Лаборатория не одна: Откуда именно «сбежал» смертельный коронавирус COVID-19?

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В Ухане находится три лаборатории: Институт Вирусологии 4-го уровня защиты, Wuhan Centre for Disease Control 2-го уровня защиты, а также - центр апробирования и организации работы.

Глава Госдепа США Майкл Помпео заявил о том, что у Штатов есть доказательства, что вспышка COVID-19 началась именно в лаборатории Уханя. Сейчас американские спецслужбы ведут расследование, которое основано на известной до начала распространения эпидемии информации о том, что в Китае в Ухане есть несколько лабораторий, занимающихся изучением коронавируса у летучих мышей. Всё это породило вопросы и домыслы о том, не является ли этот новый смертельный вирус делом рук человека? , информирует enovosty.com/news.

Вот только в какой именно лаборатории могла произойти умышленная или случайна утечка? Ведь в СМИ обычно вспоминают о лаборатории с наивысшим уровнем безопасности Р4, которая изучает новые вирусные заболевания, где впервые был идентифицирован COVID-19 и где начали тестирование первой вакцины против коронавируса на людях. Именно эта лаборатория оказалась в центре бессчетных теорий заговора об искусственном происхождении вируса, охватившего всю планету. Здесь стоит отметить и тот факт, что согласно данным Академии наук Китая в лаборатории 4-го уровня на втором этаже находится мировой резервуар хранения опасных вирусов. Многие подобные научные центры мира пользуются его услугами, храня вирусы в этом резервуаре.

Тем не менее, авторитетные американские СМИ выражают мнение о том, что утечка вируса могла произойти в близлежащей лаборатории Уханьского центра по контролю и профилактике заболеваний, которая работает на уровне биобезопасности 2 Wuhan Centres for Disease Prevention & Control. Это куда менее безопасный уровень, чем стандарт уровня 4. Тем не менее, есть информация о том, что лаборатории обменивались патогенами и животными для опытов. В том числе и подковоносами, теми самыми летучими мышами, которые являются единственной популяцией из образцов которых китайские ученые выделили коронавирус SARS-CoV, один из штаммов которого в 2002-2003 годах вызвал эпидемию SARS в Юго-Восточном Китае. В этой второй лаборатории Уханя, классифицированной по уровню защиты Р2, эпидемиологи проводили различные тесты на летучих мышах для создания вакцин. К тому же она расположена всего в 277 метрах от злополучного рыбного рынка, с которого, по официальной информации китайских властей, и началась эпидемия коронавируса COVID-19.

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Тем не менее, версия о том, что вирус взял старт именно на этом рынке, со временем кажется всё менее вероятной. Потому стоит более детально обратить внимание на то, что же происходило в лабораториях, особенно в той, на которую меньше обращали внимание. Уханский центр по контролю и профилактике заболеваний (Wuhan Centres for Disease Prevention & Control) размещал животных в лабораториях для опытов. В одном из исследований были использованы 155 летучих мышей, включая Rhinolophus affiniswere, которые были получены в провинции Хубэй, а другие 450 летучих мышей — в восточной провинции Чжэцзян.

Эксперт по сбору материалов несколько раз рассказывал о том, как проходили опыты над этими дикими животными. В частности, он сообщал о том, что однажды подопытные рукокрылые на него напали и кровь летучей мыши попала ему на кожу. Он осознавал, насколько опасна инфекция, потому решил поместить себя в карантин на 14 дней. Но это был не единичный случай. Во второй раз сотруднику лаборатории пришлось поместить себя на карантин после того, как летучая мышь помочилась на него. Вместе с тем, ещё один оператор, который также был заражен, не соблюдал режим самоизоляции.

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Пока что рано говорить о том, к каким выводам придут расследователи, которые сейчас, несмотря на сопротивление китайский властей, изучают лаборатории, но в этой истории слишком много совпадений. Все их предстоит проверить, чтобы понять, что же именно произошло в Китае в 2019 году.