Южмаш: взлетит или упадет ведущее ракетно-космическое предприятие Украины?

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Среди остатков изрядно потрепанного и устаревшего советского хай-тека особое место занимает некогда бывшее флагманом мирового ракетно-космического машиностроения Производственное объединение "Южный машиностроительный завод" имени А. М. Макарова” (Южмаш) и неразрывно связанное с ним Конструкторское бюро "Южное" имени М. К. Янгеля. Сейчас решается судьба этого уникального обломка советского наследия: если Южмашу не удастся хоть как-то взлететь, он окончательно упадет и уже никогда не сможет подняться, а вместе с ним Украина окончательно выродится в этакое "европейское зимбабве".

Ситуация в отечественном ракетостроении находится на грани гамлетовского «быть или не быть». Плачевное состояние ракетно-космического предприятия такое же, как на некогда флагмане авиадвигателестроения запорожском предприятии «Мотор Сич«, а также на легендарном авиастроительном предприятии «Антонов«, о чем недавно приходилось писать, информируют Экономические Новости.

Ситуация на государственном днепропетровском Южмаше очень похожа на положение, в котором оказалось государственное киевское предприятие «Антонов»: огромные убытки и долги, отсутствие государственных заказов, собственно, вообще отсутствие у чиновников видения развития соответственно авиационной и ракетно-космической отраслей, утрата огромной доли рынка из-за обострения и разрыва отношений с Россией, прогрессирующая научно-техническая и производственно технологическая деградация и отставание, когда некоторые локальные достижения иногда удаются благодаря мощному заделу, сделанному в прошлом. Кроме прямых вливаний из бюджета и госзаказа в качестве важнейшей меры по спасению этих предприятий предлагается «корпоратизация», надо полагать, с прицелом на дальнейшую приватизацию. Но не менее тяжелая и скандальная ситуация вокруг приватизированной «Мотор Сичи» свидетельствует о том, что переход таких предприятий в частные руки совершенно не является гарантией их процветания.

История стремительного взлета

А начинался Южмаш с… автозавода. Решение о его сооружении на месте недостроенного до войны авиамоторного завода было принято Государственным комитетом обороны (ГКО) во главе с И.Сталиным буквально вскоре после освобождения Днепропетровска от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году. После создания с нуля ряда необходимых производств завод в 1948 году выпустил первые грузовики ДАЗ.

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Однако уже в мае 1951 года приказом министра вооруженных сил СССР Д. Устинова предприятие было преобразовано в Днепропетровский машиностроительный завод № 586, с 1952 года — просто Государственный завод № 586. В 1966 году предприятие получило нынешнее название «Южный машиностроительный завод», а в 1999 году Южмаш получил имя А. М. Макарова, который был директором предприятия в 1961-1986 годах.

Уже в 1951 году на предприятии было начато производство серийных боевых ракет, а в 1953 году — жидкостных двигателей для зенитных ракет. Предприятие участвовало в запуске первого искусственного спутника в 1957 году, а уже в 1962 году на орбиту был запущен днепропетровский спутник ДС-2 (Космос-1). В 1960-1970-х годах предприятие принимало участие в совместных советско-французской космической программе, а также в международной программе по мирному использованию космоса «Интеркосмос».

Поначалу в составе завода имелся конструкторский отдел во главе В.С.Будником. Отдел занимался конструкторским сопровождением и модификацией серийных изделий, переданных для производства на завод. В 1954 году на базе отдела было создано Особое конструкторское бюро ОКБ-586, главным конструктором назначен Михаил Янгель, а заместителем — Василий Будник.

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Создание ОКБ, которое в 1966 году получило название КБ «Южное», а в 1991 году — имя М. Янгеля, ознаменовало превращение предприятия, которое тиражировало серийные образцы по «чужим чертежам», в мировой ракетно-космический центр.

Разработанная в КБ под руководством Янгеля баллистическая ракета средней дальности Р-12 стала первым ракетным комплексом стратегического назначения, в котором использовались хранимые компоненты топлива и имелась полностью автономная система управления, а также это была самая массовая баллистическая ракета в СССР. Производилась она не только в Днепропетровске, но и на ряде других предприятий Союза.

Разработанная в Днепропетровске в 1958-1962 годах под руководством Янгеля ракета Р-14 с дальностью до 4500 км стала самой мощной на тот момент одноступенчатой баллистической ракетой. Вскоре была создана ракета Р-16 — первая советская двухступенчатая межконтинентальная баллистическая пакета (МБР) дальностью до 13 000 км на высококипящих компонентах топлива с автономной системой управления.

В 1962 году начал разрабатываться, а в 1967 году был принят на вооружение ракетный комплекс второго поколения Р-36 с различным типом ракет, с дальностью от 10 200 до 15 200 км в зависимости от размера и массы боеголовки, с моноблочной или разделяющейся боеголовкой, с забрасываемой максимальной массой от 3,9 до 5,8 тонн в зависимости от типа и конструкции боеголовки.

Был разработан также орбитальный вариант ракеты 8К69, составлявшей основу комплекса Р-36, головная часть которой двигалась по орбите искусственного спутника Земли и управлялась системами ориентации и стабилизации. Поскольку дальность стрельбы у нее была не ограничена, она могла поразить цель в любой точке и с любого направления, а создание противоракетной обороны в этом случае крайне усложнялось, так как из-за отсутствия четкого направления прилета приходилось обеспечивать оборону с нескольких направлений.

Ракета Р-36 орб (орбитальная) стала основой для создания ракет-носителей среднего класса «Циклон», используемых для вывода на орбиту космических аппаратов. Причем если вначале ракеты «Циклон» переделывались из снятых с боевого дежурства и подлежавших уничтожению ракет Р-36, то затем «Циклон» стали строить с нуля по идеологии и технологии Р-36, естественно, с непрерывными современными усовершенствованиями. До 2006 года запускались ракеты-носители «Циклон-2» (первый запуск в 1969 году), долгое время оставалась актуальной система «Циклон-3» (первый запуск в 1977 году, сейчас их выпуск прекращен), в настоящий момент прорабатывается система «Циклон-4».

Очевидно, что наука и технологии не стоят на месте, и современные вариации на тему Р-36 существенно отличаются от своей прародительницы. Но удивляет и вызывает восхищение тот факт, что идеология и основные технические решения, заложенные днепропетровскими энтузиастами во главе с Михаилом Янгелем в далеких 1960-х годах, по сей день не только актуальны, но и пригодны для дальнейшего развития и совершенствования на основе современной элементной базы и технологий.

Кроме того, в начале 1970-х годов под руководством Янгеля, а после его смерти в 1971 году Владимира Уткина была разработана и в 1975 году принята на вооружение двухступенчатая ракета МР УР-100 с разделяющейся головной частью и блоками индивидуального наведения под ограниченные размеры имевшихся шахтно-пусковых установок, оставшихся от ракет предыдущих модификаций. Максимальная дальность полета до 10 тысяч км, полезная нагрузка — до 2,5 тонн. В этой ракете был впервые полностью реализован так называемый минометный старт.

Дальнейший прогресс ракетно-космической техники в КБ «Южное» и на Южмаше пошел по пути развития именно ракетной системы Р-36.

Таким развитием стала принятая в конце 1970-х годов на вооружение система Р-36М (SS-18 Satan — «сатана», по классификации НАТО) — стратегический ракетный комплекс уже третьего поколения с тяжелой двухступенчатой межконтинентальной баллистической ракетой 15А14 для базирования в шахтных пусковых установках повышенной защищенности. Дальность полета составляла 11-16 тысяч км при массе головной части от 5,7 до 7,8 тонн. Головная часть ракеты могла быть моноблочной или с разделяющимися боеголовками индивидуального наведения. Мощность ядерных зарядов от 10 х 0,5 (10 х 0,5) мегатонн при разделяющихся боеголовках до 8-25 мегатонн при моноблочных. Ракета обладала системами прорыва противоракетной обороны (ПРО) противника и защитой от поражающих факторов ядерного взрыва (ПФЯВ), прежде всего электрической и электронной части системы.

В начале 1980-х годов ракетные системы Р-36М стали заменять на модифицированный вариант Р-36М УТТХ с ракетой 15А18. Здесь к двум ступеням ракеты добавлялась еще одна вспомогательная ступень разведения. Масса головной части превышала 8,4 тонны и снабжалась 8 разделяющимися боеголовками индивидуального наведения мощностью 1,3 мегатонны в тротиловом эквиваленте.

Вершиной советского ракетостроения стала разработанная КБ «Южное» под руководством Владимира Уткина, запушенная в производство на Южмаше и принятая на вооружение в 1988 году система четвертого поколения Р-36М2 «Воевода» с ракетой 15А18М. Дальность полета составляет те же 11-16 тысяч км в зависимости от массы головной части. Последняя имеет массу 8,5-8,8 тонн, может быть выполнена в виде моноблока или 10 разделяющихся головок с самонаведением и с мощностью взрыва 800 килотонн в тротиловом эквиваленте. Ракета обладала усовершенствованными системами прорыва противоракетной обороны (ПРО) противника и защитой от поражающих факторов ядерного взрыва (ПФЯВ), прежде всего электрической и электронной частей системы. По технологическому уровню комплекс не имеет аналогов в мире. В ракетном комплексе применена активная защита шахтной пусковой установки от ядерных боевых блоков и высокоточного неядерного оружия, а также впервые в стране осуществлён маловысотный неядерный перехват высокоскоростных баллистических целей.

Комплекс предназначен для поражения всех видов целей, защищённых современными средствами ПРО, в любых условиях боевого применения, в том числе при многократном ядерном воздействии по позиционному району. Предполагалось, что применение позволяет реализовать стратегию гарантированного ответного удара. Ударом из 8-10 ракет 15А18М (в полной комплектации 80-100 боевых блоков мощностью 800 Кт каждый) обеспечивалось уничтожение 80% промышленного потенциала США и большей части населения.

Хорошо, что до глобального термоядерного конфликта дело не дошло…

В 1989 году был принят на вооружение разработанный в КБ «Южном» ракетный комплекс железнодорожного базирования РТ-23 УТТХ «Мо́лодец» с твердотопливными трехступенчатыми межконтинентальными ракетами 15Ж61 и 15Ж60.

От ядерного разрушения к освоению космоса

И все же вершиной ракетной технологий можно по праву считать ракетные комплексы Р-36 (М) (2) различных модификаций. Они нашли применение для мирных космических целей.

Как отмечалось выше, МБР Р-36 орб стали основой ракет-носителей (РН) «Циклон» легкого класса для вывода космических аппаратов на низкие околоземные орбиты. Летные испытания РН «Циклон» начались еще в 1967 году, но к эксплуатации была допущена модификация «Циклон-2». Система управления РН была также украинской — ее разработало харьковское ПНО «Электроприбор».

«Циклон-2» стал поистине уникальной ракетой. Первый запуск РН этой модификации был осуществлен в 1969 году, последний — в июне 2006 года. Всего было произведено 106 пусков, и все они были успешными. Считается, что это единственная в мире ракета с такой стопроцентной статистикой.

Первый пуск трехступенчатой РН «Циклон-3» осуществлен в июне 1977 года, а последний — в январе 2009 года. Всего было проведено 122 пуска, из которых 7 запусков были неудачными, что также очень неплохая статистика.

Больше всего не повезло проекту «Циклон-4» разработки КБ «Южное». Этот носитель должен был стать развитием РН «Циклон-3». Он разрабатывался для совместного украино-бразильского проекта по запуску космических аппаратов с бразильского космодром Алкантара. Первый пуск намечался на 2010 год, но его перенесли вначале на 2013 год, затем на 2014 года. Пуск так и не состоялся по финансовым и организационным причинам фактически по вине украинской стороны. В январе 2015 года тогдашний президент Бразилии Дилма Русефф заявила о выходе ее страны из проекта.

В 2017 году КБ «Южное» вернулось в проекту, назвав его «Циклон-4М», в кооперации с американской частной компанией Maritime Launch Services (MLS), которая базируется в Канаде. Запуск спутников и вообще космос становится делом модным, и эта американская фирма, зарегистрированная в 2016 году, очевидно, решила попытать счастья на тему «срубить бабло». Она предлагает своим потенциальным клиентам «запускать свои спутники на низкие околоземные полярные и солнечно-синхронные орбиты» посредством «хорошо зарекомендовавших себя ракет Циклон-4». Здесь кроется определенный обман…

По имеющимся данным, «Циклон-4» — далеко не совсем тот хорошо отработанный «Циклон», в основе которого Р-36орб. «Циклон-4» — это двухступенчатая, а не трехступенчатая, как «Циклон-3», ракета, в которой предполагается третья ступень от «Циклона» и первая ступень от «Зенита» — ракеты-носителя, разработанной в КБ «Южное» в 1970-1980-х годах для запуска тяжелых спутников-шпионов радиотехнической разведки «Целина». Такая конструкция ракеты еще не отработана, тем более никогда не летала, и ее способность взлететь с первого раза вызывает у многих сомнения. А поскольку речь идет о коммерческих пусках, то достаточно одной аварии, чтобы утратить клиентуру.

К тому же с космодромом тоже еще не все однозначно. Компания МSL намерена была начать сооружение его на восточном побережье Канады в провинции Новая Скотия (Шотландия) в 2018 году, первый пуск намечали на 2020 год, а к 2022 году намечено было совершить 8 пусков. Но местные власти только в июне 2019 года одобрили проект и выдали разрешение на сооружение космодрома. Стоимость его — 148 млн долларов, а вместе с модификацией и первым пуском «Циклона-4» — 240 млн долларов.

Если честно, то вся эта затея выглядит весьма сомнительно…

Наконец, есть еще один проект — «Циклон-1». О разработке этой трехступенчатой легкой РН для вывода полезной нагрузки массой 750 кг на солнечно-синхронную орбиту высотой 600 км КБ «Южное» заявило в апреле 2019 года. В качестве возможных мест запуска указывались площадки на территории Николаевской или Херсонской областей Украины. Кроме того, и. о. гендиректора Южмаша Сергей Войт в 2019 году заявил о планах по созданию в Херсоне плавучей платформы по запуску космических ракет.

Идея, может, неплохая, поскольку Украине следовало бы обзавестись мощностями по запуску хотя бы легких ракетоносителей и космических аппаратов. Но непонятно, где взять средства на построение своего космодрома. Не говоря уже о том, что Украина является слишком густонаселенной для космических пусков. Впрочем, называемая американской компанией MLS сумма в размере 148 млн долларов для построения космодрома не является такой уж заоблачной, ибо у нас на одних только дорогах в год крадут намного больше…

В свою очередь, на базе ракетных комплексов Р-36 УТТХ и Р-36М2 также были созданы ракеты-носители «Днепр». Конверсии в ракеты-носители подвергались межконтинентальные баллистические ракеты, которые подлежали ликвидации, путем кооперации российских и украинских предприятий на основе соответствующего межправительственного соглашения. Ракеты-носители «Днепр» предназначены для выведения до 3,7 тонн полезной нагрузки (космического аппарата или группы спутников) на орбиты высотой 300-900 км.

У проекта «Днепр» имелось два варианта. «Днепр-1» использовал основные составные части МБР с минимальными изменениями конструкции. «Днепр-М» отличался от базовой конструкции МБР установкой дополнительных двигателей ориентации и стабилизации, доработкой системы управления и применением удлинённого головного обтекателя, за счёт чего достигнуты более широкие возможности по выведению полезного груза, в том числе увеличенная максимальная высота орбиты.

Для запусков РН «Днепр» используются пусковая установка на площадке 109 космодрома Байконур в Казахстане и пусковые установки на ракетной базе Ясный Оренбургской ракетной дивизии в Оренбургской области России.

Первый запуск спутника по программе «Днепр» был осуществлён в 1999 году. Запуск проводил боевой расчет Ракетных войск стратегического назначения России. На орбиту был выведен британский научно-экспериментальный спутник UoSAT-12. Ракеты «Днепр» могут использоваться для совершения кластерных запусков космических аппаратов: например, 29 июля 2009 осуществлён кластерный запуск на орбиту сразу 6 спутников для Объединенных Арабских Эмиратов, Испании, Великобритании и даже для США. Интересно, что при этом использовалась ракета, изготовленная в 1984 году на Южмаше и 24 года находившаяся на боевом дежурстве, что свидетельствует о надежности техники и адекватности ее обслуживания в течении срока боевого дежурства.

Всего с 1999 года по март 2015 года по программе «Днепр» выполнено 22 пуска, из них 21 — успешный, при этом выведено 141 спутников и аппаратов в интересах коммерческих заказчиков.

По понятным причинам, с 2014 года Украина вышла из этой программы. Впрочем, «разборки», преимущественно денежного характера, в совместном предприятии-операторе пусков «Космотранс» начались задолго до кризиса. В том числе началась «прихватизация», фактически растаскивание этого предприятия некими персонажами с российской стороны, но это уже другая тема.

Хроники обвального падения

В состав Производственного объединения Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова входят:

— Завод ракетно-авиационных агрегатов, который кроме ракетно-космической техники выпускает также шасси к самолетам предприятия «Антонов».

— Павлоградский механический завод. Производство элементов ракетно-космической техники, сельскохозяйственное машиностроение, испытание и утилизация боеприпасов, изготовление различных видов гражданской продукции.

— Днепропетровский тракторный завод. С конца 1950-х годов Южмаш производит колесные тракторы вначале марки МТЗ (разработка Минска, Беларусь), а затем собственной разработки — марки ЮМЗ. Также выпускаются запасные части к тракторам.

— Производственный комплекс «Металлургия и технологическое оснащение». Производство различных видов цветного, точного и черного литья, поковок, кузнечное производство. Серийное и индивидуальное изготовление широкой номенклатуры различных высококачественных инструментов повышенной стойкости из твердых сплавов и быстрорежущих сталей для универсального оборудования и станков ЧПУ.

В состав Южмаша входит также ряд вспомогательных структур.

Все это обширное наследство досталось предприятию с советских времен, когда и КБ Южное, и Южмаш имели стабильный и гарантированно оплачиваемый государственный заказ как на космическую технику, так и, прежде всего, на вооружения. Сейчас военных заказов нет, по крайней мере, в советских объемах. Даже если соответствует реальности информация о том, что Южмаш принимает участие в разработке украинского тактического ракетного комплекса, под которую выделяется государственное финансирование, все равно, это не те деньги, которые позволят все это содержать.

Не особо спасает многопрофильность предприятия. Кроме тракторов ЮМЗ и экскаваторов на их основе Южмаш в разное время выпускал различные собственные модели троллейбусов и даже автобус. Но окончилось пока что это плачевно. Тракторы ЮМЗ на внутреннем рынке Украины в сколько-нибудь значительной мере отсутствуют, успехом пользуются белорусские и китайские машины по причине коррупции и вообще наплевательского отношения власти к отечественному производителю. Кстати, та же участь постигла Харьковский тракторный завод, который подкосила еще и так называемая приватизация. Троллейбусы производства Южмаша также были вытеснены, а сейчас на предприятии собирают машины из белорусских комплектующих, хотя Южмаш является предприятием полного цикла и вполне может выпускать троллейбусы самостоятельно, поддерживая тем самым и ракетную отрасль от разорения. Но для этого во власти нужны государственники, а не хапуги, и настоящие патриоты.

В 2020 году Южмаш подписал меморандум с южнокорейской фирмой «Caris» на производство 5000 электробусов и 7800 зарядных станций на общую сумму почти 850 млн долларов. Поскольку пока это только протокол о намерениях, говорить что-либо здесь рано. К тому же этот контракт пока трудно назвать таким, который сможет удержать Южмаш от падения.

Фактически для Южмаша и КБ «Южное» осталось только одно направление — ракеты-носители и космические аппараты, но и здесь все не очень хорошо.

Начиная с конца 1990-х годов при активном участии предприятия и КБ, повторим, осуществлялись коммерческие пуски с использованием ракет-носителей семейств «Циклон», «Днепр», а также «Зенит» для программ «Морской старт» и «Наземный старт». Но к 2010 году проект «Морской старт» банкротировал, его остатки перешли под контроль России в лице компании «S7 Space» и в настоящий момент заморожены. Последний пуск по программе «Наземный старт» был произведен 26 декабря 2017 года с космодрома Байконур при участии нового оператора — российской частной компании «S7 Space» посредством ракеты «Зенит-3SL», которая была изготовлена до 2014 года и пролежала на Байконуре около 3 лет. Тот факт, что ракета после длительного лежания вообще взлетела, свидетельствует о ее высоком качестве и надежности. Предпоследний пуск совершался в сентябре 2013 года. Не вдаваясь в политико-коммерческие подробности, заметим, что еще около 2 лет назад российская фирма-оператор «S7 Space» заявила о прекращении контракта на поставку ракет «Зенит». Южмаш отрицал получение от «S7 Space» таких сообщений. С тех пор вопрос висит в воздухе, и проблема не только в отношениях Украины и России, но и во внутренних российских разборках между частной фирмой «S7 Space» и государственным «Роскосмосом», но в эти подробности вдаваться нет смысла.

До недавнего времени Южмаш имел еще некоторые достаточно мелкие международные заказы. В проекте Европейского космического агентства по запуску спутников легкими ракетами «Вега» в ракете-носителе используется двигатель РД-843, разработанный КБ «Южное» и изготавливаемый на Южмаше. Кроме того, Южмаш производит часть агрегатов первой ступени американской ракеты-носителя «Антарес». Но в январе 2020 года представитель Европейского космического агентства Рене Пишель заявил, что украинские и российские комплектующие в ракете «Вега» будут заменены на европейские. А уже в ноябре 2020 года во время очередного пуска ракеты «Вега» с космодрома Куру во Французской Гвиане произошел отказ указанного двигателя, ракета и выводившиеся ею на орбиту спутники были утрачены. Стоимость одного такого пуска составляет 22-25 млн евро. Согласно комментариям Южмаша, при монтаже их двигателя РД-843 на разгонный блок ракеты были перепутаны кабели, ведущие к механизмам управления тягой верхней ступени. Таким образом, формально украинский производитель, вроде бы, не виноват, но в СМИ звучали обвинения в том, что Южмаш, дескать, недостаточно инструктировал итальянцев, которые производили установку двигателя. Насколько известно, расследование не окончено и виновные окончательно не названы, но это происшествие может стать дополнительным аргументом для отказа от двигателей украинского производства и утрате Южмашем даже такого не слишком щедрого заработка.

В целом же после утраты заказов по производству ракет «Зенит» Южмаш потерял до 80% выручки, поскольку 2-3 заказа на «Зениты» в год позволяли сводить концы с концами и платить зарплату изрядно поредевшему штату работников предприятия.

Так, если выручка завода в 2011 году составила 1,9 млрд грн, что по тогдашнему курсу составляло примерно 240 млн долларов, то в 2015 году выручка упала до 585 млн грн, то есть примерно 25 млн долларов. Налицо падение почти в 10 раз! В последние годы на заводе имеют место факты отключения воды, неработающих санузлов, огромных задержек зарплаты работникам — и это на некогда лидере мирового ракетостроения!

Не лучше ситуация и в КБ «Южном», которое в период с 2013 по 2015 год отчиталось о 4,1 млрд грн убытков.

После отказа в 2016 году Бразилии от программы по созданию ракеты «Циклон», по словам и. о. гендиректора «Южмаша» Сергея Войта, у предприятия «не осталось ни одной реально действующей национальной космической программы». Отношение государства к этому уникальному предприятию иначе как наплевательским назвать нельзя.

«С 2014 года и до сегодняшнего дня, к сожалению, мы не получили ни одного оборонного заказа от правительства Украины», — сетует и.о. гендиректора Сергей Войт.

В 2017 году тогдашний глава Национального космического агентства Юрий Радченко так характеризовал состояние «Южмаша»: «После остановки проекта Sea Launch у завода нет серьёзных заказов. По большому счёту, помимо серийной ракеты «Зенит», у завода на сегодняшний день нет другой точки приложения усилий. Есть какие-то незначительные контракты с иностранными заказчиками, по внутренней кооперации. Но они не могут заместить те объёмы производства, под которые был спроектирован завод. Его инфраструктура и мощности позволяют производить десятки ракет ежегодно, однако мы ни одной ракеты за последних три года не сделали».

Ситуация до боли напоминает развал на предприятии «Антонов«, которое тоже за последние пять лет не выпустило ни одного серийного самолета.

По состоянию на середину 2020 года Южмаш оставался в кризисной ситуации. Имелась задолженность по зарплате и налогам в объёме 210 млн гривен. Численность сотрудников на предприятии уменьшилась до 5,5 тыс. (с 7-8 тыс. в 2014 году и 55 тыс. в советское время). Средняя зарплата составляла примерно 6-7 тыс. гривен (!!!), средний возраст работников — около 60 лет (!!!).

В июле 2020 года Верховная рада Украины приняла закон, который предполагает выделение Южмашу 2,3 млрд гривен на погашение долгов перед государством (по налогам и кредиту) и работниками (по зарплате).

Что с этим всем делать, как спасти уникальное предприятие и КБ, честно говоря, сказать невозможно. Ситуация представляется даже худшей, чем на «Антонове». Авиазаводу можно заказать несколько самолетов и найти несколько покупателей за рубежом в странах третьего мира, чтобы хоть как-то удержать его на плаву.

Удержать на плаву обломки некогда мощной ракетно-космической отрасли Украины, бывшей в числе мировых лидеров, наряду с США и Россией, намного сложнее, если вообще возможно, особенно в условиях имеющейся власти и социально-экономических отношений.

В этом смысле обращают на себя внимание те идеи, которыми фонтанирует КБ «Южное». Как уже отмечалось выше, там предлагают обустроить стартовые мощности для пуска легких ракет-носителей на морской платформе в Черном море и/или в Херсонской и/или Николаевской областях, что, в принципе, представляется вполне выполнимым финансово и технически, тем более что в советское время в Николаевской области находились пусковые установки 46-й ракетной дивизии ракетных войск стратегического назначения СССР.

Кроме того, в последнее время КБ «Южное» вышло с проектом лунной базы и прыгающего лунного модуля…В нынешней тяжелейшей для ракетно-космической отрасли Украины ситуации трудно понять, как оценивать такой «фонтан идей». Это надежда на возрождение или предсмертные конвульсии?..