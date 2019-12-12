Трудовой кодекс оголтелых либертарианцев

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С самого начала было очевидно, что пришедшая к власти в правительстве грантоедская публика, называющая себя либертарианцами, то есть сторонниками крайней степени «либерастии», позарится на Кодекс законов о труде (КЗоТ), который уже давно и многих раздражает. Результатом стали нынешние попытки протолкнуть совершенно антисоциальный плод нормотворчества на трудовую тему, да еще и мошенническим способом.

При этом сам «отреформированный» трудовой кодекс оголтелые либерасты от власти усердно прячут, о его содержании становится известно только благодаря «сливам» в медиа, и это лишний раз указывает на антисоциальность всей этой затеи, информируют Экономические Новости.

Та спешка, с которой, по слухам, правительство и лично министр экономики Тимофей Милованов пытаются протолкнуть норматив, свидетельствуют о некоей сильной заинтересованности. Очевидно, что это заинтересованность крупного капитала и внешних интересантов, как и в случае с куплей-продажей земли, которую пытаются протащить столь же быстро и примерно такими же мошенническими методами.

Узаконим старый беспредел новым кодексом!

Основной смысл предлагаемых реформаций прежде всего состоит в упрощении увольнения работников, в том числе инвалидов, беременных, находящихся в декретном отпуске, лиц предпенсионного возраста. Также упор делается на манипуляциях с продолжительностью рабочего дня в сторону ее фактического увеличения, сокращение других трудовых прав граждан в угоду неким «инвесторам», которых не было, нет и не будет в стране с войной и тотальной коррупцией.

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Следует отметить, что нынешний Трудовой кодекс тоже очень часто не выполняется. Но наличие этого документа дает хоть какие-то основания для отстаивания своих прав. Предлагаемые «реформы» призваны не только лишить наемный труд такой возможности, но и узаконить тот беспредел, которым изобилует практика трудовых отношений в последние годы.

К тому же аргументы об устарелости действующего КЗоТ являются циничным враньем! Действительно, кодекс вводился в далеких 1970-х годах, и основное тело документа является советским. Но в постсоветское время в норматив были внесены сотни правок, которые фактически полностью «осовременили» документ. Разговоры о том, что КЗоТ якобы страшно устарел, поскольку в нем, дескать, отсутствуют нормы о новомодном фрилансинге и аутсорсинге, рассчитаны на полных идиотов, поскольку КЗоТ регулирует трудовые отношения по гражданско-правовым соглашениям, а это, по сути, тот же фрилансинг с аутсорсингом. Не говоря уже о том, что некоторые шероховатости можно отрегулировать путем внесения незначительных правок.

К той же категории досужей болтовни следует отнести рассуждения, например, премьера Гончарука о том, что по нынешнему закону невозможно уволить нерадивого работника. На самом деле, незаконные увольнения практикуются повсеместно, и многие хотели бы узаконить подобную практику.

Преследуется также цель полного отстранения профсоюзов от участия в трудовых отношениях. Можно сколько угодно говорить о том, что наши профсоюзы погрязли в коррупции и превратились в бутафорию, но в развитых странах именно профсоюзы являются важнейшей стороной трудовых отношений и инструментом защиты прав наемного труда. Но, похоже, что путем аферы с «реформой» трудового законодательства от профсоюзов пытаются избавиться навсегда.

Механизм проталкивания «трудовых реформ», которых толком никто пока так и не видел, сам по себе является сюжетом даже не для детектива, а для уголовного дела.

Вначале этим занималась глава комитета по социальной политике Рады Галина Третьякова, депутат от «слуг народа». Но когда в медиа оказались слиты главные, особо вопиющие особенности предлагаемых «реформ», поднялся скандал, и фракции ОПЗЖ и «Батьківщина» внесли в Раду два очень похожих альтернативных законопроекта № 2410 и № 2410-1, которые имеют целью максимальную защиту прав трудящихся. Такое «встречное нормотворчество» предполагает обязательное рассмотрение альтернативных проектов, что позволит не только выиграть время, но и навязать дискуссию, избежав скандально известного «дурборежима» в принятии столь важного документа, что уже хорошо.

Теперь инициатива в продвижении проекта принадлежит скандально известному министру экономики Тимофею Милованову. Но продвижение идет с трудом, поскольку далеко не все чиновники соглашаются поддерживать сочинение, противоречащее Конституции, законам и нормативным актам Международной организации труда (МОТ), к которым Украина присоединилась, введя их в свое законодательство о труде.

Перипетии такого проталкивания на своей странице в фейсбуке оригинально описал известный в сети блогер Михаил Чаплыга:

«На прошлой неделе диким темпом развивались закулисные терки правительства Зеленского по введению рабства в Украине. Срочно, по указанию Зеленского, некто Милованов ставит задачу своим шестеркам написать текст нового Трудового Кодекса (звучит как проект закона о труде). Шестерки от Милованова делают перевод подсунутого им в МВФ текста. Этот текст Милованов шлет в МинСоц с требованием (от имени президента) стать официальными авторами проекта, где в переходных положениях вообще отменяют профсоюзы! МинСоц (к чести министрессы), прочитав это, категорически отказался это подписывать! Тогда Милованиов решает, что пусть его МинЭкономики это сделает. Но! Сотрудник, которому дали текст… написал докладную, в которой речь шла о том, что он не готов ставить свою подпись под тем, что перечеркивает «надцать» статей Конституции! Тогда Милованов дает этот текст какому-то в.о. ГосСекретаря МинЭкономики. Тот вообще ни в зуб ногой в этих темах. Ставит подпись, и теперь уже под авторством Минэкономики проект рассылают по министерствам на согласование. На этот раз Минсоц нагибают, и Минсоц умывает руки… авторство ж не их. Они визируют. Минюст еще определенное время решал, как поставить подпись под тем, что противоречит Конституции. Текст Милованова состоит из 99 статей. Весь Трудовой Кодекс они уместили в 99 статей! Где только в одной статье косвенно упоминается право на коллективную защиту трудовых прав! В переходных положениях отменяют закон о профсоюзах».

Впрочем, у многих во фракции «слуг народа» подобные упражнения Милованова также вызвали резко негативную реакцию. Поэтому можно надеяться, что принять подобный «реформаторский бред» в присущем новой власти «дурборежиме» не удастся.

Уволить всех и каждого в любое время суток!

Одной из важнейших особенностей предлагаемых «реформ» следует считать отмену привычной для нас постоянной занятости. Вводится так называемая американская система, согласно которой работник заключает трудовой контракт, где индивидуально оговариваются условия труда и его оплаты. Трудовые контракты могут быть бессрочными, краткосрочными, временными для стажировки. Они могут предполагать фиксированное или не фиксированное рабочее временя.

В результате, с помощью краткосрочных контрактов работодатель угрозой увольнения сможет держать работника на коротком поводке. Опять-таки, подобное на практике реально существует, но пока это незаконно, и теперь это хотят узаконить.

Между прочим, растущее бесправие труда и намерения его «законодательного закрепления» ведет к дальнейшему бегству трудовых ресурсов из страны, хотя квалифицированных и мотивированных рабочих рук уже сейчас катастрофически не хватает, и эта нехватка неуклонно прогрессирует. Очевидно, что по уровню зарплат отечественная экономика не может конкурировать даже с соседней Польшей, не говоря о более богатых странах. Труд заробитчан и там является бесправным, но там за него хотя бы платят намного больше. Поэтому по мере роста бесправия труда в Украине стараниями подобных «реформаторов» бегство трудовых ресурсов из страны будет только расти, что чревато катастрофическими последствиями, поскольку в стране просто некому будет работать. Словом, подобные «реформы» являются просто неадекватными.

Обращает на себя внимание предлагаемая возможность навязывания краткосрочных контрактов сроком на два месяца, которые позволят без особых проблем выставить работника за дверь в любой момент. Допускаются досрочные прекращения контракта, например по медицинским причинам или на время учебы работника.

Предлагается даже норма о возможности увольнения работника «по собственной инициативе работодателя». При этом оговаривать причину увольнения даже не требуется, хотя есть требование об уведомлении работника в срок от 15 до 30-90 дней в зависимости от времени, которое он проработал на работодателя. При этом делается оговорка, что работника можно заранее об увольнении вообще не уведомлять, а предложить ему некую денежную компенсацию, размеры которой не оговариваются. Грубо говоря: вот тебе 20 гривен – и иди гулять.

Обратим внимание, что норма действующего сейчас КЗоТ предписывает уведомить работника об увольнении за 2 месяца. Если увольнение происходит по независящим от работника причинам, работодатель обязан выплачивать ему компенсацию в размере двухмесячного заработка. Здесь-то и начинаются манипуляции, вызванные повсеместной практикой «серых» зарплат, когда официально платится сумма, близкая к минимальной зарплате, а остальное выплачивается в конвертах. Именно этот механизм позволяет работодателям игнорировать трудовое законодательство, держать на коротком поводке работника или принудить его к скорому увольнению без особых проблем и проволочек. Ведь «конверт» могут дать или не дать, а могут существенно урезать его содержимое. В то же время за официальную «минималку» долго работать никто не будет, и работник быстро уволится сам без всяких условностей, предусмотренных законом. Таким образом, повторим, предлагаемые «реформаторские новации» преследуют цель просто легализовать де-юре то, что де-факто уже давно существует на практике.

Однако, если существующая сейчас часто невыполняемая норма хоть как-то дисциплинирует трудовые отношения, то ее отмена приведет к росту беспредела, уровень которого и без того зашкаливает.

Одной из наиболее вопиющих предлагаемых новаций являются нормы об увольнении при длительной болезни, об увольнении инвалидов, беременных, декретчиц при так называемых реорганизациях и ликвидациях. Сейчас эта практика также повсеместно распространена, но ее хотят узаконить.

Наконец, предлагается возможность автоматически уволить работника, если он отказывается заключать трудовой контракт на подобных условиях, то есть условиях полнейшего бесправия.

Вперед, в ХIX век?!

Попытки фактической отмены 8-часового рабочего дня свидетельствуют о полной неадекватности сочинителей подобных образчиков нормотворчества. Складывается впечатление, что они намереваются из ХХІ века вернуться в век ХІХ, когда существовал многочасовой бесправный труд. Те мрачные времена становления капитализма, прежде всего в Великобритании, описаны в творчестве Чарльза Диккенса и в знаменитом «Капитале» Карла Маркса. Наконец, 8-часовой день был одним из главных требований кровавых революций прошлого, а в ХХ веке 8-часовой рабочий день стал неотъемлемым правом во всем мало-мальски цивилизованном мире.

Пересмотр мировых социальных завоеваний прошлого наши сочинители нормотворческого «труда» предлагают реализовать в виде неких контрактов с нефиксированным рабочим графиком. На практике это означает, что продолжительность рабочего дня может быть любой, а о 8-часовом рабочем дне говорится как о некоей рекомендации, но не более того. Рабочий день длительностью более 8 часов очень часто существует и сейчас, но в этом случае работнику предоставляется больше выходного времени для отдыха, например знаменитые «сутки-трое».

Правда, делается оговорка о том, что перерыв между сменами не может быть меньше 12 часов, что фактически означает 12-часовой рабочий день. И хотя при этом отмечается, что у одного работодателя договоров с ненормированным рабочим графиком может быть не более 10%, понятно, что это станет повсеместной практикой, ибо проконтролировать всех невозможно, да и письменно такие условия фиксировать будут далеко не все и не всегда.

«Решалы» вместо профсоюзов

Введение предлагаемых новаций будет сопровождаться отменой всей наработанной десятилетиями нормативной базы, касающейся труда и его гарантий. Кроме КЗоТ предлагается отменить законы «Об оплате труда», «Об отпусках» и другие, а также закон «О профсоюзах».

С профсоюзами вообще получается занимательная картинка. Известно, что наши профсоюзы не выполняют свои функции, погрязли в коррупции и выродились. Ряд профсоюзов уже давно находятся под плотным контролем олигархов. Кстати, подобные изъяны очень часто существуют и на Западе.

В то же время, именно профсоюзы считаются в развитых странах важнейшим элементом защиты прав наемного труда, а также важной стороной трудовых отношений.

Однако наши «умники» решили, как вождь мирового пролетариата, «пойти своим путем»! Предлагается создать некую «национальную службу посредничества и примирения». Это будет такой себе государственный орган, бюрократическая структура для разрешения трудовых споров. Очевидно, что, будучи структурой олигархического государства, эта «служба» тоже будет выражать интересы экономически господствующего класса, то есть олигархата, а также крупного чиновничества и международного капитала. Эти азы марксизма сейчас признают даже в разных «оксфордах» и «гарвардах».

Эта «служба», как предлагается, будет направлять в конфликтные места неких арбитров-посредников, которых эта же «служба» и будет готовить. И имя им будет – «решалы». И это при наличии правоохранителей, министерства социальной политики, фонда занятости, «самых честных судов» и прочей бюрократии, к которой предлагается добавить еще и эту «службу», на создание которой потребуется уйма денег и прочих ресурсов.

«КЗоТ, который мешает им жить»

Глядя на описанные выше бредово-реформаторские предложения, поневоле вспоминаешь знаменитое высказывание «проФФесора» Януковича о «козлах, которые мешают нам жить».

Опять повторим, что действующий КЗоТ во многих случаях грубо нарушается. Но его существование очень многим «мешает жить», а потому его хотят убрать, заменив какой-то «малявой», написанной на «грантоедской малине».

Беспредел в трудовых отношениях уже давно и прочно процветает в так называемом малом бизнесе, а часто и в среднем тоже. Но на государственных предприятиях, в государственных и бюджетных учреждениях, а также в крупных частных компаниях и в компаниях с иностранным капиталом требований КЗоТ еще хоть как-то вынуждены придерживаться, хотя и здесь появляется все больше фактов произвола и нарушений. И это – как камень в ботинке!

Поэтому под соусом «привлечения инвесторов, которых отпугивает наш КЗоТ», звучат призывы этот КЗоТ упразднить, чтобы практику существующего в малом бизнесе и на базарах беспредела в трудовых отношениях распространить на государственно-бюджетный сектор и крупный бизнес.

Результатом таких «реформ» станет дальнейшая депопуляция и люмпенизация страны, утрата ею остатков квалифицированных и мотивированных трудовых ресурсов, развал социальной сферы с перспективой исчезновения страны как таковой.