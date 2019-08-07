Полный РСМД-ец настал! Что будет после выхода России и США из договора о запрете ракет средней и меньшей дальности

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Если кратко отвечать на поставленный в заголовке вопрос, то ничего хорошего не будет. С прекращением договора об РМСД разрушен один краеугольный камень международной безопасности, заложенный на рубеже 1980-1990-х годов. Дальнейшее существование второго и последнего такого камня в лице договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) становится все более сомнительным. Мир возвращается к ядерным угрозам ХХ века, причем с заведомо худшим сценарием, и это заставило продолжить начатую ранее тему.

Как бы там ни было, но в разгар ядерного противостояния прошлого века ситуация была где-то более управляемой и предсказуемой. Были два противостоящих военно-политических лагеря, имеющих мощнейшие термоядерные потенциалы, в лице СССР и Америки, во главе которых стояло пусть и непримиримое, но относительно адекватное руководство, если сравнивать с нынешними временами. Небольшие ядерные силы сдерживания имели и продолжают иметь Великобритания и Франция, которые в общую картину вписывались и в целом придерживались тех правил, которые устанавливали мировые гегемоны. В целом картина была опасной, но довольно простой, информируют Экономические Новости.

Сейчас же все намного сложнее…

Термоядерные сложности многополярного мира

Сейчас появился новый мировой гегемон в лице Китая, который десятилетиями наращивал ядерный потенциал, не будучи связанным никакими договорными ограничениями. Есть версия, что именно это послужило одной из важнейших причин того, что Америка демонстративно вышла из договора по РСМД под предлогом того, что Россия нарушила условия договора в процессе модификации крылатой корабельной ракеты «Калибр» в ракету сухопутного базирования 9М729. Считается, что Трамп намерен перезаключить договор по ракетам средней и меньшей дальности, но уже с участием Китая, чтобы набросить на Поднебесную такой себе «ошейник» ограничений, поскольку до сих пор у Пекина, свободного от любых обязательств в сфере подобного оружия, были полностью развязаны руки, чем Китай и воспользовался. Высказывается и довольно рискованная версия о том, что выход из договора об РСМД Америки и России был таким себе «договорняком», своего рода «распасовкой» Путина и Трампа с тем, чтобы втянуть в систему договоров по ядерному разоружению Поднебесную. Ведь в Москве тоже должны понимать, что Китай с его огромной армией и военным бюджетом, с совершенными и мощными вооружениями становится все более опасным не только для Америки и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, но и для России с ее огромными сибирскими просторами, контроль над которыми будет становиться все более сложными по демографическим и социально-экономическим причинам.

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В этом смысле затеянная Трампом торговая война с Китаем, кроме сугубо финансово-экономических целей, может быть таким себе способом «принуждения к миру» Пекина в вопросах ядерных вооружений, иными словами, способом загнать Поднебесную в договор по сокращению ядерных вооружений.

Однако пока что все потуги Вашингтона в вопросе ядерного укрощения Китая являются тщетными. В вопросах торговых войн, выражающихся в тотальном повышении Вашингтоном пошлин на практически все китайские товары, Поднебесная все-таки садится за стол переговоров, хотя особых успехов пока не предвидится. Но в вопросах вооружений, включая ядерные, Китай пока что вообще не демонстрирует ни малейшего желания брать на себя хоть какие-то ограничительные обязательства.

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Единственное, чего пока добился Вашингтон выходом из договора об РСМД на «китайском направлении», это пока размытое относительно конкретики, но весьма однозначное и жесткое с точки зрения принципиальных установок заявление китайского МИД.

Директор Департамента по контролю над вооружениями и разоружению МИД КНР Фу Цун на специальном брифинге 6 августа нынешнего года официально заявил, что Поднебесная обязательно примет ответные меры, если США начнет размещать ракеты средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Правда, чиновник китайского внешнеполитического ведомства не смог или не захотел раскрывать какие-либо подробности того, какими именно могут быть указанные ответные меры. «Могу сказать лишь то, что, как любят говорить в американском правительстве, все возможные варианты будут на столе», – в шутливой форме высказался он, копируя одно из излюбленных выражений Трампа.

Кроме пародирования Трампа в этом высказывании можно увидеть намек на то, что Китай продолжит разработку и совершенствование ракетно-ядерных средств, чтобы к моменту возможных переговоров о заключении соответствующего договора действительно было что выложить на стол, выступая с позиций силы.

«Американцы, как жители страны-участницы Карибского кризиса, должны понять чувства Китая, когда речь идет о размещении американских ракет у КНР на пороге», – провел исторические аналогии Фу Цун.

Впрочем, торопиться в Пекине пока не намерены, а занимают подчеркнуто выжидательную позицию.

«Как я уже сказал, если США разместят ракеты в этой части мира, у Китая на пороге, КНР будет вынуждена принять контрмеры. Но пока США этого не сделали, мы будем ждать и наблюдать. Однако хочу еще раз подчеркнуть, как только это произойдет, Китай примет контрмеры. Ни у кого не должно быть на этот счет каких-либо иллюзий», – подчеркнул китайский дипломат.

Определенным утешением в китайском вопросе служит то, что у руководства КНР стоят вменяемые люди, а война Китаю объективно не нужна и даже вредна. Поднебесной с ее полуторамиллиардным населением и огромной экономикой нужна быстро развивающаяся мировая экономика, а война, особенно глобальная и термоядерная, только разрушат сложившиеся торгово-экономические отношения и кооперационные цепочки.

Однако если политика ядерного Китая предсказуема, то о других обладателях ядерного оружия сказать такое очень трудно.

Ведь, кроме представителей «старого ядерного клуба» в лице США, России, Британии, Франции, а также фактически давно ставшего частью этого клуба Китая, в мире есть целый ряд стран, которые гласно или негласно имеют ракетно-ядерные средства и/или усиленно их разрабатывают. Это Индия, Пакистан, Иран, Израиль, Саудовская Аравия, а также Северная Корея, которая активно использует ядерные испытания и пуски ракет для давления на международное сообщество с целью снятия санкций и так далее.

Ситуация осложняется тем, что ряд указанных стран имеют давнишние конфликты, замороженные и не очень. Прежде всего, это Индия и Пакистан, конфликт между которыми непрерывно вспыхивает вновь, и с обеих сторон периодически слышатся угрозы применить ядерное оружие. Израиль регулярно заявляет о необходимости уничтожить Иран, Иран отвечает Израилю «взаимностью», хотя как раз Тегеран, несмотря на воинственные заявления, пока что проводит достаточно взвешенную политику. Саудовская ракетно-ядерная программа, наличие которой в королевстве не подтверждают, но и не опровергают, как, впрочем, и в Израиле, пока не направлена против кого-то конкретно, но хорошо известны враждебные отношения между Саудами и Тегераном как на почве средневековых суннитско-шиитских «терок», так и в свете борьбы за доминирование в регионе.

Межконтинентальные средства доставки и сверхмощные ядерные боеголовки пока недоступны никому из перечисленных сторон, кроме членов «старого ядерного клуба» и, с рядом оговорок, Китаю. В отношении всех остальных речь может идти именно об РСМД. Ведь в современных условиях даже на не слишком высоком уровне технологического развития какой-нибудь неадекватный режим или просто политическая группировка теоретически могут создать довольно несовершенную ракету с малым радиусом действия и незначительным ядерным боезарядом, но этого будет достаточно, чтобы «кошмарить» целый регион и даже весь мир.

Очевидно, что заключение всеобъемлющего договора, который включал бы все указанные стороны, на сегодняшний день, к сожалению, представляется утопией. В этих условиях, прекращение договора об РСМД как фактический слом сложившейся к концу ХХ века системы международной ядерной безопасности только усугубил положение, поскольку советско-американские договоры были все же сдерживающим фактором для других. Теперь же «большие» показали «маленьким», что можно особо не придерживаться правил.

Весьма высокая вероятность возникновения в мире этакой ракетно-ядерной анархии выглядит даже более опасной, чем «лобовое» противостояние США и СССР в ХХ веке.

Стал ли мир намного ближе к атомной войне?

Впрочем, описанная выше ситуация сложилась при наличии договора об РСМД. Сам по себе договор не остановил нараставшую в последние десятилетия в мире ракетно-ядерную «какофонию». Но разрыв договора, несомненно, обострил положение дел, хотя пока нельзя говорить о том, что вероятность атомной войны уже завтра резко увеличилась. В то же время, по некоторым данным, в мире насчитывается около 14 тысяч ядерных боеголовок различной мощности, а расходы на разработку, развитие и модернизацию ядерного оружия в последнее время возрастают, и последнее является едва ли не самой опасной тенденцией.

Напомним, что договор о сокращении ракет средней и меньшей дальности был подписан Рейганом и Горбачевым в 1987 году. Этот договор до сих пор считался главным «предохранителем» от мировой ядерной войны, наряду с договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), подписанным Америкой и СССР в 1991 году сроком на 10 лет и продленным в 2010 году Обамой и тогдашним главой России Медведевым.

Договор об РСМД считался важнейшим элементом безопасности, поскольку ракеты средней и меньшей дальности считаются даже более опасными из-за сложностей в их обнаружении и уничтожении системами ПВО ввиду короткого подлетного времени.

Договор о РСМД запрещал обеим ядерным сверхдержавам, то есть США и СССР, правопреемницей которого по договору стала Россия, владеть наземными ракетами радиусом действия от 500 до 5000 км. Подписание этого договора вывело мир из состояния «холодной войны», привело к росту взаимного доверия и к существенному сокращению ядерных вооружений, в том числе в рамках договора об СНВ.

Правда, разговоры о возможном расторжении договора с американской стороны ходили давно, причем американцы обвиняли во всем Москву.

Еще в 2014 году, то есть когда в Белом Доме была еще администрация демократов во главе с Бараком Обамой, старший помощник заместителя министра обороны США Брайан Маккеон заявил, что власти США рассматривают вопрос введения ответных мер против России, которая нарушила договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Подобное утверждение основывалось на разведданных.

В сентябре 2015 года американская разведка сообщила о новом испытании Россией новейшей крылатой ракеты наземного базирования в нарушение договора. Речь идет о той самой крылатой ракете 9М729, которую считают модификацией корабельной ракеты «Калибр».

Продолжение этого скандала имело место уже в декабре 2018 года, то есть при правлении Дональда Трампа. Госсекретарь США Майк Помпео выдвинул ультиматум России, потребовав в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, параметры которой, по мнению Вашингтона, нарушают договор об РСМД.

В Москве заявили, что ракета условий договора не нарушает, Тем более что она снабжена не ядерной, а обычной боеголовкой, на что в Вашингтоне парировали, что замена обычной боеголовки на ядерную особой сложности не представляет.

2 февраля 2019 года Вашингтон приостановил свои обязательства по договору о РСМД, что фактически означало разрыв договора, поскольку процедура приостановки им не предусмотрена. Штаты дали Москве полгода на то, чтобы привести свои арсеналы в соответствие с требованиями договора, то есть уничтожить указанную крылатую ракету или соответствующим образом изменить ее технические параметры. Поскольку было понятно, что Москва на попятную не пойдет, фактически Штаты начали процессы выхода из договора. Вскоре Путин также приостановил обязательства России по договору.

По прошествии отведенного полугода, 2 августа 2019 года США официально вышли из советско-американского договора по РСМД. Вслед за ними о выходе заявили в Москве.

Итак, через немногим более 30 лет после начала конца гонки вооружений началась новая, еще более опасная эра, которая вполне может ознаменоваться новой гонкой вооружений, хотя реально она не прекращалась.

Престарелый Горбачев, подписавший тот договор в 1987 году вместе с уже покойным Рейганом, заявил, что прекращение договора приведет к разрушению принципов стратегической стабильности и новой гонке вооружений, а мировая политика будет развиваться непредсказуемо и хаотично.

«Прекращение действия договора вряд ли будет полезно для мирового сообщества, этот шаг ведет к подрыву безопасности не только в Европе, но и во всем мире», — сказал первый и последний президент СССР.

«Горби» особо подчеркнул, что необходимо сконцентрироваться на сохранении «последней опоры глобальной стратегической безопасности» — Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, судьба которого остается неясной.

И все же, что дальше?..

Невозможно сказать наверняка, как именно будут развиваться события далее. Но некоторые предположения сделать можно.

Как уже сказано выше, возможность скорого заключения трехстороннего договора в формате США-Россия-Китай пока представляется весьма сомнительной. Тем более сомнительным видится заключение многостороннего договора, включающего всех «счастливых обладателей» ядерных боеголовок и ракетных средств их доставки, тем более, что не все эти обладатели даже признаются о наличии у них оружия массового поражения.

В то же время слишком бурная гонка вооружений в треугольнике США-Россия-Китай, как это предсказывают некоторые аналитики, также представляется сомнительной по финансово-экономическим причинам. К тому же, сейчас не 50-70-е годы ХХ столетия, и перенос старых схем в нынешние реалии едва ли возможен.

Высказываются обоснованные опасения в том, что договор о СНВ также постигнет участь договора по РСМД. В этих опасениях Горбачев далеко не одинок. Ведь срок действия договора СНВ истекает в 2020 году, и пока не видно никаких признаков подготовки нового договора как на двусторонней американо-российской, так и на трехсторонней с Китаем и многосторонней основе. Но спекуляции на необходимости заключения такого договора будут обязательно.

У третьих стран, действительно, развязываются руки в развитии своих ракетно-ядерных программ, но они и так не слишком стеснялись ранее. В связи с этим возможно возникновение нескольких региональных гонок вооружения, многие из которых уже давно существуют, например, противостояние Иран-Израиль, Индия-Пакистан, сунниты во главе с Саудами против Ирана

Начнется обострение в тех регионах планеты, где сталкиваются интересы глобальных гегемонов. Собственно, напряженность во многих этих регионах существует давно. Это Ближний Восток и Персидский Залив, ряд стран Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки. Для защиты в новых условиях возможно создание новых военно-политических блоков различной конфигурации и степени агрессивности, что также чревато непредсказуемыми последствиями.

Однако особое место здесь следует отвести Восточной Европе по двум причинам. Во-первых, она является регионом соприкосновения НАТО и России, и уже поэтому положение здесь было, есть и будет потенциально опасным. Во-вторых, Украина находится именно в Восточной Европе, и может оказаться в числе пострадавших, если два гегемона начнут выяснять отношения на нашей территории или в небе над ней.

Глубокий анализ последствий разрушения системы международной безопасности для Украины следовало бы сделать отдельно, поэтому коснемся этого вкратце. Украину уже следует считать одной из самых проигравших в результате разрушения системы международной безопасности, поскольку в свое время Украина отказалась от весомого ракетно-ядерного потенциала под ничего не значащие обещания и «фиговый листок» никчемного Будапештского меморандума. Украина тем более является проигравшей по причине того, что так и не сумела попасть под «зонтик» коллективной безопасности, то есть в НАТО, и едва ли туда попадет в обозримом будущем, несмотря на обильные разговоры на эту тему.

Украина может пострадать еще сильнее, если учесть дальнейшее углубление противоречий между США и континентальной Европой с возможным ослаблением НАТО и возникновением нового «англо-саксонского» альянса в треугольнике США-Канада-Великобритания. Европа может начать поиск новой конструкции, что приведет к углублению партнерства с Москвой, а это крайне опасно для Украины, которая в этом случае утратит Европу в качестве союзника в борьбе с московской агрессией.