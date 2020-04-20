Коронавирус Российской империи и оккупированных ОРДЛО

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Разрешилась едва ли не самая главная загадка весеннего сезона 2020 года. Парада к 75-летию Победы в Москве 9 мая, скорее всего, не будет. Официально – по просьбе ветеранских организаций. Реально – в Кремле поняли преступность и бессмысленность этой акации, поскольку на нее из-за рубежа никто не приедет. Европа и мир страдают от эпидемии, и сейчас не до парадов. Кроме того, эпидемия COVID-19 добралась до России, причем больше всего от инфекции страдает Москва. Даже сам Путин вынужден был «уйти на самоизоляцию»…

Ситуация «за поребриком» становится все серьезнее. Российские власти предпринимают все более крутые меры, а интонации российских чиновников становятся все более минорными. В Москве вводится режим, жесткости которого мог бы и Китай позавидовать. На окраине российской столицы спешно строят госпиталь, но уже сейчас чиновники признают, что этого может оказаться критически мало. Впрочем, на сей раз Кремль каким-то странным образом отдает значительную часть полномочий и инициативы в борьбе с коронавирусом на места, очевидно, предполагая, что перспективы ничего хорошего не сулят, а потому Москве не стоит брать всю ответственность на себя и следует этой ответственностью поделиться с местными князьками. Тем более что едва ли не самые большие проблемы с вирусом как раз в Москве… А иные местные князьки уже вытворяют такое, что «на голову не налезает», информируют Экономические Новости.

Несмотря на предпринимаемые усилия, эпидемическая ситуация в России продолжает обостряться с каждым днем. По состоянию на 19 апреля только за сутки количество выявленных инфицированных вирусом увеличилось на 6060 человек, достигнув 42 853 человека. Количество умерших составило 361 человек, увеличившись за сутки на 48 смертных случаев. Выздоровели 3291 человек.

При этом было проведено более 1,9 млн тестирований (в США на 19 апреля — 3,9 млн). Впрочем, по уровню смертности Россия пока является не самой пострадавшей, на что обращают внимание эксперты John Hopkins Medicine University. Правда, размещенный на интерактивном интернет-ресурсе этой институции график заболеваемости в России, скорее даже выявления инфицированных, с начала апреля демонстрирует рост по ускоряющейся экспоненте. И если учесть, что в последние дни количество выявленных инфицированных в России ежедневно прирастает на 10-15%, соответственно (РФ занимает 1-е место среди всех стран мира по процентам прироста инфицированных), будет расти и смертность, то выводы пока что еще делать рано. Также не в пользу России свидетельствует еще один показатель (количество реанимационных коек на 100 тыс. населения) в сравнении с наиболее сейчас пострадавшими странами от коронавируса. В РФ он составляет 8.3, в Испании – 9,7, Италии – 12,5, США – 34,7.

День Победы – не повод для парадов и шоу!

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Эпидемия неожиданным образом подсветила проблему парадов и костюмированных шоу, которые ежегодно в День Победы устраивают российские власти. Относительно шоу – это отнюдь не преувеличение. Ведь кроме ежегодных парадов на День Победы в Подмосковье регулярно разного рода ряженые устраивали потешное «взятие рейхстага», с вывешиванием «флага победы» на крыше какого-то подмосковного сарая по мотивам одноименного героического и трагического исторического эпизода, имевшего место весной 1945 года. Омерзительно, знаете ли, выглядит зрелище, когда современные откормленные «реконструкторы истории», изображая красноармейцев, идут на приступ бутафорского «рейхстага» с макетами ППШ и винтовок Мосина образца 1891 года.

Что бы и кто сейчас не рассказывал о советских временах, но тогда не было и быть не могло того циничного идиотизма, в который в путинской России превратили День Победы. Кстати, выходным этот день сделали только в 1968 году, то есть уже при «раннем» Брежневе, а до этого 9 мая вообще был самым обычным рабочим днем.

Однако даже когда 9 мая сделали праздничным днем, а старанием именно брежневского агитпропа этому дню был придан определенный нарратив, этот день все равно имел совершенно иной смысл, нежели в путинской России. Тогда это был день памяти, день отдания почестей погибшим, тем более что почти в каждой семье были воевавшие и погибшие. Это был день возложения цветов к могилам, день минут молчания, день «фронтовых наркомовских ста граммов водки», день слез и воспоминаний тех, кто пережил эту величайшую трагедию, день поминовения тех, кто не вернулся с фронта, погиб в плену и в концлагерях, пропал без вести. Это был день уважения к тем, кто героически, без сна и впроголодь, трудился в тылу под лозунгом «Все для фронта, все для победы!» Собственно, по-другому и быть не могло, поскольку во главе государства тогда стояли те, кто воевал или пережил войну, включая того же Брежнева. И эти люди, как минимум, понимали, что это день не для бравурных парадов и уже, тем более, не для костюмированных шоу и забав.

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Гладя на то «победобесие», собственно, на танцы на костях и памяти погибших в страшной войне, которые в путинской России сейчас ежегодно устраивают, вспоминается «блатное» выражение: «Фрайера рамсы попутали!»

В нынешнем году «победобесие» должно было достигнуть «апофигея» по причине 75-летия Победы. Главный «цимес» заключался в том, что ожидались высокие зарубежные гости, как минимум, из Европы. Например, о готовности в 9 мая 2020 года постоять на трибуне мавзолея Ленина рядом с Путиным заявил президент Франции Эммануэль. Думается, что его примеру последовали бы Ангела Меркель, руководство Италии и ряда других стран Европы. В условиях международной полуизоляции Путину критически нужен был парад на Красной площади, который давал возможность использовать память погибших в войне и историческую трагедию войны в интересах Путина и его режима.

Но стало очевидным, что никто не приедет по причине пандемии. Границы государств закрыты, а руководство других стран занято проблемами преодоления пандемии и ее последствий, в том числе нарастающих экономических последствий, а потому им явно не до парадов и театрализованных постановок на военно-историческую тему.

Поэтому стало совершенно бессмысленным рисковать жизнью и здоровьем тысяч потенциальных участников и зрителей парада. К тому же, такая жертва была бы совершенно неуместной в преддверии так называемого «обнуляемого транзита власти» в результате которого Путин намеревается просидеть на московском троне где-то так до 2036 года, о чем недавно уже приходилось писать.

О том, что парад ко Дню Победы могут перенести, заговорили еще 11 апреля. Об этом заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина. В качестве причины была названа эпидемия и забота о здоровье граждан. Песков подчеркнул, что парад будет проведен в обязательном порядке, пусть и позднее.

А уже 15 апреля к Путину обратились ветеранские организации с просьбой перенести парад на более поздний срок. «От лица всего ветеранского сообщества просим вас принять сложное, но, как мы считаем, справедливое решение о проведении военного парада в другую дату, когда в соответствии с эпидемиологической ситуацией парад станет не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников», – сказано в обращении.

Обращение подписали президент Российской ассоциации героев Владимир Шаманов, председатель Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил Владимир Епифанов, а также руководитель Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации Виктор Ермаков. Очевидно, что контролируемые российской властью ветеранские организации подыграли Кремлю, в котором до последнего стояли на том, что парад будет проведен «при любой погоде».

По одной версии, парад перенесут на 24 июня, в годовщину Парада Победы, состоявшегося в 1945 году. По другим данным, парад могут перенести и вовсе на сентябрь, приурочив к годовщине окончания Второй мировой войны.

Российские коронавирусные хроники

Действия российских властей по эпидемиологическим мерам в ответ на распространения коронавируса в Китае и Европе можно считать запоздалыми. Когда в Украине 17 марта уже вводились жесткие ограничительные меры (закрывалось метро в Киеве, Днепре и Харькове, все учебные заведения, а 18 марта железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки), в России еще жили обычной жизнью, не опасаясь коронавируса. Зная о миллионах российских туристов, которые активно путешествуют во всех уголках мира, власти России вовремя не среагировали, введя обсервацию или самоизоляцию для таких граждан, в то время когда можно было еще предотвратить широкое распространение коронавируса в РФ. Также церковь закрывала глаза на явно надвигающуюся пандемию. Так, в Казанском соборе Санкт-Петербурга до 17 марта была выставлена для поклонения частица мощей Иоанна Предтечи. Сотни верующих в условиях пандемии выстраивались в очередь, чтобы поклониться святыне.

14 марта в Москву привезли мироточивую икону Богородицы (Пресвятой Богородицы «Умиление» Локотской). Икона находилась в храме священномученика Ермогена в Гольяново. Сотни верующих без масок побывали в этом храме прикасаясь к иконе.

Некоторые священники доходили до маразма, насмехаясь над коронавирусом проводя проповеди в многолюдных храмах:

Протоиерей РПЦ Андрей Ткачев пришел на проповедь в противогазе, насмехаясь над теми, кто ходит в масках из-за коронавируса pic.twitter.com/SF59CvtTSV — Viktoria Schumacher (@vikschum) March 23, 2020

«Пандемия коронавируса, как милость Божия, может способствовать осознанию хрупкости человеческой цивилизации и подтолкнуть людей к вере», заявлял Патриарх Кирилл (Гундяев) 22 марта.

Многие священники РПЦ утверждали и проповедовали в храмах, что карантин — это ерунда, эпидемия не такая страшная, призывали ходить в церковь. При том, что представители других конфессий призывали своих прихожан оставаться дома. Злонамеренный умысел или глубокая средневековая беспечность и дилетантство?

Опомнившись и осознав опасность стремительного распространения коронавируса, патриарх Кирилл 29 марта призвал православных не приходить в храмы (воздержаться от посещения храмов), а молиться в связи эпидемией коронавируса дома. Священников, которые проповедуют иное, святейший назвал неразумными.

Однако на храмы РПЦ в Украине, похоже, слова Кирилла не распространяются. Празднование Пасхи УПЦ МП в Свято-Успенской Святогорской лавре (Святогорск, Донецкая обл.)

Хронология распространения инфекции и реакции на нее российских властей выглядят вкратце следующим образом.

— 6 марта пятерых больных обнаружили в Москве, еще одного – в Нижнем Новгороде. В штабе по борьбе с вирусом отметили, что все случаи связаны с поездками в Италию. Состояние всех пациентов удовлетворительное, заболевание у них протекало в легкой форме.

— 11 марта от коронавируса умер 75-летний мужчина.

— 19 марта стало известно, что в Москве умерла первая пациентка от осложнений из-за Covid- 19. Женщина имела сопутствующие тяжелые заболевания, поэтому ее не удалось спасти.

— 30 марта, мэр столицы Сергей Собянин обязал всех самоизолироваться дома, за нарушение его приказа грозит штраф.

— 31 марта Госдума России дала право правительству вводить режим ЧС по всей стране; право устанавливать правила в условиях ЧС отдано правительству.

— 2 апреля Путин обратился к россиянам и продлил режим нерабочих дней до конца апреля.

— 7 апреля Китай заявил, что большинство новых случаев коронавируса завезены из России.

— 10 апреля Беларусь отказалась покупать у России 30 тысяч тестов на COVID-19 из-за неточности.

— 11 апреля в Кремле заявили, что парад ко Дню Победы могут перенести.

— 13 апреля мэр Москвы Собянин объявил, что Москва закрывается, для въезда в нее, а также для перемещения даже на личном транспорте потребуются спецпопуска.

— 14 апреля из-за коронавируса был закрыт незаконно оккупированный Севастополь.

— 14 апреля глава Роспотребнадзора России Анна Попова заявила, что более половины инфицированных коронавирусом переносит его бессимптомно.

— 15 апреля в Москве начали пускать в общественный транспорт по спецпропускам, это вызвало большие очереди и пробки.

— 16 апреля в России нашли «нулевого пациента», который распространил заболевание; мужчина заразился коронавирусом в Италии.

Привлекло внимание заявление главы МИД Беларуси Владимира Макея о том, что его страна отказалась от закупки в России 30 тысяч тестов для определения коронавируса. В качестве причин такого решения белорусский чиновник назвал закупку 50 тысяч тестов в других странах, запуск производства тестов в Беларуси, а также тот факт, что российские тесты оказались ненадежными.

Повторим, на момент написания этого текста, то есть 19 апреля 2020 года, в России зарегистрировано 42 853 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 361 человек умер, выздоровел – 3291 человек. Рост выявленных инфицированных составил 6060 человек за сутки.

Далее приводим раскладку по регионам России состоянием на 18 апреля:

Москва – 24324 (1763 выздоровели, 176 умерли)

Московская область — 4663 (162 выздоровели, 49 умерли)

Санкт-Петербург – 1760 (239 выздоровели, 8 умерли)

Нижегородская область — 646 (21 выздоровел, 4 умерли)

Республика Коми — 481 (10 выздоровели, 3 умерли)

Ленинградская область – 417 (9 выздоровели)

Краснодарский край — 383 (54 выздоровели, 5 умерли)

Мурманская область — 354 (28 выздоровели, 3 умерли)

Красноярский край – 300 (17 выздоровели)

Дагестан — 292 (28 выздоровели, 9 умерли)

Тульская область — 287 (39 выздоровели)

Брянская область — 279 (30 выздоровели, 1 умер)

Тверская область — 270 (12 выздоровели)

Республика Ингушетия — 269 (22 выздоровели, 5 умерли)

Рязанская область — 267 (9 выздоровели)

Республика Марий Эл — 262 (24 выздоровели, 1 умер)

Республика Мордовия — 258 (5 выздоровели, 1 умер)

Башкортостан — 252 (14 выздоровели, 10 умерли)

Ставропольский край — 232 (26 выздоровели, 3 умерли)

Ростовская область — 232 (13 выздоровели)

Тюменская область — 227 (20 выздоровели, 2 умерли)

Владимирская область — 225 (11 выздоровели, 5 умерли)

Чеченская Республика – 219 (19 выздоровели,5 умерли)

Пермский край — 198 (27 выздоровели, 3 умерли)

Курская область — 196 (8 выздоровели, 2 умерли)

Республика Чувашия – 193 (9 выздоровели, 1 умер)

Республика Татарстан — 191 (25 выздоровели)

Калужская область — 188 (9 выздоровели, 2 умерли)

Тамбовская область — 187 (8 выздоровели)

Хабаровский край – 185 (12 выздоровели, 4 умерли)

Оренбургская область — 184 (16 выздоровели, 2 умерли)

Ивановская область — 183 (12 выздоровели, 1 умер)

Ханты-Мансийский АО – 175 (2 выздоровели)

Смоленская область — 173 (4 выздоровели, 2 умерли)

Ульяновская область — 168 (3 выздоровели, 2 умерли)

Воронежская область — 156 (28 выздоровели, 5 умерли)

Кировская область — 150 (14 выздоровели, 2 умерли)

Липецкая область – 149 (48 выздоровели, 1 умер)

Свердловская область — 141 (49 выздоровели, 1 умер)

Пензенская область – 140 (4 выздоровели, 5 умерли)

Кабардино-Балкарская Республика — 136 (8 выздоровели)

Орловская область – 132 (10 выздоровели, 1 умер)

Калининградская область — 126 (30 выздоровели, 1 умер)

Астраханская область — 123 (9 выздоровели, 3 умерли)

Республика Северная Осетия — Алания – 120 (7 выздоровели, 2 умерли)

Ярославская область — 117 (12 выздоровели)

Ямало-Ненецкий автономный округ — 116 (7 выздоровели, 1 умер)

Республика Бурятия — 115 (37 выздоровели, 2 умерли)

Саратовская область — 114 (13 выздоровели)

Новосибирская область — 108 (16 выздоровели, 3 умерли)

Архангельская область — 107 (11-выздоровели)

Новгородская область — 98 (4 выздоровели, 1 умер)

Волгоградская область — 93 (23 выздоровели, 1 умер)

Вологодская область — 93 (13 выздоровели)

Республика Адыгея — 91 (15 выздоровели, 2 умерли)

Белгородская область — 90 (11 выздоровели, 2 умерли)

Республика Саха (Якутия) — 88 (16 выздоровели)

Приморский край — 80 (4 выздоровели, 2 умерли)

Самарская область — 79 (15 выздоровели)

Республика Калмыкия — 74 (9 выздоровели, 3 умерли)

Алтайский край — 72 (4 выздоровели)

Челябинская область — 68 (33 выздоровели)

Республика Хакасия — 68 (3 выздоровели)

Карачаево-Черкесская Республика – 67 (1 выздоровел)

Удмуртская Республика — 66 (7 выздоровели, 3 умерли)

Костромская область — 66 (7 выздоровели, 2 умерли)

Магаданская область — 63 (1 выздоровел)

Иркутская область — 55 (12 выздоровели, 2 умерли)

Республика Крым (незаконно оккупированный) — 45 (22 выздоровели)

Псковская область — 44 (8 выздоровели, 6 умерли)

Кемеровская область — 35 (6 выздоровели, 1 умер)

Забайкальский край — 34 (4 выздоровели)

Камчатский край — 34 (3 выздоровели)

Омская область — 33 (14 выздоровели)

Томская область — 29 (4 выздоровели)

Еврейская автономная область — 20 (4 выздоровели)

Сахалинская область — 19 (8 выздоровели)

Республика Карелия — 19

Амурская область — 16 (4 выздоровели)

Севастополь (незаконно оккупированный) — 13 (2 выздоровели)

Курганская область — 13 (3 выздоровели)

Республика Тыва — 13

Чукотский автономный округ — 2

Республика Алтай — 2.

В то же самое время в конце марта в социальных сетях россияне активно обсуждали разнонаправленные действия разных социальных слоев населения: пока большинство людей жарят шашлыки на природе вместо самоизоляции, богатые россияне скупают для личного пользования аппараты искусственной вентиляции легких.

Также вызывает недоумение информация о том, что в марте, когда эпидемия была уже в разгаре, и авиасообщение с зараженными странами прервано, частные самолеты высших российских чиновников совершили более 20 полетов в Италию, Францию, США и Дубай.

Особо эмоциональную реакцию в российском обществе вызвало длительное молчание властей о распространении коронавируса в стране — даже после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила происходящее пандемией.

На фоне произошедшего явно просматривается кризис российской власти и неспособность к принятию своевременных мер. Все чаще начинают звучать мнения о конце режима Путина из-за неспособности его к эффективному управлению Россией и версии по происхождению вируса из Новосибирской лаборатории «Вектор» о чем писалось ранее (пожар в лаборатории «Вектор» в Новосибирске в сентябре, масштабные военные учения под Новосибирском, военные игры с участием представителей из России в Ухане в ноябре, сообщения из российских СМИ еще от 19 ноября о вспышке отепичной пневмонии с летальными исходами в Новосибирской и ряде соседних областей).

Москва: все на борьбу с инфекцией!

Из приведенных выше данных видно, что самой главной проблемой российской власти оказалась Москва, поскольку на столицу приходится половина инфицированных и летальных случаев. Вслед за Москвой, правда с большим отставанием, идут Московская область и Санкт-Петербург.

Такой расклад был ожидаемым, поскольку Москва – самый густонаселенный город в Европе, в котором только официально проживают около 12,5 млн человек, что примерно соответствует китайскому Уханю, откуда, как считается, пошел вирус. Кроме того, в Москве – масса приезжих из других регионов страны, а еще больше – заробитчан из стран бывшего Союза. Наконец, будучи наиболее богатыми, жители Москвы являются наиболее мобильными, многие из них буквально «не вылезают из-за границы», и именно оттуда, из Европы, скорее всего, инфекция была завезена в Белокаменную. Впрочем, «китайский след» тоже исключать нельзя, поскольку граждан Поднебесной в Москве предостаточно, да и по всей России их в избытке, прежде всего в примыкающих к Китаю регионах Сибири и Дальнего Востока.

Словом, Москва как наиболее подверженная вирусу оказалась на передовой борьбы с эпидемией. Просторы интернета облетели впечатляющие кадры, на которых вереницы карет скорой помощи выстроились около приемного отделения больницы в подмосковных Химках.

Кроме того, именно в Москве производится наиболее массовое тестирование в объеме около 18 тысяч человек в день. Поэтому речь идет скорее не об инфицированности, а о выявляемости инфицированных.

В Украине же, по заявлению министра здравоохранения, количество ПЦР-тестов только к 18 апреля довели до 5 тысяч в сутки.

Есть еще одна интересная особенность. С 9 апреля в Москве перестали разделять коронавирус и пневмонию. Их считают смешанными понятиями и все летальные исходы от внебольничной пневмонии считают смертью от Сovid-19. Трудно сказать. насколько это правомерно…

Именно поэтому в Москве были введены жесткие меры. Началось с того, что еще 30 марта мэр Москвы Сергей Собянин обязал всем самоизолироваться дома под угрозой больших штрафов.

Жилище было разрешено покидать только в таких случаях:

— обращаться за экстренной помощью;

— ехать и возвращаться с работы;

— ходить за покупками в ближайшие к дому продуктовый и аптеку;

— выгуливать домашних животных не дальше, чем 100 метров от подъезда;

— выбрасывать мусор.

Характерно, что работа городского транспорта не остановлена.

Работать и, соответственно, перемещаться по городу разрешено только тем предприятиям и работникам, которые относятся к непрерывной или жизнеобеспечивающей деятельности. Это медики, силовики и оборонная сфера, чиновники, сотрудники заводов, продавцы супермаркетов. Все работники этих структур получили соответствующие пропуска в виде QR-кода, который можно оформить через интернет при наличии соответствующих оснований. Подобная система действует и во многих других регионах России.

Поначалу всем остальным оставалось право передвигаться на личном транспорте, если таковой имеется, но вскоре и это право было ограничено, о чем далее. Торговые и офисные центры, салоны красоты, общепит и прочие виды деятельности остановлены на время карантина. За нарушение режима самоизоляции Мосгордума ввела штраф для граждан – 4000 рублей (1450 гривен), при повторном нарушении – 5000 рублей (1800 гривен).

Школьники и студенты обучаются дистанционно.

По данным СМИ, дефицита товаров первой необходимости и медпрепаратов в Москве не наблюдается, а ряд предприятий города перепрофилировали производство под нужды пандемии, например, стали производить маски, дезинфицирующие жидкости и так далее.

Власти Москвы и России в целом срочно перекрыли вывоз продовольствия. Такая мера, особенно ожидающейся засухи, кажется более чем разумной на фоне поступающей информации о том, что сейчас из Украины активно вывозится зерно и иное продовольствие. По словам Сергея Собянина, для лечения граждан уже перепрофилированы 25 больниц, столько же присоединятся к ним в ближайшее время, еще 40 поликлиник займутся диагностикой.

Но на фоне роста заболеваемости и усложнения эпидемической ситуации этого властям России показалось мало, и Путин отдал распоряжение о создании на территории России еще 16 госпиталей. Эти больницы уже сооружает личный состав вооруженных сил, а ответственным за строительство Путин назначил министра обороны Сергея Шойгу.

Правда, в российских медиа высказываются мнения о том, что все эти страхи слишком преувеличены. Со ссылкой на анонимные источники некоторые телеграмм-каналы утверждают, что в больницах выделены отдельно стоящие корпуса под коронавирусных пациентов, но многие из них стоят пока пустыми, ожидая своей очереди, то есть недостатка в больничных койках в Москве якобы пока нет, как нет и катастрофы. Леденящие душу видеокадры с колоннами скорых, стоящих в очереди для сдачи больных в больнице в Химках, объясняют отменой сортировки ковидных пневмоний и обычных, что вызвало изменение потоков, и в некоторых местах в приемных скапливалось больше людей, чем предполагалось, поскольку до того пациентов на себя брали другие больницы, и это явление временное. Давать оценки подобным утверждениям не беремся…

Как сказано выше, 13 апреля карантинные меры в Москве еще сильнее ужесточились в ответ на рост количества инфицированных, тяжело заболевших и летальных исходов.

Теперь для любого перемещения, даже на личном транспорте, включая велосипед, нужно получать разрешение. Без пропуска можно только идти пешком в ближайший магазин и аптеку, выгуливать собак не более чем в 100 метрах от дома, выносить мусор.

Пропуска оформляются через интернет в электронном виде. Основанием для их выдачи могут быть такие причины: на работу и обратно, в медучреждение, а также «в личных целях, соответствующих режиму повышенной готовности»: в магазин, на дачу или на вокзал.

Здесь есть ограничения:

— поездки на работу — только для сотрудников непрерывного и жизнеобеспечивающего производства;

— в больницу — только если нужна срочная медицинская помощь;

— по личным делам – не чаще двух раз в неделю.

В случае с поликлиникой и поездкой в магазин человек должен будет указать свой маршрут, от которого нельзя отклоняться.

При перемещении нескольких человек в одном транспортном средстве пропуск должен оформляться на каждого, невзирая на родственные связи, за исключением детей моложе 14 лет. Таксисты не имеют права брать пассажиров без пропуска.

Если пропуск не оформлен или это сделано неправильно, например, указаны неверные данные о цели поездки, маршруте движения и так далее, следует вернуться домой и заплатить штраф в размере от 4 тысяч рублей (1800 гривен). Если режим самоизоляции нарушен лицом, которое должно находиться на самоизоляции, то есть коронавирусный больной на домашнем лечении, контактный, вернувшийся из-за границы, то его автомобиль будет изыматься с размещением на штрафплощадке.

Введение электронных пропусков, как и водится в подобных случаях, поначалу сопровождалось «зависанием» соответствующего сайта, вызвав огромные проблемы даже для тех, кто имеет 100-процентное право на передвижение, и даже обязаны были срочно передвигаться на работу или на службу. Но затем нагрузка на сайт снизилась, и ситуация стабилизировалась.

Для въезда в Москву иногородним также требуется пропуск. Поскольку ограничения введены и в других регионах России, а большинство поводов для поездки в столицу признаются неуважительными, то количество приезжающих резко упало, и Москва фактически «самоизолировалась» от остальной России за Кольцевой дорогой.

Массовые празднования Пасхи в Москве также категорически запретили, равно как и последующие поминальные дни или «гробки», которые в России называют «красной горкой». По этому вопросу Собянин сделал специальное заявление. Тех, кто устраивает пикники-шашлыки, просто штрафуют.

Путин и провинциалы

Как уже выше отмечалось, в этот раз Кремль повел себя нетрадиционно, отдав инициативу на места и/или местным руководителям.

Как видим, в Москве во время эпидемии на первые роли вышел доселе не слишком яркий мэр Собянин. Но если московский градоначальник действует пусть и жестко, но это можно хоть как-то рационально объяснить, то в некоторых других регионах имеет место полнейшая неадекватность местных царьков, и в первую очередь это касается Чечни и Рамзана Кадырова, о чем ниже.

Почему Кремль и Путин в значительной мере отдали инициативу на места, можно только догадываться. Известная формулировка о том, что «бороться с инфекцией – это не царское дело», также может быть объяснением, но далеко не единственным.

Внятных комментариев «из-за поребрика» услышать не удалось, а потому выскажем личные предположения.

Вполне возможно, что центральная власть, включая Путина, не уверена в благополучном исходе эпохальной борьбы с вирусом. Причем речь идет не только и не столько даже о медико-санитарных, сколько о социально-экономических последствиях эпидемии и карантина.

А последствия эти могут быть очень серьезными. По информации российских медиа, со ссылкой на социологическое исследование, проведенное по заказу российских банков и страховых компаний, 63,6% или две трети россиян не имеют накоплений, а 21,2% респондентов заявили, что их сбережений хватит на то, чтобы прожить месяц. Таким образом, 85% российских граждан живут от зарплаты до зарплаты, а потому у них просто отсутствуют средства, чтобы пережить увольнения или длительные карантины.

Поэтому Кремль в значительной степени отдал инициативу на места, чтобы в случае явных провалов можно было «перевести стрелки» народного негодования с «доброго царя» на «подлых бояр». К тому же местные бояре в этом смысле еще удобнее, поскольку жертвование этими фигурами не приведет к разборкам на московском властном олимпе, что крайне нежелательно, особенно в преддверии намечающегося «обнуления», «транзита власти», проще говоря, продления полномочий Путина до 2036 года. Дистанцировавшись от процесса, так сказать, встав над схваткой, Путин получает возможность в нужный момент выступить в качестве этакого арбитра, «мудрого отца нации», который отличившихся наградит, провинившихся по-отечески накажет – словом, воздаст каждому по делам его, аки «господь, на землю снизошедший и во плоти кесаря мира сего представший перед народом своим», если выражаться в библейском духе.

Характерно, что персонально Путин и высшая кремлевская верхушка при этом ответственность нести не будут, по крайней мере, если не произойдет чего-то уж совсем катастрофического.

Тем более что некоторые телодвижения Кремль уже совершил, но оценка этих деяний российским электоратом оказалась в целом достаточно далекой от хвалебной. Речь идет о так называемой гуманитарной помощи, которую Москва оказала Италии, США и Сербии в виде авиационных поставок медицинского оборудования и материалов, полевых госпиталей и много другого, а также командированием российского военно-медицинского персонала. Особо показательным в этом смысле был прилет в марте в Италию десяти российских военных транспортников Ил-76, которые приземлились в Риме, а потом колонны российских КамАЗов с российской гуманитаркой, выгруженные из самолетов, проделали демонстративный марш-бросок с российскими флагами и плакатами «из России – с любовью!» на север в Ломбардию, для которой этот груз предназначался, хотя можно было приземлиться, например, в Бергамо. Очевидно, что это была, прежде всего, пиар-акция, под которую в Италии, и без того пророссийски настроенной, усилились разговоры о необходимости снятия с Москвы санкций в связи с агрессий в Украине. Есть версия, что эта странная акция преследовала некие разведывательные цели в плане штаммов вируса и санэпидситуации в Италии, хотя не совсем понятно, что это могло дать. Высказывались также нарекания, что значительная часть российской гуманитарки, поставленной в Италию, оказалась бесполезной, что подтверждает версию о пиар-характере и, возможно, о неких иных целях шоу, устроенного Москвой в виде поставки гуманитарки.

К тому же случился казус, и Путин оказался то ли инфицированным, то ли под угрозой инфицирования. Причиной стал главный врач московской городской клинической больницы № 40, известной как «Коммунарка», Денис Проценко. Это медицинское учреждение изначально принимало на лечение больных коронавирусом, и врач, очевидно, заразился в процессе выполнения служебных обязанностей.

Итак, главврач Коммунарки Проценко встречался с Владимиром Путиным, Сергеем Собяниным, главным санврачом РФ Анной Поповой и другими высокопоставленными чиновниками. В результате Путину и другим пришлось уйти на двухнедельную самоизоляцию. Есть версия, что это также было сделано умышленно, чтобы Путин на некоторое время оказался вне событий, получив дальнейшую свободу действий, необходимую в случае обострения ситуации. Правда, это всего лишь версия…

Также весьма резонансной выглядит вечеринка у Игоря Крутого, на которой присутствовал заразившийся коронавирусом Лев Лещенко, помещенный вместе с женой впоследствии в инфекционную больницу в тяжелом состоянии. На мероприятии у Крутового побывали ряд известных политиков и представителей шоу бизнеса (Николай Басков, Олег Газманов, Владимир Винокур, Александр Розенбаум, Александр Серов, Ирина Аллегрова, Валерий Леонтьев, Игорь Николаев, Филипп Киркоров, а также жена Пескова Татьяна Навка…). У Валерия Леонтьева позднее также был обнаружен COVID 19.

Лев Лещенко и Игорь Николаев "распространяют" короновирус среди гостей на дне рождения сестры композитора Крутого. pic.twitter.com/unDKbXEsoW — Записки сумасшедшего (@Pavel_XII) March 27, 2020

Таким образом, получив право на определенную инициативу, местные чиновники используют это право по-разному, хотя ряд общих моментов имеют место.

По всей России до 1 мая объявлены выходные и карантин. О его продлении или не продлении решение будет приниматься дополнительно. При этом по всей стране работают государственные органы, банки, продуктовая торговля, аптеки, многие промышленные предприятия, которым разрешения на работу выдают местные штабы по борьбе с эпидемией. Транспорт должен работать по всей стране, чтобы те, кто работает, могли им пользоваться, хотя очень часто он курсирует почти пустым из-за ограниченного числа тех, кто имеет право им пользоваться.

Строгость мер очень отличается от региона. Максимальная строгость имеет место в Москве, о чем сказано выше. Многие регионы ввели обязательную 14-дневную обсервацию для всех, кто прибыл из Москвы.

Вслед за Москвой и областью,чиновники почти всех регионов обязали своих жителей самоизолироваться.

В Сочи гостиницам и здравницам запрещено бронировать номера и заселять туристов. В Краснодаре создали мобильные отряды, куда входят казаки и полиция. Они организовали патрулирование и возвращают жителей по месту жительства. Закрыт транзит транспорта через Краснодар, въезды в город закрыты.

В Псковской области запретили выходить на улицу несовершеннолетним детям без сопровождения родителей. Подобные меры готовятся ввести и ряд других регионов.

Имеют место и весьма курьезные решения местных властей. Со 2 апреля в Хакасии спиртные напитки разрешили продавать только с 10:00 до 15:00, а в Башкирии – запретили с 18:00 до 10:00. В нескольких регионах Якутии алкоголь теперь нельзя купить вообще. Налицо едва ли не самая главная проблема России – водка и все, что с ней связано…

Однако «гран-при», несомненно, взяла Чечня во главе с Рамзаном Кадыровым.

Кадыров еще 2 апреля первым из региональных глав объявил о закрытии границ Чечни на въезд и выезд. Улицы населенных пунктов республики опустели. Казалось бы, «режим самоизоляции идет по плану, но разгорелся скандал с участием оппозиционной «Новой газеты». Автором разоблачительного материала «Смерть от коронавируса — меньшее зло» от 12 апреля является Елена Милашина, которая ведет в издании «чеченскую тему», в связи с чем в ее адрес неоднократно высказывались угрозы со стороны руководства Чечни. В феврале во время пребывания в Чечне на Милашину было совершено нападение, которое так и не было расследовано. По словам Милашиной, чеченские силовики заявили, что свидетелей нападения нет, а Кадыров заявил, что и самого нападения не было.

Со скандалом вокруг этой публикации можно ознакомиться в следующем видеоматериале:

Милашина пишет о неготовности Чечни к эпидемии, об отсутствии в больницах не только оборудования, но и средств защиты. Изолированные в домах и деревнях чеченцы скрывают заболевания, поскольку Кадыров якобы приравнял их к террористам и призвал с ними бороться. Кадырова дважды в день тестируют на вирус, но граждан Чечни на вирус массово не тестируют.

Следует отметить, что «Новая газета» уже давно подвергается гонениям, в том числе из-за публикаций о реальном положении дел в Чечне. Убиенные Анна Политковская, Анастасия Бабурова и Станислав Маркелов были журналистами этой газеты, сотрудничала с ней и убитая правозащитница Наталья Эстемирова. Все эти убийства не раскрыты.

В ответ на указанную статью Милашиной, Кадыров выступил с угрозами в том смысле, что кто-либо из многочисленной чеченской диаспоры в Москве «может пойти на преступление, чтобы решить вопрос с журналистами «Новой газеты». Намек на физическую расправу более чем прозрачен.

При этом Кадыров в крайне неуважительной, даже уничижительной форме потребовал от администрации Путина и прокуратуры повлиять на издание, которое якобы подрывает безопасность Чечни и всей России. Очевидно, что сие само по себе есть бред! Особо досталось ФСБ, которую Кадыров обвинил в том, что она курирует «Новую газету». Угрозы в России в адрес ФСБ со стороны местного царька – это, кажется, уже даже не «дно», а «днище»!

Милашина заявила, что по факту угрозы со стороны Кадырова обратилась в Следственный комитет России с заявлением, но таких заявлений она подавала уже великое множество, и каждый раз следовали отписки, например, о том, что Кадыров погорячился и сделал эмоциональное заявление, не представляющее угрозы. В этом месте еще раз напомним об участи Политковской и других погибших журналистах «Новой газеты».

Реакция российских властей таки последовала. Пресс-секретарь Путина Песков в очередной раз заявил, о том, что Кадыров не угрожал, а опять «сделал излишне эмоциональное заявление».

Намного «дальше» пошла генпрокуратура России. По информации издания, прокуратура нашла в указанной статье «недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности, причем не указано, что именно из материала Милашиной трактуется как фейкньюз.

Но и это еще не все. Скандально известный Роскомнадзор потребовал заблокировать доступ к этой статье на сайте издания под угрозой заблокировать весь сайт. В результате, сейчас доступ к материалу заблокирован.

Коронавирус не берет дончан!

Когда в Украине и России в конце марта насчитывались сотни заболеших, по официальным данным, инфицированных в ДНР и ЛНР не было. Картина маслом: переполненные маршруштки, работающий межгородской транспорт, автобусы Донецк-Москва, продавцы и аптекари без масок, открытые рестораны и торговые центры, многолюдные рынки и парки. Донецк жил своей прежней жизнью, никак не реагируя на надвигающуюся волну пандемии.

Еще 13 марта министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что в Горловке, подконтрольной «ДНР», обнаружили 12 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2..

А 24 марта пресс-служба Министерства обороны Украины сообщила, что самопровозглашенная власть на неподконтрольных территориях скрывает распространение коронавируса:

«Да, на прошлой неделе только в 7-й городской больнице Луганска от якобы «обычной пневмонии» умерли 9 человек. Однако, по заключению патологоанатомов, причины этих смертей имеют признаки, присущие COVID-19, но это запрещено указывать в официальных документах».

По данным Восточной правозащитной группы (ВПГ), опубликованным в конце марта, еще две недели назад местных на неподконтрольных территориях убеждали, что в «ДНР» умирают от свиного гриппа, а не коронавируса. Теперь же самоизоляцию больных с пневмонией контролирует так называемое «министерство государственной безопасности», у врачей берут подписку о неразглашении, а в отдельных больницах Макеевки и Донецка проводят вскрытие тех, кто мог умереть от коронавируса. Информация о результатах засекречена.

Вера Ястребова, адвокат и директор Восточной правозащитной группы, сообщала, что самопровозглашенная власть игнорирует карантин. Местные «руководители» заявляют: коронавирус не тронет Донбасс. В так называемых республиках проводят «субботники», встречи местных «организаций», раздают тысячи буклетов на массовых акциях. Кроме того, люди не понимают уровня опасности, у них низкий уровень жизни и они боятся остаться без заработка — это также не способствует карантину и самоизоляции.

По словам Веры Ястребовой «На оккупированных территориях для противодействия возможному распространению вируса не делают ничего, аппараты для искусственной вентиляции легких не закупают. Карантинные мероприятия ввели с опозданием, но и их не соблюдают — начали карантин с местных «чиновников», а о школах и транспорте вовсе речи нет. Нет масок, необходимых медицинских препаратов, закупок в медучреждениях, частных больницах, тестов. Но так же нет и открытой информационной политики. На неподконтрольных территориях угроза выше и последствия могут быть хуже, чем на остальной территории Украины».

ВПГ получала такую информацию в конце марта от врачей, работающих на неподконтрольных территориях, в «ДНР» за две недели 571 человек обратились к врачам из-за ОРВИ, 132 — с пневмонией. «Власть ДНР» решила, что больных с признаками COVID-19 надо лечить за пределами Донецка. Для тех, кто нуждается в реанимации, в больницах за Донецком выделили 25 мест, для остальных — 545. На неподконтрольных территориях Луганской области с ОРВИ зафиксировано 710 человек, а с подозрением на пневмонию — 103.

Лишь 31 марта стала поступать официальная информация о первом инфицированном в ДНР. Жительница так называемой Донецкой Народной Республики на частном транспорте прибыла 19 марта с мужем и маленьким сыном 2017 года рождения из Москвы. 24 марта она почувствовала недомогание и 29 марта позвонила на горячую линию МЗ ДНР, с которой ей вызвали скорую помощь, и она была госпитализирована в инфекционное отделение. У больной наблюдались следующие симптомы: кашель, насморк, повышенная температура 37,4, потеря обоняния, рвота.

2 апреля выходит документ (указ главы ДНР «О внесении изменения в Указа Главы ДНР от 14 марта 2020 года до 30 апреля 2020 года (включительно) №57 «О введении режима повышенной готовности», 17 апреля он корректируется), предписывающий запретить: проведение на территории ДНР досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан; запретить работу после 18:00 спортивных клубов, фитнес-центров и других объектов, в которых оказываются подобные услуги, ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания навынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов. обязать граждан в возрасте старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции, за исключением: обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и при возникновении иной прямой угрозы жизни и здоровью, а также случаи следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим Указом….

Только 17 апреля вносятся важные дополнения: обязать граждан соблюдать в общественных местах дистанцию до других граждан не менее одного метра, рекомендовать гражданам воздержаться от посещения религиозных объектов; обязать граждан соблюдать масочный режим в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в которых расположены торговые объекты, а также в транспортных средствах общего пользования. Запретить пребывание в общественных местах лиц, не достигших возраста 14 лет, без сопровождения одного из родителей (опекуна)».

Так называемая ЛНР также отреагировала с опозданием на риски распространения короновируса. Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР «О введении режима повышенной готовности» и указа главы ЛНР «О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности» приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти.

Согласно данным Министерства здравоохранения так называемой ДНР, на 17 апреля 36 зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19, в ЛНР на эту дату, согласно данным министра здравоохранения ЛНР Наталии Пащенко, 21 случай заболевания коронавирусной инфекции.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью украинскому СМИ сообщает: «Нам известно, что они скрывают реальную картину на временно оккупированных территориях. Нам известно, что у них уже болеет, в том числе, и военный контингент. Они привозят туда врачей-инфекционистов из РФ. Естественно, прежде всего, у них задача обеспечивать нераспространение коронавируса в войсках. На сегодня у них повышенная статистика больных пневмонией. Они вводят ограничительные меры».

Такова она, борьба с коронавирусом в Российской империи…