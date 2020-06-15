Анатомия американской деструктивности, или Люмпен-пролетарский бунт в Штатах, бессмысленный и беспощадный

Главная » Политика » Анатомия американской деструктивности, или Люмпен-пролетарский бунт в Штатах, бессмысленный и беспощадный Анатомия американской деструктивности, или Люмпен-пролетарский бунт в Штатах, бессмысленный и беспощадный

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Люмпен-пролетарский бунт в США, наблюдаемый и бурно обсуждаемый всем миром с конца мая, развенчал многие мифы об Америке, а также породил много новых мифов, конспирологических теорий, глубоких и не слишком умозаключений разной степени адекватности. В то же время социальные, прежде всего массово-психологические, двигатели нынешней американской вакханалии во многом остаются вне понимания широкой публики.

Попытаемся эту лакуну заполнить, а также высказать ряд соображений, которые либо не высказывались другими, либо недостаточно громко озвучены и артикулированы. При этом не будем принимать ни ту, ни другую сторону, прежде всего потому, что ни одну из сторон внутриамериканского конфликте человек, имеющий нормальное советское образование, поддерживать не может в принципе, информируют Экономические Новости.

И еще одно предварительное замечание. Заголовок этого опуса содержит определенный плагиат. У Эриха Фромма (1900-1980), знаменитого немецко-американского философа и психолога еврейского происхождения, одного из лучших толкователей и интерпретаторов творчества Карла Маркса, сооснователя и члена так называемой Франкфуртской школы социальных исследований, есть книга-монография «Анатомия человеческой деструктивности» (1973), в которой он подводит итог своей работы. В частности, здесь находит свое завершение система взглядов об иррациональных основах человеческой психики и поведения, а также о социальной характериологии (раздел психологии, задачей которого является описание типов характера, а также изучение его сущности, строения и развития), формируемой в том или ином обществе. Основы этих взглядов были заложены Фроммом еще в 1941 году в его знаменитой и ставшей хрестоматийной книге «Бегство от свободы», которая выдержала более 25 переизданий только при его жизни. Представляется, что именно подходы Фромма позволяют наиболее адекватно воспринять суть любых массовых протестных движений, революций, бунтов, включая нынешнюю «панамериканскую бузу».

Краткие выводы из нижеследующего

Впечатляющие картины «восставшей против полицейского произвола и вообще против угнетения черной Америки» погрели бы душу любого индивида, имеющего марксистское, социалистическое, коммунистическое и другое левое мировоззрение. Но восторги в духе «наконец-то свершилось и в Америке!» мгновенно блокируются картинами грабежей, пожаров, разрушений, часто совершенно иррационального насилия, разумное объяснение которому дать невозможно в принципе. Ведь то, что творится на улицах американских городов, абсолютно дискредитирует социальную борьбу как таковую, и это один из важнейших итогов американских бунтов. Можно сколько угодно и вполне справедливо говорить об угнетении чернокожих рабов в Америке, о расовой дискриминации, которая в Штатах повсеместно сохраняется, несмотря на показную политкорректность, о полицейском беспределе, который часто направлен, прежде всего, против чернокожих, хотя далеко не только против них, и так далее, но все это никак не объясняет избиение доской белой женщины, пытавшейся защитить свой магазинчик, или убийство пожилого корейца, который также пытался остановить озверевшую толпу и предки которого никоим образом не виновны в угнетении афроамериканцев в достопамятные времена, описанные в «Хижине Дяди Тома» или в «Унесенных ветром».

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Посему, вопреки общепринятым правилам, начнем несколько с конца, то есть с предварительного краткого резюме, которое может быть следующим.

Во-первых, у любого вменяемого индивида, придерживающегося левых социально-политических взглядов, картины творящегося на улицах американских городов вызывают отвращение и понимание, что никакого светлого, социально-справедливого и морально-возвышенного будущего в результате этой вакханалии не будет и быть не может. Более того, налицо полнейшая дискредитация не только социальной борьбы, но и самой возможности достижения вышеупомянутого «светлого будущего».

Во-вторых, еще большее непонимание, переходящее в отвращение вызывают те, кто, декларируя левые взгляды, восхваляет «восстание угнетенных чернокожих масс», а грабежи, убийства, насилие и прочее непотребство, чаще всего просто беспричинное, иррациональное по своей сути, списывают на некие «неизбежные издержки», следуя некогда знаменитому сталинскому афоризму: «Лес рубят — щепки летят». В ХХІ веке, когда все кругом формально грамотные и имеют широчайший доступ к любой информации, скатывание к люмпен-пролетарским бунтам, восстаниям черни и подобным социальным «движухам» по образцу ХVIII, ХІХ, начала ХХ века есть деградация в чистом виде, а это значит, что Америка представляет собой совершенно не то, что нам о ней рассказывали в последнее время, о чем ниже. Перефразируя американского же классика Сэмюэла Клеменса, более известного как Марк Твен, можно даже сказать, что слухи о цивилизованности Америки оказались слишком преувеличенными.

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В-третьих, откровенный смех вызывают любители разного рода политологических рассуждений на тему искусственного и заказного характера беспорядков в Америке, о том, что это проделки антифашистов и анархистов, Байдена и демократов, России и Кремля, даже Венесуэлы и курдов, что есть полный бред. Обращает на себя внимание тот факт, что правящая верхушка Штатов, несущая львиную долю ответственности за происходящее, причем оба политических лагеря двухпартийной Америки, с удовольствием повторяет подобные глупости, обвиняя кого угодно, но только не созданную ими и их предшественниками уродливую социально-политическую систему США, построенную на грабеже, эксплуатации, рабстве, вытеснении на социальную обочину миллионов граждан, прежде всего чернокожих, но не только их. В этом смысле, цинично и лицемерно выглядят попытки неких фальшивых раскаяний в виде все более раздражающей политкорректности, вошедших в моду постановок на колени и вытираний обуви чернокожих, равно как и предоставление чернокожему и любому другому люмпену пособий по безработице, а чаще всего «по безделию», каковые пособия еще сильнее обостряют ситуацию, развращают эти люмпенские массы, ускоряют морально-психологическую деградацию. По большому счету, оказывается, что в морально-психологическом плане значительная часть так называемой элиты США и черные грабители-«лутеры» (looter), громящие в Америке торговые точки и выносящие оттуда все, что можно утащить, мало чем отличаются в морально-психологическом плане.

В реальности главной причиной бунта являются глубочайшие социальные противоречия Америки, обостренные коронакризисом, а также морально-психологическая деградация американского общества в целом снизу доверху.

Однако так глубоко вопрос пока редко ставится. Разговоры за пределами Штатов, по крайней мере в постсоветском сегменте сети, прежде всего в Украине, сейчас идут преимущественно в двух плоскостях. Львиная часть левых и сочувствующих угнетенным чернокожим славят протесты, с неадекватным злорадством потирают руки и даже не трудятся ответить на банальный вопрос: что будет дальше?

Сочувствующие противоположной, условно респектабельной Америке выражают твердую уверенность в том, что сильная Америка этот кризис переборет, мятежи подавит или справится каким-то иным способом (хотя иного способа пока не просматривается), и наступит… а что, собственно, должно наступить? Социально-экономические и расовые противоречия никуда не денутся! Целование ботинок у афроамериканцев, равно как и вставание перед ними на колени, ничего по сути не изменят, тем более что далеко не все представители белого большинства готовы на подобные акты покаяния. Иными словами , национальные противоречия никуда не исчезнут, и рискнем предположить, что нынешний «черный беспредел» (по аналогии с народовольческим «Черным переделом» в царской России) еще сильнее обострит расовую неприязнь вплоть до ненависти, и в ответ рано или поздно может появиться «белый беспредел», тем более что богатый опыт в виде ку-клукс-клана и подобной мерзости у белой Америки имеется. Если кто не понял, это может стать новой гражданской войной, которую Штаты уже проходили в 1860-х годах ХІХ века. К тому же события показали, что происходящее в Америки индуцируется на многие другие страны, что привело к похожим событиям в Европе, Великобритании, в Австралии.

В этом смысле уже рисуются сценарии той или иной степени апокалипсичности.

Например, Андрей Головачев на своей странице в соцсетях дает следующий прогноз:

«Протесты в США: а что дальше?

Расизм в США — это нерешаемая проблема. Точнее, после того как Америка посадила черных на вэлферы (социальные пособия) и разрешила им десятилетиями жить в гетто на них, эта проблема уже нерешаема. И дело рано или поздно все равно закончится большой резней и гражданской войной.

Процесс будет развиваться примерно следующим образом.

Сейчас полицейские будут бояться даже подходить к чернокожим, не то что их задерживать. Это будет естественной реакцией полиции, после того, ЧТО она наслушалась в свой адрес и после того, как чокнутые власти Америки повалились на колени и пустили сопли по рецидивисту- наркоману

Как результат, чернокожие обнаглеют, и статистика их преступлений начнёт угрожающе расти. Будет вал преступлений. Полиция не будет реагировать из принципа и правильно будет делать.

Через 8-10 лет в обществе вырастут огромное раздражение и ненависть против черных.

Далее нужна будет только искра, и начнётся резня. Все возьмутся за оружие.

Сейчас это только были цветочки. Ягодки будут лет через 10.

Это настолько очевидно».

Не вдаваясь в дискуссию о том, насколько этот сценарий является «очевидным» и когда он может разразиться, отметим, что подобный ход событий является вполне возможным, если учесть, что даже в мирные «до-Black-Lives-Matter-ные» времена в Америке едва ли не ежедневно в общественных местах разворачивалась пальба из огнестрельного оружия, часто приводившая к многочисленным человеческим жертвам.

Этот текст был в работе, когда поступило сообщение о том, что приведенные выше предсказания начинают сбываться, по крайней мере частично. Беспорядки перекинулись на другие страны, прежде всего Европу, где они особо серьезными оказались в Брюсселе, Париже и целом ряде городов Британии, прежде всего в Лондоне. В Британии местные чернокожие стали рушить памятники различным историческим личностям, мотивируя тем, что эти личности были расистами. Более того, на улицах Лондона начались избиения черными белых. Окончилось тем, что мобилизовались белые национал-радикалы Британии, славящиеся своими буйными выходками, и на улицах британских городов начались столкновения белых и чернокожих, которых в Британии много.

Наконец, в сети появилась следующая агитка, которую приводим ниже без комментариев, предоставив каждому верить или не верить, а также делать выводы самостоятельно. Отметим лишь, что такая листовка якобы сотнями тысяч разбрасывается и расклеивается в городах протестов BML, но если все это правда, и эта правда — упаси боже! — начнет реализовываться на практике, «ответочка» со стороны белых «не заржавеет», и это будет гражданская война формально на расовой почве, но с ощутимой социальной основой.

Правда о мифах современной Америки

Вдаваться в подробности того, с чего начался нынешний «разгул демократии» в Америке, смысла нет, поскольку об этом уже много раз в лицах и красках информировали медиа. Напомним лишь, что поводом для протестов, переросших в уличную криминальную войну, стало убийство 25 мая в Миннеаполисе, штат Миннесота, чернокожего рецидивиста Джорджа Флойда, имевшего, выражаясь по-нашему, «пять ходок на зону», причем один из его «подвигов» состоял в том, что он во врем ограбления угрожал беременной женщине, приставив пистолет ей к животу. Словом, достойнейший экземпляр на роль «героя черной расы Америки». Впрочем, убит Флойд был совершенно беспричинно, при задержании белым полисменом, который задушил правонарушителя коленом, придавив его горло к мостовой, и такое поведение белого копа также тянет на Оскар в номинации «хоррор». Нормальный человек не может и не должен принимать здесь чью-либо сторону…

Американский копы славятся своей жестокостью. Часто они совершенно «безбашенные», им многое сходит с рук, они очень часто убивают людей, причем применяют оружие на поражение далеко не всегда адекватно угрозе, чаще их жертвы бывают чернокожими, но нередко бывают и белые. Психопатологию копов тоже можно понять: кроме безнаказанности это реакция на агрессию, поскольку страна наводнена оружием, улицы многих городов переполнены криминалитетом и очень часто это именно чернокожие, и если полисмен не выстрелит первым, он рискует получить пулю в ответ. Такая она страна, Америка…

В ответ на убийство в течение буквально нескольких дней вспыхнули массовые протесты по всей стране от Тихоокеанского побережья до Атлантического, от канадской границы и Великих Озер до мексиканской границы, Калифорнии, Техаса и Флориды. Подробно описывать сцены всеамериканской вакханалии также нет смысла, поскольку сейчас этими впечатляющими фактами и картинами заполнены все медиа. Отметим лишь, что с вполне оправданных требований прекратить полицейский произвол, а главное, приступить, наконец, к излечению социальных и национально-расовых язв, которыми хронически больна Америка, протесты очень часто «съезжают» на мародерство и грабежи, обретающие иррациональные формы. Конечно, можно упрекнуть медиа в предвзятости, но в их фокус попадают все больше не протесты против расовой дискриминации, являющиеся официальным лозунгом, а именно мародерство и разрушения ради наживы и, что еще хуже, ради удовлетворения иррациональных страстей, которые не имеют разумного объяснения.

Характерно, что с началом протестов все как-то быстро позабыли, например об Илоне Маске и его космическом аппарате, который буквально накануне был запущен на орбиту и который вроде бы вызвал всеобщий восторг в Штатах. И вдруг оказалось, что истинное лицо Америки определяют отнюдь не Маск, Боинг и Силиконовая Долина, а уличная вакханалия протестов, в считанные дни захлестнувшая огромную страну площадью без малого 10 млн кв. км и с населением около 330 млн человек. Оказалось, что Америка — это вовсе не страна всеобщих возможностей, а страна, в которой существуют глубочайшее общественно-экономическое, расовое, соответственно и политическое, неравенство, вопиющая социальная несправедливость, массовый криминал и полицейский террор; это страна, в которой как-то существуют миллионы бездомных и безработных, причем далеко не все они отличаются благонамеренностью и стремлением найти работу и жилье, хотя и жертв социальных тоже хватает, а многие и вовсе целыми поколениями сидят на пособиях, хотя есть и такие, которые стремятся найти себя, но не могут этого сделать из-за все того же неравенства, отсутствия перспектив и полной безнадеги. Чаще всего это чернокожие и латиноамериканцы, хотя есть среди парий и много белых. А еще есть проблема коренного населения, которое почти уничтожили, отобрали у него земли, загнали в резервации, а к концу ХХ века создали в ряде случаев ему льготные условия, чем развратили многих. И вся эта люмпенская масса исчисляется миллионами, даже десятками миллионов человек по всей стране. И эта масса является питательной средой для массового криминала и деградации, от которых не спасает даже самая жестокая полиция.

Словом, широко разрекламированная картинка Америки как страны благоденствия с началом нынешней вакханалии вдруг резко сломалась, обнажив тот факт, что многое в этой картинке оказалось не более чем пропагандистскими мифами.

Все эти мифы перечислить невозможно, но на некоторые стоит взглянуть. Например, миф о том, что Штаты представляют собой этакий «плавильный котел», в котором люди совершенно разных рас, национальностей и культур превращаются в единую нацию.

Однако если разобраться, то что общего между «уоспами» (White Anglo-Saxon Protestants WASP — белые англосаксонские протестанты, белое большинство Америки, потомки протестантских переселенцев преимущественно из Британии в Новое время), чернокожими афроамериканцами (доля которых оценивается в 16%) и «латиносами», то есть испаноязычными выходцами из Латинской Америки, которые в этническом отношении часто сами по себе являются «сборной солянкой»? А ведь есть еще китайцы, давние переселенцы из Японии, выходцы из других стран Азии и Африки, причем последние дополняют тех чернокожих, которые обретаются в Штатах уже столетиями со времен рабства. А среди белой Америки наличествуют не только англосаксонские протестанты, но и католики-ирландцы, итальянцы, выходцы с территории бывшего СССР совершенно разных национальностей под общим названием «русские» и так далее. Что общего может быть у этих миллионов людей с разными историко-культурными корнями, менталитетом, обычаями, верованиями и привычками, которые, как видим, не поддаются ассимиляции? Так называемой «американской мечты», суть которой во многом сводится к банальному материальному успеху, как оказалось, оказалось отнюдь недостаточно. Тем более что этот успех сопутствует далеко не всем в самой «крутой» державе США, где миллионы граждан не имеют доступа к элементарной медицинской помощи даже в украинским объеме, а также не имеют жилья и вынуждены жить, в лучшем случае, в автомобильных вагончиках или вовсе в картонных коробках.

К этому всему добавляется системное расово-национальное неравенство, которое тесно переплетается с неравенством социально-экономическим. Анализировать всю социально-экономическую подноготную вопиющего американского неравенства нет никакой возможности, но некоторые цифры приведем для иллюстрации. Сразу же обратим внимание на два обстоятельства — это данные американских медиа и других сетевых ресурсов по Лос-Анжелесу в штате Калифорния, едва ли не самом богатом штате Америки с размером ВВП на уровне нескольких европейских стран.

Ссылаясь на указанные источники, вот как об этом пишет в соцсетях наш бывший соотечественник, проживающий в Штатах:

«За год количество бездомных в Лос-Анджелесе выросло на 13% и составляет 66,433 человек. 227 человек в день становятся бездомными. Всё это цифры ДО пандемии.

Латины составляют 48.5% населения округа Лос-Анджелес, и 36.1% его бездомных. Чёрные – 7.9% населения, и 33.7% бездомных. Белые – 26.3% населения, и 25.5% бездомных. Азиаты – 14.4%, и 1.2% бездомных.

Только 20% оказались на улице из-за проблем с алкоголем и наркотиками.

Основные причины следующие: потеря работы – 31%; развод – 15%; ссора в семье – 13%; криминализация – 12%; выселение – 10%; домашнее насилие – 7%; психические расстройства – 7%; физические болезни – 7%

Ещё раз – это всё цифры ДО пандемии. До кризиса. До десятков миллионов людей, потерявших работу».

От себя отметим, что число безработных в Штатах в результате коронакризиса подскочило, по некоторым оценкам, до 40 млн человек.

Обращает на себя внимание тот факт, что по количеству бездомных белые американцы в «Городе Ангелов» и его окрестностях, хоть и пропустили вперед «латиносов» и чернокожих, но не так уж сильно отстали от них, и это лишний раз подчеркивает социально-экономические корни проблем с бездомными.

Борьба с социальным и национальным неравенством в обозримом прошлом велась непрерывно. В этом смысле следует привести предыдущие массовые беспорядки с участием чернокожих в Лос-Анджелесе в 1992 году и бунт в Детройте в 1967 году. Но и тогда эти акции не были распространены по всей стране. Сравнение возможно с массовыми акциями за права чернокожих граждан США в 1960-х годах во главе с лидером «черного движения» Мартином Лютером Кингом, которые наложились на антивоенные протесты против войны во Вьетнаме. Но и тогда беспорядки были едва ли столь сильными и разрушительными, а во главе стояли образованные люди вроде того же Кинга, которые не только своим авторитетом сдерживали разгул страстей, но и могли сформировать некие разумные требования.

А самое главное, что многие социальные и национальные противоречия в Штатах не только не разрешены, но и периодически обостряются. Более того, в американских медиа на уровне политиков и экспертов на полном серьезе регулярно вспыхивает дискуссия на тему расовой дискриминации, о том, все ли равны перед законом или кто-то равнее, о расовом и социальном неравенстве, почему чернокожие более бедные — это потому что черные или просто так сложилось.

Кстати, наш соотечественник Олег Ясинский долгие годы проживающий в Перу и хорошо знающий ситуацию в Латинской Америке не понаслышке, обращает внимание не тот факт, что на Кубе, при всех ее проблемах и при таком же примерно, как в Штатах, проценте чернокожего населения, нет такого расового противостояния, переходящего в ненависть. Ясинский утверждает, что причиной такого различия является то, что кубинское общество строится на совершенно других ценностях.

Сейчас эти проблемы, накапливавшиеся в течение длительного срока, взорвались. Убийство чернокожего было только спусковым крючком. Проблемы были усугублены карантином, 40-миллионной безработицей. Плюс кризис американской идентичности, основывавшейся на протестантской трудовой этике, о чем ниже. Плюс политика Трампа, которая послужила катализатором, обострившим социальные противоречия, приведшие к бунтам.

Наблюдения показывают, что правящая верхушка США в ситуации с этим бунтом вообще оказались в неадеквате. Об этом свидетельствуют все эти скоропостижные вставания на колени, мытье обуви, сносы памятников, прочие судорожные телодвижения. Высшие представители элиты в лице Трампа, а также «претендента на трон» от демократов Байдена также адекватностью восприятия ситуации не страдают. Они обвиняют в проблеме всех, кого угодно, но только не уродливую социально-политическую систему, сложившуюся в стране.

Трамп заявляет, что виноваты во всем его любимые «fake news», а также масоны, антифа, анархисты и — само собой! — демократы. Кроме того, Трамп в своей излюбленной манере демонстрирует этакий «мачизм», угрожая «всех порешить», хотя далеко не факт, что он сможет полностью контролировать силовой процесс, что особо чревато перед выборами.

В свою очередь демократы и Байден обвиняют в нынешних бунтах кроме Трампа еще и Россию, в которой, похоже, затаив дыхание, сами с нескрываемым любопытством наблюдают за происходящим в Штатах.

Социальная психопатология и некоторые исторические аналогии

Всплеск насилия и эмоций в США трудно, часто вообще невозможно, объяснить логически. Можно сколько угодно и вполне справедливо говорить о вековом угнетении чернокожих, о продолжающейся, несмотря на лживую политкорректность, их расовой дискриминации, о накопившемся гневе и стремлении к возмездию, но массовые беспорядки и даже попытки создания неких «свободных зон» по примеру Сиэтла не решают ни одной проблемы афроамериканцев, но создают массу новых проблем и противоречий. Налицо то, что упомянутый Эрих Фромм называл иррациональной деструктивностью, не имеющей разумной цели и направленной на удовлетворение злокачественных страстей. Причиной этому является непонимание своих реальных задач и интересов, неспособность рационально решить социальные проблемы, которые резко обострились в связи с коронакризисом.

К тому же в Америке наблюдается острый кризис идентичности, которая изначально строилась на протестантской трудовой этике, полагающей богоугодными упорный труд и скромность в запросах. В подробности вдаваться не будем, желающие могут обратиться к классическим работам Карла Эмиля Максимилиана (Макса) Вебера «Протестантская этика и дух капитализма» и Эриха Фромма «Бегство от свободы». Тот очевидный факт, что чернокожие вообще плохо ассоциируются с этикой протестантов по причине принудительного труда в прошлом и совершенно отличного, нежели у потомков белых пуритан, социально-культурно субстрата, является не единственным объяснением происходящего.

Проблема в том, что во второй половине ХХ века окончательно сменились модель капитализма и поведение индивида в капиталистическом обществе. Если изначально предполагались упорный труд, скромность потребления, вложение заработанного в развитие дела, то сейчас капитализм пришел к эскалации массового, часто истеричного потребления и гедонизма. Восторжествовавшая к концу ХХ века неолиберальная доктрина и вовсе основана на массовом кредитовании такого потребления, фактически оплаты удовольствия и благ здесь и сейчас за счет будущих доходов, рабочего времени, даже жизни.

Соответственно, изменился так называемый социальный характер по Фромму с авторитарно-накопительского на потребительско-приспособленческий, ориентированный на существование в качестве «винтика» в огромном современном социально-корпоративном механизме, чуждом реальным интересам отдельного индивида, кроме эскалации его потребительских вожделений, часто искусственно созданных и противоречащих истинной сущности человека, о чем интересно писал еще Маркс в «Экономико-философских рукописях» в далеком 1844 году. Для Америки такая модель, представленная Фроммом еще в середине ХХ века, является наиболее адекватной.

Однако в таком обществе индивид все более чувствует себя никчемной игрушкой социальных сил, в связи с чем, по Фромму, возникает невротическая тревожность, порождающая иррациональную деструктивную агрессию из-за невозможности и неспособности рационально решить неуклонно обостряющиеся социальные проблемы.

Обращает на себя внимание преимущественно люмпен-пролетарский характер тех, кто является активным участником нынешних беспорядков в Америке, перекинувшихся в Европу. Здесь необходимы некоторые пояснения.

С легкой руки левых мыслителей и политических деятелей ХІХ века, включая того же Маркса, восторжествовало представление о том, что пролетариат есть синонимом наемного работника преимущественно производственной сферы. Но это не совсем так…

В классическом древнеримском понимании «proletarius — «производящий потомство» (от латинского «proles» — «pro + alo» — «для + выращивать, воспитывать»). Аналогичное использование в других сочетаниях: «proles»— отпрыск, потомок, детище. Также «proles» употреблялось для обозначения мужских половых органов.

В Древнем Риме «proletarius civis»— это римские граждане, то есть свободные, не рабы, которые имели самый низкий имущественный ценз по системе Сервия Туллия. Их пролетарское название объяснялось тем, что единственное значение пролетариев для государства выражалось в производстве потомства, поскольку, согласно римскому праву, дети считались собственностью отца, и часто именно дети (proles) были единственной собственностью пролетариев, что и определяло из имущественное состояние, декларируемое при переписях населения, впервые в истории появившихся именно в Древнем Риме.

А дальше — интересный поворот. Теоретически пролетарии могли бы освоить какое-нибудь ремесло, чтобы зарабатывать на жизнь. Но они этого в массе не делали, поскольку для свободного гражданина труд был занятием постыдным, ибо для этого существовали рабы. Более того, труд был для них и экономически неприемлемым, поскольку труд раба был заведомо дешевле, и свободные граждане, обремененные семьей и детьми, не смогли бы конкурировать с дешевым рабским трудом.

Однако жить за счет чего-то нужно. Поэтому многие пролетарии в поисках источников пропитания составляли клиентуру знати и вообще влиятельных лиц, занимались оказанием им мелких услуг, восхвалением и рекламированием их, а одновременно — давлением на них с целью получения средств к существованию, которые выделялись пролетариям в качестве социальной помощи неимущим и средств для решения социальных проблем. Фактически пролетариев содержали патриции, вообще богатые и знатные граждане Рима, а также Римское государство, которое обеспечивало «минимальную пайку» хлеба тем, кто не имел необходимого уровня достатка, но имел статус гражданина Рима (кстати, галилеянин Иисус Христос такой статус имел!), поскольку свободные, но пришлые и не имеющие гражданства такими социальными гарантиями не пользовались, а рабов должны были кормить хозяева.

Более того, кроме хлеба этой массе полагалась возможность посещать гладиаторские бои, бывшие главным развлечением в Риме, особенно для не слишком притязательной публики. И неимущая пролетарская масса постоянно требовала увеличения хлебного пайка и возможности посещать зрелища, откуда и пошло знаменитое изречение: «Хлеба и зрелищ!».

Еще одна интересная именно в обсуждаемом смысле особенность. Наряду с солдатами-легионерами, именно эта пролетарская масса была одним из главных двигателей многочисленных бунтов, которые регулярно сотрясали Рим.

Налицо прямая аналогия с многими нынешними «борцами за права чернокожего населения», которые годами сидят если не на слишком щедрых, но твердых социальных выплатах, нигде не работая и не желая заниматься хоть какой-нибудь трудовой деятельностью под разговоры о том, что, дескать, наших предков эксплуатировали путем рабского труда, а потому теперь нас должны содержать. Плюс выплаты на детей и отдельно для матери именно для чернокожих американцев, получившие распространение во времена Обамы, а при Трампе сворачиваемые, что вызывает волну недовольства. Плюс криминал от мелкого воровства до наркотиков, сутенерства и прочей «трудовой деятельности» подобного разлива.

Главным катализатором, конечно же, стали карантин, эпидемия и коронакризис, приведшие, повторим, к потере до 40 млн рабочих мест, что стало беспрецедентным со времен Великой Депрессии.

Далее психологические механизмы социального кризиса Фромм описывает следующим образом. Стабильность общества удерживают не только репрессивный аппарат власти и эго-рациональные соображения. Очень важными являются направленность и содержание бессознательных эмоций и страстей, которые также «цементируют» общество. У Фрейда это называется катексисом (связыванием) психической энергии. Традиционные психоэмоциональные связи могут быть разрушенными резким ухудшением социоэкономического положения, войной, разрухой, хаосом, угрозой извне, репрессиями и т.д. При этом высвобождаются огромные объёмы психоэнергии, которая превращается из «цемента» в «динамит» и взрывает общество. Такой подход, кстати, вполне научно поясняет революционную агитку Ленина «верхи не могут, низы не хотят» и вполне согласуется с ныне оплёванным «диалектическим и историческим материализмом», ибо речь идёт об информационных процессах, носителем которых является вполне материальная субстанция – психоэнергия, но это отдельная тема.

Всплеск эмоций может разрушить старые общественные отношения и создать новые и лучшие… А может и не разрушить… А может создать худшие, вернуть старые… Высвобожденную психоэнергию необходимо снова связать, иначе она взорвёт общество, приведёт к хаосу и крови, что сейчас и наблюдается.

Рано или поздно психоэнергия всё равно будет связана бессознательным путём через компенсаторные механизмы психики, но чем больше хаос, тем больше шансов, что компенсация произойдёт путем террора. Пролетаризация и люмпенизация резко активизируют иррациональную психоэнергию массы, которая может иметь созидательную направленность, но чаще всего – деструктивную, что соответствует наиболее «энерго-взрывоопасной» третьей «Базовой Перинатальной Матрице» по Станиславу Грофу. Кроме того, нынешние события происходят в момент огромнейшей эскалации так называемого информационного общества, ставшего развитием и усугублением оформившегося в ХХ веке массового общества.

Массовая психика – это не просто совокупность индивидуальных ментальностей, а психическая общность с рядом специфических особенностей, например повышенной внушаемостью и быстрым распространением эмоций, что подтверждает идеи психоанализа о явлениях «переноса»/«контрпереноса», волновые модели психики и гипотезу о «биоморфогенных полях». Массовое общество ведет индивида «в ряды» партии, классы, банды, корпорации, к подчинению общепринятому стандарту. Сейчас таким стандартом становится шельмование белых. Неофрейдизм объяснил возникновение бессознательных соглашательских и авторитарных импульсов в массовой психике после социальных взрывов как объективный механизм восстановления нарушенных психических связей. Здесь следует искать причины скачкообразной эскалации движения BLM, не имеющего, по сути, сколько-нибудь внятной идеи, плана действий, требований. Нынешнее движение является ярчайшим примером того, как бессознательные иррациональные деструктивные импульсы прикрываются известной из психоанализа рационализацией в виде «восстания униженных и оскорбленных» под примитивными лозунгами Black Lives Matter и Some Respect, которые, что называются, «ни о чем».

Умственная отсталость массового сознания

О неадекватной реакции на события со стороны политического истеблишмента, включая Трампа и Байдена, говорилось выше.

Снизу, со стороны протестующих масс афроамериканцев, также наблюдается дремучая неадекватность. Собственно, имеет место, в лучшем случае, праведный гнев, а часто — стремление безнаказанно «побузить» и пограбить при минимальнейшем наличии смыслов, при почти полнейшем отсутствии понимания целей и задач. Все это является ярким примером, иллюстрирующем знаменитый концепт свободы у Эриха Фромма.

Фромм отделял «свободу от» от «свободы для». Только внятное понимание того, ДЛЯ чего тебе нужна свобода, позволяет реально достичь хотя бы какого-то уровня свободы, потому что просто свобода ОТ чего-либо без понимания ДЛЯ чего ведет к новой несвободе.

Деградация движения чернокожих американцев, прежде всего его лидеров, например, по сравнению с временами Мартина Лютера Кинга, видна невооруженным глазом и выражается в самом лозунге «Black Lives Matter». Злые языки говорят, что такую фразу мог сочинить только белый интеллигент, смотрящий на африканцев сверху вниз.

Еще раз повторим, что проблема заключается не столько в расизме, который является следствием плачевного экономического, социального и политического положения чернокожих в США. Если лидеры негритянского движения не способны сформулировать вопрос в этом ключе, то что говорить об уличных активистах, которые часто являются членами бандформирований.

Прежде всего, низкое социальное положение является реальной причиной расизма по отношению к неграм и ответного расизма негров к белым, как к прежде всего представителям буржуазии.

В этом смысле следует обратить внимание на такое уродливое порождение американской буржуазной культуры и извращённый продукт борьбы чернокожих, как «расовая толерантность». Фактически чернокожим бросили кость в виде лицемерного запрета называть их «неграми». И бывший черный президент США ничего в сути изменить не мог и, похоже, не очень хотел. А нынешнее сведение проблематики к примитивному лозунгу «Black Lives Matter» уводит её от социально-классовой борьбы к разжиганию расовой ненависти.

Сказанное выше хорошо иллюстрирует ситуация в Сиэтле, где протестующие заняли центральную часть города, изгнали оттуда власть и полицию и объявили там CHAZ — Сapitol Hill Autonom Zone, то есть Автономную зону Капитолийского холма, или People’s republic of Сapitol Hill, то есть Народная республика указанного холма.

Во главе этого бедлама стоит некий чернокожий рэпер, отличающийся уголовными замашками и ранее якобы судимый за сутенерство, а теперь бегающий с автоматом Калашникова наперевес, невесть откуда взявшийся на тихоокеанском побережье Штатов. Охрану этого анклава, по слухам, осуществляет разного рода сомнительный элемент с огнестрельным оружием. В целях обеспечения «майдана» провиантом, средствами и прочим необходимым, активисты попросту «рэкетят» местных «буржуинов», преимущественно белых.

Любопытно, что над всем этим возвышается памятник Ленину, некогда доставленный в Сиэтл якобы из Чехословакии, и на фоне этого памятника бунтовщики, по данным медиа, любят фотографироваться коллективно и индивидуально. Еще любопытнее, что товарищ Ленин, если бы вдруг ожил, да еще ежели с товарищем Троцким, быстро бы заставили всю эту протестующую публику усердно трудиться на благо светлого будущего, сформировав из них «трудовые армии», в чем Лейба Давидович Броншнейн, он же Лев Троцкий, изрядно преуспел в свое время.

Словом, в Сиэтле налицо крайне испорченное издание Парижской коммуны, у которой осмысленности бытия и требований было куда больше, да и борьба в 1871 году в Париже была реально не на жизнь, а на смерть, в результате чего коммунаров таки расстреляли у стены кладбища Пер-Лашез, и на месте расстрела, кстати, до сих пор цветут цветы.

Требования же «сиэтлской коммуны» относятся скорее к муниципальным проблемам и не содержат ничего такого, ради чего стоило бы устраивать революцию даже в масштабах местного Капитолийского холма.

«1. Распустить полицейское управление и «аппарат уголовного правосудия» Сиэтла.

2. Полностью отменить финансирование полиции, в т.ч. отменить пенсии полицейских.

3. До момента роспуска полицейского управления наложить полный запрет на применение насилия.

4. Положить конец патрулированию школ полицией (американские школы охраняют 46 тыс. полицейских, которые регулярно попадают в различные расистские скандалы).

5. Перепрофилировать строящуюся в Сиэтле тюрьму для малолетних преступников.

6. Инициировать полномасштабное расследование прошлых и нынешних случаев жестокого обращения со стороны полиции в Сиэтле и Вашингтоне, а также повторно открыть все прекращённые дела (это требование также к федеральному правительству и правительству штата, в нём имеется перечисление конкретных фамилий и дел для примера).

7. Возместить ущерб жертвам полицейского произвола в форме, которая будет определена позднее.

8. Огласить имена полицейских, причастных к жестокости. Отменить привилегии анонимности госслужащих в данной сфере.

9. Пересмотреть дела всех осужденных за насильственные преступления негров с составом присяжных из негров.

10. Декриминализировать ответственность за протесты и амнистировать протестантов (перечисляются для примера конкретные фамилии).

11. Освободить всех осужденных за преступления, связанные с марихуаной, и реабилитировать их.

12. Освободить всех осужденных и арестованных за сопротивление задержанию, если нет иных обвинений.

13. Предоставить право голосования всем осужденным.

14. Отменить прокурорский иммунитет до момента роспуска полицейского управления Сиэтла.

15. Упразднить тюрьмы для малолетних и частные коммерческие тюрьмы.

16. Создать систему альтернативного уголовного наказания в виде «восстановительных систем».

17. Предоставить право создавать народные дружины для борьбы с преступностью.

18. Возвратить всё имущество жителей, хранящееся в бюро находок полиции.

19. Справедливо расследовать случаи тех, кто подвергся сексуальным домогательствам или насилию со стороны полицейского управления Сиэтла или тюремных надзирателей в штате Вашингтон.

20. Ввести обязательное использование нательных видеорегистраторов полиции с публикацией записей в интернете до момента роспуска полицейского управления.

21. Направить финансирование полиции после роспуска управления на здравоохранение, бесплатное государственное жилье, образование (в т.ч. увеличить зарплату учителей и уменьшить средний размер школьного класса), организацию услуг для мигрантов, не имеющих документов, развитие в целом, в т.ч. благоустройство.

22. Инициировать деджентрификацию (прекращение заселения бедных кварталов богатыми белыми).

23. Ввести контроль за величиной арендной платы.

24. Восстановить городское финансирование искусства и культуры, чтобы восстановить некогда богатую местную культурную самобытность Сиэтла.

25. Ввести бесплатное обучение в колледже, в т.ч. для негров.

26. Запретить практику «зачистки бездомных».

27. Ввести децентрализованный избирательный процесс, предоставить жителям Сиэтла возможность выбирать кандидатов на государственные должности людей из рабочего класса. Отменить бюрократические барьеры для баллотировки на государственную должность.

28. Ввести практику найма в больницы и медицинские учреждения Сиэтла негров для оказания помощи и работы с неграми.

29. Поддержать бизнес негров.

30. Создать службу психологической помощи населению.

31. Уделить больше внимания истории негров и индейцев в учебной программе.

32. Ввести дополнительные профессиональные требования к учителям, врачам и журналистам.

33. Снести все памятники деятелям Конфедерации».

Как видим, вопрос о власти вообще не ставится. С политической точки зрения, это социал-демократические требования, направленные на улучшение отдельных элементов капиталистической системы. Никакого классового, прогрессивного содержания в них нет. Они вполне могли бы быть частью заурядной программы буржуазной политической партии левого толка.

Кстати, такой партией уже давно следовало бы разбавить двухпартийную систему Штатов, а то, когда демократов, выражающих интересы крупного капитала и олигархии, называют «социалистами» и «леваками», то смех разбирает!

Суета элиты

Реакция политической элиты на протестную волну, все более затапливающую Америку, отличается предвыборной суетливостью и стремлением использовать ситуацию в интересах конкретной политической и бизнесовой группировки

Прежде всего, отметим, что версия о том, что этот социальный взрыв является делом рук демократов в борьбе с Трампом, является совершенно антинаучной, и те, кто такую версию высказывают, просто ничего не смыслят в социальных процессах вообще. Повторим, этот бунт есть следствие вопиющих социальных проблем Америки и является спонтанным взрывом деструктивных страстей. Демократы подогревают его, пытаются им воспользоваться — это другое дело, но модная нынче байка о подготовке и организации ими такой вакханалии практически по всей 320-миллионой стране площадью почти 10 млн квадратных километров есть чушь полная! К тому же, едва ли демократы устроили бы беспорядки в Брюсселе, Париже. Лондоне и других европейских городах, а Британию «штормит» все сильнее в последние дни.

Кроме демократов социальный взрыв поддерживают в своих целях целый ряд корпораций, в том числе и связанных с демократами. Поддерживают в самом прямом смысле — финансово, информация о такой поддержке разными компаниями неуклонно просачивается в американские медиа.

В частности, значительные суммы в долларах выделили следующие корпорации:

Sony Music — 100 млн; Walmart — 100 млн; Warner Music — 100 млн; Nike — 40 млн; Amazon — 10 млн; Facebook — 10 млн; Target — 10 млн; Verizon — 10 мл; United Heath — 10 млн; Goldman Sachs — 10 млн; Microsoft — 1,25 млн; Intel — 1 млн.

Средства идут на адвокатскую помощь задержанным погромщикам, выплату за них залогов и на счета организаций, декларирующих борьбу с расизмом.

Любопытно, что среди поддерживающих бунты компаний, по имеющимся данным, нет промышленников, которые в значительной массе поддерживают Трампа и республиканцев и которые сейчас страдают от кризиса. Например, есть информация, что всемирно известный авиапроизводитель Boeing сейчас находится в тяжелом положении, впрочем, как и его европейский визави Airbus.

Среди приведенного списка сочувствующих «черному майдану» числятся преимущественно компании, связанные с торговлей, IT-технологиями, страхованием. Например, компания Walmart связана с Хиллари Клинтон, которая там была членом совета директоров в 1986—1992 годах. Медстраховщики обижены на Трампа, поскольку он почти полностью отменил медреформу Обамы. Соцсети обижены на Трампа, который недавно грозился их закрыть.

Для справки поясним. UnitedHealth Group — крупнейшая компания США в области медицинского страхования, насчитывающая более 100 млн клиентов в США. Walmart, Inc. — американская компания, управляющая крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли. Target — американская компания, управляющая сетью магазинов розничной торговли. Amazon — американская компания, крупнейшая в мире на рынках платформ электронной коммерции и публично-облачных вычислений по выручке и рыночной капитализации.

Действия Трампа, известного своей резкостью, подчеркнутой маскулинностью и мачизмом, пока что отличаются нерешительностью и растерянностью, также его решения саботируются демократами и вообще теми, кто не хочет нести затем ответственность.

Например, Трамп дает указание губернаторам ввести Нацгвардию в города для наведения порядка, но гвардия подчиняется губернаторам штатов, многие из которых, повторим, являются демократами или не хотят затем отвечать за кровопролитие, особенно в условиях резко возросшего влияния медиа, когда каждое движение и заявление мгновенно выплескивается в медиапространство. Впрочем, губернаторы от обеих партий не столько противостоят указаниям Трампа о подавлении бунтов, сколько стараются самоустраниться от этого, то есть налицо саботаж.

Все это происходит на фоне надвигающихся выборов президента в ноябре нынешнего года, исход которых вызывает все большее опасение. Страна резко поляризована между «трамповскими» и «байденовскими», и это не обычный дележ на прореспубликанский и продемократический лагеря, а ранее совершенно невиданное деление на «своих» и «чужих» по примеру Украины, что чревато гражданским конфликтом. Собственно, этот конфликт уже имеет место в виде бунта чернокожих американцев. Происходит «окукливание» двух лагерей, а между ними возрастает взаимная вражда, переходящая в ненависть.

В обеих партиях, составляющих двухпартийную систему, имеет место кризис. У республиканцев отсутствует любая альтернатива Трампу, который всех неугодных «зачистил». Собственно, само избрание Трампа президентом в 2016 году и его лидерство есть кризис среди GOP-ов (Great Old Party), партия Трампа мало контролирует, а сам он все более дрейфует к амплуа правого ультраконсерватора.

У демократов ситуация не лучше, а местами даже хуже. Байден совершенно не годится на роль центриста, он не может занимать позицию центриста, поскольку от него требуется четкая формулировка позиции по целому ряду вопиющих проблем, включая расизм и бунт чернокожих американцев. В партии налицо острый конфликт поколений, а сама она резко фрагментирована и по сути вообще не может рассматриваться как некое целое.

Все это может окончиться грандиозным американским майданом, если выборы будут неоднозначными, да еще с учетом анахроничной американской системы выборов, доставшейся от отцов-основателей Штатов. Известно, что в 2016 году Хиллари Клинтон выиграла выборы по голосам примерно на 3 млн избирателей, в нормальной избирательной системе именно она стала бы главой государства, и только американская система через выборщиков и удельные веса штатов позволила Трампу занять Белый Дом вполне легитимно. Тогда поговорили о необходимости смены избирательной системы, но сделано ничего не было.

В нынешней ситуации крайней поляризации и накала страстей, если результаты выборов будут неоднозначными, это чревато новым взрывом, он наложится на нынешние бунты, которые едва ли скоро окончатся. Тем более что сейчас расшатываются основополагающие устои США, то есть имеют место безнаказанные преступления против денег и собственности.

Заговорили даже о том, что Штаты подходят к своему «1991 году», как некогда СССР, то есть к развалу. Трудно сказать, насколько такое утверждение соответствует реальности, но в Америке налицо реализация знаменитого афоризма пролетарского вождя: «низы уже не могут, хотя не знают как, а верхи уже не могут и не понимают как».

План Трампа по политическому урегулированию социального конфликта пока что не вызывает особого оптимизма и энтузиазма. Этот план Трамп провозгласил недавно во время встречи с религиозными лидерами, правоохранителями и предпринимателями в техасском Далласе:

— увеличение доступа к капиталу для малого бизнеса в общинах, где преобладают меньшинства;

— преодоление неравного доступа к системе здравоохранения представителей разных рас;

— издание указа президента по соблюдению профессиональных стандартов полицией при применении силы и деэскалации;

— усиление сотрудничества социальных работников с полицией.

— сотрудничество с Конгрессом для расширения возможностей выбора школ.

Налицо банальный буржуазный реформизм, ничего не меняющий в сути и едва ли актуальный во время нынешнего разгула страстей. К тому же Трамп продолжает критически отзываться о протестующих, и подтвердил свой призыв к правоохранителям «доминировать на улицах», называя бунтовщиков «внутренними террористами». Он также неоднократно упоминал о недопустимости уменьшения финансирования или расформирования полиции.

Комментируя описанную выше ситуацию вокруг создания «автономной зоны» в Сиэтле, Трамп призвал местного губернатора штата Вашингтон «немедленно остановить этих уродливых анархистов», либо он, Трамп, сделает это сам. На что губернатор-демократ Джей Инсли предложил Трампу «оставаться в своем бункере» и не усугублять ситуацию. Это очень похоже на «пошел на фиг»…

К тому же и сам Трамп не торопится запускать силовой сценарий с привлечением армии, на что он имеет право в критических случаях. Более того, похоже, он не имеет такой возможности, поскольку далеко не факт, что его соответствующий приказ будет выполнен.

Ведь очевидно, что силовое подавление может привести к массовому кровопролитию и многочисленным жертвам. В свою очередь, это обвалит рейтинг Трампа и лишит его шансов повторно занять кресло в Овальном Кабинете. Более того, это вообще чревато возможностью попасть на скамью подсудимых и на нары, а также скатыванием США в гражданскую войну, как минимум, в формате Ольстера.

И здесь — интересная деталь. Похоже, военные не готовы принимать участие в подавлении внутреннего мятежа. Например, шеф Пентагона Марк Эспер уже высказался в том смысле, что Америка не находится в ситуации, когда следует применять закон о мятежах, который дает президенту право вводить армию для подавления бунтов.

Как говорится, картина маслом!

Кроме социального конфликта, в Америке налицо паралич государственного управления, когда губернаторы и военные фактически отказываются выполнять указания главнокомандующего-президента или, как минимум, массово саботируют выполнение его указаний.