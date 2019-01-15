Европа-2019: ультраправый психоз или неолиберальный застой?

Главная » Политика » Европа-2019: ультраправый психоз или неолиберальный застой? Европа-2019: ультраправый психоз или неолиберальный застой?

Закрыть Отправить

Европа живет ожиданием выборов в Европарламент в мае 2019 года. Выборы эти могут существенно изменить политический ландшафт именно континентальной части Старого Света, поскольку Британия из ЕС вроде как уже вышла, хотя полной уверенности в этом нет.

Туманные прогнозы

Прогнозы последствий выборов в Европарламент строятся на следующей антитезе. Либо многочисленные ультранационалисты и национал-консерваторы, которых от неграмотности принято называть ультраправыми, избранные в разных странах, наберут изрядное количество голосов, объединятся в стенах Европарламента в такой себе «националистический интернационал», примутся разваливать Евросоюз, и чем это закончится – одному Богу известно, информируют Экономические Новости. Либо ничего у правых не получится, что более чем возможно из-за их противоречивой склочности, но зато сумеют объединиться либеральные и центристские силы, и это якобы должно «спасти Европу», хотя ни одной социальной проблемы такое объединение не решит, влияние центристов неуклонно падает, что наглядно демонстрируют электоральные расклады в Германии, и вообще – именно центристы и привели Европу к тому обострению противоречий, которое она сейчас переживает.

Правда, в эту схему плохо укладывается действительно массовый социальный протест «желтых жилетов», который из Франции начал расползаться по другим странам, добравшись даже до Израиля. Это реальное движение низов пока что не увязывалось ни с одной политической силой, тем более с ультраправыми, но во Франции возглавить его пытается ультралевый Жан-Люк Меланшон с его движением «Непокоренная Франция» и идеей «Шестой республики», взамен нынешней Пятой Французской республики. Кроме того, Меланшон уже был членом Европарламента, а на нынешних выборах имеет неплохие шансы туда опять попасть и провести некоторое количество членов своей политической силы. В результате, в Европарламенте может появиться и левая сила, тем более что туда могут попасть левые из германского движения Die Linke, из греческой «Сиризы», испанского «Подемоса», объединение которых в «левый евроинтернационал» тоже пока видится довольно сомнительной перспективой из-за их противоречий по многим вопросам.

Словом, мизансцена может оказаться весьма забавной.

Впрочем, есть одно «но»… Значение Европарламента, то есть законодательного органа, и его решений, на самом деле, в Европе не имеет слишком большого веса. Куда весомее Еврокомиссия, то есть исполнительный орган, по сути, правительство. Таковы издержки евросоюзовской демократии. Впрочем, это имеет и положительную сторону для Украины, поскольку в Европе и ультраправые, и ультралевые питают просто-таки патологические симпатии к Кремлю, тогда как Еврокомиссия пока что в таких симпатиях не замечена.

Такова диспозиция вкратце. Взглянем на ситуацию подробнее.

Как много правых развелось!

В вопросе «недетской болезни правизны в Европе» (перефразируя знаменитый заголовок вождя мирового пролетариата) обычно принято пугать, прежде всего, Марин Ле Пен и ее Национальным фронтом. После «пролета» на президентских и парламентских выборах 2017 года партия и ее лидерша несколько оправились. Согласно последним опросам, партия Ле Пен несколько обгоняет движение «Вперед» Макрона, у которого наблюдается резкое падение рейтингов. По данным издания Le Figaro, лепеновцы имеют рейтинг 22%, а макроновцы – 19%.

Но здесь следует учитывать контекст. Ле Пен пришлось существенно снизить накал радикализма, взятый основателем партии, ее отцом Жаном-Мари Ле Пеном. Даже партия была переименована с Национального фронта в Национальное движение. Говорят, папаша, бывший десантник-парашютист и участник боевых действий в колониях, проклял доцю за такие партийные реформы. Многие французские комментаторы высказывают мнение, что партия и Марин Ле Пен после таких партийных реформ утратили былую привлекательность и некий ореол защитников «белой Франции».

В настоящий момент Ле Пен ожидает выборы в Европарламент, чтобы взять реванш у Макрона и вообще реабилитироваться. Ее якобы попытки оседлать движение «желтых жилетов», получив широкую социальную базу, пока особых успехов не имеют.

Вторым претендентом на вхождение в предполагаемый «националистический интернационал», этакий «нацинтерн», несомненно, является «Альтернатива для Германии». На выборах в бундестаг эта политсила, исповедующая евроспектицизм, национал-консерватизм, антифеминизм и антимусульманство, причудливо сочетаемые с требованиями прямой демократии, сходу взяла третье место и почти сто мандатов, а теперь готовится к триумфальному восшествию в Европарламент, где, кстати, они и сейчас имеют пока только 2 мандата.

Кроме Германии и Франции, ультраправые и евроскептики, очевидно, войдут в Европарламент от Италии и Австрии, где соответствующие партии находятся у власти. Особенно показательной является Италия, правительство в которой сформировано ультраправыми из «Лиги Севера» и популистами из «Движения пяти звезд», причем некоторые персонажи в этом правительстве требуют разогнать Евросоюз и щеголяют в майках с портретом Путина.

Колоритная правая депутация ожидаемо зайдет в Европарламент от Венгрии, имеющей, напомним, скрытые или явные территориальные претензии ко всем соседям, включая Украину. Здесь будут и национал консерваторы из партии премьера Орбана ФИДЕС, которая недавно порвала с правоцентризмом, выйдя из Европейской народной партии, и оголтелые ультра из партии «Йоббик», не стесняющиеся вести родословную от салашистов, то есть венгерских национал-фашистов времен Второй мировой войны.

Наши западные соседи-поляки тоже готовятся делегировать в Европарламент десант правящей ныне партии «Право и справедливость», отличающейся, как известно, национал-консерватизмом и изрядным евроскептицизмом.

К этому следует добавить набирающих популярность в своем отечестве «Шведских демократов», выступающих, несмотря на название, с национал-консервативных и резко антимигрантских позиций. Последнее объясняется тем, что обыватели благоустроенных и небольших по населению скандинавских стран все более и более отрицательно относятся к потоку мигрантов, грозящих разрушить их уютный и обеспеченный мирок.

Несмотря на некоторую идеологическую близость, как минимум, в вопросах евроскепсиса и антимигрантских настроений, возможность объединения такой разношерстой публики выглядит довольно забавной и весьма сомнительной.

Непроходимые дебри «ультранацинтерна»

В этом смысле любопытными представляются появившиеся в западных СМИ слухи о том, что за объединение европейских правых якобы взялся некто Стивен Бэннон, который числился главным стратегом Трампа и внес большой вклад в его победу на президентских выборах. Для этого якобы создается объединительный проект с незатейливым названием «Движение» (The Movement). В рамках этого проекта намечается встреча 30 правых европейских политических организаций с представителями Белого дома.

Как всегда в подобных случаях, создатели проекта уверяют, что финансироваться он будет исключительно за счет частных пожертвований неких лиц, в данном случае, болеющих за «правое дело», в смысле политической правизны. Но в западных СМИ высказывается обоснованное подозрение, что за этим проектом стоит собственной персоной Дональд Трамп, стремящийся таким образом ослабить Евросоюз.

Что это даст Трампу и, тем более, США понять трудно. Ведь долгие послевоенные годы именно Европа, шедшая по пути неуклонного объединения, была основным военно-политическим союзником и торгово-экономическим партнером. Попытки Трампа если не развалить, то резко перекроить это многолетнее партнерство, на котором фактически держался весь так называемый «коллективный Запад», чреваты непредсказуемыми последствиями для всего западного мира, особенно в нынешних условиях усиления Китая и появления новых центров глобального доминирования.

Правда, пока успехи эмиссаров Трампа весьма скромны. По факту имеет место небольшой раскол в правоцентристской Европейской народной партии, из которой вышли 12 депутатов от правящей в Венгрии партии ФИДЕС в ответ на санкции, которые Европарламент наложил на страну в связи с коррупцией и ущемлением политических свобод. Стало известно, что упомянутый американский эмиссар Бэннон подвизается в роли советника у премьера Венгрии и главы ФИДЕС Виктора Орбана, и без влияния американца здесь не обошлось. С другой стороны, отношения Брюсселя и Венгрии во время затянувшегося правления Орбана всегда были напряженными.

Но в целом, объединение правых в «евроинтернационал» оценивают достаточно скептически из-за значительных противоречий и склок между ними. Фактически, единственным, что их объединяет, является недовольство Евросоюзом и его политикой, направленной на унификацию и стирание национально-государственных особенностей, то есть на такой себе «советский союз». К этому следует добавить изрядный заряд антиамериканизма в целом ряде стран Европы, в частности в Германии и, особенно, во Франции. Поэтому американские проекты, в частности того же Бэннона, вызывают больше отрицательную реакцию, хотя итальянские популисты его проект вроде поддерживают.

Существует масса других противоречий. Польские правые едва ли договорятся с немецкими из-за западных территорий, присоединенных к Польше после войны, а спор «Вроцлав» или «Бреслау» объединению явно не способствует. Немецкие же правые поднимают вопрос о Судетской области, судетских немцах, вплоть до отмены декретов Бенеша об их выселении, что вызывает изжогу в Чехии. Вопрос Тешинской области до сих под будоражит патриотическую публику в Чехии и в Польше. Кстати, поляки «своим» считают не только Львов, но также Вильнюс и весь Вильнюсский край, с чем категорически не согласны в Литве. А уж о претензиях Венгрии ко всем соседям едва ли стоит упоминать, поэтому трудно представить, как «йоббики» и ФИДЕС объединятся в один «интернационал» с коллегами из Австрии, Хорватии, особенно Словакии. Итальянские и австрийские правые едва ли договорятся из-за Южного Тироля.

И это только территориальные споры, доставшиеся от Первой и Второй мировых войн. Но ведь есть масса других различий «во взглядах на жизнь», не говоря о том, что часто таковые взгляды у правых отсутствуют вообще. Повторим, что главной их идеей является недовольство Евросоюзом. В то же время, ничего другого предложить не могут ни они, ни Трамп, стремясь разрушить ЕС, но не представляя, что будет на его месте.

Словом, совершено отбрасывать возможность объединения европейских правых нельзя, но пока что такая перспектива выглядит достаточно сомнительной.

Страдания по Евросоюзу

Столь же туманной пока что выглядит и перспектива объединения центристов и либерал-демократов Европы, чтобы противостоять «правой угрозе», не дав правым расшатать устои Евросоюза.

Здесь также царит слабая договороспособность. Например, правоцентристская Европейская народная партия, в которую входит, в частности, Христианско-демократический союз Ангелы Меркель, может не найти общий язык с левоцентристским Прогрессивным альянсом социалистов и демократов, куда входит, в том числе, Социал-демократическая партия Германии. К тому же, во многих партиях имеют место свои расколы, в частности в германской ХДС в связи с падением рейтингов и недовольством политикой, которую в последние годы проводила Меркель. Да и рейтинги этих топовых партий падают, что показывают последние выборы.

В западных СМИ высказывается робкая надежда на то, что центристы и либералы могут объединиться в единую проевропейскую силу под эгидой молодого и горячего президента Франции Эммануэля Макрона. Но рейтинги Макрона во Франции падают, а его влияние на европейской арене остается недостаточным для объединительных проектов. К этому следует добавить мощные социальные протесты и общее недовольство Макроном у себя на родине.

Очевидно, попытки создать некий проевропейский проект в ответ на попытки сотворения антиевропейских проектов предприниматься будут, но успешность тех и других пока что вызывает сомнения. Скорее всего, будут обычные торги, позиционная возня, конъюнктурные голосования и обычное топтание на месте, пока накапливающийся в Европе ворох проблем не обретет некую критическую массу. Так случилось с масштабной миграцией, которая и послужила мощным толчком, который сотряс конструкцию ЕС, обострив другие противоречия, что и привело к нынешним проблемам, включая небывалый со времен войны рост популярности ультраправых.

Наконец, именно партии (нео)либерально-центристской направленности за долгие годы своего правления в Европе привели к накоплению проблем, которые сейчас обострились, вызвав к жизни ультраправых. Унылый, но удобный мир политкорректности и благодушного потребительства терпит крах, актуальными становятся проблемы, с которыми вроде бы распрощались еще в ХХ веке, а они, оказывается, никуда не исчезли.

Правда, голосование за ту или иную партию, пусть даже самую радикальную, – это одно, а реальная поддержка массами тех или иных партий и идей – это совершенно иное. Ярчайшим примером может послужить все то же движение «желтых жилетов». Сколько бы на это массовое движение снизу не пытались навесить ярлык агентов Москвы и разрушителей ЕС, но пока что это успеха не имело. «Желтые жилеты» демонстративно дистанцируются от любых политических сил. Очевидно, что они выступают против проевропейского неолиберала Макрона. Но когда итальянский вице-премьер Сальвинии, представитель «Пяти звезд», противник ЕС и любитель хаживать в майке с портретом Путина, предложил поддержку французским протестующим, руководство «желтых жилетов» демонстративно отказалось, подчеркнув, что ни к одной партии примыкать не намерено, а самого Сальвинии сравнив с дуче Муссолини.

Кстати, движение «желтых жилетов» является ярчайшим доказательством того, что в Европе народ устал от политиканов любого политического окраса. Поэтому предпринимаются стихийные попытки создать некую параллельную политическую реальность, свободную от уже надоевших штатных политических структур

С такими смутными перспективами Европа вступает в 2019-й год…