Происхождение COVID-19: С чего начинаются коронавирусы?..

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С чего начинается Родина?.. Этим вопросом в позабытой уже советской песне задавался актер кино и эстрады Марк Бернес, уроженец славного города Нежина Черниговской губернии.

Эта ассоциация пришла в голову в связи непрекращающимся в медиа и в обывательских разговорах жарким диспутом на тему происхождения коронавируса COVID-19. Изначально относясь с огромным скепсисом, даже с юмором к различного рода «теориям заговора», приходится констатировать, что дело действительно темное и непонятное…, информируют Экономические Новости.

Краткий обзор версий в порядке их нарастания

Итак, существует множество вариантов и подвариантов версий о возникновении вируса.

Прежде всего, целый ряд именитых западных ученых по-прежнему утверждают, что вирус имеет природное происхождение, приводя этому сугубо научные подтверждения, для понимания которых нужно хотя бы немного разбираться в микробиологии, хотя бы в биологии вообще. Отметим, что именно эта версия и/или версия халатности кажется наиболее вероятной, несмотря на повсеместный визг о некоем всемирном заговоре.

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Естественно, что вторая версия – это искусственное происхождение вируса. Эта версия, совершенно очевидно, распадается на несколько следующих подверсий.

Прежде всего, это подверсии умышленности или случайности распространения вируса. Ведь очевидно, что, будучи искусственно сконструированным где-нибудь в лаборатории, вирус мог случайным образом, преимущественно по халатности персонала, выйти за пределы охраняемого периметра и начать распространение по планете. В качестве наиболее вероятного источника инфекции называют прежде всего Китай, с которого началась пандемия, причем началась именно в городе Ухань, где находятся институт вирусологии и вирусологическая лаборатория. Есть предположения и относительно других «виновников торжества» – это США, возможно, в «творческом содружестве» с Израилем, а также Россия.

В рамках версии об искусственном создании вируса есть интересный эпизод относительно того, что китайцам, конкретно лаборатории и/или вирусологическому институту в Ухане, активно помогал известный американский ученый-вирусолог Чарльз Либер, которого недавно арестовали в США. Впрочем, арестовали его не за разработку этого вируса, что еще далеко не факт, а за то, что он, работая по закрытым темам оборонных ведомств США, совмещал это с работой на китайцев, а главное, не сообщил об этом «куда следует», то есть спецслужбам. К этому вернемся ниже…

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Что же касается версии умышленного распространения вируса, то здесь перечень источников возбудителя тот же – Китай, США (возможно, с Израилем), Россия. Все варианты этой версии сводятся к тому, что каждая страна из треугольника Америка-Россия-Китай в стремлении максимально навредить, в идеале — побороть своих противников, расположившихся в двух других углах этого треугольника, запустили вирус. Израиль, которому также приписывают бактериологические козни, а соответствующие научно-технические возможности еврейское государство имеет, вписалось в вирусную диверсию якобы для того, чтобы навредить своему заклятому врагу Ирану, поскольку к Москве и Пекину Израиль вроде как особых претензий пока не имеет. И действительно, Иран сильно пострадал от эпидемии, скорее всего, по причине вопиющей антисанитарии в этом государстве, о которой сказывают очевидцы, там побывавшие.

Однако ведь от пандемии пострадал уже фактически весь мир, включая Израиль, Китай, Россию и США, причем Штаты страдают сейчас едва ли не больше всех. В рамках версии умышленного заражения кем-либо из фигурантов налицо либо выход ситуации из-под контроля, либо комплекс Герострата.

Что характерно, Россию пока никто серьезно не обвиняет, а всех собак пытаются навесить на Китай. И если в Израиле подают в местные суды иски на Китай в размере миллиардов долларов, то в «старшем брате израильского слона», то есть в Штатах, некие активисты исчисляют исковые требования уже в триллионах долларов.

Наконец, в качестве одного из вариантов версии умышленного заражения можно привести «хардкор» в исполнении бывшего соученика Путина по «краснознаменному» институту КГБ Юрия Швеца, который уже много лет как проживает в Америке. Швец озвучивает версию о том, что вирус специально занесли из соответствующего российского объекта под Новосибирском в Ухань якобы для того, чтобы «перевести стрелки» на Китай, о чем ниже. А возможно, даже для того, чтобы, как считает Швец, окружение Путина могло когда-либо обвинить его в злодействе и сдать Западу, купив себе индульгенцию, а место Путина занял бы кто-то из окружения Путина или просто некто, управляемый этим окружением. Ну, или как-то так… Давать оценку этой конспирологии не будем. Желающие могут составить самостоятельное мнение, ознакомившись с этим «потоком сознания» в интервью Швеца, причем в двух частях.

Далее рассмотрим некоторые из этих версий более детально, стараясь не принимать ни одну из сторон.

Природа-матушка нам сделала подарок…

Первоначальной версией появление пандемии, напомним, считался переход вируса от животных, возможно, от летучих мышей, к человеку. В связи с этим его первое массовое появление именно в китайском Ухане вполне логично объяснялось как наличием в этом городе вирусологического института и закрытой лаборатории, так и рынка морепродуктов, на котором торговали разной живностью, не только морского происхождения, от которой вирус мог перебраться к людям.

Итак, первоначально считалось, что вирус SARS-CoV-2 мог передался людям от летучих мышей, либо является гибридом вируса летучих мышей и панголин (ящериц, покрытых чешуей).

Однако недавно австралийское научно-популярное издание Science Alert опубликовало информацию о том, что группа ученых из США, Австралии и Великобритании пришла к следующему выводу.

Вирус очень долго циркулировал среди людей, прежде чем мутировал до нынешней «версии». Такой вывод микробиологи сделали, проанализировав геномные данные, полученные от SARS-CoV-2 и других подобных коронавирусов, и выяснив, что срезы рецептор-связывающего домена спайковых белков SARS-CoV-2 очень эффективны при связывании с клетками человека. Очевидно, что подобные заявления ориентированы на специалистов, но в целом понять можно.

Именно это дало ученым основание полагать, что вирус уже давно контактирует с человеком и прошел длительную эволюцию внутри человеческого организма. Исходя из этого, ученые исключают версию о лабораторном происхождении COVID-19.

Хотя коронавирусы летучих мышей имеют схожий с SARS-CoV-2 геном, они не совпадают с ним полностью. Это может означать, что вирус начал меняться внутри человеческого организма, прежде чем стал настолько опасным.

Иными словами, вирус, согласно этой версии, уже долго «бродит» по организмам людей, мутируя и увеличивая агрессивность. Именно этим можно объяснить бум вирусных пневмоний, который прошел по разным странам мира в 2019 году. В частности, в Украине всплеск вирусной пневмонии был в конце 2019 — начале 2020 годов преимущественно в Западной Украине, когда врачи и заболевшие описывали симптомы, схожие с теми, которые имею место при инфицировании COVID-19.

Интересный факт. В ноябре 2015 года в авторитетном международном издании Nature была опубликована статья об эксперименте, в ходе которого была создана гибридная версия коронавируса летучей мыши, связанная с вирусом, вызывающим SARS (тяжелый острый респираторный синдром), что вызвало дискуссию о том, стоит ли рисковать разработками инженерных лабораторных вариантов вирусов, если это чревато пандемиями.

Во многом, именно на этой статье строится версия о том, что нынешний вирус является искусственным.

Однако в марте 2020 года в начале статьи появилась пометка редакции следующего содержания: «Эта история используется в качестве основы для непроверенных теорий о создании нового коронавируса, вызывающего COVID-19. Нет никаких доказательств того, что это правда; ученые считают, что наиболее вероятным источником коронавируса стали животные». Под чьим давлением появилась эта пометка остается только догадываться. Правительства стран занимающихся научными исследованиями в области коронавируса, проигнорировав риски возможной пандемии, не заинтересованы предавать в настоящее время огласки свои достижения…

Особый интерес представляют выводы, озвученные итальянским нанопатологом с 40-летним стажем профессором Стефано Монтанари (Stefano Montanari) в интервью, которое он дал телеканалу byoblu24 19 марта нынешнего года.

Этот известный ученый сразу же оговаривается, что не готов утверждать, создан ли вирус искусственно или он пришел из животного мира. Впрочем, в происхождении вируса именно от мышей профессор Монтанари тоже сомневается.

Однако профессор обращает внимание на тот факт, что этот вирус является, очевидно, молодым, а потому мутирует с огромной скоростью в поисках своего статуса, и лишь найдя его, застынет, видимо, резко снизив свою агрессивность. Хотя у значительной части людей инфицирование вирусом не приводит к сколько-нибудь серьезным последствиям, вполне возможно, что очень и очень многие, может быть, даже большинство, являются носителями вируса и незаметно уже переболели им. В связи с этим профессор Монтанари крайне скептически относится к перспективам создания вакцины, поскольку каждый раз приходится иметь дело фактически с уже другим вирусом. От себя отметим, что в этом случае и перспективы уверенного тестирования вируса можно поставить под большое сомнение.

Профессор Монтанари делает вывод, что заявления о создании вакцины против вируса есть ни что иное как афера и ложь фармакологических компаний с целью зарабатывания денег, поскольку вакцины от ОРВИ в принципе быть не может, и если бы 50 лет назад он, Стефано Монтанари, заявил своему научному руководителю о возможности привиться от коронавируса, то был бы немедленно выставлен за дверь и никогда не стал бы профессором.

Давать оценки подобным заявлениями маститого ученого не будем за неимением соответствующих знаний. Возможно, он заблуждается, а за 50 лет наука и технологии пошли вперед, и создание таких вакцин стало возможным. Может быть, профессором движут некие другие мотивы. А возможно, он и прав…

Признавая все же наличие опасного вируса, профессор Монтанари объясняет массовую тяжелую заболеваемость и смертность в Италии полным развалом системы здравоохранения в стране, вопиющей некомпетентностью и коррупцией. Ну, это нам знакомо. И здесь профессор, возможно, очень даже прав, поскольку есть пример почти соседней Германии, где заболеваемость, смертность и летальность намного ниже, чем в Италии.

Действительно, на момент написания этого материала, в Италии летальность составляет 12,73%, то есть при общем числе заболевших 156 363, умерли 19 899, и это пока самый высокий показатель летальности среди стран мира. В свою очередь, в Германии летальность достигает 2,36% – при общем числе заболевших 127 854 умерли 3022.

Точно так же ситуация в Германии выглядит более чем благополучной по сравнению со Штатами, где эпидемия обретает все более апокалипсические черты, если верить публикациям в медиа. На момент написания текста поступила информация о том, что по количеству смертей США обогнали Италию, которая до того была «рекордсменом» по смертности. По последним данным, в США насчитывались 557 590 зараженных (проведено 2 816 674 тестов, большинство стран статистику по количеству проведенных тестов не афишируют), 22 109 погибших, и только за сутки от пневмонии погибли 1 528 человек.

В качестве причины такой разницы называют систему здравоохранения Германии, которая, в отличие от Америки, является общедоступной, настроенной на раннее предупреждение заболеваний и обеспечение заблаговременного запаса всем необходимым. В Германии реализована система здравоохранения Бисмарка, созданная канцлером Германии Отто фон Бисмарком в 1881 году. Она основана на принципах социального страхования и регулирования рынка с многоканальной системой финансирования. Данная модель опирается на принципы смешанной экономики, сочетая в себе рынок медицинских услуг с развитой системой государственного регулирования и социальных гарантий, доступности медицинской помощи для всех слоев населения. Система характеризуется в первую очередь наличием обязательного медицинского страхования всего населения страны при определенном участии государства в финансировании страховых фондов. Наиболее ярко данная модель представляется здравоохранением Германии, Франции, Нидерландов, Австрии, Бельгии, Швейцарии, Канады и Японии. Однако, анализируя статистические данные заболеваемости и смертности от коронавируса в этих странах (Германия – 127 854, умерших – 3022; Франция – 133 670, умерших – 14412; Нидерланды – 25746, умерших – 2747; Австрия – 13945, умерших – 368; Бельгия – 29647, умерших – 3600; Швейцария – 25415, умерших – 1106, а также количества реанимационных коек, становится очевидной прямая зависимость более низкой смертности в странах с большим количеством реанимационных коек. Наиболее высокая смертность в Европе в Испании и Италии. Количества реанимационных коек на 100 тыс. населения у них намного ниже, чем в Германии и Австрии: Германия – 29,2, Австрия – 21,8, Испания – 9,7, Италия – 12,5. Для справки, у России этот показатель еще ниже. В РФ в марте этого года, по данным издания «Медвестник», которое в своей статье опирается на итоги недавно проведенной оценки российского Минздрава, развернуты 12 тыс. реанимационных коек. Население России составляет 144,5 млн. человек, соответственно получаем 8,3 реанимационных койки на 100 тыс. населения.

Источник: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00134-012-2627-8.pdf

Американо-еврейские истерики и молчание Китая

Прежде чем рассматривать версии искусственного происхождения вируса, следует упомянуть об истерии в отношении Китая, откуда пошел вирус.

Известно, что в Америке обыватели очень любят судиться по поводу и без оного. В связи с эпидемией наступил именно тот самый случай. В суды Невады и Техаса был подан коллективный иск пяти тысяч американцев, которые требуют от Китая компенсацию потенциально в размере 1,2 триллиона (!) долларов за ущерб, который был нанесен вирусом.

«Наш иск касается тех, кто физически пострадал в результате воздействия вируса… он также касается коммерческой деятельности Китая, связанной с торговлей на рынках, где продается мясо диких животных», – заявили в юридической фирме Berman Law Group, которая ведет это, мягко говоря, неадекватное дело.

Однако, как говорится, диагноз крепчает, и в США 17 марта подается против Китая еще более неадекватный иск на сумму уже 20 триллионов долларов. Инициатором этого деяния стал некто Лари Клейман, скандальный юрист, который ранее уже не раз становился известным подобными акциями. Текст иска опубликован на сайте юридической компании с «исконно американским» названием Klemchuk LLP.

Упомянутый адвокат Лари Клейман утверждает, что вирус является биологическим оружием и обвиняет Китай в его использовании. Кроме Клеймана истцами выступают консервативная правозащитная организация Freedom Watch и фотостудия Buzz Photos из Техаса, которая утверждает, что понесла из-за эпидемии большие убытки.

В качестве ответчиков указаны Китайская народная республика, Народно-освободительная армия Китая, ведущий эпидемиолог и вирусолог Академии военно-медицинских наук (AMMS) Китая генерал-майор Чен Вей, занимающийся сейчас разработкой и испытанием вакцины против вируса, а также Институт вирусологии Уханя и его директор Ши Чженли.

Истцы выдвигают Поднебесной обвинения в создании и преднамеренном или случайном распространении коронавируса, который вышел за пределы китайской провинции Хубэй и проник на территорию США. По мнению истцов, вирус является «биологическим оружием массового поражения», а потому обвиняют Китай в нарушении норм международного права, запрещающих химическое и бактериологическое оружие. Истцы выдвинули Поднебесной обвинения по шести пунктам, которые включают материальную поддержку террористов, заговор с целью причинения вреда и даже смерти гражданам США, халатность и содействие риску смерти или серьезного вреда здоровью граждан США.

Небольшая справка. Инициатор иска Ларри Эллиот Клейман – американский адвокат и гражданский активист правоконсервативного толка, сторонник теорий заговоров и противник Демократической партии. Клейман известен 18 гражданскими исками против членов семьи Клинтонов. Он подавал иски против Барака Обамы, Джо Байдена, пытался через суд добиться отстранения спецпрокурора Роберта Мюллера от руководства расследованием российского вмешательства в американские выборы. Абсолютное большинство своих исков Клейман проиграл, но часто добивался в судах обнародования непубличных документов, что, в свою очередь, вызывало новые скандалы, в частности, в 1990-х благодаря деятельности Клеймана вынуждены были уйти в отставку несколько сотрудников Белого дома. За неподобающее поведение и неуважение к суду Клейману пожизненно запрещено заходить в здание Калифорнийского федерального суда и Окружного суда Южного округа Нью-Йорка.

В Израиле решили не отставать от «старшего американского брата» и тоже решили «подать в суд на Китай». Правда, Земля обетованная – не Америка, масштабы не те, поэтому в еврейском государстве решили ограничиться более скромной суммой иска, ограничившись «всего лишь» 100 миллиардами шекелей, примерно, 25 млрд долларов. Податель иска — израильская организация «Герцлия – в защиту своих граждан» полагает, что вина Китая за утечку вируса является несомненной, в связи с чем 31 марта был подан соответствующий иск в окружной суд Тель-Авива.

Инициаторы иска, адвокаты Амит Саадия, Амит Гампель и Шмуэль Саадия заявили, что иск подан от имени всех граждан Израиля, пострадавших от пандемии коронавируса, которая, по их мнению, произошла из-за безответственности китайских властей.

«Вспышка короновируса привела к одному из самых тяжелых кризисов в истории Израиля. Рухнула индустрия туризма, авиаперевозок, развлечений, общественного питания. Сотни тысяч предпринимателей остались без доходов и находятся на грани разорения. Закрыты школы и детсады. Количество безработных приближается к 1 млн. Сотни людей потеряли здоровье, десятки заплатили своими жизнями за вспышку коронавируса», – утверждается в исковом заявлении.

В нем поясняется, что власти Китая несут прямую ответственность за пандемию, каким бы ни был источник ее происхождения. В том случае, если, как сообщалось, источник ее был на рынке мяса, то это означает, что торговля осуществлялась без надлежащего надзора и подвергала опасности жизнь людей. Если же верить сообщениям, что вирус мог быть искусственного происхождения, например, это могла быть утечка из секретной лаборатории в Ухане, то ответственность властей Китая в этом случае бесспорна, отмечается в иске.

В любом случае, как полагают податели иска, ответственность Китая, из-за которого началось распространение коронавируса по всему миру, в том числе и Израилю, не может вызывать сомнения. Заявители призывают правительство Израиля «набраться мужества и присоединиться к иску, взяв пример с властей США».

Кстати, правительство США, на момент написания этого текста к упомянутым искам против Китая, поданным в Штатах, не присоединялось. Во всяком случае найти такую информацию не удалось. Более того, в США разгорается скандал относительно сотрудничества одного из ведущих американских микробиологов с тем самым институтом вирусологии, который расположен в Ухане. Так что американцам вроде как не с руки заявлять претензии на официальном уровне, поскольку может оказаться, что власти США пойдут соответчиками по триллионным искам своих же граждан, поскольку американский профессор Чарльз Либер активно работал по заказам американских оборонных ведомств. Но об этом ниже.

Не будем оценивать вменяемость таких исков и самой постановки вопроса. Обратим лишь внимание, что заявителями пока что являются разного рода адвокаты-активисты, которые хотят скорее попиариться для привлечения клиентуры: дескать, я судился с «самим Китаем»!..

Государственные структуры во всем мире пока что выражают в этом вопросе сдержанность. Ведь вирусологические лаборатории и научные центры есть во многих странах, в том числе в США, России, Израиле, Японии, Южной Корее и многих ведущих европейских странах (Германии, Франции, Италии, Великобритании и др.). Завтра утечка может произойти у них, а созданный судебный прецедент позволит и к ним иметь соответствующие претензии.

Характерно, что Китай пока что в ответ хранит молчание. Хотя в Поднебесной тоже могли бы подать иски против Америки на триллионы долларов в какой-нибудь межколхозный суд во Внутренней Монголии или в Сынцзян-Уйгурском округе. И стопроцентно выиграть его. Истерично пиарящихся адвокатов в Китае нет по причине особенностей социально-политического строя, а правительство Поднебесной такой ерундой пока предпочитает не заниматься.

«Кто кому Рабинович»

И все же тема взаимных обвинений продолжает оставаться одной из самых актуальных, провоцируя бесконечные разборки на тему «кто кому Рабинович». К тому же, по сообщению британского издания Daily Mail, ученые из Кембриджа утверждают, что существуют три различных вида коронавируса SARS-CoV-2.

Выделено три условных типа – А, В и С. Тип А – это исходный вирус, который передался людям от летучих мышей. То есть некоторые ученые пока придерживаются версии о природном происхождении вируса. Другие два типа – это его мутации.

Тип A наиболее распространен в Австралии и США. К этому типу отнесли две трети американских образцов. При этом инфицированные были в основном выходцами с Западного побережья, а не из Нью-Йорка. Отсюда можно предположить, что происхождение вируса может изначально вообще не иметь отношение к Китаю, но это только предположение.

Большинство случаев, когда в США выявили тип В, были связаны с круизными судами. В Китае самым распространенным был именно тип В, который распространился перед Рождеством. Он же доминирует в Великобритании, Швейцарии, Германии, Франции, Бельгии и Нидерландах.

Тип C, который мутировал от типа B, пришел в Европу через Сингапур. Он наиболее распространен в этой части Юго-Восточной Азии, а частности в Южной Корее. То есть здесь связь с Китаем более очевидна.

Однако возникает версия о том, что первоначальным источником типа А вполне могут быть и Штаты, что опять-таки только предположение. И Китай уже выдвигал обвинения Штатам в том, что именно от них пошел коронавирус, причем первоисточником был некий американский военнослужащий, а вирус мог начать свое распространение из Форта Детрика (Detrick), штат Мериленд, США, где находится Институт инфекционных заболеваний, входящий в структуру Министерства обороны.

Некоторые западные источники настаивали на американо-израильской версии умышленного «запуска» вируса. С одной стороны, первоначально пострадал Китай, с которым у США в последнее время отношения все более усложняются, то есть можно предположить «руку Вашингтона». С другой стороны, буквально вслед за Китаем очень пострадал Иран, который и Штаты, и Израиль считают своим чуть ли не самым главным врагом, что в рамках конспирологии позволяет говорить о «совместной руке Вашингтона и Тель-Авива». Правда, Китай сумел справиться, у Ирана с Китаем плотное сотрудничество и миграция людей, а в Иране, как и во многих местах Китая, царит антисанитария, способствующая распространению инфекции. Кроме того, подобные предположения высказывались в начале марта, а уже после этого были вспышки в Италии и Испании, а главное, в Израиле и в Штатах, причем последние пострадали уже сильнее Китая. Этот текст уже был почти написан, когда Трамп объявил всю территорию США зоной масштабного бедствия.

Что касается США, то есть еще одно любопытное обстоятельство. В медиа поднялся шквал обвинений в адрес американского профессора Чарльза Либера в том, что он якобы помогал китайцам создавать смертельный коронавирус, от которого сейчас страдает весь мир, включая Штаты. 60-летний доктор Либер заведует кафедрой химии и биохимии Гарвардского университета, член Американской академии наук и искусств, соредактор научного издания Nano Letters, автор 400 работ в рецензируемых журналах, признанный авторитет в своей области. Несмотря на столь внушительный научный авторитет, американские власти выдвинули Либеру обвинение в оказании помощи Китаю. По данным следствия, с 2008 года Либер получил более 1,5 млн долларов в виде грантов от Национального института здравоохранения и Министерства обороны Китая.

28 января 2020 года Министерство юстиции США предъявило ему и еще двоим гражданам Китая обвинение в оказании помощи Китайской Народной Респубике. Согласно судебным документам, с 2008 года доктор Либер получил от Китая более 1,5 млн долларов США. Он сотрудничал с Уханським технологическом университетом в Китае и был договорным участником Плана «Тысячи талантов» в Китае. Этот план призван содействовать научному развитию, экономическому процветанию и национальной безопасности Китая, в том числе путем привлечения иностранных специалистов для развития различных научно-технических отраслей Поднебесной, включая оборону, а также науку и технологии двойного назначения.

Тот факт, что Либер работал на китайцев, криминалом не является. Профессору инкриминируют то, что он не сообщил об этом в отчетности, и дело даже не в банальном неуплате налогов, а в том, что Либер работал также по тематике Национального института здравоохранения и Министерства обороны США, то есть у него возник конфликт интересов. Он мог передавать китайцам некие наработки, полученные в процессе выполнения работ в интересах правительства США, но это пока не доказано.

Также не доказано, что доктор Либер причастен к созданию вируса. Тем более что обвинения ему были выдвинуты еще 28 января, когда вирус был локализован в далеком Китае. Собственно, в создании вируса профессора пока никто не обвиняет, и все это не более чем искусственно раздуваемый скандал. К тому же некоторые ученые по-прежнему настаивают на естественном происхождении вируса. А потому все конспирологические теории пока вызывают много вопросов. Но поиски виновных продолжаются. В частности, Трамп, что называется, в грубой форме «наехал» на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), обвинив ее в том, что она привержена интересам Китая. Пригрозив сначала, что больше денег ВОЗ не даст, Трамп затем немного остыл и заявил, что позднее озвучит свое решение относительно того, будут ли Штаты финансировать ВОЗ и в каком объеме. В ответ главе ВОЗ Тедросу Аданому Гебреусу только и оставалось, что привыкать не политизировать ситуацию.

Рука Москвы росла в Новосибирске

Едва ли не далее всех в конспирологии пошел упомянутый выше Юрий Швец, бывший сотрудник КГБ и соученик Путина. В указанных интервью Швец утверждает, что источником вируса послужил секретный объект «Вектор», который находится в районе Новосибирска. Это закрытая лаборатория, на которой в советское время якобы проводились разработки бактериологического оружия. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии „Вектор“» был создан в 1985 году на базе Всесоюзного научно-исследовательского института молекулярной биологии, который был открыт еще в 1974 году (По сведениям американского журналиста и писателя Д. Хоффмана, бывшего руководителя московского бюро газеты Washington Post, главной задачей объединения была разработка наступательного биологического оружия в нарушение международной конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, которую СССР подписал в 1972 году). В сентябре 2019 года на объекте произошли взрыв и пожар, в результате чего могла произойти утечка патогенов. В пользу утечки свидетельствует непроверенная информация о том, что после этого в прилегающих регионах Сибири имел место всплеск заболеваний вирусной пневмонией, в том числе с летальными исходами.

Чтобы скрыть эту аварию, по версии Швеца, в регионе проводились масштабные военные учения с привлечением всех родов войск, включая воздушно-космические силы и ракетные войска стратегического назначения. Все это якобы для того, чтобы под прикрытием учений завезти в регион передвижные крематории для сожжения трупов погибших от коронавируса, который вырвался на ружу из лаборатории во время взрыва. Кстати, выяснилось, что Следственный комитет России проводил расследование взрыва, но официально сообщалось, что жертв аварии не было.

Допустим, реальные последствия в виде гибели людей в результате заражения вирусом после аварии Москва вполне могла скрывать. Но зачем поднимать по тревоге авиацию и стратегические ракетные войска, Швец не поясняет, но объясняет эпидемию в Китае «рукой Москвы», дотянувшейся до далекого Уханя из Новосибирска.

Швец утверждает, что сделано это было для того, чтобы отвлечь внимание мировой общественности от того факта, что якобы Россия является реальным источником происхождения вируса и заражения им всего земного шара. В качестве аргумента приводятся заявления неких российских ученых о том, что вакцина от вируса то ли уже существует, то ли будет изобретена в ближайшее время, эти сообщения приходили из российских институтов еще в январе 2020 (!), а также был разработан в российском «Векторе» метод диагностики коронавируса в это же время. Правда, время идет, в России, особенно в Москве, вирус широко распространяется и ведет к смертям, в Москве и других российских городах вводятся все более жесткие меры по ограничению прав и свобод во имя борьбы с вирусом, но о вакцине ничего не слышно.

Что же касается самого «заражения Уханя Новосибирском», Швец утверждает, что оно произошло во время VII Всемирных военных игр, которые проходили в Ухане 14-29 октября 2019 года. В них принимала участие большая военная делегация из России. Якобы кто-то из этой делегации мог умышленно заразить китайцев вирусом, таким образом «переведя стрелки» с России на Китай, который, как показано выше, сейчас как раз обвиняют в распространении вируса, а Москва стоит в стороне.

Эпидемия показала, в каком хрупком мире мы живем, и этот мир надо беречь, ибо пока планета Земля — это единственный ареал обитания человека, уничтожив который, человечество уничтожит самое себя.