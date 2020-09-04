Противостояние Трампа и Байдена: Конвульсии американской идентичности

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Все более становится очевидным, что смысл происходящего сейчас в США нельзя объяснить только масштабными социальными протестами, которые в Штатах отнюдь не являютсяа редкостью, а также выборами, после которых вряд ли что-то изменится, даже если вместо Трампа к власти придет демократ Байден. Набирает популярность вполне обоснованное мнение о том, что в Америке имеет место кризис основ, парадигмы, базовых установок, идентичности, и этот кризис сопровождается этакой "ломкой", конвульсиями, столкновением поколений.

Если в Америке вдруг массово встал вопрос об отрицании частной собственности, пусть даже в примитивной люмпенской трактовке типа «грабь награбленное» и «отобрать и поделить», то в американском (дур)доме явно «что-то пошло не так». Причем, как говаривал первый и последний президент СССР Горбачев, «процессы разворачиваются» настолько стремительно, что на этом фоне на дальний план уходят даже выборы президента, а также крайняя контраверсийность личности кандидата в вице-президенты Камалы Харрис, которую приставили к кандидату на первое кресло Джозефу Байдену явно с целью его подсидеть, поскольку последнего уже обвиняют в старческой деменции, информируют Экономические Новости.

Поэтому следует, прежде всего, понять, что происходит с Америкой вообще, и тогда станут понятными предвыборные телодвижения обеих правящих партий, прежде всего Демократической, поскольку в действиях и заявлениях республиканцев ничего неожиданного не было и быть не могло. Заодно станет понятно, почему казавшаяся еще пару месяцев назад неизбежной победа Байдена теперь уже не кажется такой очевидной, ибо если раньше отставание Трампа от Байдена доходило до 14%, то теперь оно сократилось до 3-4%, зато в американские выборы опять вернулась интрига, и помогли этому непрекращающиеся уже несколько месяцев бунты на улицах американских городов, а главное указанные конвульсии американской идентичности.

American riot, nonsensical & merciless

Американский бунт, бессмысленный и беспощадный длится с мая, вошел в привычку и уже не вызывает должного внимания, как это было в начале, когда об этом только и говорили. Любое шоу рано или поздно надоедает, любая новость когда-нибудь становится несвежей, поэтому вопрос «что там в США» перестал особо волновать не только обывателей, но даже многочисленных экспертов.

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Однако тот факт, что не прекращающийся уже более трех месяцев и, наоборот, усиливающийся хаос на улицах американских городов перестал вызывать особый интерес, никоим образом не умаляет значение этого разрушительного всплеска, который буквально на глазах меняет облик мира. Меняет хотя бы в том, что Америка все более замыкается в своих проблемах и сокращает глобальное влияние.

Ярчайшим примером может служить греко-турецкое обострение в восточном Средиземноморье, о чем приходилось писать буквально в прошлом материале «Конфликт Греции и Турции. На греко-турецком фронте погибших пока нет».

В конфликт двух стран-членов НАТО уже втягиваются другие страны, включая членов НАТО, но сколько-нибудь внятная реакция США отсутствует в течение уже нескольких недель. Америка имеет все соответствующие силы и средства для предотвращения конфликта в одном из важнейших регионов мира, но ничего не делает по причине отсутствия интереса и занятости собственными внутренними проблемами, которые все сильнее обостряются. С началом BLM-движения и бунтов на улицах многих американских городов международная активность Штатов резко упала даже на уровне дипломатии, не говоря уже о реальном вмешательстве. Разве только летом прошли совместные военные учения США и ряда стран-союзников в Южно-Китайском море в ответ на соответствующие учения Китая в том же регионе под ставшие уже ритуальными заявления Трампа и его администрации, что Китай — это глобальный враг, которого надо всеми силами сдерживать (США и Китай: здравствуй, новая холодная война!).

В результате, однополярный проамериканский мир, который уже давно начал разрушаться, зашатался еще сильнее. уступая многополярности, причем сейчас трудно сказать наверняка, хорошо это или плохо, что также зависит от точки зрения. Очевидно, что ослабление роли США усиливает позиции Москвы, Пекина и не только их. Франция в лице Макрона начала глобальную игру, приняв участие в греко-турецком конфликте. Ангела Меркель заявила, что, несмотря на санкции США и даже на скандал вокруг Навального, «Северный поток — 2» будет достроен, а США на это не особо отреагировали. Причина, повторим, проста: Америке и ее руководству сейчас не до того, тут бы со своими внутренними делами разобраться.

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Ведь уже идет четвертый месяц массовых беспорядков, спровоцированных убийством полицейскими чернокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе, штат Миннесота. С тех пор на улицах американских городов произошло множество убийств как правоохранителей, так и участников протестов под лозунгом «Black Lives Matter» (BLM — «Жизни чёрных важны») картины разрушений, пожаров, мародерства, вандализма и жестокости, часто совершенно беспричинной не исчезают из медиа.

Убийство Флойда, который, мягко говоря, примерным поведением не отличался, послужило только лишь поводом для обострения социальных причин, которые и привели к взрыву. И это убийство можно сравнить с метким выстрелом сербского националиста Гаврилы Принципа в австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда, что стало поводом для Первой мировой войны.

Социальные причины с упором на массово-психологические корни уже детально рассматривались ранее в материале «Анатомия американской деструктивности, или Люмпен-пролетарский бунт в Штатах, бессмысленный и беспощадный» , поэтому вдаваться в них не будем.

Что происходит в Америке? Мнения есть разные…

Итак, в Америке налицо типичный социальный бунт с ярко выраженным расовым подтекстом. Причины этого бунта коренятся как в природе капиталистического социального уклада в его современном глобальном виде вообще (поскольку волна похожих протестов прокатилась по многим другим странам, но с куда более низкой интенсивностью, чем в Штатах), так и в особенностях американского общества, в его социальной системе и в истории, в которой имела место такая страница, как рабство и массовый ввоз в Америку чернокожих, ставших с течением времени особой социальной стратой Америки в виде афроамериканцев.

Что же касается мнений по поводу происходящего в Америке вот уже четвертый месяц, мнения высказываются разные вплоть до курьезных с претензией на апокалиптичность. К таковым, например, можно отнести мнение Андрея Илларионова, бывшего советника Путина, его доверенного лица в Большой Восьмерке. Сейчас Илларионов числится в либеральной оппозиции к режиму Путина, является сотрудником американского института Катона либертарианского толка, часто бывает в Киеве и дает здесь интервью.

В одном из своих последних интервью Илларионов назвал происходящие в Америке процессы «красно-черной расистской марксистской леваческой контрреволюцией», задачей которой, по мнению Илларионова, является «уничтожение западной цивилизации во всех лучших ее проявлениях». Как говорят все те же американцы, это коктейль, который трудно проглотить…

Можно согласиться с Илларионовым о люмпенско-леваческом характере подавляющего большинства протестных акций в Америке, хотя против сложившейся в Америке антагонистической социальной системы выступают и вполне вменяемые люди, причем вполне обоснованно. Ибо доминирующий среди протестующих чернокожих лозунг о том, что, дескать, наших предков нещадно эксплуатировали, а потому теперь нас должны по жизни кормить и содержать, есть постановка вопроса люмпенская и охлократическая.

Рациональным является прежде всего утверждение Илларионова о том, что нынешние протесты в США носят именно расистский характер. Если ранее речь шла сугубо о «белом» расизме, то сейчас на наших глазах стремительно развивается в Штатах и не только расизм «черный». Исходим из того, что расизм «любого цвета» есть зло. И можно сколько угодно и вполне справедливо говорить о том, что «черный» расизм является явлением реактивным, то есть ответом на расизм «белый», но все равно, повторим, любой расизм и нацизм есть зло по определению.

Илларионов правильно говорит о том, что в Америка все больше отходит от стандартов свободы слова, в том числе в связи с нынешними бунтами. Любое критическое высказывание о движении BLM, о грабежах и мародерстве, о люмпенских и маргинальных настроениях толпы, об охлократии и шариковщине на улицах, в медиа, вообще в социальной жизни теперь там поддается осуждению и остракизму как проявление белого расизма и часто имеет последствия, как минимум, в виде увольнения с работы, запрета на профессии, например, для преподавателей и так далее. В условиях паралича правоохранительной и судебной систем Штатов, собственно, как и власти вообще, на фоне нынешних бунтов, когда бал правит улица, наконец, на фоне кризиса американской идентичности, все это выглядит чем дальше, тем более угрожающе.

Здесь Илларионов совершенно прав, хотя едва ли можно сказать, что именно это и есть признак стремления американских бунтовщиков уничтожить самые основы западной цивилизации. Да и в Америке такое уже бывало, например, во времена так называемого маккартизма с конца 1940 годов по 1957 год, получившие название по имени тогдашнего сенатора Джозефа Рэймонда Маккарти. Наподобие нынешнего движения BLM, маккартизм также был широким общественным движением, которое сопровождалось обострением антикоммунистических настроений и политическими репрессиями против «антиамерикански настроенных граждан», то есть это было наступление на гражданские права и свободы, включая свободу слова.

И все же, что происходит с Америкой? В этом смысле интересным представляется мнение эксперта Павла Щепина, который известен исследованиями и рядом публикаций по идентичности различных государств, народов и культур.

Щепин небезосновательно говорит о наступившем кризисе идентичности американского государства. Под сомнение поставлены метафизические, религиозные, экзистенциальные основы Америки. В глазах своих и иностранных граждан она перестает быть глобальным гегемоном, гарантом либеральной демократии и прав человека, этаким «Сияющим Градом-на-Холме», освещающим всем другим странам дорогу в светлое демократическое будущее. Многолетняя эскалация потребительства и гедонизма дискредитировала также протестантскую трудовую этику, которая также считалась ментальной основой американского общества. Все эти факторы в совокупности накопились давно, но коронакризис, убийство афроамериканца и последующий всплеск хаоса на улицах до предела обнажили то, что накапливалось десятилетиями.

Ситуацию обострили неоднозначные, часто неадекватные действия Трампа и его администрации, а также действия находящихся в оппозиции к нему демократов, которые поначалу в значительной мере поддерживали и подогревали протестные настроения. Только сейчас, когда рейтинг Байдена стал резко снижаться из-за усталости американцев от хаоса, мародерства, грабежей и разгула деструктивных страстей, демократы стали осознавать, что «лодку очень сильно раскачало», и надо отыгрывать назад.

Даже не страдающий избытком интеллекта и эрудиции среднестатистический американец начинает понимать, что грядущие выборы — это больше чем просто выборы президента. Это будут выборы не только и не столько на тему экономики, социалки, безработицы, инфляции и так далее, то есть на повестке стоит не только хорошо известный американцам понятийный набор. Это будут выборы о парадигмальных вещах, об американском самоопределении, о будущем образе Америки. Более того, эти выборы ничего принципиально изменить не смогут при любом их исходе, и впереди у Америки — долгие годы турбулентности с трудно предсказуемым итогом.

Кроме того, обострилось противостояние поколений и различных слоев элит, что хорошо видно по возрасту обоих претендентов на звание хозяина Белого Дома.»Молодой» 74-летний, хотя еще и очень энергичный Дональд Трамп всего лишь на 4 года моложе Джозефа Байдена, которому в ноябре исполнится 78 лет и у которого, по данным СМИ, все более наблюдаются старческие явления. И здесь адекватность обоих политических лагерей вызывает большой скепсис…

Пляски Демократического Ослика

Собственно, действия и предвыборные обещания Трампа никакой интриги не составляли. Нынешний хозяин Белого Дома делает упор на свои несомненные докоронакризисные экономические достижения, в разрушении коих он обвиняет врагов Америки в лице китайцев, по вине которых появился вирус. В целом предвыборные обещания Трампа особо не отличаются от тех, которые были на выборах 2016 года. В частности, это создание новых рабочих мест, в том числе путем возврата производств в Америку, а также иные подобные меры. В целом риторика Трампа сводится к тому, что Америка — прекрасная страна, но она испытывает временные трудности, в том числе из-за происков как внешних врагов (прежде всего Китай), так и внутренних деструктивных сил в лице анархистов, леваков, тунеядцев и мародеров, поддерживаемых и спонсируемых Демократической партией, эмблемой которой является ослик.

В свою очередь, предвыборный идеологический посыл демократов основывается на том, что Америка превратилась в страну с вопиющей социальной и расовой несправедливостью, и только их приход к власти способен в корне изменить страну, сделав ее dream-country. Представители старшего поколения без труда могут узнать здесь знаменитый лозунг «до основанья — а затем», каковые слова содержатся в «Интернационале». Курьезность такой постановки вопроса состоит в том, что демократы наряду с республиканцами, являются неотъемлемой частью американской элиты и политической системы, а потому сами виновны в том, что Америка, как они теперь уверяют, превратилась в «адское дно». Достаточно вспомнить, что до Трампа в Белом доме две каденции отсидел демократ Барак Обама, а еще раньше, в 1990-х годах, до республиканца Буша-младшего, Америкой два срока заправлял демократ Билл Клинтон.

Мотивируя именно «ужасами современной Америки», демократы всячески поддерживали и оправдывали движение BLM и хаос на улицах. В медиа даже прошли слухи, что в финансировании BLM якобы участвовал лично бывший президент-демократ Барак Обама, хотя к таким утверждениям следует относиться с известной долей осторожности.

Как бы там ни было, но массовые бунты на улицах Америки долгое время были на руку именно демократам, поскольку рейтинг их кандидата Байдена неуклонно рос по отношению к Трампу, и разница эта одно время доходила до 13-14%. Если бы выборы президента США прошли где-то месяц-полтора назад, то «ослы» легко бы победили бы «слонов», то есть республиканцев, чьим символом является животное с хоботом. Поймав волну недовольства, демократы долгое время не высказывали своей позиции по поводу бунтов и мародерства на улицах, чтобы не резать свою электоральную базу.

Стремлением собрать как можно большее число избирателей в свою поддержку объясняется и выбор кандидата в вице-президенты в лице доселе не слишком известной в медиа азиатско-темнокожей Камалы Харрис (1964), родители которой были родом из Индии и Ямайки. В настоящий момент она является сенатором от штата Калифорния, а до того долгое время была генеральным прокурором этого штата, прославившись на этом посту достаточно жесткой позицией по отношению к преступности. В то же время, по американским меркам, Харрис во многих вопросах высказывает радикально левые взгляды. В этом смысле выдвижение Харрис является компенсацией за то, что вместо Байдена не был выдвинут представитель левого крыла демократов Берни Сандерс, которого в Америке считают чуть ли не радикальным коммунистом, хотя реально его взгляды ближе всего к скандинавской социальной модели. Харрис уже даже прозвали «Сандерсом в юбке». В частности, Харрис выступает за широкую доступность здравоохранения, в том числе за государственные страховки для тех, кто не имеет средств для их оплаты, что в американской системе координат считается признаком чуть ли не социализма. Также Харрис выступает за разрешение абортов на поздних сроках, легализацию браков ЛБГТ и марихуаны, что в Америке считается левизной, хотя в реальности к левизне и вообще к политике отношения не имеет. Выступает Харрис также против такого существующего в Америке крайне неоднозначного явления, как частные тюрьмы. В области внешней политики Харрис придерживается взглядов о необходимости отстаивать права человека в мире, противостоять авторитарным режимам, защищать американские высокие технологии от посягательств России, Китая и других стран. Все это трудно назвать радикальной левизной, но именно так это воспринимают в Америке.

Выдвижение Харрис преследовало две цели. С одной стороны, по целому ряду прогнозов, престарелый Байден вполне может не досидеть в должности до окончания каденции, и тогда, согласно американскому законодательству, его место займет вице-президент — молодая и энергичная Камала Харрис. С другой стороны, Харрис с ее якобы левизной позволит привлечь на сторону демократов радикальные элементы американского общества, в том числе тех, кто участвует в движении BLM, поддерживает его или ему сочувствует.

К тому же, в программу демократов вписаны еще более жесткие, чем сейчас действуют, предложения по перераспределению богатства в стране от наиболее имущих к менее обеспеченным, в частности, повышение и без того немалых налогов на наследство, на вклады, на имущество и так далее. По многим оценкам, даже если демократы победят и место президента займет Харрис, то попытки продавить такие крутые меры встретят сильнейшее сопротивление, и реальность внедрения этих мер является более чем сомнительной.

Но далеко не все сторонники Демократической партии столь радикально настроены. Среди них есть достаточно умеренные избиратели, которые ни за что не согласятся поддерживать Трампа и республиканцев. Именно на них рассчитан собственно Джо Байден, который, даже несмотря на связанные с ним коррупционные скандалы, для многих выступает в роли этакого «доброго американского дедушки», символизирующего умеренность и исконно американские семейные ценности, особенно на фоне импульсивного Трампа с его шлейфом сексуальных скандалов.

Такая «бинарная» схема демократов работала бы и дальше, приведя их к победе, но настроения в американском обществе, повторим, начали меняться. Американцы устали от хаоса, мародерства, грабежей и убийств, которые все больше ассоциируются у них с демократами. Зато Трамп, даже при всей его неоднозначности, стал ассоциироваться у американцев с порядком и стабильностью, тем более что Трамп обещает этот порядок навести, предпринял определенные меры и даже достиг некоторых успехов в этом.

Демократы же, наоборот, опасаясь за электоральные рейтинги, долгое время отмалчивались, не давая оценок происходящему. И только сейчас, когда рейтинг демократов и Байдена стал падать, а рейтинг Трампа, наоборот, начал подниматься, и разница сократилась до 3-4%, в рядах демократов началась истерика на тему о том, что хаос и бунты повышают популярность Трампа как противника этого хаоса, с которым Трамп самоотверженно борется как этакий супермен и «капитан Америка» в одном флаконе. Буквально на днях, через несколько месяцев после начала бунтов, Байден был вынужден сделать заявление, в котором резко осудил беспорядки, назвав их позором для Америки, основой которой, по словам, Байдена должны оставаться закон и порядок.

Словом, Америка продолжает остро переживать кризис своей идентичности, и итоги этого кризиса пока предсказать невозможно. И только фоном для этого служит нынешняя избирательная кампания, в которую опять вернулась интрига.

Запасаемся попкорном и далее внимательно смотрим это «кино». Продолжение обещает быть нескучным…