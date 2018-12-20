Брекзит раскола в стране неадекватной политической элиты

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Ситуация с выходом Великобритании из Евросоюза заходит в тупик, когда и назад дороги нет, и впереди – все более мрачные перспективы. К тому же, страна оказалась расколотой практически пополам на сторонников и противников выхода из ЕС. Противники уже устраивают демонстрации протеста с требованием остаться в Евросоюзе, а британская власть чуть ли не готовится к введению чрезвычайного положения на случай более чем возможных беспорядков, которые могут захлестнуть страну при выходе Британии из ЕС, намеченном на 29 марта 2019 года.

В это время британская политическая элита занята разборками между собой и пребывает в полнейшем неадеквате по отношению к тому сложнейшему этапу, который переживает страна. Это касается как сторонников Брекзита, так и его противников. И те, и другие не имеют стратегии выхода страны из сложившейся ситуации, равно как его не имеет и премьер-консерватор Тереза Мэй и ее правительство. Но, несмотря на критику, которая звучит в адрес Мэй буквально со всех сторон, ни одна из этих сторон не готова сейчас взять на себя ответственность, сформировать правительство и назначить своего премьера, поскольку сейчас кресло премьера в Великобритании можно сравнить с электрическим стулом или с горячей сковородкой, информируют Экономические Новости.

«Rock’n’roll around Brexit»

Именно эта неготовность и непонимание, как выходить из нынешнего кризиса, одного из острейших в истории Великобритании, стала главной причиной политического долгожительства Терезы Мэй. Несмотря на громкую критическую риторику, ее место не торопятся занять ни внутрипартийная оппозиция, включая скандально известного ярого сторонника выхода Британии из ЕС любой ценой Бориса Джонсона, ни парламентская лейбористская оппозиция во главе Джереми Корбином, которого по недоумению считают марксистом, несмотря на его сантименты в адрес Москвы, являющейся, в терминах товарища Ленина, ярчайшим образчиком государственно-монополистического капитализма в стадии империализма, захватнических войн, борьбы за рынки сбыта и сферы влияния, составной частью мировой системы империализма. Западные так называемые марксисты часто имеют очень плохую марксистко-ленинскую подготовку, но это отдельная, очень интересная тема.

Возвращаясь к премьеру Британии Терезе Мэй, отметим, что она, не имея, как и все остальные, сколько-нибудь продуманного плана действий, использует неготовность, некомпетентность, неадекватность, даже трусость своих оппонентов, умело манипулируя этим и оставаясь на плаву. Комедия вокруг ее вотума недоверия наглядно это продемонстрировала.

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Мэй внесла на рассмотрение парламента проект соглашения с ЕС о выходе Британии из союза. К некоторым, наиболее резонансным нормам этого соглашения вернемся позднее, а пока заметим, что это соглашение не устраивает никого – ни сторонников Брексита, ни его противников, ни даже союзников Мэй. Премьер понимала, что договор этот не имеет ни малейшего шанса быть ратифицированным в парламенте, но все равно внесла его на рассмотрение. В последний момент она снимает его с голосования, сопровождая это совершено справедливым заявлением о том, что соглашение будет провалено с большим перевесом, и с этим никто из оппонентов даже не спорит. Таким образом, Мэй демонстрирует обществу безответственность своих оппонентов, хотя и сама она поступает отнюдь не ответственно.

Немного о Брекзите и его последствиях

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Окончательный Брекзит неумолимо приближается, но должным образом оформленное соглашение отсутствует, и это чревато так называемым жестким Брекзитом, при котором будут фактически восстановлены все таможенные и пограничные барьеры, будет отсутствовать единое таможенное и социальное пространство, что приведет к шоковым последствиям по обе стороны Ла Манша, утрате Лондоном статуса мирового финансового центра, бегству капиталов и так далее.

Важнейшей проблемой выхода Британии из ЕС является так называемый ирландский вопрос. Входящая в состав Соединенного королевства Северная Ирландия стремится сохранить прозрачную границу с Ирландской республикой, которая остается в составе ЕС. Противники Брекзита видят в этом фактическое сохранение зоны свободной торговли с Евросоюзом.

Определенные силы в Северной Ирландии настаивают на сохранении прозрачной границы с «большой Ирландией» по экономическим и этно-культурным причинам, под угрозой чуть ли не выхода из Соединенного Королевства с дальнейшим вхождением в Ирландскую республику. И хотя в Ольстере (Северной Ирландии) такие планы высказывают далеко не все, Лондону следует опасаться того, что на свободу опять может вырваться «джинн» североирландского сепаратизма вплоть до городской герильи, как это было в свое время. Сепаратизм кое-как смогли успокоить только в 1990-х годах, вовлекая в легальную политику представителей Шинн Фейн и Ирландской революционной армии, но Брекзит может разрушить установившееся равновесие с непредсказуемыми последствиями.

Кстати, подобные настроения имеют место и в Шотландии, в которой доминируют противники Брекзита. Здесь уже не раз высказывались угрозы провести шотландский референдум о выходе из Великобритании и вхождении в Евросоюз, хотя, как это сделать практически не знает никто. При этом в Шотландии не перестают напоминать, что львиная доля британской нефти на морском шельфе добывается именно в шотландских территориальных водах.

В свою очередь, сторонники Брекзита также очень нервно реагируют на внезапно обострившуюся североирландскую проблему, поскольку считают сохранение реального суверенитета Великобритании над Ольстером основой всего и вся.

Таким образом, кроме прочего, Брекзит запустил очень серьезные, многовековой давности проблемы сшитой из разных лоскутов Великобритании, что чревато нарастанием процессов ее дезинтеграции. Затевая Брекзит, его сторонники должны были бы подумать о всех его не только внешних, но и внутренних последствиях. Но, как видим, неадекватность политической верхушки является отличительной особенностью не только Украины, но и старейшей демократии, каковой считается Великобритания.

Тот вид, в котором ирландская проблема отражена в проекте соглашения Британии и ЕС, утвержденном в Евросоюзе, не устраивает в Британии никого. Было изначально очевидно, что соглашение ратифицировано не будет. Тереза Мэй должна была это четко понимать, поэтому она ставила соглашение на рассмотрение парламента, а затем снимала с рассмотрения явно с целью политических маневров.

При этом премьер высказала туманные надежды, что ей еще удастся скорректировать отдельные положения в соглашении, но и это было, судя по всему, политической игрой с целью потянуть время. Ведь все евросоюзовские лидеры, включая главу Евросовета Дональда Туска, главу Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, канцлера Германии Ангелы Меркель, однозначно дали понять, что утвержденный евроструктурами текст соглашения о выходе Британии из ЕС является окончательным и пересмотру не подлежит. Более того, на континенте уже устали от метаний Туманного Альбиона и хотят, чтобы все это поскорее окончилось.

Иными словами, либо Британия ратифицирует утвержденный в ЕС текст договора, который ей крайне невыгоден, либо будет так называемый жесткий Брекзит без договора, в ходе которого между ЕС и Британией в одночасье вырастет социальный, экономический и гуманитарный «забор», и последствия этого обещают быть крайне тяжелыми.

Соглашение регулирует отношения между Британией и Евросоюзом после выхода Соединенного королевства и ЕС, то есть после 29 марта 2019 года. В течение 2020 года будет длиться переходный период, на протяжении которого стороны будут работать над новым торговым соглашением. Все это время Британия будет оставаться в таможенном союзе с ЕС, а таможенные барьеры на ее границах, в том числе на ирландской, будут отсутствовать. Кроме того, Британия обязуется выполнять все установленные в Евросоюзе нормы в налоговом, трудовом и природоохранном законодательствах, а также в сфере конкуренции. Если до конца 2020 года новое торговое соглашение не будет заключено, Британия продолжит пребывать в таможенном союзе с ЕС неопределенно долгий срок. Но выполняя правила Евросоюза, страна теряет права голоса в объединенной Европе, то есть будет иметь обязанности, но не иметь прав.

В частности, у нее не будет представительства в Европарламенте. Поскольку выборы в него будут проводиться в мае 2019 года, то в Европе требуют от Лондона поскорее определяться с выходом из ЕС.

К тому же утвержденное в ЕС соглашение налагает на Британию очень болезненные финансовые выплаты. Если до конца 2020 года удастся достигнуть подписания нового торгового соглашения, то в качестве «отступных» по взятым на себя финансовым обязательствам Лондон должен выплатить 39 млрд евро. Если же торговое соглашение подписано не будет, то ежегодно придется платить в казну ЕС 10 млрд евро.

Словом, условия являются достаточно кабальными, а потому вызывают недовольство всех сторон в Британии. На другие условия ЕС идти пока что не собирается, а «жесткий» Брекзит чреват куда более серьезными проблемами и потерями, и приходится выбирать «между плохим и очень плохим».

А позиции Мэй только укрепляются!

В этих условиях, казалось бы, для политической карьеры Терезы Мэй «песенка должна быть спета», но вышло с точностью до наоборот. Ее позиции, как минимум, в Консервативной партии только укрепились. Внутрипартийные оппоненты смогли легко собрать 48 голосов, необходимых для постановки вопроса о вотуме недоверия премьеру и лидеру партии. Но дальше дело не пошло. За сохранение Мэй на посту 12 декабря проголосовали 200 членов фракции, а против были 117 депутатов палаты представителей от Консервативной партии. В результате, согласно правилам партии. Теперь Мэй будет сохранять свой пост лидера тори в течение года, поскольку раньше чем через 12 месяцев поставить повторно вопрос о вотуме недоверия нельзя.

А самое главное, никто из оппонентов Мэй в партии – Борис Джонсон, Эмбер Радд, Саджид Джавид, Доминик Рааб, которые претендуют на роль лидера и премьера, похоже, не готовы занять эти посты, взять на себя руководство и ответственность за выход Британии из ЕС со всеми последствиями. Мэй этим умело пользуется.

Впрочем, итоги такого голосования были предсказуемы. Последние рейтинги показывают резкое падение популярности консерваторов. Отставка Мэй с поста главы партии привела бы к поиску нового лидера, который возглавил бы кабинет. Но консенсуса в этом вопросе в партии нет, а потому реальным выходом из ситуации стали бы досрочные выборы, в результате которых консерваторы утратили бы власть, а их ряды в парламенте заметно поредели бы. Значительная часть депутатов-тори боятся оказаться на политической обочине, а потому решили поддержать Мэй, тем более, повторим, реальной замены ей нет, а брать на себя ответственность вместо нее никто не торопится.

Более того, Мэй пока что ничего не угрожает и в общепарламентском аспекте. Несмотря на пламенные спичи о необходимости отставки Мэй, готовности сформировать правительство и возглавить кабинет, лидер оппозиционных лейбористов Джереми Корбин ничего реального в этом отношении не сделал, в частности, работа по привлечению союзников из так называемых малых партий не была проведена лейбористами на должном уровне.

Поэтому попытка Корбина и лейбористов 17 декабря поставить в парламенте вопрос о недоверии кабинету и премьеру провалилась. Большинство депутатов посчитало постановку вопроса о вотуме недоверия в нынешней сложнейшей ситуации «политическим трюком». Ситуацию подогрела сама Мэй. Она издевательски заявила, что готова хоть сейчас уйти в отставку, но Британия в критический момент окажется без руководства, что чревато тяжелейшими последствиями. Дескать, если хотите, то расхлебывайте сами то, что сами же и заварили!

Тревожно в Соединенном Королевстве

Но все это – игры в политической верхушке. А в низах, на улице по мере приближения даты выхода страны из ЕС ситуация накаляется.

Напомним, что в июне 2016 года на общегосударственном референдуме за выход из Евросоюза с минимальным перевесом проголосовали 51,89% граждан, а против выхода – 48,11%.

По некоторым данным, сейчас количество противников выхода якобы несколько возросло, в связи с чем муссируется вопрос проведения повторного референдума. Впрочем, есть мнение, что количество голосов за выход из ЕС все равно несколько превысит количество сторонников объединенной Европы. В связи с этим повторные выборы, даже если бы удалось решить все необходимые юридические формальности, могут дать приблизительно тот же результат. Британия в этом случае превратится в посмешище, о чем заявила Тереза Мэй, отбросив возможность повторного плебисцита.

Правда, еще возможно положительное решение Суда ЕС в вопросе возможности Британии в одностороннем порядке приостанавливать выход из ЕС. Но такого решения суда пока нет.

В это время, повторим, ситуация в обществе накаляется, причем активность теперь проявляют противники выхода из Евросоюза, желающие и далее жить в едином пространстве объединенной Европы. Многие боятся, что после Брекзита они обеднеют и потеряют работу, особенно это касается молодежи. Многие из тех, кто голосовал за выход, настолько устали от неопределенности и нагнетания страстей, что согласны, чтобы ничего не менялось, лишь бы жить спокойно. Тем более что кризисные явления в экономике на фоне Брекзита неуклонно углубляются.

В октябре 2018 года в Лондоне прошла многолюдная демонстрация против выхода из ЕС. Точное количество демонстрантов не установлено, но говорят о миллионе участников. При этом наблюдатели сходятся на том, что таких многолюдных протестов британская столица не помнит очень давно. Напомним, что население Соединенного Королевства составляет около 66 млн человек.

На этом фоне власть готовит возможный ввод чрезвычайного положения на случай массовых беспорядков. По разным данным, Министерство обороны готово задействовать до 10 тысяч военнослужащих для патрулирования улиц с целью поддержания общественного порядка. Больницы Лондона и крупных городов приводятся в состояние повышенной готовности.

Правда, в СМИ появилось мнение, что власть намеренно запустила информацию о введении чрезвычайного положения, чтобы остудить пыл наиболее горячих голов и предотвратить массовые беспорядки.

В любом случае, ставить точку в увлекательном сюжете Брекзита пока еще рано, поскольку нас ожидают новые, возможно, неожиданные повороты…