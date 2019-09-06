Трамп и Макрон соперничают за благосклонность Путина

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На рубеже августа-сентября нынешнего года произошло множество архиважнейших международных событий, которые коренным образом изменяют глобальный расклад и, к тому же, имеют непосредственное отношение к Украине, причем далеко не в положительном смысле. Но у нас многие эти события либо не были замечены вообще, либо им не была дана должная оценка. Ведь именно в это время Украина была озабочена разного рода местечковыми проблемами вроде назначения правительства «грантоедов» или лишения «депутатской неприкосновенности».

Даже беглый перечень этих событий удивляет глобальностью контекста и негативностью возможного скорого влияния на наше многострадальное отечество, информируют Экономические Новости.

Вовик и Эмик теперь – «кореша»?

Вначале Макрон принимает Путина в президентской резиденции – в форте Брегансон на средиземноморском побережье. Демонстрируя кремлевскому сидельцу всяческие знаки внимания, сиделец Елисейского дворца заявляет, что пора бы вернуть Москву в клуб элитных держав G7, преобразовав его опять в G8. Явно желая понравиться Путину, Макрон повторил давний тезис последнего о «Европе от Лиссабона до Владивостока», назвав Россию «глубоко европейской страной». Макрон объявил начало политики сближения с Москвой, правда, делая реверансы на тему того, что украинский вопрос должен быть решен.

И мы догадываемся, по чьей вине этот вопрос не решается, правда? Правильно, по вине Украины, которая упорно не соглашается на имплементацию так называемых политических условий Минских соглашений, которые были навязаны Киеву Москвой при помощи «западных партнеров» из «нормандского формата», то есть Германией и Францией, на которые Порошенко предательски согласился, ведущие Украину к уничтожению. Но Минские соглашения касаются только Донбасса, а вопрос аннексии Крыма Запад чем дальше, тем старательнее обходит стороной.

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Чтобы окончательно «покорешиться» с Путиным, Макрон громогласно объявил, что принимает его приглашение принять участие в параде, который будет проведен в Москве на Красной площади в ознаменование 75-летия Победы 9 мая 2020 года.

«В следующем мае я буду с президентом Путиным по его приглашению отмечать 75-ю годовщину победы во Второй мировой войне», – торжественно огласил Макрон во время совместной пресс-конференции с Путиным.

Напомним, что в 2015 году ни один из западных лидеров не присутствовал на праздновании 70-летия Победы именно потому, что Россия осуществила агрессию в Украине, аннексировав Крым и вмешавшись в конфликт на Донбассе. Не составил исключения и тогдашний президент Франции Франсуа Олланд, который также отказался от участия в праздничных мероприятиях в Москве.

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Однако, как видим, времена меняются. Конфликт на Донбассе продолжается, и конца ему не видно, об аннексированном Крыме вопрос уже вообще не поднимается, а Макрон вовсю заигрывает с Путиным, прикрываясь некими «высшими интересами».

Обращает на себя внимание тот факт, что речь идет не о какой-нибудь изначально промосковской Марин Лепен, получавшей деньги из московской кассы. Макрон начинал, напомним, как непримиримый критик Кремля, требовавший усиления санкций, чтобы Москва убралась из Украины. Но, повторим, времена, как и Макроны, меняются…

Трамп тоже претендует на Путина

Промосковской истерией отличился и последний саммит G7, который проводился во Франции, но уже на ее атлантическом побережье в Биаррице. Это мероприятие рассматривалось в последней публикации, а потому повторяться не будем, но напомним некоторые основные моменты.

Вопрос о том, возвращать ли Россию в G7, стал чуть ли не самым главным на саммите клуба элитных государств. Это было бы смешно… Ну, типа поговорить людям больше не о чем, как о возврате в мировую элиту государства, значительная часть граждан которого за отсутствием привычного для мало-мальски цивилизованного мира ватерклозета, использует сортиры типа «выгребная яма», отправляя известные физиологические потребности в известной же «позе орла»! Справедливости ради следует отметить, что в Америке также насчитываются миллионы homeless, проживающих в жестяных будках или даже картонных коробках, а потому отправляющие санитарно-гигиенические процедуры отнюдь не в джакузи…

Так вот, это было бы смешно, если бы не было так грустно и тревожно, поскольку возврат Москвы в «клуб великих держав» в значительной мере станет поражением Украины.

Хотя среди членов клуба есть сторонники возврата России в лице Франции и Италии, главным, как нынче модно говорить, промоутером возврата стал президент США Дональд Трамп. Именно он в полный рост поставил вопрос о возврате Москвы в клуб, руководствуясь своими интересами, а именно стремясь предотвратить опасное сближение и объединение Москвы и Китая, особенно с учетом той глобальной торгово-экономической войны, которую Трамп развернул против Поднебесной. И когда канцлер Германии Меркель, премьер Британии Джонсон, глава Евросовета Туск дали понять, что категорически против возврата России, Трамп в присущей ему манере заявил, что, будучи хозяином будущего саммита G7 2020-го года, который будет проходить в США, все равно пригласит на мероприятие Путина.

Демарш Трампа получил определенное продолжение буквально вскоре, а именно 31 августа – 1 сентября. В эти дни в Польше отмечалась скорбная дата – 80-летие нападения гитлеровской Германии на Польшу. Считается, что именно 1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война, хотя на этот счет есть и другие мнения. На это мероприятие были приглашены лидеры многих стран, включая Ангелу Меркель — канцлера Германии, которая и развязала войну в Европе. Меркель привезла только очередные извинения, хотя поляки упорно ставят вопрос о репарациях с Германии, причем сумма называется космическая – до триллиона евро, точнее 900 миллиардов.

На траурные мероприятия был приглашен Зеленский. А главное, пригласили и Трампа. Именно здесь Зеленский и Трамп должны были встретиться первый раз и провести хотя бы краткие переговоры. Но не сложилось…

Не сложилось потому, что в Варшаву демонстративно не пригласили Путина, а само мероприятие носило отчетливо антироссийский характер. Если честно, то как бы ни относиться к Путину, но политизировать траурное мероприятие, приуроченное к скорбной дате, не следовало бы, но это отдельная тема.

В это время над далекими Багамскими островами собирался ураган Дориан, грозивший ударить по юго-востоку Штатов. Трамп отменил запланированную поездку в Польшу под предлогом необходимости оставаться у руля страны во время стихийного бедствия. Решение это было продиктовано, в том числе, президентскими выборами будущего года, накануне которых Трампу выгодно показать себя «отцом нации».

Согласно еще одной вполне правдоподобной версии, Трамп не поехал в Польшу, в том числе, и потому, чтобы лишний раз не нервировать Кремль и лично Путина своим участием в мероприятиях, носивших антироссийский, антипутинский характер. Причина очевидна: Трамп стремится привлечь на свою сторону Россию в глобальном противостоянии с Китаем.

Поэтому вместо Трампа в Варшаву поехал его боевой заместитель – вице-президент Майк Пенс.

Во время мероприятий в Варшаве имело место еще одно событие, которое вполне можно истолковать как антимосковское, а потому Трампу в нем светиться было не с руки, чтобы не раздражать лишний раз Путина, на благосклонность которого Трамп рассчитывает.

Речь идет о подписании трехстороннего соглашения о сотрудничестве между Польшей, США и Украиной. Напомним, что Штаты намерены поставлять в Европу свой сланцевый газ и выступают против ввода в эксплуатацию «Северного потока-2», что противоречит интересам Европы, прежде всего, Германии и Франции. В настоящий момент США поставляют свой сжиженный газ через терминал в польском порту Свиноуйсце мощностью до 5 млрд кубов в год. При этом польская сторона утверждает, что уже сейчас могла бы поставлять в Украину до 1,5 млрд кубов газа, что, в общем-то, мелочь. Через два года мощность терминала планируется увеличить до 7,5 млрд кубов, что тоже мало. Кроме того, Польша планирует получать газ из Норвегии по газопроводу Baltic Pipe, которого еще нет, и неизвестно, будет ли. Зато известно, что Норвегия неуклонно снижает добычу газа по причине выработки месторождений и ужесточения экологических требований. Норвежскую долю рынка захватывают «Газпром» и другие поставщики.

В целом, польская сторона утверждает, что с 2021 года может поставлять в Украину до 6 млрд кубов газа, но эта цифра представляется пока весьма сомнительной. К тому же американский газ дороже на 20-30% российского уже хотя бы из-за сложности поставки. Кроме того, Америка не располагает пока достаточными возможностями для поставки газа в возрастающих объемах. Наконец, для поставки газа с польской Балтики в Украину требуется прокладка газопроводов по Польше, а это, в свою очередь, требует землеотвода и значительных инвестиций, планы такие существуют давно, но дальше разговоров пока дело не сдвинулось.

Словом, газовый трехсторонний меморандум между Украиной, Америкой и Польшей пока представляется не более чем такой себе «дразнилкой» для Путина. Очевидно, Трамп решил в этом не участвовать по указанной выше причине.

Наконец, именно во время заявлений о необходимости приглашать Москву в «клуб избранных» и во время варшавских мероприятий появилась информация о том, что Трамп дал указание приостановить военную помощь Украине в сумме 250 млн долларов, ранее уже выделенную и согласованную. Сумма эта, на самом деле, смехотворная, если учесть, что военная помощь США Израилю, по некоторым данным, составит в 2019 году 3,3 млрд долларов, а Египту – 1,3 млрд долларов.

Здесь важен символизм момента. Помощь была приостановлена именно сейчас, когда Трамп усилил свои заигрывания с Путиным!

Also sprach Emmanuel Macron

В то же время вишенкой на всем этом «тортике», несомненно, стало выступление Макрона.

В Украине речь Макрона сначала прошла незамеченной, хотя была произнесена перед представителями французского дипломатического корпуса 27 августа, то есть на следующий день после окончания скандально-бесполезного саммита G7. Если бы не ее перевод московским ресурсом ИноСМИ с последующим распространением в украинском сегменте интернета, на нее в Украине вообще внимание вряд ли обратили бы, что лишний раз подчеркивает хуторянство отечественного политикума и СМИ. И лишний раз подчеркивает, что введенные прошлой властью запреты на доступ к российским сайтам, которые запреты преспокойно можно обойти при желании, являются не более чем местечковой дуростью, поскольку в современном мире утаить информацию невозможно, как и сберечь информационную невинность. От российских пропагандонов следует не прятаться за дырявыми заслонками, а уметь аргументированно в соответствующих публицистических формах им противостоять. Тем более что Украина – это не Россия и, тем более, не Китай, где есть ресурсы для создания своего, совершенно отдельного от остального мира интернета. Впрочем, это отдельная тема.

Что же касается речи Макрона, то она была опубликована на официальном сайте Елисейского дворца и сделала много шума. А поскольку Украины сказанное Макроном во многом касается (хотя Украина там упоминается очень мало!), то это программное заявление более чем заслуживает внимания. Тем более что касалось оно, опять-таки, необходимости сближения с Россией, причем не только Франции, но и всей Европы.

Правда, речь там шла не только об отношениях с Москвой, но и о ряде вопиющих глобальных проблем, прежде всего, о кризисе современного глобального капитализма. В устах миллионера Макрона, сделавшего успешную карьеру в структурах миллиардерской семьи Ротшильдов, подобные обличения звучали «прикольно», и на это следует обратить внимание.

Итак, отставной социалист с многомиллионным состоянием Эмманюэль Макрон заявил, что Запад утратил мировое лидерство, а капиталистическая рыночная экономика, заточенная под Запад, теперь лишь углубляет неравенство и перестала создавать средний класс, до сих пор считавшийся основой западных демократий.

Вообще-то о «закате западных земель» (Der Untergang des Abendlandes) 100 лет назад писал еще присной памяти Освальд Шпенглер в своем нашумевшем двухтомнике. Нечто подобное можно ранее найти у Ницше. Немногим позднее об этом ярко высказывался наш земляк-киевлянин Николай Бердяев. Более того, об этом многие писали еще раньше, в ХІХ веке, например, Константин Леонтьев или Николай Данилевский, предложивший цивилизационный подход в истории задолго до Шпенглера, тем более, Тойнби и других авторитетов. Но в исполнении Макрона сия тема звучала самобытно и, так сказать, истерично…

В качестве одной из причин конца западной гегемонии в мире Макрон называет политику Запада, прежде всего, Америки. Оно и понятно, не Францию же обвинять после того, как Саркози побежал быстрее Вашингтона бомбить Ливию, чтобы скрыть свое сотрудничество с убиенным Каддафи! В качестве примеров пагубной политики США Макрон приводит Евромайдан в Киеве (!!!), а также вмешательство на Ближнем Востоке, в Ливии и в Сирии, что привело к огромному потоку мигрантов в Европу. От себя здесь хотелось бы добавить еще и Ирак, поскольку даже бывший премьер Великобритании Энтони Блэр признавал, что интервенция в Ирак создала хаос, позволивший возникнуть Исламскому государству Ирака и Леванта (ИГИЛ).

Еще одной причиной ослабления Запада Макрон называет возвышение новых стран, значение которых Запад недооценил. Речь идет, прежде всего, о Китае, Индии, а также, по словам Макрона, «о российской стратегии, которая в последние годы реализуется с большим успехом». Очевидно, под «успешной российской стратегией» Макрон имел в виду агрессию Москвы в Грузии и в Украине.

Уделил Макрон внимание и гегемонии доллара, следовательно, Америки, что не позволяет Европе вести полноценную независимую политику, например, в отношении Ирана. Известно, что США объявляют санкции всем, кто пытается сотрудничать с Ираном, блокируя долларовые взаиморасчеты. Чтобы избавиться от этого диктата, Макрон призвал установить подлинный суверенитет евро.

Макрон говорит о кризисе рыночной экономики, который ведет к тяжелейшим социальным последствиям. По мнению Макрона, рыночная экономика стала экономикой «накопительного капитализма», в рамках которой «финансизация» и технологии привели к сосредоточению огромной доли общественного богатства в руках меньшинства, а также у ряда метрополий и стран, выигравших от глобализации. По справедливому мнению Макрона, если раньше рынок мог вывести миллионы людей из бедности, то теперь он ведет к неравенству, с которым нельзя более мириться, потому что теперь средний класс, ранее бывший ядром западных демократий, не видит себя в них. В результате в массах возникает тяга к авторитаризму, национализму, правому популизму.

Высказался Макрон и по поводу разрушения системы безопасности, созданной в годы разрядки международной напряженности в конце ХХ века. Напомним, что недавно перестал существовать американо-российский договор по ракетам средней и меньшей дальности. Продление договора о стратегических наступательных вооружениях, срок действия которого оканчивается в 2021 году, также представляется крайне сомнительным.

Макрон считает, что от этого выигрывают только США и Китай. Москву он не назвал, видимо, чтобы не раздражать Путина и попытаться снискать его благосклонность.

Собственно, это очевидно из дальнейшего хода мысли Макрона. Он объявляет, что у Европы остается только два пути — присоединиться к одному из полюсов, то есть американскому или китайскому, или создать нечто свое. В случае присоединения к чужому, по словам Макрона, Европа займет позицию младшего брата, что станет страшным ударом по европейскому самолюбию.

Макрон справедливо констатирует возрастающее отставание Европы от США и Китая, а также одновременный рост зависимости от них.

«Что касается 5G, какой перед нами стоит выбор? Мы выбираем между американскими или китайскими технологиями», – патетически восклицает Макрон.

Европу он считает единственным средоточием гуманизма, обеспечивающего баланс частного и общественного, в противоположность слишком индивидуалистичным Штатам или слишком коллективистскому Китаю.

Так Макрон подвел к обоснованию своей политики сближения с Москвой, чему была посвящена, пожалуй, важнейшая часть его спича.

Макрон полагает, что Европа не може стать стабильной и безопасной, если не сблизится с Россией. Этому, по мнению Макрона, всячески мешают США. От себя отметим, что Трамп также ратует за сближение с Кремлем, а потому потуги Макрона выглядят как соперничество «за руку и сердце» Москвы. Макрон считает, что именно Штаты подталкивают Европу к новым санкциям против Москвы, а тот факт, что агрессия Москвы в Украине не прекращается, Макрон старательно обходит, хотя это и является причиной санкций.

Для восстановления настоящего европейского проекта, полагает Макрон, следует создать «общий фронт» между Евросоюзом и Россией.

Прежде всего, речь идет об оборонной составляющей. Известно, что в Европе коллективная безопасность держится на НАТО, то есть, по сути, на США. Макрон почему-то решил, что «выстраивание оси» с Москвой обеспечит Европе безопасность лучше, чем ось с США в виде НАТО. Мягко говоря, сомнительное мнение!

Далее Макрон в очередной раз озвучивает расхожую в Европе и в США гипотезу о том, что если оттолкнуть Москву, она войдет в коалицию с Китаем, усилив Поднебесную Честно говоря, прочный альянс Москвы и Пекина пока что выглядит даже более сомнительным, чем Москвы и Европы!

Макрон считает Россию «великой страной», которая усилила свое влияние по всему миру. Ну, да – путем агрессии в Грузии и в Украине! Зато США, Франция и Британия, по мнению Макрона, оказались слабыми, что использовал Кремль, усилив свое влияние в мире.

Таким образом, Макрон признал, что Евросоюз так и не стал глобальным игроком, геополитическим субъектом, третьим полюсом наравне со США и растущим Китаем. Это отставание прогрессирует во всех сферах – в технологиях, темпах экономического развития, в военной сфере. Соответственно, геополитический вес Европы неуклонно падает, отмечает Макрон.

Выход президент Франции видит в объединении усилий с Россией, которая пока является одиноким геополитическим игроком, способным резко усилить Европу в случае присоединения к ней. Можно с уверенностью сказать, что с интересами Украины в этом случае считаться не будут, сдав ее, скорее всего, под протекторат Москвы.

И да распространится Великая Европа от Лиссабона до Владивостока!

Так говорил Эмманюэль Макрон…