» не сильно кто-то торопится.

И здесь важно, чтобы власть Украины, вечно суетящаяся, дабы снискать благорасположение «вашингтонского обкома», не влезла в американо-китайские разборки. Еще один недруг в лице Поднебесной нынешней Украине со всеми ее проблемами совершенно не нужен. У нас и без того уже сложились достаточно напряженные отношения с Пекином по целому ряду причин, в том числе по поводу бездарно проданных китайцам акций предприятия «Мотор-Сич», которую теперь американцы требуют всенепременно отменить, и это вызывает в Пекине крайнее раздражение, о чем приходилось писать в ноябре прошлого года в материале ««Мотор Сич» выбросили в пропасть?«.

Коммунизм в Китае… А где вы его там видели?..

Здесь следует сказать несколько слов от себя. На тему тоталитарных выходок Китая, на которые указывает мистер Помпео, спорить не будем, а вот по поводу коммунистического характера тамошней социально-экономической и политической модели есть совершенно иное мнение, противоположное расхожим мифам, и здесь критика Китая слева, с марксистской точки зрения куда интереснее расхожим(х) западных камл(п)аний.

Вдаваться в подробности китайского гегемонизма не будем, поскольку это требует много места и времени. К тому же это было в свое время проделано автором этих строк без малого 10 лет назад в издании «Зеркало недели» в развернутом материале «Китай идет…«. И хотя цифры и некоторые действия претерпели существенные изменения в сторону увеличения и углубления китайской глобальной экспансии, основные тенденции остались теми же, что и в начале 2010 годов.

Однако некоторые, главные именно с точки зрения коммунистичности, точнее антикоммунистичности Китая, цитаты все же позволим себе привести исключительно для лучшего понимания вопроса и подачи альтернативной точки зрения:

«Если со шкурно-экономическими мотивами китайской экспансии более или менее ясно, то идейно-мировоззренческие двигатели китайской экономической колонизации, похоже, отсутствуют как таковые. Можно лишь уверенно сказать, что с построением «светлого коммунистического будущего» в мировом масштабе китайские телодвижения не имеют ничего общего, ибо наряду с себе подобными китайские так называемые коммунисты имеют к коммунизму такое же отношение, как морские свинки — к морю и свинкам. Зато китайское наступление может уничтожить все и вся на планете, включая Китай…

Внутренняя и внешняя траектории современного Китая подчиняются не марксистско-ленинской, маоистской или иной подобной мировоззренческой схеме, а имманентным законам капитализма, как их понимал Карл Генрих Маркс, являясь яркой иллюстрацией тезисов Владимира Ульянова-Ленина о государственно-монополистическом капитализме в стадии империализма. С позиций настоящей, не замутненной разными извращениями коммунистической идеи, Китай — это одно из ярчайших воплощений антикоммунизма.

Правда, в Поднебесной регулярно, по графику, проводятся съезды компартии, где произносят хорошо знакомые советским людям, но украшенные китайским колоритом речи о братстве народов, о всемерном удовлетворении разумных материальных и духовных потребностей трудящихся, о светлом будущем без нужды и эксплуатации, в котором все лучшие свойства человека получат безграничное развитие. Но это бутафория: по уровню хищнической эксплуатации природных и человеческих ресурсов китайские «коммунисты» заткнут за пояс любых капиталистов.

Впрочем, есть и особенность. В бывшем СССР преступно «оскандалились» в вопросе построения принципиально нового общества и пошли по пути огульного дерибана. В Китае тоже «облажались» со «светлым будущим», но поступили по-восточному хитрее: под оппортунистическую байку Дэн Сяопина о том, что «неважно какого цвета кошка, лишь бы мышей ловила», выстроили диктатуру государственно-монополистического капитала с некоторыми полулиберальными моментами, с китайским колоритом и убойной дозой национализма, но под ширмой псевдокоммунистической идеологии…

Говоря о китайской экспансии в мире, правильнее всего вести речь об экономических мотивах, точнее, о выше упомянутых имманентных законах капитализма. Таковыми являются расширенное воспроизводство капитала, экспансия в новые сферы экономики и социальной жизни, в новые страны и географические пространства для завоевания рынков сбыта, сфер влияния, новых источников сырья и ресурсов.

Путем сверхэксплуатации почти неограниченных трудовых ресурсов китайский государственно-монополистический капитал накопил огромный финансовый ресурс, требующий вложения для защиты от обесценивания и для воспроизводства. Поэтому Китай стремится решить четвероединую задачу:

— вложение финансовых ресурсов для их сохранения, приумножения и экспансии в мире;

— развитие внутреннего рынка и рост потребления внутри страны;

— захват и аккумуляция сырьевых ресурсов планеты;

— аккумуляция производственного и научно-технологического потенциала…»

И чтобы уже совсем все было ясно, отметим, что Китай идет по тому же пути глобального империализма, что и Америка, но делает это под формально коммунистическими лозунгами, которые в чистоте отрицают гегемонизм, империализм и даже государство как таковое, которое, по Марксу, «должно отмереть». Кроме того, Китай идет американским путем посредством своей авторитарной политической модели, но проистекает эта модель отнюдь не из «коммунизма», как твердит западная демагогия, и даже не из маоизма, а из давней китайской традиции, уходящей корнями в конфуцианство и не только, но в эти дебри вдаваться не будем. Отметим лишь, что демократия в западном понимании (которая, кстати, буквально сейчас на наших глазах сама себя дискредитирует) Китаю абсолютно ни к чему, китайцы в массе спокойно обходятся без нее, и это есть их естественное состояние испокон веков. Это может кому-то нравиться или не нравиться, но это объективная реальность, изменить которую не под силу даже Штатам, поэтому надежды американского истеблишмента на то, что Китай когда-нибудь «саморазложится», как это имело место в случае с СССР, пока что представляются наивными мечтами.

«Выборы-выборы!..»

Но вернемся к более приземленным тенденциям, прежде всего к грядущим выборам в США, которые обещают стать непредсказуемыми. Здесь под непредсказуемостью понимается даже не то, кто именно победит в грядущих президентских выборах, а то, по какому сценарию они пройдут и не приведут ли они к масштабному социальному взрыву в Америке, который грозит намного превзойти нынешние бунты, имеющие большей частью люмпенский характер.

Позиции Трампа перед выборами, по информации американских медиа, ухудшаются. В частности, издание The Economist утверждает, что на выборах, которые намечаются на 3 ноября, по предварительным прогнозам, Байден с вероятностью 99% обойдет Трампа. Трудно сказать, насколько такое мнение можно считать незаангажированным, но все же…

Социально-экономическая ситуация в США резко ухудшилась, накопленные годами неолиберальные проблемы, восходящие еще к широко разрекламированной рейганомике 1980-х годов, были детонированы коронакризисом, результатом чего стали те процессы, которые сейчас наблюдаются в Штатах. Самым убийственным для Трампа является факт утраты им неких достижений, которыми он гордился и благодаря которым намеревался триумфально въехать в Овальный кабинет во второй раз. Некоторые достижения действительно имелись, и еще несколько месяцев назад казалось, что вторая каденция у него действительно в кармане. Но коронакризис в одночасье все обвалил.

По данным Министерства торговли США, ВВП США во втором квартале 2020 года обвалился на треть, точнее на 32,9%. Причиной стал коронакризис. Правда, в ведомстве отметили, что это пока предварительные данные, и вскоре их уточнят, но тем не менее. При этом в первом квартале падение ВВП в Штатах составило 5%. Для сравнения: в первом квартале 2019 года рост ВВП составил 2,9%, во втором квартале 2019 года экономика Америки выросла на 1,5%.

Отмечается, что нынешнее падение ВВП стало самым резким за всю историю подсчета показателя с 1947 года. Причем предыдущее рекордное снижение ВВП США имело место во втором квартале 1958 года и составило… «всего» 10%.

При этом Трамп принялся высказывать крамольные мысли на тему перенесения выборов на более поздний срок, естественно, мотивируя эпидемией. Дескать, так можно будет избежать голосования по почте из-за коронавируса, и это сделает результаты выборов более правильными.

В соответствующем сообщении в Twitter Трамп написал:

«С универсальным голосованием по почте (а не заочным голосованием, что хорошо) в 2020 году выборы станут самыми неточными и мрачными в истории. Это будет большим препятствием для США. Отсрочить выборы, пока люди не смогут правильно, надежно и безопасно голосовать???».

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020