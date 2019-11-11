«Мотор Сич» выбросили в пропасть?

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Полоса скандалов и крайне тяжелая ситуация, в которую попало некогда легендарное запорожское авиадвигателестроительное предприятие «Мотор Сич», является ярчайшей иллюстрацией последствий «прихватизации» и так называемых реформ вообще.

Наряду с такими доставшимися Украине бриллиантами из бывшей советской высокотехнологичной «короны», как Южмаш и КБ «Южное», авиапредприятие «Антонов» и Харьковское авиастроительное предприятие, Харьковский танковый завод имени Малышева, Николаевская «Заря-Машпроект», целый ряд других менее знаковых, но очень важных и некогда передовых в научно-техническом отношении предприятий, «Мотор Сич» оказалась на грани умирания. Выражаясь вслед за героем Юрия Никулина в советской кинокомедии, эти предприятия «выбросили в пропасть», информируют Экономические Новости.

А «Мотор-Сич» еще и «пошла по рукам» – китайским, а теперь еще и американским. Если китайцы намерены, очевидно, «выдоить» из предприятия все достойные внимания ноу-хау и технологии, то американцы, похоже, просто заинтересованы в том, чтобы убить производство и научно-технологическую базу, избавившись от конкурентов, а заодно предотвратить расползание наших технологий по миру, прежде всего их попадание в руки китайцев, которые этим технологиям способны найти достойное применение.

Ситуация сложилась патовая, поскольку любой ход сейчас только ухудшит положение.

Немного об истории и скупке краденого

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Вначале были не китайцы, не американцы, а некто Вячеслав Богуслаев, бывший руководитель предприятия и народный депутат-регионал, который некими путями сумел «прихватизировать» акции предприятия после его приватизации. В подробности вдаваться не будем, об этом много писали СМИ, хотя еще больше здесь неясного. Факт в том, что в определенный момент именно Богуслаев стал почти единоличным хозяином предприятия и вошел в число самых богатых людей в Украине.

Чтобы понять, что произошло, необходимо сделать краткое лирическое отступление в сферу истории, включая историю дерибана бывшей общенародной собственности.

Напомним, что «Мотор Сич» является, скорее был в свое время, одним из ведущих мировых разработчиков и производителей широкой номенклатуры двигателей для самолетов и вертолетов. Выпускаются также наземные газотурбинные двигатели и электростанции, товары народного потребления.

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История завода начинается в 1907 году, причем уже в годы Первой мировой войны, конкретно с 1916 года, там начали выпускать первые авиадвигатели. Кроме подразделений непосредственно в Запорожье акционерное общество располагает целым рядом дочерних предприятий по всей Украине, в том числе предприятие, занимающееся пассажирскими и грузовыми авиаперевозками.

В отличие от производства чугуна, рапса, железорудного концентрата, прочего сырья и полуфабрикатов, которые укравшие соответствующие предприятия олигархи худо-бедно научились продавать на экспорт, превращая Украину в банановую республику, с предприятиями хай-тека все оказалось намного сложнее. Разрыв кооперационных и сбытовых связей в рамках бывшего СССР и соцлагеря, отсутствие новых рынков и неумение их отыскать привели большинство этих предприятий к деградации, поставив на грань уничтожения. «Мотор Сич» не была исключением, поскольку львиную долю продукции предприятия покупал российский авиапром. Значительная стагнация и деградация российской авиационной промышленности, политика импортозамещения в России, наконец, полный разрыв экономических связей в авиастроении с началом московской агрессии поставили «Мотор Сич» на грань уничтожения.

Ситуацию резко обостряла наплевательская политика украинской власти к высокотехнологичному производству. В цивилизованном мире подобные предприятия, имеющие двойное, оборонное значение, располагающие государственными секретами, находятся под плотной опекой государства, которое дает заказы, финансирует, поддерживает, следит за отсутствием утечек и так далее, хотя эти корпорации являются формально частными, да и то – не единолично частными! Какой-нибудь условный Богуслаев не смог бы самолично «прихватизировать», например, McDonnell Douglas в США, Dassault Aviation во Франции и так далее. И уж тем более, не смог бы вывести на оффшоры акции предприятия, имеющего оборонное значение, и продать его китайцам.

Зато «Мотор Сич» полностью отрезана от господдержки и госзаказов. В то же время МВД Украины в рамках некоей программы «Единая система авиационной безопасности и защиты МВД» до 2021 года должно закупить во Франции и получить в общей сложности 55 вертолетов Airbus Helicopters (бывшая Eurocopter Group) различных модификаций. Часть вертолетов уже получено, поставки продолжатся в течение ближайших двух лет.

Сразу же возникает ряд вопросов. Зачем финансировать иностранного производителя, если есть свой? Зачем создавать с нуля и за большие деньги эксплуатационно-ремонтную базу под иностранную технику, если есть своя, «заточенная» под привычную для нас технику, проверенную многолетней эксплуатацией?

Здесь попахивает вредительством и коррупцией!

Из всех властей Украины, пожалуй, только Кучма еще хоть как-то понимал значение тех обломков советского хай-тека, которые достались Украине после развала Союза. Поэтому при Кучме предпринимались попытки развивать эти направления, искать новые рынки сбыта и партнеров. Да и то, это касалось больше ракетно-космического направления, которое было ближе и понятнее Кучме ввиду его ракетной биографии, хотя в директора Южмаша он продвинулся в 1980-х все же по партийной, а не по производственной линии. Но при Кучме имели место хотя бы «морские старты», кооперация с Россией в целом ряде космических программ, полет в космос на американском «Шаттле» единственного сугубо украинского космонавта, ныне – к сожалению – уже покойного Леонида Каденюка (прошедшего все же еще советскую подготовку в Звездном под Москвой). Наконец, была попытка уйти от фатальной привязки украинской космической отрасли к России путем участия Украины в сооружении бразильского околоэкваториального космодрома Алкантара, но этот многообещающий проект был «успешно» провален безмозглым и вороватым украинским «элитняком», и в 2015 году сотрудничество Бразилии и Украины было окончательно прекращено.

Однако авиапром не слишком расцветал даже при Кучме, которому ближе были все же ракеты и космос. Его последователям, от Ющенко и до сегодняшних дней, и вовсе банально не хватало мозгов, чтобы уделять хай-теку хотя бы минимально достаточное внимание.

Одним из результатов этого и стал тот факт, что корпоративные права «Мотор Сичи» оказались в руках Богуслаева, который вывел эти права на оффшоры, а по мере ухудшения ситуации на предприятии и вокруг него принялся искать, «куда пойти, кому отдаться».

Желающие нашлись, и вполне ожидаемо, что таковыми оказались китайцы, которые уже давно «ходят кругами» вокруг украинских высоких технологий.

В связи с этим следует вспомнить о скандале вокруг то ли продажи, то ли передачи китайцам второго, недостроенного экземпляра самолета Ан-225 «Мрия», который с советских времен стоит под забором на авиапредприятии «Антонов» в Киеве. Какие-то «умники»-коммерсанты из этого предприятия затеяли с некими китайскими компаниями переговоры на эту тему, но информация попала в СМИ, разгорелся скандал, и вопрос затих, хотя вполне возможно, что подковерные переговоры продолжаются.

Недостроенная вторая «Мрия» продолжила стоять без дела с 1980-х годов, поскольку Украина не способна «поставить на крыло» эту уникальную машину самостоятельно. Ведь крыло со всей механизацией изготавливал Ташкент, многие детали фюзеляжа – Ульяновск, многочисленные и сложные гидросистемы – Нижний Новгород, а система управления и бортовой компьютер – Подмосковье, причем почти все эти элементы являются уникальными, и они изготавливались индивидуально.

Интерес китайцев к «Мрие» объясним. Считается, что «Мрия» предназначена для перевозки крупногабаритных грузов, но это не совсем так. Она задумывалась и сооружалась как один из элементов, летающая платформа для так называемого «воздушного старта» в космос, когда космический аппарат запускается не с земли, а из стратосферы, куда его доставляет большегрузный самолет, выполняющий роль этакой первой ступени космического корабля. Идеологом «воздушного старта» был уже покойный Глеб Лозино-Лозинский, выходец из Украины, который занимался также знаменитым советским «шаттлом» – «Бураном». Союз развалился, и программу довести до конца так и не смогли. Даже Россия «не потянула» эту идею.

Судя по информации, всплывавшей в СМИ, китайцы ухватились за идею воздушного старта, и даже достигли в этом определенных успехов, научившись запускать с высотных истребителей небольшие спутники на невысокие орбиты. Но для запуска тяжелых космических аппаратов необходимы мощные летающие платформы типа «Мрии» с ее 250-тонной максимальной грузоподъемностью. Таких технологий у Китая пока нет, и взять их можно только в Украине или у американцев, которые Китаю их не продадут, да и по ряду параметров даже США не дотягивает до советского чуда 1980-х годов, каковым является «Мрия». Этим обусловлен интерес Поднебесной к «Мрие» и предприятию Антонов. Этим же обусловлен их интерес к «Мотор Сичи», которая разработала и изготовила двигатель Д-18Т для «Мрии» и «Руслана». Таких технологий по двигателям у Китая нет, а Штаты им аналогичное явно не продадут.

Зато их можно купить «за недорого» в Украине вместе с заводом-производителем и предприятием-разработчиком. Тем более что на «Мотор Сичи» есть еще много другого, что представляет интерес для Поднебесной.

Поэтому, когда у Богуслаева возникла идея продать хоть кому-то умирающий завод, долго искать ему, похоже, не пришлось. Он продал китайцам оффшорные компании, которые владели миноритарными пакетами акций «Мотор Сичи», причем это произошло уж несколько лет назад. Китайцы захотели сконцентрировать на китайской компании Skyrizon 75% акций «Мотор Сичи» и обратились с заявкой в Антимонопольный комитет.

Информация вышла на поверхность, разгорелся скандал, а СБУ возбудило уголовное дело. На акции «Мотор Сичи» и реестр акционеров был наложен арест, в связи с чем дальнейшие действия китайцев по вхождению в органы управления акционерного общества оказались заблокированными.

Между китайской стороной и украинским концерном «Укроборонпром» начались переговоры. В результате китайцы согласились на то, что Украина в лице «Укроборонпрома» сохраняет контроль над 25% акций с правом вето. Кроме того, «Укроборонпром» получает 100 млн долларов на развитие авиастроения.

Здесь хотелось бы прокомментировать. Прежде всего, 100 миллионов долларов единоразовой выплаты на авиастроение – это, мягко говоря, немного. К тому же, напомним, «Укроборонпром» имеет скандальную репутацию в связи с «делом Свинарчуков», с последними заявлениями Зеленского во время пребывания на Харьковском танковом заводе имени Малышева, а также в связи с длиннейшим коррупционным шлейфом, который тянется за этой «конторой».

И, пожалуй, самое важное. Почему проблема контроля над важнейшим промышленным предприятием, имеющим оборонное значение, взволновала государство только тогда, когда выяснилось, что его уже почти украли, а само оно стоит на грани гибели?

И здесь появляются американцы

Как только о сделке с китайцами узнали американцы, дело приняло совершенно новый, более сложный оборот.

Известно, что в настоящий момент между США и Китаем разворачивается глобальная война в сфере торговли, технологий, обороны, а в целом, война за глобальное доминирование. Поэтому в Америке проявили крайнее недовольство тем, что Китай может получить доступ к технологиям, которыми располагает «Мотор Сич».

В связи с этим, в августе состоялся достаточно резонансный и скандальный визит бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, известного «ястреба» американской политики. По информации СМИ, Болтон встречался с Зеленским, прежде всего, по вопросу продажи «Мотор Сичи» китайцам.

Такое, мягко говоря, слишком явное вмешательство официальных лиц США в деятельность иностранных по отношению к Америке хозяйствующих субъектов не прошло незамеченным в Китае.

Посол Поднебесной Дай Вэй выразил возмущение тем, что должностное лицо США Джон Болтон недружественно высказался о сотрудничестве Украины и Китая. Не комментируя сделку под предлогом того, что государство не должно вмешиваться в дела частного бизнеса, китайский амбассадор напомнил, что украино-китайские торгово-экономические отношения бурно развиваются, очевидно, предупреждая украинскую сторону, что отмена сделки может повлечь за собой негативные последствия.

Однако заявления китайского посла – это одно, а суровые глобальные реалии – это другое. А реалии эти таковы, что глобальная финансовая мировая система остается долларовой, а значит, пока что в ней доминируют американцы, которые имеют все рычаги и возможности для того, чтобы не дать китайцам окончить сделку по покупке «Мотор Сичи». Более того, они перекроют возможность китайцам и «Мотор Сичи» вести внешнеэкономическую деятельность. Если учесть плачевное финансово-экономическое положение предприятия и фактическое блокирование участия китайцев в управлении, они могут сами отказаться от дальнейшего продолжения сделки и своего участия в работе «Мотор Сичи».

Правда, ходят слухи о возможных «откупных», которые китайцы могут затребовать, чтобы уйти без скандала и крайне болезненных для Украины санкций со стороны официального Пекина. Цифры называются в диапазоне от 500 млн до 2 млрд долларов, которые неоткуда взять.

К тому же возникает вопрос. Предприятие в его сегодняшнее состояние загнали все власти Украины, включая нынешнюю, которая пока, что называется, «не мычит ни телится», хотя сейчас нужно оперативно решать вопрос, а иначе предприятие погибнет окончательно. Кроме того, в нынешнее состояние предприятие загнал, в том числе, и Богуслаев, который вначале «прихватизировал» актив, а когда запахло жареным, продал китайцам, решая, прежде всего, свои шкурные вопросы. А откупные китайцам теперь платить должны налогоплательщики?!

Положение мог бы спасти действительно серьезный инвестор, способный поднять предприятие и разрулить ситуацию с китайцами. Таким инвестором, прежде всего, должно было бы стать государство, загрузив предприятие заказами. Но от государственных заказов «Мотор Сич» отлучена. Сотрудничество с Россией – это госизмена, да и вряд ли сейчас Москва пойдет на закупку украинской продукции военного назначения. Кстати, в настоящее время СБУ, по данным СМИ, ведет следствие именно по фактам продажи в Россию продукции «Мотор Сичи». Оставшиеся заказы из стран Азии и Африки слишком незначительны, чтобы обеспечить нормальную жизнедеятельность предприятия. Сотрудничество с Китаем могло бы стать «палочкой-выручалочкой», но только при очень грамотном и не коррумпированном менеджменте государства.

Что же касается американцев, то они таким инвестором точно не станут и однозначно могут преследовать цель только умерщвления уникального предприятия.

Собственно, сначала американцы вроде бы вообще настаивали на национализации «Мотор Сичи», что, пожалуй, является самым правильным решением, если бы не указанные проблемы с китайцами и финансами, а также при условии загрузки предприятия государственными заказами вместо покупки французских вертолетов.

Однако буквально недавно американское издание Wall Street Journal (WSJ) сообщило, что покупкой «Мотор Сичи» якобы заинтересовался глава и основатель американской частной военной компании Blackwater (Academi) Эрик Принс. Принс, которого связывают с Белым Домом и даже называют неофициальным советником Дональда Трампа, в конце октября посетил предприятие вместе с временным поверенным США в Украине Уильямом Тейлором и советником Министерства обороны США Дональдом Винтером.

Эта информация свидетельствует о том, что игрища вокруг уникального предприятия продолжаются и имеют целью его уничтожение.

Частная военная компания Blackwater специализируется на охранных услугах, спецоперациях, логистике, имеет небольшие подразделения по обслуживанию, ремонту авиатехники, а также по авиаперевозкам. Последнее может быть единственной точкой соприкосновения: американцы теоретически могут заказать услуги по перевозкам силами дочернего предприятия «Мотор Сич авиа», которое, впрочем, располагает парком старых советских самолетов и вертолетом типа Ан-24, Ан-12, Як-40, Ми-2, Ми-8. «полярник» Ан-74, даже поршневой «кукурузник» Ан-2, причем 2 единицы Ан-12 – 1960-х годов выпуска. Из новой техники – только один Ан-140 2003 года выпуска. Все это к тому, что слишком уж сомнительной представляется заинтересованность американцев в перевозке таким антиквариатом, который ЕС в 2009 году еще и временно лишали права выполнять полеты над Европой.

Тем более, едва ли, откровенно говоря, у охранной фирмы Blackwater есть серьезные средства для покупки такого предприятия, особенно инвестирования в него. Вряд ли у американцев есть понимание, как развивать предприятие в случае его гипотетического приобретения. Наконец, американцам такое предприятие в принципе ни к чему, поскольку у них имеются аналогичные.

Таким образом, напрашивается вывод о том, что американцы могут преследовать две цели: не допустить китайцев к украинским технологиям в области авиадвигателей, а также уничтожить «Мотор Сич» как потенциального конкурента в своем сегменте авиатехнологий.

Активность американцев именно сейчас тем более понятна, если учесть, что Антимонопольный комитет окончательного решения о том, разрешить ли китайцам консолидацию пакета акций, еще не принял. Американцы явно пытаются повлиять на это решение в свою пользу, чтобы не допустить китайцев к управлению предприятием. Все это очень сильно напоминает ситуацию с Бушерской атомной станцией в Иране, от участия в строительстве которой в свое время Украина отказалась под давлением Америки, получив в итоге «от мертвого осла уши», а контракт успешно перехватила Россия. Сейчас все эти поездки в Запорожье «блэкуотеров» с обещаниями каких-то мифических инвестиций могут преследовать цель расстроить сделку с китайцами, в которой, повторим, тоже мало хорошего.

Что сейчас должно было бы сделать государство в срочном порядке? Прежде всего, оставить за собой контроль над предприятием в любой возможной форме – от национализации до блокирующего пакета. Загрузить предприятие государственными заказами, обеспечить поставку на экспорт только готовой продукции (а не утечку мозгов и технологий), пусть даже в Китай, если там имеется интерес к продукции «Мотор Сичи».

Однако, глядя на физиономии пришедших сейчас к власти «соросовских», «коломойских», «квартальских» и других, понимаешь, что эта задача им не под силу…