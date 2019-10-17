Мы получили закон о стукачах, а не о обличителях коррупции в Украине, — Сергей Власенко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Мы получили закон о стукачах, а не о обличителях коррупции в Украине, - Сергей Власенко (ВИДЕО) Мы получили закон о стукачах, а не о обличителях коррупции в Украине, - Сергей Власенко (ВИДЕО)

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Закон об обличителях коррупции, который сегодня был принят Верховная Рада Украины , не относится к реальным обличителям, поскольку обличитель — это человек, который находится внутри системы и знает как устроен коррупционный процесс и заявляет об этом. Такой точки зрения придерживается народный депутат от фракции «Батькивщина», Сергей Власенко.

По его словам, именно поэтому обличителю предоставляются гарантии и даются достаточно широкие права в защите его от преследования. Так этот механизм устроен и работает во всех цивилизованных странах, информирует enovosty.com/news.

В украинском же законе предлагается другая модель, в которой предусмотрено, что обличителем может быть абсолютно любой человек, который может обвинить в коррупции абсолютно кого угодно и при этом получить множество преференций от государства, в том числе получить статус обвинителя, отмечает нардеп.

Также, в данном законе официально узаконены анонимные доносы. Более того они получают такой же статус как и официальное заявление с идентификацией персоны заявителя, что абсолютно недопустимо, считает С.Власенко.

Он утверждает, что даже если это обвинение в дальнейшем не будет подтверждено, данная персона также получает статус обвинителя со всеми последующими бонусами от государства.

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Что касается выплаты 10% вознаграждения для разоблачителей коррупционных преступлений, то эта процедура, по заверению нардепа, также не прописана досконально в законе.

Когда человек получит эти деньги? Когда они будут изъяты у коррупционеров, или когда будет решение суда. Это две разные категории, которые могут растянуться на годы и десятилетия, — подчеркнул г-н Власенко.