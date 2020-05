Вирус на троих: Почему не только Китай в ответе за пандемию

Главная » Общество » Вирус на троих: Почему не только Китай в ответе за пандемию Вирус на троих: Почему не только Китай в ответе за пандемию

Закрыть Отправить

Уханьский институт вирусологии, расположенный в районе Цзянся, Ухань, оказался в эпицентре вереницы теорий заговора. Многие источники сообщали о том, что лаборант института, работая с летучими мышами, заразился вирусом и затем вынес инфекцию наружу. Хотя теорию заговора о рукотворном вирусе отвергают некоторые специалисты, однако тезис о «сбежавшей заразе» COVID-19 изучается спецслужбами и активно обсуждается. Если поверить в её правдивость, то, справедливости ради, стоит отметить, что причастен и к опасным опытам, и к строительству лаборатории не только Китай.

16 мая текущего года 83-летний профессор Чжун Наньшань, возглавляющий специальную комиссию по борьбе с распространением коронавируса Национального комитета здравоохранения КНР, заявил, что коронавирус SARS-CoV-2 не мог выйти из лаборатории Уханьского института вирусологии. По его словам, в этой лаборатории якобы нет необходимых для создания искусственного вируса человеческих ресурсов и оборудования. Но такое заявление не опровергает теории о том, что именно этот институт дал жизнь коронавирусу, информируют Экономические Новости.

При чем здесь Франция?

Ухань давно окрестили «самым французским городом Китая», и для этого есть причины. Именно руками французов там построены административные здания, музей урбанизма, вокзал, многие заводы, как Peugeot-Dongfeng, L’Oréal или Pernod-Ricard. Кроме того, в начале 2000-х годов Франция и Китай начали активно сотрудничать и в области медицины. В 2004 году тогдашний президент Франции Жак Ширак посетил КНР, и стороны подписали соглашение о борьбе с новыми инфекционными заболеваниями. В результате родилась идея о постройке лаборатории самого высокого уровня безопасности.

Разрешение на строительство китайской лаборатории было подписано главным переговорщиком ЕС по вопросам Brexit Мишелем Барнье, несмотря на предупреждения французских спецслужб. Г-н Барнье — в настоящее время вовлеченный в ожесточенные переговоры с Великобританией по поводу торговой сделки после Брексита — был министром иностранных дел Франции, когда дал добро на начало работы над Уханьским институтом вирусологии в 2004 году в рамках совместной сделки с Китаем.

Читайте: Небо закрывается: Между США и РФ растет военная эскалация

Этот шаг был предпринят, несмотря на сильную оппозицию со стороны французских дипломатических советников и советников по вопросам безопасности, которые утверждали, что репутация Китая относительно слабой биологической безопасности может привести к катастрофической утечке. Они также предупрждали, что Париж может потерять контроль над проектом, и даже предположили, что Пекин может использовать технологии для производства оружия биологической войны.

Жак Ширак, президент Франции на момент заключения сделки, настаивал на создании Уханьского института после вспышки атипичной пневмонии в 2003 году, которая затронула 26 стран и привела к более 8000 случаев заболевания и 774 случаям смерти. Г-н Ширак вместе со своим пропекинским премьер-министром Жаном-Пьером Раффарином пообещал французское финансирование и экспертные знания в обмен на интеллектуальные авторские права на открытия лаборатории. Они утверждали, что французско-китайское сотрудничество поможет разработать эффективные и прибыльные вакцины для предотвращения повторения смертельной вирусной пандемии.

Читайте: Нефть и российский рубль посыпались на новостях из Китая

Франция является мировым лидером в исследованиях вирусов, но правительство Ширака также рассматривало эту сделку как способ укрепить торговые связи с Китаем, по сравнению со своими западными конкурентами. Согласно сообщению французской газеты Le Figaro, такие учреждения, как Главное управление внешней безопасности, французский эквивалент МИ-6, неоднократно выражали озабоченность по поводу отсутствия международного контроля над китайскими лабораториями и проблем с «прозрачностью».

Несмотря на сопротивление Генерального секретариата национальной безопасности Франции, на базе внедрения из лионской лаборатории технологий и оборудования была создана Уханьская лаборатория P4. У руля грандиозного, но опасного проекта был совместный франко-китайский комитет. Со стороны Франции его возглавлял промышленник Ален Мерьё, со стороны Китая — член Академии наук КНР доктор Чэнь Чжу. Французские ученые тогда говорили о том, что эта лаборатория может стать биологическим арсеналом, вторя предупреждениям о том, что за таким типом медоборудования нет необходимого международного контроля.

В 2015 году французский миллиардер Мерьё, разочаровавшись во франко-китайском сотрудничестве, решил покинуть пост, назвав лабораторию «китайским инструментом». Он подчеркнул, что лаборатория принадлежит именно Китаю, хотя его страна и принимала участие в строительстве. Далее сотрудничество по ряду бюрократических причин было заторможено: французские ученые, которые должны были участвовать в экспериментах, так и не отправились в КНР.

Институт в Ухане начал функционировать в январе 2018 года, что совпало с визитом в Пекин нынешнего президента Франции Эммануила Макрона и г-на Раффарина, который был назначен специальным посланником в Китае.

В результате сегодня, когда коронавирус уже властвует по всему миру, президент Франции Эммануэль Макрон всё же допускает, что «в лаборатории происходили вещи, о которых мы не знаем», но французские ученые прежде всего начали отвергать теории о том, что коронавирус мог быть рукотворным и «сбежать» из лаборатории, к созданию которой причастна их страна.

Среди тех, кто всё же не доверяет теории о нерукотворности вируса, — нобелевский лауреат в области медицины за открытие ВИЧ-инфекции, профессор Люк Монтанье. В интервью телеканалу CNews он заявил, что вирус COVID-19 был создан китайскими учеными в Ухане и при создании его использовался генетический материал вируса СПИДа. «Китай должен набраться мужества и поведать миру правду, как это сделал Иран, когда сбил самолёт Международных авиалиний Украины. Правда в любом случае выйдет наружу, и ответственности Китаю не избежать».

При чем здесь США?

США периодически гремит угрозами и сыплет громкими обвинениями в адрес КНР, но общественность удивлена недостаточной жесткостью со стороны Вашингтона. Тем более с учетом того, насколько сильно пандемия ударила именно по американцам. После этого возникает вопрос, не имеют ли Штаты причин для того, чтобы и на себе ощущать часть вины за вырвавшийся вирус.

После того, как в 2002 году в Китае появился вирус SARS, правительства некоторых стран принялись затрачивать серьезные усилия и большие деньги в изучение неизвестных патогенов, их опасности для человечества и возможности предупреждения новых пандемий. Эксперименты GOF проводили в рамках десятилетней программы PREDICT с бюджетом в 200 млн долларов от правительств нескольких стран, в первую очередь Соединенных Штатов Америки. Правительственную программу «Зарождающиеся пандемические угрозы» (EPT) госагентство USAID запустило в 2009 году. Ею предполагалось укрепление мониторинговых и лабораторных возможностей некоторых стран для изучения дикой природы и людей, находящихся в контакте с животными, для обнаружения новых и ранее известных вирусных агентов, которые могут нести серьезную угрозу миру и всему человечеству. В Азии программа США распространялась на Таиланд, Камбоджу, Индонезию, Лаос, Вьетнам и Китай. В 2014 году Управление научной и технологической политики Белого дома Обамы приостановило, а точнее — «приостановило финансирование» — из-за повышения функциональности опасных вирусов на территории своей страны из-за «рисков биологической безопасности». Вместе с тем есть все основания полагать, что эксперименты продолжались непрерывно в Китае в лаборатории Уханя, при финансировании из американского кармана. Далее, в 2017 году, администрация Дональда Трампа отменила «паузу в финансировании», позволив, по сути, продолжить исследование вирусов.

Кроме того, The Washington Examiner, американский консервативный еженедельник опубликовал большой материал, в котором сообщил о том, что Национальный институт здоровья Соединенных Штатов Америки выдавал гранты лабораториям, проводившим опыты над животными в Институте вирусологии в Ухане, а Министерство сельского хозяйства покупало в Китае части домашних животных, которые затем использовали для исследований. В издательстве выступили с острой критикой практики научного сотрудничества с китайцами за счет бюджета США и напомнили, что некоторые члены конгресса и сената не раз говорили, что коронавирус мог случайно вырваться из лаборатории, потому китайское правительство неоднократно предпринимало панические попытки скрывать вспышку.

Тревожные предупреждения

В Пекине и Вашингтоне всячески пытаются убедить мир в том, что исследователи в Вирусологической лаборатории Уханя, Уханьский центр контроля заболеваний или Лаборатория армии США в Форт-Детрике (Армейский медицинский научно — исследовательский институт США инфекционных болезней USAMRIID) занимаются исключительно изучением опасных патогенов. К тому же они убеждают в том, что безопасность в этих лабораториях настолько строга, что о несчастных случаях говорить не приходится. Но ряд уважаемых научных критиков генной инженерии на протяжении длительного времени били в набат, повторяя предупреждения о том, что последствия подобных экспериментов могут быть поистине плачевными. Среди самых известных критиков — Фрэнсис Бойл и доктор Ричард Эбрайт из Института микробиологии Университета Рутгерса.

Несколько активистов опубликовали статью в британском издании GM Watch под названием «COVID-19 может быть тревожным звонком для обеспечения биологической безопасности». В статье объясняется, что на протяжении десятилетий проводятся рискованные и крайне секретные исследования генно-инженерных коронавирусов с возможностью их использования в качестве оружия.

Профессор клеточной биологии и анатомии в Нью-Йоркском медицинском колледже в Вальхалле (США) Стюарт Ньюман подтвердил заявление о том, что генная инженерия коронавирусов продолжается на протяжении длительного времени. Он отмечает, что «даже большинство биологов не знают, что вирусологи экспериментально рекомбинируют и генетически модифицируют коронавирусы уже более десяти лет для изучения механизмов их патогенности». В своих статьях он оспаривает утверждения других ученых, которые убеждают, что вирус не мог «сбежать» из лаборатории и имеет природное происхождение.

Известный американский колумнист Джош Рогин в своей статье в The Washington Post писал о том, что в лаборатории, которая занимается столь серьезными исследованиями, не соблюдаются правила безопасности. Он напомнил, что в 2018 году сотрудники посольства США в Пекине неоднократно посещали Уханьский вирусологический институт и пытались предупредить администрацию Трампа о серьезных нарушениях безопасности. Беспокойство вызывало то, что неадекватно обученный персонал и слабые процедуры безопасности в лаборатории, совместно финансируемые Китаем и США, представляют серьезную опасность разворачивания «новой пандемии, подобной атипичной пневмонии».

С этим соглашался и профессор Института микробиологии имени Ваксмана Университета Рутгерса Ричард Эбрайт, который сам видел работу ученых китайских лабораторий. Он повторил мнение о том, что специалисты в лабораториях не соблюдали необходимые меры предосторожности, использовали низкий уровень защиты. Это при том, что сбор вируса, патогенов, выделений животных представляет очень высокий риск заражения лабораторным работником других людей.

Профессор Николай Петровский, ведущий исследователь вакцин, рассказал изданию Dailymail, что вирус «не типичен для нормальной зоонозной инфекции (от животного до человека)», поскольку появился с «исключительной» способностью проникать в человеческие тела с первого дня. Он отметил, что вирус должен был появиться у животного в результате «странного явления природы», но нельзя исключать возможность его утечки из лаборатории.

Петровский, профессор медицины в университете Флиндерс в Аделаиде (Австралия), руководит исследовательским отделом биотехнологии, который начнет испытания на людях вакцины против Covid-19 в следующем месяце. По его словам, новые вирусы, распространяющиеся от животных, обычно усиливаются, поскольку приспосабливаются к человеческим хозяевам, но по необъяснимым причинам этот новый коронавирус оказался идеально приспособленным для заражения людей без необходимости развития.

Он указал на «совпадение» того, что наиболее близкие известные вирусы изучались в лаборатории в Ухане, китайском городе, где разразилась пандемия, и настоял на том, что при поиске не следует игнорировать возможность утечки, пусть даже отдаленной, для его происхождения.

Профессор Петровский пошел дальше, чем любой другой эксперт, высказав мысль о том, что вирус «сбежал» из одной из двух лабораторий (Институт вирусологии 4-го уровня защиты и Wuhan Centre for Disease Control 2-го уровня защиты), исследовавших вирусы летучей мыши в Ухане. Он утверждал, что ученые неохотно обсуждают возможность неудачных лабораторных экспериментов или утечек, поскольку любая негативная реакция может привести к научным ограничениям и поставить под угрозу важные исследования. Тем не менее, добавил он, очень важно обнаружить источник вируса.

Николай Петровский отметил, что, если Sars-CoV-2 все-таки является естественным явлением, из этого же источника может снова вспыхнуть другой связанный вирус с еще более разрушительными последствиями. «В следующий раз уровень смертности может быть намного хуже», — предупредил он.

Опасное молчание

Несмотря на все упомянутые предупреждения, мир терял драгоценное время, а власти стран и организации не проявляли жесткости и решительности. Более того, некоторые страны пытались отбелить репутации друг друга, «отмазывая» чужие грехи. Исследователи из Института здравоохранения и Организации Объединенных Наций не обнаружили, что эксперименты с коронавирусом проводились в лабораториях. Правящая партия Китая скрывала важную информацию и заставила замолчать или даже «исчезнуть» ученых и журналистов, которые сообщали о том, что вирус COVID-19 просочился из лаборатории и заразил исследователей. Более того, китайские коммунистические вожди скрывали масштабы эпидемии и уверяли всех в том, что коронавирус не передается от человека к человеку.

В начале мая известный таблоид Daily Telegraph поделился досье, в котором сообщалось о том, что Китай знал о возможности передачи коронавируса от человека к человеку как минимум за месяц до того, как сообщили об этом мировому сообществу. Из интернет-поисковиков вырезались фразы «вариация SARS», «уханьский рынок» и «уханьская неизвестная пневмония».

Кроме того, в адрес ВОЗ, которая должна была бы возглавить эту битву с болезнью, раздается все больше обвинений в попытке подыграть Китаю в сокрытии истинных масштабов распространения нового вируса и чересчур запоздалой реакции на угрозу. Более того, страны, которые сумели добиться успехов в борьбе с вирусом, как например Тайвань, вообще не допустили ВОЗ и поддали цензуре все их советы и рекомендации. Власти этой страны ещё 31 декабря предупредили Всемирную Организацию Здравоохранения о развитии эпидемии, но эти важные предупреждения были попросту проигнорированы. Потому ответственность ВОЗ и её руководителя является самой прямой.

Немецкое издание Der Spiegel опубликовало громкий материал, в котором сообщается о звонке китайского лидера директору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу с просьбой оттянуть во времени объявление пандемии. 28 января Гебрейесус в КНР лично встретился с Си Цзиньпином и не был скуп на похвалы руководству Коммунистической партии. Гендиректор организации осыпал китайцев одами за «открытость в обмене информацией» в то время, как в Ухане вовсю расправлялись с людьми за «передачу слухов» о вирусе и его распространении. Дело в том, что для ВОЗ, которая оказались в весьма стеснительном финансовом положении, китайские деньги и дружба с драконом становится спасательным кругом. В то же время Китай готов на многое, дабы коронавирус не вошел в историю как «китайская зараза», а Поднебесную не окрестили родиной вируса. Для этого машина агитпропа работает на полную мощь, а китайские деньги реками растекаются по всему миру.

Взгляды Гебрейсуса в ВОЗ разделяет еще один очень интересный персонаж. Пэн Лиюань числится на веб-сайте Всемирной организации здравоохранения вместе с бывшим президентом Либерии Эллен Джонсон Сирлиф и вратарем «Ливерпуля» Алиссоном Беккером как один из девяти «послов доброй воли».

Когда ее назначили, тогдашняя глава ВОЗ Маргарет Чен приветствовала «всемирно известный голос китайской народной певицы и ее сострадательное сердце. Обладательница множества национальных и международных призов и наград, она является очень яркой звездой, имеющей огромную и уважаемую аудиторию поклонников». Однако не было тогда упоминания о другой причине, по которой Пэн так хорошо известна — она жена Си Цзиньпина, президента Китая и лидера коммунистической партии КНР.

Ещё одна страна, которая показала, что готова полностью поддержать Китай, независимо от его позиции, это Россия. Генеральная прокуратура Москвы выступила с гневной тирадой в адрес «злостных клеветников» и начала активно уничтожать все сообщения о том, что коронавирус искусственно создан или же разрабатывался как биологическое оружие.

Интересное наблюдение сделал российский журналист Андрей Пионтковский, который обратил внимание на удар в спину официальной Москве со стороны их любимых пропагандистов. Так, 20 апреля, в передаче Соловьева на-гора была поднята знаменитая статья в Nature и история «родительницы вирусов» Ши Чжэнли. Кроме того, маститый синолог Алексей Маслов с мониторов гаджетов россиян разразился громкими заявлениями о том, что утечка произошла из Уханьской лаборатории. Вот только после 20 апреля к данной риторике не возвращался больше никто. В российских СМИ рефреном проходит одна мысль: «брат за брата, Китай и Россия поддерживают друг друга, несмотря ни на что». В свою очередь, китайцы в долгу не остались и благодарят за поддержку в борьбе против «политизации пандемии». Так, Китай поддержал Россию в связи с обвинениями в занижении данных смертности от COVID-19. Официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь выразил уверенность в том, что «под сильным руководством президента Путина» Россия справится с вирусом, а западные СМИ попросту пытаются «раздуть скандал вокруг ситуации».

Сбежавшие вирусы

Версия о том, что вирус мог действительно случайно «покинуть родные стены» лаборатории, подтверждается и тем, что подобные прецеденты уже случались и ранее. Так, авторитетное издание The New York Post в контексте обсуждения этого вопроса вспоминало о двух случаях, когда коронавирус, вызывающий атипичную пневмонию (SARS), сбегал из пекинской лаборатории. Это происходило ещё в апреле 2004 года. Кроме того, The New York Post сообщала, что в Китае есть практика продавать животных, над которыми проводились эксперименты, на рынках. Это также могло стать «окном в свет» для вируса, поставившего на паузу жизнь всех континентов.

Годом ранее «побег» вируса был совершен на Тайване. В материалах расследования инцидента сообщалось, что ученый имел контакт с биологически опасными отходами без халата и перчаток. После этого он полетел в Сингапур, где общался с 74 коллегами, которых после этого поместили на карантин. Кроме того, в 2014 году из лаборатории, которая принадлежала американскому правительству, произошла утечка сибирской язвы. Тогда ею заразились 84 человека. Для такого опасного «побега» вируса, на самом деле не нужны ни сложные схемы, ни злые умыслы. Для этого нужно, чтобы сотрудник лаборатории подхватил инфекцию и, сам того не ведая, ушел из лаборатории больным.

Пока ведутся расследования, в мире будут распространяться самые разные теории о том, что или кто породил вирус. Но любые опасные игры с природой, особенно с дикой, в определенный момент могут обернуться настоящей трагедией для всей планеты. И пандемия 2020 может быть только демо-версией настоящего апокалипсиса, который станет последним для человечества.