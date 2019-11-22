Как и зачем Зе-власть намерена душить свободу слова

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Ответ на вопрос о том, почему новоявленная власть срочно вознамерилась взять к ногтю медиа, очевиден. За неполных полгода Зе-команда и фракция «слуг народа», не успев сделать ничего путного, даже не создав сколько-нибудь жизнеспособную конструкцию власти, умудрилась вляпаться в огромное количество скандалов, число которых растет, как грибы после дождя.

Информация об этом бурным потоком льется изо всех медиа, начиная от маститых печатных и электронных изданий с давней историей, оканчивая размножающимися с огромной скоростью новомодными телеграмм-каналами. Посему совершенно понятно желание заткнуть рот всем и сразу. В качестве главного повода, так сказать, «отмазки» используется доставшийся от предыдущего режима Порошенко аргумент в виде российской агрессии, в том числе информационной, каковой якобы способствуют изобличения коррупции, секс-скандалов и прочего непотребства в отнюдь не монолитных рядах Зе-власти, информируют Экономические Новости.

Дескать, в скандале вокруг назначения некоей особи женского пола на должность замминистра, типа виноват Кремль. А в том, что один из «слуг народа» отбывал заключение за изнасилование, виноват, наверное, если не сам Путин, то, как минимум, «Газпром». А скандалы извергаются, как из дырявой канализации!..

Одно лишь только мошенническое проталкивание торговли землей чего стоит! А скандал на родине Зеленского в Кривом Роге с участием «Юзика»! А последний скандал в Госбюро расследований, в ходе которого выяснилось, что руководство бюро якобы выполняет прямые указания о том, какие дела открывать, а какие закрывать, из офиса Зеленского, по сути, от его конфидента Богдана. И это только малая толика того, что всплыло за последнее время.

Понятно, что все это бьет по рейтингу Зе-власти, который постепенно начал скатываться вниз, а потому у правящей верхушки возникает желание перекрыть этот поток обличений.

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Однако кроме цензурирования в стремлении зажать свободу слова просматриваются более чем возможные попытки передела медиа-рынка. Подобные предположения следуют из персонального состава тех, кто выступает за так называемое регулирование медиа. Это персонажи, имеющие в недалеком прошлом отношения к медиа-«лавочкам», которые связывают с Коломойским и Пинчуком.

Действующие лица и исполнители

Вначале о намерении «порулить» свободой слова в Украине заявил глава комитета Рады по гуманитарной политике Александр Ткаченко (на фото слева) и примкнувший к нему Никита Потураев, заместитель Ткаченко по комитету. Вдаваться в подробную характеристику Потураева не будем, поскольку все интересующиеся, очевидно, обратили внимание на телодвижения и словоизвержения этого персонажа во время мошеннического первого чтения закона о купле-продаже земли, да и писать об этом недавно уже приходилось . Напомним только, что налицо явная патология в сочетании с политической проституцией, поскольку это персонаж успел поработать на целый ряд политсил и деятелей – Кучму, забытое уже «Озимое поколение», «Батьківщину» Тимошенко и «Фронт змін» Яценюка с переходом в «Народный фронт», правительство регионалов, Тигипко, УКРОП Коломойского, а теперь – на «слугу народа».

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Однако куда более показательной в обсуждаемом аспекте является фигура Александра Ткаченко, главного парламентского инициатора затыкания ртов масс-медиа и бывшего руководителя медиа-империи Коломойского — студии «1+1». Неоднозначность этого персонажа и медиа-конторы Коломойского в целом также неоднократно становилась достоянием СМИ в виде скандалов, например, относительно своеобразной манеры общения Коломойского со своими подчиненными, включая Ткаченко, не внесенной в декларацию недвижимости Ткаченко, его телодвижениями по Одесской киностудии и так далее.

Весь этот, как нынче модно говорить, бэк-граунд можно было бы считать личным делом Ткаченко, Потураева и Коломойского с его медиа-лавочкой, если бы Ткаченко и Потураев не подались в государственные деятели с прицелом поруководить медиа-сферой в стране в должностях главы и замглавы комитета Рады по гуманитарной политике. Кстати, в нынешнем парламенте «слуги народа» специально под Ткаченко создали этот комитет и совершенно необоснованно отдали ему регулирование медиа, отобрав эти вопросы у комитета по свободе слова и СМИ, который ранее всегда считался профильным, а сейчас отдан Оппоплатформе, и его возглавляет Шуфрич. Выяснять, кто хуже – «коломойские» или «медведчуковские» – не будем, но отметим, что комитет по гуманитарной политике должен заниматься отнюдь не только и даже не столько медиа, поскольку предполагает целый ряд серьезнейших вопросов, например культуру, которая в Украине хронически недофинансируется и просто деградирует. Но Ткаченко с Потураемым на это, похоже. глубоко наплевать, они ухватились за медиа, преследуя шкурно-политические интересы, свои и своих хозяев.

13 ноября Ткаченко и Потураев представили так называемую концепцию регулирования медиа-сферы с целью «обновить существующее устаревшее законодательство, регулирующее работу традиционных СМИ, медиаплатформ и провайдеров, установить формат их работы в соответствии с нормами законодательства Европейского союза, а также ответить на те вызовы, с которыми столкнулось украинское государство с началом российской военной агрессии». Новации планируется внести в будущий закон «О медиа».

В частности, предлагается сделать обязательным раскрытие местонахождения, собственников, бенефициаров, источники финансирования всех СМИ, включая интернет-издания. Также предлагается введение ограничений на владение медиа в объеме 35% для аудиовизуальных СМИ и 5% — для печатных с целью предотвращения монополизации.

Особый упор делается на «противодействие влиянию Российской Федерации на отечественное информпространство».С этой целью предлагается «гражданам, юрлицам и компаниям, где граждане или юрлица из РФ являются акционерами либо бенефициарами, запретить владение или совладение медиа в Украине. От себя отметим, что таких СМИ в Украине практически не осталось, а попытки предыдущей власти перекрыть доступ в Украине к российскому контенту успешно обходятся всеми желающими.

Особое внимание следует обратить на предложение ввести санкции против неприбыльных СМИ. Такие «закидоны» выглядят особо цинично в исполнении бывшего руководителя Студии «1+1», которую щедро финансирует Коломойский.

Не менее показательным является предложение по регулированию интернет-изданий и даже соцсетей, которые в настоящий момент являются «рассадником» свободы слова, поскольку формально свободны от влияния олигархов.

Предлагается также внести уголовную ответственность за вмешательство в работу журналиста или его подкуп с целью распространения недостоверной информации.

Пока «бывшие коломойские» предлагали концепцию, «конкурирующая фирма» из Министерства культуры, молодежи и спорта, которое также непонятно с какого перепугу теперь регулирует еще и СМИ, тоже не спала, а замахнулась сразу на некий проект закона. Фирма эта является конкурирующей в самом прямом смысле, поскольку в ее состав входят люди из медиа-конторы Пинчука, извечного оппонента и конкурента Коломойского.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский после окончания экономического факультета работал на коммерческих должностях в украинских медиа-структурах Альфа-банка, имеющего российское происхождение. Этот эпизод в биографии Бородянского показывает истинную цену его нынешнего «патриотизма» и пламенных призывов к борьбе с «российской информационной агрессией». С 2004 года Бородянский работал гендиректором канала СТБ, который связывают с Пинчуком. Контент этого канала, рассчитанный, мягко говоря, на недалекую публику, все эти «следствия экстрасенсов», «хаты для тата» и прочие «зваженые и счастливые», построены на постановочных манипуляциях и фальсификациях, а потому священная война с фальсификациями и так называемыми фейками, которую объявляет Бородянский, также является цинизмом чистой воды. С 2012 года Бородянский возглавлял медиахолдинг Пинчука StarLightMedia, куда кроме СТБ входят также ICTV, Новый канал и другие активы. В конце 2018 года он ушел от Пинчука и присоединился к команде Зеленского.

Таким образом, мало того, что Бородянский, кстати, как и Ткаченко, всю жизнь обслуживал интересы больших денег, российских или отечественно-олигархических, то есть к свободной журналистике никакого отношения не имел, зато заимел, по данным СМИ, несколько миллионов евро в зарубежном банке. Но ведь он вообще никогда не занимался журналистской, собственно, творческой работой. В отличие от Ткаченко, который когда-то журналистом был, пока не ушел к Коломойскому.

Вопрос: кто таков Бородянский, чтобы давать указания журналистам, имеющим сотни, даже тысячи публикаций и ни от кого не зависящим, а потому не имеющим миллионов, указания на тему о том, как и о чем писать или снимать виде-, теле- прочие сюжеты?!

Еще одним автором министерской концепции регулирования медиа является замминистра Анатолий Максимчук (на фото слева), которые ранее работал на СТБ вместе с Владимиром Бородянским.

Министерство правды рулит!

И вот Бородянский с указанным Максимчуком 15 ноября презентовали свои наброски к медийному закону, который, согласно соответствующему указу Зеленского, должен быть принят до нового года, что называется, «в турборежиме». Видимо, в стране нет других проблем, как контроль над интернет-изданиями и блогерами! А точнее, «зеленские», видимо, настолько сильно страдают от уколов медиа, что решились пойти на меры, от которых воздерживались Кучма и Янукович, хотя у последних власть была, скажем так, намного устойчивее и прочнее.

А Бородянский со своим ведомством, похоже, возомнил себя «министерством правды», как у Оруэлла. Ну, или как Геббельс у Гитлера. Наверное, пацаны плохо учили историю и не знают, чем Геббельс окончил…

Основные моменты концепции министерства суть следующие.

Опять-таки, нагнетается истерия вокруг информационной агрессии Москвы, в связи с чем надо зажать свободу слова у себя. Нечто подобное было в советское время, когда существовали понятия «идеологических происков мирового империализма» и «антисоветской пропаганды», за которую могли дать срок немалый. Забавно наблюдать, как похожую истерию раздувает «молодняк» вроде Бородянского с Максимчуком, которые на момент распада Союза пребывали в розовом детстве!

Именно в этом ключе следует рассматривать предложение указанных индивидов «ввести суровую ответственность за умышленное систематическое распространение дезинформации, которая является элементом агрессии против Украины».

А кто и по какому принципу будет выносить решение о том, что есть дезинформация и какова ее «систематичность»? Бородянский с Максимчуком и/или Ткаченко с Потураевым, которые долгие годы хором кормились у корыта олигархов, разворовавших страну и ослабивших ее настолько, что Путин решился на агрессию?! Утверждение о том, что так называемая элита Украины, включая хозяев Бородянского-Потураева-Ткаченко-Максимчука, разграбила страну и открыла дорогу московской агрессии, есть дезинформация? Или это правда, с которой согласится любой нормальный гражданин страны, но никак не Бородянский-Потураев-Ткаченко-Максимчук, которые помогали олигархату довести страну до такого состояния?

Однако указанные индивиды на этот вопрос отвечать не станут, а в качестве примера «дезы» приводят известные «испражнения» московских «пропагандонов» о «распятых мальчиках Донбасса». Правда, к ответственности за «дезинформацию» предлагается привлекать только после соответствующего решения суда, но хорошо известно, какие у нас суды…

Еще одним «приколом», который предлагается министерством, является введение должности омбудсмена по вопросам информации. Если кто-то думает, что это должностное лицо будет защищать журналистов, то он глубоко ошибается. Наоборот, инфоомбудсмен будет «искать дезинформацию» и обращаться в суд с целью ее запрета. Более того, «распространение дезы» будет криминализовано, то есть станет уголовным деянием, за которое можно получить срок. При этом, повторим, что такое «дезинформация» – неизвестно.

К тому же «экспертизу инфы на предмет дезы» омбудсмен, ресурсы которого ограничены, будет проводить при помощи неких «фактчекинговых организаций», которые станут присваивать новостям некий «индекс достоверности». Есть версия, что это будут конторы типа «института массовой информации», «детектора-медиа» и прочих грантоедских лавочек с весьма и весьма грязной репутацией. Эти же конторы будут устанавливать некие правила и стандарты журнализма. Словом, такие себе очередные активисты, хунвейбины, «юные друзья милиции», комсомольцы 2020-х годов, но за хорошие деньги!

Еще одной новацией является создание некоей самоуправляющейся организации журналистов, которую, тем не менее, будет контролировать и финансировать государство. Эта контора также будет устанавливать для журналистов некие стандарты и правила, разрабатывать критерии достоверности информации, а главное – будет решать, кто является журналистом, а кто нет. Эту давнюю мечту отечественной правящей верхушки пытались реализовать еще при Януковиче и Порошенко. Зе-власть решила довести этот бред до логического завершения.

Кроме того, сочинители очередных «правил журнализма» в который раз завели старую песню на тему обязательного отделения фактов от суждений и мнений. Не вступая в идиотическую полемику на тему высосанных из пальца «правил», отметим только одно: мастера слова, которые подвизались на ниве журналистики и у которых учился автор этих строк, никогда ничего не отделяли, давая свое восприятие отдельных вопросов и окружающего мира в целом. Федор Достоевский, Джек Лондон, Алексей Толстой, Марк Твен, Константин Паустовский (кстати, киевлянин) и многие-многие другие. Ткаченки, Бородянские и прочие подобные, мягко говоря, не являются авторитетами, чтобы составлять правила о том, что и как писать.

Мотивируя опять-таки московской агрессией, предполагается тотальная регистрация всех без исключения медиа. Очевидно, речь идет об интернет-изданиях, поскольку печатные издания, а также радиостанции и телеканалы уже давно лицензируются и регистрируются.

Таким образом, интернет, который до сих пор оставался пристанищем независимой журналистики, пытаются поставить в рамки для того, чтобы независимую журналистику уничтожить, прикрываясь «московской агрессией».

Предложения министерства Бородянского содержат любопытное положение об обязательном страховании изданиями своих журналистов. Перефразируя вождя мирового пролетариата, по форме – красиво, но по сути – издевательство. Мелкие, преимущественно независимые издания просто не в состоянии страховать своих журналистов. Крупные олигархические медиа-структуры, из которых повылезали медиа-менеджеры вроде Бородянского и Ткаченко, такую роскошь себе позволить могут. То есть налицо еще один способ олигархизации СМИ. А для небольших изданий такое требование приведет к дальнейшей тенизации занятости журналистов или уничтожению этих изданий вообще, чего, похоже, добиваются и власть, и олигархический медиа-бизнес с целью передела медиа-рынка, прежде всего рынка рекламы.

Едва ли не самой главной новацией является ответственность за умышленное систематическое распространение дезинформации по заказу третьих лиц с доказанным нанесением ущерба. Предлагается также уголовное преследование за вмешательство в работу медиа и журналистов, а также их подкуп.

Фактически речь идет о криминализации так называемой джинсы. Вот только в рамках такой установки начать следовало бы с медиа-ресурсов Пинчука и Коломойского, в которых подвизались указанные выше персонажи.

В сухом остатке получаем такой себе специализированный административно-уголовный кодекс для медиа, что само по себе является бредом сумасшедшего. Ведь гражданский и уголовный кодексы содержат все необходимые для регулирования медиа нормы. Есть статьи за разжигание межнациональной розни, за призывы к нарушению целостности государства, о защите чести и достоинства, моральном ущербе. Проще говоря, работа СМИ уже и так отрегулирована действующим законодательством и никакого дополнительного регулирования не требует.

Иными словами, все, что сочиняют Бородянский, Ткаченко и прочие, есть «филькина грамота», «пятое колесо в телеге» или, как говаривал Путин, «сапоги всмятку».

Тайная вечеря типа «сходнячок»

Чтобы согласовать позиции, 20 ноября указанные министерство и парламентский комитет провели в Раде закрытую встречу, информация о которой, впрочем, тут же стала известна СМИ. Вместе с этим стали известны некоторые подробности сверх того, о чем уже сказано выше.

Кстати, такая полузакрытость сама по себе является весьма показательной. Пригласили некоторые СМИ, но не все, что свидетельствует, видимо, о существовании неких «особо приближенных».

Касались эти посиделки преимущественно регулирования контента и интернет-СМИ. В частности, предлагается расширить полномочия существующего сейчас Нацсовета по телевидению и радиовещанию, введя в сферу его компетенции все медиа, включая интернет-издания и цифровые платформы. Кроме наложения на интернет-СМИ штрафов предлагается также их блокировать по решению судов.

Некоторые прожекты вызывают окончательное беспокойство о здоровье их авторов. Так, Ткаченко предлагает проводить регистрацию в Украине иностранных интернет-сервисов и сетей, включая Google, YouTube, Facebook, причем – что уже совсем забавно! – с целью их налогообложения.

Интересно, что будет, если указанные международные компании откажутся платить подати в Украине, что будут делать Ткаченко с Бородянским? Отключат Google, как это сделали в Китае, а вместо него запустят какой-нибудь украинский поисковик? А вместо Facebook сочинят что-нибудь с отечественным колоритом типа «Надвечірні Посиденьки у Мережі» (НПМ)?

Еще одна бредовая инициатива касается того, чтобы блогеров приравнять к СМИ и ввести их регистрацию в зависимости от числа подписчиков. Кстати, что-то подобное сделано в России у Путина. Но если Кремль делает упор на идеологию, то Ткаченко, выступающий с таким предложением, печется о казне – дескать, блогеры будут в этом случае налоги платить. Смешно, правда?..

Опять был поднят вопрос о финансировании СМИ. В парламентском комитете считают, что доход от рекламы и/или подписки должен быть не меньше, чем финансирование со стороны собственника, чтобы обеспечить независимость СМИ. Речь идет вроде бы даже об утверждении бизнес-плана СМИ в Нацсовете.

Интересно, это он серьезно?! И каково тогда соотношение дохода и финансирования со стороны собственника в компании «1+1»? Общественность очень хочет знать из хотя бы даже интереса…

Очевидно, что реакция медийщиков и журналистов на большинство подобных новаций является резко отрицательной, но вдаваться в это не будем. Отметим лишь, что многие похожие бредовые идеи приходилось видеть живьем в реальности. Это было в далекие теперь уже ДОперестроечные годы.