США с Китаем столкнутся лбами? В ожидании глобальной войны

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Глобальная война между США и Китаем, похоже, неизбежна. Вопрос лишь в том, будет она только холодной или следует ожидать чего-нибудь похуже.

О «горячей», то есть настоящей войне, не хочется даже думать, ибо она, скорее всего, станет термоядерной и чревата гибелью земной цивилизации как таковой. Возможности для такого уничтожения имеют обе стороны. Даже если Китай пока еще отстает от Штатов в ряде вооружений, он имеет силы и средства для нанесения противнику удара с так называемым неприемлемым ущербом. Результатом такого конфликта станет неприемлемый ущерб для всей планеты. Говорить о военной стороне возможного конфликта между США и Китаем не будем еще и потому, что недавно уже детально рассматривались военно-политические установки и военно-технические возможности обеих стран, а также России, информируют Экономические Новости.

Краткий курс истории американо-китайской холодной войны

Остановимся на холодной войне между Штатами и Поднебесной, которая реально уже идет не только с момента восшествия Дональда Трампа на «американский престол», но фактически намного раньше.

По мере роста экономического, военного и политического могущества Китая, противоречия между двумя гегемонами нарастали и углублялись. Затем «случился Трамп», который эти противоречия обнажил, углубил, можно, сказать, визуализировал и собственно развернул холодную войну в торгово-экономическом виде, о чем уже приходилось писать, как в целом с Китаем, так и с отдельными отраслями, прежде всего с китайским телекоммуникационным гигантом Huawei, который обошел американцев в перспективных технологиях. Эта война, обострившаяся в 2018-2019 годах, вылилась во взаимные торговые пошлины на товары стоимостью в сотни миллиардов долларов. Коснулась война не только Китая и Штатов, но и всего мира, поскольку, наряду с некоторыми другими факторами, это противостояние привело к торможению всей глобальной экономики, соответственно нанесло ущерб очень многим странам, включая Украину.

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Ухудшение глобальной экономической ситуации подвигло обе стороны к взаимным уступкам, хотя больше уступать пришлось Китаю. Результатом стало подписание в январе 2020 года Трампом и вице-премьером Госсовета Китая Лю Хэ соглашения о первом этапе урегулирования спорных вопросов. Планировались дальнейшие шаги по устранению противоречий, но грянул коронакризис…

Как известно, от этого кризиса Америка пострадала едва ли не более остальных. В итоге, как известно, эпидемия, карантин и последующий экономический кризис привели в Штатах к обострению целого букета давних социальных язв и к люмпен-пролетарскому бунту с расовым подтекстом, за которым, затаив дыхание, сейчас следит весь мир.

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Уже вполне очевидно, что Америка явно не справляется с коронакризисом, переросшим в кризис экономический и социальный. Проблема здесь не только, даже не столько в Трампе, хотя он своей, мягко говоря, неоднозначной политикой подстегнул многие кризисные явления. Тем более, проблему нельзя свести к проискам злобных и коварных глобалистов-демократов и лично Сороса, которые, как сейчас модно утверждать в некоторых кругах, затеяли эпидемию и «всеамериканскую бузу», чтобы сбросить Трампа и усадить на «американский трон» своего кандидата Байдена, еще менее адекватного, чем Трамп, во многих вопросах. Люмпен-пролетарский бунт в Америке, бессмысленный и беспощадный, повторим, стал следствием кризиса социально-политической системы Америки и массовой психологии американского общества, кризис породил огромное количество люмпена и соответствующие настроения в массах.

Однако у власти сейчас Трамп, ответственность легла на него, в нынешнем году выборы, на которых Трамп намерен переизбраться на второй срок. Поэтому ему нужно найти виновного в нежданно постигших Америку бедах, чтобы попытаться снять ответственность с себя. Китай в качестве такого «виновника торжества» подходит идеально, тем более что вирус действительно пошел вроде как оттуда, хотя на сей счет есть различные мнения, о чем также приходилось писать не так давно.

Поэтому в Конгрессе США с подачи сенатора-республиканца Линдси Грэма был зарегистрирован законопроект о введении против Китая санкций за распространение коронавируса. Трамп подыграл однопартийцу, пообещав «внимательно рассмотреть» этот проект. К тому же Трамп пошел в атаку на Поднебесную, обвинив Всемирную организацию здоровья (ВОЗ), в игре на стороне Китая в деле сокрытия и манипуляции данными о коронавирусе.

Кроме того, в Штатах силами разного рода юристов-адвокатов, которых там в пересчете на душу населения намного больше, чем даже вУкраине, частным порядком развернулась переходящая в паранойю кампания по подаче исков от имени «пострадавших граждан Америки» к Китаю на космические суммы, исчисляемые триллионами долларов, о чем тоже приходилось писать.

И тут вдруг вспомнили о долгах…

Долги как оружие массового поражения

Штаты являются одним из крупнейших должников Китая. Долг Америки перед Поднебесной, по ряду оценок, превышает 1 трлн долларов. Оформлен этот долг преимущественно в виде долговых обязательств Госказначейства США (treasuries) различной формы и сроков обращений. Эти обязательства гарантируются государством США, они считаются в мире самыми надежным и абсолютно ликвидным вложением средств. Но вскоре эра беспрекословной надежности и ликвидности (быстрой оборачиваемости в денежные средства) может окончиться навсегда с непредсказуемыми последствиями, поскольку обязательства американского казначейства являются важнейшим элементом современного «долларового» глобального финансового мира. Не говоря уже о том. что долговые войны вообще чреваты непредсказуемыми, собственно апокалипсическими последствиями.

Пока в американских СМИ нагнетается психоз о якобы вине Китая во всех коронавирусных бедах, активизировались парламентарии, которые заявляют, что, поскольку в пандемии коронавируса виновны китайцы, то восстанавливать экономику США следует за счет тех средств, которые предназначались для погашения долговых обязательств перед Китаем.

В частности, с таким предложением выступила сенатор-республиканец от штата Теннесси Марша Блэкберн: «Нам не нужно отдавать им ни копейки, потому что они уже обошлись нашей экономике в триллионы долларов», – заявила Марша Блэкберн, аргументируя 22-мя миллионами, оставшихся без работы американцев и тысячами погибших от инфекции.

Блэкберн и сенатор от Аризоны Марта Максолли инициировали предложение принять закон о предотвращении коронавируса, в котором нужно возложить на Китай правовую и финансовую ответственность за начало эпидемии в США.

Ранее с подобными заявлениями выступал сенатор-республиканец из Техаса Тед Круз. Подобные предложения звучат также от чиновников Пентагона и от госсекретаря США Майка Помпео, а также от самого Дональда Трампа.

(Не)адекватность подобных предложение вызывает шок и трепет. Даже многие из тех, кого трудно заподозрить в симпатиях к Поднебесной, выступили с уничижительной критикой такого «наказания Китая». В частности, соредактор американского издания National Review Эндрю Маккарти назвал предлагаемые меры «дурацким предложением республиканцев». Он отметил, что передача в ведение американских судов разработку новых антикитайских санкций исключена, поскольку суды не имеют полномочий в сфере обеспечения национальной безопасности. Также он предсказал, что Китай не будет выполнять решение американских судов об аннуляции обязательств граждан США перед Китаем, Поднебесная найдет способ использовать это в свою пользу, например, откажется сотрудничать в рамках международных расследований.

Скорее всего, Китай примет ответные меры по отношению к США и их союзникам, и меры эти могут оказаться слишком разрушительными.

От себя добавим следующее.

Во-первых, отказ Америки «отоварить» принадлежащие Китаю долговые обязательства госказначейства может вызвать массовый сброс этих обязательств в мире, что приведет к краху всей глобальной финансовой системы.

Во-вторых, отказ от долгов подобного вида и в подобном объеме может подорвать устои капиталистического миропорядка почище любой мировой пролетарской революции. Ведь одной из важнейших основ капитализма является непрерывный рост завтра за счет финансирования сегодня кредитными деньгами, и если ценность экономического роста исчезнет как таковая, утратится самый главный экзистенциальный двигатель всего и вся, и единственной оставшейся интенцией будет разве что только выжить вообще, непонятно чего ради.

В связи с нарастающим риском «долговой войны» возник интерес к долгам вообще, прежде всего к долгам США и Китая, и стали известными интересные обстоятельства.

До сих пор считалось, что самым крупным должником в мире в номинальном выражении являются Штаты, государственный долг которых на сегодняшний день с учетом триллионных средств, выделяемых на борьбу с коронавирусом, оценивается в 25 трлн долларов. Считается, что если все работает в нынешнем режиме, то есть эмиссия доллара проводится через продажу трежерис (долговых обязательств правительства США), через которые потом проводится утилизация избыточной денежной массы, то финансовой стабильности и «долларовому миру», выстроенному Америкой после Второй мировой войны, ничего не угрожает, хотя на эту тему есть и другие мнения, но это отдельная тема.

В связи с долговым кризисом вдруг выяснилось, что самые большие долги в мире имеет Китай, они достигают 40 трлн долларов, или около 15% общемирового долга, или 303% ВВП. Эта цифра заполонила весь интернет, но при этом немногие обращают внимание на тот факт, что 40 трлн долларов — это не государственный, а корпоративный долг китайских компаний, причем около 98% этого долга принадлежит резидентам Китая, а около 97% долга номинированы в местной валюте, то есть юанях.

Обсуждение структуры этого долга, его динамики и особенностей, история и причины его возникновения не является предметом настоящей статьи, поэтому сделаем лишь несколько замечаний, касающихся нашей темы.

По поводу того, насколько указанный огромный корпоративный долг Китая угрожает ему, например в случае начала долговой войны со Штатами, существуют два диаметрально противоположных мнения.

С одной стороны, утверждается, что такой долговой «навес» приведет если не к экономическому краху Поднебесной, то, как минимум, к существенному обвалу экономики и финансов. С другой стороны, есть мнение, что столь огромные объемы кредитования стали главным условием гигантского экономического роста последних лет, а в случае серьезных потрясений, включая долговую войну со стороны Штатов, указанный огромный корпоративный долг якобы не особо угрожает экономике и финансам Поднебесной именно потому, что он номинирован преимущественно в юанях, а его держателями являются, главным образом, резиденты, и это придает Китаю особую устойчивость, так как эта система сильно изолирована от влияния извне и устойчива изнутри в силу существенных административных возможностей, в том числе в сфере финансов.

Китай: к войне со Штатами готов?!

Разной интенсивности попытки Штатов «щемить» Поднебесную предпринимались неоднократно, особенно во время «царствования» Дональда Трампа. При этом Пекин каждый раз старался маневрировать, идти на некоторые уступки и компромиссы, чтобы сохранить благоприятный климат для развития экономики.

И только сейчас Пекин созрел до глобального противостояния со Штатами, очевидно, по двум причинам. Во-первых, Поднебесная обрела для этого соответствующую военную и экономическую силу. Во-вторых, к Пекину пришло понимание того, что это противостояние неизбежно, а потому надо к нему готовиться заранее.

О приходе к осознанию неизбежности противостояния свидетельствуют цитируемые в медиа «десять пониманий» авторства Дай Сюя, профессора Академии национальной обороны народно-освободительной армии Китая, которые приводятся в таком виде:

1. Не думайте, что американский империализм — бумажный тигр, это настоящий тигр, его предназначение — есть людей.

2. Не ожидайте, что Америка всегда будет ошибаться. У США есть хорошо продуманные механизмы коррекции.

3. Американский империализм не придает большого значения идеологии, он ценит только экономические и торговые интересы.

4. Не трубите перед дверями американских империалистов, крича «Я хочу превзойти вас, я хочу заменить вас, я хочу быть первым в мире».

5. Не ищите дружбы с США и их союзниками. У Америки много союзников, но она никогда не пожертвует интересами, чтобы угодить союзникам.

6. Следует признать тот факт, что американский босс является мировым боссом. Хотя вы можете эмоционально это отрицать, но эмоции не могут заменить факты.

7. Не делитесь информацией о своих технических достижениях. Любое ваше хвастовство будет истолковано как кража технологий.

8. Американский империализм — мастер стратегии. Никогда не позволяйте американцам играть с вами в стратегии.

9. Не ожидайте, что в результате выборов в США что-то изменится.

10. Не думайте, что вы сражаетесь только с американским империализмом. За Америкой стоит огромный стратегический альянс. Возможно, некоторые страны неохотно, но в конечном итоге будут идти нога в ногу с американским империализмом.

В этих «пониманиях китайского военного профессора» обращает на себя внимание слово «империализм». Такая формулировка вполне справедлива, поскольку политика Штатов была и остается империалистической. Но дело в том, что в большинстве случаев Китай также проводит империалистическую политику и выстраивает свою империалистическую систему, о чем приходилось писать подробнее.

Сейчас экономика Китая критически зависит от экспорта как в США, так и в страны, являющиеся или считающиеся союзниками и сателлитами Америки. Поднебесная начала постепенный отказ от экспортно ориентированной экономики и переходит к «опоре на собственные силы». то есть к ориентации на собственный внутренний рынок, который, очевидно, является огромным по причине громадного населения Поднебесной. Возможности у Китая для этого есть в виде достижений в сфере собственных высоких технологий, а также наличия ресурсной базы в странах третьего мира. Фактически Китай, совершив круг, предпринимает попытки вернуться к самодостаточной автаркии, с которой он начинал во времена Мао Цзедуна и с которой начинался Советский Союз, хотя полной автаркии в принципе быть не может.

Правда, экспорт Китая пока что демонстрирует успехи. Впервые с декабря прошлого года, в апреле экспорт вырос на 3,5% в годовом исчислении до 200 и более миллиардов долларов. Среди основных покупателей китайского экспорта числятся Япония (33%), Австралия (31,9%), Тайвань (20,7:), Южная Корея (8,4%), страны АСЕАН (4,2%), а также США (2,2%), что особо забавно на фоне бурной деятельности Трампа по разрыву торгово-экономических отношений с Поднебесной.

В то же время в противостоянии с США Китай имеет весьма слабое место. Штаты возглавляют международный военно-политический альянс НАТО, хотя Трамп всячески его раскачивает и даже как-то заявлял о готовности чуть ли не вывести США из НАТО. Кроме того, Трамп всячески заигрывает с Москвой, в том числе с целью привлечь ее на свою сторону в противостоянии с Пекином, хотя Москва всячески демонстрирует теплые чувства в отношении именно Китая. Но Трамп неутомимо трудится, он даже приглашает Путина принять участие в саммите стран Большой Семерки, хозяином которого является Америка. В этом смысле, весьма показателен тот факт, что Меркель намерена демонстративно проигнорировать заседание «семерки» этого года из-за резких разногласий с Вашингтоном, конкретно, с Трампом.

Китай сейчас усиленно старается создать некий антизападный альянс, что хорошо видно на примере инициатив Поднебесной в воссоздании «шелкового пути». Кроме того, Китай может прибегнуть к давлению на многие страны, которые критически зависят от импорта из Поднебесной, включая США.

К тому же, далеко не все даже в Америке готовы последовать призывам Трампа о

выводе производств из Китая. По данным опросов, около 40% иностранных инвесторов готовы расширять свое присутствие в Поднебесной.

Экзистенциальные корни американо-китайского противостояния

Разворачивающаяся холодная война между США и Китаем имеет ряд существенных отличий от своего прообраза в виде холодной войны между США и СССР.

Очевидно, что в обоих случаях это было тогда и есть сейчас военно-политическое и социально-экономическое противостояние двух империализмов в борьбе за сферы влияния. Но на этом общие черты оканчиваются, зато начинаются многочисленные и существенные отличия.

О наличии у США своего международного альянса и его фактическом отсутствии у Китая выше уже говорилось. В то же время СССР имел подконтрольную систему социалистических стран, которая образовывала военно-политический альянс в виде Варшавского договора и экономический альянс под названием Совет экономической взаимопомощи (СЭВ).

Противостояние США и СССР имело существенную идеологическую составляющую. В противостоянии США и Китая, на первый взгляд, тоже используются взаимные обвинения идеологического плана. Китайцы справедливо утверждают, что Штаты везде и всюду навязывают свои политически условия, а Вашингтон обвиняет Пекин в авторитарных методах правления, в зажиме демократии, в частности в Гонконге.

В то же время, противостояние США и Китая имеет прежде всего и главным образом именно экономическую основу. При этом курьез состоит в том, что Китай и США в данный момент очень сильно зависят друг от друга в финансово-экономическом плане. Этим нынешнее противостояние отличается от холодной войны СССР и США, которые в экономическом плане мало зависели друг от друга.

Экономист Алексей Кущ на своей странице в фейсбуке глубоко анализирует корни и глубинные причины противостояния США и Китая, пишет о возможных последствиях этого конфликта, а также о возможностях, которые могут открыться для Украины, если она сподобится использовать свой шанс. Далее следует достаточно длинная цитата, которая стоит того, чтобы ее привести:

«Сейчас многие эксперты как один из факторов посткризисного мира называют «холодную войну 2.0», которая развернется и уже разворачивается. Существуют определенные закономерности, позволяющие говорить об этом. Предпосылки к холодной войне возникли не сегодня, не в период пандемии. Они возникли гораздо раньше.

До определенного момента темпы роста Китая не влияли или слабо влияли на благосостояние обычного американца. Поскольку начинал он с очень низкого старта. Но уже в начале нулевых он вышел на те уровни развития, к которым обычно другие страны шли 40-50 лет. Если в начале нулевых у Китая было 4% мировой экономики, то сейчас – 16%. Плюс в условиях кризиса экономической модели т.н. кормовая база для ведущих стран сужается. Дальнейшее глобальное «выравнивание» стандартов жизни при существующем техническом укладе и ресурсах невозможно. И дальнейший рост Китая возможен только при дискриминации США. Образно говоря: чтобы рядовой китаец жил лучше, нужно, чтобы рядовой американец жил хуже. В этом кроется основная причина «холодной войны 2.0». Все же эти идеологические наслоения – споры вокруг Гонконга, обвинения в пандемии и т.д. и т.п. – лишь поводы.

Что касается Китая, то здесь я вижу такую позицию: если ему не дадут расти вместе с мировой экономикой, он заставит мировую экономику падать вместе с ним. Поэтому Китай может применять контрмеры. В том числе путем активизации региональных политических, торговых военных конфликтов. Соответственно, все это будет затягивать мировую экономику в пучину кризиса.

Обмен «любезностями» между Китаем и США мне очень напоминает обмен «длинными телеграммами» между СССР и США, с которых началась холодная война. В дальнейшем, я думаю, мы увидим реализацию подхода Трампа к функционированию американской экономики. Будут переноситься производства из Китая обратно в США, будут создаваться фискальные стимулы для этого, будут создаваться блоки для американского инвестирования в Китай и стимулы для возврата американских инвестиций из Китая. Все будет направлено на то, чтобы ослабить роль Китая в экономических цепочках и усилить роль США.

При этом, акцентирую, это не позиция Трампа. Это позиция американского истеблишмента, которая абсолютно едина и для республиканцев, и для демократов. Потому в том или ином виде эта политика продлится, невзирая на то, кто будет президентом.

Украине в таких условиях следует прежде всего понимать, что старый глобальный мир, как говорится, почил в бозе. На смену ему приходит новая глобальная дефрагментация. И нужно найти тот фрагмент, который сможет гарантировать нам более-менее безопасное состояние и, в идеале, устойчивое развитие. Самое опасное состояние – находиться между фрагментами, поскольку пребывание между двумя тектоническими плитами приведет к тому, что нас попросту может растереть.

Я бы на месте украинских властей сосредоточился на изучении феномена, который вскоре возникнет, – нового глобального фрагмента в виде США, Канады, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии. США, Канада и Великобритания в ближайшее время создадут новую зону свободной торговли, которая будет притягивать и другие страны. Именно там будет новая ось силы. И формирование этого центра силы для нас также определенный шанс. Конечно, не нужно переоценивать свою роль и возможности. Но все же для Украины здесь открывается «окно», которое можно использовать для своего геостратегического развития. Это, конечно, не вопрос сегодня или завтра. Но это перспектива, которая начнет активизироваться уже с 2021 года.

То, что Китай будет погружаться в экономический кризис, ситуация будет для него неблагоприятна с экономической точки зрения, – это уже понятно. При этом Китай сегодня является крупнейшим поставщиком потребительских товаров в Европу. И кризис в Китае – историческое окно возможностей перехватить определенное количество производства товаров народного потребления, промышленных товаров, которые поставлял Китай и которые вполне можем производить мы. Мы ближе к Европе, мы имеем зону свободной торговли с Европой. Даже в ЕБРР говорят, что у Украины появился шанс стать «восточноевропейским Китаем». Для этого нужно перейти к модели кластерной экономики, провести соответствующие реформы.

Таким образом, для нас «холодная война 2.0» – шанс провести «индустриализацию 2.0″ и получить выгоды от этого противостояния».

Как видим, Кущ полагает, что разворачивающаяся холодная война приведет к кризису и определенному упадку Поднебесной, что является не столь очевидным, но здесь важнее другое.

Эта характеристика противостояния США и Китая вскрывает то, что с полным правом можно назвать экзистенциальными корнями этого конфликта от слова «экзистенция» в его самом первородном смысле, то есть «существование». Речь идет о том, что двум таким гигантам с таким огромным потреблением ресурсов, требующим таких огромных пространств и сфер влияния, просто становится тесно на одной планете.

И мало того, что их дальнейшее развитие угрожает существованию друг друга. Намного опаснее то, что это угрожает существованию планеты Земля как единственного пока и в обозримом будущем ареала обитания человечества.

И вот здесь трудно сказать, понимают ли в Пекине и в Вашингтоне, что их игрища чреваты уничтожением всего и вся…