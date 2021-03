Война за «Мотор Сич». Страдает опять Украина

Главная » Экономика » Война за "Мотор Сич". Страдает опять Украина Война за "Мотор Сич". Страдает опять Украина

Закрыть Отправить

Запорожское авиадвигательное предприятие "Мотор Сич" стало мотором в глобальных разборках США и Китая. В числе главных пострадавших, как и водится, оказалась Украина.

Впрочем, Украина, точнее ее предыдущие власти, сами виновны в том, что страна может лишиться одного из ведущих мировых производителей авиадвигателей, информируют Экономические Новости.

20 марта Шевченковский районный суд Киева принял решение о наложении ареста на целостный имущественный комплекс и 100% акций АО «Мотор Сич».

По результатам судебного рассмотрения имущество передано в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) с обязательным определением управляющей компании, имеющей государственную форму собственности. Согласно опубликованных данных СБУ, Главное следственное управление СБУ осуществляет досудебные расследования по «Мотор Сичи» по двум направлениям. Первый — по признакам преступлений, предусмотренных статьями 14, 15, 111 и 113 Уголовного кодекса Украины (относительно диверсионной и подрывной деятельности в пользу РФ). Второй — по признакам преступлений, предусмотренных статьями 209, 212, 233 и 364 Уголовного кодекса Украины. В нем исследуются возможные нарушения законодательства при первичной приватизации и последующей незаконной концентрации акций.

В государственном концерне «Укроборонпром» готовы взять в управление активы компании «Мотор Сич», имущество которой арестовано. Об этом сообщил генеральный директор «Укроборонпрома» Юрий Гусев. Он рассказал, что уже направил письмо об этом в АРМА. Гусев обещает, что концерн сможет сохранить потенциал «Мотор Сичи». Сохранение компании он считает «вопросом национальной безопасности».

Читайте: Очередной локдаун может добить креативную индустрию Киева, - Ткаченко (ВИДЕО)

Введение в контекст

Сначала предприятие по непонятным, похоже, коррупционным причинам было приватизировано, а затем продано китайскому «инвестору», имеющему, по некоторым данным, весьма мутную репутацию даже у себя на родине. Затем выяснилось, что за всем этим может стоять Москва, заинтересованная в уничтожении предприятия. Впрочем, в том же возможно заинтересованы и Штаты. И все они уже добились в этом определенных «успехов»: по некоторым данным, из-за скандала вокруг «Мотор Сичи» турки якобы уже отказываются от запорожских двигателей для своих беспилотников, в результате чего предприятие теряет существенную часть с таким трудом найденного рынка сбыта, долженствовавшего заменить утрату после 2014 года российских потребителей.

Но если Америке объективно выгодно, чтобы «Мотор Сич» просто исчезла, поскольку она очень мешает и беспокоит американцев, то Москва и Поднебесная очень заинтересованы перед уходом предприятия в небытие получить бесплатно или за малый прайс патенты, конструкторскую документацию, ноу-хау и технологии, которые являются собственностью Украины и переданы «Мотор Сичи» в безвозмездное пользование на десятилетия.

Читайте: В Китае будут наказывать за слишком большие порции еды

Сам факт того, что в разборки вокруг «Мотор Сичи» в том или ином виде включились все три мировых гегемона, ярчайшим образом свидетельствует, что предприятие имеет огромное значение в глобальном смысле. Но отечественная власть озаботилась проблемой только сейчас, когда сначала предприятие оказалось проданным китайским бизнесменам, к тому же, с сомнительной репутацией, затем началось мощное давление американцев с целью не допустить перехода наших технических разработок в руки китайцев, и наконец, в ответ на угрозы китайцев судебными исками на неадекватные суммы, исчисляемые в миллиардах долларов. Но даже эти действия отечественной власти являются реактивными, несамостоятельными, а часто вызывающими огромные сомнения в адекватности тех, кто их совершает.

Поэтому приходится продолжать тему, начатую более двух лет назад материалом «Мотор Сич выбросили в пропасть» и продолженную недавно очерком «Мотор Сич»- бриллиант отечественного машиностроения практически утрачен для Украины».

Ситуация крайне отягощается тем обстоятельством, что Китай является крупнейшим торговым партнером Украины. Прежде всего, Китай покупает в огромных количествах украинскую сельхозпродукцию, главным образом, кукурузу, сою и другие зерновые и бобовые, а также руду, металлы и ряд других товаров. От дальнейшего сотрудничества с Поднебесной критически зависит ее платежный баланс Украины, вообще ее финансово-экономическое состояние. Словом, побить горшки с Поднебесной — это последнее, что Украине сейчас надо.

Краткое содержание предыдущих серий

Перипетии скандала вокруг «Мотор Сичи» подробно излагались по указанным выше ссылкам, поэтому глубоко вдаваться в них не будем, но краткое либретто изложить следует для лучшего понимания нынешнего обострения. К тому же, за последнее время стали известны некоторые новые подробности, которые позволяют дополнить картину и посмотреть на ситуацию несколько под другим углом зрения.

До 2014 года предприятие «Мотор Сич» считалось вполне успешным. Предприятие поставляло авиадвигатели и услуги по их ремонту и модернизации более чем в 100 стран мира, но главным и наиболее емким рынком сбыта была, несомненно, Россия. Численность работающих на предприятии в 2013 году доходила до 29 тысяч. Выручка в 2013 году превысила 1 млрд долларов при операционной прибыли — около 270 млн долларов.

Это позволило заняться глубокой модернизацией советского вертолета Ми-8 с целью создания отечественного вертолета Ми-8МСБ. Следует отметить, что прототип для модернизации был избран не случайно, поскольку МИ-8 считается самой массовой, а также одной из наиболее надежных и удачных машин в мировом вертолетостроении двойного применения, поскольку используется как военный транспортно-боевой вертолет и как аварийно-спасательный, и в гражданских целях. Собственно, такой подход «Мотор Сичи» не стал оригинальным: в России в создании новой машины этого класса также пошли по пути модернизации старого доброго Ми-8 и его штурмового варианта Ми-8МТШ до уровня моделей Ми-8 АМТ (МТВ), Ми-171 (Ш), Ми-172 и так далее.

Словом, прототип для развития отечественной вертолетной отрасли был выбран разумно, тем более что двигатели для российских вертолетов поставляла именно «Мотор Сич». Но Украина не производила редукторы и лопасти винтов, и предприятие из своих средств инвестировало в налаживание их производства в надежде на получение государственных заказов на отечественные вертолеты. Кроме того, необходимо наладить в Украине производство планеров вертолетов, авионики и ряда других комплектующих, многие из которых поставлялись из России и теперь по понятным причинам стали недоступными. Разворачивание этих производств позволило бы создать тысячи рабочих мест в высокотехнологичной сфере и нарастить экспорт продукции с высочайшим уровнем добавленной стоимости. Как остроумно заметил бывший глава компании «Укрспецэкспорт» Сергей Бондарчук, килограмм зерна на экспорт стоит 20 центов, а килограмм авиационного двигателя — 4000 долларов.

В связи с этим, вопрос к власти Порошенко и к уже нынешней Зе-власти: почему с началом конфликта программа создания украинского вертолета не была поддержана государством, хотя в этом появилась архипотребность в связи со старением вертолетного парка, а также из-за потерь машин, в том числе безвозвратных в условиях вооруженного конфликта? Можно сколько угодно и вполне справедливо обвинялть бывшего директора и собственника Вячеслава Богуслаева 1938 году рождения, которому уже перевалило за 80 лет, в том, что он сначала, как говорится, «на мутняках» приватизировал стратегическое предприятие, вывел акции в оффшоры, а затем продал китайской компании, к тому же, имеющей сомнительную репутацию и более чем сомнительные намерения в отношении «Мотор Сичи». Но где было государство, конкретные чиновники, включая высших должностных лиц, которые должны были поддержать производство государственными деньгами, но при этом навести порядок, заставить предприятие работать на интересы страны, тем более во время конфликта? Вместо этого, со стороны прошлой и нынешней власти налицо наплевательское отношение, и возникает вопрос: это преступная халатность или та самая «зрада»?..

Тяжелые времена для предприятия наступили с 2014 года из-за запрета сотрудничать с Россией, которая, повторим, была главным рынком сбыта продукции и услуг предприятия. По ряду оценок, выручка предприятия при этом обвалилась на две трети. Численность персонала пришлось сократить на треть. Госпрограмма по созданию украинского вертолета оказалась пустыми лозунгами на бумаге, как и подавляющее большинство всех этих «программ». Встал вопрос о закупке вертолетов иностранного производства, в частности Министерством внутренних дел — вертолетов Airbus в количестве 55 единиц на сумму 18 млрд гривен. В Беларуси был национализирован Оршанский авиаремонтный завод в Витебской области, в который «Мотор Сич» вложила более 16 млн долларов инвестиций.

Предприятие «Мотор Сич» пошло на дно, и его надо было спасать. По признанию Богуслаева, еще в 2016 году 75% акций предприятия были проданы Beijing Xinwei Technology Group и ее дочерней Skyrizon, причем проданы они были оффшорными компаниями, на которые эти акции были выведены.

В июле 2017 года СБУ возбудила уголовное дело, а в апреле 2018 года по ходатайству следствия суд наложил арест на акции «Мотор Сичи» с целью их сохранения как вещественных доказательств.

Причем СБУ «шьет» не просто экономическое преступление, а преступление государственное. В решении суда от 7 сентября 2017 года об аресте акций «Мотор СИчи по ходатайству СБУ говорится следующее: «Досудебным следствием установлено, что с 2016 года неустановленными лицами из числа нынешних и бывших должностных лиц и конечных бенефициарных собственников ПАО «Мотор Сич», действовавших по предварительному сговору, с целью ослабления государства путем разрушения указанного предприятия совершили ряд юридических актов купли-продажи контрольного пакета акций товарищества в пользу иностранных компаний, которые имеют намерение переместить активы и производственные мощности товарищества за пределы Украины, что приведет к ликвидации и уничтожению предприятия».

Кроме того, напомним, к вопросу активно подключились американцы, которые оказали и продолжают оказывать на украинскую власть сильнейшее давление с тем, чтобы предприятие и технологии, которыми оно располагает, никоим образом не попали в распоряжение китайцев.

В результате, отношения Украины и Китая начали портиться, Украина всячески препятствовала полному переходу предприятия под контроль китайцев.

В сентябре 2020 года незадачливые китайские инвесторы подали в международный арбитраж иск против Украины на сумму 3,6 млрд долларов. Тогда же выяснилось, что на стороне китайцев выступает харьковский бизнесмен Александр Ярославский и его холдинг DCH.

Появилась также информация о том, что китайцы увеличили сумму иска до 5 млрд долларов. Более того, есть версия, что завод китайцам уже не особо нужен, и они готовы «взять деньгами», но побольше. Указанные выше суммы якобы намного больше того, что они потратили, хотя не факт, что арбитраж им присудит именно эти сумму, а решение арбитража по взиманию с Украины присужденных исковых сумм удастся выполнить.

29 января 2021 года указом Зеленского было введено в действие решение СНБО о введении персональных санкций против гражданина Китая Ван Цзина, основного акционера компаний-покупателей «Мотор Сичи» — Beijing Xinwei Technology Group и Beijing Skyrizon. Санкции также введены против компаний Skyrizon Aircraft Holdings Limited, Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd, Beijing Xinwei Technology Group Co Ltd., которые предположительно в совокупности выкупили 75% акций «Мотор Сичи».

Несколько ранее против китайцев ввели санкции США. Санкции Украины были своего рода реакцией на действия «старших заокеанских товарищей» из Америки, которые изначально выступали резко против приобретения китайцами «Мотор Сичи».

«Инвестор» Ваня родом из Китая…

В настоящий момент в Украине запускается процесс национализации предприятия. Причем на национализации — опять-таки! — настаивают американцы, являющиеся, как известно, ортодоксальными сторонниками частной собственности. Впрочем, есть версия, что имеет место многоходовка, в результате которой предприятие будет передано другому инвестору. От себя отметим, что из всего этого непонятно, что же все-таки будет с самим уникальным предприятием, которое даже сейчас, находясь в критическом состоянии, играет важную роль в экономике и обороне страны, о чем далее.

О подготовке законопроекта о национализации «Мотор Сичи» заявил глава фракции «слуг народа» Арахамия. В профильном комитете Рады, а затем на СНБО этот вопрос рассматривался с участием Богуслаева. В ходе этого стали выясняться интересные подробности. Подробности эти не в пользу продолжения сотрудничества по «Мотор Сичи», как минимум, с указанными китайскими компаниями. Более того, жесткая постановка вопросов китайскими властями о «защите интересов в китайских инвесторов в Украине» в свете этой информации также выглядит, скажем так, чрезмерной в виду определенных «особенностей» этих инвесторов.

На заседании СНБО 4 марта Богуслаев поведал «городу и миру», что китайские инвесторы, по его мнению, таковыми не являются.

«Никакого договора об инвестициях со стороны китайских товарищей – нет. Они нас обманули. Нет китайских инвесторов и китайской инвестпрограммы. Обещания есть: в договоре приобретения акций записано, что 2018 году должны 100 миллионов долларов и 150 миллионов — всего 250 млн. Ни копейки!» — заявил бывший собственник «Мотор Сичи» Богуслаев, сохраняющий пока еще на предприятии влияние и должность президента компании.

Кстати, если Богуслаев говорит правду, и в договоре о приобретении акций были заложены обязательства китайцев внести инвестиции, но это не сделано, это может быть хорошим аргументом против китайцев в тех самых судах, которыми китайцы угрожают. Правда, есть нюанс: это был договор с некими оффшорками, на которые были выведены акции и у которых акции покупались китайцами. если же Украина национализирует предприятия, то ситуация существенно запутывается. Впрочем, это вопрос к юристам…

По словам Богуслаева, он регулярно проводит телемосты с китайскими партнерами и якобы призывает их не нарушать украинское законодательство.

Также есть данные, что существует договор займа, по которому «Мотор Сич» должна вернуть в 2026 году 100 млн долларов. Этот кредит выдавался китайской стороной якобы под 0,3% годовых и был направлен на закупку оборудования для производства лопастей вертолетов, то есть на реализацию программы по созданию отечественного вертолета. Отметим, что вся эта информация «гуляет» по сети на уровне анонимных инсайдов, и относиться к ней надо осторожно.

Выступая на СНБО, Богуслаев заявил, что и он, и профсоюзы, поддерживают решение президента и «надо кончать бардак». То есть, «кончать» тот самый «бардак», виновником которого является сам Богуслаев, который и втравил предприятие в эту аферу с китайцами!

Но при этом Богуслаев заявил, что он категорически против национализации предприятия, по причине того, повторим, что в этом случае он окончательно утратит влияние на предприятии. Богуслаев полагает, что с китайцами надо договариваться, что где-то правильно, поскольку нельзя, повторим портить отношения с Поднебесной, и следует перевести конфликт с межгосударственного, к чему нас толкают американцы и агенты внешнего управления, на уровень спора хозяйствующих субъектов. Другое дело, что «договариваться» не исключает национализацию, по нашему скромному разумению…

Кроме того, появились данные, что китайские «инвесторы» покупали «Мотор Сич» за деньги, полученные в кредит в государственном банке Китая. Но покупка акций «Мотор Сичи» было не самой большой тратой китайских бизнесменов, поскольку 2,5 млрд долларов были взяты в кредит под строительство предприятий в самом Китае, на которых должна была выпускаться продукция на основе технологий и конструкторской документации, полученной в Запорожье.

Таким образом, все более подтверждается версия о том, что китайцы покупали предприятие не для инвестиции и развития производства, а для того, чтобы получить доступ к конструкторской документации, ноу-хау, технологиям «Мотор Сичи», а производство развернуть на территории Китая.

Поскольку китайским дельцам так и не удалось взять под контроль предприятие, то повисло в воздухе и все остальное. Соответственно, возникли проблемы с возвратом кредитов государственным банкам Китая.

Очевидно, что о китайских инвестициях в такой ситуации вообще говорить бессмысленно. В этом смысле, где-то прав Богуслаев, когда на повышенных тонах предупреждает, что в случае национализации расплачиваться с китайцами будет государство, то есть налогоплательщики. Подчеркнем только, что аферу с этими китайцами затеяло не государств,о а Богуслаев.

Кстати, на тему о том, на какую сумму раскошелились китайские дельцы, в сети ходит неофициальная информация следующего содержания. Якобы Богуслаев продал китайцам 74% акций за 575 млн долларов. Кроме того, китайцы якобы потратили 100 млн долларов на «отступные» «Укроборонпрому», еще 100 млн — на упоминавшийся кредит «Мотор Сичи» под символические 0,3% годовых, но эта сумма должна быть возвращена в 2026 году.

Вполне возможно, что именно так все и было, потому что очевидно, что такие предприятия «просто так» не продаются и не покупаются, даже если их перед этим «прихватизировал» какой-нибудь Богуслаев. В этом смысле умиляет тот факт, что одна часть должностных лиц времен Порошенко, скажем так, не слишком сопротивлялась продаже предприятия, скорее всего, именно из шкурных побуждений. В то же время, другая часть должностных лиц, также не чужих Порошенко, в частности, в лице функционеров СБУ, уже в 2017 году, как сказано выше, возбудила уголовное дело, причем, повторим, не по экономическим статьям, а по подозрению в совершении государственного преступления. Правда, существует вполне правдоподобная версия, что к возбуждению уголовного дела и вообще к торможению сделки функционеров времен Порошенко принудило давление «старших американских товарищей», которые имели, по слухам, серьезное влияние и на СБУ.

В результате, покупка предприятия обошлась китайцам где-то до миллиарда долларов, и примерно в такую же сумму «Мотор Сич» оценивают эксперты. Отметим, что речь идет о самом предприятии, но не о интеллектуальных правах на конструкторские разработки, которые, по счастью, остались у государства, а «Мотор Сич» только имеет право их использовать, каковое право можно, строго говоря, и отобрать, о чем далее. Таким образом, указываемые 3,5 млрд или даже 5 млрд долларов, которые китайцы заявляют в исках к Украине, являются суммами несуразно огромными.

Что же касается собственно «китайских инвесторов», тяжкой участью которых озабочены приверженцы капиталистических ценностей, выдающие за «священную корову» любую так называемую инвестицию, то благонамеренность и деловая репутация этих инвесторов оказалась весьма сомнительной. По крайней мере, такие выводы можно сделать из исследования, которое в сентябре 2020 года опубликовал директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

Оказывается, «китайские инвесторы» сами находятся на грани банкротства и являются финансово несостоятельными. Ссылаясь на даные Шанхайской биржи, Бадрак утверждает, что компания Beijing Xinwei Technology Group уже три года является убыточной, а активы и корпоративные права ее собственника находятся в залоге у ряда банков или арестованы решениями китайских судов. По состоянию на конец сентября 2020 года долг китайской компании, которую здесь называют «потенциальным инвестором», превысил общий капитал в 9 раз.

Поскольку приведены данные последних трех лет, можно было бы предположить, что в состояние банкротства китайскую компанию завела сделка, связанная с «Мотор Сичью». Но эксперт Бадрак приводит другие данные, из которых следует общий, так сказать, аферистический характер деятельности китайской компании и ее владельца.

Оказывается, за владельцем группы компаний Ван Цзинем тянется шлейф нереализованных проектов, отдающих гигантоманией, переходящей в аферизм. В частности, Ван Цзиня связывают с проектом построения через Никарагуа канала из Антарктики в Тихий океан стоимостью 50 млрд долларов.

Кстати, такой проект действительно существовал около 10 лет назад и задумывался китайцами как вложение денег в инфраструктурный объект, долженствовавший стать конкурентом Панамского канала, находящегося под пожизненным контролем США. Лет этак 8 назад об этом даже приходилось писать как о примере того, как Поднебесная не просто выстраивает глобальную инфраструктуру, но и вытесняет Штаты из их «исконной вотчины», каковой издавна считается Латинская Америка, где, кстати, «гринго» повсеместно не любят. Тогда вышеуказанный Ван Цзинь выступал в роли «простого китайского миллиардера», которому китайские «партия и правительство» получили облегчить жизнь судам, толпящимся в очереди на проход Панамским каналом, а заодно — показать «кузькину мать» американцам. В Никарагуа, одной из беднейших стран, истерзанной многолетней гражданской войной, Ван Цзиня тогда чуть ли не национальным героем-спасителем объявили, поскольку предполагались огромные инвестиции, рабочие места и так далее. Правда, были и противники проекта из числа экологов и аборигенов-индейцев, предостерегавших от экологического ущерба проекта. Но, как видим, «что-то пошло не так», проект не состоялся, а сам Вань Цзинь получил огромный удар по деловой репутации, усугубленный тем, что официальный Китай своевременно открестился от этого проекта.

Любопытно, что в настоящий момент Ван Цзиню ограничен выезд из Китая, в китайских медиа он имеет репутацию «финансового мошенника и блестящего лгуна». Официальные же власти считают Ван Цзиня «гонконгским бизнесменом, который работает в Китае».

Все это к тому, что такой «инвестор», мягко говоря, особых дивидендов Украине и предприятию «Мотор Сич» принести не может, собственно, как и не может считаться инвестором. Более того, как справедливо отмечает эксперт, попытка «захода» на китайский рынок через бизнесмена Ван Цзина скорее создаст для «Мотор Сичи» проблемы, возможно, весьма серьезные.

Украина — не Россия, не Чехия и не Китай, или опять мы встряли куда не надо!

В этом смысле, не совсем понятны резоны китайских властей, которые позволяют Ван Цзину получать в государственных банках огромные кредиты на миллиардные в долларах суммы. Также непонятно, почему китайские власти так рьяно «вписались» за «права китайского инвестора», то есть за Ван Цзина, если даже на родине его репутация, мягко говоря, не блещет. Даже если исходить из известного принципа «наших обижают!», позиция китайских властей выглядит странно и объяснить ее можно разве только противостоянием со Штатами, которые давят на Украину, то есть дело уже не в «Мотор Сичи» и не в обиженном «китайском инвесторе», который скорее является проходимцем, а в геополитическом противостоянии между двумя мировыми гегемонами, в которое оказалась втянутой Украина из-за коррупции, продажности и просто наплевательства украинской «элиты» на все, что не касается личного обогащения.

Ведь первопричиной нынешних «трабблов» с китайцами и американцами, повторим, является то, что в свое время предприятие «Мотор Сич» вообще было приватизировано, к тому же по мутным схемам, а его акции были выведены в оффшоры при полностью наплевательском отношении чиновников. Это не значит, что если бы предприятие осталось в государственной собственности, ситуация на нем была бы лучше после 2014 года. Недавно приходилось писать о бедственном положении предприятия «Антонов» () и «Южмаш». Но если бы «Мотор Сич» оставался в государственной собственности, то, по крайней мере, Украина не встряла бы по этому поводу в роли известной «во всем виноватой невестки» в разборки между США и Китаем, что нам сейчас совершенно ни к чему по причине наличия целого вороха других проблем.

Более того, практика последних лет убедительно показала, что подобные предприятия, имеющие стратегическое значение, должны находиться если не в государственной собственности, то под жестким контролем государства. Трудно себе представить, чтобы в Америке тот же Боинг или Локхид были выведены в оффшор или даже в союзную Британию.

Еще интереснее с подобными вещами в Китае, о чем пишет экономист Павел Вернивский на своей странице в соцсетях, говоря о планах про национализации «Мотор Сичи»:

«Считаете, что государство поступило неправильно по отношению к китайским инвесторам в ситуации с Мотор Сич? Ну может эта информация откроет вам глаза.

В декабре 2020 Китай принял новые правила для иностранных инвестиций.

Все инвестиции связанные с военным производством, критической инфраструктурой, энергетикой и сельским хозяйством подлежат государственному надзору. Китай имеет право проверять, отклонять и даже наказывать иностранных инвесторов, если есть угроза для национальной безопасности…

Перефразирую. Если бы такое предприятие, как «Мотор Сич», было бы в Китае, то хрен бы кто позволил его продать иностранным инвесторам».

Кстати, указанным правилам для иностранных инвесторов в Китае посвящена специальная публикация в издании Вloomberg. Обращает внимание тот факт, что жесткие требования к инвесторам в Поднебесной действуют не только в военной промышленности, но также в энергетике, вообще в сфере инфраструктуры, а также в сельском хозяйстве. А теперь сравните с Украиной, где загибается энергетическое машиностроение и электростанции, где огромный сегмент энергетики может скупить на корню один олигарх, где собираются торговать налево и направо землей, вплоть чуть ли не вывоза плодородного слоя за кордон. В Поднебесной за такие «фокусы» вполне могут дать пожизненное…

Что же касается национализации предприятия, вокруг которой сейчас столько негодующего шума на тему утраты Украиной инвестиционной привлекательности, которой у нас отродясь не было, то можно привести два примера.

Прежде всего, в той же России Московский вертолётный завод имени Миля был приватизирован в 1990-х годах, но в 2000-х годах его волевым решением возвратили в государственную собственность. О национализации в Беларуси Оршанского авиаремонтного завода выше уже говорилось.

Допустим, Россия и Беларусь могут не нравиться в качестве примеров по причине своих политических устройств. Но можно взглянуть на пример авиапредприятия Aerovodohody в Чехии, которое было приватизировано и отдано инвестору в надежде на «честную и справедливую руку капитализма», которая поведет в светлое будущее это чешское предприятие по выпуску легких гражданских и учебно-боевых самолетов. Но после того, как инвестор передумал заниматься разворачиванием производства учебно-тренировочного и учебно-боевого самолета L-159, власти Чехии озаботились национализацией предприятия и поиском нового инвестора. Самый же «цимес» этой истории состоит в том, что не оправдавшим надежды инвестором оказался ни кто иной, как американский Boeing. Еще раз повторим, Чехия не побоялась «послать» по известному адресу «сам» американский Boeing, чтобы сохранить и развивать свое весьма скромное авиапроизводство.

А этом смысле, Украина имеет большее чем весомые основания для того, чтобы расстаться с китайскими дельцами. Правда, сделать это надо аккуратно, чтобы не испортить отношение собственно с Китаем, например, выплатив китайцам ту реальную сумму, которую они потратили на приобретение акций, а потом взыскать ее с Богуслаева, который отнюдь не беден, и взять с него есть что.

Китайский Ваня с русской балалайкой, на подтанцовке — Шура Ярославский

Возвращаясь собственно к китайцам и «Мотор Сичи», следует сказать, что выбор китайского партнера-инвестора Богуслаевым был осуществлен поистине идиотически, потому что никаких инвестиций от этого «инвестора» ожидать не следует по определению. И здесь возникает вопрос: а откуда вообще взялся этот инвестор? кто его подсунул Богуслаеву? Ответ на эти вопросы дает Бадрак, и ответ этот оказывается очень интересным…

Согласно той информации, которую дает Бадрак, здесь налицо как раз тот случай, когда может иметь место пресловутая «рука Кремля». Причем рука эта не мифическая, как это часто бывает, когда Путина от большого ума обвиняют во всем, вплоть до загаженного лифта на киевской Борщаговке. Здесь рука Москвы может быть вполне себе реальной, поскольку «Мотор Сич», с одной стороны, сильно мешает своим российским конкурентам, а с другой, наше предприятие обладает целым рядом разработок, которых российским конкурентам не хватает, в том числе, для выхода на китайский рынок и не только. Кстати, американцам «Мотор Сич» мешает примерно так же, о чем далее.

По словам Бадрака, прослеживаются давние контакты Ван Цзиня с Владиславом Сурковым, бывшим вице-премьером, а затем помощником Путина. Именно Сурков якобы способствовал продвижению бизнеса Ван Циня в России в виде создания в 2012 году совместного предприятия ООО «НИРИТ-СИНВЭЙ Телеком Технолоджи» (ООО «НСТТ») – российско-китайской компании, созданной для построения общероссийской сети профессиональной беспроводной связи на основе широкополосной мультимедийной 4G-системы транкинговой радиосвязи МАКВИЛ. У руководства компании в лучших путинских традициях стоят бывшие спецслужбисты, видать, крепко разбирающиеся в вопросах телекоммуникаций стандарта 4G и получившие в виду этого вкусную синекуру, а заодно, очевидно, негласную задачу «вертухайничать», надзирая за действиями «китайских товарищей».

Другое дело, если стоит вопрос об уничтожении «Мотор Сичи», в чем сходятся интересы, как Москвы, так и Штатов, с той лишь разницей, что Москве хотелось бы заполучить технически наработки украинской авиадвигателестроительной школы.

По словам Бадрака китайские инвесторы также имеют связи с приближенным к Путину российским олигархом Олегом Дерипаской.

Как это делается, хорошо видно на примере Запорожского алюминиевого комбината, который в 2000-х годах попал под контроль структур Дерипаски и фактически уничтожен.

По мнению эксперта, появление среди собственников «Мотор Сичи» возможных «агентов Кремля» вкупе с китайскими инвесторами с сомнительной репутацией и с тесными связями в Москве вполне могут привести к окончательному уничтожению предприятия с возможным выездом ряда ценных запорожских специалистов в российскую Уфу на аналогичное предприятие «Уфимское моторостроительное производственное объединение», где им дадут — можно быть уверенным! — достойную зарплату и хорошее жилье. По некоторых данным, в Уфе пытаются копировать запорожское производство, но не всегда удачно по причине отсутствия соответствующих кадров и технологий.

Здесь, кроме кадрового, есть еще один важный аспект — конструкторско-технологический. Дело в том, что «Мотор Сич» — это производственное предприятие, выпускающее серийную, мелко серийную, даже единичную продукцию, но не более того.

В свою очередь, разработкой, проектированием, сертификацией, передачей в производство авиадвигателей занимается технологически связанное с ним Конструкторское бюро «Ивченко-Прогресс», названное так в честь его основателя, равно как и основателя украинской школы авиадвигателестроения, советского конструктора, академика Александра Ивченко (1903-1968). КБ «Ивченко-Прогресс» до сих пор является государственным предприятием, именно это КБ, точнее государство Украина в лице этого КБ, является собственником конструкторской документации и патентов практически на всю ту продукцию, которую выпускает «Мотор Сич».

А дальше самое интересное. В 2005 году КБ и «Мотор Сич» заключили соглашение, согласно которому КБ передало заводу БЕСПЛАТНО на 60 лет право использовать конструкторскую и эксплуатационную документацию практически на всю линейку авиадвигателей.

Еще раз: на тот момент уже фактически частному заводу Богуслаева государство в лице КБ передало право бесплатного пользования всеми наработками отечественного авиадвигателестроения, являющимися интеллектуальной собственностью, без преувеличения, культурным «надбанням» Украины и ее граждан! Иными словами, Богуслаев и компания долгое время наживались, безвозмездно пользуясь интеллектуальной собственностью и не уплачивая ни копейки роялти, как это положено у так называемых «цивилизованных». Впрочем, ничего нового здесь нет, ибо известно, что все крупные отечественные капиталы нажиты на воровстве ресурсов страны, а также плодов труда, таланта, интеллекта поколений, преимущественно советского времени, но это отдельная тема.

Кто и как хочет использовать/уничтожить «Мотор Сич»

Собственно, теперь все становится на свои места. Получение под контроль «китайскими инвесторами» и дельцами, имеющими тесные связи с Москвой, позволят «слить на сторону» технологии в области авиадвигателестроения, поскольку «Мотор Сич» еще около 45 лет будет иметь право использовать наработки «на шару», конечно, если договор о передаче прав от КБ заводу не будет аннулирован. Но даже в случае аннуляции, очевидно, что с документации уже давно могли быть сделаны соответствующие копии. Собственно, сам завод «Мотор Сич» всем этим «инвесторам» уже будет не интересен…

Чем же завод в настоящий момент так важен для Украины, даже с учетом его бедственного положения? Равно как чем предприятие так интересно Москве, Китаю, собственно, даже Америке, что уничтожить его хотят только после того, как возьмут с него всю интересующую информацию?

Самое простое и логичное объяснение нелюбви американцев к «Мотор Сичи» хорошо известно. Это опасение, что авиационные технологии попадут в Китай, который вызывает у Штатов все большее беспокойство своим бурным экономическим, политическим и военным ростом, а на фоне этого растет противостояние Америки и Поднебесной. Но есть и другие мотивы, на которые указывает Бадрак.

Американцам сильно мешает «Мотор Сич», причем именно на китайском рынке. Дело в том, что Китай готов активно закупать только ту иностранную продукцию, которая прошла сертификацию в Поднебесной, а это процесс очень сложный и долгий. Например, Россия потратила 14 лет на сертификацию в Китае своего вертолета Ми-171. Американцы и европейцы также тратят на сертификацию аналогичной продукции до 15 лет. В то же время, заход «Мотор Сичи» на китайский рынок через партнерские отношения с китайскими компаниями теоретически дает возможность сократить сроки сертификации чуть ли не до 2 лет.

Здесь следует от себя заметить, что, несмотря на обострение отношений США и Китая, Америка отнюдь не намерена условно говоря «уничтожать» Китай. Вашингтон заинтересован в том, чтобы Пекин стал более сговорчивым, принял условия американской игры, в том числе, закупал американскую высокотехнологичную продукцию с высокой добавленной стоимостью. Ведь сейчас в торговых отношениях США и Китая существует огромный перекос не в пользу Штатов, которые, к тому же, все больше превращаются в сырьевой придаток Поднебесной, поставляя туда кукурузу и сою, а покупая продукцию с большой глубиной переработки.

Наконец, представляется, что перед тем, как уничтожить предприятие, американцы все же не прочь заглянуть в конструкторскую документацию, дабы поживиться там свежими для них идеями, поскольку значительный массив наработок может быть очень интересен даже для них. Не даром в медиа постоянно всплывают слухи о том, что американский делец и владелец частной скандально известной военной компании Blackwater Эрик Принс якобы мечтает создать на базе «Мотор Сичи» целый кластер, куда включить также Харьковский авиационный завод, а в перспективе — и завод «Антонов». Авиационное производство под флагом фактически охранной фирмы, каковой является Blackwater, это, конечно, отдает бредовостью, но поживиться ноу-хау американцы не против, а завод в этом случае, будет ожидать, по меткому выражению экономиста Алексей Куща, «медленная эвтаназия», ибо единственная страна, которой реально нужно предприятие «Мотор Сич» — это Украина и только Украина, и пока государство не займется этим серьезно, предприятию действительно грозит смерть.

Но куда более серьезный интерес к «Мотор Сичи» есть у китайцев и у Москвы. Причем интерес этот заключается как в уничтожении, так и в получении ноу-хау, то есть налицо такое себе «единство диалектически взаимосвязанных противоречий».

Сейчас много говорится о создании Украиной комплекса береговых крылатых ракет РК-360 МЦ «Нептун», разработанного киевским КБ «Луч» на базе советской ракеты Х-35. Будучи изготовленными в достаточном количестве и поставленными на боевое дежурство, эти комплексы основательно прикроют страну с юга, фактически простреливая всю азово-черноморскую акваторию. Кроме того, эта система может применяться против наземных целей. Пуск ракет может осуществляться с наземных и корабельных пусковых установок. Это очень нервирует Москву…

Кроме того, турецкие производители дронов вознамерились оснащать свои новые ударно-разведывательные оперативно-стратегические беспилотники Akinci запорожским двигателями АІ-450, разработанными для самолетов и вертолетов легкого класса. Следует напомнить, что в ходе конфликта в Сирии турецкие дроны очень сильно попортили нервы России. В ходе последнего армяно-азербайджанского конфликта вокруг Нагорного Карабаха беспилотники турецкие также показали свою высокую эффективность.

Правда, по последней информации, после нынешнего всплеска страстей вокруг «Мотор Сичи» турки якобы отказались от запорожского двигателя и намерены ставить свои агрегаты, о чем далее.

К тому же, Государственное КБ «Луч» намеревается разработать украинский вариант ударного беспилотника под украинскую же вертолетную ракету, который по все основным параметрам должен превзойти аналогичные турецкие дроны, а по цене будет существенно дешевле. Естественно, что этот дрон будет использовать запорожский двигатель. И это тоже очень нервирует Москву…

Бадрак полагает, что турецкий и китайский рынки сбыта могли бы вполне компенсировать утрату предприятием российского рынка.

Турция уже закупила партию двигателей АІ-450, а также заключила контракт на ремонт и модернизацию вертолетов Ми-17. Появилась информация о том, что Турция якобы готова закупать двигатели для крылатых ракет, в связи с чем Богуслаев был удостоен аудиенции у «самого» Эрдогана.

Что касается Китая, то он пока что размещать напрямую производство в Украине не спешит. Но перспективы и интерес есть и здесь.

В Китай поставляются запорожские двигатели. Есть информация о заинтересованности Китая в модернизации Ми-8 до уровня Ми-8МСБ, которые превосходят по параметрам российскую модификацию Ми-171. Программа китайского легкого учебно-боевого самолета L-15 оказалась критически зависимой от запорожского двигателя АІ-222-25, а попытки заменить его китайскими двигателями пока что остаются безуспешными.

Начатая в 2006 году программа китайского военно-транспортного самолета Xian Y-20 также существенно пробуксовывает. Кстати, в программе активно участвовало ГП «Антонов». Первоначально самолет рассчитывался под российский, фактически советский двигатель Д-30КП-2 1960-х годов разработки, который устанавливается на советском/российском среднем 40-тонном транспортнике Ил-76. Но этого мощности двигателя для 66-тонного Xian Y-20 не хватает, и в конце 2020 года его заменили на китайский WS-18, который был, скажем так, «передран» у General Electric, но по слухам и здесь у китайцев не все получилось. Запорожская школа авиадвигателей очень помогла бы товарищам из Поднебесной. Если предположить, что китайская машина с антоновскими корнями (которые даже по очертаниям видны!) была бы оснащена двигателями Д-18Т или их модификацией, которые устанавливают на Русланах и Мриях, то «китайский грузовик» летал бы, как ласточка, да еще и с большим запасом по тяге. Впрочем, это уже вопрос для специалистов…

Еще один проект, который сейчас находится в Китае в стадии разработки, это тяжелый вертолет — AHL (Advanced Heavy Lift). Разработка ведется совместно с Россией, но по ряду оценок, надежно работать он сможет только при установке запорожских двигателей.

Очевидно, что все вышеизложенное является неполной и, возможно, не совсем точной информации, поскольку такие данные обычно на заборах не публикуют, а к «сливам» в СМИ следует относиться с изрядной долей здорового скепсиса. Но даже из вышесказанного становится понятным, почему Москве, Пекину и Вашингтону было бы интересно заполучить запорожские ноу-хау, а само предприятие уничтожить тем или иным способом, чтобы не мешало и не угрожало своим фактом своего существования. Ведь какими бы ни были гениальными конструкторские разработки и запатентованные технические решения государственного КБ «Ивченко-Прогресс», без должной производственно-технологической и кадровой базы, каковой является «Мотор Сич», реализовать эти разработки будет некому и не на чем.

Что происходит? И что делать?

Но вместо ювелирно-точных действий по сохранению и развитию производства, а также по улаживанию конфликта с Поднебесной, пока что наблюдаются суета, пиар и реактивные движения власти на уровне известной «обезьяны с гранатой».

Скандал уже привел к утрате рынков и репутации, хотя менеджмент предприятия пытается ситуацию как-то загладить.

«Относительно событий, которые сегодня происходят вокруг «Мотор Сич», заявляем следующее: предприятие работает стабильно, в соответствие с законодательством Украины, и нет предпосылок для сбоев в рабочем ритме производства. Все обязательства по государственным оборонным заказам и внешнеэкономическим контрактам, как действующим, так и перспективным, будут выполняться в установленные сроки в полном объеме, а полученная прибыль — инвертироваться в перспективные проекты по разработке и производству новых авиационных двигателей, украинских вертолетов, лопастей несущего винта и другое», — такое объявление появилось на официальном сайте компании 1 марта 2021 года.

Но можно сколько угодно писать успокоительные посты в интернете подобного рода, но очевидно, что как только стало известно, что нынешний пока еще официальный акционер «Мотор Сичи» в лице китайской компании попал под санкции не только Украины, но и США, клиенты стали уходить.

Сразу же после введения санкций против китайцев турецкая оборонная компания Baykar объявила, что отказывается от использования в своих беспилотниках двигателей «Мотор Сичи» и заменит их агрегатами турецкого производства. В результате, предприятие теряет рынок сбыта из-за того, что оно оказалось втянутым в эту аферу.

Имеют место и проблемы на внутреннем рынке в рамках указанной выше программы по созданию отечественного вертолета. В одном из интервью глава МВД Аваков заявил, что бывший собственник «Мотор Сичи» Богуслаев занимается скорее имитацией, чем производством вертолетов, и пытается навязывать покупателям технику, которая им не подходит, и именно это якобы из-за этого МВД вынуждено закупать вертолеты у французской Airbus.

От себя отметим, что ситуацию с этими вертолетами уже давно следовало бы должным образом расследовать. Если на «Мотор Сичи», как говорится, «гонят халтуру», да еще и за государственные деньги, это один вопрос, надо навести порядок и заставить делать то, что предприятие обязано делать в интересах страны, причем для этого его действительно следует национализировать. Если же французские вертолеты — это обычная в наших краях коррупция, то также нужно сделать соответствующие правовые и кадровые выводы.

Рассмотрение 4 марта на СНБО вопроса «Мотор Сичи» оставило больше вопросов, чем ответов на них.

С одной стороны, очевидно, что предприятие следует национализировать, и по словам Арахамии, скоро в Раду будет внесен соответствующий законопроект.

Хотя и здесь у Зе-власти имею место какие-то неадекватные шарахания. Секретарь СНБО Данилов, известный определенными особенностями, на одном из телеэфиров заявил, что речь идет не о национализации, а о «возвращении народу». Чем отличаются эти два понятия, Данилов объяснить не захотел или не смог.

Власть говорит о некоем таинственном «конституционном способе» возврата предприятия в государственную собственность, но такового способа, по мнению юристов, в правовом поле не существует.

«В украинском законодательстве не предусмотрена норма, по которой могут изъять частную собственность в пользу государства. Исключение есть для банков — государство может выкупать их у бывших собственников. Да и тут, как показывает история с «ПриватБанком», «сделку» можно оспаривать в судах. Что касается коммерческих предприятий то, если государство хочет стать их собственником, оно должно платить, выкупая акции по общей процедуре и по рыночной цене», — пояснил юрист Ростислав Кравец.

Правда, Кравец отмечает, что в случае с предприятием, имеющим статус стратегического, может быть другой вариант — признание его приватизации незаконной и отмена ее результатов. Примерно так было сделано в 2005 году с «Криворожсталью».

Но «Мотор Сич» на сегодняшний день не числится в списке стратегических предприятий. Следовательно, нужно признать «Мотор Сич» стратегическим объектом и отменять приватизацию, которая проходила еще в 1990-х годах, как незаконную.

Более того, юрист Ростислав Кравец справедливо обращает внимание на то, что закон о национализации должен касаться не только «Мотор Сичи», но и пересмотра результатов всей «прихватизации» в Украине. Но в этом случае, норматив едва ли пройдет через Раду, поскольку она просто нафарширована лоббистами разных олигархических группировок, которые по этому случаю даже могут объединиться, чтобы не допустить принятия.

Но в любом случае, следует найти способ, как разойтись с китайцами полюбовно, имея в виду, в первую очередь, китайское государство. И совершенно необязательно, чтобы за это платил бюджет, то есть налогоплательщики. Заплатить должны те, кто втянул предприятие и страну в эту аферу, то есть Богуслаев и компания, а также те бывшие и действующие чиновники, которые способствовали такому втягиванию. А это люди не бедные, и разумную сумму отступных китайцам собрать наверняка смогут. Другое дело, речь вести следует именно о разумной сумме, а не о сумме в 3,6-5 млрд долларов, которая многократно превышает реальные затраты китайских дельцов на покупку акций.

В любом случае, уже очевидно, что переход предприятия под контроль «китайских инвесторов» ничего хорошего не даст ни «Мотор Сичи», ни Украине, а потому предприятие должно быть возвращено государству в том или ином виде, но путем переговоров и сохранения нормальных отношений с Китаем.

Впрочем, пока что ситуация зависла в состоянии неопределенности и видится весьма туманной…