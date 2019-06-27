На грани масштабной войны: Иран и Трамп качают мир, как грушу

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Пока в Украине происходит драчка за места под куполом, мир в очередной раз оказался на грани масштабной войны по вине Ирана и США, как это часто бывает в последнее время. Иран и Америка уже давно раскачивают мир. Но в отличие от предыдущих американо-иранских обострений, нынешняя конфронтация оказалась по-настоящему серьезной и опасной.

У американцев уже все было готово к нанесению удара, но в последний момент Трамп отменил приказ об атаке. Случись этот удар, трудно себе представить, чем бы все это могло окончиться не только для Ближнего Востока, но и для всей планеты, информируют Экономические Новости.

Впрочем, Трамп продолжает угрожать Ирану стереть его с лица земли. На что Тегеран отвечает в том же духе: дескать, кто к нам с мечем придет, тому мало не покажется.

И снова об истории конфликта

Напомним, что американо-иранское обострение началось в мае 2018 года, когда США по инициативе Трампа вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), более известного как «ядерная сделка» с Ираном, заключенная в 2015 году при деятельном участии предшественника Трампа, демократа Барака Обамы. Сторонами сделки являются также Евросоюз и Россия. Суть сделки состоит в том, что Иран отказывается от продолжения своей ядерной программы в обмен на снятие торгово-экономических санкций, что означает возможность продавать на внешних рынках, включая Европу и Юго-Восточную Азию, иранскую нефть, приобретать западные товары и технологии, крайне необходимые для страдающей от блокады иранской экономики.

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Трамп посчитал условия соглашения по отношению к Ирану слишком слабыми, вывел Америку из договора, вернул санкции для Ирана и объявил о введении санкций против тех стран и компаний, которые будут покупать иранскую нефть и вести взаиморасчеты с Ираном. В результате, Европа, которая де-юре из соглашения не выходила, де-факто поддержала санкции в отношении Ирана, чтобы не попасть под американские санкции. Даже Индия и Китай воздерживаются от явных закупок иранской нефти, боясь попасть, прежде всего, под финансовые санкции против своей банковской системы.

Тегеран около года продолжал выполнять условия СВПД, надеясь на Европу, которая в лице своих лидеров вроде как крайне отрицательно отнеслась к разрыву ядерной сделки и формально осталась в СВПД. Но поскольку де-факто ЕС и ЮВА присоединились к санкциям, боясь Вашингтона, Тегерану терять больше нечего, и там объявили о приостановке своего участия в сделке и возврату к ядерной программе, что вызвало в Вашингтоне новый поток угроз в адрес Исламской республики.

Такова вкратце была диспозиция накануне нынешнего обострения, с которой более детально можно познакомиться в тексте, опубликованном не так давно.

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Взрывы, которые едва не зажгли войну

Обострение это было вызвано взрывами двух танкеров в Оманском заливе, в чем Штаты сразу же обвинили Иран, не особо утруждая себя поисками доказательств. Взрывы танкеров, а также сбитый иранскими силами ПВО американский разведывательный беспилотник (о чем далее) едва не стали причиной нанесения Америкой авиационных и ракетных ударов по Ирану.

Взрывы и пожары на двух танкерах в Оманском заливе произошли 13 июня. Экипажи судов подали сигналы SOS и были подобраны, кстати, иранскими спасателями. Американцы утверждают, что также оказывали помощь экипажам судов. По данным СМИ, все члены экипажей остались живы. Одно судно пошло на дно, в его экипаж входили граждане России, Филиппин и Грузии. Второй танкер, принадлежащий японской компании и перевозивший груз для Японии, остался на плаву.

Японская принадлежность судна обращает на себя внимание в свете того, что взрывы произошли буквально за день до приезда в Тегеран премьера Японии Синдзо Абэ, прибывшего с посреднической миссией, чтобы не допустить дальнейшей эскалации конфликта в районе Персидского Залива. Примечательно, что глава японского правительства посетил Иран впервые за 40 лет, то есть со времен так называемой исламской революции в Иране, в результате которой страна оказалась в (полу)изоляции.

Трудно отделаться от мысли, что все это неслучайно…

Вслед за взрывами, повторим, из Америки сразу же последовали обвинения в адрес Тегерана. Обвинения были подхвачены сателлитами Вашингтона в регионе, прежде всего Израилем и Саудовской Аравией. Кстати, по данным СМИ, именно просаудовские СМИ в регионе сообщили о взрывах чуть ли не через несколько минут после инцидента и немедленно выдвинули обвинения в адрес Ирана. Пошли разговоры то ли о торпедах, то ли о магнитных минах, следов которых пока что никто не обнаружил и не предъявил.

Европа в лице Франции и Германии высказала сомнение в причастности к атакам Ирана и потребовала доказательств этого.

Кстати, буквально месяцем ранее нечто подобное уже имело место в порту Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах, где якобы имели место загадочные взрывы и пожары на нефтяных судах, которые были повреждены какими-то минами. Позднее местные власти эту информацию опровергли. В вопрос о том, кому был нужен такой вброс информации, никто не вдавался. Представляется, что это была раскачка ситуации перед настоящими взрывами.

Qui prodest

Налицо тот случай, когда, следуя знаменитой латинской поговорке, «is fecit, qui prodest», то бишь, «это сделал тот, кому выгодно».

Отнюдь не симпатизируя Ирану с его, мягко говоря, весьма специфическим режимом, все же следует согласиться с тем, что Тегерану это обострение совершенно ни к чему. Ормузский пролив и Оманский залив являются важнейшей артерией, по которой транспортируется около трети мирового объема потребления нефти, куда входит и иранская нефть, пусть даже и под- или вопреки-санкционная. Окончательно прерывать этот «великий нефтяной путь» – совершенно не в интересах Ирана. Конечно, война в Заливе и неизбежные в этом случае сложности с поставками нефти столь же неизбежно приведут к росту цен на нее, собственно, взрывы танкеров привели к ценовой нестабильности на мировых нефтяных рынках. Но повышение цен на нефть при условии невозможности ее поставок едва ли нужно Ирану.

Кроме того, несмотря на достаточно воинственную риторику в отношении своих противников, в целом руководство Ирана ведет крайне осторожную политику. К тому же до сих пор Иран сохранял приверженность ядерной сделке, чтобы сохранять хотя бы вербальную поддержку Европы, и провоцирование конфликта на глазах у Евросоюза выглядело бы совершенно глупо.

Зато в регионе есть другие игроки, которые заинтересованы нанести удар по Ирану руками американцев. Прежде всего, это Израиль, являющийся извечным врагом Тегерана и имеющий сейчас в Вашингтоне мощное лобби.

Кроме того, это извечный исламско-идеологический противник Ирана в лице Саудовской Аравии. Кстати, получая выгоду от роста цен на нефть, именно Сауды меньше всего теряют от эскалации в Заливе, поскольку это «сказочное королевство» единственное имеет возможность экспорта нефти не через Ормузский пролив, а по трубопроводу в Красное море. Правда, мощности этой трубы считаются недостаточной, но она дает возможность продержаться в течение некоторого времени, пока будет длиться активная фаза конфликта.

К тому же, Саудовскую Аравию, точнее определенные круги в ней, часто связывают с разного рода суннитским экстремизмом, который можно использовать в извечной борьбе с шиитским Ираном. Причем это можно сделать даже вслепую.

Полномасштабный конфликт в Заливе весьма выгоден Москве в смысле роста цен на нефть и газ. Но «русского следа» пока что не обнаружено. По крайней мере, никакой информации в СМИ на эту тему не было…

Дополнительным фактором нестабильности является активное участие Ирана в сирийском конфликте на стороне правительства Башара Асада и вообще крайне рискованная политика Ирана на Ближнем Востоке. Тегеран активно поддерживает «шиитский пояс» в Ираке тянущийся на запад до шиитской «Хезболлы» в Ливане. Антиправительственных хусситов в далеком Йемене, с которыми воюет и Саудовская Аравия, также связывают с Ираном.

Однако если разобраться, то в ту же Сирию, например, вмешиваются все, кому не лень. Здесь Россия, США, Турция, Израиль и монархии Залива, Включая Саудовскую Аравию. Словом, ничуть не оправдывая действия Ирана, часто весьма агрессивные, приходится признать, что они ничуть не отличаются от действий других игроков.

Определенная заинтересованность в конфликте существует и у Вашингтона. Прошел год, как США вышли из ядерной сделки с Ираном. И хотя Америка, повторим, сумела «нагнуть» практически всех, заставив по факту присоединиться к американским санкциям против Ирана, политического признания вины Ирана в срыве ядерной сделки в Европе нет. Париж, Берлин, Брюссель и многие другие высказывают крайнее неудовольствие срывом ядерной сделки с Ираном, справедливо возлагая всю вину на Вашингтон. В этих условиях Америке нужны какие-то аргументы, чтобы всю вину возложить на Иран, атаки на танкеры третьих стран позволили бы оправдать политику Вашингтона в отношении Ирана, поскольку на данный момент европейские партнеры США, пусть и сугубо в вербально-политическом формате, но выступают против обострения с Ираном.

Однако Европа, как видим, «не повелась», и Трамп стал заложником «капкана», который сам же себе заботливо соорудил. «Наказать» Тегеран было одним из ключевых программных задач Трампа. Но «пошло не по резьбе», и хозяин Белого Дома оказался в ситуации, когда и останавливаться нельзя, и любое действие ведет к ухудшению.

Все это чревато для Трампа последствиями на грядущих президентских выборах 2020 года. Остановиться и показать себя слабым Трамп не может как по внутриполитическим причинам, так и по складу своего характера. К тому же Трамп – все же не человек войны, а бизнесмен, привыкший торговаться. Он все ожидает, что в какой-то момент Тегеран сломится и начнет выторговывать себе выгодные условия капитуляции, но Иран сдаваться и договариваться пока не намерен, и Трамп попадает в некомфортную для себя ситуацию. Идти до конца на вооруженный конфликт он не рискует, поскольку более половины американцев выступают категорически против вооруженного конфликта с Ираном.

Впрочем, в западных СМИ циркулирует также интересная гипотеза о том, что все это может быть провокацией оппонентов Трампа из демократического лагеря, которые стремятся втянуть нынешнего хозяина Белого Дома в войну, чтобы «похоронить» его на выборах. Якобы демократы имеют связи в Тегеране, а Джон Керри, бывший госсекретарь при правлении демократа Обамы, якобы тайно встречался с руководством Ирана.

Поэтому Трампу нужно оправдание для начала войны с Ираном. Этим можно легко объяснить таинственные взрывы на танкерах, расследовать которые, похоже, никто не собирается. Этим же можно объяснить дальнейшие события, произошедшие после атаки на танкеры.

На пороге войны, которая пока не состоялась

Взрывы на танкерах стали поводом для переброски в район Залива дополнительных контингентов и вооружений США. А дальше начал срабатывать известный театральный принцип висящего на стене заряженного ружья, которое рано или поздно должно выстрелить.

Ирано-американский конфликт обострился с новой силой после того, как иранцы сбили американский разведывательный беспилотник, стоимость которого оценивается в 130 млн долларов. Иранцы заявили, что он нарушил воздушное пространство страны, и это дало им полное право его сбить. Американцы начали было говорить о том, что летательный аппарат находился в международном воздушном пространстве, но разговор на эту тему быстро сошел на нет.

Зато 21 июня, по данным Reuters, Иран получил от США сообщение о неминуемом нападении. А дальше чуть было не началась настоящая война. По сообщениям New York Times, «самолеты были в воздухе, корабли вышли на позиции, но ракеты так и не были пущены, поскольку поступила команда «отбой». По данным СМИ, удар был нацелен, прежде всего, на средства ПВО, включая радары, чтобы «ослепить» противовоздушную оборону Ирана.

Есть версия, что Трамп отменил приказ о нападении после консультаций с конгрессменами. В окружении Трампа борются сторонники и противники войны. Трамп якобы скорее склоняется к мирному урегулированию конфликта, но на его условиях. Одной из причин отмены удара он назвал возможную гибель около полутора сотен иранцев.

В ответ иранские должностные лица предупреждают, что реакция на американские удары последует адекватная…

Ситуация замерла в неустойчивом равновесии, и любой выстрел может спровоцировать масштабную войну в районе Залива, которая может раскачать весь мир.