Когда шум утих и пафос развеялся. Итоги Нормандии в Париже

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Пафос вокруг встречи нормандской четверки в Париже 9 декабря 2019 года с самого начала представлялся слишком преувеличенным, о чем приходилось писать совсем недавно в материале «Нормандские гадания». Изначально было очевидным, что никакого прорыва в решении проблемы Донбасса и в прекращении войны не будет, в лучшем случае будут некоторые локальные договоренности в сторону смягчения ситуации, что и произошло. Даже относительно контракта по транзиту газа, вопреки указанным выше «нормандским гаданиям», договориться пока не удалось, хотя этот вопрос виделся одним из ключевых, несмотря на то, что отношения к нормандскому формату не имеет никакого.

Едва ли не единственным положительным итогом стал сам факт того, что встреча состоялась, после трехлетней заморозки переговорного процесса на высшем уровне контакты возобновились, «договорились договариваться», а следующая встреча назначена через 4 месяца, то есть в марте 2020 года, что крайне важно, без предварительных условий и прочих домашних заданий, которые обычно понуждают выполнять Украину, информируют Экономические Новости.

Исходные данные

Собственно, отсутствия весомых результатов следовало ожидать по причине изначально резкого расхождения позиций Киева и Москвы практически по всем ключевым вопросам. У Зеленского в той или иной форме неоднократно повторяли предложение кардинально изменить условия Минских соглашений, которые фактически сводятся к существенной утрате Украиной суверенитета.

Именно в таком виде эти договоренности, повторим, были согласованы прошлой властью и лично Порошенко, который теперь устраивает потешные «антизеленские» майданы, раздувая «зраду» и получая в ответ из толпы метание яиц с зеленкой.

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Именно в таком виде на выполнении Минских соглашений упорно настаивает Путин, главной целью которого как раз и является максимальное ограничение суверенитета Украины. На этом продолжают настаивать и Меркель с Макроном, которые заинтересованы поскорее хоть как-то урегулировать кризис на Донбассе по целому ряду причин. Прежде всего они заинтересованы в скорейшей отмене санкций в отношении Москвы, которые приводят к убыткам, и в бизнесе, политикуме и даже в обывательской среде зреет растущее недовольство политикой верхов по продолжению санкций.

Кроме того, Берлин и Париж все более и более заинтересованы в альянсе с Москвой в растущих геополитических противостояниях со США и Китаем, о чем недавно предельно откровенно высказывался Макрон, причем Трамп также говорит об установлении неких «особых отношений» с Москвой и Путиным, то есть между Парижем и Европой, с одной стороны, и Вашингтоном — с другой, возникает некая конкуренция за благосклонность Путина, чем в Москве умело и цинично пользуются.

Поэтому Париж и Берлин стремятся как можно скорее хоть как-то «разрулить» украинскую проблему, от которой уже все устали, расчистив путь для более важных геополитических вопросов. Путин однозначно на уступки не идет, упорно настаивает на выполнении Минска и отбрасывает любые поползновения по изменению его условий. Это хорошо было видно на итоговой пресс-конференции после саммита, в ходе которой Путин несколько раз повторил, что в Минских соглашениях написано так-то и так-то, все пункты соглашения взаимосвязаны, и менять ничего нельзя.

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В этой ситуации Парижу и Берлину остается только давить на Киев и лично на Зеленского с тем, чтобы Минские соглашения выполнялись в той мере, в которой это устроит Путина. А это равносильно, повторим, сдаче суверенитета Украины, как минимум, на Донбассе. Именно поэтому Париж и Берлин вообще вынесли за скобки вопрос Крыма, хотя в день саммита Генеральная Ассамблея ООН приняла резонансную резолюцию с требованием возвратить Крым Украине и вывести с полуострова войска. Путин во время переговоров этот факт благополучно проигнорировал, а в Москве какие-то «шестерки» подняли неадекватный шум, что Украина специально спровоцировала решение Генассамблеи, чтобы сорвать саммит в Париже, организовав на это более 60 стран, поддержавших резолюцию.

Определенным «смягчителем» ситуации является Ангела Меркель, восточная немка, хорошо владеющая русским языком, имеющая огромный опыт и, в отличие от молодого и «слишком западного» Макрона, хорошо понимающая специфику конфликта на Донбассе. Видно, что она пытается поддерживать молодого и неопытного Зеленского, которому действительно пришлось очень трудно. Но поддержка Меркель тоже имеет определенные рамки, в которые ее ставят интересы немецкого бизнеса, обывателей и экономики в целом. Осложняющим фактором является то, что после 2021 года Ангела Меркель намерена оставить большую политику, и это очень плохо для Украины, которая утратит если не полного союзника, то хотя бы явного симпатика. Кто придет на место фрау Меркель – пока совершенно непонятно, и как это отразится на Украине и ее поддержке со стороны Европы – совершенно неясно.

Совместное коммюнике

Однако вернемся собственно к итогам саммита.

Его результатом, в частности, стало совместное коммюнике, текст которого приводим ниже вместе с русским переводом.

Текст коммюнике на русском языке:

«Президент Французской Республики, канцлер Федеративной Республики Германии, Президент Российской Федерации и Президент Украины встретились сегодня в Париже.

Минские соглашения (Минский протокол от 5 сентября 2014 года, Минский меморандум от 19 сентября 2014 года и Минский пакет мер от 12 февраля 2015 года) продолжают оставаться основой работы нормандского формата, государства-члены которого привержены их полной реализации.

Они подчеркивают свое общее стремление к устойчивой и всеобъемлющей архитектуре доверия и безопасности в Европе, основанной на принципах ОБСЕ, для которой урегулирование конфликта в Украине является одним из нескольких важных шагов.

Исходя из этого, они принимают решение о следующем:

1. Немедленные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта

Стороны обязуются обеспечить полное и всестороннее выполнение соглашения о прекращении огня, подкрепленного осуществлением всех необходимых мер по прекращению огня, до конца 2019 года.

Они будут поддерживать разработку и осуществление обновленного плана разминирования на основе решения Трехсторонней контактной группы о деятельности по разминированию от 3 марта 2016 года.

Они будут поддерживать соглашение в рамках Трехсторонней контактной группы по трем дополнительным областям разъединения с целью разъединения сил и техники к концу марта 2020 года.

Они призывают Трехстороннюю контактную группу содействовать освобождению и обмену задержанных, связанных с конфликтом, к концу года на основе принципа «всех на всех», начиная с «всех идентифицированных на всех идентифицированных», с пониманием того, что международным организациям, включая Международный комитет Красного Креста (МККК), предоставляется полный и безоговорочный доступ ко всем задержанным лицам.

Они будут поддерживать соглашение в рамках Трехсторонней контактной группы в течение 30 дней о новых пунктах пересечения вдоль линии соприкосновения, основанное главным образом на гуманитарных критериях.

Они напоминают, что Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ) должна иметь возможность использовать все возможности мандата 21 марта 2014 года и иметь безопасный и надежный доступ по всей Украине, чтобы полностью выполнить свой мандат.

2. Меры по реализации политических положений Минских соглашений

Стороны выражают заинтересованность в согласовании в нормандском формате (N4) и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам особого порядка местного самоуправления — особого статуса — отдельных районов Донецкой и Луганской областей — как указано в Комплексе мер по реализации Минских соглашений от 2015 года — с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе.

Они считают необходимым включить «формулу Штайнмайера» в украинское законодательство в соответствии с вариантом, согласованным в рамках N4 и Трехсторонней контактной группы.

3. Продолжение

Они просят своих министров иностранных дел и политических советников обеспечить выполнение достигнутых договоренностей, и они соглашаются провести еще одну встречу в этом формате в течение четырех месяцев по вопросам политики и безопасности, в частности, по организации местных выборов».

Приведенный выше официоз вкратце сводится к следующему.

Стороны договорились: обменяться пленными до 31 декабря 2019 года, развести войска на трех новых участках до конца марта 2020 года, а также внести форму Штайнмайера в закон об особом статусе Донбасса.

Впрочем, последнее выглядит, очевидно, таким себе ритуальным заявлением, поскольку не является строго обязательным, и едва ли это будет кто-то воплощать на практике.

В плане политической перспективы, повторим, главным результатом саммита следует считать, что четко задекларировано: следующая встреча однозначно состоится в марте 2020 года без предварительных условий. И это есть хорошо, ибо лучше переговоры, чем продолжение войны, смертей, ранений, разрушений.

Позднее стало известным, что будущая встреча в марте состоится в Берлине, что, впрочем, и так было ожидаемо. Очевидно, что ни в Киеве, ни в Москве нормандские встречи проводиться однозначно не могут. Поэтому остаются Франция и Германия, а поскольку во Франции встречались в этот раз, то в следующий будут проводить саммит в Германии.

Впрочем, в тексте коммюнике есть и неприятные для нас вещи. Там в очередной раз говорится о приверженности Минским соглашениям без изменений. Это значит, что сначала выборы, а потом – контроль над границей и вывод незаконных вооруженных формирований из Донбасса. То есть условия, которые изначально являются неприемлемыми для Украины. Сколько бы Зеленский не заявлял о несогласии с этими условиями, которые навязывает Москва, Франция и даже Германия, в силу указанных выше причин, поддерживают Путина.

Обращает на себя внимание весьма сомнительное положение коммюнике о полном прекращении огня по всему фронту в результате усиления миссии ОБСЕ. Очевидно, что ОБСЕ перестрелки остановить не может в принципе.

Прекратить огонь могло бы полное разведение войск, чтобы некому и не из чего было стрелять. Но на это, по слитым в медиа словам участвовавшего в делегации на переговорах Авакова, не пошла именно Украина, очевидно, по причине непредсказуемости последствий. Решили ограничиться разведением до конца марта на трех новых участках. На каких именно – пока уточняется.

В ходе саммита так и не были решены следующие важные вопросы: порядок проведения выборов на Донбассе и передачи Украине контроля над границей с Россией; видение особого статуса Донбасса; разведение войск по всему фронту.

Общего мнения по этим вопросам достигнуть не удалось. От себя отметим, что в обозримом будущем, едва ли удастся.

Пресс-конференция в нормандских тонах

Итоговая пресс-конференция нормандской четверки, проходившая уже во втором часу ночи по киевскому времени, подтвердила изложенные выше достаточно скептические, но с некоторыми обнадеживающими мотивами, оценки результатов саммита. Также пресс-конференция позволила конкретизировать некоторые важные детали.

Выступление Макрона было слишком общим. Было видно, что ему интересно, но он далеко «не в теме». Общий смысл его послания: мы за мир во всем мире! В то же время, например, он полагает, что через четыре месяца, на следующем саммите, будет окончательно решен вопрос проведения местных выборов на Донбассе, что выглядит более чем сомнительным.

Меркель конкретизировала некоторые договоренности: во-первых, разминирование, во-вторых до марта – разведение на еще трех участках, в-третьих – расширение миссии ОБСЕ, чтобы она могла непрерывно наблюдать за прекращением огня. Постановка вопроса о разминировании является очень важной, но трудно реализуемой на практике, поскольку, по разным оценкам, количество мин на Донбассе исчисляется десятками, даже сотнями тысяч, а потому разминирование займет долгие годы и потребует миллиарды долларов.

В то же время, Меркель заявила, что «формула Штайнмайера пойдет на пользу Украине, которая эту формулу признала, и это большой прорыв»,

В ответ Зеленский в ходе общения с прессой заявил, что действие закона об особом статусе будет продлено еще на год, поскольку нынешний текст его всеми согласован, а утверждение нового текста сопряжено с большими техническими сложностями. В связи с этим. Зеленский заявил также, что формула Штайнмайера будет утверждена Верховной Радой. Это следует рассматривать как некоторый реверанс в сторону Европы, прежде всего Меркель, но от себя отметим, что без решения вопросов о порядке выборов и передачи контроля над границей столь любимая Европой формула Штайнмайера – это «ни о чем».

Кроме того, Зеленский посетовал на то, что Украина является «заложником Минска», и с этим приходится согласиться. По словам Зеленского, он продолжает настаивать на том, что сначала Донбасс должен перейти под контроль Украины, включая границу, и лишь затем там можно проводить выборы. Путин, опять-таки, по словам Зеленского, категорически настаивает на закрепленной Минском обратной формуле: сначала выборы, потом контроль и граница. Но результатом такого диалога стало взаимное намерение диалог продолжать, и хотя бы это уже хорошо.

В ходе пресс-конференции Зеленский и Путин неоднократно подчеркивали радикальное отличие своих позиций по вопросу очередности проведения выборов и передачи контроля над территорией и границей.

И напоследок – о газе. Факт переговоров по газу подтвердили и Зеленский, и Путин, и руководство «Нафтогаза». Более того, Путин пообещал существенное снижение цен на газ в случае прямых поставок топлива в Украину, минуя европейских посредников. Он предложил 25% скидку Украине на газ, которая позволит снизить цену для украинских промышленных потребителей, т.о. дав сигнал украинским олигархам повлиять на Зеленского для решения этого вопроса. Россия настаивает на отказе Украины от судебных претензий к РФ, в рамках которых Украина получила $2,1 млрд от «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитражного суда, а также остальных претензий, по словам главы «Нафтогаза Украины» Андрей Коболева составляющих $3 млрд, чтобы перейти к прямым поставкам газа. Кроме того, «Нафтогаз» недавно подал в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома» на $12 млрд в качестве компенсации возможных потерь от прекращения транзита российского газа в Европу. Отказ от судебных претензий категорически неприемлем для украинской стороны, так как «Нафтогаз»уже пытается взыскать в международных судах деньги с «Газпрома» и проводит кампанию по аресту активов «Газпрома» в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах и Люксембурге.

Конкретных договоренностей по газу пока нет, переговоры идут, судя по интонациям, туго, но некоторый прогресс все же есть, о чем свидетельствуют все те же интонации Зеленского и Путина, которые одновременно заявили, что по газу «договорились договариваться». Отметим, что это было сказано в присутствии глав Франции и Германии, то есть на глазах у всей Европы, которая ожидает заключения контракта на транзит, чтобы не замерзнуть зимой.