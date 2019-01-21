USA against Huawei. В торговой войне США и Китая уже берут заложников

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Торговая война между США и Китаем разгорается все сильнее и грозит глобальной экономике непредсказуемыми последствиями. В конфликт втягиваются все новые страны из числа союзников США. Кроме того, разборки вышли на причудливую государственно-корпоративную стадию, то есть Штаты всей своей мощью обрушились на китайскую IT-корпорацию Huawei. Китайцы отвечают «взаимностью». Дошло до того, что враждующие стороны принялись брать заложников. Зело забавляет тот факт, что в эти разборки зачем-то влезла Украина, хотя это явно не наша война, и у нас своих проблем хватает.

Как и водится в подобных случаях, конфликт мотивируется шпионажем, хищением персональных данных и коммерческой тайны, нарушением торгово-экономических санкций против ряда стран, в частности Ирана, и так далее вплоть до лицемерных и заезженных обвинений в посягательстве на «священную корову» в виде прав человека. На самом же деле, речь идет о классической драчке между противоборствующими звеньями мировой империалистической системы за рынки сбыта и сферы влияния, информируют Экономические Новости.

Янки против китайского дракона

Китайский IT-гигант Huawei занял второе место по производству смартфонов, потеснив Apple, что само по себе бьет по американскому реноме, но дело не только в моральных издержках. Корпорация Huawei намеревалась заняться установкой в целом ряде стран сетей 5G, оборудование для которых производит эта компания. Такие планы имелись относительно США, Канады, Австралии и Новой Зеландии, то есть речь шла об англосаксонских странах, имеющих платежеспособные рынки для развития таких услуг. В западных СМИ уже высказываются часто весьма алармистские мнения о том, что в технологии 5G китайцы уже критически обошли Запад, в том числе США, «родину интернета». В настоящий момент прослеживается очевидное стремление выбросить Huawei с рынков указанных стран, а также из Японии. Характерно, что тон здесь задают США, а указанные страны являются союзниками Штатов и/или в значительной мере зависят от них в торгово-экономических и военно-политических вопросах.

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Выдавить китайцев экономическими методами не получаются, поэтому в ход идут обвинения в коммерческом и техническом шпионаже, в установке оборудования, позволяющего вести такой шпионаж и незаконно снимать информацию. Впрочем, вполне возможно, что китайцы действительно занимаются шпионажем и съемом данных, в чем они изрядно поднаторели. Между прочим, в 1960-1970-х годах так называемое японское чудо, во многом, также основывалось на шпионаже, и американцам пришлось бороться с японцами из-за этого, но Япония осталась в орбите влияния США, изрядно утратив динамику развития. Чего не скажешь о Поднебесной, которая идет своим, крайне неоднозначным путем, демонстративно наплевав на мнение «коллективного Запада».

Также США обвиняет китайцев в том, что компания Huawei сотрудничала или предпринимала попытки сотрудничать со странами, в отношении которых Штаты ввели санкции, то есть с Ливией, Суданом, а главное, Ираном, против которого США с приходом к власти Трампа резко ополчились, несмотря на заключенную ранее сделку Ирана с Западом, согласно которой Исламская республика отказывалась от развития своей ядерной программы в обмен на снятие санкций. Иран взятые на себя обязательства выполняет, но США, напомним, вышли из договора, требуя ужесточения ранее согласованных в многостороннем договоре условий, предъявляемых к иранцам.

Здесь налицо весьма забавная особенность американцев. Они в своей юрисдикции вводят некие правовые нормы и затем стремятся к тому, чтобы заставить весь мир их придерживаться. Именно такая ситуация разворачивается относительно односторонних санкций США против Ирана, введенных при Трампе вопреки указанной ранее заключенной сделке. При этом США преследуют не столько цели сдерживания собственно Ирана, сколько пытаются заставить весь мир, прежде всего, своих основных торгово-экономических партнеров следовать интересам Штатов, даже если это противоречит интересам этих партнеров. С одной стороны, это чревато непредсказуемыми глобальными последствиями, а с другой стороны, полностью вписывается в канву той глобальной торговой войны в пользу США, которую Штаты развернули с приходом к власти Трампа.

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Возвращаясь собственно к конфликту США с Huawei, отметим, что здесь ситуация связана именно с Ираном и рядом других «подсанкционных» стран. Расследование против китайского ІТ-гиганта было начато еще при Обаме в 2016 году по подозрению в том, что Huawei передавала в составе своего оборудования продукцию американского происхождения в Иран и другие страны, в отношении которых введены санкции. Подтвердились ли эти подозрения, доподлинно неизвестно, но китайцы, естественно, все отрицают, утверждая, что свято блюдут законы тех стран, в которых работают, в том числе и действующие в США нормы.

Заложники империалистической войны

Разборки США с Huawei получили продолжение в декабре 2018 года, когда в Канаде по запросу США была арестована финансовый директор и заместитель главы Huawei Мэн Ваньчжоу, являющаяся дочерью основателя компании Чэнь Лифана. Мэн Ваньчжоу обвиняют в том, что компания Huawei пыталась поставить оборудование иранскому оператору сотовой связи, а также имела финансовые контакты с Ираном, Ливией и Суданом. В случае экстрадиции в США ей грозит до 30 лет тюрьмы.

Правда, уже 11 декабря суд канадской провинции Британская Колумбия освободил Мэн Ваньчжоу под залог в 7 млн долларов. При этом она должна носить электронный браслет, проживать в доме своего супруга в Ванкувере под охраной, не приближаться к аэропорту и побережью, сдать паспорта и так далее.

В компании Huawei указанные обвинения отрицают. Посольство Китая в Канаде выразило протест. Послу США в Китае также был вручен МИДом протест, в котором задержание Мэн Ваньчжоу назвали нарушением прав человека. Когда китайцы вспоминают о правах человека, это изрядно забавляет…

Однако конфликт между Америкой и Huawei разгорается. Федеральная прокуратура США начала расследование против корпорации по обвинению в хищении коммерческой тайны у американских партнеров – компании T-Mobile. Правда, в самой компании Huawei обвинения отбрасывают, ссылаясь на то, что спор с T-Mobile был улажен еще в 2017 году, когда в соответствии с решением суда присяжных в пользу T-Mobile было выплачено 4,8 млн долларов.

Власти США не устают предостерегать другие страны не использовать оборудование Huawei, мотивируя опасностью утечки персональных данных. Корпорация опровергает обвинения и требует доказательств, которые американцы не спешат приводить.

Примечательно, что все это происходило в то время, когда Дональд Трамп и Си Цзиньпин тщетно пытались наладить резко ухудшающиеся отношения Америки и Поднебесной. Кроме того, Китай отменил планировавшиеся торговые переговоры с Канадой.

Кроме Канады, в войну с Поднебесной стали включаться и другие союзники Америки, в частности Польша. 11 января 2019 года Агентство внутренней безопасности (АВБ) Польши задержало двух человек, которых подозревают в сотрудничестве с китайской разведкой. Один из них – поляк, бывший сотрудник польских спецслужб. Другой – гражданин Китая Вэнг Вайджин, директор польского отделения компании Huawei. Показательно, что корпорация немедленно уволила этого сотрудника, мотивируя тем, что он действовал якобы по собственной инициативе и тем самым нанес корпорации репутационный урон.

В Поднебесной остались крайне недовольны наездом США и Канады на замглавы корпорации Huawei и решили дать симметричный ответ. В Китае были задержаны сразу несколько граждан Канады, которые, впрочем, являются не столь высокопоставленными персонами, как Мэн Ваньчжоу.

Уже 11 декабря был задержан бывший канадский дипломат, который сейчас работает на неправительственную организацию. Затем арестовали канадского бизнесмена, других граждан Канады, которым не повезло попасться под горячую руку. По состоянию на начало января, число задержанных в Китае достигло 13 человек.

Наиболее незавидной оказалась судьба некоего гражданина Канады Роберта Шелленберга. Он был задержан еще в 2014 году за то, что в составе организованной преступной группы переправлял в Австралию наркотики. В ноябре 2018 года китайский суд приговорил Шелленберга к 15 годам лишения свободы с депортацией после окончания срока заключения. Вообще-то, для Китая это даже как-то очень гуманно…

Но буквально сразу после ареста в Канаде дочери владельца Huawei прокуратура обжаловала решение суда как слишком мягкое. Дело было быстро пересмотрено, и Шелленберга приговорили к смертной казни. Правда, был дан срок для обжалования, чем Поднебесная, очевидно, оставляет дверь открытой, намекая, чтобы канадцы оставили в покое Мэн Ваньчжоу.

Премьер Канады Джастин Трюдо уже заявил, что Китай «действует необоснованно», а потому Канада будет вести консультации с союзниками о дальнейших действиях. Зачем Канада влезла в разборки США и Китая, Трюдо ничего не сказал, хотя интересно было бы послушать.

И Украина на подтанцовке!..

Аналогичный вопрос можно задать и украинской власти.

В декабре 2018 года Антимонопольный комитет Украины оштрафовал ООО «Huawei Украина» на 109 800 гривен за несвоевременно предоставление каких-то данных. Может, китайцы что-то и нарушили, но произошло это как раз в разгар войны США и Huawei и выглядело как «прогиб» под американцев.

Но ведь это не наша война! Штаты осуществляют сдерживание Китая, как опасного конкурента, в том числе, в области технологий. Наряду с сугубо государственными мерами, Вашингтон наносит удары по китайским корпорациям.

Но зачем Украине влезать в эти разборки, если это, повторим, не наша война. Более того, в лице Китая мы теряем крупного потенциального инвестора. В частности, Украина лишилась очень перспективного и выгодного проекта в виде «Шелкового пути» по доставке китайских товаров в Европу. Этот транзит пройдет севернее – в Беларуси, где за последние годы были модернизированы железные дороги и подвижной состав. Украина же осталась на задворках, как всегда.

Итак, налицо самая настоящая война США с Huawei, перешедшая в стадию взятия заложников. Ситуация обостряется и чревата серьезными последствиями для глобальной экономики.