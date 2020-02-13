Китайский вирус: диверсия, «мыльный пузырь», глобальная угроза человечеству?

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Коронавирус 2019-nCoV, начавший свое распространение из города Ухань китайской провинции Хубэй, постепенно отодвигает на дальний план все остальные мировые проблемы.

Как всегда в таких случаях, в СМИ появились различные конспирологические версии по поводу появления этого вируса. Здесь и специальное «расовое» биологическое оружие, действующее исключительно на представителей монголоидной расы. Поговаривают и о диверсии американцев с целью обвалить экономику Китая, хотя это ведет к глобальным экономическим проблемам, которые ударят и по Америке. Есть версия и о том, что смысл диверсии заключается не в вирусном поражении как таковом, а в истерии, которая раздувается вокруг эпидемии с указанной выше целью и с такими же последствиями. Собственно, вызванные этой паникой глобальные экономические проблемы уже начинают сказываться, и они очень серьезно могут затронуть Украину, информируют Экономические Новости.

И все же на фоне информационной паники все более проступает банальная бытовая версия заражения от разного рода животных, прежде всего рукокрылых (летучих мышей), которые часто являются переносчиками инфекции, возможно, змей, собак и так далее. Всех этих неудобоваримых, по нашим меркам, животных в Китае очень даже едят, причем в антисанитарных условиях.

Если вдруг из-за этого вируса произойдет глобальный финансово-экономический кризис, это станет еще одним, крайне убедительным аргументом в пользу мытья рук перед едой и вообще соблюдения правил общественной и личной гигиены.

Вирус

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Вначале собственно о вирусе 2019-nCoV.

Заболевание этим вирусом сначала получило название Novel Coronavirus Pneumonia (NCP), то есть новая коронавирусная пневмония, поскольку этот вирус часто приводит к заболеванию острой пневмонией, иногда с летальным исходом. Кстати, китайский врач Ли Вэньлян, который впервые сообщил о вирусе, недавно скончался.

Однако 11 февраля Всемирная организация здоровья (ВОЗ) дала вирусу официальное название Covid-19 (Corona virus desease), то есть коронавирусное заболевание 2019 года.

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Этот вирус относится к семейству коронавирусов из-за наличия у него характерных шиповидных отростков в виде короны, которые позволяют возбудителю проникать через мембраны клеток других организмов.

Вспышка пневмонии от нового возбудителя была впервые зафиксирована в декабре 2019 года в городе Ухань провинции Хубей в центральном Китае. Достаточно быстро была установлена связь первых случаев заболевания пневмонией с местным рынком животных и морепродуктов Хуанань, на котором продается, скажем так, широкий спектр специфических «товаров». Это барсуки, летучие мыши, бобры, ослы, верблюды, куры, крокодилы, собаки, лисицы, гигантские саламандры, коалы, свиньи, сурки, выдры, павлины, фазаны, дикобразы, кролики, крысы, овцы, олени, волчьи щенки, ядовитые змеи, в том числе южнокитайские многополосные крайты и китайские кобры. Очень многое из этой живности в Китае употребляется пищу. На этом огромном базаре, по свидетельствам очевидцев, царит просто-таки доисторическая антисанитария, живых и мертвых животных держат рядом, здесь же их забивают и свежуют туши. Говорят, зрелище не для слабонервных…

Таким образом, вирус мог быть передан людям как непосредственно от живых или мертвых животных, так и при употреблении их в пищу из-за недостаточной термической обработки.

Естественное происхождение вируса подтверждается последними опубликованными учеными сведениями о том, что этот вирус не менее чем на 70 % похож по генетической последовательности на коронавирус SARS-CoV (Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus), первое заболевание которым было зарегистрировано в ноябре 2002 года во все том же Китае, в провинции Гуандун. Этот вирус вызывает так называемый «тяжёлый острый респираторный синдром, то есть нашумевшую в свое время атипичную пневмонию, которая выражается в поражении легочных альвеол в процессе размножения коронавирусом SARS-CoV. Тогда китайские власти пытались скрыть эпидемическую вспышку и решить по-тихому проблему, но после распространения вируса в соседних странах эпидемию пришлось признать.

Нечто подобное произошло с нынешним коронавирусом 2019-nCoV, но на местном уровне в Ухане. Здесь региональные власти всячески пытались скрыть проблему от внешнего мира, в том числе от центральных властей. Но вирус расползался по полуторамиллиардной стране, чему способствовали китайские новогодние праздники, которые сопровождаются массовой миграцией населения. К освещению эпидемии подключились журналисты из Гонконга, бывшей британской колонии и нынешней части Китая, которая сейчас находится в очень напряженных отношениях с центральной властью, в том числе в вопросах свободы слова и информации. В конечном итоге центральные власти Китая признали наличие эпидемии, и 31 декабря 2019 года уведомили Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии.

По словам известного популяризатора медицинских знаний Евгения Комаровского, известного как «Доктор Комаровский», картина выглядит следующим образом.

В отличие от свиного или птичьего гриппа коронавирус передается не через животных, а непосредственно от человека к человеку. Таким образом, решить проблему распространения инфекции путем уничтожения больных животных невозможно. По всей очевидности, нынешний вирус возник путем мутации ранее известных форм вирусов, например того же SARS.

Однако особенностью коронавируса 2019-nCoV и следующей за ним пневмонии является то, что переболевшие этим заболеванием не получают обычный в таких случаях иммунитет, а потому рискуют заболеть повторно, что особо опасно при ослабленности организма предыдущим заболеванием.

По словам доктора Комаровского, передается вирус не только воздушно-капельным путем, но также через предметы общего пользования и фекалии. Есть подозрения о возможности внутриутробного заражения ребенка от матери.

Инкубационный период для нового вируса длится от 2 до 14 суток.

Особые симптомы в виде насморка и кашля при заражении, по словам Комаровского, отсутствуют, хотя могут быть желудочно-кишечные расстройства. Таким образом, диагностировать именно этот вирус на ранней стадии невозможно.

Наиболее подвержены воздействию вируса и последующему заболеванию тяжелой формой пневмонии люди с сильно ослабленным иммунитетом, а также пожилые люди, имеющие другие острые и хронические сердечно-сосудистые, иные легочные заболевания. Словом, здесь ничего нового.

Что касается скорости распространения, то вызывает вопросы шумиха вокруг эпидемии, которая в целом пока не выглядит столь уж катастрофической. На момент написания этих строк 13 февраля специально организованный для отслеживания эпидемиологической ситуации интернет-ресурс давал следующие данные. Общее количество заболевших – 60 363, из них в континентальном Китае – почти 59 826, то есть подавляющее большинство. Всего полностью выздоровевших – 6285. Число умерших от пневмонии – 1370, из них в очаге эпидемии провинции Хубей – 1310, то есть подавляющее большинство. Следует отметить, что буквально сутками ранее, 12 февраля, количество зараженных было на 15 тысяч человек меньше, а количество умерших было меньше на 200 человек. Таким образом, жесткие меры китайских властей, о которых далее, пока не дают адекватных результатов.

Таким образом, налицо смертность в размере 2,3% от заболевших, отдельно в Хубее – 2,7%, а количество заболевших на данный момент составляет 48 206 человек. Японский ученый-инфекционист Такэхиро Татэда, о котором будет сказано ниже, оценивает смертность в эпидемиологическом очаге в 5% от числа заразившихся.

Но даже эти цифры, несмотря на весь масштаб проблемы и трагедию родных и близких погибших, все же, хорошо иллюстрируют справедливое мнение доктора Комаровского о том, что, наряду с эпидемией, имеет место сильно раздутая истерия. В качестве аргумента Комаровский заявляет о том, что с начала этого года от гриппа в США уже умерли якобы 10 000 человек, но особого шума по этому поводу нет.

Кроме того, во время упомянутой выше вспышки атипичной пневмонии SARS в 2003 году около 9 % пациентов с подтверждённым диагнозом умерли. Смертность была намного выше у пациентов старше 50 лет, достигая в этой группе заболевших 50%. В этом смысле нынешний вирус 2019-nCoV (Covid-19) пока что представляется не столь опасным, опять-таки с учетом всей серьезности положения и трагизма ситуации для пострадавших.

Правда, звучат тревожные прогнозы о том, что заразиться этим вирусом могут до 60% населения планеты. С таким утверждением выступил ведущий эпидемиолог Гонконга Габриэль Люнг, опираясь на допущение, что каждый зараженный передает вирус примерно 2,5 другим людям. В этом случае даже смертность в размере 1% от числа заразившихся приведет к огромным жертвам в абсолютных цифрах. Трудно оценивать такие предсказания, но отметим, что именно Габриэль Люнг считается одним из мировых экспертов по эпидемиям коронавируса, и он сыграл важную роль в подавлении вспышки SARS в 2002-2003 годах. Впрочем, несмотря на всю серьезность SARS, его последствия были не столь уж катастрофичны.

Очевидно, что вакцины для противодействия вирусу 2019-nCoV (Covid-19) пока не существует. Лечат симптомы и последствия в виде кашля и температуры с помощью отхаркивающего и жаропонижающего, а для лечения развившейся пневмонии используют антибиотики, которые сами по себе опасны.

Также есть мнение, что полностью объективные тест-системы пока что являются большой проблемой.

Китайские специалисты не только взялись за разработку вакцины, но также разместили в публичных источниках данные о коронавирусе 2019-nCoV, чтобы вакциной могли заняться все желающие в мире. Специалисты из Гонконга утверждают, что на разработку вакцины и ее клинические испытания уйдет не менее года. Российские и американские специалисты заявляют, что им понадобится полгода на создание вакцины, но ведь ее еще нужно испытать. В Штатах уже выделили на разработку 14 млн долларов, а в Великобритании – 26 млн долларов. Активно включились в работу австралийцы, сумевшие искусственно вырастить аналогичный коронавирус, который должен стать основой для вакцины, но это еще не антивирус.

В свою очередь, фармацевты из Швейцарии утверждают, что обещания сделать вакцину за несколько месяцев – это вранье, и понадобится минимум год. В ВОЗ заявляют, что на разработку и испытание вакцины уйдет полтора года.

Возникает еще одна проблема. Пока будет изготовлена вакцина, вирус может мутировать, и лекарство окажется бесполезным. Может быть, поэтому развернулась пиар-истерия, нацеленная на то, чтобы взять побольше средств на разработку здесь и сейчас, поскольку через полгода-год все это уже будет не нужно.

Версии и меры

Версии появления вируса, повторим, имеются самые различные. Несмотря на вполне уже обоснованную, заслуживающую внимания и изложенную выше версию о том, что источником распространения инфекции стал рынок животных в Ухане, конспирологические версии продолжают циркулировать в медиа, впрочем, идя на спад.

Долгое время шли разговоры о том, что в Ухане якобы расположена некая секретная лаборатория бактериологического оружия, из которой произошла утечка. Китайские власти назвали это бредом, впрочем, такие вещи никто и никогда не подтверждает, кроме исключительных случаев. Оценивать это трудно.

Однако точно так же трудно представить, что в качестве биологического оружия может использоваться вирус, близкий вирусу гриппа, пусть даже с последствиями в виде тяжелой пневмонии. Ведь в качестве бактериологического оружия обычно используются куда более серьезные вирусы, имеющие значительно более высокие поражающую способность и последствия. Впрочем, мир меняется, и если стоит задача не уничтожить противника, а вместе с ним все живое, а лишь «слегка покошмарить» его, использование вирусов типа 2019-nCoV теоретически вполне можно допустить. Впрочем, это все фантазии, не имеющие пока сколько-нибудь серьезного подтверждения.

Несколько более правдоподобной представляется версия, согласно которой эпидемия могла быть спровоцирована извне, предположительно, американцами якобы для того, чтобы нанести поражение Китаю в глобальном противостоянии с Америкой. Появились даже сомнительные данные о том, что якобы высшее руководство Штатов контактирует в этих вопросах с крупными американскими химико-фармакологическими корпорациями. Также появились данные о том, что на фоне эпидемии некие инвесторы, очевидно, спекулянты, побежали из Китая в Америку.

Трудно комментировать слухи и домыслы, не имеющие хоть каких-либо документальных подтверждений. Впрочем, официальные лица Поднебесной отвергают такие домыслы как бредовые. К тому же, буквально накануне эпидемии было официально объявлено, что Китай и США нашли компромисс по многим спорным вопросам, о чем должен быть подписан соответствующий документ, и если это так, то смысла подрыва китайской экономики и социальной стабильности с помощью эпидемии утрачивается в принципе. Что же касается спекулянтов, то они всегда, при первой же панике, начинают бегать туда-сюда. К тому же в ходе эпидемии и сопровождавшей ее экономической флюктуации было еще раз подтверждено, что обвал китайской экономики приведет к обвалу экономики глобальной, и Америки это также коснется весьма болезненно. В результате широко разрекламированное улучшение социально-экономической ситуации в Америке при Трампе очень быстро может обернуться провалом, да еще накануне выборов. Думается, что в США эти банальные вещи хорошо понимают, даже с учетом, скажем так, специфических особенностей Трампа и его окружения.

«Руку Москвы» тоже трудно обвинить в биологической атаке. Поскольку любой обвал экономики Китая и, соответственно мировой экономики, неминуемо ведет к падению цен на нефть и газ, что обязательно нанесет огромный урон Москве.

Также есть версия о том, что «поражающим фактором» в данном случае является не эпидемия, возникшая совершенно естественным путем, а истерия, которая нагнетается вокруг нее с целью все того же обвала социально-экономической ситуации в Поднебесной. Но контраргумент здесь тот же, что и выше: это обвалит глобальную экономику и ударит по всем.

Правда, можно допустить, что существуют некие силы, которые действительно заинтересованы в глобальной дестабилизации. Ведь разговоры о том, что вот-вот должен начаться очередной глобальный кризис, идут уже давно, а настоящего кризиса все нет и нет. Если предположить, что кто-то хочет-таки запустить кризис с некоей своей, не совсем понятной, целью, то пандемия в Китае с последующим обвалом китайской и глобальной экономики вполне может быть сценарием. Но все это чистая конспирология на грани «протоколов сионских мудрецов» и эсхатологических ожиданий конца света.

Выделяется еще одна версия, касающаяся избирательного поражения вирусом китайцев. О так называемом «расовом биологическом оружии», действующем только на определенную расу или даже национальность, разговоры ходят чуть ли не с 1970-х годов прошлого тысячелетия. Ходили слухи, что в ходе советско-американского противостояния обе стороны якобы упражнялись на эту тему, но дело это темное. В связи с китайским коронавирусом об этом вдруг опять вспомнили в московских СМИ, что было немедленно названо кремлевской пропагандой.

Однако попались на глаза записки некоего Василия Головина, спецкора московского ИТАР-ТАСС в Японии, который вполне обоснованно обращает внимание на тот факт, что «напугавший всех коронавирус заражает только представителей монголоидной расы, вернее, коренных уроженцев Восточной Азии, поскольку пока подавляющее большинство заболевших – это китайцы с крошечными вкраплениями японцев и корейцев». Мучимый боязнью быть обвиненным в «гнусных расистских измышлениях», гражданин России Головин обратился к подданному японского императора профессору Такэхиро Татэде, председателю Японской ассоциации инфекционных болезней, и получил следующий ответ, наталкивающий на размышления о том, что слухи о национальной избирательности вирусов не столь уж беспочвенны, как минимум.

«Теоретически все возможно. Генетически люди вообще по-разному реагируют на возбудителей болезней. Нынешний коронавирус – достаточно слаб, мы его выделили и исследовали. Он близок по своей опасности и инфекционному потенциалу к вирусам обычного гриппа. У очень многих заразившихся болезнь протекает в крайне слабой форме, у некоторых – практически незаметно. Я не исключаю, что в Европе или на Севере Америки этот коронавирус мог проявиться раньше и вызвать массовые незначительные заболевания, которые не привлекли внимания, но привели к широкой выработке иммунитета. Впрочем, это чисто теоретические допущения, пока мы имеем слишком мало данных и статистики», – заявил Татэда-сан.

Профессор Татэда высказывает удивление большим количеством смертных случаев из-за коронавируса в Китае, поскольку в Японии нет ни одного случая даже просто тяжелого протекания заболевания. Он объясняет это «различиями в системах лечения», то есть деликатно указывает на изъяны китайской системы здравоохранения и санэпидемиологии. Трудно сказать, поскольку меры у китайцев предпринимаются крутые, а ресурсы, оснащенность и уровень медицины у них достаточно высоки. Другое дело, что в Японии наверняка отсутствуют «рынки животных» и антисанитария, подобные тем, которые имеют место в Ухане.

Впрочем, для обуздания инфекции в Китае предпринимаются поистине титанические и очень жесткие меры. С 22 января город Ухань и пригороды был закрыт на карантин. С 24 января на карантин были закрыты прилегающие к Уханю городские округа Хуанган,Эчжоу, Чиби и Чжицзян. Всего ограничен выезд из 14 городов. Вирус был зафиксирован во всех административных образованиях Китая провинциального уровня. Города обезлюдели, на улицу запрещено выходить без медицинских масок, полиция жестко следит за режимом. Медучреждения Китая, особенно в районе эпидочага, переполнены до отказа. Наблюдается массовая истерия. Врачи работают на износ по 16 часов в сутки, принимая сотни людей в день.

О том, что творится сейчас в пораженных регионах Поднебесной, лучше всего расскажет наш соотечественник, находящийся сейчас там.

Очевидно, что в таком запредельном режиме и в условиях крайней скученности населения качественно выполнять все мероприятия едва ли удается. Ведь все указанные выше города являются густонаселенными, а количество проживающих в зоне поражения исчисляется в десятках миллионов человек.

Рискнем предположить, что случись подобное в любой другой, даже самой развитой, стране – едва ли кто-то смог справиться с ситуацией хотя бы так, как это сейчас делают в Китае. Подобное возможно только в способной к сверхмобилизации китайской общественно-политической системе с населением, воспитанным в духе конфуцианского самоотречения с сильным влиянием официальной идеологии. Едва ли на Западе нашлись бы врачи, работающие неделями без сна и принимающие сотни пациентов в день. Едва ли хоть одна, даже самая развитая, страна Запада смогла бы в считанные дни выстраивать госпитали на тысячи койкомест, как это делают в Китае. Сие есть не апологетика Китая, а попытка привлечь внимание к китайскому опыту борьбы с эпидемией в критической ситуации. Как сказано выше, даже эти крутые меры пока не дают необходимых результатов, и болезнь продолжает расползаться, прежде всего, по Китаю. Но думается, что если бы не эти «крутые» меры, ситуация была бы намного хуже, и эпидемия могла бы уже вырваться за пределы Поднебесной.

Граждан Украины коронавирус пока коснулся в незначительной степени. По сообщению главы министерства здравоохранения Зоряны Скалецкой, в Украине пока пять граждан, прибывших из Китая, подозреваются в наличии заражения вирусом. Есть подозрение, что несколько украинских граждан из состава экипажа круизного судна «Diamond Princess», находящегося сейчас у берегов Японии, также заражены коронавирусом. Всего на судне находятся 25 украинских граждан. По словам Скалецкой, все прибывающие из Китая граждане будут помещаться на карантин на срок до 14 дней, о чем те дают соответствующее письменное обязательство.

Правда, дальше разговоров у наших чиновников дело пока, как обычно, не идет. По свидетельству граждан, ожидающих в Китае отправки на родину, дата отправки, несмотря на уверения даже самого премьера Гончарука, уже несколько раз отодвигалась. Это к вопросу о сравнении действий и уровня ответственности наших властей и китайских.

Глобальные последствия, касающиеся и Украины

Если говорить о глобальных последствиях эпидемии, которая пока что локализована в Китае, то они имеют главным образом экономический характер и коснутся также Украины.

Китайский коронавирус, точнее вызванная им паника и сворачивание деловой активности в ряде регионов Китая, уже вызвали существенное снижение мировых цен на целый ряд товаров, в том числе на сырье и полуфабрикаты, экспортируемые Украиной в Китай, и не только в него.

Прежде всего, в начале года резко, на 20% снизились цены на нефть с почти 72 до 50-55 долларов за баррель, и только в начале февраля начали некоторый рост. Но этот рост может остановиться и перейти в снижение цен, если ситуация с вирусом в Китае зайдет слишком далеко, и потребление нефти Поднебесной существенно сократится. Возможное падение цен на нефть из-за эпидемии в Китае оценивают в 25%.

Снижение цен на нефть выгодно для Украины, но удешевление нефти и экономический провал неминуемо ведут к сокращению цен на сырье, включая основные товары украинского экспорта. И удешевление нефти явно не компенсирует потери рынков экспорта и экспортной выручки.

Так, на волне ажиотажа вокруг китайского вируса 5-6 февраля железная руда подешевела на 3,41% до 78,9 долларов за тонну), кукуруза (с поставками на март) — на 0,66% (до 184,6 долларов), а подсолнечное масло — сразу на 15,4% (до 797,8 долларов за тонну).

Впрочем, в снижении цен не следует обвинять только вирус. Сказались давно наметившиеся проблемы в глобальной экономике, на которые наложилась еще и паника вокруг эпидемии в Китае.

Как бы там ни было, именно Поднебесная является одним из самых больших в мире потребителей зерна, металла и железной руды. Если ситуация в Китае будет и далее ухудшаться, это чревато серьезнейшими последствиями для мировой экономики, которая очень сильно зависит от экономического самочувствия Китая. Украина же особенно зависит от Китая, поскольку именно в Китай поставляется значительная часть нашей продукции. Достаточно сказать, что, по данным Госслужбы статистики, за 11 месяцев 2019 года товарооборот с Китаем составил 3,3 млрд долларов, что на 70% больше, чем за аналогичный период 2018 года, но при этом около 2 млрд долларов дала продажа в Китай металла и зерна, а еще 700 млн долларов дали поставки жиров и масел, прежде всего подсолнечного масла.

Кстати, в прошлом году Китай поставил в Украину на 8,4 млрд долларов машин, оборудования, игрушек и пластмасс. Таким образом, мало того, что Украина имеет резко отрицательное сальдо торговли с Китаем, но Украина еще стала сырьевым придатком Поднебесной, поставляя ей сырье, а получая оттуда высокотехнологичную продукцию глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью. Но это так, к слову…

В итоге, глобальные экономические проблемы и эпидемия в Китае ведут к тому, что объемы украинского экспорта, в том числе в Китай, будут сокращаться, а цены — снижаться. Это чревато серьезным недополучением валюты и соответствующими последствиями. Кроме того, это приведет к дальнейшему сокращению производства, которое имеет место уже почти в течение года, а также к ухудшению торгового баланса страны, что неминуемо скажется на курсе национальной валюты. Найти замену Китаю практически невозможно, особенно в условиях глобального экономического спада.