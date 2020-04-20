Лаборатория в Ухане хранила образцы с патогенными штаммами вирусов в неисправной холодильной камере

Главная » Последние новости » Новости мира » Лаборатория в Ухане хранила образцы с патогенными штаммами вирусов в неисправной холодильной камере Лаборатория в Ухане хранила образцы с патогенными штаммами вирусов в неисправной холодильной камере

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В сеть попали фотографии китайского издания China Daily, датированные 2018 годом, на которых сотрудник одной из лабораторий по исследованию вирусов в Ухане, демонстрирует образцы опасных вирусов, доставая их из поврежденной холодильной камеры.

Старые фото китайской прессы обретают новые смыслы и становятся востребованными в связи с распространением пандемии, которая взяла свое начало в китайском городе Ухань.

В статье, опубликованной в китайской прессе, речь шла о хранилище патогенных штаммов в количестве 1600 образцов.

На фото видно, как сотрудник лаборатории открывает морозильную камеру и достает оттуда пробирки.

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Привлек внимание международных СМИ не столько сам материал, сколько холодильник в котором хранились образцы, поскольку на дверце этого холодильника оторвалась специальная резинка, которая призвана обеспечивать герметизацию самой холодильной установки и сохранность того что в ней находится, обеспечивая необходимый температурный режим внутри.

Подобного рода неисправности не допустимы в лабораториях, которые работают с особо опасными и патогенными видами вирусов.

Опубликованные фото двухгодичной давности актуальны именно сейчас. США уже выступили с обвинениями в адрес Китая, инкриминируя ему, что через халатность и некомпетентность сотрудников лаборатории в Ухане новый коронавирус перерос во всемирную пандемию, которая уже сейчас нанесла колоссальный вред мировой экономике и унесла жизни тысяч людей по всему миру.