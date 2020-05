Три дубинки глобального Апокалипсиса: военный потенциал США, России и Китая

Три дубинки глобального Апокалипсиса: военный потенциал США, России и Китая

В продолжение рассмотрения темы готовности основных ядерных держав к Третьей мировой войне обратимся к военным потенциалам США, России и Китая, чтобы понять какими «дубинками» они располагают для обеспечения своих геополитических и глобальных экономических устремлений.

Очевидно, что это три самые большие и технически оснащенные армии мира, а потому проанализировать все до последнего гранатомета и солдата невозможно, да и не нужно. Поэтому обратим внимание на ядерные силы этих трех государств, прежде всего стратегическую компоненту, а также на некоторые перспективные разработки, способные существенно изменить облик войны, которые либо могут быть внедрены в ближайшем будущем, либо уже находятся на опытном боевом дежурстве, информируют Экономические Новости.

Итак, недавно Международный институт стратегических исследований (IISS) опубликовал общие сравнительные характеристики армий трех стран по вооружениям.

Компоненты «ядерных триад»:

Межконтинентальные баллистические ракеты: Китай — 98, США — 400, Россия — 340.

Атомные подводные лодки с баллистическими ракетами: Китай — 4 (6 — по уточненным данным на май 2020 г.); США — 14; Россия — 10 (11).

Стратегические (дальние) бомбардировщики: Китай – 211, США – 157, Россия – 138.

Обычные вооружения:

Артиллерийские системы: Китай — 9196; США — 6916; Россия — 5395.

Основные боевые танки: Китай — 5850; США — 2836; Россия — 3250.

Боевые машины пехоты: Китай – 5810; США – 3419; Россия – 6241.

Авианосцы: Китай – 1; США — 11; Россия – 1.

Крейсеры, эсминцы и фрегаты: Китай — 83; США — 110; Россия – 32.

Десантные корабли: Китай – 55; США – 32; Россия – 20.

Многоцелевые подводные лодки (атомные и дизель-электрические): Китай – 54, США – 53; Россия – 49.

Фронтовые истребители и бомбардировщики: Китай – 1976, США – 3311, Россия – 1045.

Боевые вертолеты: Китай – 278; США – 889; Россия – 401.

Тяжелые и средние транспортные вертолеты: Китай — 395; США — 3058; Россия – 368.

Тяжелые и средние транспортные самолеты: Китай – 88; США — 675; Россия – 185.

Танкер и многоцелевой танкер / транспортные самолеты: Китай – 18; США – 555; Россия – 15.

Бортовые самолеты раннего предупреждения и контроля: Китай – 29; США – 113; Россия – 9.

Тяжелые беспилотные летательные аппараты: Китай – 26; США – 495; Россия – несколько.

Сами по себе эти цифры мало о чем говорят. Собственно, о военном паритете и сколько-нибудь адекватном сравнении можно говорить только в отношении США и России.

Превосходство Китая по количеству ряда обычных вооружений нивелируется отсталостью очень многих образцов, хотя это отнюдь не позволяет относиться к китайской военной машине легкомысленно. Точно то же можно сказать о большом количестве якобы «стратегических бомбардировщиков», которые давно устарели и стратегическими считаться уже давно не могут.

Штаты действительно превосходят Россию в авиации и флоте, но Москва может компенсировать свое отставание мощными системами ПВО, а также превосходящими американские аналоги по ТТХ межконтинентальными баллистическими ракетами, способными поражать крупные авианосные и морские соединения, а также наземные цели. Авиационная компонента российской ядерной триады с учетом крылатых ракет воздушного базирования также является внушительной в сравнении с американскими аналогами. Стратегически подводный флоты с ядерными ракетами США и России можно считать примерно равноценными, по крайней мере, если судить по открытым данным. Но если США в ядерном паритете с Москвой делает ставку больше на атомные подводные лодки с баллистическими ракетами (ПЛАРБ), то Россия все же больше отдает предпочтение межконтинентальным ракетам наземного базирования, особенно с мобильными пусковыми установками.

Сравним важнейшие, прежде всего стратегические ядерные элементы этих «трех дубинок Апокалипсиса». И начнем со стратегических ядерных сил США.

Янки задают тон

Американское издание Bulletin of the Atomic Scientists опубликовало данные о стратегических ядерных силах США в 2020 году US nuclear forces, 2020).

Согласно документу, США в 2020 году будут иметь в своем составе:

— 400 МБР (межконтинентальных баллистических ракет) LGM-30G Minuteman III с 800 (600 + 200) боевыми блоками (ББ), из них 200 с боевым оснащением (БО) Mk12A (1979 г.), имеющим по 1 – 3 ББ W78 мощностью по 335 Кт типа MIRV и 200 с БО Mk21/SERV (2006 г.) , имеющим по 1 ББ W87 мощностью по 300 Кт. В 2008 году было развернуто 450 МБР LGM-30G Minuteman, сейчас 50 ШПУ (шахтные пусковые установки) находятся без ракет и могут их принять в любой момент.

— 240 БРПЛ (баллистические ракеты подводных лодок) UGM-133A Trident II DS/LE с 1920 (1486 + 50 +384) боевыми блоками (ББ), из них 1486 ББ с БО Mk4A (2008 г.), имеющим по 1 – 8 ББ W76-1 мощностью по 90 Кт типа MIRV, 50 ББ с БО Mk4A (2019 г.), имеющим по 1 – 2 ББ W76-2 мощностью по ? Кт типа MIRV и 384 ББ с БО Mk5 (1990 г.), имеющим по 1 – 8 ББ W88 мощностью по 455 Кт типа MIRV.

— 87 стратегических бомбардировщиков В -52H Sifatofortress (1961 г.), из них боеготовых – 46, оснащенных 528 крылатыми ракетами ALCM/W80-1 с боезарядами мощностью по 5 – 150 Кт и 20 В-2A Spirit (1994 г.), боеготовых – 16, оснащенных 322 авиабомбами B61-7 мощностью по 10 – 400 Кт и бомбами B83-1 с переменной мощностью до 1,2 Мт. Всего США имеют 157 стратегических бомбардировщиков согласно данным IISS.

В общей сложности стратегические ядерные силы США в 2020 году будут обладать 3570 ядерными боезарядами.

Нестратегические авиационные носители ядерного оружия – истребители F-15E и F-16 DCA (число не определено) могут нести на одном самолете от одной до 5 ядерных бомб B61-3/4 с мощностью заряда 0,3 – 170 Кт, всего их ядерный суммарный потенциал оценивается 230 бомб.

Также выведены из боевого состава и ожидают утилизации 2000 ядерных боеприпасов. Общее число развернутых и не развернутых ядерных боеприпасов в Стратегических ядерных силах США оценивается в 5800 боеприпасов.

Эта сжатая информация требует некоторой конкретизации.

В настоящее время на вооружении США состоят 14 ПЛАРБ класса «Огайо». Предпринимаются меры для того, чтобы ПЛАРБ этого класса оставались в состоянии полной боеготовности и устойчивости до тех пор, пока они не будут заменены ПЛАРБ более совершенного класса «Колумбия». В рамках программы «Колумбия» будут введены в строй минимум 12 ПЛАРБ, которые заменят существующие подлодки класса «Огайо» и предназначены для обеспечения необходимого сдерживания на протяжении десятилетий.

Подлодки оснащены ракетами UGM-133A Trident II. Они имеют максимальную дальность 11 300 км и обладают разделяющейся головной частью с блоками индивидуального наведения, оснащёнными термоядерными зарядами мощностью 475 и 100 Кт. Благодаря высокой точности БРПЛ способна эффективно поражать малоразмерные высокозащищённые цели — углублённые бункеры и шахтные пусковые установки МБР. В настоящий момент «Трайдент II» — единственная БРПЛ, оставшаяся на вооружении ПЛАРБ ВМС США и ВМФ Великобритании. Боезаряды, развёрнутые на «Трайдент II», составляют 52 % стратегических ядерных сил США и 100 % — СЯС Великобритании. Носителями «Трайдент II» являются 14 американских ПЛАРБ типа «Огайо» и 4 британских ПЛАРБ типа «Вэнгард».

О том, что ВМС США начали размещать на своих подлодках класса Ohio («Огайо») баллистические ракеты с ядерными боеголовками пониженной мощности (W76–2), стало известно 4 февраля 2020 года. Количество новых боеголовок американскими СМИ оценивалось в 50 единиц. 7 февраля глава Пентагона Марк Эспер объяснил смысл этой новации так: «Ядерные боеголовки малой мощности дают президенту — верховному главнокомандующему — возможности для разных вариантов действий. Мы всегда хотим, чтобы имелись варианты действий: они позволяют нам сдерживать конфликты. В конечном счете мы хотим сдерживать конфликт, но если будет необходимо, то хотим быть готовыми воевать и выиграть».

В апрельском докладе Госдепа эта мысль разъясняется более подробно. В документе отмечается: модификация прежней версии боеголовки БРПЛ понадобилась США из-за возникновения «новых угроз», прежде всего со стороны России и Китая. Из доклада Госдепа по W76–2, в Вашингтоне продолжают верить в то, что Россия придерживается доктрины «Эскалация ради деэскалации». Необходимость развертывания баллистических ракет с ядерными боеголовками пониженной мощности власти США объясняют прежде всего исходящей от России угрозой. По оценкам экспертов, новая боеголовка W76–2 имеет мощность 5–6 килотонн (в то время как W76–1 имеет около 90–100 килотонн, а W88 — 455 килотонн). В докладе Госдепа сказано, что, если Россия (а также Китай) будут полагать, что США нечем ответить на ограниченное применение ядерного оружия с их стороны, то существующая система сдерживания окажется неэффективной, а полномасштабная ядерная война — более вероятной. Поэтому, как сказано в документе, США решили обзавестись ядерным оружием малой мощности, которое можно будет применить в ответ на атаку со стороны России или Китая, не задействуя стратегические вооружения. По мнению Госдепа, наличие у США маломощных ядерных зарядов повысит порог применения ядерного оружия. «Дополнительные боезаряды малой мощности для баллистических ракет подводных лодок, таким образом, представляют собой важный вклад в укрепление сдерживания и уменьшения ядерных рисков», — заключают составители доклада.

Арсенал МБР состоит из 400 ракет Minuteman III с моноблочной боевой частью, размещенных в шахтных пусковых установках на территории нескольких штатов.

LGM-30G Минитмен-3 (англ. LGM-30G Minuteman III) — твердотопливная американская межконтинентальная баллистическая ракета семейства «Минитмен» дальностью до 13000 км. Стоит на вооружении ВВС США с 1970 года и является единственной МБР шахтного базирования на вооружении США в настощий момент. Является ближайшим аналогом советской лёгкой баллистической ракеты РТ-2 УТТХ, более известной как «Тополь», но, в отличие от «Тополя», не имеет ракетовозов и запускается только из бункера. Боевая часть, в зависимости от модификации, может быть либо моноблочной, либо разделяющейся на три части с индивидуальным наведением мощностью 3Х170 и 3Х340 килотонн.

В вопросе МБР США существенно отстают от России, имеющей с советских времен более совершенное вооружение этого класса. В Штатах это признают и приступили к реализации Программы создания системы оружия наземного базирования для обеспечения стратегического сдерживания (Ground-Based Strategic Deterrent (GBSD)), в рамках которой в 2029 году начнется замена ракет Minuteman III. Эта программа GBSD предусматривает также модернизацию 450 пусковых установок для МБР, что обеспечит развертывание 400 МБР.

Однако здесь пока много неясного. Первоначально в тендере участвовала компания Boeing, которая и создавала МБР в США. Но Боинг вышел из тендера, и работы будет вести компания Northrop Grumman Corporation, которая известна созданием самолетов-невидимок В-2A Spirit и ракет малой дальности, но никогда не занималась МБР.

Воздушный компонент триады США состоит из 46 способных нести ядерное оружие стратегических бомбардировщиков B-52H и 20 ядерных стратегических бомбардировщиков B-2A с низким уровнем демаскирующих признаков (типа «стелс»). В Соединенных Штатах начата реализация программы создания и развертывания бомбардировщика следующего поколения, B-21 Raider. В рамках этой программы предусмотрены усиление и последующая замена элементов обычных и способных нести ядерное оружие бомбардировщиков, начиная с середины 2020-х годов.

Бомбы свободного падения B83-1 и В61-11 способны держать под угрозой самые разные защищенные цели. Поэтому оба вида бомб останутся в арсенале, по крайней мере, до тех пор, пока в достаточной степени не будет подтверждена эффективность бомбы свободного падения В61-12, которая появится на вооружении в 2020 году.

Начиная с 1982 года, бомбардировщики В-52Н оснащались КРВБ (крылатыми ракетами воздушного базирования). Оснащенные КРВБ В-52Н способны действовать вне зоны противовоздушной обороны противника, оставаясь эффективными. Однако КРВБ выработали свой ресурс более 25 лет назад, и им противостоят постоянно совершенствуемые системы ПВО противника, прежде всего России. В рамках Программы замены крылатых ракет дальнего радиуса действия, применяемых вне зоны поражения ПВО (Long-Range Stand-Off (LRSO)), будут сохранены возможности бомбардировочной авиации для доставки оружия, применяемого вне зоны ПВО и способного прорвать комплексную систему ПВО, что должно обеспечить эффективность воздушного компонента триады в долгосрочной перспективе.

Стратегический бомбардировщик В-52Н – турбореактивный дозвуковой самолет. Начал развертываться с 1961 г. В настоящее время для его ядерного оснащения предназначены только крылатые ракеты воздушного базирования (КРВБ) большой дальности AGM-86В и AGM-129А. Максимальная дальность полета – до 16 000 км.

Стратегический бомбардировщик В-1В – реактивный сверхзвуковой самолет. Начал развертываться с 1985 г. В настоящее время предназначается для выполнения неядерных задач, однако пока не выведен из-под засчета стратегических носителей ядерного оружия по Договору СНВ-3. Максимальная дальность полета – до 11 000 км (с одной дозаправкой топливом в полете). Будучи аналогом российского Ту-160, самолеты В-1В фактически переоборудованы для ударов неядерными боеприпасами, в строю остается более 66 машин В-1В. Планируется их модернизация.

Командование глобальных ударов ВВС США планирует оснастить стратегические бомбардировщики B-1 Lancer гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами AGM-183 ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon — «Оружие быстрого реагирования воздушного базирования»). Американская компания Lockheed Martin успешно защитила проект перспективной гиперзвуковой аэробаллистической ракеты ARRW (Air-launched Rapid Response Weapon, авиационное оружие быстрого ответа), разработка которой ведется по заказу ВВС США с 2018 года. ARRW получила обозначение AGM-183A. Подробности об этом боеприпасе пока не раскрываются. Известно только, что новая гиперзвуковая ракета получит твердотопливный двигатель и отделяемый гиперзвуковой планирующий боевой блок. В зависимости от версии боевой блок будет выполнен с ядерной или фугасной боевой частью. В рамках проекта ARRW компания Lockheed Martin совместно с ВВС США уже провела аэродинамические испытания макета боеприпаса на стратегическом бомбардировщике B-52H Stratofortress. Первые полноценные летные испытания ARRW запланированы на конец 2020 года, а принятие боеприпаса в опытную эксплуатацию — на 2022 год. По неофициальным данным, его скорость может достигать 20 МAX. Ожидается, что она заменит гиперзвуковую крылатую ракету воздушного базирования HCSW, от которой ВВС отказались в 2020 году.

Стратегический бомбардировщик В-2А Spirit – реактивный дозвуковой малозаметный самолет. Начал поставляться в ВВС США с 1994 г. В настоящее время для его ядерного оснащения предназначены только авиабомбы В61 (модификации 7 и11) переменной мощности (от 0,3 до 345 кт) и В83 (мощностью несколько мегатонн). Максимальная дальность полета – до 11 100 км. Вооружение: боевая нагрузка до 22 730 кг (до 27 000 кг после модернизации), ядерное оружие (16 х В61-11 (340 килотонн) или 16 х B83 (1,1 мегатонн) или 16 х AGM-129 ACM или 16 х AGM-131 SRAM II, обычные бомбы (80 х Mk.82 или 16 х Mk.84 или 36 кассетных бомб х CBU-87/CBU-89 GATOR), высокоточное оружие (8 х GBU-27 или AGM-154 JSOW, или 12 х JDAM), крылатые ракеты (16 х AGM-158 JASSM).

Описанные выше самолеты должен заменить новый стратегический бомбардировщик B-21, представляющий собой развитие идей, заложенных в B-2 Spirit. B-21 Raider создается Northrop Grumman. Самолет станет первым американским тяжелым бомбардировщиком за последние 30 лет. Стоимость одного такого летательного аппарата превышает полмиллиарда долларов. Характеристики бомбардировщика не раскрываются, однако известно, что B-21 Raider предназначен для прорыва противовоздушной обороны (ПВО) противника, строится по аэродинамической схеме летающего крыла, получит стелс-покрытие, будет способен совершать протяженные перелеты и станет носителем термоядерного оружия. В июле 2019 года вице-начальник штаба ВВС США Стефан Уилсон заявил, что первый полет B-21 Raider состоится 3 декабря 2021 года и добавил, что потребуется не менее ста единиц B-21 Raider.

КРВБ AGM-86В – американская крылатая ракета воздушного базирования. Начала развертываться с 1981 г. Оснащается боевой частью W80-1 переменной мощности (от 3 до 200 Кт). Максимальная дальность стрельбы – до 2600 км. КРВБ AGM-129А – дозвуковая крылатая ракета. Начала развертываться с 1991 г. Оснащается той же боевой частью, что и ракета AGM-86В. Максимальная дальность стрельбы – до 4400 км.

Существующие нестратегические ядерные силы состоят исключительно из небольшого количества бомб свободного падения В61, которыми оснащены истребители-бомбардировщики F-15E и самолеты двойного назначения союзников (DCA). В Соединенных Штатах планируется замена стареющих DCA способными нести ядерное оружие многоцелевыми истребителями F-35 передового развертывания. В сочетании с продолжающейся программой продления срока службы бомбы В61 это будет иметь большое значение для поддержания стабильности сил сдерживания в регионе и для обеспечения безопасности союзников.

Министерство энергетики США, в ведении которого находится производство ядерных боезарядов, планирует модернизировать ряд старых ядерных боезарядов и создание новых образцов.

Обстановка в мире обостряется, и США ускоряет разработку новых вооружений, выделяя на это большие финансовые ресурсы. По сообщениям зарубежных медиа со ссылкой на Пентагон, американская администрация планирует ассигновать в 2021 финансовом году на программы модернизации ядерного арсенала США $28,9 млрд.

Данные были обнародованы после того, как президент Дональд Трамп направил Конгрессу США проект американского федерального бюджета на будущий финансовый год, поскольку 2020 финансовый год завершится в США 30 сентября. Как отмечается в документах военного ведомства США, на модернизацию систем командования, управления и связи ядерного комплекса намечается выделить $7 млрд, на создание нового стратегического бомбардировщика B-21 – $2,8 млрд, на постройку атомных подводных лодок с баллистическими ракетами класса Columbia – $4,4 млрд, на выпуск крылатой ракеты большой дальности, способной нести ядерный боезаряд, – $474 млн, на «компонент наземного базирования стратегического сдерживания» – $1,5 млрд.

Всего Пентагон рассчитывает ассигновать в 2021 финансовом году $106,6 млрд на передовые научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, имеющие военное применение. По свидетельству американского военного ведомства, означенный объем финансирования является крупнейшим по этой статье расходов.

Планируется, что такие финансовые вливания позволят военно-промышленному комплексу США сконцентрироваться, в частности, на гиперзвуковых вооружениях, микроэлектронике и беспроводной связи пятого поколения, автономных системах и искусственном интеллекте. Расходы в этих сферах составят в следующем году 3,2 млрд, 1,5 млрд, 1,7 млрд и 841 млн долларов соответственно. Исполнительная ветвь власти США рассчитывает выделить в следующем году $3,2 млрд – «на $459 млн больше», чем в текущем, – на разработку гиперзвуковых вооружений для сухопутных войск, ВМС и ВВС.

Концентрация на гиперзвуковом оружии в США, очевидно, является реакцией на отставание от России, которая уже вывела на опытно-боевое дежурство гиперзвуковую ракетную систему «Кинжал» с базированием на истребителе ПВО МиГ-31.

Россия — наследница СССР

Россия также располагает стратегической ядерной триадой, в которую входят Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), Ракетные подводные крейсеры стратегического назначения (РПКСН) различных модификаций с баллистическими ракетами также различных модификаций, а также стратегическая и дальняя авиация.

Большинство данных засекречено, а потому приводимые в любых источниках цифры являются оценочными.

В составе Ракетных войск стратегического назначения находятся около 340 пусковых установок ракетных комплексов межконтинентальных баллистических ракет МБР по данным IISS, способных нести около 1000 боевых блоков, в том числе на боевом дежурстве РВСН:

36 RS-12M Topol (SS-25) (РТ-2ПМ «Тополь») ;

60 RS-12M2 Topol-M (SS-27 mod.1) шахтного базирования (РТ-2ПМ2 «Тополь»);

18 RS-12M2 Topol-M (SS-27 mod. 1) мобильных комплексов (РТ-2ПМ2 «Тополь»);

30 RS-18 (SS-19) (УР-100Н УТТХ);

46 RS-20 (SS-18 Satan) (P-36M2 «Воевода»);

136 RS-24 Yars (SS-27 mod. 2) мобильных комплексов (РС-24 «Ярс»);

14 RS-24 Yars (SS-27 mod. 2) шахтного базирования (РС-24 «Ярс»).



Ракетный комплекс RS-20 (SS-18 Satan) (P-36M2 «Воевода»)

Ракетный комплекс RS-12M2 Topol-M (SS-27 mod. 1) (РТ-2ПМ2 «Тополь»)

Ракетный комплекс RS-24 Yars (SS-27 mod. 2) (РС-24 «Ярс»)

Среди указанных МБР имеются жидкостные и твердотопливные аппараты, дальностью 10-16 тысяч км, преимущественно с разделяющимися термоядерными боеголовками в количестве от 3 до 10 единиц и мощностью от сотен килотонн до мегатонны в тротиловом эквиваленте.

В составе Военно-Морского Флота России находятся 10 атомных подводных лодок с баллистическими ракетами ПЛАРБ с 180 пусковыми установками, способных нести до 864 боевых блоков, из них боевое дежурство несут 9 ПЛАРБ со 144 носителями.

Основу морских стратегических сил России составляют 6 ракетоносцев проекта 667БДРМ «Дельфин» (Delta IV), оснащенных 96 (16х6) пусковыми установками (ПУ) с баллистическим ракетами подводных лодок (БРПЛ) Р-29РМУ2 «Синева», (SS-23) и их модификацией Р-29РМУ2.1 «Лайнер».

В строю остается 1 подводная лодка проекта 667БДР «Кальмар» (Delta III), оснащенная 16 ПУ ракет Р-29Р. Данная лодка прошла ремонт и модернизацию в 2011—2016 годах и вернулась в строй в феврале 2017 года. Также на боевую вахту заступили 3 подводные лодки проекта 955A «Борей», оснащённые 48 (16х3) ПУ со стратегическими ракетами Р-30 «Булава».

Последний тяжелый ракетоносец проекта 941 «Акула» (Typhoon) переделан под испытания ракет Р-30 «Булава». Эта подводная лодка используется только для испытаний БРПЛ и потому не учитывается в международных источниках в общем количестве атомных подводных лодок ВМФ России.

Используются жидкостные и твердотопливные ракеты дальностью от 9500 до 12 тысяч км с разделяющимися боеголовками в количестве до 10 единиц мощностью от 100 и более килотонн. Значительная часть ракет подводного базирования является модификациями соответствующих МБР наземного базирования.

Всего на ПЛАРБ размещено более 700 ядерных боевых блоков.

Российские стратегические МБР наземного базирования в составе РВСН развёрнуты в позиционных районах одиннадцати ракетных дивизий трёх ракетных армий. Российские стратегические ПЛАРБ с БРПЛ действуют в составах Северного и Тихоокеанского флотов ВМФ ВС России с пяти баз ПЛАРБ.

Стратегические бомбардировщики турбовинтовые ТУ-95 (дальность 10-12 тысяч км), реактивные сверхзвуковые ТУ-160 (дальностью до 14 тысяч км) дальней авиации России базируются на трёх авиабазах. Кроме авиабомб, включая термоядерные, эти воздушные суда способны нести авиационные крылатые ракеты воздушного базирования с обычными и ядерными боеголовками Х-55 дальностью до 2000-3500 км и новейшие ракеты Х-101 дальностью до 5500 км с неафишируемой мощностью ядерного заряда.

Кроме того, в составе ВВС России в количество около 60 единиц имеются бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3М с дальностью до 6800 км, которые формально считаются не стратегическими, а дальними, но в настоящий момент они модернизированы до состояния «почти стратегических». Будучи вооруженными ракетами Х-55 и Х-101, эти воздушные суда способны выполнять стратегические задачи. Не так давно они использовались Москвой для нанесения ударов ракетами Х-101 с обычными зарядами по наземным целям в Сирии с залетом из России через Иран и обратно в Россию через Кавказ. В этой акции использовались также Ту-95.

По состоянию на 2018 год, в составе стратегических ядерных сил России находилось 1420 ядерных боезаряда на 517 развёрнутых стратегических носителях, общее количество развёрнутых и неразвёрнутых носителей составляло 775 единиц

По договору СНВ-III каждый развёрнутый стратегический бомбардировщик засчитывается как носитель с одним ядерным боезарядом. Количество ядерных бомб и крылатых ракет с ядерной БЧ, которые могут нести развёрнутые стратегические бомбардировщики, не учитывается.

Ниже приводятся некоторые данные по стратегическим ядерным средствам России.

Ракетные войска стратегического назначения

Ракетный комплекс Количество Боезарядов на носителе Всего боезарядов Места дислокации Р-36М2 «Воевода» (шахтного базирования) 46 10 460 Домбаровский, Ужур УР-100Н УТТХ (шахтного базирования) 2 1 2 Козельск, Татищево РТ-2ПМ «Тополь» 45 1 45 Сибирский, Выползово РТ-2ПМ2 «Тополь-М» (шахтного базирования) 60 1 60 Татищево РТ-2ПМ2 «Тополь-М» (мобильного базирования) 18 1 18 Тейково РС-24 «Ярс» (мобильного базирования) 135 4 540 Тейково, Йошкар-Ола, Нижний Тагил, Новосибирск, Иркутск, Выползово РС-24 «Ярс» (шахтного базирования) 14 4 56 Козельск Всего 320 1181

Морские стратегические силы

Тип ракетоносца Ракетоносцев БРПЛ> Боезарядов на БРПЛ Всего боезарядов 667БДР «Кальмар» 1 16 Р-29Р 3 48 667БДРМ «Дельфин» 5(6) 80 Р-29РМУ2 4> 320 955 «Борей» 3 48 ? ? 941 «Акула» 0 0 0 Подводная лодка используется только для испытаний БРПЛ Всего ? 144 ? ?

Стратегическая авиация

Тип бомбардировщика Бомбардировщиков Тип и количество крылатых ракет Всего крылатых ракет Ту-95МС6/Ту-95МС16 60 6 Х-55СМ 300 Ту-160/Ту-160М1 16 12 Х-55СМ или Х-101 192 Всего 76 492



Бомбардировщик Ту-95



Бомбардировщик Ту-160

Указанные выше стратегические средства являются заделом, оставленным СССР, даже те образцы, которые создавались и доводились в постсоветское время, имеют советское происхождение. То же касается принципиально новых видов вооружений, о внедрении которых в своем послании к Федеральному собранию в марте 2018 года заявил Путин.

Прежде всего, речь идет о многоступенчатом жидкостном ракетном комплексе «Сармат», являющемся развитием и заменой ракет Р-36 (Сатана, Воевода) с дальностью до 18 тысяч км и разделяемыми боеголовками численностью до 10 единиц с неназываемой мощностью заряда. Первые образцы должны начать поступать на вооружение уже в 2021 году, если верить официальным заявлениям.

В отличие от Р-36М, в концепции комплекса «Сармат» делается акцент не на максимальной массе забрасываемых боеголовок, которые могут быть уничтожены средствами ПРО, а на доставку пусть меньшего числа боеголовок, но по таким траекториям и такими способами, которые существенно затрудняют их уничтожение даже перспективными комплексами ПРО. Заложенная в ракете технология «орбитальной бомбардировки» позволяет нанести удар по территории США по суборбитальной траектории через Южный полюс Земли в обход развёрнутых средств ПРО, а также дает возможность осуществлять запуски гражданских космических аппаратов. В ракете используется модернизированная версия двигателя РД-264, уже применяемого в советской МБР Р-36М2.

В ракете планируется использовать управляемые боевые блоки «Авангард» (Ю-71), которые впервые должны дать потенциальную возможность применять российские и советские МБР в локальных войнах по стратегии «глобального удара», с поражением стратегических объектов кинетической энергией боевого блока, без использования ядерного взрыва. Российский официоз утверждает, что такие системы уже стоят на опытно-боевом дежурстве. Есть версия, что они являются развитием прекращенного в свое время проекта орбитального истребителя «Спираль», которым занимался наш земляк — киевлянин Глеб Лозино-Лозинский, создатель советского космического шаттла «Буран». По заявлению Путина, такие системы неуязвимы для ПВО и ПРО США.

Как сказано выше, еще одна гиперзвуковая система «Кинжал», базирующаяся на высотном истребителе-перехватчике ПВО МиГ-31, также находится на опытно-боевом дежурстве. Звучали заявления об испытаниях крылатых ракет с ядерным двигателем, а также лазерного оружия.

Также российские официальные лица сообщают о разработке Перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА), очевидно, по «малозаметной» технологии. Речь идет о новом стратегическом бомбардировщике-ракетоносце, ввод которого в эксплуатацию планируется в 2027 году. Впрочем, здесь пока больше разговоров, ибо это уже явно не советский задел, а нечто новое, и не факт, что здесь все пройдет гладко. Пока что более или менее успешные военные проекты в России реализуются только на советских заделах, которых после развала СССР осталось очень много.

Поднебесная догоняет

В XXI век Китай вступил с развитой структурой BC и системой органов военного управления. Вооруженные силы страны состоят из Народно-освободительной армии Китая (НОАК), народной вооруженной полиции и народного ополчения. В НОАК входят стратегические ракетные войска, сухопутные войска (СВ), ВВС и ВМС общей численностью 2,3 млн человек, плюс резерв (CB) — 800 тыс. На полицейские формирования (1,5 млн чел.) возложены функции по обеспечению внутренней безопасности и общественного порядка. Народное ополчение в мирное время выполняет задачи по поддержанию общественного порядка, а в военное — задачи оборонительного характера и различные обеспечивающие функции. Наиболее подготовленная в военном отношении часть народного ополчения является организованным резервом НОАК.

Территория Китая разбита на семь военных округов (Шэньянский, Пекинский, Ланьчжоуский, Цзинаньский, Нанкинский, Гуанчжоуский и Чэндуский), 28 провинциальных военных округов и 4 отдельных гарнизона. Командования военными округами играют роль командований на театре военных действий (ТВД) и имеют в своем подчинении одну или несколько общевойсковых армий, соединения и части различных видов ВС, части тылового обеспечения, а также командования провинциального уровня (или командования отдельных гарнизонов).

HOAK обладает всеми компонентами, присущими современной армии, включая стратегические ядерные силы, однако по уровню подготовки командного состава, информатизации, технической оснащенности и мобильности она продолжает отставать от вооруженных сил развитых в военном отношении стран.

Стратегические ядерные силы находятся в прямом подчинении Центрального военного совета КНР и включают в себя наземный, воздушный и морской компоненты — в общей сложности 113 носителей.

Основа ядерных сил — стратегические ракетные войска, на вооружении которых 98 межконтинентальных баллистическая ракет (ICBM):

10 DF-4 (максимальная дальность — 7000 км.);

20 DF-5A/B (максимальная дальность – 13 000 км);

8 DF-31 (максимальная дальность — 8000 км);

24 DF-31A (максимальная дальность – 11 200 км);

18 DF-31A(G)(усовершенствованная версия межконтинентальной баллистической ракеты DF-31A, представляет собой новый тип дорожно-мобильной ракеты с твердотопливным двигателем, которая может быть запущена с восьмиосного автомобиля, который также перевозит сами ракеты);

18 DF-41 (максимальная дальность – 15 000 км).

72 ракеты средней дальности (IRBM) DF-26 (максимальная дальность — 3000 км).

174 ракеты средней дальности (MRBM):

80 ядерных DF-21A/DF-21E и 94 обычных (24 — DF-16, 16 — DF-17, 24 — DF-21C, 30 — DF-21D). DF-21D — первая и единственная в мире противокорабельная баллистическаая ракета (дальностью 2 700 км), считающаяся «убийцей авианосцев». Это оружие фактически послужило одной из основных причин прекращения действия российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)). В настоящее время DF-21D модернизируется до DF-21G, отличающейся на 30 % увеличенной мощностью, а также мобильной пусковой установкой, способной к перемещению в условиях бездорожья.

Особый интерес вызывает новинка китайского ракетопрома — DF-17. Эти ракеты имеют дальность поражения цели от 1,8 тысячи до 2,5 тысячи километров. Способны доставлять как ядерную, так и обычную полезную нагрузку, в частности гиперзвуковой летательный аппарат DF-ZF (глайдер). Гиперзвуковая система DF-17 является многоступенчатой, сама ракета твердотопливной. Боевая головка комплекса может достигать гиперзвуковой скорости уже на первом этапе движения. Максимальная скорость 15-20 МAX (18 375-24 500 км/ч). Обнаружение гиперзвуковых глайдеров, перемещающихся на небольших высотах со скоростями более 6 тыс. км/ч, представляет трудность для большинства современных систем противоракетной обороны.

Еще одна новинка Китая, продемонстрированная на параде в Пекине в 2019 г., DF-100 — предназначена для поражения сильно укрепленных сооружений, в частности, подземных бункеров, или, по других данным, крупных морских целей. Дальность оружия оценивается в 2000-3000 км.



Ракетный комплекс DF-41



Ракетный комплекс DF-31A(G)



Ракетный комплекс DF-21D



Ракетный комплекс DF-17

В составе стратегической авиации 211 устаревших самолетов-носителей «Xian H-6» (Н-6). Это несколько переработанный советский дозвуковой дальний бомбардировщик-ракетоносец Ту-16 разработки 1950-х годов. Однако за последние годы Китай модернизировал Н-6, оснастив свою армию самолетами H-6K и H-6N.

H-6K поступил на вооружение китайских военных в 2009 году. Это существенный редизайн оригинального самолета Xian H-6 (лицензионный вариант двухмоторного реактивного бомбардировщика Tupolev Tu-16), оптимизированный в качестве носителя на длительный срок. H-6N — дальнейшее развитие этой более ранней версии ракетоносца. Наиболее заметным изменением между вариантами N и K является полное устранение бомбового отсека на N и добавление полуутопленной зоны с жесткой точкой для большой ракеты. H-6N отличается наличием штанги для воздушной дозаправки, позволяющей существенно расширить дальность полета китайского самолета. В некоторых отношениях это аналогично тому, что российские бомбардировщики Ту-22М могут иметь одну противокорабельную крылатую ракету Х-22 или Х-32 в полуутопленной подвеске под своим центральным фюзеляжем. Одной из перспективнейших ракет, которые получит H-6N, считается CH-AS-X-13. Последняя, предположительно, оказывается адаптированной для воздушного запуска двухступенчатой твердотопливной баллистической ракеты DF-21D. Оценка дальности полета CH-AS-X-13 — 3000 км. Поскольку H-6N имеет боевой радиус около 6000 км, то запускаемая с бомбардировщика CH-AS-X-13 способна достичь США.



Бомбардировщик H-6N

В то же время китайская армия стремится иметь бомбардировщик большой дальности (до 8 тыс. км), не требующий дозаправки в воздухе и способный нести до 10 тонн оружия. Разработка ведётся в секрете, однако известно, что с 2013 года начал испытательные полёты прототип самолёта. По мнению специалистов, новый самолёт может начать эксплуатироваться с 2025 года, и он заменит бомбардировщики H-6. По некоторым данным разработка Xian H-20 может завершиться уже в 2020 году; его могут показать в ноябре на авиасалоне AirShow China в Чжухае.

Морской компонент включает шесть атомных ракетных подводных лодок проекта 094, оснащенных ракетами «Цзюйлан-2» (Julong-2 или JL-2 — подводная версия межконтинентальной баллистической ракеты наземного базирования DF-31) и 55 тактических подводных лодок (SSN: 2 Shang I (Type-093), 4 Shang II (Type-093A); SSK: 2 Kilo (Progect 877), 2 Improved Kilo (Progect 636), 8 Improved Kilo (Progect 636M), 6 Ming (2 Type-035(G), 4 Type-035(B), 12 Song (Type-039(G), 4 Yuan (Type-039A), 14 Yuan II (Type-039B); SSB 1 Qing (Type-032)). Баллистические ракеты подводных лодок JL-2 получили (по 12 единиц) атомные подводные лодки (АПЛ) проекта 094 (Jin). Дальность действия таких ракет оценивается в 8000-9 000 км. В мае 2020 годя насчитывается 6 таких лодок, принятых на вооружение Китая. Две последние лодки были представлены в конце апреля в рамках празднования 71-й годовщины образования военно-морского флота КНР. Как утверждает издание Navy Recognition, модернизированные подлодки «Тип-094A» получили улучшенный обтекатель, схожий с установленными на китайских многоцелевых АПЛ проекта «Тип-093». Предположительно число пусковых шахт на субмаринах «Тип-094А» возросло до 16 единиц, о чем свидетельствуют увеличенные размеры ракетного отсека. Также журналисты предполагают, что подлодки версии «Тип-094A» вооружены модифицированными баллистическими ракетами JL-2A с увеличенной дальностью действия, которые в случае запуска из пункта базирования Юйлинь на острове Хайнань смогут достичь практически любой точки на территории США. Шесть АПЛ проекта 094 составляют основу морской компоненты формирующейся китайской ядерной триады. Китай также уже начал разработку третьего поколения баллистических ракет подводного базирования JL-3, которая является подводной версией межконтинентальной баллистической ракеты DF-41.

Сухопутные войска НОАК (56 общевойсковых дивизий полевых войск, в том числе 9 танковых, 24 мотопехотных, 3 воздушно-десантных) — наиболее многочисленный вид вооруженных сил Китая. В результате модернизации уровень их механизации в последние годы существенно вырос: число мотопехотных дивизий увеличилось на 17 единиц и на столько же уменьшилось число пехотных. Вместе с тем необходимо отметить, что парк вооружения этого вида BC представлен в основном устаревшими образцами; исключение составляют соединения и части, входящие в состав мобильных сил НОАК.

Военно-воздушные силы HOAK включают бомбардировочную, истребительную, транспортную и разведывательную авиацию, силы и средства ПВО. Это около 2 600 боевых самолетов, в том числе бомбардировщиков — 200, истребителей-бомбардировщиков — I 200, истребителей ПВО – 1 807; приблизительно 850 пусковых установок зенитных ракет, в том числе 128 пусковых установок зенитных ракетных систем С-300 ПМУ, С-300 ПМУ1, С-300 ПМУ2 и С-400, закупленных в России.

В прошлом ВВС выполняли ограниченный круг задач — это в основном защита воздушных границ Китая и, в меньшей степени, поддержка сухопутных войск. В настоящее время командование HOAK активно занимается формированием более гибких и современных военно-воздушных сил, обладающих наступательным потенциалом и способных принимать участие в совместных тактических операциях, включая воздушно-десантные. ВВС оснащаются истребителями-перехватчиками и ударными самолетами большого радиуса действия, средствами дальнего обнаружения воздушного и космического базирования. Модернизируются самолеты старых типов, такие как «Цзянь-7» (J-7) и «Цзянь-8» (J-8), фактически являющиеся модификациями древнего советского МиГ-21.

Принимается на вооружение новая техника: истребители Су-27, Су-30, «Цзянь-11» (J-11, модификация все того же МиГ-21), Су-35, J-16 (аналог Су-35, оснащенный ракетой «воздух-воздух» PL-10, имеющей боевые преимущества, обусловленные использованием инфракрасной головки самонаведения с разрешением 128х128, ее высокой чувствительностью, управляемым вектором тяги двигателя и другими особенностями конструкции; с помощью всего этого ракета PL-10 может надежно поражать воздушные цели различных типов, а также защищена от помех); истребители 5-го поколения J-20 (масса пустого — 17 000 кг, максимальная взлётная масса: 36 300 кг, дальность — 5500 км, практический потолок — 20 000 м); транспортные самолеты Ил-76; самолеты-заправщики «Хун-6» (Н-6, модификация Ту-16); крылатые ракеты класса «воздух — земля».

Самолеты-истребители четвертого поколения составляют уже около 15% парка истребительной авиации Китая. Китайцы пошли по американскому пути, создав достаточно крупный истребитель J-20, дополнять который будет компактный и легкий J-31. Для сравнения, в ВВС США имеется относительно малотиражный F-22, который дополняет массовый F-35. Точно так же, как и F-22, китайский истребитель J-20 экспортироваться не будет, чего не скажешь о J-31. Его цена будет колебаться в районе $70 млн, а это делает J-31 не просто хорошим, а едва ли не безальтернативным предложением на рынке стелс-истребителей. Ни одна другая страна не в состоянии предложить стелс-истребители по такой цене, что дает китайскому авиапрому отличный шанс закрепиться на мировом рынке военной авиации. В отличие от F-35, J-31 имеет не только более привлекательную цену, но и два двигателя. Летные характеристики J-31 выглядят значительно лучше: максимальная скорость J-31 составляет 2200 км/ч, по сравнению с 1930 км/ч у F-35; максимальная выосота полета до 16 тысяч метров (это стандартный показатель для легких истребителей. Например, потолок для американского F-16 Fighting Falcon составляет 15,2 тысячи метров), боевой радиус составит 1,2 тысячи километров. Истребитель сможет нести вооружение общей массой до восьми тонн. Расчетный срок службы самолета составляет 30 лет.



Истребитель J-16



Истребитель J-20



Истребитель J-31

Также Китай преуспевает в создании беспилотной авиации. Бомбардировочная авиация оснащается крылатыми ракетами класса «воздух — земля». Очевидно, что привязка к «советским корням» у китайской авиации остается, как и в ракетной технике. Ударно-разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) GJ-11 (Sharp Sword) создан по схеме летающего крыла. Первый полет БПЛА совершил в 2013 году. Показанный на параде образец отличается от ранее испытанного прототипа плоским соплом, обеспечивающим радиолокационную малозаметность дрона. Согласно китайской прессе, GJ-11 во внутренних отсеках способен переносить до тонны боеприпасов, а для ориентации в пространстве использует спутниковую навигацию, что позволяет дрону осуществлять продолжительные миссии далеко за пределами страны. В отличие от GJ-11, два экземпляра сверхзвуковых разведывательных БПЛА WZ-8, показанных на параде 2019 года, скорее всего близки к реальным образцам, поскольку над такими дронами Поднебесная работает достаточно продолжительное время. Внешне WZ-8 напоминает запускавшийся с американского стратегического бомбардировщика B-52H БПЛА D-21B, который США в марте 1971 года потеряли над Китаем. Вероятно, именно поэтому представленный на параде экземпляр WZ-8, подобно D-21B, получил в верхней части фюзеляжа точки крепления и оказался лишен воздухозаборников.

В состав ВВС входят силы и средства противовоздушной обороны (ПВО), включающие в себя истребительную авиацию, зенитные ракетные и радиотехнические войска. ПВО прикрывает с воздуха важнейшие районы и объекты, большинство которых расположены в центральных и восточных (приморских) провинциях. В последние годы силы и средства ПВО пополняются истребителями «Цзянь-10» и «Цзянь-11» китайского (в том числе лицензионного) производства, а также российскими Cy-27 и зенитными ракетными комплексами С-300 ПМУ-2, которые Китай получил в количестве 28 дивизионов. То есть ПВО Китая также имеет советскую родословную. ПВО Китая – 850+ зенитно-ракетных комплексов: 516 дальнего радиуса действия (180 HQ-9,60 HQ-9B, 100+ HQ-22, 32 S-300PMU, 16 S-40), 230 среднего радиуса действия (80 HQ-2/-2A/-2B, 150 HQ-12) и 104+ близкого радиуса действия (50+ HQ-6A, 24 HQ-6D, 30 HQ-7).

Китайские военно-морские силы состоят из трех флотов — Северного (главная военно-морская база Циндао), Восточного (Динхай) и Южного (Чжань- цзян). В боевом составе ВМС 136 боевых кораблей основных классов, в том числе 60 подводных лодок и 28 эскадренных миноносцев, оснащенных ракетным вооружением; боевых самолетов морской авиации — около 800; амфибийных пехотных дивизий — три, бригад морской пехоты — две.

В середине 1980-х годов китайские ВМС перешли от стратегии «береговой обороны» к стратегии «обороны в прибрежных водах», в которые китайское руководство включает, в частности, Желтое, Восточно-Китайское и Южно-Китайское моря. Смена стратегии потребовала обновления корабельного состава (в частности, в России были приобретены четыре эскадренных миноносца типа «Современный», 12 дизель-электрических подводных лодок, а также и другие техника и вооружение). В результате возможности основных сил значительно выросли, чего нельзя сказать о средствах поддержки: по-прежнему ВМС не имеют достаточно мощной противолодочной обороны, а надводные корабли уязвимы для атак авиации и противокорабельных ракет.

Наиболее боеспособным компонентом китайских вооруженных сил являются мобильные силы НОАК, предназначенные для действий в локальных войнах по периметру государственной границы, а также для поддержки полицейских формирований в операциях по обеспечению внутренней безопасности и общественного порядка. Мобильные силы HOAK обладают повышенной маневренностью и огневой мощью, состоят из сил быстрого реагирования и сил быстрого развертывания.

В силы быстрого реагирования, общая численность которых более 285 тыс. человек, входят воздушно-десантный корпус, шесть пехотных дивизий, батальоны специального назначения окружного подчинения, морская пехота ВМС. Эти силы, по сообщению китайской армейской печати, «способны десантироваться с воздуха в любой точке Китая не позже, чем через 10 часов после получения приказа»; время переброски по железной дороге может составлять от одних до четырех суток; возможна переброска морем. Силы быстрого развертывания выполняют роль второго оперативного эшелона и предназначены для наращивания сил быстрого реагирования. Они имеют тяжелое вооружение и перебрасываются в назначенный район в основном по железной дороге за 2-7 суток. В настоящее время в их состав включены две общевойсковые армии.

В конце 2006 года Китай принял программу модернизации национальной обороны и вооруженных сил, рассчитанную на период до середины XXI века. В ней три этапа: до 2010 года — создание фундаментальных основ преобразований; до 2020 года — достижение общего прогресса по основным направлениям модернизации; до 2050 года — достижение в основном стратегической цели создания информатизированных вооруженных сил.

Главной большой задачей китайской армии с точки зрения управления на сегодняшний день является «превращение в передовую мировую военную силу к 2049 году», то есть к 100-летию Китайской народной республики. На практике это означает как минимум выравнивание китайских военных возможностей с американскими, что пока представляется утопией, тем более что, как сказано выше, по ряду наработок логичнее было бы равняться не на Америку, а на Россию.

Среди ключевых вызовов различные официальные документы китайской армии, выпущенные с 2013 года, включают следующие пункты:

— наращивание и перегруппировка войск США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, попытка США укрепить альянсы и окружить Китай недружественными государствами и военными базами;

— тайваньский, тибетский и синьцзянский сепаратизм;

— угроза «территориальной целостности» и «законным экономическим правам» Китая со стороны Японии в связи с ситуацией вокруг Сенкаку/Дяоюйдао;

— территориальные споры в Южно-Китайском море и связанное с ними поведение США;

— катастрофы природного и техногенного характера.

Если говорить о более конкретных задачах, которые ставят перед собой китайские военные, то исследователи выделают следующие:

— создание интегрированной системы противовоздушной обороны, которая была бы способна отразить американские авиаудары;

— создание достаточного количества ракет (запускаемых с земли, воздуха и с подводных лодок), чтобы вывести из строя американские авианосцы, самолеты на наземных аэродромах в Азии и уничтожить американские цепи снабжения в случае военного конфликта;

— создание большого количества эсминцев УРО и прочих вооруженных управляемыми ракетами кораблей, которые массированными залпами могли бы прорвать американскую противоракетную оборону;

— развитие малошумных средств подводной разведки, что позволило бы Китаю компенсировать недостаток сравнимых с американскими субмарин и облегчило бы их поиск в ближних к Китаю морях;

— развитие возможностей радиоэлектронной борьбы, противостояния в космосе и киберпространстве;

— активное развитие беспилотных воздушных, наземных и подводных аппаратов для проведения эффективной разведки и боевых операций.

Несмотря на нынешнюю отсталость, особенно в стратегических вооружениях, военная мощь Китая растет неуклонно, и это следует учитывать.

Пока что отсутствуют достаточные основания для того, чтобы говорить о скором начале очередной мировой войны. Но Китай, США и Россия представляют собой «три дубинки Апокалипсиса», которые способны ввергнуть мир в глобальный катаклизм.

