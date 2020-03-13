Путин – Кощей Бессмертный наших дней

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«Мы рождены, чтоб сказку сделать былью» – так пелось в советской песне под названием «Марш авиаторов». Похоже, Путин решил сделать былью русскую народную сказку о Кощее Бессмертном. Ведь он получил возможность просидеть на московском троне 36 лет, то есть до 2036 года, когда ему исполнится 84 года.

Короткий период в 2008-2012 годах, когда Путин отсиживал премьером, а царский трон для него временно «грел» Медведев, не считается, поскольку все прекрасно понимают, что главным все равно оставался именно Путин, который в итоге уже 20 лет стоит во главе России и имеет все шансы продолжить свое пребывание на троне еще 16 ближайших лет, информируют Экономические Новости.

Итак, если «все у него получится», то по продолжительности сидения на троне Путин имеет шансы обогнать Екатерину Вторую, которая правила 34 года, и даже «самого» Петра Первого, гревшего монаршее седалище 35 лет вначале в роли царя московского, а затем – государя императора российского. Правда, в этом случае Путин все равно не дотянет до Ивана ІV Грозного, сидевшего на троне 37 лет, и Ивана ІІІ «Собирателя земель», отсидевшего и вовсе 43 года на московском престоле. Но если Путин дотянет до 84 лет в добром здравии умственном и телесном, у него есть шанс в очередной раз изменить конституцию российскую, «обнулить» свои предыдущие сроки отсидки, пардон, правления – и начать новую жизнь еще минимум на два срока. Если же при этом еще и продолжительность каденции увеличить, то у него появится возможность досидеть в Кремле до 100 лет, конечно, если «кондратий не хватит».

При этом Путин уже давно обогнал Брежнева с его «мизерными» 18 годами у власти. Сталина с его 29 годами, думается, Путин тоже имеет все шансы обогнать – каких-то 9 лет осталось, сущие пустяки!

Однако это если следовать в русле истории государства российского. Если же взять всемирную историю, то здесь Путину в плане рекорда по долгожитию на троне, конечно, ничего «не светит». Достаточно вспомнить об императоре австрийском, а затем австро-венгерском Франце-Иосифе Первом, который 18-летним юнцом взошел на престол в Венском дворце Шёнбрунн 2 декабря 1848 года, аккурат в разгар знаменитой европейской революции 1948 года, а покинул этот мир 21 ноября 1916 года в том же дворце, не дотянув буквально нескольких недель до 68-летия на троне.

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Кстати, фигура Франца-Иосифа является весьма показательной в том смысле, что долгое сидение на троне до крайне преклонного возраста, в котором начинает проявляться то, что психиатры называют «старческой деменцией», чревато тяжелыми последствиями. Ведь именно этот «монархический динозавр» считается одним из главных поджигателей Первой мировой войны, в результате которой погибли и были покалечены многие миллионы, а целый ряд империй развалился, включая Австро-Венгрию.

Такое вот историческое напоминание о том, что старые маразматики при власти чреваты тяжелыми последствиями как для массового человечка, радостно поддерживающего этих маразматиков, так и для государственных образований во главе с этими маразматиками.

Равнение на Франклина Делано Рузвельта!

Справедливости ради отметим, что Путин старческим маразмом пока отнюдь не отличается. Здесь скорее паранойя, но это психотическое расстройство тем и опасно, что внешне может иметь вид вполне себе здравого поведения.

Однако главной причиной принятых недавно Госдумой России судьбоносных решений об обнулении предыдущих сроков правления Путина, что дает ему возможность править далее, после окончания в 2024 году текущей каденции, является ситуация с «престолонаследием» в Москве, которая, наконец-то, решилась, в том смысле, что она не решилась. Это как в советском армейском анекдоте от «товарища прапорщика»: вопрос с баней решен – бани не будет!

Именно поэтому появилась необходимость продолжить тему так называемого транзита власти в России, начатую совсем недавно .

Если говорить кратко, то не нашлось достойного наследника престола российского, который бы заменил Путина. Поначалу сложилось впечатление, что Путин готовит себе роль этакого московского издания казахского елбасы (что-то вроде лидера нации), заняв пост руководителя, например Госсовета, а функции президента будет выполнять кто-то другой, кого Путин поддержит. Но очевидно, опасение возможных распрей среди московской элиты вынудило отказаться от такой схемы и вернуться к старому доброму продлению полномочий под благовидным предлогом и «по просьбам трудящихся», тем более что такие просьбы действительно имеют место.

К тому же, даже в Казахстане схема, состоящая из нынешнего номинального президента Токаева и реального закулисного правителя Назарбаева, не слишком работает. В стране ширятся протесты, в ходе которых выдвигаются требования реального отхода Назарбаева от общественно-политической жизни.

Поэтому Путину и его окружению пришлось свернуть на весьма скользкий с точки зрения международной легитимации путь дальнейшего продления его полномочий. Для этого устами первой женщины-космонавта планеты Земля Валентины Терешковой в Конституцию предлагаются поправки об «обнулении» предыдущих каденций Путина, что позволяет ему выдвигать свою кандидатуру и далее, на выборах президента в 2024 году. Для этого же указанные нормы должны будут пройти утверждение в Совете федерации и в конституционном суде, но высказывается почти единогласное мнение, что эти «препятствия» будут успешно преодолены, поскольку конституционный суд и тем более. Совет федерации России вполне зависимы от Путина.

С этой же целью норма об «обнулении», фактически о возможности правления Путина после 2024 года, будет в числе других норм вынесена на так называемое всероссийское голосование, то есть на референдум. Характерно, что он назначен на 22 апреля 2020 года, аккурат на 130-ю годовщину вождя мирового пролетариата Владимира Ульянова Ленина. Трудно понять, почему была выбрана именно эта дата, поскольку приходится на среду, то есть не выходной день. Но прикольно!..

Главный же прикол, похоже, заключается именно в этом всенародном голосовании. В том, что подавляющее большинство российского народонаселения проголосует за конституционную реформу, прежде всего именно потому, что она позволит продолжить правление Путина, можно особо не сомневаться. И дело вовсе не в фальсификациях результатов волеизъявления, хотя они вполне возможны, особенно на местном уровне, скорее для того, чтобы местные царьки могли показать центральному царю свою верноподданность. Часто высказываемые, прежде всего разномастными российскими оппозиционерами, преимущественно из либералов, идеи о злостном узурпаторе Путине, мягко говоря, не слишком соответствуют действительности, поскольку Путин и его клика на самом деле ничего не узурпировали. А россказни об имманентной приверженности любого народа светлым идеалам демократии и прав человека являются не более чем мифологией, особенно если речь идет о России. В России есть массовый социальный запрос на Путина, и Путин всего лишь только этому запросу соответствует, как в свое время в Германии соответствовал Гитлер.

Кстати, это интересная аналогия. В 1941 году в своей хрестоматийной книжке «Бегство от свободы», изданной в США, немецкий еврей и представитель известной Франкфуртской школы социальных исследований Эрих Фромм развенчивал расхожее тогда, особенно за океаном, и не только, заблуждение о том, как коварный и жестокий тиран Гитлер поработил Германию и ее народ, которые имеют глубокие культурные корни. Отталкиваясь от своей концепции так называемого социального характера общества, Фромм наглядно показал, что в недрах германской обывательской массы возник запрос на фюрера, каковой, по стечению обстоятельств, нашелся в лице Адольфа Алоизовича, то есть сошлись, как сказал бы тот же Ленин, объективные и субъективные предпосылки для формирования нацистского режима, опиравшегося на мощную социальную базу одних и молчаливое согласие всех остальных.

Точно так же в современной России сформировался мощный запрос на Путина именно в массах, а стенания разного рода залетных русских демократов и либералов, в западных и украинских СМИ о коварной жестокости путинского режима, одурачившего 140-миллионную страну, свидетельствуют как минимум о непонимании азов социальной психологии, наработанных на примерах тоталитарных режимов ХХ века. Собственный, отнюдь не претендующий на репрезентативность, опыт общения с заезжими гражданами России, преимущественно из примыкающей к Украине глубинки, то есть не из Москвы и Питера, дает однозначную картину для понимания того, почему Путин уже 20 лет сидит на троне и будет там сидеть до тех пор, пока его оттуда не вынесут вперед ногами, конечно, если не произойдет какого-то суперкатаклизма, который вообще взорвет сформировавшийся при Путине российский социально-политический уклад, но тогда, скорее всего, Украине придется еще хуже, чем даже сейчас, в условиях аннексии Крыма и вялотекущей войны на Донбассе. Так вот, указанный опыт общения свидетельствует о том, что даже те представители широких российских обывательских масс, которые критически относятся к Путину и его режиму, все равно голосовали и будут голосовать за него и только за него. Более того, они с трудом себе представляют, как жить, если Путин вдруг исчезнет. Рыданий, как возле гроба Сталина в 1953 году, в массе, наверное, не будет, но глубокий общественный шок и дезориентация огромных обывательских масс в случае исчезновения Путина гарантированы.

Российский обыватель откровенно боится возврата в хаос 1990-х. Российскому обывателю откровенно нравится, что Россия «встала с колен» и «кошмарит» не только соседей, но и более отдаленные страны, вплоть до Штатов. Российский обыватель готов терпеть издержки путинского правления, лишь бы внутри все оставалось стабильным с тенденциями к росту. Он искренне не видит сколько-нибудь достойных кандидатур на смену Путину, и это есть правда, поскольку кандидатуры действительно не просматриваются, ведь нельзя же серьезно относиться к Навальному, Собчак и прочей подобной публике. Поэтому, когда даже продвинутая московская тусовка выходит на демонстрации, в принципе с правильным требованием о сменяемости власти, то она не в состоянии ответить на простейший вопрос: кто может заменить Путина так, чтобы ситуация в стране, как минимум, не ухудшилась, чтобы Россия на мировой арене продолжала вести агрессивную политику, чтобы внутренние кланы не растащили страну на куски, как это было при Ельцине?

Словом, итоги референдума 22 апреля 2020 года в пользу Путина можно считать предрешенными, тем более решения Совета федерации и Конституционного суда. То есть, с внутренней легитимацией дальнейшего правления Путина вопросов нет. Но остается, повторим, легитимация внешняя, и здесь могут быть вопросы. С одной стороны, Россия и Путин – это не Беларусь и бацька, тем более не Сирия и Асад. С Россией даже самые крупные мировые игроки калибра США, Евросоюза и Китая просто обязаны говорить, поэтому вот так просто не признать выборы в России, как в каком-нибудь «Верхнем Какаду», нельзя. Но Москва должна сама помочь мировому сообществу признать выборы в ней, то есть чтобы очередной, пятый уже по счету, а затем, возможно, и шестой раз мировое сообщество, прежде всего ведущие игроки, признали выборы Путина в качестве президента легитимными.

Одних только изменений в конституции России руками полностью подконтрольных Путину Госдумы, Совфеда и КС будет маловато. Здесь нужен всенародный «одобрямс», аналогии из истории и некоторая экстраординарность момента, легализующая в пятый раз избирать на президентскую должность одно и то же лицо. С «одобрамсом», как уже сказано, проблем быть не должно, тем более что его и подправить можно, в случае непредвиденных флюктуаций.

Тему экстраординарности прямо в зале Госдумы вбросила легендарная Валентина Терешкова. Дескать, стране нужна твердая президентская власть и гарантия продолжения начатого курса на социально-экономическую стабилизацию, развитие экономики, укрепление военного и политического авторитета на мировой арене. Словом, без Путина все это сохранить и приумножить никак нельзя, а потому следует «обнулить счетчик», чтобы «дорогой Владим-Владимыч» поимел возможность и после 2024 года баллотироваться и возглавлять Россию, дай бог ему сил и здоровья, ибо родина в опасности.

А дальше нужна удобная аналогия, которая может быть найдена в истории США, например в лице Теодора Делано Рузвельта. Известно, что в США президентство ограничено двумя каденциями по 4 года. Но Рузвельт четырежды подряд избирался на высший государственный пост, на котором он пребывал с 1933 по 1945 годы. Последний срок он в должности президента полностью не отсидел, отправившись в мир иной, а его место до конца каденции в 1948 году занял, согласно закону, вице-президент Гарри Трумэн – тот самый, который отдал приказ бомбить Хиросиму и Нагасаки. Что же касается Рузвельта, который правил Америкой, будучи прикованным к инвалидной коляске, то он, в порядке исключения, четырежды избирался на должность президента по искреннему желанию широких американских народных масс, а также в силу исключительных обстоятельств, в которых пребывала тогда Америка.

Рузвельт сумел вывести страну из кризиса Великой Депрессии. Его «новый курс» изобиловал методами госрегулирования, вплоть до элементов социализма, например, всеобщая трудовая повинность, гарантированное питание, минимальный доход безработным и вообще нуждающимся, резкое ограничение капиталистической стихии, монополий, спекуляций и жажды наживы. Все это в Америке тогда было экзотикой, да и сейчас таковой считается. Но Рузвельт вытащил страну из пучины хаоса, деградации, преступности, разгула шкурных страстей. Во многом именно при Рузвельте американцы узнали, что такое государственное регулирование зарплаты и социальные гарантии. Даже Сталин считал Рузвельта «величайшим капитаном капитализма». Поэтому в 1937 году Рузвельт начал вторую каденцию – народ доверял ему и не намеревался менять руководителя.

А затем случилась Вторая мировая война. В силу особых военных условий в 1940 году Рузвельт в порядке исключения в третий раз стал президентом США, а в 1944 году в четвертый раз занял руководящее кресло в Белом доме, но в апреле 1945 года, будучи глубоко больным, скончался, не дожив до окончания войны совсем немного.

Конечно, 12 лет и четыре каденции Рузвельта – это совсем не 20 лет Путина, которые он может продлить до 6 каденций и 36 лет при власти, да и глобальной войны, слава богу, пока нет. Но все же в качестве аргумента и ориентира пример Рузвельта вполне может быть использован. Внутренняя же формально демократическая легитимация дальнейшего правления Путина «по желанию народа» в России будет подготовлена, по крайней мере внешне вполне презентабельно.

Поэтому мировое сообщество, прежде всего США и ведущие страны Европы, даже если и покривляются немного, все же признают легитимность Путина, будут садиться с ним за стол переговоров и вести дела. В конце концов, если проглотили конституционные изменения и третью-четвертую каденции Путина в 2012-2024 году, то почему бы не проглотить пятую и шестую каденции в 2024-2036 годах. Тем более, что в отличие от прикованного к коляске Рузвельта, Путин, несмотря на разные слухи, пока еще вполне здоров, по крайней мере внешне, играет в хоккей, демонстрирует на татами броски дзю-до и поднимается на горы Алтая, а претендент на второй строк Дональд Трамп, которому в нынешнем году стукнет 74 года, будет постарше Путина, которому исполнится «всего только» 68 лет.

Так что же все-таки приняли

Поскольку с внешней, тем более с внутренней легитимацией продолжения правления Путина, как показано выше, особых проблем пока что не предвидится, можно вкратце рассмотреть окончательное содержание конституционных реформ, одобренных 11 марта Государственной Дуиой. Эти изменения уже рассматривались после первого чтения в январе в предыдущем материале, но во втором чтении имеют место некоторые коррективы, а потому кратко остановимся на реформе.

Итак, с явно разыгранной и согласованной подачи Валентины Терешковой были внесены поправки относительно «обнуления» предыдущих каденций Путина для легитимации его дальнейшего правления.

Тот факт, что спектакль с участием первой женщины-космонавта в мире был разыгран, подтверждается самим появлением Путина на заседании Госдумы. Следует отметить, что он не удостаивает нижнюю палату своим присутствием даже во время формирования правительств, а свои ежегодные послания зачитывает перед всем Законодательным собранием, то есть на совместном заседании Госдумы и Совета Федерации.

Однако 10 марта, когда конституционные изменения обсуждались во втором чтении и когда прозвучали предложения Терешковой, Путин «по чистой случайности» в зале присутствовал. Более того, он выступил с речью, в которой, в частности, предложения Терешковой об «обнулении» поддержал, высказав в отношении этого следующие интересные сентенции.

Сначала Путин заявил, что принудительная сменяемость власти нужна тем странам, которые уже твердо стоят на своем пути, и смена правящей верхушки слишком на вектор движения уже не влияет. Но в России, по его мнению, с этим пока не все порядке, и стабильность в приоритете перед политической турбулентностью, которая может возникнуть в России при резкой смене элит.

Можно по-разному относиться к Путину и России, но определенный смысл в этом его заявлении есть…

В качестве аргумента в пользу высказываемого и вообще в пользу продления полномочий Путину сгодился очень вовремя появившийся коронавирус, не говоря уже о таких основополагающих для Москвы факторах, как цены на нефть.

«Мы видим, насколько сложно складывается ситуация в мировой политике, в сфере безопасности, в глобальной экономике. Здесь еще и коронавирус к нам прилетел, и цены на нефть пляшут и прыгают, а вместе с ними и курс национальной валюты и биржи.

Но, кстати говоря, воспользуюсь этой трибуной, чтобы сказать: уверен абсолютно, мы этот период пройдем, пройдем достойно. И экономика в целом будет укрепляться, и важнейшие отрасли производства будут более мощными и конкурентоспособными. Но надо работать, и работать вместе, консолидированно. Однако все это, безусловно, создает для нас дополнительные риски и, как сейчас говорят, вызовы. При этом в мире, конечно же, – об этом тоже мы говорим всегда, знаем об этом – есть и те, кто хотел бы сдержать Россию, и для этого готов использовать любую возможность», – аргументировал свою нужность отечеству Путин, подчеркнув, что неназванные оппоненты «ждут, что мы где-то допустим ошибку или поскользнемся, потеряем ориентиры или, еще того хуже, погрязнем во внутренних распрях, которые подчас и подогреваются, подпитываются и даже финансируются извне.

Особо подчеркнув, что свой план по революциям Россия уже выполнила, Путин перешел к главному.

«Все прекрасно понимают, что и внутри страны у нас, к сожалению, многое еще пока, что называется, сделано, как в народе говорят, «на живую нитку», и пока еще очень много у нас уязвимого. Это касается и внутриполитической стабильности, межнационального и межрелигиозного согласия, экономического и социального развития. Поэтому понятно, почему в ходе работы над поправками возник и обсуждается все острее и активнее вопрос о том, как будет формироваться высший институт государственной власти в России, а именно институт президентской власти», – поведал Путин, особо подчеркнув, что России нужна сильная президентская власть, а парламентская республика для страны неприемлема.

«Посмотрите, что происходит в странах традиционной парламентской демократии в Европе? Я без преувеличения говорю, годами в некоторых странах сегодня, сейчас, не могут сформировать правительство. Для России это просто абсолютно невозможно, неприемлемо абсолютно», – усилил аргументацию Путин в пользу себя любимого в качестве единственно возможного президента в обозримом будущем.

Поскольку решение о дальнейшем нахождении в кресле президента Путин, по всему похоже, уже решил, он выступил против расширения властных полномочий Совета безопасности и Госсовета, которые сейчас выполняют скорее совещательные функции. Аргументировал это Путин просто и вполне разумно: эти органы никто не избирает, а их назначают. Очевидно, таким образом Путин ставит точку в некоем закулисном споре о возможности передачи части полномочий от президента к некоему «политбюро». Ведь первоначально предполагалось вроде бы президента несколько ослабить, а указанные органы усилить, конечно, если президентом будет не Путин. Но если он остается, то делиться с кем-то властью ему явно ни к чему.

Кроме того, поддержав идею обнуления, Путин не согласился с тем, чтобы президентских каденций было неограниченное количество. Выступил он также против увеличения нынешней шестилетней каденции президента.

Высказав таким образом свои пожелания и предложения, Путин покинул заседание Госдумы, которая уже без него проголосовала за обнуление и прочие смежные вопросы в полном согласии именно с теми установками, которые дал Путин.

В сухом остатке получается, что до 2024 года Путин остается у власти в рамках нынешней каденции, начавшейся в 2018 году. А с 2024 года он получает возможность править еще два срока до 2036 года, конечно, если принятые поправки одобрят Совфед, КС и референдум, но думается, что здесь проблем не будет. И конечно же, если сам Путин захочет, а главное, будет в состоянии выдвинуть свою кандидатуру на выборах в 2024 и 2030 годах.

В результате, Путин решает не только пресловутую «проблему-2024», но заодно сразу и «проблему-2036», как говорится, чтобы «дважды не бегать».

Кроме прочего, Путин таким образом дал понять, что уходить пока что не собираются. Тем самым он прекратил нервозность среди как оппонентов, так и в «террариуме» своих единомышленников, что само по себе могло стать причиной дестабилизации в стране.

Полномочия президента после принятия новой конституции России несколько расширятся. Теперь президент сможет не только возглавлять заседания правительства, но и осуществлять общее руководство работой Совета министров. Это еще делает фигуру премьера все более номинальной, поскольку теперь глава кабинета будет осуществлять организационную работу в правительстве во исполнение указаний президента.

После консультаций с сенаторами из верхней палаты, то есть Совета Федерации, президент сможет увольнять руководителей Минобороны, МИД, МВД, Минюста, МЧС. Остальных министров будут назначать и увольнять депутаты Госдумы по представлению главы правительства.

Судебная власть станет еще более зависимой от президента, который сможет инициировать увольнение судей Верховного и Конституционного судов, хотя сейчас за это отвечает Высшая квалификационная комиссия судей.

Еще одна любопытная новация – это гарантии неприкосновенности президента после его отставки, а также его право, при наличии желания, пожизненно занимать пост сенатора.

Проект новой редакции конституции содержит целый ряд новых весьма показательных норм. Хотелось бы, в частности, отметить следующие:

— брак – это союз мужчины и женщины, а семья должна строиться на традиционных ценностях.

Эта норма, очевидно, сделана в пику навязываемой Западом гендерной вакханалии, однополым бракам и прочему непотребству.

— в конституцию включается пространная формулировка о «тысячелетней истории страны, хранящей переданные предками идеалы и веру в Бога», а также об обязанности воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма и уважения к старшим.

В данном случае, речь идет о пресловутых «скрепах». Нечто подобное было и в советской конституции. Но если там подобный нарратив вполне логично мотивировался «светлым будущим» и коммунистическими идеями, то в построенной на чистогане и империалистической агрессии современной России все это звучит фальшиво и лицемерно. Что же касается веры в Бога, то непонятно, как быть с правами лиц и общин нехристианского вероисповедания, а также с атеистами, то есть закладывается основа для дискриминации по религиозному признаку. В этом смысле советские нормы об отделении церкви от государства и равноудаленности государства от всех религий являются куда более современными и правильными, особенно если учесть, что этими правилами руководствуется и большинство современных светских государств развитого мира.

— недопустимость отчуждения части территории РФ.

Вот только непонятно, как в свете этого постулата быть с аннексированным Крымом и с огромными территориями Сибири и Дальнего Востока, которые явочным порядком захватывают китайцы, уничтожающие там, к тому же, все живое в результате своей бурной хозяйственной деятельности.

— очень важный момент – право Конституционного суда решать вопрос об исполнимости в РФ решений международного арбитража.

Иными словами, теперь Россия будет исполнять свои международно-правовые обязательства тогда и постольку, когда и постольку это будет выгодно ее правящей верхушке, что само по себе есть скандал.

— государствообразующий статус русского народа.

Такой постулат выглядит весьма забавно в России, в которой русских, вообще славян и православных христиан, становится все меньше по отношению к неславянскому населению, преимущественно мусульманского вероисповедания. Фактически так постулируется дискриминация по национальному признаку.

Словом, все это звучит пафосно, но, при ближайшем рассмотрении, либо лицемерно, либо закладывает основу для эскалации розни по тому или иному признаку.

Что это все значит

Напоследок очень кратко отметим, что все это значит для Украины и России.

Если Путин действительно остается до 2036 года, то для Украины, думается, ничего не изменится. Будет все та же аннексия Крыма, все та же агрессия на Донбассе, все те же попытки навязать Минск, Штайнмайера и так далее. Конечно, если не произойдет каких-либо глобальных изменений, которые нарушат нынешнюю ситуацию.

Словом, для Украины, по крайней мере, пока что, навскидку ничего хорошего не будет, но и ничего особо не меняется, то есть будет тот «ассортимент», который хорошо известен за прошедшее с 2014 года время.

Намного интереснее вопрос о том, что будет с Россией. Сможет ли Путин и далее удерживать ее в состоянии стадного единства или там начнут, как говаривал Горбачев, «разворачиваться процессы»?

И здесь уже вопрос к россиянам: как они представляют себе свое будущее? До 2036 года вроде как далеко, но если разобраться, то не так уж и долго. Ведь 2000 год вроде бы не так давно был, а вот уже 20 лет прошло.

Ведь очевидно, что Путин не вечен. И хоть он еще не слишком стар, но уже давно не молод. Рано или поздно он отойдет в том или ином смысле. Худший вариант, если он будет оставаться на посту, но возникнут неизбежные психические изменения, поскольку от старческой деменции, Альцгеймера и прочих подобных «прелестей» не застрахован даже Путин.

Совершенно непонятно, как сраднестатистический российский обыватель, даже те, кто поумнее, представляют себе «жизнь без Путина». Ведь преемника нет, и не просматривается, а система власти и, главное, менталитет общества «заточен» на наличие авторитетного царя, на авторитарный уклад, и по-другому Россия существовать не может в принципе. Случись завтра что-то с Путиным, в России может начаться такая драчка, что мало не покажется не только россиянам, но и соседям, и Украине может достаться едва ли не больше всех ввиду соседства. Инфантильные надежды на то, что уход Путина решит наши проблемы с Россией, представляются, мягко говоря, неадекватными. Ведь на место Путина может прийти какой-нибудь условный Кадыров, по сравнению с которым Путин окажется не столь уж плохим.

Таким образом, вопрос о том, «есть ли жизнь после Путина», касается не только толпы плачущих от умиления фанатов Путина в России, но и наших «умников», которые строят из себя «элиту». Касается этот вопрос и противников Путина в России, его оппонентов из числа русских вестернизированных демократов и либералов. С представителями этой категории хоть и немного, но общаться также приходилось, но понимания, что будет «после Путина», у них пока не особо просматривается. Все на инфантильном уровне: дескать, сгинет Путин – и наступит счастье! Какое именно счастье – непонятно. Тем более что хваленая западная демократия начинает все более вырождаться даже на самом Западе, а уж перенесение ее на российский грунт и вовсе чреват одномоментными катастрофическими последствиями.

Но пока что над этими вопросами глобально, похоже, никто не задумывается. А уж фанаты Путина и путинизма в России едва ли не брызжут «соплями радости и слюнями умиления» – пардон за метафору – от того, что Путин пока что остается у руля.

Складывается впечатление, что путинисты всех мастей и возрастов действительно уверовали в то, что Путин – это такое себе издание Кощея Бессмертного, которого хватит надолго, на продолжительность жизни его фанатов и фанаток.

Чтобы показать неадекватность этой публики, процитируем пост в фейсбуке одного такого «юного путинца», на жизнь которого Путина уж точно не хватит.

Это некто Дмитрий Ольшанский, главный редактор московского журнала «Русская жизнь». Его опус приводим без сокращений:

«Настроение – почти что крымское шесть лет назад.

Сегодня у нас случилась большая — хотя и незаметная для народа, уверенного, что все так и должно быть, — победа.

У Кашина в 2008 году был сюжет, запомнившийся мне навсегда: как он сидит в аэропорту, смотрит по телевизору на танки, входящие в Южную Осетию, и сильнейшим образом удивляется, что война началась, что не слили, не предали, ведь он-то знает настроение двора, элит, бояр, — а народ вокруг него смотрит спокойно, народ подготовлен многолетними телевизионными заклинаниями к тому, что броня крепка и танки наши быстры, и нисколько не удивлен, что жизнь пришла в соответствие с пропагандой.

Так было и в 2011 году, когда многие люди, близкие к трону, ждали продолжения медведевщины, а Путин посмотрел-посмотрел на ливийскую свободу и демократию, да и решил по-другому, чем страшно разозлил всего нашего тогдашнего коллективного Горбачева, уже готового к светлому будущему, но вовсе не удивил наш народ.

И вот сегодня опять.

Уже существовал — я в этом уверен — какой-то придворный план, чтобы организовать одни выборы, другие выборы, уговорить Путина уйти в Госсовет, в сельсовет, куда угодно, сделаться английской королевой, аятоллой, пенсионером номер один, да хоть кем, лишь бы все быстро начать менять, транзит, трансфер, неважно, как это называлось у бесконечных политологов, но смысл один и цель одна: мириться с заграницей.

То есть сдаваться.

Другого мира никто не предложит, как не предложили его в 1991 году, а с тех пор все стало еще намного сложнее и хуже.

И уже было ощущение, что коллективный Горбачев у дверей, что еще немного — и все-таки дожмут, и тогда впереди — крах.

И тут пошла выступать Терешкова.

Перестройка отменяется. Жизнь продолжается. Слава Богу.

А теперь очевидный ответ на очевидный вопрос.

Почему новые путинские полномочия на возможные будущие 6 или 12 лет — это хорошо?

Потому что у нас нет альтернативы этому плану, которая не была бы либеральной, и не толкала бы нас сдаваться.

У нас есть Путин — и есть Горбачев.

И не только тот самый, которому 89 лет, но и триста сорок восемь человек претендентов на его роль в двадцать первом веке.

Все они начальники, все миллионеры, все – амбициозные нарциссы, и все готовы сдаться во имя дружбы, мира и сотрудничества, как у них принято говорить, и заодно убить страну.

Нет уж, дорогие михаилы сергеевичи, не надо.

Давайте-ка лучше подождем, а там посмотрим, какой будет Россия, и где будете вы — как минимум в 2024, а в идеале — в 2030 или даже 2036 году.

Вдруг вас черт заберет к тому моменту?

А пока ждите, терпите и делайте вид, что вы — за, и что у вас, как и у народа, который ничем не удивлен, все по плану».

Это не бред сумасшедшего. Это путинизм в химически чистом виде, если кто-то не понял. И это может продолжаться еще 16 ближайших лет…