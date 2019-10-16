Землю – спекулянтам и олигархам?! Часть 2

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После публикации первой части материала об открытии рынка с/х земель в Украине прошло совсем немного времени, но в этом вопросе появились новые данные в виде исследования социологической группы «Рейтинг», согласно которому подавляющее большинство граждан в той или иной мере не приемлют куплю-продажу земли. К тому же в земельном вопросе есть еще много сложнейших, даже драматических и критических обстоятельств, чтобы вот так, ничтоже сумняшеся, начинать куплю-продажу земли, что свидетельствует о недомыслии и/или преступном умысле во власти и чревато тяжелейшими последствиями.

Наконец, публикация откровенно сырого и пролоббированного Западом законопроекта вызвала волну возмущения в СМИ, среди аграриев, в целом в обществе. Последовали заявления Зеленского и премьера Гончарука о существенной коррекции позиции власти в земельном вопросе, а в Раде на момент написания этого материала уже были зарегистрированы 10 (!) различных вариантов законопроекта о рынке земли, информируют Экономические Новости.

Потому следует продолжить начатую тему.

Напомним, что Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства опубликовало для обсуждения законопроект об обороте с/х земель. Согласно документу, с 1 октября 2020 года отменяется запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Возможность покупать землю получат украинские физические и юридические лица, территориальные общины и государство, что позволяет, в частности, приобретать землю иностранцам через участие в украинских юрлицах. Правда, недавно прозвучало заявление Зеленского о том, что поначалу землю продавать иностранцам нельзя, но звучит это пока очень неубедительно, непонятно, что такое «поначалу», а главное – зависимое от внешних кредиторов и грантодателей правительство пока что упорно стоит на возможности продажи земли иностранцам.

Читайте: Землю – спекулянтам и олигархам?! Часть 1

Кроме того, во время недавнего марафона Зеленского со СМИ он, хоть и весьма неконкретно, но высказал мысль о том, что в нынешнем виде и в ближайшее время открывать рынок земли все же нельзя. По его словам, к такому выводу его привело многократное общение с фермерами и вал критики, поднявшийся в СМИ и в обществе после публикации проекта закона от Министерства экономики. Но на момент написания этого материала это было всего лишь только эмоциональным заявлением, без какой-либо конкретики.

Проектом предусмотрено преимущественное право арендатора на покупку земельного участка, что в значительной мере привязывает владельцев земельных участков к нынешним арендаторам, включая агрохолдинги, которые контролируют сотни тысяч гектаров.

Концентрация земли в собственности определена на уровне 15% области и 0,5% страны, то есть более 200 тысяч гектаров, что, с некоторыми оговорками, является совершенно неприемлемым для большинства развитых стран, где размеры землепользования обычно ограничены максимум 500 гектарами.

Читайте: Землю – спекулянтам и олигархам?! Часть 1

Земли государственной и коммунальной собственности будут реализовываться на торгах. Стартовая цена продажи – нормативная денежная оценка. При этом стоимость земли в Украине значительно, в разы, часто на порядки ниже, чем даже у восточноевропейских соседей, что, в случае открытия рынка земли в предлагаемой форме превращает нашу землю в предмет оголтелой спекуляции.

Публикация законопроекта, повторим, спровоцировала очень сильный и весьма негативный резонанс, нашедший отражение, в том числе, в результатах ряда социологических исследований.

Врежем Рейтингом по продаже родины!

На днях Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала социологическое исследование. Из него следует, что подавляющее большинство граждан выступают против продажи земли. Знаменательно, что количество противников торговли землей составляет 73%, то есть ровно столько, сколько проголосовало за Зеленского во втором туре, конечно, с поправкой на явку. При этом 19% введение рынка с/х земли поддерживают, а 8% — не определились.

Наибольшее число сторонников торговли землей наблюдается среди молодых и состоятельных респондентов, владельцев пая, которые его самостоятельно обрабатывают. Но даже в этих категориях граждан противники рынка земли составляют не менее 60%.

Продажу земли иностранцам поддерживают только 13% граждан, а 81% опрошенных выступают против. Наибольшее число сторонников продажи земли иностранцам принадлежат к категории молодых и обеспеченных, но и среди молодежи 75% опрошенных выступают против.

Среди молодых и более состоятельных каждый пятый не против позволить иностранным гражданам покупать землю в Украине, но 75 процентов молодых людей против продажи земли иностранцам.

74% граждан считают, что вопрос о допустимости продажи земли следует решать на общегосударственном референдуме, что, кстати, когда-то обещал Зеленский, но пока не видно, чтобы такой референдум кто-то собирался проводить.

Кроме того, 58% граждан считают, что земля должна быть в государственной собственности, по образцу Канады, или Израиля. Напротив, 22% опрошенных выступают за куплю-продажу с/х земли.

Итак, противников продажи земли столько же, сколько проголосовавших за Зеленского, то есть 73%. Конечно, ставить знак равенства между этими категориями нельзя, но символизм цифр слишком красноречив. К тому же, по некоторым оценкам, пересечение противников продажи земли и сторонников Зеленского во втором туре выборов оценивают примерно в 46%, и это очень много. Но если подобное пересечение можно считать манипуляцией цифрами, то 74% сторонников референдума о рынке земли назвать манипуляцией никак не получится, тем более что, повторим, на выборах Зеленский сам ставил вопрос о необходимости спросить мнение граждан.

«Отморозиться» от таких обещаний, как это сейчас пытается сделать власть, – это значит понести огромные электоральные потери. Просто так отказаться от затеи с продажей земли тоже не получится, поскольку она уже была громогласно анонсирована, и, похоже, кое-кому такая продажа уже была закулисно обещана. Словом, возникла тупиковая ситуация…

Вариации на тему продажи земли

Подобные настроения в обществе, шквал критики со стороны аграриев, экспертов и просто граждан привели к тому, что власть от Зеленского с правительством до целого батальона депутатов принялись предлагать иные варианты земельного рынка для успокоения не на шутку разыгравшихся страстей.

Во время затянувшейся пресс-конференции Зеленский признал, что предлагаемый Минэкономики законопроект требует существенной доработки. Очевидно, что стремление нахрапом решить земельный вопрос в таком виде чревато обвалом рейтингов и серьезным социальным протестом.

По мнению Зеленского, землю следует продавать в два этапа. На первом этапе – только гражданам Украины, которые получат при этом соответствующие льготы и займы. И только потом – иностранным лицам, которые будут реально работать на земле.

В рамках такого подхода, по мнению экспертов, следует начать с пилотных проектов, чтобы выявить проблемы, поскольку в Украине отсутствует даже полноценный кадастр и четкие границы участков. Также необходимо вводить контроль севооборота и прочее. При этом пилотные проекты должны длиться 3-4 года, а на запуск рынка потребуется 5-6 лет, а не быстренько через год, как предложил Милованов. Этапность должна предусматривать продажу не более 500 га в одни руки.

Любопытно, что такая модель похожа на проект, который предлагался еще при Януковиче и даже прошел первое чтение.

По инициативе Кабмина, парламентский комитет по аграрной политике внес изменения в проект Минэкономики, согласно которым продажа земли иностранцам запрещается до 2024 года. Исключением являются те иностранные лица, которые не менее 3-х лет работают в украинском с/хозяйстве и платят здесь налоги.

В комитете Рады уточнили, что в Украине работают более 1300 компаний с иностранным капиталом, которые уже годами вкладываются в землю и инфраструктуру, создают рабочие места и платят налоги, а потому лишать их права на покупку земли было бы несправедливо.

Кроме того, поправками в законопроект существенно снижен антимонопольный лимит. В пределах области процент концентрации земель уменьшен с 15% до 8%, на уровне объединенной территориальной громады (ОТГ) введено дополнительное ограничение в размере 35% с/х угодий.

Кроме правительственного, в Раде появился ряд других проектов. В частности, проект депутата Новинского и других предполагает запрет на продажу земли до проведения референдума, а также запрет на продажу иностранцам.

Когда 10 октября число законопроектов в Раде достигло десятка, было объявлено о проведении 4 декабря парламентских слушаний на земельную тему, из чего стало понятным, что принятие закона существенно откладывается.

Что творится на земле

Введение рынка земли отягощается сложными и запутанными реалиями нынешних земельных отношений.

Далее приводим некоторые данные, содержащиеся в постановлении Кабмина от 07.06.2017 г. №43 «Стратегия усовершенствования механизма управления в сфере использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности и распоряжения ими». Отметим, что эти данные включают аннексированный Крым и неконтролируемые районы Донбасса.

При общем земельном фонде 60,3 млн га, то есть около 6% территории Европы, площадь с/х земель составляет 42,7 млн га, или 70% площади страны, а площадь пахотной земли достигает 32,5 млн га, или 78,4% с/х угодий.

Украина имеет самую высокую в Европе площадь сельхозугодий на душу населения – 0,9 га, включая 0,7 га пашни. В среднем по Европе – соответственно 0,44 га и 0,25 га.

Площадь черноземов в Украине оценивается в диапазоне от 15,6 млн га до 17,4 млн га, или около 8% мировых запасов.

Распаханность территории Украины достигает 54%. Это очень высокий показатель, поскольку в Европе он не превышает 35%.

Украина отличается недостаточной лесистостью, которая составляет только 16%. Этого мало для сохранения экологического равновесия. Средний показатель в Европе составляет 25-30%. Из этого следует, что часть земель в Украине следовало бы пустить под увеличение лесонасаждений.

В Украине насчитывается более 1,1 млн. га деградированных, малопродуктивных и техногенно загрязненных земель, подлежащих консервации, 143,4 тыс. га земель, требующих рекультивации и 315,6 тыс. га малопродуктивных угодий, нуждающихся в улучшении.

В государственной собственности находится 10,4 млн. га сельхозугодий, из которых 3,2 млн. га – в постоянном пользовании государственных предприятий, учреждений и организаций, 2,5 млн. га – в запасе (не предоставленные в собственность и пользование), остальные – в аренде.

Средний размер арендной платы за земельные участки сельскохозяйственного назначения государственной собственности, приобретенные в аренду на конкурсной основе в 2016 году, составил 9% нормативной денежной оценки, а за первое полугодие 2017 года – 13% нормативной денежной оценки.

Около 50% договоров аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной собственности заключены на срок до 49 лет. В числе арендаторов находятся как крупные агрохолдинги, так и землепользователи-арендаторы помельче. Длительные сроки аренды станут существенным препятствием для продажи земельных паев их владельцами и способом принуждения владельца продавать именно арендатору по диктуемой арендатором цене, особенно если участок находится внутри земельного массива. При этом такая цена может быть заниженной, даже ниже государственной нормативной денежной оценки, которая, насколько можно понять проект закона, будет распространяться только при продаже государственных и коммунальных земель.

Далее приводим уровень оценки в зависимости от региона согласно указанному постановлению Кабмина. Также еще раз приведем сравнительные данные по стоимости земли в Украине и странах Европы, чтобы показать, насколько занижена стоимость земли в Украине, что создает широкие возможности для обмана владельцев паев и спекуляции землей после открытия так называемого рынка:

Источник: «Проконсул»

Кроме социально-экономических перекосов существуют неуклонно разрастающиеся экологические проблемы, вызванные хищнической эксплуатацией с/х земель.

В Украине отсутствует эффективный закон об охране плодородия почвы. Собственно, уже только этого более чем достаточно для того, чтобы, как минимум, затормозить введения рынка с/х земли с целью создания и совершенствования такого норматива. В Украине отсутствуют действенные механизмы осуществления контроля над качеством используемых почв, мероприятия по сохранению их плодородия, в результате чего происходит потеря гумуса, то есть земля безвозвратно теряет плодородие, накопленное веками.

К истощению и деградации почв ведет также хорошо известное нарушение севооборота, прежде всего при выращивании масличных культур. Например, площади под посевами подсолнечника в ряде областей превышают 30% пахотных земель, а периодичность засевания подсолнечником часто составляет три года, хотя положено шесть-семь лет.

Как отмечает известный эколог профессор Яков Дидух, властные структуры не имеют информации о ценности угодий, а законы о землепользовании не предусматривают защиту и сохранение с/х угодий.

В качестве примера профессор Дидух приводит следующий пассаж из статьи 20 действующего Земельного кодекса: установление и изменение целевого назначения земельных участков осуществляется по проектам землеустройства по их отведению, а изменение целевого назначения земельных участков частной собственности — по инициативе владельцев земельных участков.

Здесь и специалистом не надо быть, чтобы понимать, что такая, с позволения сказать, юридическая норма открывает широчайшие возможности для совершенно безнаказанной хищнической эксплуатации земли, а то и вовсе к использованию с/х землю, например, под застройку, что категорически запрещено в развитых странах. В «лучшем» случае, землевладелец может распахать пастбище и засеять его подсолнечником или рапсом, что намного технологичнее и прибыльнее, чем скотоводство.

Обращает профессор Дидух внимание и на статью 23 кодекса, которая определяет приоритетность земель сельскохозяйственного назначения, то есть пригодные для нужд сельского хозяйства земли должны предоставляться, прежде всего, для с/х использования. Но определение земель, пригодных для нужд сельского хозяйства, осуществляется на основании данных Государственного земельного кадастра, а эта коррумпированная контора имеет настолько дурную репутацию, что новая власть вроде бы вознамерилась ее вообще упразднить, и тогда совершенно непонятно, на основании чего и кем будут вестись учет и классификация земель при их продаже.

Характерно, что ни в первоначальном тексте, представленном Минэкономики, ни в разного рода дальнейших развитиях и толкованиях вопроса в исполнении Зеленского, Гончарука, депутатов-сочинителей различных вариантов норматива о рынке земли не удалось увидеть и услышать совершенно ничего на тему защиты плодородия земли и ответственности за хищническую эксплуатацию национального достояния. В то время как проблема хищнического использования земли становится все более массовой и вопиющей, предполагаемая земельная реформа «крутится» исключительно вокруг проблемы, сколько, по какой цене и кому будут давать землю, но ни слова не говорится об ответственности землепользователя за состояние земли.

А как же фермеры?!

Итак, очевидно, что в предлагаемом пока виде земельная реформа выгодна только спекулянтам и крупному олигархическому капиталу. Чтобы как-то сгладить это обстоятельство, власть намерена предложить ряд неких мер, которые якобы обеспечат развитие массового фермерства. Речь пока идет о неких отдельных, пока еще не опубликованных нормативах, не входящих в закон об открытии рынка земли.

Предполагаемые новации касаются фермерских хозяйств-юрлиц и фермеров-физлиц, которые будут приобретать землю в малых количествах до 500 га.

Прежде всего речь идет о программе удешевления кредитов для аграриев, которая, правда, существует и на сегодняшний день. Эта же программа предусмотрена в бюджете на 2020 год в размере 4,4 млрд гривен. Таким образом, непонятно, что изменилось, насколько такая программа адекватна и реальна.

К тому же пока что неизвестно, какой именно процент государство будет компенсировать. По словам премьера Гончарука, это будет зависеть от того, под какой процент будут привлекать ресурс крупные компании, имеющие возможность получать кредиты за рубежом. Исходя из этого, фермерам будет даваться такая компенсация, которая позволит им конкурировать в покупке земли с крупным капиталом.

Честно говоря, подход этот представляется неадекватным, ибо для мелкого фермера в значительно большей мере, чем для крупного с/х бизнеса, значение может иметь не только процент по кредиту, но и сама сумма. Если для крупного капитала 100 тысяч долларов – это копейки, то для мелкого предпринимателя это астрономическая сумма, даже если ее дадут под совершенно мизерный процент. К тому же многие агрохолдинги и крупные спекулянты землей имеют аффилированные банки, а потому они вообще не печалятся стоимостью ресурсов и наличием таковых.

Встреча аграриев с Зеленским и Гончаруком показала, что фермеров беспокоит не только размер кредитной ставки, но и сама процедура получения кредита и обеспечения залога. Непреодолимым препятствием, например, может стать необходимость предоставления финансовой отчетности за три года, которая у многих просто отсутствует. На этот случай Минфин заявил о готовности запустить для фермеров частичную гарантию кредитования, хотя пока все этом только прожекты, причем достаточно туманные.