Нормандские гадания

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Будущие итоги долгожданной нормандской встречи на высшем уровне, не собиравшейся в таком формате с октября 2015 года, вызвали бурный поток предсказаний, гаданий на кофейной гуще и прогнозов так называемых экспертов. Не говоря уже о предостережениях на тему так называемых красных линий, за которые нельзя заступать.

Эти предостережения в адрес Зеленского звучат от различных политических сил, политиков, политиканов и политиканчиков, а также от люмпен-патриотического элемента вплоть до уличной шпаны, называемой «радикалами». Особо «прикалывают» предостережения со стороны Порошенко, который вогнал страну в позорные Минские условия, а теперь с «патриотическим категоризмом» требует не выполнять то, на что сам же в свое время согласился, информируют Экономические Новости.

Предпримем попытку и себе разобраться в звучащей вокруг нормандской какофонии и сделать некоторый прогноз того, чем, по нашему скромному разумению, может окончиться нормандская встреча в Париже, намеченная на 9 декабря.

Сразу же позволим себе отметить — ничем прорывным она, скорее всего, не окончится, поскольку разделение двух частей Украины стало слишком глубоким и сильным, к сожалению. В лучшем случае результатом встречи станут некоторые послабления в гуманитарных, социальных и экономических вопросах, и это уже будет хорошо.

К тому же на встрече, точнее во время предполагаемого двухстороннего личного общения Зеленского с Путиным, на первое место может вообще выйти даже не Донбасс, а проблема транзита российского газа через Украину после 1 января 2020 года.

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А поскольку в этом вопросе Европа тоже крайне заинтересована, то проблему могут также обсуждать в многостороннем формате с привлечением чиновников Евросоюза. Окончательное согласие всех сторон, включая Москву, Париж и Берлин, провести такую встречу в начале декабря может быть обусловлено в не меньшей степени именно газовым вопросом. Впрочем, последнее утверждение является сугубо личным предположением автора этих строк.

Пока что есть достаточно четко обрисованные позиции Зеленского и Путина при выжидательной позиции Европы. Причем позиции Зеленского и Путина во многом противоречат друг другу, зато Европа вместе с Путиным продолжает тупо настаивать на полной реализации минского формата. Плюс как всегда не слишком адекватные заявления Трампа, который, впрочем, стороной нормандского процесса не является, а в Европе все более вызывает изжогу.

Позиция Зеленского

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Мнение Зеленского изложено в интервью нескольким известным западным изданиям, а именно германскому Der Spiegel, французскому Le Monde, американскому Time и польскому Gazera Wyborcza. Как говорится, каждой сестре – по серьге… Причем примечательно, что в указанном списке значится польская Gazera Wyborcza, которую, в отличие от остальных, топовой назвать трудно даже в восточноевропейском региональном измерении. Возможно, это такой себе реверанс в сторону Польши, нашего соседа, с которым в последнее время стараниями упоротых патриотов были существенно испорчены отношения, и без того достаточно сложные в силу известного исторического, как нынче модно говорить, «бэкграунда».

В интервью Зеленский назвал 4 условия проведения выборов на Донбассе: дальнейший обмен пленными; прекращение военных действий на Донбассе; полный вывод из региона незаконных вооруженных формирований; передача Украине контроля над границей с Россией.

Указанные требования являются вполне адекватными, если исходить из того, что Донбасс является территорией Украины, на которой будут проводиться выборы по украинским законам. Постановку вопроса о суверенитете Украины над Донбассом на словах вроде бы все поддерживают, включая даже Путина, который стремится впихнуть в Украину не контролируемую часть Донбасса, но в нужном ему виде и на нужных ему условиях. Но повторим, все это на словах, а на деле условия Минска грубо противоречат суверенитету Украины. И эти условия, опять повторим, принял в свое время Порошенко, затем минские условия были одобрены резолюцией Совета Безопасности ООН. Теперь Путин на этом всячески спекулирует, требуя безоговорочного выполнения Минска, а Запад ему усердно поддакивает, требуя того же от Украины под угрозой сворачивания экономических санкций против Москвы за агрессию против Украины. Теперь же Порошенко в числе других «патриотов» натужно орет лозунги о недопустимости «капитуляции» путем выполнения минских договоренностей, которые он же и согласовал.

Последние два из заявленных Зеленским условий, то есть относительно вывода из Донбасса незаконных вооруженных формирований, отсутствие которых является требованием законодательства Украины, как и любой нормальной страны, а также относительно передачи под контроль Украины границы с Россией, противоречат Минским договоренностях в смысле очередности. Зеленский ставит вопрос о том, что эти условия должны предшествовать выборам. Ставит совершенно справедливо, поскольку в противном случае легитимность выборов будет даже не нулевой, а отрицательной.

Однако Минские соглашения, продавленные Москвой, предполагают «сначала выборы, потом посмотрим, и только потом, может быть, выведем вооруженные формирования и передадим границу».

«Я не согласен с тем, как этот вопрос был решен в Минске. Согласно Минскому соглашению, сначала пройдут выборы, затем контроль над границей», – сказал Зеленский и подчеркнул, что позиция Киева – вначале граница, потом выборы.

«Выборы проходят по украинскому законодательству. И украинский закон исключает присутствие боевиков. Все украинские партии должны иметь доступ, наблюдатели, журналисты, ОБСЕ, Центральная избирательная комиссия. Если есть вооруженные группировки, ни одна партия не пойдет туда», – заявил президент Украины.

Он признает, что такая формула противоречит Минску, и «это надо решать». Думается, что «решать» здесь нечего: Москва это заблокирует, а Париж с Берлином будут поддакивать Путину и стремиться «уломать» Зеленского на смягчение позиции, поскольку Путина «укатать» у Запада точно не получится. Делать это они будут для того, чтобы изобразить видимость «решения украинского вопроса» для последующего снятия с России санкций, от которых страдает экономика Европы, прежде всего, Германии.

К тому же, логически получается, что вслед за выводом российско-сепаратистских вооруженных формирований должен последовать ввод, как минимум, украинских полицейских контингентов, чтобы поддерживать общественный порядок, в том числе для обеспечения нормального проведения выборов. Фактически это будет означать сдачу так называемой ЛДНР Украине, с чем не согласятся ни в Москве, ни в ЛДНР.

Есть еще один вопрос. Можно сколько угодно рассуждать о реинтеграции Донбасса, но значительная часть населения неконтролируемой территории не видит себя в Украине и не хочет в ней жить. И что с этим делать, никто не знает. Им Зеленский предлагает уехать в Россию.

«Я верю и знаю, что там есть люди, которые за Украину. Также есть те, которые «потерялись». И, наконец, есть те, кто за Россию. Те, кто за Россию, могут поехать, Россия сейчас раздает нелегальные российские паспорта. Каждый человек имеет право выбирать, где он хочет жить. Что касается тех, кто «потерялся»: если у кого-то есть украинский паспорт, а затем дополнительно он получает российский паспорт и получает социальную поддержку и здесь, и там, то он сбился с пути. Я не имею морального права говорить «тьфу». Надо вернуть этих людей обратно, чтобы бороться за них. Но я не стал бы бороться за людей, которые считают себя только россиянами», – заявил Зеленский.

Звучит красиво, но по-детски!

Раздача российских паспортов с пропиской где-то под Ростовом, а потом по этим паспортам дальше Абхазии не уедешь – все это и подобное есть ни что иное, как «понты Путина». Практика показала, что реально жители Донбасса в массе России не нужны, и многие выехавшие в 2014 году затем вернулись обратно. Подавляющему большинству настроенных против Украины в Донбассе уезжать некуда, и это проблема, которая усугубляется абсолютно неадекватной языковой, гуманитарной и социальной политикой, проводимой в Украине, хотя сразу после Майдана в ходу был лозунг «єдина країна – единая страна!», который разного рода «упоротый элемент» и просто барыги, дорвавшиеся до власти, выбросили за ненадобностью.

Реакция со стороны неконтролируемых территорий также не вселяет особых надежд на скорую реинтеграцию. Сначала в ЛДНР принимают «закон о госгранице», согласно которому их территория распространяется и на контролируемые Украиной регионы края. А буквально накануне нормандского саммита ДНР инициирует внесение в свою «конституцию» русского языка. То есть делается все возможное, чтобы максимально повысить ставки, причем в ответ на нарочито-показушную декоммунизацию и бандеризацию Украины.

В результате, очень трудно надеяться на какие-то прорывные решения во время нормандского саммита. В лучшем случае можно рассчитывать на локальные успехи, вроде дальнейшего разведения войск, обмена пленными, смягчения экономической блокады, выплаты пенсий и социальных пособий на неконтролируемых территориях.

Патриоты, Путин, Трамп и Европа

Масла в огонь подлили отечественные патриоты, которые устраивают совершенно дурацкие перфомансы на тему протеста против капитуляции. Не менее колоритно выглядит заявление партий Порошенко «Евросолидарность», «Голоса» Вакарчука и примкнувшей к ним зачем-то Тимошенко, которое было зачитано парламентскими фракциями этих партий с трибуны Рады. Заявление содержит пять пунктов требований к Зеленскому с очередной порцией так называемых красных линий, за которые он ни в коем случае не должен заступать, а иначе будет…

И что будет? Да ничего не будет! В том-то и дело. Политиканы созывают очередной майдан на 8 декабря в канун саммита, который будет стоять, пока нормандская четверка будет заседать в Париже, чтобы Зеленский во время этого заседания не сбился с пути истинного. Что-то подсказывает, что массовостью этот майдан явно отличаться не будет. Скорее, это обычный пиар политиков на патриотизме

Указанные пять пунктов суть следующие:

1. Никаких компромиссов насчет унитарного государства и федерализации.

2. Никаких компромиссов насчет европейского и евроатлантического курса.

3. Никаких политический действий, в частности выборов на временно оккупированных территориях Донбасса, до выведения российских войск, разоружения незаконных вооруженных формирований, установления контроля над государственной границей.

4. Никаких компромиссов насчет деоккупации и возвращения Крыма.

5. Никаких остановок международных судебных процессов против России.

Очевидно, что эти пункты хоть и не идентичны, но весьма созвучны требованиям и подходам, которые оглашал Зеленский. Поэтому еще раз повторим, что кроме пиара здесь ничего не просматривается.

И это есть не апологетика Зеленского, а констатация того очевидного факта, что в столь серьезный для страны момент продолжаются политиканские игрища, пиар-зарисовки и постановки в позу.

Этим, как всегда, пользуется Москва. Наблюдая наши внутренние разборки, в Кремле уже во весь голос поднимают вопрос о недоговороспособности Украины в контексте выполнения Минских соглашений. Заявления эти явно рассчитаны на западную аудиторию с целью подвигнуть Запад к снятию санкций против Москвы.

Правда, Париж и Берлин пока воздерживаются от комментариев, дожидаясь саммита и его результатов. Во всяком случае, на момент написания этого текста сколько-нибудь серьезных комментариев европейцев обнаружить не удалось.

Зато с присущей ему непосредственностью выступил Трамп, у которого с языка слетело то, что у остальных, похоже, на уме. Трамп заявил, что очень надеется на «красивый» для Запада итог саммита нормандской четверки с тем, чтобы можно было бы как можно скорее начать эффективное и взаимовыгодное сотрудничество с Москвой.

Здесь надо понимать внутриполитический контекст. Политические оппоненты неуклонно пытаются «шить импичмент» Трампу, пока, впрочем, не слишком успешно. А президентские выборы уже стартуют, и Трамп хочет второй раз стать хозяином Белого дома. Рядовому обывателю в Америке на Украину и ее проблемы глубоко наплевать, равно как и значительной части американского политикума из обоих лагерей, для которого Украина является, в лучшем случае, интересным объектом для противостояния с Москвой и Европой, в том числе в попытках продвинуть в Европу американский сланцевый газ, подвинув на европейском энергорынке «Газпром», чего американцам пока сделать не удается по целому ряду причин. В то же время, Трамп хочет предстать перед выборами как этакий миротворец, который сумел наладить отношения с Москвой и помириться с Путиным, что будет благосклонно воспринято электоратом Трампа.

Примерно такими видятся перспективы саммита и позиции сторон.

Однако такой анализ был бы неполным без газового вопроса, хотя этот вопрос к Донбассу и нормандскому формату до сих пор отношения, вроде бы, не имел.

И в этот момент пустили газы!

Вопрос газового контракта между Украиной и Россией, несомненно, требует отдельного рассмотрения. Но поскольку на нормандской встрече в Елисейском дворце он вполне может стать одним из основных, вкратце его надо рассмотреть.

Напомним, что 1 января 2020 года истекает срок действующего контракта на транзит российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему (ГТС).

«Газпром» уже угрожает перекрыть с нового года вентиль, если не будет подписан контракт. В свою очередь, нынешний оголтелый топ-менеджмент «Нафтогаза» угрожает, что если газ пойдет в Украину без контракта, то он будет конфискован как контрабанда.

Эти игрища чреваты срывом отопительного сезона в Украине и в Европе, что вызовет тяжелые последствия как внутри страны, так и в международном масштабе. После этого перспектива скорейшего запуска «Северного потока-2» без каких-либо гарантий для Украины станет абсолютной, а отношение к самой Украине со стороны Европы резко ухудшится.

Москва настаивала на временном контракте на год, чтобы достроить и запустить «Северный поток-2». Киев настаивает на 10-летнем контракте. В этом его поддерживает Европа, где трезво рассуждают, что «Северный поток» – это хорошо, но это пока только перспектива, а украинский транзит является проверенным.

Кроме того, для подписания контракта Москва настаивает на снятии судебных претензий «Нафтогаза» к «Газпрому», чему противится нынешнее руководство «Нафтогаза», получившее за эти судебные тяжбы, по которым «Газпром» все равно ничего не платит и не заплатит, огромные премии, что требует соответствующей правовой оценки.

Прошел слух, что Кабмин, вроде бы, вознамерился убрать наконец верхушку «Нафтогаза» во главе с Коболевым, которая торпедирует любые попытки заключить контракт. Правда, прошел и другой слух о том, что Зеленский может убрать и Кабмин.

В этой вакханалии обнадеживает третий слух, что проект контракта о транзите газа якобы уже наработан, и он будет подписан в скором времени, причем газ Украина будет получать напрямую от «Газпрома» и по достаточно низким ценам. А долги «Газпром» будет погашать газом. То есть политическое решение о заключении контракта якобы уже есть.

Об этом косвенно свидетельствуют последние заявления Зеленского и Кабмина о якобы существенном снижении тарифов на коммуналку. Правда, дальше лозунгов дело пока не идет, а сами эти заявления могут быть всего лишь реакцией на резко падающий рейтинг власти.

Тот факт, что газовый вопрос всплыл именно к нормандскому саммиту, следует считать неслучайным. Перспективы решения вопроса по Донбассу пока что выглядят более чем сомнительными, и сколько-нибудь успешное разрешение газовой проблемы может даже выйти на первый план, будучи преподнесенным как успех.

Повторим, что пока все это не более чем гадания…