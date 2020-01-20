Чужие победили хищников: грантоеды взяли к ногтю Зеленского

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Правительственный кризис начался скандалом вокруг огромных зарплат, которые министерские чиновники начислили себе к новогодним каникулам, проработав всего пару-тройку месяцев. Кризис получил новое развитие после слива в интернет «пленок Гончарука», на которых премьер называет Зеленского «примитивным» и советуется с министрами и чиновниками Нацбанка как лучше обмануть президента.

Кризис достиг апогея, когда премьер Гончарук сделал вид, что подал в отставку, написав заявление не по адресу. И кризис быстро сошел на нет, когда Зеленский в очередной раз показал, что, как минимум, в вопросе формирования правительства является совершенно несамостоятельной фигурой, а состав Кабмина и его действия определяются внешними интересантами, взрастившими засевшую сейчас в правительстве молодую поросль грантоедов, информируют Экономические Новости.

Кроме того, замороженный правительственный кризис показал, что в стране набирает обороны борьба, так сказать, между чужими и хищниками, то есть между внешними интересантами, условным Соросом, с одной стороны, и отечественными олигархами — с другой, за контроль над ресурсами Украины и дерибан этих ресурсов.

«Алё, Кабмин! Говорите помедленнее, мы записываем…»

Подробно вдаваться в содержание «пленок Гончарука не будем, но отметим некоторые важные в данном случае детали.

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Речь идет о переговорах представителей Кабмина и Нацбанка. На них кроме Гончарука присутствовали министры экономики и финансов Милованов и Маркарова, зампред главы Нацбанка Рожкова и некоторые другие чиновники. В ходе живого и непринужденного общения Гончарук заявляет об отсутствии у Зеленского понятия об экономике и наличии в голове оного «тумана». Предмет разговора состоит в следующем: в каком виде подавать информацию Зеленскому, чтобы он не выражал сомнения в том, что ему «втирают» чиновники Кабмина и Нацбанка, и верил той искаженной информации, которую они ему стараются подавать.

Правда, если верить тому, что на записях говорит Гончарук, Зеленский не такой уже и «примитивный» в вопросах экономики. Он справедливо задает вопрос о том, почему дефицит торгового баланса растет, а гривна укрепляется, хотя должно быть наоборот. Зеленский не без основания подозревает, что укрепление гривны имеет рукотворный характер вследствие накачки финансовой системы валютой, заводимой под покупку ОВГЗ, и на этом извлекают личную выгоду некоторые приближенные к власти лица, но рано или поздно это чревато тяжелыми последствиями для финансово-экономической и социальной системы. И здесь Зеленский абсолютно правильно ставит вопрос, поскольку подобное в истории Украины уже было, достаточно вспомнить кризис 1998 года.

Совершенно правильно Зеленский ставит вопрос и о том, что искусственно заниженный курс доллара привел к огромным недоимкам в бюджет, поскольку НДС на импорт, ввозные пошлины, ряд налогов, включая акцизы на топливо, привязаны к валютному курсу. По той же причине снизились поступления от налога на прибыль экспортеров. Чтобы понимать это, экономистом быть не надо, достаточно дружить со школьной арифметикой.

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В результате из-за недоимки в бюджет выполнение многих расходных статей в бюджете 2019 года было остановлено. Дошло до того, что в декабре грантоедский молодняк из Кабмина ввел для ряда получателей бюджетного финансирования забытую с 1990-х годов «картотеку».

И чем же заняты чиновники из правительства и Нацбанка на «посиделках» у Гончарука? Они придумывают, как подать Зеленскому искаженную информацию, чтобы он поменьше задавал неудобных вопросов.

Подчеркнем, речь идет даже не об уважении или неуважении Гончарука к Зеленскому. В конце концов, это их разборки! Речь идет о том, что группа чиновников вступила в сговор с целью умышленного искажения информации для подачи высшему руководству страны и обществу в целом. Налицо, как минимум, мошенничество и злоупотребление служебным положением… Далее пускай конкретизируют кадровые юристы. Напомним, лишь, что при «товарище» Сталине такие деяния назывались вредительством, и за это могли если не сразу «вывести в расход», то дать минимум «пятнашку», а то и «четвертак», отправив на Колыму «без права переписки», то есть навечно.

И тот факт, что Зеленский все это спускает на тормозах, говорит о многом…

К тому же, из записей становится очевидным, что в правительстве точно так же заседают профаны, вроде Милованова и Гончарука, или крайне сомнительные персоны, вроде Маркаровой и Рожковой. Мало того, что они обеспокоены не экономикой, а тем, как манипулировать Зеленским и общественным мнением. Но они обнаруживают непонимание того, как запустить экономику, как справиться с падением производства в 2019 году, которое в четвертом квартале привело к резкому торможению экономического роста. Они признают, что экономика развивается хаотично.

На этом в вопросе содержания «пленок Гончарука» остановимся, отметив, что оснований для отправки правительства Гончарука в отставку имеется более чем достаточно. Но Зеленский этого не сделал…

Мог ли Зеленский уволить Гончарука и Кабмин?

Ответ на вопрос, вынесенный в подзаголовок, должен быть утвердительным.

Рассуждения о том, что у нас парламентско-президентская республика, заявление Гончарук должен был подать не Зеленскому, а в Раду, которая и должна отправлять в отставку, формально являются правильными, но все это не более чем казуистика и отговорки.

На своем рейтинге Зеленский привел в Раду самую большую в ее истории фракцию «слуг народа», которая имеет простое большинство. Эта фракция по представлению Зеленского сформировала то правительство грантоедов, которое мы имеем. Таким образом, за правительство ответственность несет Зеленский. После слива «пленок Гончарука» в интернет фракция «слуг народа» в лице ее формального главы Арахамии клялась в верности Зеленскому и выражала готовность поддержать любое решение, которое он примет относительно правительства, включая отправку Кабмина в отставку.

Заявление не по тому адресу? Это технические мелочи! Зеленский мог передать заявление в Раду Разумкову с требованием рассмотреть по сути. А мог просто у себя в кабинете усадить Гончарука на стол, дать ему ручку и листок бумаги, потребовать не валять дурака, а переписать заявление в соответствии с Конституцией, обращаясь по нужному адресу, то есть в парламент.

Другое дело, что в реальности все выглядит далеко не так, как формально видится. На самом деле фракция «слуг народа» как единое целое не существует, поскольку в ней есть целый ряд групп влияния, в частности, ориентированных на Коломойского и на внешних кураторов. И если «коломойские» за отставку Гончарука проголосовали бы с превеликим удовольствием, то условные «соросята» – вряд ли. Правительство, как уже сказано, хоть и подавалось Зеленским и утверждалось (не) его партией, но ориентировано на внешних интересантов и частично на некоторых отечественных олигархов, в частности на Пинчука, плотно связанного с Соросом и внешними кураторами. В то же время, повторим, Зеленский несет персональную ответственность и за «далеко не свою» партию и фракцию, и за совсем не свое правительство, сформированное путем закулисных манипуляций.

Не использовав совершенно возможность отправить «чужих» в отставку, Зеленский окончательно взял на себя ответственность за все, что это правительство натворило и еще натворит. А это, как минимум, дерибан земли, антисоциальное трудовое законодательство, фашизоидный закон о дезинформации, который готовит Бородянский с Ткаченко и многое другое.

«Важнейшим из искусств было кино»

Сюжет с несостоявшейся отставкой Кабмина выглядел как такое себе низкопробное кинцо. И вообще, кино, которое, по словам товарища Ленина, продолжает оставаться «важнейшим из искусств», играло в дальнейшем разворачивании событий немаловажную роль.

Ажиотаж вокруг слитых в интернет записей заставил Гончарука выступить в интернете с видеообращением, главным адресатом которого был Зеленский. В этом «киношедевре» Гончарук клался в глубочайшем уважении к Зеленсмкому. Заодно он уверял досужую публику о том, что он самоотверженно борется за процветание любимой отчизны, но некие подлые и коварные враги то ли отчизны, то ли самого Гончарука вредят делу, сливая в интернет записи прослушки, сплошь лживые и сфапьсифицированные.

Весьма любопытно, что на защиту Гончарука встала не только грантоедская тусовка, но и Порошенко со своими порохоботами. Впрочем, ничего странного здесь нет. Гончарук подвизался на малозначащих ролях в правительстве времен Порошенко. Кроме того, Порошенко до сих пор пользуется поддержкой Запада, и это можно считать одной из причин того, что все попытки его уголовного преследования, которые до сих пор имели место, выглядели как имитация. Поскольку Гончарук и его правительство являются ставленниками условного Запада, то Порошенко и компания его поддерживают, чтобы не потерять поддержку Запада, дающую защиту от уголовного преследования.

Кстати, это к вопросу об очищении Зеленским власти от «тяжкого наследия Порошенко».

Так или иначе, но Зеленский вынужден был отреагировать на публикацию записей, иначе выглядело бы, что об него и его рейтинг могут вытирать ноги все кому не лень, включая персонажей, не имеющих ни имени, ни опыта, наподобие Гончарука, а всплывших на серьезных должностях исключительно благодаря закулисным договоренностям.

Отправить в отставку Кабмин Зеленский тоже не мог по причине, повторим, отсутствия соответствующих кандидатур и зависимости от внешних кураторов и отечественных олигархов.

Чтобы выйти из положения, была разыграна достаточно примитивная комбинация с оперативно опубликованным в сети после паузы в несколько часов видеороликом, на котором Зеленский в ходе личной встречи с Гончаруком заявляет, что дает ему и Кабмину шанс «продолжить реформы» (от себя отметим – распродать страну, довести ее до ручки в интересах стоящих за правительством интересантов), но при выполнении ряда условий. Условия эти, надо полагать, либо с закулисными интересантами согласованы, или интересантов просто не интересуют (извиняемся за тавтологию). Словом, народу опять показали кино – важнейшее из искусств, как и завещал вождь мирового пролетариата…

Выдвинутые Зеленским к Гончаруку требования в целом вполне разумны. Это сокращение огромных зарплат чиновников и менеджеров госмонополий, включая «Нафтогаз». В противном случае Зеленский требует «Нафтогаз» перезагрузить, что следовало уже сделать давно. Кстати, сам Зеленский, надо отдать ему должное, довольствуется весьма скромной зарплатой.

Кроме того, Зеленский потребовал разукрупнить ряд министерств. Речь идет о Министерстве культуры-информации-молодежи-спорта, а также о Минэкономики, к которому пристегнули агропром. Встал вопрос о реорганизации также Министерства ветеранов, смысл которого совершенно непонятен при наличии Минсоцполитики, Минздрава и Минобороны.

В связи с этим интересует следующий вопрос. Что и на каком месте еще нужно написать Зеленскому или еще кому-то, чтобы из Мин-культ-информ-молодежь-спорта вообще исключили составляющую «информ», являющуюся правопреемницей порошенковского уродца под названием «минстець». При этом так называемого министра Бородянского и его зама некоего Максимчука (все родом из медиаконторы Пинчука) следует немедленно уволить без выходного пособия с запретом занимать руководящие должности до конца жизни за все эти фокусы с «законами о дезинформации».

Именно так следует трактовать слова Зеленского в разговоре с Гончаруком: «Мы с вами хотим укрепления правительства. Поэтому я вас очень прошу найти слабые места и заменить тех или иных руководителей министерств, согласно их профессиональными данным». Или мы чего-то не так поняли?..

Повторим, что требования, выдвинутые Зеленским Гончаруку в качестве условия работы правительства, хоть и являются запоздалыми, но достаточно разумными. Но…

«Чужие против хищников»

По сути, ничего не меняется. У руля страны остается колониальное правительство, главная задача которого – не допустить доразграбление страны местными олигархами, чтобы побольше оставить внешним интересантам. Кроме всего прочего, это значит, что драчка между «чужими и хищниками», которая имела место во время скандала вокруг «пленок Гончарука», будет продолжаться далее.

И здесь снова следует вернуться к тому, с чего начинался этот опус, а именно с причин, по которым Зеленский не отправил в отставку Гончарука и компанию, хотя имел для этого все возможности и основания.

Об отсутствии у Зеленского своей правительственной команды и о его зависимости от внешних кураторов и некоторых внутренних сил, аффилированных с внешними кураторами, уже говорилось.

Добавим к этому отсутствие у Зеленского своей сколько-нибудь продуманной социально-экономической программы, что также заставляет его двигаться в чужом, навязанном извне фарватере и, как следствие, оставить на должностях колониальное правительство Гончарука. Ведь в противном случае Зеленскому пришлось бы брать на себя всю полноту ответственности за социально-экономические проблемы, которые неуклонно осложняются и обостряются.

Давление же Запада кроме закулисного влияния имело и совершенно открытые формы в виде заявления МВФ о поддержке Гончарука, что есть совершенно беспардонное вмешательство во внутренние дела Украины. Фонд однозначно дал понять, что в случае отставки Кабмина программа МВФ будет заморожена.

Правда, программа эта пока еще существует только на уровне деклараций. Не факт, что она вообще будет начата. Тем более не факт, что она будет доведена до конца, а не ограничится одним-двумя траншами, как это чаще всего бывает.

Между прочим, глава МВФ Кристалина Георгиева уже заявила, что Украина до сих пор не выполнила условия получения кредита в 5,5 млрд долларов. Имеется в виду, что не принят закон о продаже земли и закон о запрете возврата Приватбанка прежним владельцам, то есть Коломойскому и компании.

Здесь следует понимать, что речь идет о срочной распродаже тех более 10 млн гектаров земли, которые находятся в собственности государства. Это едва ли не главная причина того, почему закулисные интересанты зубами держатся за фигуру Гончарука, демонстрирующего готовность эту продажу обеспечить.

Что же касается Коломойского, то срыв программы МВФ избавил бы от необходимости принимать закон о запрете возврата ему ранее национализированного Приватбанка, что также является ключевым требованием фонда. Именно поэтому связанные с Коломойским депутаты так самозабвенно боролись за отставку Гончарука. Кроме того, в СМИ высказываются вполне обоснованные подозрения, что к прослушке Гончарука и сливу в интернет записей Коломойский также имеет непосредственное отношение.

В целом, и чужие, и хищники нацелены на дальнейшее превращение страны в ресурсно-сырьевой придаток более крепких экономик. И Зеленский эту тенденцию продолжает, о чем свидетельствует планируемое участие, вместе, кстати, с Гончаруком, в 50-х по счету «посиделках» в Давосе с 21 января. По имеющейся информации, они будут «привлекать в Украину инвесторов» продажей земли и «дешевыми трудовыми ресурсами», очевидно, теми самыми трудовыми ресурсами, которые массово бегут из страны, и в Украине уже скоро некому будет работать вообще.

Пока Зеленский с Гончаруком будут заманивать инвесторов, из Украины будет идти неуклонный вывод капиталов, а так называемые инвестиции, если они и бывают, чаще всего представляют собой некоторую часть того, что ранее было вывезено, но это уже другая история.

А пока что чужие победили хищников и взяли к ногтю Зеленского, который, впрочем, не сильно сопротивлялся…