Трамп ждет, что Зеленский сдаст Порошенко и демократов. Но нам оно не надо!!!

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Отметим сразу и категорически: Украине и ее так называемому истеблишменту, бывшему и будущему, типа честному и по уши замаранному в коррупции с воровством – всем им, вместе взятым, далее категорически запрещается влезать в предвыборные внутриамериканские разборки республиканцев и демократов. Если точнее, то Трампа с демократами, поскольку Трампа назвать республиканцем очень сложно, но это уже другая история.

Украине более чем достаточно того, что пока еще действующая власть в лице Порошенко и прочих сначала влезла в американские президентские выборы 2016 года на стороне демократов против Трампа. А потом, поняв, что обделалась по самые уши, принялась сдавать бывших друзей демократов в обмен на поиски благосклонности Трампа, влезая, таким образом, уже в будущие американские выборы 2020 года и наживая теперь еще врагов среди демократов, информируют Экономические Новости.

Таким образом, новая власть Украины получает в наследство от власти нынешней конкретную «головную боль» в том, как разрулить ситуацию в отношениях с заокеанскими партнерами. Трампу в его настойчивых домогательствах с целью получить максимум компромата на демократов отказать крайне трудно, поскольку Украина критически зависит от американской политической и финансовой поддержки. Однако играть на стороне Трампа – значит, наживать врагов в лагере американских демократов, тем более что следующим президентом Штатов вполне может стать демократ.

Понимают ли у Зеленского, что они получили в наследство одну из сложнейших внешнеполитических коллизий? Глядя на «Зе-команду», возникают огромные сомнения. Не говоря уже о том, что выйти из ситуации можно только, что называется, «поміж крапельками», для чего нужно поистине недюжинное дипломатическое мастерство. А время поджимает, поскольку Трамп, будучи парнем простым и дипломатическими политесами не обремененным, уже прямым текстом и весьма настойчиво приглашает Зеленского встретиться именно по данному вопросу. И если прямой встречи с Порошенко Трамп избегал, мотивируя якобы занятостью, то на Зеленского время в плотном графике Трампа явно найдется, поскольку речь идет о его кровных электоральных интересах…

И еще два предварительных нюанса. Во-первых, если в США об «Украинагейте» (вмешательстве Украины в американские выборы) вовсю шумят СМИ, высказывая различные мнения и версии, вплоть до самых идиотских, то в Украине об этом если и говорят, то мало и тихо, хотя это архиважная тема. Во-вторых, налицо еще один аргумент в затянувшихся спорах с так называемыми порохоботами: декларируя на словах прозападный и евроатлантический курс, Порошенко и компания в своих шкурных целях настолько осложнили отношения со сверхдержавой, каковой объективно является Америка, что теперь долго придется эти отношения «отстирывать», и не факт, что это получится, по крайней мере, в обозримом будущем.

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Залезли в чужой огород!

Итак, американский спецпрокурор Роберт Мюллер, найдя целый ряд нарушений закона в ходе предвыборной кампании Дональда Трампа в 2016 году, не сумел доказать самого главного – наличия сговора Трампа с Россией и вмешательства России в избирательную кампанию. Иными словами, если сговор и вмешательство были, то фактов, которые бы это подтверждали, спецрасследование привести не смогло. В то же время, в своей борьбе с Трампом его оппоненты демократы делали главную ставку именно на наличие сговора Трампа с Россией и вмешательстве последней в выборы, о чем Трамп якобы знал. И Трамп решил «дать ответку» оппонентам их же оружием, то есть обвинить демократов в том, что на выборах имело место иностранное вмешательство в их пользу. Причем основания таких обвинений у Трампа появились…

В американских СМИ уже давно обсуждают факты вмешательства в выборы со стороны украинских должностных лиц. В частности, в авторитетном издании Politico отмечалось, что украинские официальные лица при попустительстве и прямом соучастии Порошенко помогали Хиллари Клинтон противостоять предвыборной кампании Трампа. Это выразилось в том, что администрация Порошенко в 2016 году, войдя в сговор с демократами, слила в прессу данные о расследовании против Пола Манафорта, главы избирательного штаба Януковича. Известно, что ранее Манафорт работал на Януковича, получив за это в 2007-2012 годах около 12,7 млн долларов, не уплатив с них налоги. О том, что эта информация получена из слитой в СМИ украинской стороной «амбарной книги» Партии регионов, писало другое известное американское издание NewsWeek. Тот факт, что Янукович ассоциировался на Западе как союзник Москвы, демократы пытались представить как доказательство вмешательства России в американские выборы через Манафорта. Правда, в реальности все это выглядит несколько сложнее, чем видится из американского далЁка…

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К сливу информации о следствии в Украине в отношении Манафорта причастны лица, которые считаются оппозиционными к Порошенко и его режиму. В частности, этим занимался депутат Сергей Лещенко, который хоть и входит формально в Блок Порошенко, но находится там в демонстративной оппозиции, а фракцию не покидает из-за императивного мандата, поскольку прошел по партийным спискам. Американское издание The Atlantic отмечало: Лещенко по простоте душевной признал, что слил информацию СМИ, чтобы разоблачить Трампа как «пророссийского кандидата».

Однако не Лещенко единым, как говорится. К сливу информации, по данным СМИ, причастны также бывший зампред СБУ Виктор Трепак, глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник и глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий. Не вдаваясь в подробности, отметим, что все указанные персонажи если не находятся в оппозиции к режиму Порошенко, то усердно оную оппозиционность изображают. Но если учесть, что столь масштабный слив информации вряд ли мог произойти, как минимум, без ведома верхов и лично Порошенко, то напрашивается вывод о том, что указанная оппозиционность во многом является показушной. Тем более что о ночных «посиделках» Порошенко и Сытника СМИ писали много и захватывающе. Впрочем, сейчас нас интересует не возня в отечественном политическом «гадючнике», а то, какой вред эта возня нанесла Украине в виде осложнения отношений со Штатами, в поддержке которых Украина остро нуждается во время агрессии Москвы.

Ведь история с Манафортом окончились не только тем, что он был уволен Трампом с должности главы штаба в разгар избирательной кампании, позднее Манафортом занялось американское следствие, он предстал перед судом, уже отбывает наказание, и все это не лучшим образом сказалось на имидже Трампа. Дело же Манафорта в Украине спустили на тормозах, что лишний раз подтверждает — затевалось оно в шкурных политических интересах, но отнюдь не для наказания за совершенные преступления, хотя Манафорт нарушил и украинский закон, пребывая в Украине. Результатом всей этой грязной истории стало, повторим, осложнение отношений Украины и США. Выразилось это, в частности, в том, что с 2017 года Трамп так и не нашел времени и возможности специально встретиться с Порошенко, а виделся с ним лишь в ходе разного рода коллективных международных мероприятий.

Стало очевидным, что Трамп не упустит возможности предвыборной дискредитации демократов. Тем более что она может коснуться непосредственно главного претендента от демократов Джо Байдена, о чем далее.

Американское ФБР на Печерских холмах

Поэтому набирает обороты американское расследование вмешательства в выборы 2016 года. В связи с этим с 15 апреля 2019 года в Киеве работает группа американских следователей, которые расследуют обстоятельства такого вмешательства директора НАБУ Артема Сытника, бывшей сотрудницы ФБР Карен Гринвей и заместителя посла США в Украине Джорджа Кента. Коснется расследование также посла Америки Мари Йованович, при попустительстве которой вмешательство имело место, но она не уведомляла об этом Вашингтон. В СМИ появилась информация, что Сытник опубликовал «черную бухгалтерию» регионалов с целью компрометации Манафорта по требованию Гринвей. Правда, на лавры главного действующего лица, слившего в СМИ «амбарную книгу» Партии регионов, претендуют еще указанные Лещенко и Трепак, возможно, и Холодницкий принимал участие в процессе. Очевидно, с этими персонажами американские следователи также будут общаться.

В связи с этим, возникает ряд вопросов. На основании чего американские правоохранители ведут следственные действия в Украине, да еще в отношении граждан Украины? Генпрокуратура «имени Луценко», известного как кум Порошенко, дала на это согласие, чтобы реабилитировать Порошенко перед Трампом ценой того, чтобы Украина нажила врагов еще и среди демократов? Ведь все указанные американские сотрудники являются креатурами предыдущей демократической администрации Обамы. Только так можно объяснить просочившуюся в СМИ информацию о том, что в феврале 2019 года в разговоре с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани Порошенко рассказал, как посол США Мари Йованович якобы презрительно высказывалась о президенте Трампе и советовала не обращать на него внимания, поскольку скоро ему объявят импичмент.

Проще говоря, Порошенко «заложил» Мари Йованович, чтобы реабилитироваться перед Трампом и получить личную поддержку, прежде всего, на президентских выборах. Обратим внимание: в ущерб стране! Но это еще не все. С чего это вдруг глава НАБУ выполнял указания функционера ФБР? Тот факт, что НАБУ является детищем демократической администрации Обамы, известен, но это не значит, что спецслужба суверенного государства должна выполнять указание спецслужбы другого государства, даже если это США.

К тому же, в случае с Манафортом ничего из ряда вон выходящего не произошло, если разобраться. Этот американский гражданин занимался в Украине крайне сомнительной деятельностью при Януковиче, незаконно получая за это вознаграждение из черной кассы, формируемой за счет грабежа Украины и ее граждан, и не уплачивая налоги с огромных сумм. В отношении него вполне законно велись следственные действия, а что Трамп привлек к руководству своего штаба этого Манафорта с его весьма сомнительной репутацией, то это проблемы Трампа!

Тот факт, что данные о расследовании по Манафорту оказались слитыми в СМИ, причем с отнюдь не благими намерениями, это, конечно, нехорошо… Но такое часто случается, в том числе и в Америке. Примером тому может стать скандально знаменитый Уотергейт. Но Манафорт – это явно не Никсон, не тот калибр и масштаб! Посему ажиотаж вокруг слива информации по Манафорту возник лишь потому, что это задевает Трампа.

Возникает едва ли не самый важный вопрос: а как теперь с НАБУ? До сих пор считалось, что эта институция является независимой именно по причине того, что ее курируют из-за океана. Как видим, независимость ее оказалась фикцией, раз НАБУ управляют какие-то пятнадцатиразрядные фэбээровские клерки, но хотя бы была надежда, что НАБУ останется независимой в украинской системе координат и таки будет бороться с высокопоставленной коррупцией, которой пронизано все государство.

Насколько можно понять, после всех этих игрищ с Манафортом НАБУ может утратить заокеанскую поддержку, причем независимо от того, останутся ли у власти Трамп и республиканцы или в Белый дом придут демократ и его администрация. То есть особых успехов в деле очищения от коррупции ожидать не приходится?

Луценко и Порошенко спасаются, как могут. Топят Байдена…

По некоторым данным, Порошенко через генпрокурора Луценко до недавнего времени продолжал сливать информацию о работе НАБУ и американского посольства на Клинтон, которую Трамп, по слухам, очень хочет посадить на нары, как в свое время Янукович посадил Юлию Тимошенко. Появляется информация, что в последнее время сливом такой информации Луценко уже якобы занимается по собственной инициативе, чтобы с помощью американцев обеспечить себе политическое будущее, свободное от уголовно-процессуальных сложностей. В частности, речь, вроде бы, идет о своей партии и финансировании, которые позволили бы Луценко въехать в парламент на осенних выборах. В этом смысле показательной является его активность в заокеанских СМИ, которым он раздает интервью, в частности, популярному среди американского политикума изданию The Hill. Именно в этом интервью прозвучало не только обвинение Сытника в сливе данных по Манафорту, но и обвинение посла Мари Йованович в том, что она якобы выставила Луценко список тех деятелей в Украине, которые должны быть неприкасаемыми со стороны правоохранителей. Это заявление, как известно, вызвало скандал, и на защиту Йованович встал даже Госдепартамент во главе с Майком Помпео, верным соратником Трампа. Это внутри страны республиканцы и демократы ведут перманентные разборки, но когда речь идет об интересах страны, они действуют сообща, в отличие от украинского «элитняка». Очевидно, что подобные «выхлопы» лишь добавили раздражения по отношению к Украине среди американского истеблишмента, причем как демократов, так и республиканцев.

Едва ли не самым пикантным моментом во всей этой истории можно считать слив украинскими должностными лицами информации относительно Джозефа (Джо) Байдена, вице-президента США во времена Обамы. Байден курировал Украину, считался лучшим другом режима Порошенко, через него шли существенные денежные вливания.

Однако необходимость спасать свои шкуры привела к тому, что бывшие украинские друзья принялись сдавать своего бывшего благодетеля. У Байдена есть слабое место в лице его сына Хантера Байдена, юриста-выпускника суперпрестижного Йельского университета, исключенного из резерва ВМС по причине «положительной реакции на кокаин», как отмечает американская пресса, в частности респектабельная The New-York Times. Но проблема не в наркотиках…

Хантер Байден некоторое время числился членом наблюдательного совета украинской газодобывающей компании Burisma, которую связывают со скандальным Николаем Злочевским, министром экологии времен Януковича. Надо полагать, Хантер просто подменял папашу, которому как вице-президенту напрямую участвовать в иностранных коммерческих структурах было как-то «не комильфо». Думается, именно это, явно шкурное обстоятельство являлось той самой главной причиной, по которой Байден испытывать трепетную любовь и неподдельный интерес к Украине.

После 2014 года по Злоческому и компании Burisma еще при генпрокуроре Викторе Шокине было открыто уголовное дело. Это в 2016 году вызвало бурю негодования у Байдена-старшего, который потребовал уволить Шокина, отказавшегося уголовное дело прикрыть. Доходило даже до угроз лишить Украину финансовой помощи, если Шокина не уберут. Напомним, что тогда Байден приезжал в Украину лично, чтобы, так сказать, «руководить кадровыми процессами» в украинской прокуратуре.

В конечном итоге, Шокина уволили, дело закрыли, а на должность генпрокурора назначили Луценко, не имеющего юридического образования, для чего даже специальные поправки в закон принимать довелось. Беглый нардеп Александр Онищенко утверждает, что к закрытию дела против Burisma причастен лично Порошенко, о чем у Онищенко якобы имеются соответствующие компрометирующие записи, которые тот тайно делал в кабинете Порошенко.

О том, что увольнение Шокина связано с делом компании Burisma, впервые заговорил Луценко еще в марте нынешнего года, то есть перед выборами. Очевидно, такой слив делался с ведома Порошенко и в расчете на поддержку Трампа на президентских выборах. Более того, в марте же Луценко заявил, что дело против Burisma будет возобновлено. Но «сдача» бывшего «друга Джо» (Байдена) продолжилась и после проигрыша Порошенко на выборах. Информация о том, что Луценко встречался с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани, бывшим, кстати, мэром Нью-Йорка, была опубликована в The New-York Times уже 1 мая нынешнего года. Очевидно, что таким образом Луценко, а возможно, и Порошенко пытаются обеспечить себе в будущем поддержку за океаном. Вот только не факт, что обеспечат…

Трампа очень интересуют «подвиги» Джо-Байдена и его отпрыска в Украине, поскольку Байден-старший является одним из наиболее вероятных кандидатов от Демократической партии на выборах 2020 года. При этом, по последним данным опроса американского издания The Hill, за Байдена готовы голосовать 43% избирателей, а за Трампа только 37%, то есть бывший вице-президент опережает действующего президента США.

Поэтому интерес Трампа к любому компромату на Байдена очевиден. Украинский «элитняк» такой компромат поставляет, опять вмешиваясь в американские выборы и наживая себе врагов среди недавних друзей-демократов.

Кроме того, наши «умники» таким образом вмешиваются еще и в разборки внутри Демократической партии. Дело в том, что партийных праймериз еще не было, а Байден является не единственным реальным кандидатом у демократов. Более того, далеко не все в партии поддерживают Байдена, в том числе из-за его украинских «похождений». Еще одним реальным кандидатом является Бернард Сандерс (Bernard «Bernie» Sanders). Он представляет левое крыло демократов, когда-то состоял в Социалистической партии, а сейчас считается в Америке левым радикалом. За это он даже получил прозвище Crazy Bernie, то есть «чокнутый Берни». Последнее, впрочем, является совершенной ерундой, поскольку в настоящий момент Сандерс декларирует социал-демократические взгляды скандинавского образца.

Помогая Трампу свалить Байдена, наши «умники», влезают во внутридемократические разборки, повышая шансы Сандерса на праймериз. Это в Демократической партии очень многим не нравится. Соответственно, это прибавит негатива по отношению к Украине, если на следующих выборах победит демократ. Также это осложняет отношение с демократическим большинством нынешней Палаты представителей США, которая в целом поддерживает Украину в борьбе с московской агрессией.

Трамп ждет Зеленского на рандеву

Итак, в США вовсю раскручивается «Украинагейт», которым уже вплотную занимается новый генпрокурор США Уильям Барр, ставленник Трампа. По словам еще одного бывшего нардепа Артеменко, которого Порошенко лишил гражданства, Украиной в Белом доме занимается целый специальный отдел, и вскоре очень многих украинских депутатов и прочих деятелей, включая Порошенко, могут вызвать на допрос.

Поэтому весьма показательно прозвучали слова Трампа в его недавнем интервью Fox News: «Что касается Украины, это звучит как важная вещь, как нечто очень интересное». Речь идет о вмешательстве украинских политиканов в американские выборы.

Однако более всего тревожит то, что Трамп намерен срочно встретиться с Зеленским после инаугурации последнего: «Я как раз недавно разговаривал с новым президентом и поздравил его с невероятной гонкой, с невероятной кампанией, с большой и неожиданной победой, речь идет о 75% голосов», – заявил Трамп.

Вполне очевидно, что более всего Трампа интересует получение информации, компрометирующей демократов в их сотрудничестве с украинскими должностными лицами. Это поможет ему на выборах. Кстати, у Порошенко это, видимо, понимают, что и является одной из причин наглого затягивания с инаугурацией, которое мы наблюдаем сейчас.

Здесь-то и возникает проблема, о которой говорилось в начале очерка. С одной стороны, Зеленскому трудно будет отказать Трампу, поскольку Украина крайне зависит от Штатов в условиях российской агрессии. С другой стороны, далее давать информацию против демократов – это дальнейшее вмешательство во внутриамериканские разборки и наживание себе врагов еще и среди демократов.

Здесь даже затруднительно давать какие-либо советы…

Такое крайне неприятное наследство старая власть оставляет новой!