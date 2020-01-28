Putin nevermore?.. Putin forever and more!

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В России начинается долгожданный процесс передачи власти, о котором давно ходит много разговоров, но никто толком не понимает, что это такое и как оно может выглядеть. Россия настолько ассоциируется с Путиным, что без него ее сложно представить даже тем, кто хорошо помнит не только Ельцина, но даже Брежнева, а также уверенно различит Андропова, Черненко и Горбачева. После оглашения Путиным послания Законодательному собранию контуры, как нынче модно говорить, трансфера власти стали немного вырисовываться, но и вопросов становится все больше.

Самый, пожалуй, главный вопрос о том, что будет собственно с Путиным. Судя по всему, он уходить совсем не собирается, и скорее всего, будет и далее держать в руках бразды правления, занимая какую-нибудь непубличную должность, не слишком вписывающуюся в западные представления о конституционной демократии, и играя роль этакого «верховного главноразводящего», информируют Экономические Новости.

Трансфер власти имеет вид конституционной реформы, которую Путин предложил в послании к Законодательному собранию. Кроме того, эта реформа предполагает если не полный выход, то существенное снижение значения подписанных Москвой международно-правовых актов, и уже только это само по себе является скандалом.

Настоящая подоплека смены Медведева на Мишустина

Смена правительства, формально положившая начало конституционным изменениям, с точки зрения этих изменений является, пожалуй, самым маловажным, а то и вообще отношение не имеющим к трансферу власти. Просто так совпало. Точнее, Путин использовал конституционные реформы как повод для смены правительства, которая давно назрела.

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По информации из-за «поребрика», Путин давно недоволен Медведевым и его правительством прежде всего в социально-экономических вопросах. Это доходы населения, безработица, социальные выплаты и так далее, то есть все то, что относится к компетенции премьера и правительства, поскольку к ведению президента в России относятся армия, силовики, внешняя политика, собственно, как и в Украине.

Однако особенности восприятия электората заключаются в том, что виновником всех побед и провалов он видит, прежде всего, первое лицо. Даже для подкованного представителя электората, который является политически грамотным и понимает особенности конституционного разделения властных полномочий в государстве российском, олицетворением такого государства и его политики, все равно остается Путин.

Если же предположить, что Путин собирается уходить, пусть даже не совсем, а в тень, то ему желательно сделать это на волне роста экономики и благосостояния, а с этим в России проблемы. Причины здесь разные – от международных санкций в связи с агрессией в Украине и аннексией Крыма до неадекватной экономической политики правительства. Знаменитая речевка Медведева «денег нет, но вы держитесь!» звучит, может, и прикольно, но рядовым российским обывателям не до смеха.

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Словом, смена правительства назрела. Ведь новое правительство должно до окончания текущей каденции Путина в 2024 году показать некий зримый результат в улучшении социально-экономического положения широких масс российских обывателей.

Однако просто так отправить в отставку Медведева, с которым Путин носился всю жизнь и который долгое время был для него самой удобной фигурой, Путин тоже не мог. Это означало бы признание в провальной кадровой политике. Тем более что неадекватность Медведева высоким государственным постам очевидна уже если не всем, то многим. Такой себе мальчик-мажор, засидевшийся в этом качестве до весьма зрелого возраста.

Объявление о конституционной реформе дало хоть и натянутый, но повод для смены правительства. Возможно, необходимость срочной смены, чтобы дать новому правительству побольше времени для работы, также стала одной из причин того, что ежегодное послание Путина Законодательному собранию было озвучено не весной, как обычно, а сразу после окончания новогодне-рождественских каникул 15 января.

Медведев сделал подобающее случаю заявление об отставке якобы с тем, чтобы «не мешать президенту проводить назревшие важнейшие реформы». Очевидно, комбинация эта была разыграна по взаимной договоренности Путина и Медведева. В награду за многолетнюю службу послушной марионеткой Медведев получит, как уже объявлено, синекуру в виде должности заместителя главы Совета безопасности, который возглавляет, естественно, Путин.

Кстати, ряд важнейших министров в новом правительстве Михаила Мишустина сохраняют свои посты, в том числе те фигуры, которые причастны к формированию политики в отношении Украины, но об этом ниже.

Для чего Путину реформа, или московское издание елбасы

Возвращаясь собственно к конституционной реформе, следует начать с того, что Путин не вечен, и он это понимает. Рейтинг его в России по-прежнему высок, но нарастающие социально-экономические проблемы делают свое дело. Начало 2000-х годов ознаменовалось существенным ростом экономики и уровня жизни, прежде всего, на фоне тогдашних космических цен на энергоносители, когда баррель нефти доходил чуть ни не до 200 долларов. Но в последние 10 лет имеет место существенное замедление темпов экономического роста, начавшееся еще до агрессии в Украине и ускорившееся в связи с введением международных санкций. К тому же накапливается усталость от 20 летнего правления Путина, который уже «пересидел» Брежнева и вскоре сможет по продолжительности пребывания в верховной власти посоревноваться со Сталиным.

В политике, как и в спорте, лучше уходить на пике рейтинга. Об этом свидетельствует, например, бурная биография Шарля де Голля, героя нации, ушедшего в конечном итоге под улюлюканье толпы после кризиса 1968 года (который почему-то называют «революцией»).

Инициативу Путина с конституционной реформой трактуют как отказ выдвигать свою кандидатуру на следующих президентских выборах 2024 года. Правда, конституция России и так запрещает ему это делать, поскольку ограничивает право быть избранным на высший государственный пост двумя сроками, как это, собственно, заведено во многих более или менее демократических странах.

Но Россия и Путин не были бы Россией и Путиным, если бы не могли в этом вопросе пойти на очередной фокус, как это уже было в 2008 году. Напомним, что тогда Путин, отсидев на троне две 4-летние каденции, формально отдал на один срок руль управления своему лучшему другу и верной марионетке Медведеву. Все это время Путин находился на бывшей премьерской должности Медведева, из которой реально управлял страной. За это время были внесены изменения в конституцию, в том числе длительность полномочий президента продлена с 4 до 6 лет. Конституционные изменения позволили принять более чем сомнительное решение о возможности Путина вновь баллотироваться в 2012 году, поскольку, дескать, «было не подряд, и вообще конституцию новую мы приняли». Электорат под руководством центральной и местной знати изобразил «одобрямс», и Путин стал президентом в третий, а в 2018 году в четвертый раз. Справедливости ради следует сказать, что реальных кандидатур больше и не было.

Что же касается международной общественности, прежде всего так называемого коллективного Запада, то там немного поморщились, но признали выборы и Путина президентом. Не признать выборы можно в Беларуси (а потом втихаря Европа сотрудничает с Лукашенко, поскольку он удобен и предсказуем), в Северной Корее, Иране, на каком-нибудь «берегу слоновой кости». С Россией это не проходит ввиду ее геополитического статуса, сильной зависимости от нее европейских энергетических рынков, наличия у нее ракетно-ядерного потенциала и вообще мощной армии. Думается, что и в этот раз можно было бы проделать то же самое, и тот же Трамп, тем более Макрон, если они досидят на своих местах до 2024 года, в конечном счете, поздравили бы Путина с очередным переизбранием, а Макрон бы еще и принялся обсуждать с «cher ami Vladimir» проблемы углубления взаимного сотрудничества и «распространения Европы из Лиссабона аж до самого Владивостока».

Однако, судя по объявлению конституционной реформы и ее содержанию, Путин решил во второй раз подобные фокусы не проделывать, дабы окончательно не уподоблять Россию какому-нибудь «Верхнему Какаду». Поэтому на выборы 2024 года он, насколько можно понять конституционно-реформационные телодвижения в Москве, все же не пойдет.

Первый вопрос, который возникает в связи с этим, это дальнейшая судьба той сверхконцентрации власти, которую Путин сосредоточил в своих руках за годы правления. Доверить это «сокровище» Путин никому не хочет, да и не может, понимая, что это чревато последствиями для страны и его лично. Единственный разумный выход – рассредоточить эту власть между несколькими центрами влияния и принятия решений. Что и наблюдается в предлагаемых конституционных изменениях, которые, отбирая некоторые полномочия у президента, усиливают губернаторов и Совет Федерации, а также конституализируют и придают значительные полномочия Государственному совету, который сейчас является совещательным органом.

Расставаться с властью и идти на политическую пенсию Путин явно не хочет, тем более что это чревато возможными непредсказуемыми последствиями не только для него, но и России, по крайней мере, в ее нынешнем виде. Поэтому еще одной целью конституционной реформы является создание возможностей для того, чтобы Путин, даже уйдя в тень, мог сохранить влияние на процессы в роли этакого «верховного главноуправляющего». Иностранный опыт имеется, например, в виде Высшего руководителя Исламской республики Иран аятоллы Али Хаменеи или елбасы (лидера нации) Нурсултана Назарбаева в Казахстане, причем оба названых персонажа в своих странах стоят выше всех государственных структур и должностных лиц, включая президентов. В Москве нечто подобное могут соорудить более деликатно, чем у «азиатских братьев по разуму», но и оставаться просто частным лицом с пиар-статусом «духовного лидера» – это не вариант для Путина, особенно в условиях России, где официальный начальственный статус с занятием некоей должности имеет решающее значение.

Все это к тому, что Путин, судя по всему, готовит себе некую должностную синекуру, которая позволит не просто безбедно существовать до конца земного пути своего, но и негласно влиять на политические и кадровые решения в государстве. Наверняка говорить пока рано, что должность, например, главы Госсовета, правда, с неясными до конца полномочиями, может оказаться именно указанной выше синекурой.

Правда, рассматривается также вариант возврата Путина в кресло премьера, которое он уже занимал в 2008-2012 годах. Но здесь не все просто. Согласно конституционным нововведениям, премьер получает дополнительные полномочия. Однако глава правительства по-прежнему зависим как от Госдумы, которая его назначает и формирует правительство, так и от президента, который может отправить в отставку премьера и его замов.

Поскольку увеличиваются роль и полномочия премьера и правительства, которых назначает Дума, возрастает, соответственно, роль самой Госдумы, а следовательно выборов в нее, которые состоятся в 2021 году.

Учитывая высокий рейтинг Путина, который сейчас формально считается беспартийным, любая партия под его флагом сможет образовать в нижней палате законодательного собрания, как минимум, простое большинство, позволяющее сформировать правительство. В принципе это открывает Путину дорогу в премьерское кресло, конечно, если это ему нужно, что далеко не факт. Хотя в пользу премьерской версии вроде бы свидетельствует то обстоятельство, что Путин публично озаботился сугубо премьерскими социально-экономическими проблемами, но это же может означать, что Путин просто хочет улучшить социально-экономическую ситуацию к окончанию каденции.

В целом, складывается впечатление, что окончательное решение о своем дальнейшем месте и роли в истории Путин еще не принял, а потому готовит сразу несколько вариантов, чтобы потом выбрать наилучший.

В любом случае, перебалансировка власти с ослаблением президента, усилением премьера, губернаторов и Совета федерации, конституированием Госсовета с некими большими полномочиями, куда входят, в том числе, те же губернаторы – все это дает Путину возможность маневра и выбора наиболее удобной для себя позиции.

Конституционная реформа имеет архиважное значение. Именно поэтому, повторим, содержащее ее послание к Законодательному собранию было объявлено уже 15 января, а не весной, как обычно. Чтобы придать реформе большего веса, ее планируют утвердить на всероссийском референдуме. Поскольку реформа исходит от Путина, а его рейтинг остается высоким, можно практически не сомневаться, что референдум даст нужные результаты с хорошей цифрой поддержки. Кроме центральной власти постарается и местная знать, поскольку реформа усиливает губернаторов и глав местных законодательных собраний.

La réforme constitutionnelle a la Putin

Предлагаемая Путиным реформа вкратце выглядит следующим образом.

1. Государственная дума, нижняя палата Законодательного собрания, получит полномочия избирать Председателя правительства (иностранное слово «премьер-министр» в России не прижилось). Президент должен будет утверждать тот состав правительства и его главу, которых ему подаст Госдума. В то же время президент будет иметь право отправить в отставку главу правительства и его заместителей.

2. Руководство армии и правоохранительных структур назначает президент, но после консультаций с Советом федерации. Это несколько урезает полномочия президента, который сейчас это делает единолично.

3. Совет Федерации получит право отстранять судей Верховного и Конституционного судов, но по представлению президента.

4. Президент получает право направлять принятые Законодательным собранием нормативные акты в Конституционный суд с целью оценки их соответствия конституции и отмены в случае неконституционности.

5. В системе власти России появляется еще один орган с сильными, хотя пока до конца не понятными полномочиями в виде Государственного совета, куда будут входить высшие должностные лица государства и губернаторы.

Невольно возникает вопрос о смысле и функциях этого органа, который представляется этаким «пятым колесом в телеге» и будет вносить дисбаланс во власть. Но если рассматривать его как тот самый орган, который будет стоять над всем и позволит Путину продолжать удерживать реальные нити управления в своих руках, то тогда все становится на свои места.

6. Для высших должностных лиц вводятся ограничения по гражданству и цензу оседлости. Пожалуй, это то, что Украине следует перенять, поскольку уже откровенно «заколебали» все эти литовцы, грузины, американцы разного происхождения и прочие, включая отечественных обладателей нескольких паспортов, для которых Украина – это место наживы с целью безбедного существования за бугром.

Согласно предлагаемым конституционным изменениям, в президенты России не может выдвигать свою кандидатуру лицо, имевшее когда-либо гражданство другого государства. Претендент на президентский пост должен последние 25 лет постоянно проживать в России. Высшие должностные лица, включая премьера, министров, губернаторов, не должны иметь не только иностранного гражданства, но даже вида на жительство в зарубежных странах.

7. Наконец, еще одна важная деталь конституционной реформы, которая совершенно не касается перераспределения власти. Из конституции России предлагается изъять норму о том, что ратифицированные Россией международные правовые акты и международные договора имеют более высокую силу, чем российское законодательство.

С одной стороны, это дальнейшее продолжение линии Путина на «суверенизацию демократии», конечно, если к Путину и России вообще можно применить слово «демократия». Но главное, это позволяет Москве не выполнять невыгодные ей международные обязательства, включая решения ЕСПЧ, международных трибуналов и так далее. Это нанесет удар как по правам человека в России, так и на возможности Украины влиять на Москву через международные инстанции в свете московской агрессии.

Как все это может отразиться на Украине

Кроме смены премьера состав правительства России также существенно изменился. Но характерно, что ключевые министры, так сказать, имеющие отношение к Украине, остались. Это министры иностранных дел Сергей Лавров, обороны Сергей Шойгу, энергетики Александр Новак.

Вызвала интерес информация о том, что скандальный советник Путина Владислав Сурков, отвечавший, в том числе, за Донбасс, ЛДНР и Минские переговоры, якобы готовится покинуть свой пост в связи со сменой политики в отношении Украины.

Политика Москвы в отношении Украины действительно может измениться в связи с тем, что бывший вице-премьер и уроженец Украины Дмитрий Козак переходит в администрацию президента России и будет отвечать, в том числе, за украинское направление. Будучи экономистом, Козак известен как сторонник компромиссных решений по Украине, прежде всего, для смягчения или снятия с Москвы международных санкций за агрессию в Украине, чтобы запустить стагнирующую российскую экономику.

Окончательное решение принимает пока что все равно Путин. Но Москве нужно решать острые социальные проблемы, накопившиеся за последние годы, особенно в регионах. В противном случае, возможны непредсказуемые социальные последствия.

И напоследок. Характерно, что, несмотря на все указанные телодвижения, сколько-нибудь внятной фигуры преемника Путина пока не наблюдается. Тем более, что за 20 лет своего правления Путин «зачистил» политическое пространство от своих конкурентов. И это является, пусть и косвенным, но вполне весомым доказательством того, что полностью и окончательно уходить Путин пока не собирается и агрессия против Украины, унесшая жизни более 15 тыс. наших соотечественников, будет продолжаться.