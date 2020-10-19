Don against Joe. Трамписты и байденисты уже стреляют друг друга

Главная » Политика » Don against Joe. Трамписты и байденисты уже стреляют друг друга Don against Joe. Трамписты и байденисты уже стреляют друг друга

Закрыть Отправить

Разгул демократии в Америке не только набирает обороты, но и обретает новые формы. Началось все, напомним, антирасистскими выступлениями BLM (Black lives matter) и люмпенскими погромами, которые кое-где от большого ума уже даже окрестили "социалистической революцией".Теперь же, в свете президентских выборов, которые пройдут 3 ноября 2020 года, Америка настолько раскололась в вопросе приверженности Трампу или Байдену, что отношения между сторонниками того и другого перешли в открытое противостояние, которое уже доходит до стрельбы на поражение и даже до смертельных исходов. Кажется, такого в Америке еще не было со времен Гражданской войны.

Страна в своих симпатиях расколота примерно пополам. Велика вероятность того, что одна из сторон не признает результаты выборов, чем это окончится — не может предсказать никто, и поступают сообщения о том, что полиция готовится к наихудшим сценариям уличных боев, причем в разных комбинациях: между сторонниками двух кандидатов и политических сил, между органами правопорядка и сторонниками одной или обеих сил. Ситуация тем хуже, что она уже «раскачана» беспорядками на расовой и социальной почве, длящимися с конца мая, информируют Экономические Новости.

Обострился вопрос с так называемыми свободными медиа. После публикации очередной порции компромата о коррупционных похождениях Хантера Байдена, сынка бывшего вице-президента и нынешнего кандидата на высший пост от демократов, популярные соцсети фейсбук и твиттер стали блокировать эту информацию как якобы «недостоверную» и «требующую дополнительной проверки», хотя объяснение здесь очень простое — эти соцсети открыто симпатизируют демократам и Байдену, а компромат на Трампа эти сети никогда ранее не блокировали.

Словом, Америка все больше погружается в раскол и хаос, теряя, как следствие, свое влияние в мире, поскольку Штатам сейчас уже явно не до геополитики. Это ведет к активизации других центров влияния, и если с с Москвой и Пекином это вполне ожидаемо, то проводимая в последнее время все более агрессивная и авантюрная политика режима Эрдогана вызывает растущее беспокойство.

Денвер, Колорадо. Портленд, Орегон. Далее — везде…

Читайте: Выборы в США: Байден назвал приоритеты для Украины в случае своей победы

Недавно в Америке произошло очередное убийство, на которое мало кто обратил внимание, потому что убийства там происходят очень часто, и это уже никого особо не интересует. Но это убийство находится как раз в контексте темы настоящего текста. В городе Денвер, штат Колорадо, проходило одновременно два митинга в одном месте. Одной группой митингующих составляли антирасисты из BLM (Black lives matter) и так называемые «антифа», которыми в Америке называют всех левых радикалов, хотя по поводу их левизны и того, что они и вообще в Америке понимают под политической левизной, есть много вопросов. Другая группа митинговала в поддержку Дональда Трампа. Между группами возникла частая в нынешние времена в подобных случаях потасовка. Один из сторонников Трампа защищался от оппонентов при помощи газового баллончика. На месте митинга с потасовкой производил съемку репортер местного телеканала, причем в сообщениях СМИ делается акцент на том факте, что телеканал этот либеральный, то есть, надо полагать, симпатизирует демократам и Байдену. Репортера сопровождал специально нанятый охранник при оружии. Сам факт того, что репортер телеканала работает под охраной, уже говорит об очень многом. Охранник попытался отобрать баллончик с газом, но получил в ответ оплеуху. Тогда охранник достал оружие и застрелил сторонника Трампа. Полиция задержала убийцу.

В этом скорбном сюжете, кроме прочего, есть одна важная деталь: и трампист, и убивший его охранник были белыми, то есть эту трагедию невозможно подвести под модную нынче расовую тему. Собственно, чего-то такого следовало ожидать: массовый деструктивный психоз, начавшийся в мае, прежде всего, на расовой почве, все более распространяется на другие сферы отношений в обществе, и общество все более поляризуется, превращаясь во враждующие лагеря.

И это уже не первый такой случай. В Портленде, штат Орегон, 29 августа так называемый активист «антифа» застрелил одного из участников митинга в поддержку Трампа. Убийца попытался скрыться, но полиция его задержала в другом штате.

Читайте: Трамп заявил о фальсификации выборов: 50 тысяч избирателей в Огайо получили ложные бюллетени

Чтобы не складывалось впечатление, что возмутителями спокойствия являются только активисты «антифа», следует отметить, что сторонники Трампа, выступающие за наведение в стране порядка, тоже не являются образцом примерного поведения. В убийствах они вроде пока не замешаны, по крайней мере, такой информации найти не удалось. Но очень часто они ведут себя буйно и любят забрызгивать окружающих содержимым баллончиков с перцовым газом или краской.

Стычки на улицах Америки между симпатиками двух лагерей становятся все более частыми и ожесточенными. А в стране, где свободно продается нарезное, огнестрельное, автоматическое, многозарядное, то есть настоящее боевое на выбор, оружие, такие стычки при дальнейшей эскалации страстей почти неизбежно приведут к перестрелкам более крупного масштаба и многочисленным человеческим жертвам. И здесь даже американская полиция, известная своей жестокостью, не станет спасением, поскольку, повторим, на руках у населения находится настоящее боевое оружие, причем количество единиц едва ли не превосходит количество населения.

Доходит до курьезов. Есть данные, что в США есть много любителей советско-российского автомата Калашникова в различной модификации. Эти автоматы закупаются частными американским компаниями и находят сбыт в Штатах. Якобы в Америке существуют даже некие «клубы почитателей» этого оружия, члены которых гордятся приобретением «нового калаша»…

Это штрих, но весьма показательный в том смысле, что боевого оружия в Америке — завались, и какого хочешь, по крайней мере, стрелкового. Он является лишним свидетельством того, что по мере обострения социальных противоречий и отношений между враждующими симпатиками разных лагерей, а также между активистами радикальных движений и сторонниками восстановления порядка, ситуация может окончательно выйти из-под контроля.

Американская же пресса констатирует нарастание и ожесточение таких стычек. В частности, The New York Times отмечет, что за последние несколько месяцев противоборствующие группы столкнулись по всей стране на фоне расовых волнений и приближающихся выборов.

Крайне тревожные перспективы

Крайне тревожная, даже опасная ситуация складывается потому, что явной и убедительной победы не сможет получить ни одна из сторон. В своих симпатиях Америка разделилась примерно поровну. Поэтому электоральный результат кандидатов скорее всего будет отличаться незначительно, что даст основания для обвинений в подтасовках и фальсификациях. Ситуацию еще более обострит архаичная и несовершенная система президентского голосования через представителей-выборщиков от штатов, количество которых зависит от электорального веса того или иного штата, поскольку, напомним, в США выборы президента являются непрямыми.

Поэтому нынешние стычки между трампистами и байденистами, которые уже сейчас приводят к смертоубийству, после выборов могут привести к гражданскому конфликту, сравнимому с Гражданской войной 1861-1965 годов. Особенно если одна из сторон не признает выборы, а предпосылки для этого, повторим, имеются. Поговаривают даже о развале США, хотя такой сценарий пока что представляется маловероятным.

Однако деструктивный психоз и хаос могут быть впечатляющими, о чем свидетельствует движение Black lives matters и присоединившиеся к ним «антифа». Положение усугубляется эпидемией, ростом безработицы, падением экономики и доходов, неопределенностью, а также огромным количеством стрелкового оружия на руках, продажи которого за время пандемии, кризиса и беспорядков, начавшихся в мае, резко возросли.

Если проиграет Байден, может начаться масштабный бунт, поскольку демократов поддерживает наиболее «буйная» часть американской улицы в лице все тех же Black lives matters и присоединившиеся к ним «антифа». Если же Байден выиграет, но с этим не согласятся Трамп и трамписты, то все те же Black lives matters и «антифа» выйдут на защиту результата Байдена. По крайней мере, именно такие прогнозы дают американские медиа.

Роль американских так называемых левых в лице Black lives matters и особенно «антифа», которые числятся то ли анархистами, то ли вообще непонятно кем и чем, все более вызывает вопросы по поводу их реальной левизны. А точнее, вопросов уже нет в том смысле, что налицо люмпенский бунт и полное отсутствие левизны или хотя бы сколько-нибудь внятной социальной программы, которую за весьма продолжительное уже время бунтов уже можно было бы сочинить и где-нибудь опубликовать. В социально-классовом отношении республиканцы и демократы ничем не отличаются, это партии крупного олигархического капитала, сросшегося с американским государством, собственно, ставшего этим государством. Трамп манипулирует консервативными ценностями, живучими в части американского общества. В свою очередь, демократы взяли на вооружение, в том числе в электоральных целях, манипуляции левыми лозунгами, направляя социальный протест в нужное им в предвыборных целях русло, в частности, против Трампа и его сторонников, чем левая идея и политическая левизна дискредитируется вообще. Впрочем, это отдельная тема.

А раскол внутри Америки углубляется. Доходит до того, что из-за противоречий в политических пристрастиях распадаются семьи, коллеги перестают общаться, даже хозяева магазинов отказываются обслуживать постоянных клиентов, если те высказались неодобрительно о политическом кумире владельца лавки, закусочной, парикмахерской.

Never make America great again?..

Все эти внутренние расколы только ослабляют Америку, в результате чего говорить о сугубо американском доминировании в мире становится все более проблематично. Ползучая утрата Штатами гегемонии в мире становится все более видна невооруженным взглядом. Не вдаваясь в подробности о том хорошо это или плохо, констатирует лишь сам факт этого.

Напомним, что главным электоральным лозунгом Трампа было на выборах 2016 года и остается сейчас «сделаем Америку снова великой», Трамп добился определенных результатов внутри страны в виде возврата некоторой части производств в Америку, роста занятости и благосостояния рядовых американцев. В подробности того, за счет чего и как это было достигнуто, вдаваться не будем. Возможно эти успехи у Трампа продолжили бы осуществляться в жизни, если бы не эпидемия и кризис.

Но в международном плане величия у Америки изрядно поубавилось. Вот только краткий перечень международных поражений Вашингтона. Америка ушла из Афганистана, так и не добившись своего и заключив более чем сомнительный договор с талибами, фактически сделав бессмысленной 20-летнюю кампанию в этой стране. Америка уходит из Ирака, откуда ее фактически выдавливает Тегеран и даже иракцы. Точно так же Америка уходит из Сирии, оставив ее триумвирату в лице Москвы, Ирана и Турции. При этом Америка предательски бросила на произвол и под удары Эрдогана сирийских курдов, которые внесли огромный вклад в победу над Исламским государством.

Америка фактически никак, кроме заявлений, не реагирует в ответ на авантюристическую политику режима Эрдогана в Турции, которая является членом НАТО.

Конфликт с Грецией, Францией и другими странами вокруг месторождений нефти и газа в восточном Средиземноморье. Америка достаточно вяло реагирует вмешательство Эрдогана в конфликт в Ливии, а также в нынешний армяно-азербайджанский конфликт, способный поджечь весь Кавказ и Ближний Восток.

Разборки США с Китаем и выход Вашингтона из «ядерной сделки» с Ираном, против чего выступила вся Европа, в конечном итоге, положение Америки в мире пока что не усилили.

Конечно, нельзя сказать, что причиной утраты указанных позиций в мире стал исключительно указанный раскол внутри Америки, ибо таких причин много. Но раскол неуклонно ослабляет Америку и является фактором утраты ею глобальных позиций.