Американские разборки в Земле Киевской

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Новая серия разборок республиканцев с демократами в Америке связана непосредственно с Украиной и поэтому получила название «Украинагейт». Речь идет о том, что во время прошедших президентских выборов в США в 2016 году должностные лица и политические персонажи Украины сливали компромат на Трампа и его окружение, вмешиваясь в американский избирательный процесс по заказу и на стороне демократов. Причем активное участие в этом принимали должностные лица посольства США в Украине.

Начавшись в Вашингтоне, скандал докатился до Украины, вылившись в отзыв американского посла Мари Йованович. На очереди – возможное отстранение американского спецпредставителя по Украине Курта Волкера, а также пертурбации в правоохранительных органах Украины, информируют Экономические Новости.

Таким образом, возникла необходимость продолжить тему, начатую в предыдущем материале.

Итак, по вине ряда отечественных деятелей, Украина оказалась втянутой во внутриамериканские разборки. Ничего хорошего в этом нет, если вспомнить, что у нас хватает своих проблем в виде утраты территориальной целостности, аннексии Крыма, войны на Донбассе, перманентного социально-экономического кризиса, отягощенного тотальной коррупцией и воровством. Теперь ко всему этому мы получили осложнение отношений со Штатами, которые поддерживают Украину в борьбе с российской агрессией финансово, политически, экономическими санкциями против Москвы.

Йованович – c вещами на выход! Волкер – приготовиться?..

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Администрация Дональда Трампа считает, что Йованович причастна к вмешательству украинской стороны в выборы на стороне демократки Хиллари Клинтон, оппонента Трампа, который выдвигался от республиканской партии. Посол США в Украине Йованович считается ставленницей демократов и была назначена еще администрацией демократа Обамы, предшественника Трампа.

Срочный отзыв посла Мари Йованович можно рассматривать как факт из ряда вон выходящий. Срок ее пребывания в должности посла истекает 18 июня, но в Вашингтоне ее решили отозвать на месяц раньше — с 20 мая. На момент написания этого материала Йованович была отозвана в Вашингтон для консультаций. Затем она должна прибыть в Киев, чтобы, так сказать, попрощаться с должностью.

С кандидатурой нового посла в Вашингтоне пока не определились, поэтому после отставки Йованович Штаты в Украине будет представлять временный поверенный. Стало известно, что решение об отзыве Йованович Трамп принял после встречи с ее непосредственным начальником – государственным секретарем Майком Помпео.

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Отзыв кадрового дипломата Мари Йованович уже вызвал крайне резкую реакцию в Палате представителей США, большинство в которой составляют демократы, оппоненты Трампа и его администрации. Лидер фракции Демпартии в нижней палате Стени Хоер и глава комитета палаты по иностранным делам Элиот Энгел сделали совместное заявление. Назвав Йованович дипломатом самого высокого уровня, конгрессмены назвали ее отставку политически мотивированной и направленной против карьерных дипломатов Госдепартамента, который, как известно, в США выполняет функции внешнеполитического ведомства.

Напомним, что после того, как спецпрокурор Роберт Мюллер не сумел доказать сговор Трампа с Россией во время президентских выборов 2016 года, Трамп пошел в контратаку на демократов и их ставленников. Теперь в Америке раскручивается так называемый «Украинагейт». Цель этого разрастающегося скандала – доказать, что на выборах действительно имело место внешнее вмешательство. Но это был не сговор Трампа с Москвой с целью его победы, а наоборот, сговор демократов, которые пытались дискредитировать Трампа и его окружение с помощью вмешательства украинской стороны, слившей компромат на Пола Манафорта, главу избирательного штаба Трампа. Напомним, что Манафорт отметился в Украине тем, что, работая в свое время на Януковича, получил из черной кассы регионалов около 12 млн долларов, да еще и не уплатив налоги.

Сливом украинской стороной компромата руководили, в том числе, сотрудники посольства США в Украине, о чем посол Йованович, как минимум, знала. Это и дает Белому Дому основания отправить ее в отставку.

Вслед за Йованович, вполне может быть отправлен в отставку спецпредставитель Штатов по Украине Курт Волкер, что тоже является негативным моментом. Волкер был сторонником усиления экономических санкций против Москвы в связи с агрессией в Украине. В Вашингтоне Волкеру справедливо инкриминируют то, что перед недавними президентскими выборами в Украине он умудрился агитировать за Порошенко, а именно с ведома Порошенко по заказу демократов имел место слив компромата на Манафорта с целью дискредитировать Трампа. Другое дело, что агитация Волкера за Порошенко, мягко говоря, успеха не имела, его мало кто слушал, а сам он мало кому известен среди обывателей Украины, чтобы его агитация что-то значила.

Сумерки антикоррупции

После отзыва Йованович вполне может последовать полная смена и перезагрузка антикоррупционных органов Украины, создание и работа которых курировались посольством США и лично послом. Речь идет о НАБУ, САП и Высшем антикоррупционном суде, который никак не начнет свою работу. Ведь именно НАБУ выступило в роли этакого «сливного бачка», посредством которого осуществлялось вмешательство в американские выборы путем публикации в прессе данных о «черной кассе» регионалов, в которой фигурировал Манафорт. Факт активного участия в сливе информации признал глава НАБУ Артем Сытник. Кроме того, американская сторона неоднократно высказывала недовольство крайней неэффективностью НАБУ, которое так и не сумело приступить к реальной борьбе с коррупцией в высших эшелонах украинской власти, включая Порошенко и его окружение. Более того, в Вашингтоне уверены, что при сливе компромата на Манафорта Сытник согласовывал свои действия с Порошенко.

Здесь следует напомнить, что именно американцы настаивали на создании антикоррупционной «триады» в составе НАБУ, САП и Антикоррупционного суда. Теперь это рикошетом ударило и по Йованович, которая активно защищала отечественных антикоррупционеров.

Более того, по словам бывшего, ныне беглого депутата Артеменко, который сейчас активно сотрудничает с американскими правоохранителями, Порошенко и его окружение в США также ждут уголовные дела. Как только после инаугурации нового гаранта Порошенко лишится иммунитета, следствие относительно него в Америке может развернуться с новой силой.

Что же касается антикоррупционных органов Украины, то сейчас наступает своего рода коллапс, поскольку они могут остаться не только без финансовой поддержки американцев, но и без понимания того, «что такое хорошо и что такое плохо». Ведь исчез главный двигатель этих органов, их руководящая и направляющая сила.

Ударим «Украинагейтом» по демократам и Байдену!

В то же время важнейшей целью Трампа в «Украинагейте» является не банальная месть обидчикам из числа американских и украинских деятелей, которые усложнили Трампу жизнь на выборах. Главное – дискредитация демократов с целью победы Трампа на будущих президентских выборах.

Трамп и его администрация стремятся показать, что внешнеполитическая линия предшественников-демократов, бывших президента Обамы, вице-президента Байдена и госсекретаря Клинтон провалилась, в том числе, и в Украине. В частности, созданные под их эгидой антикоррупционные органы Украины, финансировавшиеся, в том числе, американскими деньгами, то есть на средства американских налогоплательщиков, оказались неэффективными, сами погрязли в коррупции и скандалах, да еще и вмешивались в американские выборы. Это позволяет Белому дому и далее зачищать органы власти, включая Государственный департамент и дипломатический корпус, от ставленников Обамы, Клинтон и вообще демократов.

Ну, и наконец, самой главной целью Трампа и его администрации является, несомненно, основной пока что оппонент Трампа на будущих выборах – Джо Байден, вице-президент при Обаме и наиболее реальный кандидат на президентских выборах от Демократической партии. Именно Байден при президентстве Обамы считался «куратором» Украины. Теперь в Вашингтоне Байдена обвиняют во вмешательстве во внутренние дела Украины, причем в личных интересах. Байден лоббировал в Украине интересы газодобывающей компании Burisma Николая Злочевского, скандального министра природных ресурсов времен Януковича. В 2014 году, уже после Майдана и бегства Януковича сын Байдена Хантер вошел в совет директоров этой фирмы, получая за это более чем солидное даже по американских меркам денежное вознаграждение. Собственно, бывший вице-президент Америки Байден выступал хорошо известной в наших краях «крышей».

Есть данные, что именно по настоянию Байдена был уволен бывшим генеральный прокурор Шокин, поскольку при нем прокуратура взялась за расследования дела против указанной компании. Настаивая на увольнении Шокина, Байден шантажировал руководство Украины отказом в получении миллиардного кредита МВФ. Пришедший на место Шокина нынешний генпрокурор Луценко закрыл дела против фирмы Burisma.

Однако сейчас конъюнктура резко изменилась, и генпрокуратура под руководством Луценко, кума Порошенко, возобновила дела против компании явно в интересах американцев. Американское издание The New York Times утверждает, что сейчас Луценко очень активно сотрудничает с адвокатами Трампа, в частности с Рудольфом Джулиани, который представляет интересы Трампа в ходе расследования спецпрокурора Мюллера. По данным американского издания, Луценко усердно сливает компромат теперь уже на Байдена, работая таким образом против демократов и вмешиваясь в американские президентские выборы 2020 года.

Складывается впечатление, что в этом качестве Луценко очень полезен американцам. Под их давлением Луценко, несмотря на скорую смену власти в Украине, может некоторое время еще продержаться в своем кресле, по крайней мере, пока будет давать нужную администрации Трампа информацию.

Вот только за державу опять обидно. Ведь Украину снова пользуют все, кому не лень, в своих шкурных интересах, и виновата в этом уходящая власть Порошенко.

P.S. Адвокат Трампа Рудольф Джулиани в интервью американскому изданию The New York Times заявил, что намерен в ближайшее время посетить Киев, чтобы убедить новоизбранного гаранта Зеленского провести активное расследование «сговора» Клинтон с украинскими деятелями по вмешательству в американские выборы. Джулиани не ответил на вопрос, знает ли Трамп об этой инициативе. Очевидно, знает…

Таким образом, у новой власти благодаря Порошенко появилась еще одна проблема. Отказывать Трампу вроде как не с руки в нынешнем положении. Откликнуться на просьбу — значит, все сильнее влезать в американские разборки, наживая врагов в обоих американских политических лагерях. А главное, у новой власти Украины есть проблемы куда важнее, чем заокеанские предвыборные разборки, в которые страну втянула уходящая власть!