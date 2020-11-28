«Мотор Сич»- бриллиант отечественного машиностроения практически утрачен для Украины

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Вновь вспыхнувший скандал вокруг запорожского предприятия по производству авиадвигателей "Мотор Сич" в очередной раз показывает, что это предприятие, как и ряд других недобитых еще до конца остатков советского хай-тека, вроде Южмаша и Антонова, в руках отечественной власти представляются такой себе "гранатой в руках обезьяны". Этой гранатой долго игрались и таки доигрались!..

Этот скандал разгорелся еще год назад. Тогда об этом доводилось писать в материале «Мотор Сич выбросили в пропасть«. Потом скандал несколько утих…, информируют Экономические Новости.

Увертюра

Зе-власть от большого ума подумала, очевидно, что проблема как-то рассосется сама собой. Но она не рассосалась, а наоборот, обострилась до такой степени, что китайская компания, купившая акции «Мотор Сичи», вознамерилась «выставить» Украину аж на целых три с половиной миллиарда «вечнозеленых бакинских» в качестве компенсации за моральный и материальный ущерб.

Едва ли не главный «прикол» состоит в том, что китайцы наняли для представления своих интересов в международных арбитражах сразу несколько маститых юридических компаний из Америки. И это при том, что украинская власть застопорила окончательное завершение сделки по приобретению китайскими компаниями контрольного пакета «Мотор Сичи» именно под давлением администрации Трампа в рамках глобальной торговой войны с Китаем. Но об этом ниже…

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А в это же время Зеленский дает заунывное интервью китайскому информагентству «Синьхуа», в котором восхваляет Поднебесную, ее марксистско-ленинско-маоистско-дэнсяопиновское руководство и лично товарища председателя КНР Си Цзинпина за их мудрую политику, не забыв при этом поздравить с очередной годовщиной коммунистической революции в Китае.

Подобные славословия обусловлены тем, что Европа и Америка денег больше не дают, а в бюджете образовалась огромная дыра, и этаким спасательным кругом видится именно Китай, который Украина вначале еще во времена Януковича «кинула на три ярда» на сельском хозяйстве, а теперь опять «развела» на акциях завода «Мотор Сич».

Правда, экономический аналитик Алексей Кущ считает такие телодвижения агонией, поскольку обращение к Китаю как к спасительной соломинке при предыдущих властях, в частности при Кучме и Януковиче, предшествовало агонии режима. Кучма, по словам Куща, вспомнил о Поднебесной в разгар кризиса с «кольчугами», а чем окончилось правление Януковича, напоминать едва ли стоит…

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А еще, по мнению Куща, «в Китае есть своя экономическая политика, а в Украине пока нет, причем даже на уровне проекта, и если в Поднебесной думают о выпуске авиационных двигателей, то в Украине пытаются заново «зачать и родить» отечественную сеялку, причем именно пытаются, продолжая покупать сельскохозяйственную технику из Беларуси». Собственно, это все, что нужно знать о современной Украине, которая когда-то была авиационной и ракетно-космической державой, а теперь превратилась в производителя кукурузы и сои для того же Китая.

Краткое содержание предыдущих серий

Напомним, что «Мотор Сич» был в свое время одним из ведущих мировых разработчиков и производителей широкой номенклатуры двигателей для самолетов и вертолетов. Выпускаются также наземные газотурбинные двигатели и электростанции, товары народного потребления.

Даже несмотря на нынешний упадок, научно-технический потенциал предприятия пока что позволяет ему конкурировать с мировыми производителями авиадвигателей. «Мотор Сич» является разработчиком 28 типов серийных двигателей, штатный персонал составляет более 25 тыс. работников, двигатели предприятия используются на вертолетах Ми-2, Ми-8, Ми-24, КА-26, самолетах Ан-26, Ан-72, Ан-74, А-124 (Руслан), Ан-225 (Мрия).

Кроме того, предприятие располагает огромным массивом научно-технических разработок, прежде всего в сфере разработки и создания авиадвигателей для гражданских и военных воздушных судов. В частности, знаменитые тяжеловозы «Руслан» и «Мрия» летают на запорожском двигателе Д-18Т. Специалисты «Мотор-Сичи» являются носителями уникальных ноу-хау и технических навыков.

Сохранение, поддержание в работающем состоянии и дальнейшее развитие «Мотор-Сичи», ее научно-технических и технологических наработок необходимы не только для поддержания производства, занятости, налогов, доходов населения, сугубо военных и технических целей, хотя все это очень важно. Но «Мотор-Сич» со всеми ее наработками, ноу-хау является одним из важнейших элементов общей технической культуры и традиции, которая должна быть не просто сохранена и передана потомкам, но также получить дальнейшее развитие, поскольку наука и технологии не должны стоять на месте.

Всего этого более чем достаточно для того, чтобы государство очень и очень трепетно отнеслось к предприятию и его судьбе. Вопросы сохранения и развития таких производств не решаются рынком и сугубо частнособственническими интересами. Например, едва ли кто попало смог бы единолично приватизировать американскую многопрофильную корпорацию General Electric, производящую, в том числе, авиадвигатели, да еще и вывести акции компании на какие-то «мутные» оффшорки, как это произошло с «Мотор Сичью». Несмотря на фирменный американский рыночный и частнособственнический фундаментализм, там такие «игрушки» находятся под плотным контролем и опекой государства, которое не только бдит такие компании, но и загружает их государственными заказами в сфере обороны, космоса, двойного применения.

В постсоветской Украине изначально отношение к наследию советского хай-тека было наплевательское. Причем «Мотор-Сич» является ярчайшей тому иллюстрацией. «Антонов» и «Южмаш» постепенно «загибаются» в государственной собственности, поскольку госзаказов они практически не имеют и кое-как перебиваются контрактами на стороне. Та же ситуация сложилась у «Мотор Сичи», но ее разрешили «прихватизировать». И не так, чтобы разрешили, а просто всем и вся было наплевать, в том числе по причине указанного выше отсутствия экономической и технической политики, а также отсутствия элементарного патриотизма и переизбытка коррупции, несмотря на обилие шароварного пафоса. Как бы там ни было, но многолетний, еще с 1980-х годов глава предприятия из категории так называемых «красных директоров» Вячеслав Богуслаев предприятие приватизировал. О том, как именно Богуслаев скупил акции предприятия и вывел их в связанные оффшоры, достоверной информации нет, но в данном случае это неважно. Зато достоверно известно, что благодаря этому Богуслаев входит в число богатейших людей Украины.

Однако как бы наплевательски в Украине ни относились к «Мотор-Сичи», до 2014 года ситуация на предприятии была терпимой, так как основным потребителем продукции предприятия была Россия. Коллапс наступил с началом московской агрессии, поскольку экономические связи были окончательно разорваны, Россия перестала закупать продукцию, а главное — украинская власть ввела запрет на торговлю с Россией, особенно если это касается продукции военной и двойного назначения, а именно такую продукцию выпускает «Мотор-Сич».

Государство ничего не сделало для того, чтобы поддержать «Мотор-Сич» и другие подобные предприятия в момент полной утраты ими рынков сбыта и заказов, следовательно, и финансовых ресурсов. Ни государственной помощи, ни продвижения этого и подобных предприятий на внешних рынках замечено не было.

Алексей Кущ так описывает эту печальную ситуацию:

«Блокируя традиционные рынки сбыта этих компаний, предыдущая власть так и не позаботилась о создании действенных компенсаторов в виде кредитных программ на освоение новых рынков и государственных закупок для насыщения рынка внутреннего. Зато мы заказываем во Франции самолеты на сотни миллионов долларов и ведем переговоры с Турцией о покупке беспилотников. А на встрече с бразильским президентом наш глава государства обещает покупать военно-транспортные самолеты, произведенные в Бразилии, имея при этом свой проект аналогичного воздушного судна. За прошедшие десятилетия армия не заказала ни одного нового военно-транспортного самолета у отечественного производителя, и украинские курсанты вынуждены летать на металлоломе».

Выход был один, и он был найден в виде Китая. Здесь необходимо пояснение. В мире вообще не так много стран, которые производят воздушные суда (маломерная мелочь не в счет). Не считая России и Китая, это США, Евросоюз (Франция, Германия, немного Италия), отдельно стоящая в ряде вопросов от ЕС Великобритания, Канада (Bombardier) и Бразилия (Embraer). Никому из них украинские авиадвигатели, вообще авиатехника не нужны. И не потому, что она плохая — многие образцы советский техники до сих пор остаются недостижимыми для Запада, в частности Руслан и Мрия, летающие, повторим, на запорожском двигателе. А потому что в указанных странах другая техническая и технологическая культура, вообще техническая идеология. Образно говоря, попытка слепить что-то из иероглифов Китая и индейцев майя ничего не дадут в принципе, потому что идеология у этих иероглифов совершено разная. Конечно, при желании те же запорожские двигатели после некоторых доработок могли бы использовать на том же Боинге, но этого никто не допустит из соображений конкуренции.

Если исключить Россию, то единственная страна, которой интересны украинские разработки в области авиационной техники, — это Китай, технологическая культура которого в сфере авиации и ракетостроения и не только имеет советские корни.

Поскольку что-либо иное придумать было сложно, практически невозможно, и властью и собственником был взят курс на Китай.

О том, как этот курс взяла власть, «весело и с огоньком» пишет все тот же Алексей Кущ:

«История с «Мотор Сичью» началась несколько лет назад, когда тогдашний первый вице-премьер и министр экономики Степан Кубив побывал в Китае на форуме «Один пояс. Один путь», по итогам которого заявил, что первый авиационный двигатель, собранный в рамках сотрудничества между «Мотор Сичью» и китайским партнером, может быть продемонстрирован уже в конце 2017 года, при этом проект по созданию в китайском Чунцине соответствующего совместного завода был назван «одним из приоритетов правительства» (естественно, нашего). Первый вице-премьер также сообщил о готовности китайцев инвестировать 250 млн долл и в саму «Мотор Сич». После этого, видимо, получив окрик из-за океана, следователи СБУ возбудили уголовные дела по поводу готовящегося вывоза завода в Китай».

Словом, получилось, как в культовом советском фильме «Тот самый Мюнхгаузен» (1979) по сценарию Григория Горина и по отдалённым мотивам произведений Рудольфа Эриха Распе: «Сначала планировались торжества, потом аресты, потом решили совместить».

Арестами, как минимум фигурально, угрожали американцы из администрации Трампа, затеявшего «большие разборки» с Поднебесной.

Владелец предприятия пошел тем же китайским путем.

«Я мог закрыть завод, мог сократить количество работников. Такая проблема стояла передо мной. Мы решили найти инвестора. Нам подсказали, кто инвестор, мы поехали и поговорили с Китаем. Владельцы акций продали их через нашу биржу. И я свои продал акции. (…) Делается это за китайские деньги. Или этого бы не было, а был бы склад металла… Китайцы обязались в течение двух лет инвестировать в предприятие 250 млн долл. и уже дали 100 млн долл», — заявляет Богуслаев.

Очень забавляет высокопарное заявление новоявленного собственничка: «Я мог закрыть завод»… А ты его открывал, чтобы закрывать?!

Но надо отдать должное, что Богуслаев пошел единственно возможным путем. Главным образом, потому что другого пути не существует.

Собственно, такой путь есть: это государственные программы развития авиационной промышленности и соответствующие государственные капиталовложения в создание и производство авиатехники на базе ГП «Антонов» и ОАО «Мотор Сич» с последующей закупкой техники для нужд Украины и ее продвижение на мировом рынке, в частности, в странах третьего мира, где марка «Антонов» хорошо известна и пользуется популярностью, а антоновские самолеты с запорожскими «движками» еще 1960-х годов выпуска до сих пор умудряются летать, правда, на грани фола, но важен сам факт долговечности такой техники при эксплуатации в варварских условиях.

Однако все это является пока что только мечтаниями, а потому приходится исходить из того, что Китай стал тем единственным спасательным кругом, который позволит хоть как-то удержать украинское авиастроение на плаву.

Более того, есть пример сотрудничества «Антонова» с китайской государственной авиастроительной корпорацией AVIC-II, в результате чего в Поднебесной был создан военно-транспортный самолет Y-20 максимальной грузоподъемностью 66 тонн. Первая машина была поднята в воздух в 2013 году. Представляется, что это не самая выгодная сделка, поскольку китайцы фактически «купили наши мозги, оставшиеся с советских времен». Если бы этот самолет изготавливали, пусть даже в рамках совместного предприятия, но в Киеве, на Святошино, на заводе Антонова, это было бы действительно удачей. Но даже в таком виде сотрудничество — это лучше, чем кукурузой торговать. При этом против должностных лиц «Антонова» уголовных дел никто не возбуждал, очевидно, потому что на сей счет не было указаний из Вашингтона.

В случае с «Мотор-Сичью» ситуация сложилась совершенно другая. Продажа Богуслаевым и некими таинственными другими совладельцами акций китайцам началась в 2016 году. А уже в 2017 г. на 56% акций предприятия наложили арест, чем заблокировали продажу компании и возможность назначать менеджмент на предприятии. Сделано это якобы из-за рисков для национальной безопасности Украины в виде возможной утечки технологий в Китай.

В 2019 году стало известно, что некая китайская компания Skyrizon Aircraft Holdings Limited сконцентрировала акции путем скупки акций трех офшорных предприятий, в совокупности владевших более чем половиной голосов на «Мотор Сичи».

Одновременно с этим США начали беспрецедентное давление на украинскую власть, чтобы не допустить окончательную продажу предприятия китайцам. О том, как это происходило, было подробно написано в материале «Мотор Сич выбросили в пропасть«, поэтому обрисует эти маневры очень кратко.

Для расторжения сделки в конце августа 2019 года Украину посещал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, которого Трамп, впрочем, вскоре уволил. В конце сентября 2019 года предприятие посещали советник Пентагона по оборонной промышленности Украины Дональд Винтер и поверенный в делах посольства США в Киеве Уильям Тейлор.

А в октябре 2019 г. советник президента США и основатель знаменитого ЧВК Blackwater Эрик Принс якобы рассматривали возможность приобретения предприятия, хотя авиационный хай-тек — это явно не профиль для, скажем так, «охранной фирмы».

Словом, американцы отрабатывали два направления. Во-первых, повторим, это давление на украинскую власть с тем, чтобы она воспрепятствовала окончанию сделки и переходу предприятия под контроль китайцев. Во-вторых, это всяческая демонстрация Китаю, что в Украину, в частности на «Мотор-Сич», влезать не следует, поскольку это «американская подмандатная территория».

В конце августа 2020 года госсекретарь Майк Помпео в очередной раз «провел воспитательную работу» с Зеленским. После этого Антимонопольный комитет завернул поданный китайцами пакет документов по «Мотор Сичи», и дело опять перенесли. Справедливости ради следует отметить, что при концентрации акций китайской компанией Skyrizon просматриваются некоторые нарушения украинского антимонопольного законодательства, но вдаваться в подробности не будем. К тому же той же справедливости ради придется констатировать, что наш доблестный антимонопольный комитет далеко не всегда усматривает нарушения этого закона даже там, где они просто режут глаза, в частности, в отношении отечественных олигархов, умудрившихся монополизировать целые отрасли.

Однако здесь уже у китайцев, как говорится, «терпець урвався»: 4 сентября компания Skyrizon предупредила Минюст о намерении дать старт международному арбитражу против Украины. Скандал с межкорпоративного перешел на межгосударственный уровень: 22 октября 2020 года в МИД КНР вызывали украинского посла в Китае Сергея Камышева, которому дали понять, что не собираются терпеть недопуск на предприятие под предлогом постоянно откладывающегося решения Антимонопольного комитета.

«Профукано фсё!»

В результате мы уже имеем испорченные отношения с Поднебесной. При этом Украина от этого скандала и от следования американским капризам в вопросе «Мотор Сичи» пока ничего не приобрела и вряд ли что-то приобретет. Даже аргумент о «кредитах МВФ и международных финансовых организаций» в данном случае не работает, поскольку по итогам 2019 года Китай стал торговым партнером №1 Украины. По данным Госслужбы статистики, товарооборот Украины с Китаем в 2019 году вырос на 30,4% по сравнению с прошлым годом. А за первые 7 месяцев этого года украинский товарный экспорт в КНР вырос вообще на фантастические 96,5%. При том, что экспорт товаров в ЕС — на 18,6%, а торговые связи с США вообще не идут ни в какое сравнение с украино-китайским товарооборотом.

Интересная деталь: в Украине появились партнеры китайцев в проекте по «Мотор Сичи». Таковым себя называет DCH Group харьковского олигарха Ярославского. Трудно понять, «каким боком» сюда попал Ярославский, который, по слухах, пока что не может толком запустить многострадальный Харьковский тракторный завод. Но факт остается фактом: после очередного перенесения рассмотрения дела АМКУ в конце сентября этого года вместе с китайской компанией Beijing Skyrizon именно DCH Group Ярославского в третий раз подавала обращение в Антимонопольный комитет, но ответ до сих пор не получен…

И вот тогда разгорелся очередной скандал. Китайцы, которые обычно предпочитают решать вопросы тихо, без лишнего шума, 17 ноября 2020 года заявили о подаче заявки в международный арбитраж о взыскании с Украины ущерба в размере 3,5 млрд долларов.

Правда, здесь есть интересная деталь. Об этом известил сайт все той же структуры Ярославского DCH Group, которая называет себя партнером китайцев в Украине, в том числе в вопросе «Мотор Сичи».

Как следует из сообщения, из-за затягивания решения вопроса и допуска китайских инвесторов на предприятие китайская сторона рассматривает происходящее как противозаконную экспроприацию, нарушающую украино-китайские межправительственные соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Китайская сторона ссылается на ст. 4 Соглашения между правительством Украины и правительством КНР, которое вступило в силу 30 мая 1993 года. Согласно этому документу, инвестиции не могут быть национализированы, реквизированы или подданы прочим мерам, приводящим к аналогичным последствиям. Исключение составляют случаи, когда такие меры осуществляются в общественных интересах на недискриминационных основаниях и сопровождаются выплатой компенсации. Размер компенсаций рассчитывается на основе реальной стоимости инвестиций на момент их реквизиции.

Таким образом, национализация по договору в принципе возможна, но надо выплатить инвесторам «отступные».

Важной особенностью является список юридических компаний, которые будут представлять интересы китайской стороны. Это три ведущие международные юридические компании: WilmerHale, DLA Piper и Bird & Bird, которые славятся «звездным составом» юристов, работающих на эти компании.

В WilmerHale работаеттРоберт Мюллер, бывший директор ФБР США, входящий в состав Республиканской партии. Партнером юридической компании DLA Piper является Дуглас Эмхофф, супруг той самой Камалы Харрис, которая станет вице-президентом США в случае объявления Джо Байдена президентом. Эти юридические компании в медиа уже прозвали «корпорацией монстров», которым Украина в арбитраже якобы неминуемо должна проиграть.

В связи с этим возникает вопрос: кто будет представлять интересы Украины в этом споре, если все же спор не будет урегулирован и дело дойдет до арбитража? Крайне сомнительной квалификации юристы из Минэкономики и недавно созданного «Министерства стратегических отраслей промышленности»? Или тоже наймут крутых юристов из международных юридических фирм, причем за деньги украинских налогоплательщиков? Кто вообще будет отвечать за » это всё»?!

Интересная деталь. Юридическое обслуживание китайской стороны будут вести те самые американцы, по настоянию которых Украина затягивает окончание сделки по переходу «Мотор Сичи» под контроль китайской стороны. Как говорится, ничего личного — просто бизнес…

Еще одна деталь. Как следует из сообщения харьковской DCH Group, на стороне китайцев в качестве советника по вопросам украинского права в международном арбитраже будет выступать некая компания Arzinger, надо полагать юридическая…

Как видим, родное отечество хотят «выставить на крутые бабки» в сумме 3,5 млрд долларов в нынешнее тяжелейшее время не только чужие, но и «свои». Видимо, рассчитывают на щедрые бонусы, гонорары и прочие «плюшки» от богатых китайских господ, идти к которым в услужение не брезгуют даже крутые американские лойеры! Это к вопросу о настоящем, а не «мовно-шароварном» патриотизме…

А что, собственно, происходит на предприятии? Если коротко, то работа вроде идет, но с большими потерями.

Согласно отчету «Мотор Сичи» за январь-сентябрь 2020 г., прибыль предприятия до налогообложения составила 926,463 млн грн. за счет выполнения обязательств по поставкам авиационных двигателей. Этот результат был получен благодаря принятию ряда мер по оптимизации и реорганизации деятельности, переходу к краткосрочным окупаемым проектам и сокращению расходов на управление и другие вспомогательные процессы.

О том, как выглядит такая «оптимизация», пишет в соцсетях экономический аналитик Алексей Кущ:

«По последним сообщениям, с «Мотор Сичи» увольняют 4,5 тыс. работников, а всего за последние годы предприятие потеряло 8 тыс. рабочих и инженеров. С учетом семей это более 30 тыс. жителей города Запорожье. Интересно, кто-то оценивал потери государства вследствие утраты в системе занятости столь значительного числа высококлассных специалистов? Хотя бы из расчета цены подготовки такого же количества новых работников.

В сухом остатке. Вследствие бездарной промышленной и экономической политики последних лет практически утрачено ценнейшее предприятие, брильянт нашего высокого машиностроения».

Эксперт констатирует, что «Украина профукала «Мотор Сич» и 3,5 млрд долларов«.

От себя отметим, что слово «профукала» здесь представляется слишком мягким, но придется оставаться в рамках приличий…