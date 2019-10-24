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Никчемный пиар антикоррупционного стукачества

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Принятие Верховной Радой законопроекта № 1010 о внесении изменений в закон о коррупции относительно ее обличителей коррупции, получивший название «закон о стукачах», вызвал много шума, во многом неоправданного. Подобный образчик «нормотворчества», конечно, несет коррупционные риски и открывает возможности для серьезных злоупотреблений. Но в еще большей степени принятие этого крайне сомнительного норматива является пиаром новой власти и лично Зеленского, которым надо показать хоть какие-то результаты их бурной деятельности.
Никчемный пиар антикоррупционного стукачества

Не говоря уже о том, что и без этого сомнительного закона в законодательстве Украины имеется достаточное количество норм, направленных на борьбу с коррупцией. Представляется, что проблема состоит не в сочинении новых нормативов на тему борьбы с коррупцией, каковые нормы все равно не выполняются или выполняются избирательно, а в том, чтобы борьба с коррупцией велась реально, а не на уровне лозунгов и пиара. К тому же некоторые положения нового норматива противоречат существующим нормам уголовно-процессуального законодательства, о чем ниже, информируют Экономические Новости.

Пятница, 13-е… День стукача

Законопроект был внесен Зеленским в Раду 29 августа.

Характерно, что в первом чтении норматив был принят в пятницу, 13 сентября. Это послужило источником творческого вдохновения для остряков, предложивших впредь отмечать в эту дату «день стукача». Правда, проблема состоит в том, что далеко не каждое 13 сентября попадает на пятницу.

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В первом чтении за документ проголосовали 283 депутата.

Ко второму чтению норматив готовили по ускоренной процедуре. Он был принят во втором чтении и в целом 17 октября, причем уже только 252 голосами.

Согласно документу, вводится понятие «обличитель коррупции». К этой категории относятся те граждане, которые будут предоставлять информацию о фактах коррупции. Информацию о коррупции могут предоставлять должностные лица, получившие ее при выполнении служебных обязанностей, а также общественные организации, активисты, СМИ. Предоставляться такая информация должна в Госбюро расследований (ГБР), Нацагентство по предотвращению коррупции (НАЗК), Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ). При втором чтении норматива среди депутатов произошел скандал, кому именно будут подведомственны обличители-стукачи, но сохранилась норма о том, что заявитель может обратиться в любой из указанных органов.

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Обличителю («викривачу») и членам его семьи при необходимости могут предоставить защиту, поскольку они подпадают под программу защиты свидетелей. Кроме того, обличителя запрещается увольнять с работы, также ему положен бесплатный адвокат, а при необходимости – охрана.

Запрет на увольнение обличителя с работы, вроде бы, понятен, но вызывает вопросы. А если гражданин, например, злостно прогуливает, спекулируя на своем статусе обличителя?

По сравнению с первым чтением, содержание норматива все же усовершенствовали Если первоначально предполагалось, что уголовные дела можно было возбуждать даже по анонимным сигналам, то в конечном варианте органы не обязаны вести расследования по анонимным заявлениям, но могут принимать их к сведению. Как говорится, и на том спасибо!

Однако остается целый ряд весьма неоднозначных положений.

Так, правоохранители по любому сигналу обязаны возбуждать уголовное дело и провести проверку в течение 30 дней. В то же время, обличители не несут фактически никакой ответственности за даваемую ими информацию, которая может иметь, например, клеветнический характер, может даваться с целью сведения счетов, устранения конкурентов и так далее. Не говоря уже о частых случаях совершенно бредовых обвинений. Более того, такая норма входит в противоречие с соответствующими положениями Уголовного кодекса, которыми заведомо неправдивое заявление о преступлении может повлечь за собой уголовное наказание вплоть до 5 лет лишения свободы. Таким образом, «закон о стукачах», кроме прочего, порождает правовую коллизию, когда одно и то же деяние в разных частях законодательного поля трактуется по-разному и влечет различные последствия и ответственность.

Еще раз повторим, что закон о стукачах-обличителях представляет собой очень удобную формулу для сведения счетов, для бизнесовых разборок, для передела собственности, для устранения конкурентов или для давления на них. В конце концов, многие могут позариться на обещанное вознаграждение и просто оговорить ближнего или дальнего своего сугубо из корыстных побуждений.

Никчемный пиар антикоррупционного стукачества

Ану, отними!..

Впрочем, здесь не все так просто. Если следовать сугубо тексту новоявленного норматива, то шансы получить сколько-нибудь значительное вознаграждение даже за обоснованный сигнал о коррупции представляются достаточно сомнительными.

Прежде всего, вознаграждение будут выплачивать только в том случае, если нанесенный в результате коррупционных действий государству ущерб составляет более 5000 размеров текущего прожиточного минимума. В настоящий момент это около 10 млн гривен. Получается, что потенциальных коррупционеров и воров как бы стимулируют воровать и коррупционироваться на меньшую суму, что существенно снизит опасность уголовной ответственности.

Допустим, подобная норма нацелена на то, чтобы отсечь разную «мелочь» и заниматься только крупной коррупцией. Но и здесь возникают вопросы…

Рядовой гражданин, потенциально способный сигнализировать о коррупции, на самом деле едва ли может иметь доступ именно к крупной высокопоставленной коррупции. В этой сфере уже давно никто не носит мифические «набитые долларами чемоданы». В высокопоставленной коррупции на большие суммы обычно действуют сложные схемы с зарубежными счетами, с выводом средств в оффшоры, приобретением активов в низконалоговых юрисдикциях и так далее. Ни о чем подобном рядовой гражданин понятия иметь не может, доступа к этой информации не имеет, а если что и может слышать, то только на уровне разговоров, которые ничем невозможно подтвердить.

Те же, кто имеют доступ, чаще всего находятся «в схеме», а соучастнику коррупционных деяний, в случае если он заявляет об этом правоохранителям, согласно новоиспеченному закону, вознаграждение не полагается. Правда, его могут освободить от ответственности, но это давно существующая норма уголовного законодательства, и новоявленный закон об обличителях в этом смысле ничего нового не добавляет.

В результате, под действие нового норматива могут попасть разве только мелкие чиновники, но никак не крупные коррупционеры, имеющие, к тому же, политическую «крышу» и связи в правоохранительных органах.

Однако вернемся к вознаграждению, получение которого, еще раз подчеркнем, представляется весьма сомнительным.

Получить вознаграждение можно только по решению суда, причем после того, когда все судебные инстанции пройдены, и приговор вступил в законную силу. Знакомые с отечественной практикой уже могут смеяться, поскольку все это может длиться годами.

Формулировка размера вознаграждения также оставляет немного шансов на получение существенного вознаграждения. В нормативе говорится о вознаграждении в сумме «до 10% от денежного размера предмета коррупционного преступления», но не более 3000 минимальных зарплат, что на данный момент составляет 12,6 млн гривен. Если в обличении коррупции участвовали несколько граждан, то назначенная выплата делится между ними в пропорции, которую устанавливает суд пропорционально важности информации, предоставленной каждым из этих граждан.

Налицо сугубо оценочные декларации при полнейшем отсутствии реальных критериев того, как именно определять важность информации и как делить между обличителями полагающуюся им премию. Но даже не это главное. Сама формулировка «до 10%» является совершенно нечеткой и оставляет установление конкретной суммы вознаграждения на усмотрение суда. А «до 10%» может означать 10%, 1%, даже 0,0001%. В результате вознаграждение, вместо ожидаемых максимальных 12,6 млн гривен, может свестись до минимума, например, до 126 гривен! Оспорить такое решение вряд ли возможно из-за отсутствия в новоявленном законе четких критериев.

Впрочем, мутные формулировки могут повлечь за собой и риски для государства.

Вознаграждение должно выплачиваться за счет государственного бюджета. Но ведь решение суда о конфискации в бюджет государства предмета коррупционного преступления вовсе не означает, что государство уже получило этот предмет. Исполнение решения суда может длиться очень долго и окончиться ничем. Государство может не добиться получения конфиската, или не получить в полной мере указанную сумму, или получить не деньги, а некие активы, например, недвижимость, акции и так далее. В процессе последующей продажи недвижимости, которая может длиться очень долго, вырученная сумма может оказаться намного меньше ожидаемой, а акции и вовсе оказаться «дутыми». К тому же суд может слишком завысить или занизить размер ущерба, что бывает сплошь и рядом.

Словом, обличитель может даже претендовать на получение суммы, которая будет больше той, которую реально получит государство.

Даешь коррупцию в борьбе с коррупцией!

К тому же, такая, с позволения сказать, борьба с коррупцией сама по себе несет значительные коррупционные риски.

Если предположить преступный сговор некоего обличителя со следствием и судом, то возможно искусственное завышение размеров «предмета коррупционного деяния» с целью получения неправомерной выгоды в особо крупных размерах. Более того, возможно просто выдумывание фиктивных коррупционных действий с целью их фиктивного же расследования для получения неправомерного вознаграждения. Все участвующие будут «в доле». Платить за подобную «борьбу с коррупцией» будет государственный бюджет.

Точно так же, возможно возбуждение фиктивных дел по коррупции, чтобы вымогать от фигурантов деньги за прекращение этих дел.

Этому весьма способствует процедура, заложенная в новоявленном нормативе. В качестве одной из инстанций, в которую предписывается передавать информацию о коррупционных деяниях, числится такой сомнительный орган, как Нацагентство по предотвращению коррупции, который уже фигурировал в коррупционных скандалах. Но вопрос не только в запятнанной репутации этой «конторы». Установленная новым нормативом процедура вызывает много вопросов именно с точки зрения коррупционных рисков.

Согласно уголовно-процессуальному кодексу, данные о преступлении должны вноситься соответствующим правоохранительным органом в Единый реестр досудебных расследований сразу после получения заявления. Но в новоявленном нормативе НАПК предоставляется 10 дней на проверку.

Возникает сразу три нюанса.

Во-первых, появляется юридическая коллизия, когда два закона трактуют по-разному одну и ту же ситуацию, что недопустимо. Во-вторых, в течение отведенных 10 дней информация о заявлении может быть «слита» заинтересованным лицам, например фигурантам коррупционного деяния. Тем более что, в-третьих, правоохранителям, ведущим расследование, вознаграждение в виде процентов не положено, они работают исключительно за зарплату, а потому им выгоднее «слить» данные о расследовании, например потенциальным подозреваемым, получив соответствующую мзду.

Не говоря уже о более чем реальной возможности массовой фабрикации просто «липовых» дел о преступлениях, которых в реальности никогда не было, либо с целью сведения счетов, устранения конкурентов и «отжима» активов, либо чтобы заставить раскошелиться того, с кого «есть что взять».

Собственно, сама идея материального вознаграждения за донесение о преступлении, тем более в нашей стране в нынешней социальной ситуации тотального «деграданса», в принципе представляется порочной изначально, как бы разного рода политиканы и прочие «слуги народа» не умничали на эту тему!

Наконец, представляется, что важнейшей задачей нового норматива является не борьба с коррупцией, а пиар новой власти, прежде всего Зеленского. Во время выборов он обещал электорату борьбу с коррупций – вот и приняли соответствующий закон, пусть даже и более чем сомнительный.

Правда, в настоящий момент фракцию Зеленского в парламенте уже вовсю разрывают коррупционные скандалы, но это уже другая тема…

Автор: Александр Карпец
24.10.2019 11:39:37
Посещений: 20
Александр Карпец

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