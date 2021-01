Демократы и республиканцы сцепились в смертельной схватке за власть в США: «Железная Пята» победителей

Демократы и республиканцы сцепились в смертельной схватке за власть в США: «Железная Пята» победителей

Нынешняя скандальная смена власти в Вашингтоне резко ускорила процессы, которые волнами расходятся по всему миру. Америке прочат чуть ли не социальную революцию, но пока что под либеральными лозунгами там все сильнее вырисовывается корпоративная диктатура. На горизонте замаячила Железная Пята, о которой более 100 лет назад писал американский же классик Джек Лондон

Действительно, события в Штатах вызывают литературно-исторические аллюзии на тему избранных глав творчества урожденного Джона Гриффита Чейни, всемирно известного как Джек Лондон.

Кстати, 12 января 2021 года Джеку Лондону (1876-1916) исполнилось бы 145 лет. По аналогии с Максимом Горьким, Лондона можно смело назвать пролетарским писателем. Он участвовал в классовых боях в Америке на рубеже ХІХ и ХХ веков, в частности в походе на Вашингтон «армии Келли». Тема социальных классов и классовой борьбы в разных интерпретациях часто возникает в творчестве Джека Лондона, а сам писатель одно время состоял в Социалистической партии, но потом вышел из нее, обвинив партийных бонз в соглашательстве и продажности. Взгляды Лондона представляли собой весьма колоритную и причудливую смесь ницшеанства и социализма. Чтобы убедиться в этом, можно перелистать немеркнущего «Мартина Идена» (1908). , информируют Экономические Новости.

Однако происходящее сейчас в Америке заставило вспомнить о самом революционном произведении Джека Лондона «Железная Пята» (1908): «Что-то надвигается – огромное, неясное, грозное. Я жду прихода каких-то гигантских и грозных событий, тени которых уже сегодня омрачают горизонт. Назовем это угрозой олигархии… В наше время у власти стоят силы, с которыми народу трудно тягаться, ибо они представляют собой множество разнообразных могущественных интересов, спаянных воедино огромными банковскими прибылями».

Некоторые черты к портрету американской смуты

Не будем вдаваться в перипетии окончательного подведения итогов (верификации) выборов и объявления Байдена президентом в Конгрессе США, сопровождавшегося «взятием Капитолия» разъяренной толпой, крайне возмущенной фальсификацией результатов президентских выборов. Эти волнительные картины и впечатляющие события уже множество раз в подробностях демонстрировались и комментировались в медиа. Но некоторые замечания все же сделаем.

По сугубо личному мнению автора, налицо примерно такой же бунт бессмысленный и беспощадный, как и начавшееся летом 2020 года движение BLM (Black Lives Matter — «Жизни чёрных важны»), сопровождавшееся, кстати, куда большим размахом и разрушениями в масштабах страны. Спонтанный и совершенно бессмысленный характер «бунта на капитолийском холме» лишний раз иллюстрируется разного рода колоритными фриками и неадекватами в шкурах с рогами, которые после прорыва в здание американского парламента бессмысленно слонялись по помещениям, клали ноги на столы и совершали иные абсолютно бессмысленные действия. Тем не менее существуют мнения, которые неоднократно высказывались в авторитетных изданиях, о том, что Трамп подстрекал своих последователей к штурму Капитолия для невозможности оглашения результатов президентских выборов, на которых победил Байден. Кроме того, согласно опубликованной информации The Institute for Global Threats and Democracies Studies (IGTDS), «связанные с российской военной разведкой группы боевиков могли участвовать в насильственном блокировании здания Капитолия США во время беспорядков, организованных сторонниками Дональда Трампа. Анализ фотографий и видеозаписей из открытых источников свидетельствует, что российская военная разведка, которая раньше могла участвовать в масштабной кибератаке на американские федеральные ведомства, имела отношение к последним событиям в Вашингтоне», — отмечается в материале.

Аналитики IGTDS указывают на то, что примененная при штурме Капитолия тактика «напоминает методы, которые использовались русскими во время протестов движения «желтых жилетов» во Франции и сторонников независимости Каталонии». Речь идет об инфильтрации боевиков в ходе беспорядков в толпу протестующих с целью разжигания и эскалации протестов, а также оказание помощи в дальнейшем при захвате инфраструктуры и государственных объектов. Кроме того, штурм Капитолия напоминает и тактику, которую применили российские силы спецопераций при захвате здания парламента в Крыму и правительственных учреждений на Востоке Украины в 2014 году.

Так, в 2016 году под видом местных националистов боевые группы российского Главного разведывательного управления участвовали в попытке государственного переворота в Черногории. В 2017 году российские представители обсуждали со сторонниками независимости Каталонии возможность переброски к этому сепаратистскому региону тысяч боевиков, как и предоставление финансовой поддержки Каталонии.

Как отмечается в статье, во время беспорядков в Капитолии российские боевики могли, в частности, выполнять организационную функцию, побуждая протестующих действовать более активно. Об этом может свидетельствовать один из видеороликов, отснятых во время штурма здания Конгресса и на котором отчетливо слышны крики на русском: «Смелее, смелее!». Кроме того, на другом видео один из участников штурма кричит на русском: «Быстрее, быстрее”.

Аналитики также привлекают внимание к тому, что нападение на здание Капитолия активно освещалось СМИ, связанными с российской военной разведкой, продвигая нарратив о распаде американской демократии.

«Участие России в протестах США и штурме Капитолия рассматривается как акт государственного терроризма, который может быть схож с терактами 11 сентября. Учитывая это признание России страной-спонсором терроризма, введение более жестких санкций против российской экономики и восстановление международного имиджа Соединенных Штатов как государства станут приоритетом для новой администрации Белого дома «, — говорится в материале.

Рука Москвы видна в США невооруженным глазом. Помимо посольства, российское государство представлено организацией, которая называется Российским центром науки и культуры. Он подчиняется Россотрудничеству, который является продолжателем традиций и наследником Союза советских обществ дружбы с зарубежными странами (ССОД). Эта организация создавалась в СССР как крыша, прикрытие для КГБ во внешней разведке.

Россотрудничество во всех развитых странах, имеющих дипломатические отношения с РФ, держит эти так называемые центры науки и культуры. Это крыша или прикрытие ФСБ. Организация занимается созданием и управлением пятой колонны в иностранных государствах.

Агентура ФСБ затесалась в российскую эмиграцию. Здесь крутятся очень большие деньги. Есть целая прослойка людей в русскоязычной эмиграции, которые живут исключительно за счет кеша, идущего от этих центров.

Ситуация просто идиотическая со стороны правительства США. Это началось еще со времен Билла Клинтона и продолжается по сей день, хотя российские власти выгнали из страны все западные организации, связанные с правительствами. Те же British Council, USAID и так далее. Но в США по-прежнему действует российский центр.

В то же время, отметим, что с началом захвата Капитолия Трамп через соцсети выступил с призывом к своим сторонникам разойтись и не нарушать общественный порядок, мотивируя свою позицию тем, что Республиканская партия, которую он представляет, всегда последовательно выступала за порядок и законность. Забавно, что эта публикация Трампа была заблокирована твиттером как «подстрекательская»…

События в Америке в последнее время заставляют все чаще вспоминать написанные в далеком 1866 году русским поэтом Федором Тютчевым строки о том, что «умом Россию не понять». Вот только слово «Россия» надо заменить на «Америку»…

Еще одно замечание, касающееся того, как легко и непринужденно якобы сторонники Трампа вошли в здание парламента. Во время протестов BLM летом Конгресс охраняли полицейские и нацгвардейцы, стоявшие в несколько эшелонов. Сейчас же была редкая цепь полиции, которая, не особо сопротивляясь, пропустила бунтовщиков, хотя были и «сакральные жертвы», прежде всего ветеран ВВС США Эшли Бэббитт, белая американка, погибшая от совершенно бессмысленного выстрела в упор охранника.

На момент написания этого текста стало известно, что до окончания каденции Трампа объявить ему импичмент не удастся. Нижней палате представителей Конгресса, в которой демократы имеют большинство во главе с воинственной 80-летней Нэнси Пэлоси, все же удалось 232-мя голосами (включая 10 республиканцев) принять резолюцию об импичменте в соответствии с третьим разделом 14-й поправки в конституции США – за отказ признать поражение на выборах и подстрекательство сторонников к штурму Капитолия. Теперь за импичмент должна проголосовать верхняя палата — Сенат, причем, в отличие от нижней палаты, двумя третями. В Сенате после последних довыборов демократы тоже получили большинство с небольшим перевесом. Но Сенат должен собраться после каникул только 19 января, а 20 января истекает каденция Трампа и назначена инаугурация Байдена. Для досрочного выхода с каникул нужно согласие всех 100 сенаторов, но лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл от досрочного заседания отказался, мотивируя тем, что за краткий период до окончания каденции верхняя палата не успеет рассмотреть дело Трампа с надлежащей тщательностью, что где-то вполне справедливо. Кроме того, для поддержки импичмента нужно 67 голосов сенаторов, а демократы имеют всего 50 голосов, и нет данных о том, что к ним сможет присоединиться недостающее количество перебежчиков от республиканцев.

И еще одна особенность. За всю историю США нижняя палата только три раза объявляла импичмент: Джонсону в 1868 году, Клинтону в 1998 году и, кстати, Трампу в 2019 году по обвинениям в сотрудничестве с Москвой с целью оказания влияния на результаты выборов, о чем приходилось в свое время писать. Но Сенат оправдал всех троих. Правда, Трамп отличился тем, что стал первым в истории США президентом, которому импичмент объявляли дважды. И все же далеко не факт, что даже если бы до окончания его каденции оставалось еще достаточно времени, Сенат объявил бы ему импичмент.

Другое дело, что по американским законам суд над Трампом якобы можно продолжить и после 20 января, но последствия этого, похоже, пока не совсем понятны даже матерым американским лойерам. Во-первых, такого в истории Штатов еще не было, а во-вторых, до конца неясно, насколько серьезно следует относиться к объявлению «уже не президенту Трампу» импичмента, особенно в части запрета ему в дальнейшем участвовать в политике, баллотироваться и быть избранным на второй срок, а такие шансы его пока следует оценивать более чем реальными. Этим объясняются непрекращающиеся попытки демократов чуть ли не на подножке уходящего поезда «импичнуть» Трампа.

«Трампо-мочилово»: его цели и неожиданные последствия

Кстати, преследования Трампа после окончания каденции могут еще сильнее поднять его рейтинг, особенно, если у демократов и Байдена «что-то пойдет не так», а это более чем возможно в нынешних условиях кризиса и обострения вопиющих проблем в Америке. Следует помнить, что за Трампа проголосовали 75 млн избирателей.

Для справки, за предшественника Трампа — «любимчика Обаму» — проголосовало примерно на 10 млн избирателей меньше. Интересно, правда?..

Преследование Трампа — это также попытка «обнулить» Республиканскую партию как таковую с возможной перспективой ликвидации двухпартийной системы. В настоящий момент «GOPов» (Great Old Party или великая старая партия — одно из названий Республиканской партии, имеющей в виде своего символа слона, в отличие от демократов, символом которых является осёл). Это отдельная сложная тема, но если очень кратко, то в контексте настоящего материала следует отметить следующее. Кризис лидерства имеет место в обеих американских системообразующих партиях. Именно он привел к появлению на первых ролях таких колоритных персонажей, как Трамп и Байден. Но если у демократов их теневое лобби компенсирует, мягко говоря, проблемность политического авангарда в лице Байдена и вице-президента Харрис, то у республиканцев с этим дела обстоят намного хуже. Слухи о том, что за внешним фасадом в лице Байден-Харрис стоит клан Клинтонов, Обама и ряд других политических тяжеловесов, подкрепленных многомиллиардными корпорациями, уже давно перестали быть слухами.

У GOPов кризис начался задолго до появления в их рядах Трампа, который, кстати, одно время тяготел, наоборот, к демократам. Трамп, мало того, что не является политиком в общепринятом американском смысле, так его еще и трудно назвать собственно республиканцем, хотя его взгляды и политика действительно ближе к консервативному спектру. Именно кризис лидерства у «слонов» привел Трампа на роль вначале кандидата от республиканцев, а затем и президента, поскольку его поддержала традиционалистская часть глубинной Америки, уставшая от насаждения ЛБГБ-проблематики и нарративов из повестки SJW (social justice warrior — уничижительное обозначение для тех, кто в агрессивной форме проповедует так называемые социально прогрессивные взгляды — феминизм, борьбу с сексизмом, гражданские и политические права и мультикультурализм, но затрагивая при этом «священную корову» в виде капиталистических социально-экономических отношений, включая всевластие монополий, углубляющееся экономическое неравенство, кредитную кабалу и так далее). Появление Трампа с его телодвижениями часто на грани неадекватности было обусловлено как запросами общества, так и отсутствием иного лидера у республиканцев.

Возглавив Штаты и по факту «великую старую партию», Трамп лишь усугубил партийный кризис. В партии было очень много авторитетов, которые не воспринимали Трампа как собственно республиканца, причем вполне обоснованно. Среди таких был, в частности, ныне уже покойный сенатор Джон МакКейн. Но за время своего царствования Трамп основательно зачистил республиканские ряды, так сказать, «трампизировал» партию. Несмотря на наличие в ней различных течений, включая оппонентов Трампа, в настоящий момент Республиканская партия является в значительной мере «партией Трампа», в том числе и потому, что другого раскрученного и харизматичного лидера у «ГОПов» не просматривается от слова совсем.

У демократов это хорошо понимают, а Трамп остается для них опаснейшим оппонентом на грядущих выборах 2024 года, хотя в тот момент возраст Трампа достигнет 80 лет. Поэтому демократы всеми силами стремятся не только, выражаясь в стиле сталинских времен, «поразить в правах» Трампа, лишив его возможности продолжить политическую карьеру путем импичмента любой ценой, но и лишить партии. Без «своей» партии Трампу будет крайне проблематично добиться успеха через четыре года, и хотя электоральная поддержка его велика, но создание новой «партии Трампа» — дело крайне сложное, долгое, затратное и сомнительное с точки зрения успеха в стране, где в течение двух столетий все «заточено» под двухпартийную систему. Поэтому демократы преследуют цель оторвать партию от Трампа, что позволит также «растащить» республиканский электорат, обеспечив себе дополнительные шансы в 2024 году, для чего используется и раскол в рядах республиканцев, многие из которых ополчились против Трампа, поскольку им «есть что терять».

Обезглавив Республиканскую партию, демократы стремятся столкнуть ее на маргинес. превратив двухпартийную систему если не в однопартийную, то в какую-нибудь «полуторапартийную». Очевидно, что это нанесет еще один сильнейший удар по американской демократии, которая и без того в последнее время ослобевает по причине обостряющегося социально-экономического, значит и политического, неравенства, а также крушения так называемой «американской мечты», о чем ниже. Практика показала, что заседающие десятками лет в Конгрессе лица являются ставленниками крупных корпораций, и уж никак не выражают интересы рядовых американцев, причем это касается обеих партий. Но если двухпартийная система предполагала хотя бы какую-то состязательность, то ее уничтожение или урезание приведет к монополизации власти демократами, и ничего хорошего в этом точно не будет.

Наконец, есть еще одна причина того, почему условные либералы хотят условного консерватора Трампа окончательно поразить в правах. Дело в том, что вопрос фальсификации президентских выборов с повестки дня не снят. Возможно факты фальсификаций не рассматривались надлежащим образом, потому что прокуроры и судьи просто побоялись это делать, не желая идти на конфронтацию с могущественным корпоративным лобби, стоящим за демократами, или действительно эти факты не были доказаны. К тому же следует учитывать так сказать «Трамп-фактор», то есть своего рода усталость элиты от слишком самобытного Трампа, его импульсивных решений и действий.

В то же время фактаж по фальсификациям собирается, систематизируется, предается огласке, и скрыть это невозможно никакой цензурой и банами в медиа-пространстве. В качестве примера можно привести многосерийный отчет теперь уже бывшего советника Белого Дома Питера Наварро (Peter Navarro) о «краже демократами голосов у Трампа«.

В резюме отчета говорится: «Доказательства, использованные для проведения этого исследования, включают более 50 исков и судебных постановлений, тысячи письменных показаний и заявлений, свидетельские показания в различных государственных учреждениях, опубликованные аналитические исследования аналитических центров и юридических экспертов, видео и фотографии, комментарии общественности». О подобных вещах уже доводилось писать по горячим следам сразу после выборов в ноябре 2020 года.

В ходе проведённых исследований Наварро якобы обнаружил: открытое мошенничество при голосовании (включая манипуляции с голосованием по почте); неправильное обращение с бюллетенями; спорные «фолы» процесса волеизъявления; нарушения статьи о равной защите; неисправности машин для голосования; значительные статистические расхождения.

Также в отчете отмечается, что суды в штатах и на федеральном уровне (вплоть до Верховного суда включительно) полностью нарушили свои обязательства и присягу соблюдать Конституцию, отказавшись выслушать законные возражения против изменений в правилах выборов, внесенных в шести штатах, включая Джорджию, Пенсильванию, Мичиган, Висконсин, Аризону и Неваду.

«Если эти нарушения на выборах не будут полностью расследованы до Дня инаугурации, эта страна столкнется с очень реальным риском никогда больше не иметь возможности провести справедливые президентские выборы», — утверждается в отчете.

Не вдаваясь в оценки, отметим, что «дыма без огня не бывает», и тема фальсификаций еще не раз будет всплывать, делигитимизируя правление демократов. Трамп здесь будет оставаться важнейшим возмутителем спокойствия, раскручивая тему фальсификаций как элемент своей будущей предвыборной кампании, а потому нейтрализация Трампа в том или ином виде станет важнейшей задачей демократов.

Впрочем, попытки нейтрализации Трампа могут иметь последствия, диаметрально противоположные ожидаемым демократами. Собственно, появление Трампа как таковое стало свидетельством того, что общество по всему миру устало от диктата корпоратократии, хотя и сам Трамп является ярчайшим образчиков капиталиста. Чем больше будет «наезд» на Трампа, тем ярче будет формирующийся сейчас миф о Трампе как о «герое-освободителе от оков плутократии». Можно по-разному оценивать эксцентричные выходки Трампа и весьма сомнительные последствия его правления, особенно в международном плане, но он, похоже, все же всколыхнул Америку, вскрыл нарыв, обнажил проблемы американской демократии.

Наивно думать, что даже устранение в любом виде Трампа решит проблему. Но вместо того, чтобы думать о будущем, демократы самозабвенно занялись попытками «обнуления Трампа»…

Социально-экономические причины бунтов и крах американской мечты

Относительно причин начавшейся летом 2020 года социально-политической дестабилизации в Америке существует большое количество мнений. Прежде всего это заигрывание демократов с социальными низами перед выборами для расширения электоральной базы, а также влияние закулисы в лице Сороса и якобы стоящими за ним Ротшильдами. Обе версии, кстати, не лишены обоснованности и вполне имеют место быть, минимум как составные части общего комплекса причин. Но главной причиной является прежде всего клубок острейших социально-экономических проблем, которые обострились на фоне глобального экономического кризиса, запущенного коронавирусной пандемией.

Забавляет суровое противопоставление бунтов BML штурму Капитолия якобы сторонниками Трампа. В основе обеих ветвей американского бунта лежат прогрессирующая безнадега и катастрофически углубляющееся неравенство между рядовыми гражданами и сверхбогатой корпоративной элитой – между стремительно богатеющими даже во время кризиса Маском и Безосом, с одной стороны, и стремительно беднеющим поколением американских миллениалов (поколение Y) — с другой.

По данным американских медиа, 40 миллионов американцев сидят на пособии по безработице или работают на низкооплачиваемой работе, 14 миллионов семей лишились медицинской страховки и находятся на грани выселения, десятки миллионов недоедают, и стоят в очереди в пищевые банки. Правда, здесь не все однозначно, поскольку две каденции Обамы ознаменовались массовой раздачей различного рода пособий, на которых многим удается сидеть годами, нигде не работая. Но поскольку бесплатным ничего не бывает, то платить за это приходится тем, кто еще имеет работу или ведет бизнес, и особо эти тяготы чувствуют именно работающие и небольшой бизнес, что создает дополнительное напряжение в обществе. Дополняют картину рост преступности, более полумиллиона бездомных и знаменитые «районы, куда даже полиция днем заходить боится», и это в богатейшей сверхдержаве.

В то же время в Америке насчитывается, по разным данным, около 650 миллиардеров, суммарное состояние которых за время пандемии выросло с 3 до 4 триллионов долларов. В частности, «круто поднялась» онлайн-торговля, прежде всего Amazon, удвоившей доходы, в результате чего состояние Джеффа Безоса увеличилось на $70 миллиардов и к концу года составило $186 миллиардов. За точность цифр не ручаемся, но в медиа есть данные, что состояние Безоса растет на 2800 долларов в секунду.

За время коронакризиса Илон Маск умудрялся стать самым богатым человеком на планете Земля и в ее окрестностях по данным Forbs (на данный момент занимает второе место после Джеффа Безоса с разницей в $2,3 млрд). Секрет обогащения Маска следующий. Он получил награду в виде дополнительных заказов от правительства. В частности, это заказ на 886 млн долларов на интернетизацию американской деревенской глубинки, куда сейчас сбегают богачи подальше от опасных бунтующих городов, что, кстати, само по себе очень любопытное явление. Ранее Маск заключил $149-миллионный контракт с Министерством обороны США на создание спутников слежения за ракетами и $400-миллионный контракт на создание ракетной техники. В то же время в больницах не хватает мест и скорые не выезжают на вызовы к тяжелым больным.

Корни всех протестов в Америке лежат именно здесь. Во время летних протестов BLM корни были смазаны якобы расовым и этническим их характером, но в Америке социальные разломы часто совпадают или близки по границам с разломами социально-экономическими. Теперь на волне якобы фальсификаций выборов ожило недовольство преимущественно «белой» консервативной протрамповской Америки, которая, будучи обманутой пропагандой, обвиняет Байдена и демократов в вымышленной левизне, хотя в социально-классовом плане республиканцы и демократы мало чем отличаются.

Среди сторонников Трампа также немало безработных, рабочих и фермеров, пресловутого «белого мусора» и «рэднеков» (красные шеи, жители американской аграрной глубинки), которые тоже стали жертвами кризиса, как и их якобы оппоненты из Black Lives Matter. Но у сторонников Трампа недовольство находит выражение в лозунгах, содержащих некие «исконно американские ценности», включая антикоммунизм и последствия непреодоленного расизма.

Оба движения, в терминах Эриха Фромма, являются различными рационализациями приблизительно одних и тех же глубинных массовых психологических импульсов.

Отточенная годами двухпартийная система все более дает сбой не только в социально-экономической сфере, но и в торжестве демократии. Сейчас прогрессирует потеря обеими партиями доверия, что сопровождается выходом на улицы Америки масс, которые не симпатизируют никому, поскольку ни одна партия и кандидат уже много лет не могут предложить адекватного решения острых проблем ни в сфере здравоохранения, ни в сфере образования, ни в случае эмиграции. Поколение так называемых «миллениалов» вообще в массе своей не может вырваться из бедности: образование, полученное в колледжах, часто в кредит, больше не дает никаких гарантий трудоустройства, тем более высокого дохода.

Доминирование корпораций и значительное расслоение общества, вызванное имущественным неравенством, ведет к тому, что молодые американцы утрачивают возможность продвижения по социальной лестнице, они застревают на подработках в закусочных, часто забрасывают учебу. Даже окончив вуз, не могут найти приличную работу, а «неприличная» многих не устраивает. Около 44 млн человек оплачивают кредиты на образование, еще большее число американцев не имеют медицинской страховки. Приобретение жилья становится вообще неразрешимой задачей, но снимать жилье также становится не по карману, а потому распространенная до сих пор тенденция снимать жилье там, где есть хорошая работа, уже не срабатывает, потому что трудно найти работу, позволяющую снимать жилье, которое неуклонно дорожает.

Ситуация стала резко ухудшаться после кризиса 2008-2009 годов. Когда в 2009 году было заявлено, что рецессия якобы окончилась, оказалось, что это не особо сказалось на благосостоянии граждан. Затраты на образование, жилье и медицинскую страховку растут, а зарплаты часто даже падают. Кстати, если колледж становится все более недоступным, то получение полного университетского образования – и подавно. Более того, вместо постоянного трудоустройства все больше ширится «работа по контракту» и «проектная работа», когда отсутствуют какие-либо гарантии. Фактически наемные работники превращаются в прекариат, не имеющий стабильного трудоустройства и социальных гарантий. Круг престижных и хорошо оплачиваемых вакансий все более концентрируется в крупных городах, где аренда жилья в течение последнего десятилетия выросла в 3-4 раза.

В широких американских народных массах, похоже, окончательно умер знаменитый миф об «американской мечте». Суть этого мифа в том, что если долго и упорно трудиться, стремиться к успеху и побеждать в конкурентной борьбе за место под солнцем среди других таких же соискателей счастья, то счастье наступит в виде собственного, свободного от кредитов домика с зеленым газоном, являющегося воплощением обывательской мечты среднестатистического американца. Настал тот момент, когда этот миф уже не воспроизводится, потому что количество жизненных историй, когда реализация американской мечты с треском провалилась, критически превысило неуклонно убывающее число столь излюбленных американцами «хэппи-эндов».

Американская молодежь все более увлекается не республиканцами и демократами, а левыми идеями, поскольку, по словам Остапа Бендера, чувствует себя «чужой на празднике жизни». Ведь если предыдущие поколения жили лучше своих предшественников, то сейчас наметился обратный процесс: новые поколения живут хуже своих предшественников, как минимум, в плане жизненных перспектив, поскольку поколению Z и «миллениалам» есть чему позавидовать послевоенным «бэби-бумерам».

В то же время «американской мечтой» все более становится просто выживание.

Что будет дальше?

Итак, пока что демократы, похоже, больше заняты добиванием тех оппонентов, которые не перешли на их сторону. Будут сажать, увольнять, лишать госфинансирования, вводить цензуру, прежде всего в почти полностью подконтрольных медиа. Делаться это будет под лозунги о защите демократии и борьбе с заговорщиками, которые хотели установить диктатуру, а также под болтовню о единении и исцелении нации. Кстати, что-то это напоминает. не правда ли?.. Для этого Трампа и участников штурма Капитолия стараются по максимуму криминализировать.

Приведем только некоторые штрихи в картине психоза, разворачивающегося в Америке.

Известный российский экономист Андрей Илларионов, сделавший себе имя на том, что вначале работал советником Путина и носил за ним портфель на заседаниях Большой Семерки/Восьмерки, а затем перешел в стан яростных критиков путинского режима и уехал на проживание на историческую родину жены-американки, был уволен из американского Центра глобальной свободы и процветания Института Катона, где работал с 2006 по 2021 годы. Причина — публичная поддержка Трампа, выразившаяся, с том числе, в публикации в его блоге текста, в котором штурм Капитолия был охарактеризован как провокация, сравнимая с поджогом Рейхстага в 1933 году гитлеровцами с целью разворачивания репрессий против инакомыслящих.

Зато теперь в Америке появились новые герои, например, некая Хелена Дьюк, 18 лет от роду, которая в рамках развернутой «охоты на ведьм» сдала своих родителей, а также тётю и дядю, которые принимали участие в протестах у Конгресса США. Знаменитый Павлик Морозов в 1931 году в сибирской глубинке имел куда больше оснований для сдачи ЧК-ГПУ своего папаши-алкаша, который избивал мать и самого Павлика, не говоря уже о том, что папаша еще и воровал у государства и вымогал у граждан, используя служебное положение в сельсовете в личных корыстных целях.

Откровенно забавляет тот факт, что кадры с Дональдом Трампом уже вырезали из популярного фильма «Один дома». Кстати, это очень похоже на отечественную декоммунизацию, когда вырезаются целые страницы истории и культурного слоя советского времени с последующей их подменой фальсификатом.

Дошло до того, что в американских соцсетях начинают блокировать хэштег «1984», то есть знаменитое антитоталитарное произведение Оруэлла. Где-то мы уже такое видели…

А недавно был задержан рейс авиакомпании Delta. Бдительные пассажиры узнали, что летевшие с ними три женщины поддерживают Трампа и отказались лететь вместе с «террористками». Чтобы снять трех женщин, на борт самолета прибыли 30 (!) полисменов.

В американских медиа публикуют имена и фамилии сторонников Трампа — участников протестов у Конгресса. Фотографии многих из них висят на остановках общественного транспорта. Прокуроры обещают виновным сроки до 20 лет заключения…

Как говорится, комментарии излишни…

В то же время социальные и даже сугубо медико-санитарные проблемы в Штатах обостряются. Только 6 января, в день эпохального «взятия Капитолия» количество заболевших за 6 января составило рекордные 130 834 человека, причем умерли 3684 человека. Общее количество заболевших с начала пандемии превысило 21 миллион, а количество умерших превысило 350 тысяч человек. Это в самой богатой и могущественной на данный момент стране мира!

Ситуация с американскими вакцинами неоднозначна. Здесь и случаи тяжелых побочных эффектов, и нехватка вакцины, и забитые до отказа больницы в ряде штатов.

Однако главные проблемы — в социально-экономической плоскости. От «трамповско-доковидного» роста экономики и занятости за без малого год ковидо-пандемии не осталось ничего. Более того, страна «ушла в минус». Высокие биржевые индексы, которыми сейчас козыряют эксперты, вполне объясняются накачкой работающим печатным станком. При этом десятилетние treasuries (долговые обязательства американского казначейства) с учётом инфляции ушли в отрицательную доходность – минус 1,1%. То есть на данный момент смысла инвестировать в американский долг нет никакого.

При этом если Трамп мог говорить, что его усилия по исправлению ситуации блокируются Конгрессом, что так и было, то Байден такого сказать не сможет – его партия сосредоточила в своих руках все ветви власти. Ответственность за будущие «трабблы» тоже полностью ляжет на демократов.

Пока трудно понять, что будут со всем этим делать демократы. Зато понятно, что они будут и дальше продвигать SJW и ЛГБТ-повестку, но это никак не способно ни решить экономические проблемы, ни избавить от пандемии. Доходит уже до полного идиотизма: для фильмов-претендентов на «Оскар» разработаны новые требования, касающиеся расы, пола и гендера, которые начнут действовать с 2024 года:

-по меньшей мере один из исполнителей главных ролей или ролей важных героев второго плана имеет азиатское, афро- или латиноамериканское происхождение;

-по меньшей мере треть исполнителей ролей второго плана и массовки — женщины, представители небелого населения, ЛГБТК+ или люди с особенностями физического или ментального развития;

-основная сюжетная линия фильма связана с одной из этих групп населения.

Подобные требования выдвигаются и съемочным группам.

Железная Пята шагает по планете

Скандалы, связанные с цензурой в медиа и социальных сетях, введенных IТ-монополистами, прежде всего Google, Facebook и их отпочкованиями, уже многократно обсуждены в СМИ, а потому в особых комментариях не нуждаются. Речь идет не только о Трампе и его сторонниках, но вообще обо всех, кто видит мир иначе, чем демократы и стоящая за ними корпоратократия. Цензуре и отключению подвергаются также формально независимые IТ-платформы, вроде Parler, на которые Трамп и его сторонники попытались перейти, поскольку все эти платформы так или иначе зависят от Google, Apple. Очевидно также, в ближайшее время развернется бурная деятельность по созданию новых, не зависящих от Америки и ее IТ-монополий платформ, прежде всего под эгидой правительств крупных стран. Более всего здесь уже преуспел Китай, который давно создал независимую IT-сферу. В России пока дальше разговоров дело не пошло, но сейчас эти разработки ускорятся. Вполне возможно появление чего-то подобного в Европе.

Кстати, месть IТ-монополий Трампу вполне объяснима, поскольку Трамп предпринимал попытки их разукрупнить и демонополизировать, так как они грубо нарушают американское антитрестовское законодательство. Есть сведения, что у демократов на эти монополии также многие смотрят косо, и нынешний цензурный шабаш в пользу демократов по всей мировой информационной среде вполне объясняется желанием IТ-монополистов выслужиться перед новой американской властью, чтобы их не трогали.

Впрочем, все эти технические подробности имеют скорее второстепенное значение. Не говоря уже о том, что, вводя тотальную цензуру в медиа и соцсетях, американские IТ-гиганты своими же руками разрушают собственную монополию, фактически разрушают всю систему глобализации, которая выстраивалась в последние годы и одним из важнейших элементов которой является доминирование в информационной сфере. Но все эти явления возникли не вдруг, а накапливались годами.

Прежде всего изменился сам характер капитализма, и именно в этих изменениях следует искать ответ на вопрос о том, почему формальные демократы фактически хоронят широко разрекламированную демократию, пытаются выстроить в Штатах с прицелом на весь мир антиутопию в стиле Оруэлла или даже «Часа Быка» советского футуролога Ивана Ефремова. Еще раз подчеркнем: эту антиутопию выстраивают представители самой верхней прослойки элиты под аплодисменты тех, кто провозглашает себя поборниками свобод (liberals) и адептами социального прогресса (progressives). Особо «прикалывает» то, что многие среди них считают себя левыми и борцами за социальную справедливость. Но при этом они борются не с монополистами и корпорациями, а со своими весьма небогатыми согражданами, разделяющими «неправильные взгляды на гендерные и расовые вопросы».

Очевидно, что таким образом дискредитируется, выхолащивается и извращается левая идея как таковая, но даже такое объяснение является далеко не исчерпывающим.

Если подходить с сугубо конспирологической точки зрения, то в нынешнем навязывании моделей в вопросах гендера, расы, мигрантов часто и вполне обоснованно обвиняют скандально знаменитого Джорджа Сороса, за которым якобы стоят могущественные Ротшильды, желающие править миром, но не желающие при этом «светиться». На самом деле логика здесь довольно простая: путем навязывания гендерной, расовой и миграционной проблематики уничтожить национальные государства, создать некое гомогенное и, главное, послушное глобальное население, сотворить некое единое, без таможенных и налоговых барьеров, «мировое государство» во главе с неким «мировым правительством», которое будет назначаться крупными глобальными корпорациями, и с этой целью Сорос/Ротшильды распространяют свое влияние в правительствах и корпорациях всех стран и континентов, начиная с Америки, не говоря о какой-то там Украине. В целом такая антиутопия видится вполне реальной, хотя все это уже вызывает ответную реакцию в виде роста национал-радикализма, ксенофобии, милитаризма, нетерпимости по всему миру в соответствии с поговоркой «как аукнется — так и откликнется». Иными словами, потуги соорудить «глобальную либеральную империю» пока в режиме «лайт» чреваты обратным результатом в виде ускоренной дезинтеграции и деглобализации мира, что сейчас часто и наблюдается.

И все же главная причина происходящего видится не в закулисных кознях, а, повторим, в изменении характера современного капитализма. Все более становится очевидной несостоятельность мифа о том, что капитализму обязательно нужны свобода и демократия. Это абсолютная глупость, ибо расширенное воспроизводство капитала вполне может происходить без свободы и демократии, которые на определенном этапе начинают развитию капитализма мешать, а потому создаются замкнутые капиталистические элиты, то есть олигархические кланы. И похоже, сейчас мы переживаем именно этап бурного формирования такой общественной системы, которая скорее похожа на некий неофеодализм

Налицо формирование некоей олигархической касты, в которой замыкаются ведущие представители глобальной элиты. Вхождение в эту касту все более становится наследственной привилегией. Для обеспечения своего господства эта каста будет иметь в своем распоряжении все необходимое для реализации сценариев антиутопий, известных по старым книжкам. И здесь хочется опять обратить внимание даже не на модного в цитировании Оруэлла, а именно на «Час Быка» Ивана Ефремова, ибо происходящее все более смахивает на ефремовскую планету Торманс.

Можно не вдаваться в фантастику, а обратить внимание на вполне приземленных и наукообразных венгерских авторов — социолога Ивана Селеньи и экономиста Петера Михайи. В их нашумевшей книге «Дао новых феодалов», изданной в 2020 году в русском переводе, есть любопытные места, адекватно характеризующие происходящие сейчас процессы:

«Наиболее значительное изменение в системе социального неравенства – это не увеличивающееся накопление доходов и богатств в высших 1-0,1% населения, а снижающаяся относительная мобильность для верхних 10-20%, т. е. возможность попасть в этот слой или покинуть его. На вершине социальной иерархии формируется новая тенденция, этот слой становится «новой аристократией», высшим рангом или состоянием, в котором люди рождены. Мы указываем три механизма воспроизводства этого класса: элитарное образование, наследование состояний, избирательные браки. Как мы полагаем, в этом высшем среднем классе растущая доля доходов «не заработана», критическая часть состояний унаследована, часть высоких доходов – это признание статуса, престижные степени элитарных университетов, а не отдача от реального вклада человеческого капитала».

Словом, это некий «техно-феодализм», и чтобы сохранять и укреплять такую социальную систему, необходимы мощные механизмы силового принуждения, идеологического и психологического манипулирования. Именно поэтому у американцев сейчас постепенно отбирают остатки базовых демократических прав, включая право на восстание против тирании, которое формально гарантирует им конституция, а также свободу слова и прочие права и свободы.

Более того, предпринимаются попытки распространить эту Железную Пяту если не на весь мир, то как можно более широко. Но как реакция на это, возникает мощная обратная тенденция.

Ведь недаром старина Георг Вильгельм Фридрих Гегель постулировал законы диалектики в части борьбы диалектически связанных противоположностей. Потому что палка имеет два конца, медаль — две стороны, а любая авторитарная система сама себе внутри себя выращивает своего могильщика. Точно так, как сейчас буквально на глазах будет ослабевать гегемония американских IT-монополий, начнет уменьшатся влияние Америки в мире, которое и без того постоянно подтачивается Китаем, и, с рядом оговорок, даже Европой.

Мир начинает ускоренно сегментироваться под более чем красивыми лозунгами суверенитета, священных прав каждой нации и государств, демократии и свободы и так далее. Можно даже сказать, что в авангарде этой «борьбы за демократию» будут идти такие «видные демократы», как Китай, Россия, Иран, Северная Корея.

Вот только, очевидно, никакой демократии и свободы это не принесет, как вообще не принесет ничего хорошего миру и населению указанных и не указанных стран. Повторим, что всеобщая американская Железная Пята едва ли получится. Скорее всего, будет определенное количество «региональных железных пяток», которые установят диктатурки в своих уделах или укрепит их там, где эти диктатурки уже существуют, но еще недостаточно сильны. Более того, может начаться новая борьба за передел мира, за рынки сбыта и сферы влияния, вплоть до открытых вооруженных конфликтов. До сих пор все это как-то демпфировалось не только авторитетом Америки, но и некими демократическими идеалами к которым можно было хотя бы апеллировать.

Теперь все это исчезает, и будет как у Достоевского: «Если бога нет, то все позволено».

Для тех, кто еще продолжает верить в светлое демократическое капиталистическое будущее, в лучезарные перспективы среднего класса и всяческих креаклов, окончим следующей цитатой Джека Лондона:

«Какому же классу принадлежит власть, господа? Ваша же сила мнимая. Вы можете в любую минуту ее лишиться. Уже сейчас плутократы понемногу теснят вас. Пройдет время — и ее как не бывало. И тогда вы перестанете быть средним классом. Вы опуститесь до нас, сделаетесь пролетариями…

Я назвал представителей свободных профессий и искусства холопами. Как же их еще назвать? Все, все они — профессора, проповедники, журналисты — на службе у плутократии; служба же их в том, чтобы проповедовать идеи либо вовсе безвредные, либо угодные правящему классу. Стоит им выступить в защиту идей, неугодных властителям, как их лишают работы. Если они ничего не припасли себе про черный день, им одна дорога — вниз, к пролетариату…

Но кто же в наше время контролирует правительство? Контролирует правительство мозг плутократии — семь небольших, но чрезвычайно влиятельных групп…

Вся политическая власть в наши дни в руках у плутократии. Это она издает законы: сенат, конгресс, суды и законодательные палаты штатов отданы ей на откуп. Но этим дело не ограничивается. Закон должен опираться на силу. И плутократия не только издает законы, она и обеспечивает их выполнение — к ее услугам полиция, армия, флот и, наконец, национальная гвардия; иначе говоря, и вы, и я, и все мы, вместе взятые.»

Джек Лондон, «Железная пята», 1908 год.