Зе-команда убирает порошенковского посла в Америке Чалого. Простят ли у Трампа «Украинагейт» и Коломойского?

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Новость о том, что у Зеленского решили срочно сменить послов Украины в 12 странах, была бы не столь важной, если бы в числе этих стран на первом месте не красовались Соединенные Штаты Америки. Посол Украины в США Валерий Чалый уже давно является таким себе «камнем в туфле» как для новой команды в Киеве, так и для Белого Дома и Госдепартамента. О смене послов заявил замглавы бывшей администрации, а теперь офиса президента Вадим Пристайко, отвечающий за внешнеполитическое направлени.

В других странах речь идет о смене давно засидевшихся. Например, посол Украины в Ватикане Татьяна Ижевская занимает этот пост аж с 2007 года. В некоторых странах наши послы бессменно находятся с 2010-2013 годов. Это несомненный перебор, поскольку норма пребывания в роли амбассадора в мировой практике обычно составляет 3-4 года, информируют Экономические Новости.

Более значимой причиной смены ряда послов видится стремление Зе-команды избавиться от «тяжкого наследия режима Порошенко» в посольском корпусе. Во многих случаях вполне оправданно, конечно, если на их место придут профессионалы, а не политически ангажированные персонажи, способные в будущем создать дополнительные проблемы для нашей страны, у которой проблем сейчас и без того достаточно.

И Чалый в Америке – это как раз тот случай! Кроме избавления от порошенковской креатуры, смена посла в Штатах должна загладить острые проблемы, возникшие в отношениях Киева с важнейшим партнером и сверхдержавой, поддержка которой крайне важна в противостоянии московской агрессии.

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Чалый замешан в скандале вокруг вмешательства украинских должностных лиц и олигархов в президентские выборы в США 2016 года на стороне противников нынешнего главы Белого дома из Демократической партии и кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Очевидно, Чалый – это «косяк» не Зеленского и его команды, но последние уже два месяца пребывают у власти, а Чалый до сих пор находится в Вашингтоне, чем вызывает нарастающее раздражение в американских коридорах власти. Раздражение тем более сильное, если вспомнить, что США в 2020 году ожидают очередные выборы, а значит, разворачиваются внутриамериканские «разборки», от которых Украине следует держаться подальше. Понятно, что новая власть еще только обживается в кабинетах, все находятся в горячке парламентских выборов, и времени могло не хватить. Но если с послами в Аргентине, Вьетнаме, Узбекистане или даже в «самом» Ватикане можно было и подождать, то амбассадором в Америке следовало заняться незамедлительно, хотя бы назначив временного поверенного и отозвав Чалого, который пребывает в должности с июля 2015 года, а потому даже формально подошел срок его ротации.

Тем более что Америка именно так и поступила, отозвав своего посла Мари Йованович, которая, будучи ставленницей демократов, также оказалась замешанной в «Украинагейте». Йованович не дали досидеть в должности буквально месяц. Вместо нее в качестве временного поверенного сначала прислали из Парижа сотрудницу тамошнего американского посольства Кристину Квин, но, похоже, она оказалась «не в теме» для такого важного перед выборами для Трампа направления, как Украина. Поэтому ее быстро заменили на Уильяма Тейлора, который уже был послом Америки в Украине в «помаранчевых» 2006-2009 годах. Тейлор — карьерный дипломат, но его пока назначили временным поверенным, поскольку он не является «человеком Трампа», а близок к демократам. Похоже, у Трампа в этом вопросе имеется кадровый голод, поскольку, повторим, по причине «Украинагейта» и связанного с Украиной компромата на его основного пока конкурента-демократа Джо Байдена, Украина сейчас является лично для Трампа слишком важной страной, чтобы доверять ее кому попало, особенно выдвиженцам своих оппонентов.

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В подробности «Украинагейта» и связанных с Украиной разборок Трампа с его политическими оппонентами вдаваться не будем, поскольку об этом не так давно приходилось писать обстоятельно, причем в разных аспектах. Напомним лишь некоторые, самые важные детали.

Главой избирательного штаба Трампа в 2016 году был Пол Манафорт, который до этого в 2007-2012 годах работал в Украине на Януковича и получал за это немалые деньги из черной кассы регионалов. Называется сумма свыше 12 млн долларов США, с которых не были уплачены налоги, что в Америке само по себе является тяжким преступлением. По данным американских СМИ, в 2016 году ряд украинских персонажей при соучастии и попустительстве Порошенко, послов Мари Йованович и Валерия Чалого, по указке из штаба Хиллари Клинтон осуществили «слив» информации о похождениях Манафорта в Украине. К сливу причастны депутат Сергей Лещенко, бывший зампред СБУ Виктор Трепак, глава Национального антикоррупционного бюро Артем Ситник и глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий. Это ударило по Трампу.

В Америке это считают вмешательством в выборы, хотя как сказать… В любом случае Украине не следовало влезать во внутриамериканские разборки, чтобы не портить отношения ни с одним из лагерей американской политики.

Когда разгорелся скандал, и отношения между режимом Порошенко и администрацией Трампа обострились, Порошенко и его кум-генпрокурор Луценко, чтобы сгладить ситуацию, принялись сливать Трампу информацию об участии в «Украинагейте» американского посольства в Украине, штаба Хиллари Клинтон и прочих.

Таким образом, испортив отношения с республиканской частью американского истеблишмента, Порошенко и компания принялись портить их и со второй, демократической половиной заокеанского политикума. Кроме первого акта «Украинагейта», в наследство новой власти достался второй акт, все более наращивая совершенно ненужные Украине проблемы в отношениях с Америкой.

Вторым актом «Украинагейта» следует считать похождения в Украине бывшего вице-президента США демократа Джо Байдена, который является главным претендентом на президентских выборах в Америке в 2020 году, то есть главным конкурентом Трампа. Через Байдена в свое время шло американское финансирование в Украину. Но сын Байдена Хантер, а через него и сам Байден-старший увязли в Украине в коррупционном скандале. Хантер некоторое время числился в руководстве газодобывающей компании Burisma, которую связывают со скандальным Николаем Злочевским, министром экологии времен Януковича. Хантер Байден получал там весьма солидные суммы фактически ни за что, а потому сие следует рассчитывать как взятку лично Джо Байдену. По Burisma в Украине при генпрокуроре Шокине возбуждались уголовные дела, затем под нажимом Байдена-старшего при Луценко они закрывались, а когда разгорелся скандал, Порошенко и Луценко принялись сливать администрации Трампа компромат на своего бывшего благодетеля Байдена, опять возбудив уголовное производство.

Тем самым, повторим, они создают Украине и новой власти проблемы и со второй, республиканской частью американского политикума.

Очевидно, что ни в том, ни в другом акте «Украинагейта» не виновны ни Зеленский, ни его команда, ни Украина в целом. Но делать с этим что-то нужно…

Дело в том, что Трампу перед выборами нужен убойный компромат на демократов вообще и, прежде всего, на своего главного пока конкурента Джо Байдена. В СМИ уже появлялась информация о том, что в качестве условия дальнейшего успешного развития отношений между США и Украиной, просто успешного приема Зеленского с визитом в Америке может выдвигаться дальнейший слив администрации Трампа информации по Байдену и демократам.

Однако, повторим, категорически противоречит интересам Украины, собственно, и Зеленского тоже, поскольку обострит и без того испорченные отношения с демократами. Кроме того, что это просто плохо, еще далеко не факт, что на будущих выборах победителем станет Трамп. Президентом вполне может стать представитель демократов, например, тот же Байден, и выстраивать отношения с ним после такого слива будет, мягко говоря, непросто.

Здесь очень важной является фигура нового посла Украины в Америке, о чем далее.

«Беня-фактор» украино-американских отношений

Если указанные выше проблемы в отношениях с Америкой достались новой власти от «папередников», то проблемы с Трампом из-за Коломойского являются заслугой исключительно Зеленского и Зе-команды.

Связи Зеленского с Коломойским и структурами скандального олигарха вызывают все больше вопросов не только в Украине, но и за рубежом, в том числе и у американских правоохранителей.

Против Коломойского в США по заявлению ряда наших бывших соотечественников, а ныне американских граждан-бизнесменов возбуждены уголовные дела и ведутся следственные действия. Вдаваться в эти подробности не будем, да и смысла особого нет, поскольку это уведет в сторону от основной темы. Отметим лишь, что заявители против Коломойского утверждают, что он их якобы «кинул на бабки» и даже якобы им угрожал. Так это или нет – пусть разбираются компетентные органы Америки. Но важно, что против Коломойского в Америке имеется «большой зуб».

В связи с этим скандальному олигарху стало жить в мире настолько неуютно, что он предпочел вернуться в Украину, несмотря на наличие, по слухам, израильского и швейцарского паспортов. Говорят, что американцы настолько осерчали на Беню, что даже гражданство этих двух стран, имеющих мощную правовую систему, Коломойского не спасет от выдачи американской фемиде. Даже пресловутый лозунг о том, что «Израиль своих не выдает», вполне может не сработать, ежели американцы хорошенько поднажмут. Израиль тем более может пойти на встречу «старшим американским товарищам», что сейчас, после «заморозков» времен Обамы, наблюдается резкое потепление отношений между Израилем и США, в частности, по причине сильного еврейского лобби непосредственно в ближайшем кругу Трампа. Не будет же Израиль портить этот «медовый месяц» из-за какого-то Коломойского!

Поэтому Коломойский не придумал ничего лучше, как схорониться в Украине, которая для него сейчас – как это ни удивительно! – является наиболее безопасным местом на Земле, ибо во всех других точках американцы могут его, что называется, «принять».

Своим появлением в Украине Коломойский создал дополнительные проблемы как стране, так и лично Зеленскому и его команде. Мало того, что Зеленского и так связывают с Коломойским. В списке партии «Слуга народа» и в самом офисе Зеленского тоже очень много людей, которые якобы близки к Коломойскому.

Все это создает весьма негативный фон в отношениях с Америкой.

Делами бизнесменов, якобы обиженных Коломойским, занимается широко известный Рудольф Джулиани, который считается лучшим другом Трампа, его доверенным лицом и личным адвокатом. Характерно, что Джулиани не числится на государственных постах, а является частным лицом, ведущим юридическую практику в интересах своих клиентов, в частности Дональда Трампа.

Джулиани порывался весной приехать в Киев, чтобы в качестве представителя Трампа и обиженных Коломойским американских бизнесменов пообщаться с некоторыми персонажами в Украине, включая Зеленского. Но затем Джулиани отказался от этой затеи якобы по причине того, что это небезопасно для его драгоценного здоровья. Так это или нет – сказать трудно, и следует учитывать эпатажность самого Джулиани.

Однако в любом случае, это еще сильнее осложнило отношения между Украиной и Америкой, Трампом и новой властью в Украине. Сейчас трудно себе представить, как Зеленский и его команда будут разруливать эту сложную ситуацию, если учесть, что от наличия людей Коломойского в своих структурах там отказываться пока не намерены.

Эта проблема тоже станет одной из сложнейших задач для нового посла Украины в Америке.

Какой посол нужен Украине в Америке?

Отвечая на поставленный в подзаголовке вопрос, прежде всего, следует сказать, что это должен быть не заангажированный, желательно карьерный дипломат.

Чалый таковым не был не только потому, что не имел профильного образования. Известно, что он был выходцем из так называемых грантоедских структур, которые связывают с американскими демократами и Джорджем Соросом. Последний считается чуть ли не личным врагом Трампа. Нам до этих разборок дела нет, но отрицательный результат, как видим, налицо. Чалый принимал участие в том, в чем принимать не должен был, причем на той стороне, на которой и следовало ожидать.

Заявление Чалого о том, что визит Зеленского в США может состояться в сентябре, по слухам, вызвал в Зе-команде отрицательные эмоции: дескать, надо поскорее. По состоянию на момент написания этого опуса, прошла информация о том, что Чалый будет отозван, на его место назначат временного поверенного, во главе с которым посольство Украины в США займется подготовкой визита Зеленского с тем, чтобы провести его как можно скорее. Впрочем, точная дата пока неизвестна: в Украине и в Америке ожидают результатов наших парламентских выборов, и Вашингтон дату пока не согласовывал.

Назначение же нового посла является делом долгим, сложным и требующим длительных согласований. К тому же есть подозрение, что адекватная кандидатура еще не найдена, и найти ее будет непросто.

Возвращаясь к характеристике будущего посла Украины в США, хотелось бы еще раз отметить, что это должен быть не заангажированный дипломат, который был бы способен выстроить отношения с обоими лагерями американского политикума. Это особенно трудно в свете тех проблем в двусторонних отношениях, о которых сказано выше. Но сделать это нужно! Нужно суметь сгладить все острые углы, созданные «Украинагейтом», опять-таки, в отношении как республиканцев и Трампа, так и демократов.

Выстраивая отношения с нынешней администрацией Трампа, посол должен поддерживать плодотворные контакты и с демократическим лагерем. Ведь рано или поздно Америку возглавит президент-демократ. Но делать это нужно так, чтобы сейчас были нормальные отношения с администрацией Трампа, который отличается, скажем так, некоторой экстравагантностью.

Словом, задача для посла стоит сложная с учетом указанных проблем. Остается только надеяться, что в Украине найдется дипломат, способный возглавить украинскую амбассаду в Вашингтоне и выстроить правильные связи со всеми тамошними действующими лицами и исполнителями.

А участвовать во внутриамериканских войнах нам больше не надо. Нам и своей войны достаточно!