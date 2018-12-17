Синдром уходящей Меркель

Главная » Политика » Синдром уходящей Меркель Синдром уходящей Меркель

Закрыть Отправить

Германия переживает, если так можно выразиться, «синдром уходящей Меркель», несомненно, являющейся одной из самых серьезных и влиятельных политических фигур последних десятилетий. И этот синдром отнюдь не безобиден, в том числе для Украины.

В Писании сказано: много званых, да мало избранных (Матф. 22:14). Это изречение из Евангелия хорошо отражает то, что происходит сейчас в Германии. Стоило Меркель заявить о своем уходе с поста правящей сейчас партии Христианско-демократический союз (ХДС), как выяснилось, что, хотя претендентов на ее место много, но заменить ее пока некому. Причем речь идет как о руководстве партии, так и о руководстве Государства Германского. То есть желающих, как в известной притче Иисуса о свадебном пире, много, но последствия их восхождения в указанные должности для ХДС и Германии в целом вызывают серьезные опасения. Избрание на пост председателя ХДС нового персонажа наглядно свидетельствует, что опасения эти более чем оправданы, равно как и то, что тезис о роли личности в истории выдуман не зря, информируют Экономические Новости.

7 декабря 2018 года на съезде ХДС в Гамбурге во втором туре голосования с минимальным перевесом делегатов съезда на пост председателя ХДС была избрана 56-летняя Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Из-за сложности произнесения ее имени-фамилии ее называют АКК, в чем некоторые остряки увидели аналогию со знаменитым автоматом Калашникова. А еще ей успели приклеить ярлыки «клона Меркель» или «мини-Меркель».

АКК и шатающийся план Меркель

АКК действительно является выдвиженкой Ангелы Меркель, которая теперь остается в должности канцлера без соответствующего пребывания в должности руководителя лидирующей партии, что для Германии, хоть не противозаконно, но несколько противоречит устоявшимся политическим традициям. Меркель продвигала Крамп-Карренбауэр в качестве своей последовательницы. Буквально в феврале 2018 года Меркель вытянула ее с должности премьера незначительной по германским меркам земли Саар в столицу на должность генерального секретаря партии с прицелом на избрание канцлером на выборах 2021 года, до которых Меркель планирует возглавлять правительство. По некоторым данным, по окончании каденции Меркель планирует занять некий весомый пост в структурах Евросоюза, а руководить Германией и проводить начатую ею политику она планирует через свою выдвиженку АКК, оставаясь такой себе Deutsche Mutti, сиречь «немецкой мамочкой».

Читайте: Украина увеличила экспорт масличных культур, а лидерами закупок стали Германия и Бельгия

Но если ХДС не победит на выборах, все расчеты Меркель могут пойти прахом. Если будут внеочередные выборы, то, по ряду оценок, шансы реализации плана Меркель также существенно снижаются.

Рейтинги ХДС упали с 42% до 33%. Это еще не провал, но уже предел. Местные наблюдатели полагают, что вполне возможное снижение рейтинга этой топовой партии до менее чем 30% чревато серьезнейшими последствиями не только для Меркель, ее планов и партии, но и для всей Германии. Ситуация обостряется тем, что вторая топовая партия – Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) – пребывает в еще более глубоком кризисе, который усиливается склоками между вечными оппонентами из ХДС и СДПГ, вынужденно входящими сейчас в широкую коалицию.

Читайте: В Париже Ангелу Меркель приняли за жену Эммануэля Макрона (ВИДЕО)

На фоне кризиса этих двух партий к власти рвется националистическая «Альтернатива для Германии» (АдГ, от нем. Alternative fur Deutschland – AfD). Эту партию с перепугу уже возвели в ранг чуть ли не последователей «самого» Адольфа Алоизовича Гитлера, но это не совсем так. Эта популистская партия стоит, по крайней мере пока что, на позициях национал-консерватизма и евроскептицизма, которые совмещает с требованиями прямой демократии. АдГ выступает с резко антимигрантскими позициями, с чем согласны очень многие немцы, уютная жизнь которых нарушена мигрантским гетто, уличной преступностью мигрантов, нежеланием многих из них работать и стремлением получать социальные выплаты за счет работающих немцев. И здесь рядовых немцев можно понять!

Более того, именно либерализм и излишний гуманизм в вопросе приема мигрантов, приведший к тому, что они заполонили всю Германию, привел к резкому падению рейтинга ХДС и лично Меркель, являющейся главным идеологом так называемого мультикультурализма и политики приема мигрантов, которая, по сути, провалилась.

Что же касается АдГ, то в ее программе ключевым является также евроскептицизм. Напротив, Меркель и ХДС со времен Гельмута Коля считаются ведущей евроинтеграционой силой Германии, как, впрочем, и социал-демократы, выражающие интересы крупного капитала, объективно заинтересованного в интеграции.

Феномен АдГ состоит в том, что эта новая партия, основанная в 2013 году на популистской риторике, национал-консервативных и антимигрантских настроениях значительной части немцев, сумела стремительно ворваться на политический олимп Германии. На парламентских выборах 2017 года АдГ сумела взять третье место и получить 94 мандата в 709-местном бундестаге, что имело эффект разорвавшейся бомбы. Достаточно широко АдГ представлена в ландтагах, то есть в парламентах земель. Два места партия сумела заполучить в Европарламенте. Сейчас все с опасением, нетерпением, радостными надеждами (нужное подчеркнуть, в зависимости от политической ориентации) ожидают следующих выборов в мае 2019 года в Европарламент, на которых, как ожидается, успех национал-консерваторов и евроскептиков из АдГ будет еще более оглушительным. И это станет тревожным прологом выборов в бундестаг в 2021 году.

Для победы на выборах в бундестаг политика доселе либерально-евроинтеграционной ХДС должна существенно сместиться в сторону популизма и национал-консерватизма, чтобы составить конкуренцию усиливающимся позициям АдГ. Это резко изменит лицо Христианско-демократического союза, детища Конрада Аденауэра, Гельмута Коля и, в определенной мере, Ангелы Меркель. В свою очередь, это чревато дальнейшим расколом внутри партии, о чем далее.

Внутрипартийные «разборки»

Возвращаясь к преемнице Меркель Аннегрет Крамп-Карренбауэр, повторим, что она победила на партийных выборах с минимальным перевесом. Во время голосования она получила 517 из 999 голосов, а за ее соперника Фридриха Мерца проголосовали 482 делегата. Разница всего в 35 голосов из почти тысячи свидетельствует о расколе в партии. Причин этому есть несколько.

Прежде всего, фигура самой АКК многих не воодушевляет. Ее называют «бледной копией» Меркель, хотя бы потому, что ярких личностей фрау бундесканцелерин возле себя не терпела. Ярким тому свидетельством является оппонент АКК и самой Меркель – Фридрих Мерц. Этот довольно популярный в партии деятель из-за резких разногласий с Меркель ушел из политики в бизнес, но сейчас опять возвратился, получив, как уже сказано, поддержку без малого половины делегатов съезда.

Мультимиллионера Мерца считают «лицом германской глобализации», какое он довольно забавным образом решил совместить с усилением национал-консервативных тенденций, которые резко противоречат глобализации и евроинтеграции. Впрочем, это мог быть лишь предвыборный ход с целью использования настроений, нарастающих в партии и в обществе, а также для конкуренции с АдГ. В любом случае, Мерца поддерживают деловые круги и консерваторы внутри ХДС или близкие к партии.

Трудно понять, насколько в партии поддерживают программу и взгляды Мерца. Вполне возможно, что многие поддержавшие его делегаты голосовали не столько за него, сколько против Меркель в лице ее ставленницы АКК, то есть против продолжения политики Меркель. В то же время в партии крепки настроения, направленные на сохранение стабильности курса Меркель. На этих настроениях и «сыграла на мизере» канцлер, сумев усадить на пост главы партии своего человека.

В пользу Меркель и Аннегрет Крамп-Карренбауэр сыграл и тот факт, что избрание Мерца на эту должность почти наверняка привело бы к досрочным выборам, поскольку Мерц едва бы потерпел в должности канцлера Меркель. В свою очередь, досрочные выборы для ХДС и всей Германии могли бы сейчас обернуться серьезными последствиями в виде прихода к власти национал-консерваторов из АдГ. Большинство в бундестаге они взяли бы вряд ли, но стать лидирующей партией, получив право формировать кабинет, они могли бы сугубо по голосам.

Впрочем, представляется, что вряд ли АдГ сумела бы сформировать кабинет, поскольку в него СДПГ и ХДС в него вряд ли бы вошли. Результатом стал бы затяжной политический кризис, новые досрочные выборы и так далее, вплоть до «итальянского сценария» бесконечной смены правительств. Очевидно, что это привело бы к резким проблемам в экономике и социальной сфере. С учетом нарастания социально-экономических проблем в соседней Франции в связи с бунтом «желтых жилетов», Германии угрожают дополнительные риски дестабилизации.

И это не говоря уже о том, что в последнее время резко обострились противоречия в партийном блоке ХДС-ХСС, который существовал с послевоенных времен. Одной из важнейших причин стал все тот же мигрантский вопрос, поскольку баварский ХСС изначально выступал против массового наплыва чужеземцев в Германию. Дошло до того, что Хорст Зеехофер, глава ХСС и по совместительству министр внутренних дел Германии, предпринимал определенные действия по ограничению доступа на территорию страны мигрантов из Африки и Азии без согласования с канцлером, проводившей более либеральную политику.

В немецкой прессе бытует также мнение, что если Меркель и ее ставленница и далее будут доминировать в ХДС, то сторонники Мерца могут начать дрейф по двум направлениям – в сторону национал-консерваторов АдГ и более либеральной Свободной демократической партии (СвДП). Это приведет к «растаскиванию» партии и ее сторонников.

Новая метла

Правда, новый лидер партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр уже принялась спасать свою политическую силу. Прежде всего, она заявила о планах по отходу от либеральной миграционной политики. Сама по себе АКК считается более консервативной, чем Меркель. Она является примерной прихожанкой католической церкви, матерью троих детей, сторонницей традиционной семьи, противницей однополых браков и абортов. Таким образом, ожидается, что она продолжит либеральный курс Меркель, дополнив его некоторыми консервативными нюансами, которые становятся все более востребованными среди немцев.

И все же, именно мигрантскую проблему АКК ставит на первое место как наиболее вопиющую и волнующую электорат. Она заявила о проведении особого семинара по проблемам миграции с привлечением специалистов для выработки конкретных и эффективных мер. Аннегрет Крамп-Карренбауэр настаивает на том, что иммигранты должны изучать немецкий язык и социализироваться в германском обществе, Те мигранты, которые имеют судимость, должны выдворяться из Германии, равно как и те, чье прошение о предоставлении убежища отклонено. АКК предлагает ввести более суровые меры наказания для тех мигрантов, которые при подаче прошения об убежище и при въезде в страну предоставляют неправдивые сведения о себе.

В отношении Украины АКК будет придерживаться политики, начатой Меркель. Новый лидер партии называет вещи своими именами, то есть действия России считает агрессией против Украины.

Накануне избрания и в условиях эскалации российской агрессии в Керченском проливе, глава партии сделала ряд резких заявлений по России. АКК поддерживает санкции против Москвы. Она даже предложила запретить заход в европейские и американские порты российских кораблей из Азовского моря.

Наконец, Аннегрет Крамп-Карренбауэр предложила ограничить получение топлива по строящемуся газопроводу «Северный поток-2» и даже остановить его сооружение.

Правда, действенность подобной позиции АКК вызывает сомнение. Достаточно вспомнить, что даже Меркель не смогла преодолеть влияние Москвы и крупных германских корпораций с тем, чтобы помешать «Северному потоку». Поэтому едва ли это удастся сделать АКК. По крайней мере, пока на это уповать не стоит.

Однако в любом случае, для Украины Аннегрет Крамп-Карренбауэр на посту лидера ХДС и, тем более, канцлера Германии пока что видится наиболее благоприятной кандидатурой.