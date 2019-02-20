Украину сливают в «северную трубу»

Главная » Политика » Украину сливают в «северную трубу» Украину сливают в «северную трубу»

Закрыть Отправить

В последние дни европейская и частично даже трансатлантическая политика в значительной мере крутилась вокруг скандального газопровода «Северный поток-2» и, соответственно, вокруг Украины, поскольку украинский вопрос тесно завязан на газовые проблемы. Начавшись разборками между Макроном и Меркель, тема «Северного потока» нашла продолжение в перебранке Меркель с вице-президентом США Майком Пенсом во время Мюнхенской конференции по безопасности, ознаменовав очередной виток американско-германского противостояния.

Германии уже почти удалось добиться выгодного для себя решения, позволяющего ей самостоятельно решать, применять ли к «Северному потоку-2» нормы Третьего европейского энергопакета. Отсюда следуют, как минимум, два вывода: во-первых, газопроводу ничего не угрожает, таким образом, руками Германии и лично Меркель победили Москва и лично Путин, а во-вторых, подобным решением Украину фактически «сливают», и не только в плане утраты Украиной транзита газа и соответствующих валютных поступлений, но и с точки зрения перспектив эскалации московской агрессии после того, как весь газ пойдет в обход, а Украина и ее газотранспортная система станут ненужными, информируют Экономические Новости.

Все это, к сожалению, лишний раз подтверждает справедливость базарно-уличного афоризма, который, по слухам, очень любит Путин: «Бабло побеждает зло»! И многие евродемократы в этом вопросе, не сильно заморачиваясь своими широко разрекламированными «принципами», солидаризируются с «кремлевским карликом».

Сложная витиеватость франко-германских отношений

Начался очередной виток страстей европейско-трансатлантической склоки вокруг «Северного потока», повторим, с разборок президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Читайте: В Украине планируют привлекать к уголовной ответственности за незаконные действия с оружием

Вообще, в последние годы отношения Германии и Франции, прежде всего политического руководства этих стран, обрело любопытные формы. Известно, что эти два государства считаются основой объединенной Европы и Европы как таковой вообще, поскольку имеют наибольшие размеры, численность населения, экономики и, соответственно, политический вес. Правда, в обеих странах неуклонно набирает силу изоляционизм и евроскептицизм, но это отдельная тема.

В то же время в этом тандеме ведущей была и остается Германия. Причина опять-таки заключается в том, что более многочисленная по населению Германия имеет более мощную и стабильную экономику, ее социальная система намного устойчивее и, наконец, ее политический вес представляется большим, даже несмотря на то, что Франция – если кто забыл! – входит в число ядерных держав, в отличие от Германии, которая со времен Второй мировой войны иногда даже слишком пацифична.

Читайте: Трамп подписал указ о создании космических войск США

Но кроме объективных социально-экономических, политических и военных показателей, в доминировании Германии над Францией в Европе вообще огромную роль играет личностный фактор, ибо роль личности в истории еще никто не отменял. Очевидно, что речь идет о «неповторимой личности» Ангелы Меркель. Нельзя отрицать тот факт, что в значительной мере благодаря ей Германия обрела тот вес в Европе и в мире, который страна имеет в настоящий момент. В этом смысле перспективы Германии после ухода фрау бундесканцелерин из высшей политической лиги в 2021 году представляются весьма туманными, особенно в свете тех внутриполитических проблем, которые вызрели в стране в последнее время.

Все это к тому, что в последние годы Меркель неизменно доминировала в дуумвирате с президентом Франции, кто бы им ни был. Во времена импульсивного и более чем неоднозначного Николя Саркози Меркель была ведущей, и эту парочку называли «Меркози», подчеркивая доминирование именно Меркель. То же самое было во времена правления во Франции «никакого» Олланда, когда парочку прозвали «Мерколанд».

С молодым и горячим Макроном оказалось сложнее. Испытывая наполеоновские амбиции, он стремится стать лидером Европы, обойдя Меркель, но ему в этом мешают незавидная ситуация в экономике Франции, мощные социальные протесты, а также авторитет и политический опыт Меркель, даже несмотря на скорый уход последней. Германия и Меркель продолжают доминировать, даже если лично Макрон не соглашается быть ведомым в нынешней парочке «Меркокрон». В этом смысле Макрону не особо помогает ни якобы имеющаяся поддержка Америки, хотя с этим не все однозначно, ни поддержка миллиардера Натаниэля Ротшильда, который якобы стремится при поддержке и участии Америки прибрать к рукам украинскую газотранспортную систему. Тем более что у Меркель за спиной также стоят крупные германские корпорации, которые вложились в «Северный поток», и отступать они явно не намерены. Тем более что полная остановка «Северного потока-2» также не в интересах Франции и лично Макрона, поскольку это будет означать резкое усиление Америки, а это в планы Макрона и Франции не входит.

К тому же, существует масса других вопросов, в которых сотрудничество этих стран является критически важным для обеих сторон, а потому из-за «Северного потока» Париж не будет слишком сильно бить горшки с Берлином. Например, 22 января, вместо ранее существовавшего Елисейского договора, стороны подписали Аахенский договор, который фактически установил «европейский дуумвират», то есть доминирование Германии и Франции в Европе, что стало важным и возможным в результате Брексита, то есть выхода из Европы Британии, существенно мешавшей установлению франко-германского доминирования. Правда, Аахенский договор не касался ценообразования на газовом рынке после ввода в эксплуатацию «Северного потока-2» с 1 января 2020 года, и на эту тему стороны могут поторговаться.

Впрочем, торг пока что оканчивается в пользу Германии. К тому же единой позиции по поводу «Северного потока-2» в Европе нет, что вполне свойственно для Европы.

Принципов нет, когда есть интересы

Очевидно, что больше всех в трубопроводе заинтересована Германия, которая вложила в него большие деньги и после его запуска сможет, в значительной мере, диктовать энергетическую политику в Европе, превратившись в важнейший газовый хаб. Кроме того, в экологических целях Германия отказывается от атомной энергетики и угля, а потому ей требуются возрастающие объемы газа, являющегося к тому же самым экологически чистым видом органического топлива, а альтернативная энергетика в обозримом будущем будет слишком дорогой и не обеспечивает растущих потребностей.

Кроме Германии «Северный поток» поддерживают Австрия, Чехия, Нидерланды. До недавнего времени поддерживала и Франция. Однако в Европе есть и противники трубопровода. Это Польша, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Венгрия, Дания. Из стран, не входящих в Евросоюз, противником является Америка и, конечно же, Украина, на интересы которой обращают внимание, похоже, лишь тогда, когда это выгодно кому-то из сильных игроков.

Отношение Франции к трубе изначально было неоднозначным. Кроме «руки Вашингтона» и влияния заинтересованного Ротшильда в западных СМИ говорят также о том, что Макрон якобы стремится выторговать для Франции определенную долю гешефта от трубопровода, чем и было вызвано последнее франко-германское обострение. Возможно также, что демарш Макрона продиктован стремлением выторговать долю для тех финансовых кругов, которые за ним стоят, то есть якобы в пользу все того же Ротшильда.

Зато позиция США является вполне однозначной. С одной стороны, Вашингтон выступает в защиту энергетической независимости Европы от России, справедливо утверждая, что новый газопровод усилит зависимость от Москвы, которая сможет в своей излюбленной манере предпринять газовый шантаж, если это ей понадобится. Попутно США выступают с позиции защиты интересов Украины, которая утратит поступления от транзита и вообще хоть какую-то геополитическую значимость.

Но главное, Штаты стремятся потеснить на европейском рынке российский газ, чтобы зайти на рынок со своим сжиженным газом. Впрочем, с поставками американского газа, его теплотворностью, ценой и способностью Америки обеспечить необходимые объемы пока существует много вопросов, и здесь Вашингтон с Москвой реально тягаться пока не может.

Высказывается также версия о том, что Трамп стремится создать проблемы Путину в важнейшем для Кремля газовом вопросе, чтобы затем усадить Москву за стол переговоров, сделав ее более податливой.

В любом случае, трубопровод внес раскол в Европу и углубил разногласия между Германией и США.

Борьба с трубой ведется давно, но не особо результативно. В декабре 2018 года Европарламент принял резолюцию, в которой осудил «Северный поток-2», назвал его политическим проектом, угрожающим энергобезопасности Европы. Аналогичную резолюцию приняла Палата представителей США в тот же день. Но этот синхронный символизм пока что не дал ничего в плане прекращения проекта, а Германия продолжает утверждать, что труба выгодна Европе.

Германия, в которой подавляющее большинство поддерживает строительство газопровода, а также Меркель рассчитывали на поддержку Франции в том, чтобы вывести трубу из-под европейских энергетических норм. Но Макрон, что называется, «взбрыкнул копытом» и якобы потребовал от Германии подчинить морские газопроводы нормам Третьего энергопакета ЕС, который категорически предусматривает разделение добычи, операторов трубопроводов и трейдеров, продающих энергоресурсы. В случае с «Северным потоком» российский «Газпром» выступает во всех этих трех ипостасях. Германские корпорации, вложившиеся в строительство, также будут объединять функции оператора и торговца. Ситуация подогревается тем, что труба в России погружается в море, а выходит из моря в Германии, минуя другие страны, а потому сама постановка вопроса о допуске к трубе других трейдеров выглядит бесперспективно, поскольку по этой трубе можно качать только газпромовский газ из России и только в Германию.

Однако европейское энергозаконодательство, которое не учитывает такой казус, существует, и Германии нужно его как-то обойти. Поэтому Меркель рассчитывала на поддержку Франции и лично Макрона в том, чтобы заблокировать действие европейских энергонорм. Для этого нужны четыре голоса стран, представляющих не менее 35% населения ЕС, и без Франции подобное блокирование Берлину организовать возможности нет.

О резонах Макрона в его демарше сказано выше.

«И в борьбе с зеленым змеем побеждает змей!»

В реальности, Германия может, вслед за Россией, образно говоря, «забить» на все эти энергонормы, поскольку трубу контролируют Россия и Германия всецело. Но в Берлине, как говорил Остап Бендер, «свято чтут уголовный кодекс», точнее, Третий энергопакет ЕС. Не гоже Меркель и демостративно законопослушным немцам нарушать предписания. Не Москва ж ведь какая-то!..

Поэтому в результате длительных разборок, в том числе с Макроном, был избран путь внесения соответствующих поправок в Третий энергопакет. И то верно: если закон мешает, нужно изменить закон!

В результате, между Германией и Францией была достигнута договоренность, согласно которой Париж не будет блокировать проект «Северный поток-2» в случае пересмотра Евросоюзом норм энергетического законодательства, причем Франция поддержит такой пересмотр. Финал этой игры пока что в пользу Берлина и Москвы.

Под нажимом Германии Совет Евросоюза и Европарламент предварительно одобрили указанные поправки в энергетическое законодательство Европы, точнее к так называемой газовой директиве. Согласно этим поправкам, новые правила для газопроводов из третьих стран будут применяться по решению той страны, в которой этот газопровод соединяется с европейской газотранспортной системой. Иными словами, Германия получит право самостоятельно решать, применять ли европейские нормы к «Северному потоку-2». Как именно поступит Германия, сомневаться не приходится.

Правда, для этого нужно, чтобы страны-члены Евросоюза поддержали эти поправки, а потом за них проголосовал Европарламент. Но что-то подсказывает, что Германия сумеет продавить нужное решение под аплодисменты Кремля.

Главным проигравшим в этом случае будет именно Украина. Ритуальные заявления западных персонажей, прежде всего Меркель, о том, что Украина должна остаться транзитной страной, — не более чем заявления. Нам никто ничего не гарантирует. Теперь понятно, почему «Газпром» тянет с заключением нового контракта на транзит: в Москве ждут запуска «Северного потока-2» чуть ли уже не со следующего года.

Конечно, при окончательном рассмотрении поправок в структурах Евросоюза они могут быть заблокированы или видоизменены, а контролирующие органы ЕС каким-то образом могут смягчить ситуацию, но пока что такие надежды представляются не слишком реальными.

В результате, повторим, Украина не только останется без транзита, но и рискует стать жертвой эскалации агрессии со стороны Москвы.