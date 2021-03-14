Электротяжмаш как пример развала энергетического машиностроения Украины

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Протесты на харьковском предприятии "Электротяжмаш" из-за невыплаты зарплат заставили в очередной раз вернуться к катастрофической ситуации в промышленности Украины. И хотя обстановку на заводе немного стабилизировали и часть долгов по зарплате погасили, проблемы остались, и они углубляются. Главная проблема: что делать дальше, где брать заказы, как сохранить уникальное производство. И это проблема всей высокотехнологичной промышленности Украины, которая в буквальном загибается, а страна рискует окончательно скатиться до положения банановой республики.

Промышленное производство в Украине неуклонно падает уже несколько лет подряд, а вместе с этим растет задолженность по зарплате в промышленности, информируют Экономические Новости.

Промышленность долгами прирастает

Как сообщила Государственная служба статистики, на 1 февраля 2021 года общая задолженность по заработной плате составила почти 3 млрд гривен. Задолженность предприятий по выплате заработной платы в Украине в январе 2021 года выросла на 13,8% по сравнению с предыдущем месяцем.

Обращает внимание тот показательный факт, что основная доля задолженности приходилась на промышленность (74,8%), а также на профессиональную, научную и техническую деятельность (9,2%).

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При этом более половины долга образовано в Донецкой (21,2%), Харьковской (16,5%) областях и городе Киеве (14,6%). То есть около 40% долгов по зарплате приходится Донецкую и Харьковскую области, в которых еще функционируют промышленные предприятия, в отличие, скажем, от столицы, в которой скоро вообще забудут, что такое производство.

Как убивают энергетическое машиностроение

Именно долги по зарплате стали причиной массовых протестов работников харьковского государственного предприятия «Электротяжмаш» (ЭТМ). Когда-то ЭТМ был флагманом энергомашиностроения, причем мирового уровня, но сейчас он на глазах умирает, как и многие другие высокотехнологичные предприятия, доставшиеся Украине после развала СССР. ЭТМ специализируется на разработке и выпуске турбогенераторов для тепловых и атомных электростанций, гидрогенераторов, крупных электрических машин постоянного тока, электродвигателей для приводов прокатных станов, шахтных подъемников, водяных насосов оросительных каналов, электроприводов и тягового электрооборудования для городского и железнодорожного электротранспорта.

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Отношение к этому предприятию иначе как наплевательским трудно назвать, хотя оно входит в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины. Один только штрих: в Украине уже давно перезрела проблема замены устаревшего и обветшалого локомотивного парка для «Укрзалізниці», а также подвижного состава городского электротранспорта, эта проблема признана на государственном уровне, и здесь имеется огромный фронт работ для отечественных производителей, включая ЭТМ, но вместо этого Украина закупает бэушные польские трамваи, и поговаривают о закупке бэушных тепловозов General Electric, хотя можно было направить госзаказы на отечественные предприятия — здесь «зрада» и коррупция в одном флаконе.

За год в управлении Фонда госимущества предприятие сократило объем производства в 4 раза с 280 млн грн до примерно 69 млн грн, объем продаж упал более чем в три раза – с 240 млн грн до 79 млн грн. Производство загружено на 20 – 25%, сотни людей уволились с завода, сотни находятся в так называемом «производственном застое».

Впрочем, в СМИ есть информация, что государственный и стратегический статус предприятие имеет по причине того, что его «сняли с приватизации» из-за огромных долгов и исков кредиторов, в результате чего завод уже «как бы ничего не стоит».

Есть также вполне правдоподобная версия о том, что на предприятие заводился менеджмент, который связывают с одним из олигархов, имеющим интересы в энергетике, а само предприятие намеренно доводилось «до ручки», чтобы купить его за бесценок.

И хотя не совсем понятно, как это вяжется с стратегическим статусом предприятия, в пользу этой версии говорит следующий факт.

Орджоникидзевский районный суд Харькова рассматривает дело по обвинению руководителей ГП Электротяжмаш в нанесении ущерба госпредприятию. Фигурантам и.о. гендиректора Виктор Бусько и финансовому директору Геннадию Демидову инкриминируют растрату имущества на сумму более миллиона гривен, за что им «светят» реальные сроки: Бусько — от 2 до 5 лет, а Демидову — от 5 до 8. Если учесть вышеуказанный стратегический статус завода, но могут быть и дополнительные квалификации в виде доведения до банкротства и даже диверсия, а здесь могут быть уже «десятка» или даже «пятнашка».

Стоит отметить что шлейф скандалов и уголовных дел в отношении менеджмента Электротяжмаш тянется еще с 2017 года и касается как прошлых руководителей, так и нынешних.

Напомним, Виктор Бусько был назначен директором «Электротяжмаша» в декабре 2019 года. Весь 2020 год Элетротяжмаш с завидной регулярностью попадал в уголовную хронику, правоохранители то и дело посещали предприятие, которое в итоге оказалось в рейтинге самых убыточных госпредприятий Украины.

16 июня 2020 года на харьковском заводе прошли обыски в рамках уголовного дела по факту растраты госимущества в крупных размерах (ч. 4 ст. 191 УК Украины). На время следствия Виктор Бусько попросил суд отстранить его от исполнения обязанностей. Постановлением Орджоникидзевского районного суда Харькова от 17 августа 2020 года Виктор Бусько был восстановлен в должности. В конце декабря 2020 на Электротяжмаше — снова смена руководства. Виктор Бусько по ходатайству прокурора вновь на 2 месяца был отстранен. Временно исполняющим обязанности генерального директора ГП «Электротяжмаш» был назначен Артем Кравец. Бусько приступил к своим обязанностям только в феврале 2021 года. Логично, что с такой чехардой руководителей и шлейфом уголовных дел ситуация на заводе катастрофически ухудшается.

Утрата рынков

Несомненно, очень сильно завод подкосила утрата рынков сбыта стран бывшего СССР, прежде всего России. В частности, ЭТМ был основным поставщиком генераторов для тепловозов российским заводам «Трансмашхолдинг». Но в России начали проводить политику импортозамещения, а после 2014 года стала экономические связи прервались окончательно. По имеющимся данным, сейчас подобные генераторы выпускают в Новочеркасске Ростовской области.

Кстати, интересная деталь. Речь идет о том самом историческом Новочеркасском электровозостроительном заводе (НЭВЗ), на котором в 1962 году при Хрущеве был знаменитый расстрел рабочих, объявивших забастовку в знак протеста против урезания расценок за работу, то есть урезания зарплаты, а также против дефицита продуктов питания.

Но здесь интересен не столько исторический аспект, сколько судьба этого завода, не так давно столь же печальная, как у харьковского предприятия. В январе 2015 года в связи с тяжелой экономической ситуацией НЭВЗ остановил работу и ставился вопрос о его закрытии в марте того же года. Кстати, ситуация в промышленности в России во многих отраслях если и отличается в лучшую сторону, то не слишком. Но уже в июле 2015 года Экспертный совет Фонда развития промышленности РФ одобрил выделение заводу займа в размере 106,8 млн рублей при общей стоимости проекта в 152,8 млн рублей на освоение производства тяговых электродвигателей (ТЭД) для тепловозов, собираемых на заводах ЗАО «Трансмашхолдинг» в Брянске и Коломне. В частности, это делалось и для того, чтобы заменить двигатели, которые изготавливались в Харькове на ЭТМ.

Как видим, у агрессоров все же стараются поддержать производство, а также выпускать свои локомотивы, а не закупать за границей, тем более б/у. То же самое следует срочно делать в Украине, о чем говорилось выше, и тогда решится вопрос загрузки производственных мощностей, сохранения и увеличения численности рабочих мест, налоговых отчислений в бюджет и в социальный фонды, а главное, Украина будет иметь свои железнодорожные локомотивы, что имеет огромное значение для национальной безопасности.

Судороги ЭТМ

Очевидно, что ситуация на предприятии сложилась катастрофическая. К концу 2020 года долги по зарплате достигли 65 млн грн, более четверти заводчан лишились работы. Из-за массовых сокращений завод несет дополнительные расходы — около 27 млн гривен на выплату выходного пособия при увольнении. А после ухода с завода его бывшие сотрудники не могут получить социальные пособия в центрах занятости — «Электротяжмаш» не уплачивает взносы в фонды социального страхования, к нему есть судебные претензии от подразделений Пенсионного фонда. В феврале должен был начаться судебный процесс по взысканию с завода 700 млн гривен кредитной задолженности.

Терпение работников предприятия лопнуло, и 1 марта нынешнего года они перекрыли Московский проспект в Харькове, требуя погасить трехмесячные долги по зарплате. Причиной стали многомесячные долги по зарплатам, поскольку Фонд госимущества, который управляет заводом, не нагружает его заказами и не назначает эффективного руководителя. Об этом сообщил начальник управления развития промышленности Харьковской областной государственной администрации Владимир Мищенко.

«ОГА поддерживает стремления людей, которые выживают без зарплаты, у которых накапливаются долги по кредитам и за коммунальные услуги. Но предлагает делать это без нарушения действующего законодательства, без перекрытия центральной улицы города. Позиция областной государственной администрации — орган управления, Фонд госимущества на сегодня имеет все полномочия и должен в кратчайшие сроки решить вопрос загрузки предприятия работой, назначения нового менеджмента завода и окончательного погашения задолженности по выплате зарплаты. Учитывая, что ГП «Электротяжмаш» — стратегическое для экономики и обороны Украины, областная государственная администрация оставляет за собой право обращаться в вышестоящие органы: к Кабинету министров, Совет национальной безопасности и обороны и непосредственно к президенту», — пояснил чиновник.

Накал страстей был нешуточным, и буквально 2 марта задолженность начали погашать, но не полностью, а частично, в сумме 40 млн гривен. Погашением занимался Фонд госимущества (ФГИУ), в ведении которого находится ЭТМ. Указанные 40 млн гривен составляют около 70% общей суммы задолженности, из них 4 млн гривен было выплачено уже уволившимся работникам, которые так и не получили при увольнении полного расчета.

На протяжении января и февраля текущего года руководство завода отправляло сотрудников в отпуска за свой счет — людей на много месяцев оставили без работы и без денег. Последней каплей, которая толкнула заводчан на перекрытие центрального проспекта в Харькове, стал приказ руководства завода, что и в марте сотрудники остаются без работы — их еще на месяц отправили в отпуска за свой счет.

“Зарплат нет и не предвидится, — говорили люди, принявшие участие в стачке. — На счетах завода не более 200 тыс. грн., в то время как ежемесячный фонд оплаты труда составляет 20-30 млн грн. Контрактов на производство нет, а это означает, что и работы не будет”, — рассказал один из участников протеста.

Как сообщали СМИ, уже в то время как заводчане находились в отпусках за свой счет и образовалась многомесячная задолженность по зарплатам, харьковская прокуратура остановила попытку руководителей Электротяжмаша вывести 44 млн грн. со счетов государственного завода посредством закупки через фирмы-прокладки материалов по завышенной стоимости.

Помимо этого, как отметили правоохранители, киевские покровители из ФГИУ целенаправленно противодействуют расследованию действий руководства Электротяжмаша во главе с Виктором Бусько: материалы уголовного производства из Харькова забрали в Киев, где Офис Генерального прокурора, а также Генеральная прокуратура и Главное следственное управление Национальной полиции на протяжении многих месяцев не предприняли никаких процессуальных действий. Поэтому существует высокая вероятность, что данные уголовные производства были переданы в другой следственный орган при непосредственном содействии председателя Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко, чтобы затянуть расследование и фактически защитить своих назначенцев на Электротяжмаше от привлечения к уголовной ответственности.

Харьковская прокуратура в своем обращении к областному Хозсуду прямо указывает на бездеятельность Фонда госимущества в противодействии разграблению завода его руководителями.

Возникает закономерный вопрос к Фонду госимущества (ФГИУ), который несет прямую ответственность за ситуацию на ГП «Электротяжмаш»:почему ведущие стратегические и ранее успешные предприятия Украины фактически доводятся до банкротства и упадка? Какие действия предпринимает топ-менеджмент фонда во главе со своим руководителем Дмитрием Сенниченко, кроме судорожных попыток «латать дыры», перекладывая деньги из одного кармана в другой?!

А деньги откуда?

Деньги для выплаты части долга ФГИУ одолжил у другого государственного предприятия Объединенной горно-химической компании (ОГКХ). Заем был произведен на возвратной и беспроцентной основе. Проще говоря, переложили из одного государственного кармана в другой с условием, что через некоторое время указанная сумма будет возвращена.

Это, конечно, хорошо, что в «соседнем государственном кармане» нашлась энная сумма, позволившая временно прикрыть проблему, не влезая в банковские проценты. Тем более что банки кредитов ЭТМ уже не дают по причине его фактического банкротства. Но ведь и беспроцентную ссуду надо будет возвращать, эти деньги для ОГКХ, скорее всего, тоже были не лишними, и эти манипуляции не решают главного вопроса: что делать дальше?

Чем будут платить за февраль и как возвращать занятое — неясно: заводская казна пуста, просроченных долгов на миллиарды, заказов у завода практически нет, а последний кредит (с которого ранее обещали заплатить заработную плату) банк забрал в счет погашения предыдущих долгов…

Несмотря на то, что ранее с марта обещали возобновить работу предприятия, пока никаких сдвигов не видно. Руководство людям о дальнейших планах ничего не сообщает. Рабочие выходят на завод по заранее утвержденным спискам. В основном, это дежурные смены. Остальные сидят по домам.

В результате, Украина стремительно теряет кадровый потенциал и квалифицированных рабочих. Люди вынуждены искать другую работу, чтобы прокормить свои семьи и, несмотря на пандемию, уезжают работать на заводы в Польшу, Чехию, Словакию или Австрию.

Через пресс-службу завода, очевидно для успокоения страстей, запускается информация о том, что работникам будут платить из реструктуризации долгов и индексации за контракт на поставку гидрогенераторов «Укргидроэнерго» по обновлению украинских ГЭС за счет средств ЕБРР. Но ее оценивают приблизительно в 340 млн гривен, то есть сумма незначительна. К тому же, эту сумму может отобрать один из банков в счет погашения кредита. На заводе уповают на Фонд госимущества, который должен в кратчайшие сроки обеспечить завод работой, назначить новое руководство и погасить задолженность по зарплате.

Развал и запустение

Но пока что успехами в сохранении и оживлении завода ФГИ похвастать не может. Еще летом прошлого года фонд начал проверку деятельности и финансового состояния завода. Сразу же было заявлено, что из необходимых 60 млн гривен долга, на счету госпредприятия есть только 1 млн гривен. На прежнее руководство завели уголовные дела за растрату в крупных размерах и коррупцию.

Кроме того, обнаружили «зраду»: было выявлено, что завод поставляет свою продукцию в Россию. То есть покупать у агрессора электроэнергию, уголь и нефть и нефтепродукты, а также продавать ему «лигу смеха» — это можно, а продать электродвигатели, чтобы поддержать стратегически важное предприятие энергетического машиностроения — это уже «зрада»… Как говорится, «это другое»…

Кроме того, рабочие завода, сидящие дома в вынужденном простое, теряют квалификацию. А систематические задержки заработной платы лишают людей малейшей мотивации. В итоге страдает качество продукции. Так, в январе 2021 года стало известно о переходе к комплектации троллейбусов Черниговского автозавода электродвигателями Рижского электромашиностроительного завода вместо электродвигателей «Электротяжмаша». В комментарии генерального директора ЧАЗа Андрея Савченко речь идет о том, что продукция Рижского электромашиностроительного завода «значительно лучше по качеству и производитель предоставляет систему скидок».

В ноябре прошлого года ФГИ заявил об успешной реализации «программы финансового оздоровления», о реструктуризации долгов в банках и договоренности с ними, о выполнении заказов и стабилизации выплат зарплат. Но после этого денег хватило только на 30% зарплаты за декабрь. Выплаты зарплаты прекратились, а банки начали принудительно взимать с завода долги. В течение зимы рабочие много раз выходили с протестами к руководству завода, требуя зарплату, но впустую. Только радикальные меры в виде перекрытия улиц в марте нынешнего года заставили изыскать средства и погасить значительную часть зарплатных долгов.

Но несмотря на эту вроде бы победу, на заводе сохраняется критическая ситуация. Фактически предприятие не работает. На предприятии отключено отопление, нормальная жизнедеятельность в помещениях в зимнее время невозможна из-за холода и сырости.

Из персонала работают только те работники, которая занимаются обслуживанием оборудования, которое требует постоянного дежурства. Большинство работников либо сидят дома без работы, либо увольняются, в результате чего предприятие и отрасль утрачивают кадровый потенциал. Значительная часть работников переведены на неполную ставку, в результате чего они утрачивают пенсионный стаж, а социальные фонды утрачивают отчисления. В случае необходимости, иногда вызывают на завод сидящих дома работников, но нет никаких гарантий, что этот выход на работу будет оплачен.

Некоторые работники увольняются, даже без попыток забрать деньги с соответствующими выплатами. Существует даже проблема с увольнением, поскольку ответственных за это должностных лиц найти бывает очень не просто из-за того, что они тоже сидят по домам и на работу не выходят.

Словом, налицо картина развала и деградации, очень похожая на то, что было в 1990-х годах, а также некомпетентность и нежелание «зеленой» власти как на местном, так и на национальном, уровнях, заниматься проблемами экономики в целом и конкретных предприятий в частности.

По мнению ряда экспертов на Электротяжмаше идет сознательное уничтожение предприятия под его будущую приватизацию за бесценок. Среди возможных кандидатов на покупку «Электротяжмаша» в СМИ называют двух кандидатов. Первый из них – богатейший украинец и основатель корпорации «Систем Кэпител Менеджмент» Ринат Ахметов. Его фамилия всплыла в связи с тем, что оба последних руководителя «Электротяжмаша» в свое время работали в структурах олигарха. Дмитрий Костюк трудился на ДТЭК до января 2012 года, когда перешел на работу в «Электротяжмаш» заместителем директора по стратегии и маркетингу. А Виктор Бусько занял должность и. о. гендиректора завода пересев из директорского кресла «Запорожогнеупор», входящего в международную группу компаний «Метинвест» Рината Ахметова. Другим возможным покупателем может стать представитель крупного бизнеса, харьковчанин Александр Ярославский, владелец группы DCH. К тому же, он не раз проявлял публичный интерес к «Электротяжмашу».

Фонд госимущества, руководство ЭТМ, а также харьковского «Турбоатома», на котором также сложилась критическая ситуация проводят заседания, пытаясь найти способы загрузить оба предприятия заказами и найти источники доходов для выплат заработных плат. Обсуждаются совместные контракты «Турбоатома» и «Электротяжмаша», а также стабилизация развития производства за счет контрактов на генераторное производство.

Но пока это не более чем разговоры, а ситуация на обоих предприятиях складывается критическая и все более обостряется, перерастая в развал и запустение, а когда критическая точка будет пройдена, восстановить производство будет уже невозможно.