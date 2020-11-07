Выборы в США или Предсмертные конвульсии демократии

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Украинский стиль проведения выборов становится популярным в мире и докатился уже даже до Америки, обогатившись некоторыми сугубо американскими чертами. Но в том, что Украина стала такой себе законодательницей мод в сфере фальсификации выборов, а Америка пошла в этом вопросе по нашему пути, таится огромная опасность полной и окончательной дискредитации демократии с последующим сворачиванием демократических прав и свобод.

Все ожидали всплеска насилия после выборов в Америке. На улицах США неспокойно, например, в Портленде, штат Орегон, начались массовые беспорядки. Пришлось ввести Нацгвардию, чего не делали даже во время апогея протестов BLM летом этого года. Но в целом, ожидалось, что будет намного хуже, хотя, возможно, еще все впереди… , информируют Экономические Новости.

Никоим образом не принимая ни одну из сторон, все же отметим, что налицо нарастающий шквал свидетельств того, что демократы и Байден играют против Трампа нечисто. На момент написания этого текста об этом все более отчетливо свидетельствовали публикации в американских медиа и соцсетях.

«Навчимо Америку бенкетувати?»

Фальсификация результатов, недопуск наблюдателей одной из сторон на избирательные участки, пересчет бюллетеней за закрытыми фанерой окнами, вбрасывание бюллетеней, в частности через почту, и нахождение пачек бюллетеней в контейнерах для мусора, агитация в день выборов прямо на избирательных участках, мертвые души в избирательных списках, некоторые их которых родились чуть ли не в ХІХ веке. Это не Украина, это Америка!

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От Украины все это отличают разве только некоторые американские особенности, так сказать, американское издание украинского электорального стиля. Например, в Америке есть возможность голосовать по почте, что особо широко использовалось в ходе нынешних выборов в связи с эпидемией. Очевидно, что голосование по почте дает широчайшую возможность для фальсификаций.

Кстати, в Украине уже давно звучат голоса с предложением о внедрении и у нас голосования по почте, вплоть до почты электронной. Не дай бог, конечно…

Впрочем, глядя на происходящее в Америке, начинаешь гордиться родным отечеством, ибо многие наиболее тупые методы и последствия фальсификаций, вроде пачек бюллетеней в мусорниках или голосования 102%-ми от числа избирателей на округе, в Украине, в отличие от Америки, уже давно не применяются. У нас уже более «тонкие» методы…

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С другой стороны, в Америке пока что остается надежда на объективные и справедливые суды. В Украине на такую «роскошь» рассчитывать не приходится. Впрочем, как знать: буквально накануне выборов в Штатах имел место скандал вокруг изменения состава Верховного суда, в котором Трамп обеспечил свое большинство. И это до боли знакомо, ибо в Украине все органы власти, включая судебную, формируются по квотному принципу между различными политическими группировками, часто почти не отличимыми от группировок криминально-мафиозных.

Впрочем, с судами все тоже непросто и запутанно. Если в Филадельфии, ключевом городе колеблющегося штата Пенсильвания, подсчет голосов, поданных по почте, был решением суда остановлен, хотя часть их уже была посчитана, то в штате Мичиган суд юристам Трампа в удовлетворении этой просьбы отказал. Америка — это таки федерация, где каждый штат имеет свои особенности в законодательной и судебной системах, не говоря уже о силе тех или иных групп влияния.

В целом, на момент написания этого материала стало совершенно очевидным, что подсчет голосов в Америке — это надолго. В некоторых штатах заявляют, что считать будут еще долго и нудно. В частности, в Джорджии обещают это сделать через 10 дней.

Кажется, подобного в истории США еще не было… Зато это очень похоже на Украину, где уже две недели никак не могут подвести итоги местных выборов, и при этом идут закулисные торги, фальсификации, вбрасывания, суды с какими-то более чем сомнительными решениями и так далее. Но мы сейчас о Штатах…

Судя по настрою Трампа, выступившем с лозунгом «Stop the fraud!», то есть «остановить мошенничество!», просто так сдаваться он не будет. Кстати, несмотря на то, что буквально за сутки Трамп из победителя пока что превращается в проигравшего, нынешний пока еще президент США ведет себя бодро и спокойно. Он заявляет: «Мы победили, и вдруг всё изменилось. Это — большая фальсификация и воровство! Это большая фальсификация американских выборов. Я победитель этих выборов!»

Надо полагать, Трамп чувствует свою правоту, основанную на наличии у его команды информации о фальсификациях, которая может сработать в судах. На Трампа работает серьезная команда юристов во главе с небезызвестным Рудольфом Джулиани.

Дело идет к длительным пересчетам голосов, доказательствам фальсификаций, разбирательствам в судах. И чем это может окончиться, пока трудно спрогнозировать. По телеграм-каналам даже гуляет версия, что если будут доказаны факты системной фальсификации, то электорат отвернется от Демократической партии и чуть ли даже не разрушится американская двухпартийная система.

Подобные прогнозы пока что представляются слишком апокалиптическими. Достаточно вспомнить о коррупционном компромате относительно Байдена и его отпрыска, который, кстати, связан с Украиной и совершенно не отшатнул избирателя демократов. Правда, огромное падение рейтинга Байдена налицо: вместо обещанного демократами разрыва в 14-16%, мы уже несколько дней наблюдаем, как в результате более чем подозрительных маневров проценты Байдена кое-как превысили проценты Трампа в так называющихся «swing states», то есть колеблющихся штатах, да и то не во всех.

Даже если Байдену удастся стать президентом, его легитимность будет более чем сомнительной не столько из-за незначительного различия в процентах голосов, сколько из-за крайней сомнительности такой победы с учетом происходящего сейчас. И наоборот, отнюдь не симпатизируя Трампу, следует признать, что если Трампу все же удастся удержаться на второй срок, то его легитимность при той же мизерной разнице в процентах будет представляться куда более высокой как у индивида, сумевшего отстоять свой результат.

При этом вполне возможен переход некоторой части электората демократов к республиканцам, но тотальная потеря «ослами» своих приверженцев пока что представляется (анти)утопией. Тем более преждевременно говорить о развале двухпартийной системы Америки, которая выдерживала весьма мощные удары, например знаменитый «Уотергейт».

С достаточно высокой степенью вероятности можно прогнозировать, что пересчеты и суды продлятся до 14 декабря, когда коллегия выборщиков должна объявить имя избранного президента.

Электоральные нравы Америки

Известно, что выборы президента США проходят по достаточно сложной, можно сказать, архаичной непрямой системе через так называемых выборщиков от каждого штата. При этом каждый штат имеет определенное количество выборщиков, которое зависит от численности населения штата. Именно этим вызвано то обстоятельство, что кандидат может набрать голосов избирателей больше, но при этом совершенно законно проиграть выборы, как это и было в 2016 году, когда Хиллари Клинтон набрала на несколько миллионов голосов больше, но победил Трамп. Чтобы стать президентом, надо набрать не менее 270 голосов выборщиков.

При этом есть штаты, которые считаются заведомо синими (демократическими) и красными (республиканскими). Демократам нет особого смысла бороться за республиканские штаты, и наоборот. Например, наиболее населенный штат Калифорния, имеющий наибольшее число выборщиков количеством 55, изначально является демократическим, и Трампу, грубо говоря, там «нечего ловить».

Выборы-2020 лишь подтвердили такое деление Америки. Независимо от персоналий, их особенностей и предвыборных программ, за демократов преимущественно голосуют западное им северо-восточное побережья, а также крупные индустриальные центры северной части Штатов. За республиканцев голосует условная фермерская Америка, которая, впрочем, далеко не только фермерская. Это центр страны от Монтаны, Айдахо и Юты на западе до Миссисипи и далее на юг и юго-восток, где ранее были рабовладельческие штаты времен гражданской войны 1861-1865 годов.

Однако есть указанные «колеблющиеся штаты» (swing states), за которые обычно и ведется борьба между претендентами. Именно за эти штаты, точнее за часть их, продолжалась борьба на момент написания этого материала. Это Пенсильвания (20 выборщиков, подсчитано 89%, Байден — 49,5%, или 3 297 614 голосов, Трамп — 49,4%, или 3 290 788 голосов), Северная Каролина (выборщиков — 15, подсчитано – 94%,Байден — 48,7%, 2 655 383 голосов, Трамп — 50,1%, 2 732 084 голосов), Джорджия (выборщиков — 16, подсчитано — 99%, Байден — 49,4%, или 449 590 голосов, Трамп — 49,4%, или 2 448 492 голосов), Невада (выборщиков — 6, подсчитано — 84%, Байден — 49,4%, или 604 251 голосов, Трамп — 48,5%, или 592 813 голосов). Есть и другие проблемные с точки зрения результата штаты, но там картина не настолько острая.

Суть же проблемы состоит в том, что в целом ряде колеблющихся штатов Трамп уверенно побеждал, но вдруг стал катастрофически отставать, и это явление в СМИ связывают с началом вброса бюллетеней через проголосовавших по почте, которые во многих случаях оказались почти тотально за Байдена. Именно так Трамп буквально на глазах потерял результаты в штатах Висконсин, Мичиган и не только, соответственно, потерял и общий результат.

Уже понятно, что Трамп будет подавать в суд с требованием пересчитать результаты примерно по 5-7 штатам, и это займет вместе с судами около полутора месяцев. Словом, дай бог, чтобы все это уложилось в указанный срок до 14 декабря, на которое назначена коллегия выборщиков.

Ну, и чтобы это не окончилось побоищем на улицах между трампистами и байденистами, прецеденты чего уже были перед выборами.

Избирательные манипуляции made in USA: тупо, но работает

О том, насколько можно верить или не верить декларируемым результатам, свидетельствует информация, стекающаяся в американские СМИ и соцсети.

Сотрудник почтовой службы Мичигана сообщил журналистам о том, что их заставляют собирать бюллетени, отправленные уже после дня голосования (это нарушает законы штата). Но потом их отделяют от общей массы и ставят на них штемпели третьего ноября.

В сельских районах Аризоны, где голосует много сторонников Трампа, вместо ручек использовались маркеры. Потом под этим предлогом бюллетени были признаны испорченными. Но даже в таких условиях отрыв между кандидатами постепенно сокращается.

Победу Байдену в Мичигане принесли специальные участки для почтового голосования в Детройте — теперь они прославились на весь мир своим 100%-м результатом за демократов.

На эти участки не пускают наблюдателей, сотрудники избиркома баррикадируют окна досками и коробками из-под пиццы. И продолжают считать всё новые поступающие на грузовиках бюллетени. Если это правда, то о строгости отчетности вести речь не приходится. Даже в Украине такие вопросы решаются более цивилизованно, хотя и это не гарантирует от фальсификаций.

Очевидно, что говорить о легитимности таких выборов, тем более о доверии к ним не приходится.

Грубые, умышленные и системные нарушения начались буквально с самого начала голосования, и такое происходит не в первый раз В частности, отличился тот избирком в Филадельфии, который 8 лет назад выгонял наблюдателей Ромни на мороз, когда Ромни состязался с Обамой. Потом на 59 участках Обаме “нарисовали” красивый результат ровно в 100% голосов. В этот раз республиканским наблюдателям блокируют доступ на городские участки Филадельфии.

Еще раз оговоримся, что дело не в том, против кого направлены эти фальсификации — против Трампа или Байдена. Главное в том, что говорить о демократичности, прозрачности, просто честности таких выборов в «самой демократичной стране Америке» после этого как-то не комильфо!

Причём в тех отдельных случаях, где наблюдателей всё же пропускают, их ставят за специальную ограду очень далеко от столов с кипами бюллетеней. Поэтому никак проследить за честностью подсчёта голосов они не могут.

На территории участков вовсю идёт агитация за демократов: их баннеры вывешиваются на входе, агитационные брошюры за Байдена и Харрис раздаются избирателям. Те копируют дизайн бюллетеня — только из него специально исключаются фамилии Трампа и Пенса.

Филадельфия уже долгие годы славится нарушением избирательных законов и фальсификациями на выборах. В 2016 году четырёх сотрудников тамошнего избиркома осудили за вбросы бюллетеней. На прошлых выборах многие жители Филадельфии жаловались, что они голосовали за Трампа, а их голос учитывался за Клинтон. Это происходило на участках, оборудованных электронными машинками, которые несложно настроить “правильным” образом.

Теперь местные власти, похоже, идут ва-банк: тут и незаконная агитация, и нарушение прав наблюдателей, и почтовое голосование вплоть до шестого ноября. Демократы Пенсильвании делают всё возможное, лишь бы не допустить победы Трампа в этом ключевом штате.

Избирком Пенсильвании вообще особо отличился. Месяц назад многие участки для голосования были переименованы в “мобильные участки”, якобы для того, чтобы не пускать туда наблюдателей Трампа. Хотя непонятно, почему на немобильные участки пускают, а на мобильные не пускают. Такие «местные особенности» американского правоприменения вызывают вопросы не только в Украине, но даже в Сомали. Но теперь Пенсильвания пошла еще дальше в «торжестве демократии», и, по данным американских медиа, там теперь отказываются давать информацию о том, кто имеет доступ к бюллетеням, и местах, где те будут храниться. Естественно, что эта «хованщина» аргументируется соображениями безопасности, свободы волеизъявления и высокими демократическим стандартами.

В подобной ситуации в Украине какие-нибудь «наемные активисты» вынесли бы дверь избиркома, поскольку у нас имеются свои «национальные особенности волеизъявления». Но думается, что в обоих, американском и украинском, случаях не приходится говорить о демократических стандартах, даже о просто элементарной честности и порядочности

В знаменитом Лас-Вегасе, штат Невада, в мусорных ящиках можно было обнаружить бюллетени. Если это правда, то никакой строгой отчетности бюллетеней в Америке де-факто не существует. Заполнить и отправить по почте может кто угодно и сколько угодно бюллетеней. Кстати, это та самая Невада, в которой сейчас на полном серьезе идут бои между командами обоих претендентов, а в это время в уличных мусорниках валяются бюллетени, превращая всю эту титаническую борьбу за демократию и народовластие в дурно пахнущий во всех смыслах фарс.

Помнится, нечто подобное имело место в Украине во время скандально знаменитых президентских выборов 2004 года. Тогда бюллетени тоже находили на мусорниках, в туалетах и прочих неподобающих для волеизъявления местах. На сей счет и по поводу других злоупотреблений имел место грандиозный скандал. И хоть за это никого, насколько известно, не «посадили», но с тех пор такие позорные явления у нас вроде бы не наблюдаются, то есть, как минимум, наши махинаторы эти ошибки учли и подобных глупостей уже не делают. В отличие от Америки…

О «торжестве демократии» свидетельствуют и следующие данные о некоторых гражданах, включенных в списки для голосования и проживающих в Детройте и других населенных пунктах предположительно штата Мичиган, в частности, в городе Флинт.

Как видно из таблицы, один из избирателей якобы застал в тинейджерском возрасте Гражданскую войну между Севером и Югом, а остальные пребывали в таком же возрасте в 1916 году, когда трагической и таинственной смертью этот мир покинул гениальный и самобытный американский писатель Джек Лондон.

На ряде избирательных участков количество проголосовавших превысило списочный состав избирателей. В частности, в округе Ориндж, штат Флорида, явка превысила 102%, что, впрочем, объяснили сменой адресов избирателей. Напомним, что 102%-е голосование в интересах Януковича и регионалов стало в Украине в свое время поводом для громких скандалов, шуточек и разбирательств, в результате которых, насколько известно, наказание никто так и не понес, но более таких фокусов в Украине не было, по крайней мере, достоянием общественности они не становились. Америка от таких явлений еще не избавилась…

Своеобразный рекорд был установлен в округе Шивасси, штат Мичиган, где Байдену приписали лишний нуль в конце, и вместо 15 371 голосов получилось 153 710 бюллетеней. Эта цифирь попала в поле зрения общественности, и после непродолжительного скандала ее изменили на правильные данные, но Трамп и его юристы вполне ожидаемо намерены судиться за пересчет голосов в Мичигане, поскольку здесь буквально под самый конец подсчета голосов именно за счет пришедших по почте бюллетеней Байден неожиданно вырвался и обогнал Трампа с перевесом около 140 тысяч голосов. Как видим, цифры сопоставимые, и если в какой-то другой порции бюллетеней тоже «случайно добавили в конце числа лишний нуль», то именно это и могло стать «причиной победы». А Мичиган дает, между прочим, 26 голосов выборщиков…

К тому же, стало известно, что именно в Детройте, столице штата Мичиган, некий избиратель подал в суд иск с требованием проверить данные о том, что на этих выборах, по его данным, было 4788 двойных регистраций, 32 519 лишних избирателей, 2503 «мертвых душ».

А почтовые грузовики и на третий день после выборов продолжают везти на участки тонны бюллетеней, отправленных неведомо где, кем, когда и с какой целью, но в большинстве случаев, почему-то в пользу одной из сторон. При этом Почтовая служба Америки заявляет, что не справляется с доставкой, а потому продолжит эту доставку и далее, о чем сообщает CNN; в ряде штатов заявляют, что для окончательного подсчета голосов им нужна еще неделя и более. И все это на фоне наибольшего за 120 лет участия избирателей, достигшего почти 70%, что для довольно много для Америки с ее 328-миллионным населением, причем из примерно 160 миллионов, принявших участие в выборах, около 60 миллионов человек сделали это по почте, в том числе и досрочно, откликнувшись на призыв именно демократов сделать это в почтовом виде и не идти на избирательные участки из-за эпидемии. Очевидно, что почта просто не справилась с таким объемом доставок, и возник хаос, который является удобным обстоятельством для фальсификаций, особенно если верить, что наблюдателей одной из сторон на участки не допускают. Кстати, в Украине недопуски наблюдателей хоть и случаются, но это очень быстро становится достоянием общественности, и ситуацию урегулируют, а случается это нечасто, и уж во всяком случае, не в крупных городах.

Следует добавить, что в 44 штатах было подано более 400 судебных исков, связанных с избирательным процессом, что в истории США стало беспрецедентным случаем.

О многочисленных вопиющих нарушениях в ходе подсчета голосов можно говорить еще много, но на этом остановимся и подведем итог справедливым высказыванием из одного из модных сейчас телеграм-каналов: «Такой грязной кампании не было в США даже в фильме «Банды Нью-Йорка». Даже если это высказывание слишком эмоционально, то основания для такой формулировки имеются.

На этом фоне как-то инфантильно прозвучало заявление ОБСЕ, направившей на выборы своих наблюдателей. В ОБСЕ заявили, что выборы были конкурентными, но страна расколота, а доверие к выборам омрачают «безосновательные утверждения о систематических фальсификациях голосования». При этом американские медиа и соцсети содержат обратную информацию.

Демократия, говорите? А зачем она такая нужна!..

Кроме электоральных боев огромный удар по демократии был нанесен в информационной сфере. В медиа много говорилось том, что в ходе последних недель предвыборной кампании подконтрольные преимущественно симпатикам демократов социальные сети блокировали заявления Трампа, тогда как информация, исходящая от Байдена, блокированию не подвергалась.

Огромный скандал разразился 5 ноября в связи с заявлением Трампа о том, что организаторы выборов «подсчитывают недействительные бюллетени». В ходе брифинга Трамп заявил, что побеждает на выборах, если считать только «законные голоса». Он, помимо прочего, обвинил Демократическую партию и крупные СМИ в махинациях с бюллетенями и социологическими опросами. Справедливости ради, следует сказать, что Байден ранее призвал спокойно дождаться итогового подсчета всех голосов.

Пять крупных кабельных телеканалов (MSNBC, ABC, CBS, CNBC и NBC) США прервали это выступление Трампа, не показав его до конца и удалили его со своих интернет-ресурсов, мотивируя тем, что Трамп выдвигает бездоказательные обвинения в коррупционном и мошенническом характере выборов.

Несомненно, Трамп в присущей ему, далекой от изысканности и дипломатичности манере, высказался слишком грубо. Такое заявление в ранге действующего пока еще президента можно считать даже админресурсом, хотя и некритичным, если сравнивать с возможными фальсификациями выборов. Но динамика голосования свидетельствует о том, что обвинения Трампа, как минимум, заслуживают внимания. А главное, кто решил, правду или ложь сказал Трамп? Заявления о лжи Трампа со стороны медийщиков, дружественных оппонентам Трампа, являются такими же бездоказательными, как и бездоказательные заявления самого Трампа…

Впрочем, Трамп и Байден разберутся в конечном итоге сами, а нам следует сделать из этих выборов должные выводы.

Тот факт, что выборы проходили на фоне последствий эпидемии и сопутствующего экономического кризиса, падения экономики и доходов, роста безработицы обострил противостояние, равно как масштабные массовые протесты BLM и других протестных групп, а также общий, еще более углубившийся раскол страны не только по расовому признаку и приверженности к той или иной партии, но и по разлому углубляющегося имущественного и социального неравенства.

Для тех, кто не в курсе происходящего в Америке или находится в плену соответствующей пропаганды, отметим, что настроения в Штатах в политическом смысле неуклонно левеют и даже краснеют не в смысле цвета республиканцев, а в смысле роста популярности левых политических сил и взглядов. Зафиксированы факты, когда митинги социалистов и коммунистов в Штатах (а такие партии там имеются в значительном количестве) собирают десятки, даже сотни тысяч участников. И это в Америке, где слова «социализм», тем более, «коммунизм» еще недавно приравнивались чуть ли не к нецензурной ругани. Впрочем, это отдельный вопрос, в том числе, и о том, что в Америке понимают под социализмом.

Повторим, кто бы не победил в этих сумбурных разборках, эта победа будет с минимальным отрывом, а легитимность победившего будет весьма сомнительной. Особенно это касается Байдена, который получит «Америку Трампа». К тому же в ходе этих выборов проводились перевыборы части Конгресса, в результате чего республиканцы усилили свой контроль над Сенатом и увеличили представительство в Палате представителей

Один из важнейших выводов из выборов состоит в том, что в Америке продолжается кризис элит, причем в обеих партиях. При этом 74-летнему Трампу противостоит 78-летний Байден. В запасе у демократов есть 79-летний Берни Сандерс, считающийся чуть ли не радикальным коммунистом, хотя это явное преувеличение, поскольку Сандерс выступает за что-то вроде шведской модели, хотя ее применимость в Америке примерно такова же, как у диктатуры пролетариата. В свою очередь у республиканцев запасного лидера, способного заменить Трампа, вовсе не просматривается. Причем главная проблема обеих партий заключается скорее не только в кадровом голоде, но и в отсутствии идей, в идеологической пустоте, что во время обострения все социальных проблем свидетельствует о неадекватности всей политической структуры Штатов.

Однако, пожалуй, самым главным итогом этих выборов стали, образно говоря, предсмертные судороги демократии, ее дискредитация и профанация. Это в Америке, которая считалась твердыней демократии! Оправданно или нет — это уже другой вопрос.

И здесь нет особых причин для злорадства, которое кое-кто обнаруживает, если судить по различным пабликам. Судороги и несостоятельность демократии в Америке дает железобетонные аргументы тем в мире, кто хотел бы ее свернуть, установил диктатуру в том или ином виде. И это крайне опасно, ибо это будет означать сворачивание даже тех формальных прав и свобод, которые дает современное капиталистическое общество реального социального и политического неравенства, которое и без того неуклонно углубляется в последнее время во всем мире. Ко всему этому следует добавить как-то очень вовремя появившийся вирус, ставший основанием для беспрецедентного ограничения личных свобод по всему миру, прежде всего в так называемых развитых странах.

Все это очень опасно, особенно если вспомнить, что разочарование в демократии чревато эскалацией фашизоидных настроений и социальных явлений. Именно несостоятельность Веймарской республики, так сказать, демократический бардак в ней, привел к диктатуре Гитлера, а «разгул демократии» в России времен Ельцина закончился Путиным.

В этом смысле весьма показательными являются найденные случайно в интернете и приведенные ниже скрины переписки двух выходцев из бывшего СССР, которые, насколько можно понять, проживают в США и делятся своими впечатлениями от американских выборов.

Обращаем внимание на то, как эти (пост)советские люди оценивают саму организацию выборов в Штатах. Ведь если исходить из того, как описан процесс голосования, организовать фальсификации не слишком сложно без особых финансовых затрат, исключительно силами волонтеров, свято верующих, что, подыгрывая одной из сторон, они вносят вклад в священное дело торжества демократии.

Более всего следует обратить внимание на последний пост, в котором упоминаются 1993 и 1996 годы, которые гражданам Украины ничем особым не запомнились, разве только введением в 1996 году гривны, но это не о том.

Логично предположить, что пишущие — россияне, для которых эти годы как раз имеют особое значение. Поясним…

Не вдаваясь в подробности, осенью 1993 года в Москве был конституционный кризис, приведший к антиельцинскому путчу и окончившийся вооруженными столкновениями. С одной стороны, был тогдашний президент России Борис Ельцин и правительство во главе с Виктором Черномырдиным, символизировавшими «новую Россию» на основе капитализма, говоря точнее, на дерибане советского наследия и богатых ресурсов России. С другой стороны, тогдашний вице-президент и бывший герой Афганистана генерал Александр Руцкой, глава парламента Руслан Хасбулатов (чеченец по национальности), ряд других полузабытых уже персонажей, значительная часть депутатов Верховного Совета России (Думы и Совета Федерации тогда еще не было). Формально считается, что это была борьба между отживавшей советской и новой постсоветской моделями управления России, и это было так, но только частично. Во многом это был чистой воды антикапиталистический бунт против начавшегося дерибана России нарождавшимся крупным капиталом, интересы которого представляла власть во главе с Ельциным. Например, среди путчистов был такой в то время широко известный и колоритный персонаж, как генерал-полковник Альберт Макашов, который пользовался определенным авторитетом в армии и выступал с лозунгом «за Россию без сэра, пэра и хера!» (из песни слов не выбросишь). Путч хоть и пользовался определенной симпатией граждан, но Россия большая, а народ тогда был больше озабочен выживанием, поэтому серьезной поддержки по стране путч не получил, а иначе неизвестно, как бы пошла вообще история России. Подавление было кровавым, с танками, с сотнями убитых и раненых, и есть версия, что реальные масштабы гибели людей скрываются до сих пор. На самом деле, все было еще сложнее, но вдаваться в подробности не будем.

В свою очередь, 1996 год — это год второго избрания Ельцина на пост президента России, когда была искусственно создана альтернатива — Ельцин или восстановление «страшного большевизма в лице совершенно не страшного Зюганова». На самом деле, новонародившиеся русские олигархи боялись расстаться с награбленным и делали ставку на Ельцина, окружение которого использовало этот страх, чтобы второй раз усадить «Бориску на царство». Этот уродливый эпизод мутной истории российской запомнился «коробками с долларами», которые новоявленные российские нувориши носили в окрестностях Кремля, истеричный тур по России русской попсы в поддержку Ельцина под идиотским лозунгом «голосуй, а то проиграешь». Словом, то еще кино было, американский Голливуд давился от зависти в припадке творческой неполноценности…

Закончилось же, как известно, полнейшим разгулом олигархической «демокрастии», приведшей через 4 года к Путину, поскольку народ российский возжелал твердой руки…

Надеемся, теперь непосвященным станут понятными воспоминания автором этих скринов об указанных годах. Во всяком случае, иных объяснений придумать не получается.

Трудно сказать, насколько российский опыт можно транспонировать на Америку, поскольку страны эти слишком отличаются во всех смыслах. Но тот факт, что подобный нынешнему «разгул демократии» в Америке чреват дискредитацией и сворачиванием реальных демократических прав и свобод, является непреложным и в истории не раз подтверждавшимся. Авторы скринов это правильно отмечают.

И если, паче чаяния, подобные процессы пойдут в Америке, то соответствующая волна покатится по всему миру, разного рода авторитарные режимы получат дополнительные аргументы и стимулы…

И по миру может начать свое победное шествие такой себе «Адольф Пиночетович Путин»!