Американо-китайская торговая война и ее украинский фронт

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Американо-китайская торговая война, о которой давно предупреждал Трамп, таки начинается. Собственно, идет она уже давно, но до сих пор носила вялотекущий характер разведок, пристрелок позиций, взятия на испуг и попыток оттеснить противника с занимаемых позиций без серьезных боевых действий. Теперь же Трамп вводит в бой тяжелую артиллерию в виде ввозной пошлины на значительную часть китайских товаров.

В случае неповиновения Поднебесной Трамп обещает перейти к оружию массового поражения, распространяющемуся на весь комплекс американо-китайских торгово-экономических отношений. Китайцы отвечают пока асимметрично, но с восточным коварством…, информируют Экономические Новости.

Используя еще одну аллегорию, в СМИ уже звучат ернические предложения запасаться попкорном. Но думается, что мир ожидает отнюдь не шутейное кино, и запасаться придется памперсами и/или гигиеническими пакетами. Американо-китайская торговая война может ввергнуть мир в рецессию, которая ударит очень и очень многих, включая Украину с ее безнадежно сырьевой экономикой.

À la guerre comme à la guerre

Активные боевые действия начались 10 мая, когда после провала переговоров между США и Китаем Трамп подписал указ об увеличении с 10% до 25% пошлины в отношении большой группы китайских товаров на общую сумму около 200 млрд гривен.

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Сделав такой ход, Трамп дал понять, что это еще не все, и если Китай не пойдет на интересующие Америку компромиссы, последуют еще более жесткие меры. Достоянием общественности стало поручение Трампа изучить возможность ввести пошлины относительно китайских товаров еще на 300 млрд долларов. Если это случится, то под пошлины попадет весь экспорт Китая в США, который составляет около 500 млрд долларов.

Ответ Китая можно расценивать как асимметричный. С 1 июня Поднебесная ввела полшины в размере 10-25% относительно 4500 наименований американских товаров, а также 5%-е пошлины на 600 наименований товаров на общую сумму около 60 млрд долларов.

Впрочем, сделать ответные меры симметричными по сумме обложения пошлинами Китаю осуществить весьма проблематично из-за огромного перекоса в американо-китайском торговом балансе. Если экспорт товаров из Китая в США в 2017 году превысил 500 млрд долларов, то Америка поставила в Поднебесную товаров только на 130 млрд долларов.

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Первые залпы американо-китайской войны прозвучали летом 2018 года, когда Америка обложила 10%-ми пошлинами китайские товары на сумму 34 млрд долларов. В сентябре 10%-й пошлиной были обложены товары из Поднебесной уже на 200 млрд долларов. Но это были еще пробные шары, которые Трамп аргументировал тем, что Китай нарушал условия торговли и пытался манипулировать выборами в конгресс США.

Из последнего замечания следует, что иностранное вмешательство в американские выборы и паранойя в Америке на эту тему становятся «доброй традицией». Сначала в этом обвиняли Россию, затем Китай, теперь в этом виновата еще и Украина, о чем уже приходилось писать ранее.

Важнейшим пунктом предвыборной программы Трампа была защита американского производителя и борьба с китайским демпингом «to make America great again». Правда, торговые войны Трамп ведет не только с Китаем, но и с целым рядом других стран, включая своих формальных союзников из Евросоюза.

Поскольку на носу следующие выборы, в которых Трамп с присущей ему решительностью намерен принять участие и победить, он активизировал торговую войну с Китаем. В 2018 году он пообещал, что если власти Китая введут ответные меры против американского импорта, он перейдет к тотальной торговой войне. Это обещание Трамп сейчас и реализует на практике после того, как Поднебесная с 1 января 2019 года ввела зеркальные пошлины для американских товаров на сумму 60 млрд долларов. До весны нынешнего года шли американо-китайские торговые переговоры, которые окончились ничем, точнее, нынешним новым витком торговой войны.

Трамп выдвигает Китаю следующие условия. Китайцы должны сократить поставки своих товаров на американские рынки, обеспечить более выгодные условия для импорта из США, а также не мешать тем американским компаниям, которые вознамерились возвратить производство обратно в Америку.

При этом Трамп действует в присущей ему манере, вынуждая Китай к полной капитуляции на американских условиях. Китай же действует по-восточному осторожно и не спеша, максимально затягивая время. Касается это и вывода американских производств из Поднебесной. Ведь очевидно, что если начнется массовый уход американских компаний из Поднебесной, то рано или поздно Китай утратит не только гигантский экспорт в Америку, но и львиную долю влияния в мире вообще. Это является еще одной причиной того, что действия Поднебесной пока что можно считать асимметричными.

Более того, еще сохраняется возможность договориться. Официально переговоры между Америкой и Китаем не закрыты. В этом смысле последние санкции США можно рассматривать как механизм их давления с целью заставить Пекин согласиться на условия Трампа.

Кризис заказывали?

Правда, успешный исход переговоров становится все менее вероятным, зато растет пессимизм в отношении того, что очень скоро, возможно, уже этой осенью, американо-китайская торговая война приведет к новому глобальному экономическому кризису. Как минимум, можно ожидать замедления мировой экономики. Прогнозы замедления роста снижены с 2% до 1,6%, что в мировом масштабе составляет сотни миллиардов долларов.

Как и водится, пострадают, прежде всего, ориентированные на экспорт сырьевые экономики, включая Украину.

Негативные процессы на региональных рынках уже начались, угрожая перерасти в глобальные проблемы. При появлении информации о введении пошлин индекс Шанхайской биржи просел на 5,6%, а юань подешевел на 1,3%. Если учесть огромные размеры китайской экономики, то это миллиарды долларов. Появились прогнозы о возможном скачке корпоративных дефолтов китайских компаний, хотя их число и так начало расти по мере обострения торговых отношений с Америкой в прошлом году.

В целом, ожидается, что введение пошлин приведет к возможному падению ВВП на 0,5-1%. Напомним, что экономика Китая и без того испытывает торможение. В прошлом году рост ВВП в Поднебесной составил 6,6%, и это был двадцатилетний минимум. В нынешнем году рост ВВП в Китае прогнозируют в размере 6%, но если пошлины заработают на полную силу, то рост экономики может сократиться до 5%. Впрочем, по некоторым данным, возможно торможение китайской экономики и на 2%, а экономики США — на 1,5-2%. Если учесть, что американская и китайская экономики в значительной мере определяют экономические показатели всей планеты, то предсказания глобальной рецессии представляются вполне обоснованными.

Не заставила себя ждать реакция сырьевых рынков.

Прежде всего, цены на нефть опустились ниже 70 долларов за баррель, достигнув двухмесячного минимума. Правда, сильно подешеветь нефти не дала другая тенденция – обострение отношений США и Ирана, поскольку любые обострения в нефтедобывающем регионе ведут к удорожанию черного золота. Кроме прочего, причина еще в том, что спекулянты в таких случаях переводят деньги с сырьевых товаров в золото и другие драгоценные металлы, считающиеся более стабильной инвестицией. Это уже привело к некоторому подорожанию золота.

Украина уже несет потери из-за снижения цен на аграрную продукцию. Как только Трамп заявил о начале нового витка торговой войны с Китаем, цены на сою и кукурузу снизились на 3-4%, и это может быть только началом. Напомним, что Китай является одним из важнейших потребителей этих товаров, в том числе и украинского производства.

От введения пошлин пострадает не только Китай, но и США. В Америке возникнут большие проблемы с замещением целого ряда товаров. Например, Китай считается монополистом по производству лития для элементов питания, использующихся во всех современных гаджетах. Китай является также монополистом по производству тканей для США, а рост цен на ткани приведет к удорожанию одежды.

Поскольку Америка сильно завязана на китайские товары, то пошлины приведут к росту цен на широчайший спектр потребительских и инвестиционных товаров внутри США, например, на компьютеры и электронику. Это в свою очередь окажет отрицательное влияние на экономику Штатов.

Украина попадет под раздачу

Падение внешних рынков сырья из-за торговой войны США и Китая сильнее усугубит экономические проблемы Украины. Вместо заложенного в бюджете-2019 роста ВВП в Украине на 3% уже звучат прогнозы о сокращении роста экономики до 2,4% (Нацбанк) и даже до 2,2% (МЭРТ). Поскольку экспортеры сырья и полуфабрикатов дают львиную долю поступлений валюты в страну, прогнозируемая мировая рецессия из-за американо-китайской торговой войны чревата серьезнейшими проблемами для курса гривны и экономики вообще.

Повторим, торговая война Вашингтона и Пекина уже привела к снижению цен на сою и кукурузу на 3-4%, и это может быть только началом. Кроме того, Китай потребляет около 50% мировой выработки металла, и если экономика Поднебесной будет испытывать серьезные проблемы, мировые рынки металла могут обвалиться. Чем это грозит Украине, объяснять не стоит, поскольку львиную долю экспортной выручки дает именно металл. Серьезное торможение китайской экономики приведет к потерям Украины непосредственно на китайском рынке.

Однако не Китаем единым, как говорится. Торможение мировой экономики сократит потребление сырья другими странами. Это еще сильнее ускорит падение сырьевых рынков и цен на них. Украина будет в первых рядах пострадавших.