Украинский импичмент для «тефлонового» Трампа

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Президентско-избирательный для США 2020 год еще не наступил, но страсти за океаном разгораются нешуточные. К этому впечатляющему шоу имеет самое непосредственное отношение Украина, которая за последнее время прочно вошла в американскую политику, точнее вляпалась в нее.

Нижняя палата американского Конгресса, в которой демократы имеют большинство, на полном серьезе объявила Дональду Трампу импичмент по факту скандального телефонного разговора с Зеленским. Но импичмент однозначно не пройдет через верхнюю палату, то есть Сенат, где большинство имеют республиканцы, информируют Экономические Новости.

«Вечно ты, Абрам, во что-то вступишь!..»

Демократы это хорошо понимают, но продолжают гнуть свою линию, поскольку выборы на носу, и нужен хороший черный пиар, чтобы опустить рейтинг оппонента. И Украина в этом скандале, как и в «украиногейте», из которого нынешний скандал вырос, в очередной раз сыграла свою роль, надо сказать, довольно неприглядную. Ведь Киев снова вляпался в извечные внутренние американские разборки между республиканцами и демократами и усложнил свое и без того сложное международное положение.

Ведь в СМИ уже циркулирует информация о том, что запись скандального телефонного разговора между Трампом и Зеленским якобы была слита кем-то из Украины в Америку демократам, которые затем и раздули скандал, доведя его до объявления импичмента в нижней палате Конгресса. Естественно, что это не добавило симпатии к Украине со стороны республиканцев и лично Трампа.

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Этот разговор, напомним, состоялся 25 июля 2019 года. Политическими оппонентами Трампа разговор расценивается как давление на должностное лицо другого государства с целью дискредитации бывшего вице-президента демократа Джозефа Байдена, который пока что считается главным противником Трампа на будущих президентских выборах.

Напомним также, что Трамп настойчиво добивается того, чтобы в Украине велось расследование коррупционных деяний Джозефа Байдена, который курировал Украину и выделение ей американской помощи, в связи с делом скандальной нефтегазовой компании «Бурисма» Николая Злочевского — одиозного министра времен Януковича. В этой компании на «непыльной» должности за большие деньги числился Хантер, сын Джозефа Байдена, что вполне можно расценивать как взятку Байдену. Когда же дело дошло до следствия по криминальным эпизодам в отношении компании «Бурисма» в Украине, Байден якобы оказывал давлении на украинскую власть с целью закрыть уголовное дело, шантажируя отказом в выделении американской финансовой помощи в размере 1 млрд долларов.

Итак, демократы обвиняют Трампа в давлении на Зеленского с целью дискредитации Байдена. В то же время Белый дом и республиканцы тоже достаточно обоснованно обвиняют Байдена в давлении на Украину в интересах семьи.

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Однако поскольку в нижней палате имеет место демократическое большинство, то демократы сумели провести первый этап импичмента, хотя многие американские наблюдатели считают, что веских доказательств давления Трампа на Украину и Зеленского якобы нет.

Подробности этих разборок особого значения не имеют. Для нас важно, что Украина оказалась втянутой в очередную серию этих разборок. Причем втянута она была стараниями отечественных политиканов, если исходить из того, что кто-то в Киеве прослушивал и в интересах демократов предал огласке разговор Трампа с Зеленским. Ведь объективно эта огласка не нужна ни Трампу, ни Зеленскому, зато она нужна демократам, которые имеют в Украине огромное количество прикормленных агентов влияния, в том числе во власти и правоохранительных структурах.

Если говорить о том, что Украина стараниями ее «элитняка» и разного рода (около)политиканов встряла в новую серию американских скандалов, то вспоминается старый еврейский анекдот советских времен:

– Сара, я в партию вступил!

– Вечно ты, Абрам во что-то вступишь – как не в дерьмо, так в партию!

Вот и наши политиканы постоянно во что-то влезают, и чаще всего это не партия… То, что влезают именно они, есть их сугубо приватным делом, но ведь они втягивают в совершенно ненужные проблемы страну, которая находится в тяжелейшем положении.

Американские импичменты, которые ни разу не состоялись

Вынесенное в подзаголовок категоричное утверждение относится именно к президентским импичментам, которые за всю историю США так ни разу и не были доведены до конца. Дело в том, что за различные проступки импичменты в Штатах объявлялись не только президентам, но и другим должностным лицам, например судьям или губернаторам, и здесь они иногда оканчивались устранением фигурантов от власти.

Вернемся к президентским импичментам в США. Согласно американскому закону, президент может быть подвергнут импичменту, то есть досрочному отстранению от должности, если будет признан в измене, взяточничестве и других тяжких преступлениях.

Инициировать импичмент, формулировать и продвигать обвинение имеет права нижняя Палата представителей. После принятия решения об импичменте в нижней палате, что сейчас и произошло в отношении Трампа, вопрос передается на рассмотрение в верхнюю палату, то есть в Сенат.

Для окончательного принятия решения об импичменте и отстранении Трампа необходимо, чтобы за импичмент проголосовали не менее 2/3 состава Сената. А такого в данном случае быть не может по причине наличия в верхней палате республиканского большинства, хоть и с малым перевесом.

До Трампа только два президента США подвергались процедуре импичмента. Это Эндрю Джонсон в 1868 году по делу о незаконном увольнении военного министра, а также Билл Клинтон в 1998-1999 годах в связи со скандальной историей с Моникой Левински по обвинению в лжесвидетельстве и препятствии правосудию. Но оба раза Сенат не поддерживал импичмент.

В 1974 году был еще один случай с президентом Ричардом Никсоном, обвиненным по делу так называемого Уотергейта об установке подслушивающих устройств в штаб-квартире демократов во время президентских выборов 1972 года, на которых во второй раз был переизбран республиканец Никсон. Нижняя палата приняла решение об импичменте, и все прогнозы были к тому, что Сенат также должен был поддержать обвинительный приговор. Никсон не стал дожидаться отстранения от власти и подал в отставку до того, как вопрос был рассмотрен в Сенате, оставшись таким образом без обвинительного заключения в свой адрес. Последнее обстоятельство позволило его вице-президенту, а потом преемнику на посту президента Джеральду Форду амнистировать Никсона.

Таким образом, случай с Никсоном стал единственным, когда отстранение от власти произошло в результате импичмента, хотя импичмент до конца доведен не был.

«Не догоним, так хоть согреемся!..»

И вот теперь импичмент Трампу, который, по всем прогнозам, окончится ничем. Ему предъявили обвинение по двум статьям – препятствование расследованию Конгресса и злоупотребление властью. В целом, совершенно стандартные как для такого случая обвинения. Показательно, что во время голосования в Палате представителей все республиканцы голосовали против импичмента, решение о котором было принято только за счет большинства у демократов.

Поскольку республиканцы скорее всего и в Сенате будут голосовать против, то с импичментом для Трампа ничего «не светит». Ведь в 100-местной верхней палате демократы имеют всего 47 мест; республиканцы, соответственно, имеют 53 места; а для принятия решения нужно даже не простое большинство, а две трети, то есть 67 голосов, которые импичмент Трампу при нынешнем составе Сената никогда не наберет.

Очевидно, что в Демократической партии это понимают, но путем процедуры импичмента «ослы» намеревались заработать предвыборные баллы себе и опустить рейтинг Трампа. Но они и здесь просчитались!

В ходе слушаний по импичменту рейтинг Трампа не опустился, а наоборот, поднялся с 39% до 45%. Именно такая непотопляемость Трампа, которому нестрашны скандалы, а его поддержка в ходе них только возрастает, стала причиной прозвища «Teflon Don» («Тефлоновый Дон»). Таким образом, обиженных электорат любит не только у нас, но и в Америке. Даже резкое различие менталитетов не устраняет это архетипическое сходство избирателей различных стран и континентов.

С присущей ему самоуверенностью Трамп полагает, что будет избран на второй срок, и импичмент ему в этом только поможет. Демократы уподобились знаменитой гоголевской унтер-офицерской вдове, которая сама себя высекла.

Правда, по поводу импичмента мнения американцев, согласно опросам, разделились примерно поровну. Страна разделена, и это добавит жару электоральному шоу 2020 года. В этих условиях предсказать исход выборов едва ли кто-то возьмется.

В такой ситуации новоявленной власти Украины следует проводить архиосторожную политику, чтобы – не дай бог – не показать приверженность одной из сторон. В противном случае, можно потерять поддержку одной из палат Конгресса – «демократической» Палаты представителей или «республиканского» Сената. Поскольку решения, например о той же военной или финансовой поддержке, принимаются обеими палатами, хотя бы малейшие намеки на то, что кто-то в Украине «играет» за одну из команд, автоматически лишит поддержки другой политической силы. В результате Украина может лишиться американской помощи как материально-финансовой, так и международно-политической.

Поэтому Зеленский и иже с ним должны немедленно «заткнуть рты» нашим местечковым любителям писать донесения в «вашингтонский обком» хоть по «слоновой», хоть по «ослиной» вертикали. Пускай они за океаном между собой сами разбираются, а у нас своих проблем хватает в избытке!