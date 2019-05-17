Иран и Трамп опять раскачивают мир. Год спустя

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Начатая ровно год назад, в мае 2018 года, история с выходом США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), более известного как «ядерная сделка» с Ираном, все это время бурно развивалась и сейчас, в свою годовщину привела к новому обострению на Ближнем Востоке.

Можно по-разному относиться к теократическому режиму в Тегеране, но Иран свои обязательства выполнял, зато США в одностороннем порядке вышли из договора, дискредитировав сам смысл международно-правовых актов. Но даже после этого Тегеран придерживался взятых на себя обязательств в надежде, что европейские партнеры по СВДП также будут придерживаться взятых на себя торгово-экономических обязательств, выгодных для Европы и жизненно важных для Ирана. Но «европеоиды» в своей обычной манере хоть и пообещали выработать механизмы, позволяющие обойти американские санкции, под давлением США «сдулись» и никаких механизмов покупки иранской нефти и ее оплаты не создали, хотя продолжили поставку своих товаров Ирану, устроив фактически «игру в одни ворота», разваливая и без того резко дефицитный торговый баланс Ирана. В итоге, терпение Тегерана лопнуло, и он объявил о приостановке выполнения некоторых пунктов ядерной сделки, пригрозив, что вернется к своей ядерной программе, если интересы Ирана не будут учитываться, информируют Экономические Новости.

Случился скандал. Европа, в частности Франция, уже заявили о неприемлемости невыполнения Ираном договоренностей, скромно умалчивая, что «европеоиды» сами его не выполняют. Но если в Европе все больше болтают языками, то Дональд Трамп, который и заварил всю эту кашу, фактически «наплевал» на международный договор, пошел сразу на радикальные меры. Вашингтон направил в Персидский залив к берегам Ирана военно-морскую группировку во главе с авианосцем «Авраам Линкольн», усиленную вспомогательными кораблями, тактической бомбардировочной авиацией и системами ПВО «Patriot». В ответ руководство Корпуса стражей исламской революции Ирана заявило, что если американцы совершат акт агрессии, то «получат по голове». Ситуацию подогрели теракты против нефтеналивных танкеров Саудовской Аравии, важного союзника Штатов на Ближнем Востоке и поставщика нефти в Америку, в каковых терактах Вашингтон, не имея достаточных оснований, немедленно обвинил Иран, хотя в Тегеране, ясное дело, от причастности к этому открестились.

И хотя обе стороны, и Вашингтон, и Тегеран уверят в сугубо оборонительных и миролюбивых намерениях, в воздухе отчетливо запахло масштабным вооруженным конфликтом на Ближнем Востоке, в важнейшем нефтедобывающем регионе да еще с возможным участием США. Цены на нефть немедленно отреагировали и поползли вверх, чему явно обрадовались «лучшие друзья» Вашингтона – Москва и Венесуэла.

Словом, как и годом ранее, Трамп и Иран опять раскачивают мир, и это чревато крайне опасными последствиями. Поэтому возникла необходимость продолжить тему почти с таким же заголовком, как и год назад.

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К тому же, изложенный выше очень коротко сценарий имеет целый ряд интересных и показательных особенностей, которые достойны внимания.

А так хорошо начиналось!..

Напомним вкратце историю вопроса и суть проблемы.

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Иранская ядерная программа долгие годы была серьезным фактором международной нестабильности, грозившим вооруженным конфликтом. Иран занимался обогащением урана и сооружением реакторов с перспективой получения компонентов ядерного оружия. Наряду с ядерной разработками, Тегеран также добился определенных успехов в создании ракетных средств доставки малой и, возможно, средней дальности. Возникла идея заинтересовать Иран отказаться от создания ядерного оружия в обмен на ряд экономических бонусов, прежде всего возможность продавать на Запад нефть и получать оттуда товары и технологии. Это должно было ранее (полу)изолированный Иран вовлечь в мировые экономические отношения, в результате чего он сам бы отказался от конфронтации, поскольку это стало бы экономически невыгодным, и было бы что терять.

Наряду с Европой значительные усилия в заключение «иранской сделки» внесла предыдущая американская администрация Барака Обамы.

СВПД был подписан в июле 2015 года в Вене Ираном, а также представителями шести стран, в число которых входила Германия и пять постоянных членов Совета Безопасности ООН, то есть США, Россия, Китай, Великобритания, Франция. Заключение сделки считалось дипломатической победой здравого смысла, сама сделка была экономически выгодной всем сторонам. А главное, она существенно разрядила напряженность на Ближнем Востоке. Правда, остались и недовольные, прежде всего Израиль и Саудовская Аравия, являющиеся извечными врагами шиитского Ирана. Неоднозначным было отношение к сделке в Штатах, которые также являются антагонистом Ирана со времен исламской революции 1979 года.

При этом Иран продолжал разработки в области мирного атома и ракетного оружия с обычными боеголовками, и это не запрещалось СВПД. Тегеран также проводил весьма активную и крайне неоднозначную политику на Ближнем Востоке, в частности в Сирии, Ираке, Ливане и Йемене, поддерживая местные протегеранские силы, шиитские или считающиеся близкими к шиизму. Несмотря на всю, повторим, неоднозначность телодвижений Ирана, следует признать, что никаких обязательств в этих сферах Тегеран на себя не брал. Столь же неоднозначную политику в регионе проводят все, кому не лень, включая США, Россию, Турцию, Саудовскую Аравию, Катар или Израиль, который периодически бомбит растерзанную войной Сирию.

Придя к власти, Трамп заявил о необходимости коренного пересмотра условий СВПД, а также ограничения роли Ирана на Ближнем Востоке. В итоге 8 мая 2018 года, аккурат год назад, администрация Трампа заявила о выходе из СВПД. Это вызвало шквал критики как внутри США, так и за пределами Штатов, прежде всего в Европе, которой СВПД был, кроме прочего, экономически выгоден. Резкой критике действия США подверглись в Москве и в Пекине. В целом, критиковать есть за что: повторим, даже с учетом агрессивной политики Ирана, условия соглашения он выполнял, а выход США из сделки фактически помножило на ноль международное право, ибо стало понятным, что сверхдержава со сменой власти может дезавуировать ранее заключенные международные договорные документы. Последнее является характерным признаком авторитарных и/или отсталых стран третьего мира.

В течение года Вашингтон не только восстановил односторонние санкции против Ирана, прежде всего в нефтяной и банковской сфере, но и стал вводить санкции против компаний других стран, которые сотрудничали с Ираном. Но до 2 мая нынешнего года действовали исключения из санкций на покупку иранской нефти для ряда стран, включая Китай, Индию, Южную Корею, Италию, Грецию, Тайвань, Турцию. Теперь эти исключения отменены Вашингтоном.

Целый ряд иранских банков был под давлением Штатов отключен от системы международных банковских расчетов SWIFT, что сильно осложнило расчеты. Европа в лице Берлина, Парижа и Лондона заявили, что создадут систему взаиморасчетов, которая позволит обойти американские санкции. Но обещания «европеоидов», как обычно, окончились разговорами.

Наконец, Штаты пошли еще дальше, введя санкции за вывоз из Ирана обогащенного урана в обмен на тяжелую воду, а также за любое сотрудничество с Ираном в атомной сфере. Иными словами, Штаты вознамерились запустить санкции против ООН, МАГАТЭ и государств-членов этих организаций за сотрудничество с Ираном по ряду мирных ядерных проектов, предусмотренных СВПД.

Еще раз подчеркнем: это санкции за то, что страны, международные организации и компании выполняют свои обязательства по многостороннему международному договору, сторонами которого они являются, а также стороной которого была Америка, но вышла из него!

Ответный ход и резоны Тегерана

В ответ на усиливающиеся санкции, Тегеран, который все это время придерживался СВПД, объявил об остановке выполнения двух пунктов соглашения, а именно, о продаже излишков обогащенного урана и тяжелой воды третьим странам. По соглашению, Иран должен располагать не более чем 300 кг обогащенного до 3,67% урана и не более 130 тонн тяжелой воды, используемой в реакторах. Излишки Иран должен был продать другим странам, но теперь эта продажа останавливается.

Выступая в эфире иранского телевидения, президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Иран дает партнерам по СВПД 60 дней на то, чтобы обеспечить учет интересов Ирана. Прежде всего, речь идет о продаже иранской нефти и снятия банковских санкций, чтобы Иран мог получать средства за проданную нефть. Если условия Тегерана не будут выполнены, то Тегеран угрожает снять ограничения на обогащение урана свыше 3,67%, а также отказаться от участия в реконструкции реактора в Араке «большой шестерки», включающей США, Россию, Китай, Британию, Францию и Германию, что было предусмотрено СВПД. Иными словами, Иран будет осуществлять реконструкцию без международного контроля, получив возможность обогащать уран для производства ядерного оружия.

Демарш Тегерана направлен не на США, а прежде всего, на Европу.

С одной стороны, Европа, равно как и Россия с Китаем, формально из СВПД не выходили, осудив действия американцев. Но Америка начала давить санкциями те компании и банки третьих стран, которые покупали иранскую нефть и производили расчеты за нее. В результате практически все европейские банки отказались осуществлять оплату иранских поставок нефти, не желая угодить под американские санкции. Таким образом, Европа де-факто присоединилась к санкциям Вашингтона.

В то же время, европейские компании продолжили поставки своих товаров в Иран, поскольку эти операции под американские санкции не попадали, то есть вышла такая себе «игра в одни ворота». Тегеран вполне ожидаемо обвинил Европу в том, что европейцы в одностороннем порядке зарабатывают в Иране, который не может, в свою очередь, продать нефть. Это нарушает дух и букву СВПД.

Примерно то же происходит с Китаем. На словах Поднебесная всячески поддерживает Иран. Но китайские банки всячески избегают проведения оплат Ирану за нефть, чтобы не попасть под американские санкции.

Москва также поддерживает Иран, но ее возможности сильно ограничены. Нефти в России и своей хватает, поэтому нет особой необходимости ввязываться в международную экономическую войну, чтобы получить еще и иранскую нефть, пусть даже дешевле. К тому же, Москва сама находится под западными санкциями в связи с агрессией в Украине. Наконец, российские банки также не горят желанием быть отключенными от SWIFT из-за какой-то иранской нефти. Словом, поддержку Москва Тегерану может оказать только вербальную и политическую.

Собственно, реакция Ирана пока является достаточно мягкой и обратимой. Тегеран показывает, что если его интересы будут учитываться, а условия СВПД выполняться, он с удовольствием вернется к соблюдению взятых на себя обязательств.

Кстати, МАГАТЭ подтверждает, что Иран обязательства выполнял.

Если бы Иран хотел действительно выйти из сделки, то он бы изгнал инспекторов МАГАТЭ и запустил бы на полную мощность обогащение урана, чтобы выйти на производство ядерного оружия. Но Тегеран пока ведет осторожную политику.

Что же касается вялой реакции Европы, то и здесь все более или менее ясно. Действительно, в ЕС так и не сумели запустить давно обещанную биржу взаимозачетов Instex, чтобы обойти американские санкции. Но иранский рынок не настолько велик и привлекателен, чтобы из-за него ломать копья. Нефть можно получить далеко не только в Иране. Наконец, у Европы сейчас много своих проблем. Один только Брексит чего стоит! Равно как и нарастающие противоречия с трамповской Америкой… Поэтому сильно усердствовать в иранском вопросе, рискуя окончательно побить горшки с Трампом, известным своей эксцентричностью, в Европе не торопятся.

И вот теперь возникла военная напряженность, чреватая крайне опасными последствиями. Америка, повторим, направила в регион мощный военный контингент. Появились данные о выводе значительной части американских дипломатов из соседнего Ирака, что может свидетельствовать о возможном начале боевых действий. Иран заявил, что его ракеты теперь летают не на 300, а на 700 километров, и вполне могут поразить американские цели, включая авианосец. При этом обе стороны уверяют в исключительно оборонительных целях своих действий, но в это плохо верится.

Словом, Иран и Трамп опять раскачивают мир, и это вызывает все возрастающую тревогу.