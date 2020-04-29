«Родительница» коронавируса: Кого и почему мир винит в создании COVID-19

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Пять крупнейших разведслужб "Пять глаз" (Five Eyes) решили проверить возможную утечку COVID-19 из лаборатории в Ухане. В мире всё чаще говорят именно о синтетическом происхождении коронавируса и в этом контексте называют несколько имен. Чаще всего упоминают вирусолога Ши Чжэнли...

С момента «знакомства» мира с новым вирусом ведутся активные споры о том, какая де природа его возникновения? Действительно ли его искусственно вывели в лаборатории или же он является результатом мутирований в естественных условиях?

SARS нерукотворный?

Четыре с половиной года назад в авторитетном научном издании появилась статья, которую сейчас не обсуждает разве что ленивый. В материале подробно исследовались потенциальные риски заражения людей SARS-подобным вирусом, который циркулирует в популяции китайских подковоносых летучих мышей, а также прогнозировались угрозы в случае появления нового штамма вируса в естественных условиях. Авторы рассказывают о серьезном научном достижении, с пафосом заявляя: «мы создали гибридный вирус»! Тогда ученые сумели создать гибрид из вируса летучих мышей и вируса атипичной пневмонии, который может инфицировать как лабораторных мышей, так и человеческие. То есть ученые на практике доказали, что мутировавший коронавирус летучих мышей с высокой степенью вероятности сможет перекинуться на человека и вызвать новую волну эпидемий, похожих на заболевание атипичной пневмонией. Именно в то время тогда ещё мало кому известная Ши Чжэнли предупредила человечество о том, что путем генетических модификаций получено доказать, что вирус может быть крайне опасным для человечества, информируют Экономические Новости.

Кто такая Ши Чжэнли?

Ши Чжэнли – 55-летняя китаянка-вирусолог, которая в это непростое время оказалась на слуху у всего мира. Именно она на протяжении долгих лет занималась проектом по скрещиванию вирусов в Северной Каролине. После запрещения американскими властями экспериментов с инфекциями как потенциально слишком опасными, она решила переехать на родину в Китай, на который табу не распространялось…

«Китайская Летучая мышь», как прозвали Ши Чжэнли, продолжила свои опасные опыты в лаборатории специальных патогенов и биобезопасности Уханьского института вирусологии. Локация лаборатории и отдала карты в руки всем тем, кто верит в искусственную природу вируса, охватившего планету. Ведь именно Ухань впоследствии стал центром распространения COVID-19.

Однако стоит вернуться на несколько лет назад, в 2017 год, когда всё в том же авторитетном научном издании Nature появилась ещё одна статья, на которую сложно не обратить внимание. В ней сообщается о том, что Ши Чжэнли, совершившая не одну экспедицию в пещеры, сумела найти вид летучих мышей, которые владеют генетическими строительными блоками атипичной пневмонии. Тогда авторы статьи забили тревогу, заявив о том, что есть высокий риск новых заражений, так как расстояние от пещеры мышей до ближайшего населенного пункта пугающе мало. Исследователи предупредили, что генетическое смешивание вирусных штаммов — процесс очень быстрый. И прозвучало предостережение о том, что во избежание критических последствий, нельзя выставлять диких животных на рынках и вообще вмешиваться в среду их привычного обитания…

Тем не менее, сейчас сообщается о том, что эти летучие мыши продаются и употребляются в пищу на рынке, который находится недалеко от лаборатории Ши Чжэнли. После этого возникает вполне логический вопрос: почему же вирусолог, которая с 2015 года говорила об опасности, не предупредила китайские власти? Почему не предпринимались попытки запретить продажу диких животных, столь опасных для человека? И почему, несмотря на всю серьезность и потенциальные угрозы, вирусолог не прекращала свои исследования?

Первым признаком того, что подобные опыты могут открыть ящик Пандоры стало то, что бывший президент США Барак Обама, несмотря на потраченные время и деньги, всё же прекратил потенциально опасные исследования. Вопросов намного больше, чем ответов, и пока не начнет выявляться правда, теория об искусственном происхождении вируса, конечно же, должна рассматриваться и обсуждаться.

Ши Чжэнли и пандемия 2019-2020

Спустя три года именно вирусологом Ши Чжэнли был диагностирован первый случай новой инфекции, которая поставила на колени все континенты. В Китае она возглавила экспертную группу, которая занялась исследованием SARS-CoV-2. В 2020 году Ши Чжэнли опять публикует статью, в которой говорится о том, что геном SARS-CoV-2 почти на сто процентов идентичен геному коронавируса летучих мышей, потому, скорее всего, перешел именно от этих диких животных.

Своими заявлениями она с коллегами пыталась всячески подкрепить теорию о том, что вирус имеет естественное происхождение. Вот только анализ «базы», которую китайский вирусолог хотела подвести под свои теории «нерукотворности», оставляет множество вопросов, она не выглядит достаточно убедительной.

Ещё один совсем не риторический вопрос, который задают китайскому правительству, заключается в том, почему же уханьская лаборатория Р4 не оказалась под пристальной проверкой на предмет утечки вируса. Её давно обвиняли в недостаточной безопасности. Китайские власти решили вместо этого перевести взор общественности на рынок морепродуктов. Более того, в Китае навлекли на себя гнев многих стран тем, что засекретили все образцы вируса, не позволяя международным экспертам принять участие в расследовании.

Что сказала Ши?

С самого начала вирусолог Ши Чжэнли оказалась под ударами многочисленных обвинений и даже угроз. В СМИ сообщили о том, что она разослала сообщения в социальной сети, в котором поклялась собственной жизнью в том, что у нового коронавируса нет ничего общего с ней и её лабораторией. И хоть изначально отказывалась комментировать прессе что-либо, заявляя, что может потратить своё время на что-то более важное, всё же решила проверить подозрения. Сообщается, что ученая пересматривала записи Р4 за последние годы, дабы убедиться в том, что не произошло фатальной ошибки, которая бы позволила вирусу «убежать». После этого она, по её словам, «смогла нормально спать» после нескольких бессонных ночей.

Кроме того, пекинские СМИ рассказали об очень эмоциональном публичном заявление Ши. Она выступила против всех конспирологических заявлений и сказала, что COVID-19 является наказанием природы за то, что человек сохраняет нецивилизованные привычки. Ши Чжэнли также порекомендовала всем тем, кто «распространяет слухи и верит им», «заткнуть свои вонючие рты.»

Несколько слов о других теориях

Практически все уважающие себя (и не очень) СМИ и вирусологи поделились многими теориями о том, каким образом в мире открылась эта шкатулка Пандоры. Среди них господствует мнение именно о синтетическом появлении вируса. Главных вариантов несколько: либо вирус был специально создан как биологическое оружие, либо же эксперимент просто вышел из-под контроля.

Французский вирусолог, кавалер ордена Почётного легиона, лауреат Нобелевской премии 2008 года в области медицины и физиологии Люк Монтанье заявил о том, что структура вируса показывает, что это разработка молекулярных биологов, а не творение природы. «…мы не были первыми. До нас этим же самым занималась группа индийских исследователей. Они опубликовали, точнее: попытались опубликовать результаты своей работы. Индийцы провели анализ генома и показали, что в полном геноме этого вируса, этого коронавируса, имелась последовательность иного вируса, и – это сюрприз для меня – это была секвенция вируса иммунодефицита (СПИД). Это было опубликовано индийцами. Однако их заставили дезавуировать свой анализ, отказаться от него, на них было оказано колоссальное давление, понимаете? Никто не хочет, чтобы истина увидела свет. Но истина в итоге все равно увидит свет, научная истина всегда пробивается к свету, даже если кому-то очень хочется ее скрыть…».