Даешь Северную Корею в украинских медиа!

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Новоявленная власть, состоящая сплошь и рядом из молодых «демократов», не отягощенных советским тоталитарным прошлым», упорно добивается введения в медиа-сфере Украины такого себе авторитарного режима. Об этом приходилось писать не так давно. Но сейчас, в связи с публикацией так называемого «законопроекта о дезинформации», проблема резко актуализировалась и требует дальнейшего продолжения.

Итак, на сайте Министерства культуры-информации-молодежи-спорта опубликован законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении национальной информационной безопасности и права на доступ к достоверной информации. Это «нормативное упражнение» получило название «закона о дезинформации», поскольку «деза» там является главной темой, вокруг которой все крутится, о чем ниже, информируют Экономические Новости.

Прелюдия

Чтобы внести ясность, сразу же оговорим следующее.

Официальные и давно уже надоевшие лозунги о борьбе с информационной войной агрессора, с дезинформацией и за священное право на объективную информацию (которой, кстати, в природе не существует вообще!) рассчитаны разве что на полных идиотов. Речь идет о попытке заткнуть рот всем несогласным с политикой новоявленной власти, а также ее закулисных кукловодов из числа олигархов и внешних кураторов.

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Вполне возможно, что преследуется также цель передела медиарынка, его монополизации олигархическими кланами в меркантильных и политических целях, в том числе устранения разного рода медийной мелочи. В этом смысле обращает на себя внимание тот факт, что со стороны парламента в новациях усердствует глава Комитета по гуманитарной и информполитике Ткаченко, бывший руководитель медиакомпании Коломойского, а со стороны Министерства культуры-информации-молодежи-спорта неадекватный «законопроект о дезе» проталкивает Бородянский, бывший руководитель медиаконторы Пинчука. Оба этих «добра молодца», долгие годы подвизавшиеся в медиаструктурах, обслуживающих олигархические интересы, теперь имеют наглость учить других журналистов как «родину любить» и давать «достоверную информацию». Это после «битв экстрасенсов» и сериалов о Голобородько. Не говоря уже о том, что в медиаструктурах Пинчука в свое время успешно трудился и очень неплохо зарабатывал Дмитрий Киселев, тот самый одиозный московский пропагандист.

Однако вернемся к законопроекту о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении национальной информационной безопасности и права на доступ к достоверной информации. Повторим, что этот норматив продвигается Министерством культуры, информполитики, молодежи и спорта и лично министром Бородянским. Если его примут, то на свободе слова, собственно на журналистике как таковой, в Украине можно будет поставить крест. Украина превратится в Москву, но с украинским языком. А от авторитарных явлений в медиа-сфере недалеко до их проникновения в социальную жизнь.

Даешь цензора в СМИ!

Прежде всего предлагается ввести институт «правительственного уполномоченного по вопросам информации», он же «медиа-цензор».

Сразу же следует отметить, что конституционность этого «столпа информационной политики» вызывает много вопросов. Напомним, что Конституцией предусмотрен только Уполномоченный Верховной Рады по правам человека, он же омбудсмен, которого парламент избирает на срок полномочий тайным голосованием под конкретные, четко оговоренные в Конституции и законах полномочия. Не так давно Верховная Рада стараниями «слуг народа» в модном нынче «турборежиме» приняла законопроект №1016, которым сама себя хотела наделить не предусмотренным Конституцией правом устанавливать уполномоченных в любых сферах общественного бытия. Конституционный Суд совершенно справедливо признал этот норматив неконституционным, поскольку Рада вышла за пределы полномочий, предусмотренных Основным Законом в направлении присвоения себе дополнительных властных функций.

Теперь этот шабаш перемещается в сферу исполнительной власти. Вначале появляется «детский омбудсмен», он же правительственный уполномоченный по делам детей Николай Кулеба, неизвестно где, кем и как избираемый, но все промолчали, ибо, как говорил герой кинокомедии Василий Алибабаевич, «то ж дети!». Потом появилась «мовный омбудсмен», она же «уполномоченный по языку», некто Татьяна Монахова, имеющая неоднозначное прошлое, и ее выборы на эту должность на основе весьма мутного конкурса вызывают много вопросов. Кстати, назначили ее на должность все те же Минкультинформ и Бородянский, которые сейчас проталкивают «законопроект о дезинформации».

И вот теперь наблюдаем попытку «зачатия» еще одного «уполномоченного по рогам и копытам»… пардон, по информации. Даже если абстрагироваться от остального содержания предлагаемой новации, сама эта должность вызывает множество вопросов, как конституционно-правовых, так и сугубо психиатрических.

Тем более, этой мутной фигуре предлагается дать огромные полномочия в медиа-сфере. Конспективный перечень этих полномочий приводим ниже.

Итак, «уполномоченный по информации»:

1. Выискивает в медиа дезинформацию и требует у СМИ ее опровержения.

2. Имеет право затребовать данные о владельцах того или иного медиа, если даже оно не является СМИ (например, анонимный телеграм-канал) и не имеет «индекса доверия», о котором скажем ниже.

3. Пишет доносы на медиа в органы власти, которых затрагивает «дезинформация».

4. Требует опровергать и признавать дезинформацией то, что считает дезинформацией.

5. В судебном порядке блокирует информацию в интернете, вплоть до всего веб-сайта, а также даже в мессенджерах, хотя последнее вообще непонятно как.

6. Имеет право направлять запросы не только в медиа, но также к физическим лицам. Последние должны будут представлять «медиа-цензору» свои объяснения и документы с ограниченным доступом, раскрывать структуру СМИ, ходить на допросы…

Фантастика! Это в «эуропейській державі»!

Попутно вводится понятие «деизинформации»

«Дезинформация – недостоверная информация по вопросам, представляющим общественный интерес, в частности по национальной безопасности, территориальной целостности, суверенитету, обороноспособности Украины, праву украинского народа на самоопределение, жизни и здоровью граждан, состоянию окружающей среды».

Очевидно, что под такую формулировку можно подогнать все что угодно. Ясное дело, что подобные фокусы оправдываются священной борьбой против московской информационной агрессией и с какой-то мифической недостоверной информацией. Столь же очевидно, что все это будет использовано против тех медиа и журналистов, которые выступают против действий власти, а также против засилья олигархов и грантоедов, власть выражает интересы олигархии и внешних кураторов.

«Задрав штаны, бежать за комсомолом»?

Еще одна неадекватная новация – это предложение о присвоении СМИ «индекса доверия». Эту процедуру медиа должны проходить добровольно. То есть «индекс» можно и не получать, но не имеющее индекса медиа и работающие в нем журналисты не будут иметь никакой защиты… Можно подумать, что получение «индекса» обеспечит «защиту»! Более того, опять налицо дискриминация по признаку некоей лояльности непонятно к чему/кому на основе неких высосанных из пальца критериев. Ведь формально в Украине все граждане равны в правах, по крайней мере, если они являются дееспособными и не отбывают наказания на основе решения суда, вступившего в законную силу.

Еще любопытнее то, что выдачу индекса будет осуществлять не государство, а от имени государства некие негосударственные организации, отбор которых будет производиться «уполномоченным по информации», о котором сказано выше. Таким образом, возникает очередная коррупционная кормушка, которая получит право решать, достойно или не достойно доверия то или иное СМИ. Причем от имени государства такое звание выдают формально негосударственные структуры, которые срастаются с государством. Все это напоминает прием в комсомол с выдачей комсомольского значка.

Механизм получения индекса суть следующий. После подачи заявки указанные «общественные», надо полагать, грантоедские организации, будут проверять контент издания, руководствуясь некими критериями. Процедура будет платной, но если «индекс доверия будет» выдан, то деньги вернут, в противном же случае – заявитель лишается своих средств. То есть к указанной выше дискриминации добавляется еще и вымогательство с «разводом на бабки».

При этом может добавиться еще один вид дискриминации – по имущественному признаку. Пока еще не известна стоимость процедуры получения «индекса», но если она будет значительной, то мелкие издания, прежде всего неолигархические и не имеющие грантовскую поддержку из-за рубежа, откажутся от «индексации» за неимением средств.

К тому же, процедуру получения/подтверждения индекса надо будет проходить каждый год. Если некие «компетентные организации» обнаружат какие-то «нарушения», «индекс» могут отобрать, и его надо будет получать снова, уплатив соответствующую сумму. Еще раз повторим, что кроме всего прочего, налицо банальная кормушка для разного рода активистов/грантоедов, а также для государственных органов, если оплата будет поступать на бюджетные счета и, скорее всего, в спецфонд.

Впрочем, даже если у издания или у некоего аккаунта в фейсбуке не будет «индекса доверия», так называемый «уполномоченный по информации» может требовать опровержения содержащейся в нем информации или закрытия медиа, если там будет «обнаружена дезинформация».

«Где здесь принимают в комсомол?»

Дальше – больше. «Законопроект о дезе» предлагает ввести деление журналистов на «правильных» и «неправильных».

Появляется понятие «профессионального журналиста»

«Профессиональный журналист – журналист, на постоянной, профессиональной основе собирающий, получающий, создающий, редактирующий или распространяющий массовую информацию и являющийся членом Ассоциации профессиональных журналистов Украины».

Итак, главным отличием, правильного… пардон, профессионального журналиста от остальных, как видим, является членство в некоей журналистской ассоциации, формально общественной, а реально подконтрольной бюрократии и грантоедской тусовке. Хотя у нас уже давно существует Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ), который хоть и не пользуется особой популярностью, но имеет хотя бы давнюю историю, определенное имя и в настоящий момент – вполне вменяемое руководство. Собственно, уже наличие НСЖУ ставит точку, и никаких дополнительных «ассоциаций журнализма от Бородянского» не требуется. Если какая-то группа журналистов хочет организовать еще одно профессиональное объединение, она имеет право это сделать на правах еще одной общественной организации, но без привлечения бюрократии и без получения каких-либо властных полномочий.

Однако «законопроект о дезе» не просто предписывает создание такой «общественной» организации, но и прямо указывает, кто именно ее должен учредить. Это Всеукраинская общественная организация «Национальная ассоциация медиа», Ассоциация «Индустриальный телевизионный комитет», Украинская Ассоциация Издателей Периодической Прессы, Публичное акционерное общество «Национальная общественная телерадиокомпания», Всеукраинская общественная организация «Комиссия по журналистской этике», Национальный союз журналистов, некие государственные юридические лица, ведущие иностранное вещание

Здесь все, как на подбор, красавцы! Кроме разве вышеупомянутого НСЖУ… Здесь в наличии и междусобойчик олигархических телеканалов, и некая невесть откуда и на чьи деньги взявшаяся медиа ассоциация, а еще замаранные в коррупционных скандалах «общественные телерадиокомпании» на бюджетные деньги и «комиссии по этике», и многие из этих фигурантов отдают «неповторимым ароматом шкурного грантоедства».

И за всем этим просматривается попытка взять к ногтю журналистскую вольницу в Украине, которая отличается в лучшую сторону от соседней Москвы, по большому счету, пока еще лишь только тем, что здесь еще можно говорить что хочешь и что считаешь нужным. Бородянскому и компании, очевидно, не дают покоя лавры Кремля, и они вознамерились этот пробел ликвидировать…

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Что же предлагается? Так называемые профессиональные журналисты, по версии Бородянского, получат ряд привилегий в виде некоей особой защиты от нападений и особый порядок ведения уголовных дел в случае противоправных действий в отношении этих журналистов. Бред полный, уже хотя бы потому, что по закону в Украине все граждане имеют равное право на защиту государством их законных прав и интересов. Бородянский хочет, чтобы в журналистской сфере среди равных были те, которые «еще равнее», но такое уже было в истории и плохо оканчивалось, как известно.

И потом, как это будет выглядеть на практике? Какие-нибудь очередные упоротые «активисты» нападают на журналистов, но полиция защиту предоставит только тем из них, кто предъявит «ксиву» от Бородянского, что они являются «профессиональными»? Не говоря уже о том, что полиция у нас вообще мало кому и когда помогает…

Кроме того, «профессиональным» журналистам полагается оплачиваемый отпуск 36 календарных дней и оплата похорон (атас!) – внимание! – за счет работодателя. Такая, с позволения сказать, норма непременно заставит работодателей стоять в очереди именно за «профессиональными» журналистами! А если серьезно: зачем работодателю такая нагрузка на его бизнес, не говоря уже о необходимости внесения специальных изменений в КЗоТ, который, кстати, новоявленная власть намеревается «послать» вместе с жалкими остатками трудовых прав, о чем недавно приходилось писать.

Еще одна интересная особенность. «Правильный» журналист получит аккредитацию для работы в государственных органах. Если же журналист не имеет «ксивы о правильности», а издание, которое он представляет, не имеет «индекса доверия» от грантоедов, то такому журналисту в аккредитации могут отказать.

Такая «правовая норма» свидетельствует о стремлении основательно сократить ряды журналистов, которые крутятся в различных государственных институциях, задают неудобные вопросы, а часто фиксируют факты недостойного поведения представителей той или иной ветви власти. Достаточно напомнить, как в интернете оказалась переписка депутатов по поводу заказа проституток, новых матрацев для секса и так далее, а некие депутаты в сессионном зале в носу ковыряются и даже – прости господи! – совершают развратные действия. Очень часто в скандалы таким образом попадали именно «слуги народа». С одной стороны, конечно, подглядывать неприлично. Но, с другой стороны, веди себя нормально, и подглядывать будет не за чем.

Кроме того, «законопроект о дезе» подробно предписывает, каким образом и как часто «профессиональные» журналисты должны проводить съезды и совещания. А за невыполнение решений новоявленной «ассоциации профессиональных журналистов Украины» и нарушение каких-то там правил некая «комиссия по этике» будет объявлять выговоры (с занесением в личное дело или без? и будет ли заводиться личное дело?), а в случае каких-то особо страшных проступков, будут лишать «высокого звания профессионального журналиста»…

Те граждане, которые прошли комсомол, очевидно, уже бьются в припадке истерического хохота и ностальгических воспоминаний!

Закрой рот, а то закроют тебя!

Однако «комиссия по этике» и «ассоциация журналистов» с их выговорами и лишениями звания «настоящего журналиста» – это еще цветочки. Ягодки также предлагаются в виде вполне себе недетской системы штрафов и уголовных наказаний вплоть до посадки на такие сроки, что даже за вооруженный грабеж иногда меньше дают.

Сия суровая ответственность может наступить, если новоявленный «медиацензор» и «добровольно-платные помощники цензора» в виде грантоедов разных мастей узрят в материалах того или иного издания, журналиста, просто медийщика где-нибудь на фейсбучном аккаунте так называемую дезинформацию.

Ежели некое содержание СМИ будет расценено как дезинформация, «уполномоченный» потребует ее опровергнуть, а если СМИ откажется это делать, последует обращение в административный суд. А дальше – «интересное кино» на тему полнейшего правового нигилизма…

На рассмотрение иска «уполномоченного» предусмотрены кратчайшие сроки, а именно, три дня со дня подачи… Да у нас по вопиющим уголовным преступлениям, связанным с убийством или миллиардными хищениями, суды подготовку к слушаниям дольше ведут. Кстати, у Бородянского поинтересовались в судах: там готовы в столь краткие сроки рассматривать «предъявы бесноватого медиа-цензора» на весь тот шквал публикаций в сотнях СМИ, которые могут быть расценены как «дезинформация»?! Суды захлебнутся!

Но главный фокус в другом. Решение первой инстанции вступает в силу независимо от подачи апелляции, что противоречит общепринятым нормам. Ну, разве только апелляция или затем кассация приостановят на время судебного разбирательства действие решения первой инстанции.

Наконец, журналисты и медиа могут обжаловать решение суда, но рассмотрение будет длиться в обычном режиме, то есть месяцами, даже годами, тогда как иск «уполномоченного», повторим, предписывается рассматривать срочно в течение 3 дней. Налицо грубейшее нарушение базового принципа состязательности сторон и их равноправия в судебном процессе.

Это ж какие «медиа-юристы» писали такой бред?!

Предусматривается также возможность того, что «уполномоченный» будет фактически редактировать и цензурировать контент медиа. Например, «медиа-цензор» может прислать свою версию ответа на ранее опубликованный «неправильный» материал и навязывать ее публикации под угрозой судебных разбирательств.

Таким образом, власть, олигархические или грантоедские структуры через «медиа-цензора» получают возможность «сбивать» неугодную информацию, причем даже превентивно, без решения суда.

Предлагаемая криминализация журналистской деятельности выражается в огромных штрафах и даже тюремных сроках, краткий конспект которых приводим ниже:

— За распространение дезинформации, если СМИ или блогер ее опроверг: 1000 минимальных зарплат (минималка сейчас равняется 4723 грн, т.е. 4 723 000 грн). Но ответственность налагают, если нарушение случилось уже в третий раз за год.

— Если СМИ или блогер не отвечают уполномоченному на запрос или отвечают несвоевременно, тоже платят штраф.

— Если меняется адрес материала, по которому есть заявление уполномоченного (или не остается экземпляров СМИ) — 5 минимальных зарплат за каждый случай (23 615 грн).

— Систематическая сознательная дезинформация (т.е. данные, угрожающие суверенитету государства, национальной безопасности, здоровью граждан и т.д.) в период, когда Украина не контролирует часть своей границы — штраф от 5000 до 10 000 необлагаемых налогом минимумов доходов (если исходить из 17 грн, то 85 000-170 000 грн) или исправительные работы от 1 до 2 лет.

—Эти же действия с помощью компьютерных программ для автоматического распространения информации (т.е. ботов) — лишение свободы от 2 до 5 лет.

—Финансирование дезинформации — от 3 до 5 лет. Если действия привели к тяжелым последствиям или крупному материальному ущербу — от 5 до 7 лет.

Еще раз подчеркнем, что разговоры о «борьбе с агрессором» рассчитаны разве только на умственно отсталых. Вся эта чушь направлена на то, чтобы взять к ногтю имеющуюся в Украине пока что относительную свободу слова.

Обращает на себя внимание еще одна деталь. В этой стране можно безнаказанно обворовывать на миллионы долларов государство и армию во время войны с тем самым агрессором, для борьбы с которым якобы и сочинялась обсуждаемая «малява Бородянского». Во всяком случае, Порошенко, Пашинский, Свинарчук-Гладковский и другие помельче чувствуют себя вполне свободно. Зато Бородянский и компания зело озабочены проблемой «ботоферм» и прочими новомодными игрушками, отвлекающими внимание от разворовывания страны. Не говоря уже о том, что именно бюрократия, олигархия и грантоедская тусовка часто являются поставщиками дезинформации или, как нынче модно говорить, «фейков», а также способствуют агрессору.

Указанные упражнения чреваты уничтожением прежде всего независимых СМИ, которых в Украине не так уж и много и которые и без того едва выживают финансово. Медиа в Украине можно разделить на государственные, олигархические, грантоедские, «сливные бачки» и независимые, имеющие позицию, отличную от перечисленных. Государственные, часто пытающиеся маскироваться под общественные, и так говорят и пишут то, что надо власти. Олигархов и грантоедов трогать никто не будет, а денег и влияния у них хватит на всяческие глупости типа «индексов доверия» и «профессиональных медиа-ассоциаций», что, впрочем, не исключает внутривидовую борьбу за деньги и влияние. «Сливные бачки» в интернете потому таковыми и являются, что и они технически хорошо защищены, и их крайне трудно заблокировать, а кроме того, за ними часто стоят слишком серьезные интересы, например, те же олигархи, чтобы их вот так просто закрыть.

Остаются реально независимые медиа, особенно те, которые имеют резкую и неприятную для власти, олигархии и грантоедства позицию. «Отстрел» именно таких независимых медиа начнется в первую очередь, если не предотвратить введение «Северной Кореи» в украинских СМИ.

Будем надеяться, что Зеленский, наконец, даст оценку происходящему, и соответствующие кадровые выводы будут сделаны. Кстати, он уже давал недавно премьеру Гончаруку поручение произвести реорганизацию ряда министерств, включая Минкульт-информ-молодежь-спорт. Тем более с учетом крайне негативной реакции всей украинской медиа-сферы, а также резкой критики затеи Бородянского и компании со стороны европейских структур, в частности ОБСЕ и Европейской федерации журналистов, которая заявляет: «Нельзя на словах декларировать, что вы ориентируетесь на стандарты западной демократии, а на деле сочинять законы, которые характерны исключительно для диктаторских режимов. Ни в одной цивилизованной западной стране нет ни законов, ставящих СМИ в зависимость от государства, ни органов, регулирующих деятельность прессы запретами, штрафами и уголовщиной».

Из последнего. Говоря об уголовном наказании «за дезинформацию» в ходе недавних «посиделок» на одном из телеканалов в еще одного «отставного демократа» по фамилии Портников, Бородянский заявил, что сажать на нары, может, и не стоит, но можно привлекать провинившихся на принудительные работы…

Еще раз обращаемся к президенту Зеленскому, поскольку именно он подавал нынешний состав правительства на утверждения парламента от своей партии «слуг народа». Пора обратить внимание на скандальный закон Бородянского и компании и сделать соответствующие организационно-кадровые выводы.