Продажа отечества. Оптом и недорого

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Принятие в первом чтении законопроекта об открытии рынка земли сельхозназначения окончательно развело остатки мифов о новой молодой команде Зеленского, пришедшей, чтобы реформировать страну и очистить ее от скверны коррупции.

Голоса за норматив, которых поначалу явно не было, в конечном итоге нашли путем шантажа и подкупа, поскольку на это был заказ со стороны зарубежных интересантов и отечественного олигархата, то есть вопрос решили в лучших отечественных традициях. Да еще и ломая через колено общественное мнение, поскольку, по всем опросам, подавляющее большинство граждан выступает против купли-продажи земли, и это далеко не только манипуляции той части агроолигархов, которые арендуют за копейки земельные наделы и противятся открытию рынка земли, информируют Экономические Новости.

То тупое упорство, с которым новоявленная власть проталкивает рынок земли, свидетельствует о явно заказном характере действий. А депутата Анну Скороход, находящуюся, кстати, в настоящий момент в известном положении, «слуги народа» исключили из фракции за то, что она выступила против принятого норматива, хотя там дело темное. Пожалуй, это все, что надо знать о «новой молодой власти Зеленского»!

И это не говоря уже о том, что многие депутаты не знали, за какой именно законопроект идет голосование в настоящий момент, поскольку, кроме проекта Кабмина, в Раду были поданы и рассматривались еще 10 законопроектов на тему продажи земли. Впрочем, многие депутаты не особо и напрягались, вникая в суть, а выполняли указания свыше и/или преследовали свои шкурные интересы, и на судьбу отечественной земли им было глубоко наплевать.

Предостережения

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А еще всем было наплевать на предостережения относительно скоропостижного открытия рынка земли, которые звучали как внутри страны, так и за ее пределами.

В частности, накануне с коллективной статьей в еженедельнике «Зеркало недели» выступила большая группа авторитетных отечественных ученых, в которую входят, например, директор Института экономики и прогнозирования Национальной академии наук Валерий Геец, директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова и многие другие. Основной смысл их, как нынче говорят, мессиджа состоит в том, что открытие рынка земли в современных условиях – это очень серьезный и ответственный шаг, который должен быть тщательно подготовлен и взвешен во всех его мелочах, чтобы открытие рынка земли не привело к катастрофическим последствиям.

Кратко предложения указанных и неуказанных выше отечественных авторитетов сводятся к следующему:

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1. Необходимо принятие отдельного комплексного нормативного акта – Закона Украины «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

2. Рыночный оборот сельхозземель должен базироваться на приоритете общественной функции земельной собственности, признании первичного и основного значения земли как общественного блага, а не просто товара.

3. Предоставление права собственности на сельхозземли юридическим лицам и всем без исключения гражданам Украины несет риски чрезмерной концентрации земельной собственности, усиления поляризации общества и спекуляции земельными участками.

4. Запрещается покупка земельных участков сельхозназначения как способ сохранения капитала и спекулятивного обогащения, запрет на перепродажу участка в течение первых 10 лет использования.

5. Приобретенный физическим лицом в собственность земельный участок не может превышать 300 га сельхозугодий.

6. Очередность приобретения земельного участка сельскохозяйственного назначения: физическое лицо — территориальная громада – государство в лице Государственного земельного фонда – все остальные.

Однако к предостережениям, скажем так, далеко не самых глупых людей в Украине не прислушались ни Зеленский, который, как теперь очевидно, тупо обманул доверчивых избирателей, ни заседающая сейчас в Кабмине грантоедская публика, ни так называемые депутаты, львиная доля которых представляет разного рода сомнительный элемент, а многие являются выразителями различных интересов.

Еще один интересный нюанс. Принято считать, что на открытии рынка земли настаивают Запад, ЕС, МВФ и так далее. Но и здесь не все так однозначно,

Например, во Всемирном банке полагают, что перед началом купли-продажи земли в Украине следует ввести жесткие меры по предотвращению концентрации земель в немногих руках. Об этом заявила директор банка по Украине, Беларуси и Молдове Сату Кахконен в интервью все тому же «Зеркалу недели».

«Открытый доступ к земельному кадастру и его прозрачность, открытые данные относительно цен, открытые сведения относительно данных сельскохозяйственных предприятий и их собственников», – отметила представитель банка, указав на необходимость создания института земельного омбудсмена, который будет защищать права землевладельцев и противодействовать рейдерству.

«Кроме того, есть еще одна крайне важная сфера — кредитования под покупку земли. Банковский сектор готов к открытию земельного рынка, для него это новый и привлекательный рынок. И понятно, что коммерческие банки будут ориентироваться на работу с крупными и средними агропромышленными компаниями, а не на мелких фермеров», – заявила Сату Кахконен, обращая внимание на то, что необходимо выработать меры по защите мелких фермеров, которые станут очень уязвимой категорией заемщиков.

И это не единственное предупреждение из Европы.

«Мантра, которую мы постоянно слышим, в том числе слышали и в Мариуполе на минувшей неделе, – «нам нужно спешить, сделать все как можно быстрее, да, будут ошибки, но потом мы их исправим». Земельная реформа – такое место, где нельзя допускать ошибок, они будут необратимы. Давайте возьмем паузу, подумаем и сделаем все пошагово и правильно. И сохраним права малых фермеров», – заявил 9 ноября на Киевском международном экономическом форуме управляющий партнер Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне.

«Украине не стоит спешить. Я бы рекомендовал делать это постепенно, сначала решая вопрос земель в государственной собственности, приватизируя ее», – согласился Жан-Жак Сулакру, заместитель руководителя управления корпоративных финансов Европейского инвестиционного банка.

Однако молодые и продажные «светлые лица» из нынешней власти, показушно декларирующей европейскую ориентацию, проигнорировали мнения представителей европейских финансовых институтов.

Порнотриллер «Земля». Слова – грантоедско-олигархические, музыка – хор «Веревки»

Результатом такого игнорирования стал продемонстрированный Радой 13 ноября 2019 года порнотриллер «Земля», но не по Александру Довженко, а по сценарию, написанному закулисными кукловодами за пределами и внутри Украины.

13 ноября за законопроект № 2178-10 после многочасового шоу проголосовали 240 нардепов, из которых 227 дала фракция «слуг народа», а оставшиеся 13 – внефракционные депутаты. Против проголосовали 52 депутата, воздержались — 57, 16 депутатов не приняли участия в голосовании.

Голосование должно было состояться днем ранее, но его перенесли, поскольку голосов явно не хватало. Изначально было понятно, что не проголосуют «Батьківщина», Евросолидарность и Оппоплатформа. Против высказывалась и депутатская группа «За будущее», которую относят к сфере влияния Коломойского и Авакова.

Более того, в самой фракции «слуг народа» далеко не все готовы были голосовать за открытие рынка земли по явно преступному нормативу. В частности, против высказывалась так называемая группа Коломойского, включающая, в частности, Дубинского, бывшего журналиста с телеканала «1+1».

Вначале у власти была надежда на 19 депутатов «Голос» Вакарчука. Но, как остроумно кто-то выразился на просторах интернета, «голос сел». От имени фракции выступил Сергей Рахманин, еще один бывший журналист. Он заявил, что голосование за законопроект приведет к расколу в стране.

Есть версия, что «Голос» отказался голосовать из-за того, что из норматива была убрана норма о прямом заходе на рынок земли иностранного капитала, поскольку за этой фракцией якобы стоит транснациональный капитал и миллиардер Сорос. В связи с этим возникают вопросы лично к Сергею Рахманину, бывшему ведущему журналисту еженедельника «Зеркало недели»…

В ходе обсуждения и подготовки к голосованию истерия в зале часто зашкаливала, приводя Раду в разряд некоего филиала психбольницы.

Особо отличился некто Потураев, представитель «слуг народа». С трибуны парламента он буквально орал о том, что открытие рынка земли якобы «окончательно похоронит коммунизм», а противников рынка земли сравнивал со Сталиным и Берией, обзывал их «московитскими агентами» и обещал опубликовать темные биографии, с которыми указанный Потураев якобы хорошо знаком, поскольку, по его же словам, он в ходе своей биографии успел поработать на разные политические силы. Последнее утверждение справедливо, поскольку найти другого такого представителя политической проституции действительно очень сложно…

Очевидно, указанные выше представители Всемирного банка, ЕБРР и ЕИБ, предостерегавшие от опасностей скоропалительных решений в вопросе открытия рынка земли, также являются агентами Кремля, последователями Сталина и Берии.

Дошло до откровенного идиотизма. По информации СМИ, в Раде раздавались листовки, в которых утверждалось следующее. Дескать, если иностранцы скупят землю в Украине, они будут с оружием в руках защищать Украину от московской агрессии. И то верно: зачем вступать в НАТО, если достаточно за копейки продать свою землю западным бенефициарам. От такой креативной пропаганды Геббельс на том свете, наверное, еще раз застрелился от зависти!

После долгих перфомансов и постановок в позу необходимые голоса были найдены в результате торгов. Поиграв в оппозицию за норматив проголосовали люди Коломойского, Ахметова и агроолигарха Веревского, владельца агрохолдинга «Кернел», в связи с чем некоторая часть этой братии получила в парламенте прозвище «хор Веревки». Следующим этапом отечественного парламентаризма, вероятно, будет формирование «ансамбля Вирского» и «капеллы бандуристов»…

Мотивация торгов и голосования называется следующая. «Кернел» и Веревский рассчитывают на некие бонусы от власти.

Депутаты, которые ориентируются на Ахметова, а также Новинского и Вилкула якобы согласились дать свои голоса в обмен на снижение ренты на добычу железной руды.

О том, что это именно так, буквально на следующий день ничтоже сумняшеся заявил глава фракции «слуг народа» Арахамия. Он поведал, что изначально ренту собирались повысить до 14%, но затем решили ограничиться 12%, тем более в свете негативного прогноза мировых цен на железорудное сырье. Арахамия назвал это «нормальным процессом согласования», хотя можно применить и другие определения, например, политическая коррупция.

Еще интереснее ситуация с «коломойскими». Есть версия, что Арахамия и новоявленный глава партии «Слуга народа» Корниенко якобы угрожали наиболее строптивым представителям скандального олигарха лишением постов в ключевых комитетах, в которых заинтересованы как сами депутаты, так и Коломойский. Хотя сами депутаты такую версию отвергают, но Арахамия высказался в том смысле, что имел место серьезный разговор. При этом Арахамия обронил известную фразу «все средства хороши», которая лишний раз соответствующим образом характеризует «новые светлые лица», пришедшие к власти на волне инфантилизма избирателей.

Еще одна версия состоит в том, что с депутатами Ахметова и Веревского голосов и так хватало, но неголосование депутатов Коломойского могло существенно ухудшить его отношения с Зеленским, которые и так переживают, по слухам, не лучшие времена. Кроме того, Запад имеет к Коломойскому множество претензий, включая уголовные обвинения, и голосованием своих депутатов по важнейшему для Запада вопросу, Коломойский показывает, что, во-первых, с ним можно иметь дело, а во-вторых, без него здесь ничего не решается.

Аки мальчиш-плохиш, продавший родную землю проклятым буржуинам

В подробности содержания принятого в первом чтении законопроекта вдаваться не будем, поскольку это уже недавно было сделано , причем очень обстоятельно , и к первому чтению в законопроекте мало что изменилось . Обратим внимание лишь на некоторые детали.

Рынок земли предлагается открыть 1 октября 2020 года.

Владельцами земли могут быть только граждане Украины, территориальные громады, государство, а также юридические лица, находящиеся в украинской юрисдикции.

Иностранцы не будут допускаться на рынок земли до 1 января 2024 года, в том числе и через присутствие в уставных фондах компаний в Украине, но лазейка для иностранцев все же остается.

Иностранцы получают право приоритетно выкупать ту землю, на которой они сейчас ведут хозяйство в форме аренды, а это около 3 млн гектаров земли из 42 млн га, имеющихся в Украине.

Однако главная лазейка заложена нормой о том, что иностранцы могут покупать землю через компании, имеющие сугубо украинских учредителей, которые потом перепишут их на настоящих зарубежных хозяев.

Правда, Зеленский пообещал во втором чтении внести в норматив положение о том, что иностранцы лишаются права покупать землю до референдума, который окончательно разрешит или запретит иностранное владение землей в Украине.

Но, во-первых, остается непонятным, коснется ли это указанных лазеек. Во-вторых, непонятно, почему эти правки нельзя было внести еще во время первого чтения. В-третьих, само проведение референдума после принятия этого закона выглядит, мягко говоря, мошенничеством, тем более что действенного закона о референдуме в Украине нет, а давняя попытка имплементации результатов референдума во времена «среднего Кучмы» окончилась ничем.

Нормы продажи земли «в одни руки» открывают широчайшие возможности для концентрации земель и монополизации владения ею. Законопроект допускает концентрацию в одних руках до 15% угодий в одной области и 0,5% сельхозземли в масштабах Украины. Иными словами, одно лицо или компания могут получить до 200 тысяч гектаров, то есть 200 юр- или физлиц могут прибрать к рукам все угодья в стране, а при отлаженной системе подставных лиц – даже меньшее число бенефициаров могут сконцентрировать всю землю в Украине. В Европе подобное просто невозможно.

Минимальная цена при продаже земли предлагается в размере так называемой нормативно-оценочной стоимости, которая в среднем по Украине составляет 28-30 тысяч гривен, что равно примерно тысяче евро. Даже по сравнению с соседними странами Восточной Европы, это копейки.

К тому же фермеров изначально ставят в невыгодное положение по отношению к крупным агрохолдингам. Селянам, которые оформили в постоянное пользование угодья, придется отдавать примерно 200 долларов в год при рассрочке на пять лет, чтобы выкупить свои участки. Это очень дорого, если учесть, что на зерновых с гектара можно заработать около 300 долларов. Никаких льготных механизмов кредитования для фермеров пока не предусматривается.

На этом остановимся, и отметим, что апофеозом стало заявление Зеленского, которое было в излюбленной нынешним «молодняком» манере опубликовано в сети в форме видеоролика. На нем Зеленский благодарит депутатов за принятие закона с видом мальчиша-плохиша, который продал родную землю проклятым буржуинам.

«Я хочу поблагодарить каждого нашего депутата из «Слуги народа». Сегодня была очень сложная робота. Мы сегодня сделали…я думаю, я и вы даже не представляем, что отменили действительно экономическое рабство. Каждый украинец станет владельцем своей земли. И я думаю, что это будет обязательно написано в учебнике истории, которой каждый из вас стал сегодня автором», – огласил Зеленский почему-то полушепотом, что придало еще больше сходство с плохишом из знаменитой некогда сказки Аркадия Гайдара.

Вот только в учебниках истории за протянутое мошенническим и шантажистским путем решение могут не хвалить, а проклинать. И не только в учебниках…