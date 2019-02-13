Мир ожидает «полный РСМД-ец»?.. На очереди ОСНВ?!

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Кошмары ХХ века, которые, вроде бы, должны были остаться в прошлом, опять напоминают о себе все больше и больше. Ядерное разоружение, по поводу которого на рубеже 1980-1990-х годов было столько радостей, оказалось недолговечным. По прошествии каких-то 30 лет, настроения изменились, и в мире опять запахло ядерной угрозой.

США приостановили свое участие в договоре об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (РСМД), обвиняя Россию, которая, по мнению Вашингтона, разрабатывает новые ракетные средства, нарушающие условия договора. Само собой, Москва заявляет, что ничего не нарушает, и обвиняет во всех грехах Вашингтон, который вышел из договора. При этом США оглядываются на Китай, который, будучи свободным от каких-либо договорных ограничений, все эти годы, по данным зарубежных СМИ, успешно разрабатывал и испытывал ракетное оружие, информируют Экономические Новости.

Формально ракетно-ядерные Франция и Великобритания международных конвенций пока придерживаются.

Однако кроме них, гласно или негласно ракетные средства имеют и/или разрабатывают в целом ряде других стран, в частности, в Индии, Пакистане, Иране, Израиле, Саудовской Аравии, не говоря уже о Северной Корее. Эти страны вообще ни в какие договоры по ограничению не входят. И хотя российские и американские достижения в ракетной технике значительно превосходят достижения других стран, включая Израиль и Северную Корею, но, соблюдая договор, Москва и Вашингтон ставят себя в неудобное положение. Поэтому «очередной виток гонки ракетно-ядерных вооружений» (используя старые советские штампы!), включая фактическое прекращение действия договора по РСМД, где-то даже выгоден США и Москве, поскольку развязывает им руки в разработке и испытании ракет.

Над миром опять нависает ядерная угроза. К тому же активизировались разговоры о том, что подобная участь может ожидать и российско-американский договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСНВ), ограничивающий стратегические ядерные вооружения и межконтинентальные средства их доставки.

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Немного истории и тактико-технических возможностей

Договор по ракетам средней и меньшей дальности был заключен СССР и США в лице Горбачева и Рейгана в 1987 году. Считается, что именно этот договор положил конец так называемой холодной войне.

Актуальность этого договора состояла в том, что ракеты средней и малой дальности имеют малое подлетное время, а потому их труднее своевременно обнаружить, перехватить и обезвредить. Даже стратегические межконтинентальные средства доставки ядерного оружия в этом отношении представляются менее опасными, если так можно выразиться. Старшее поколение должно хорошо помнить начало 1980-х годов, когда СССР и США размещали РСМД на территориях своих стран-сателлитов в Европе, и это действительно было очень тревожное время, когда существовала очень высокая вероятность ядерной войны.

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Поэтому договор по РСМД был действительно огромным шагом в направлении международной безопасности. Тот факт, что сейчас, через 30 с лишним лет, разрывается этот договор, один из основополагающих в предотвращении ядерной угрозы, вызывает огромные опасения.

Суть же договора заключалась в том, сторонам запрещается иметь ракеты с ядерными боеголовками дальностью до 1000 км для ракет малой дальности и до 5000 км для ракет средней дальности. В течение нескольких лет после подписания договора РСМД были сняты с вооружения и уничтожены под контролем международных наблюдателей.

Более всего этому договору обрадовались в Европе, поскольку его выполнение исключало американо-советский(российский) конфликт на территории европейских стран. Прежде всего, в Европе находились объекты, на которые были нацелены ракеты этого класса.

И снова мрачные перспективы

Теперь же, как видим, история поворачивает вспять, и мир снова оказывается перед новой ядерной угрозой.

О своем выходе из договора по РСМД США заявили в декабре 2018 года, мотивируя тем, что Россия разрабатывает и испытывает ракеты подобного класса. Вашингтон дал Москве 60 дней на приведение ситуации к договорной, но Москва должным образом не отреагировала. Поэтому 2 февраля 2019 года США из договора вышли. Впрочем, не совсем вышли, а заявили о «временной приостановке своего участия в договоре». Но дело в том, что «временная приостановка» договором не предусмотрена, то есть действия США можно расценивать как выход из договора. Словом, ситуация сложилась неопределенная и оттого где-то даже более опасная.

Обвинения в адрес Москвы в Вашингтоне имели место еще во времена Обамы. Но никаких практических шагов по разрыву договора не предпринималось. В ответ Москва всячески отрицала нарушения договора.

При Дональде Трампе вопрос в Вашингтоне актуализировался, в том числе, и по причине глобальной торговой войны, развернутой Белым домом, прежде всего с Китаем, который начинает все более открыто противостоять Америке и доминировать в мире.

В этом смысле демонстративное, даже вызывающее поведение Москвы стало для Вашингтона очень удобным поводом для выхода из договора. Конкретным же возмутителем спокойствия стала российская крылатая ракета 9М729, являющаяся сухопутной модификацией корабельной ракеты «Калибр». Дошло до того, что 23 января в одном из подмосковных парков под названием «Патриот» были продемонстрированы транспортно-пусковые установки для этой ракеты.

Вашингтон убеждает, что эта ракета нарушает условия договора по РСМД. Москва всячески это опровергает на словах, утверждая, что ракета полностью соответствует пунктам договора по дальности. Одним из аргументов Москвы является то, что ракета снабжена не ядерной, а обычной боеголовкой. Американцы парируют тем, что заменить обычную боеголовку на ядерную – это, как говорят в Одессе, «пара пустяков».

Словом, налицо хорошо известная старшему поколению склока между Москвой и Вашингтоном, результатом которой может стать новый виток гонки ядерных вооружений и новая опасность для мира.

Новому ядерному обострению существует сразу несколько причин и объяснений.

Москва ведет себя действительно крайне вызывающе. Ведь показать пусковую установку как раз в тот момент, когда судьба договора по РСМД висит на волоске, и Штаты готовы из него выйти, – это действительно очень и очень безответственный шаг. Тем более что новые ракеты окружены в России завесой секретности и международной верификации якобы не поддавались.

Впрочем, есть версия, что Москва блефует, и все, что она демонстрирует, является не боле чем макетами, которые никуда не взлетят и ничего из себя запустить не могут. Но тогда это еще более безответственная и глупая игра, за которую могут жестоко заплатить не только Путин и его режим, но и весь мир, что является самым страшным в нынешнем обострении. Ведь столь вызывающе не позволяли вести себя даже во времена Брежнева!

В этом случае логику Путина вообще понять трудно. Впрочем, логика Трампа часто тоже не поддается пониманию. И все это к тому, что миром правят крайне безответственные политики, и это чревато непредсказуемыми последствиями!

В то же время в Москве в ответ на выход США из договора ведут себя очень спокойно. Расчет, очевидно, строится на том, что угрожающие непосредственно России американские РСМД в Европе появятся еще очень нескоро. Если вообще появятся, поскольку не факт, что Сенат США будет готов финансировать огромные расходы по разработке, изготовлению и размещению новых ракет в Европе. Не факт также, что европейские страны так просто согласятся на их размещение на своей территории. Причем это касается как стран «старой Европы», вроде Франции и Германии, где сильны антиамериканские и антивоенные настроения, но даже страны «новой» Восточной Европы, преимущественно, проамериканской. Ибо одно дело – на словах выражать поддержку Вашингтону, и совершено другое дело – стать реальной мишенью для ракет «бесноватого Путина», который, в отличие от Брежнева или Андропова, может «пульнуть» по их территории!

Кстати, в случае европейского ядерного конфликта с Россией, Украина пострадает в любом случае, поскольку находится между враждующими сторонами.

Единственным успокоительным в этом случае является тот факт, что пока что Европа достаточно категорично высказывается против размещения в ней любых ракет.

Резоны Америки тоже понятны. В Вашингтоне небезосновательно полагают, что новая гонка вооружений Москве с ее нынешним тяжелым финансово-экономическим положением сейчас просто не по силам, и Москва в такой гонке «надорвется» намного быстрее США. В целом, с таким мнением можно согласиться. Даже оставшиеся в России многие перспективные советские разработки крайне трудно будет довести до ума из-за нехватки средств и ресурсов, а также по причине традиционного воровства и коррупции.

На очереди ОСНВ?!

Поэтому Америка отступать явно не намерена, что хорошо видно из следующего заявления Дональда Трампа.

«Россия слишком долго безнаказанно нарушала договор РСМД, скрытно разрабатывая и развертывая запрещенную ракетную систему, которая представляет собой прямую угрозу нашим союзникам и войскам за рубежом. Мы будем продвигаться вперед и разрабатывать варианты нашего военного ответа. Также будем работать с НАТО и другими нашими союзниками и партнерами, чтобы не дать России получить какое бы то ни было военное преимущество в результате ее незаконного поведения», – подчеркнул хозяин Белого Дома.

Впрочем, позицию США нельзя назвать однозначно резкой и ультимативной. Вашингтон заявляет, что готов сотрудничать с Москвой в случае соблюдения международных договоров и при наличии соответствующего контроля над этим.

«Мы готовы взаимодействовать с Россией в ходе переговоров по вопросам контроля вооружений, отвечающих этим критериям, чтобы затем, возможно впервые в истории, установить превосходные отношения в экономике, торговле, политике и военной сфере», – отмечается в указанном заявлении Дональда Трампа.

Впрочем, подобные примирительные оговорки не помешали Москве обвинить Вашингтон в разрыве одного из основополагающих договоров, на котором держится современная международная безопасность.

Более того, в Москве уже высказываются предположения о том, что Вашингтон может выйти и из договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСНВ). Для таких предположений имеются определенные основания, поскольку срок действия договора по ОСНВ истекает в феврале 2021 года, то есть через два года. И далеко не факт, что он будет продлен. Во всяком случае, продление этого договора может быть сорвано очередным обострением американо-российских отношений.

И тогда вся нынешняя система международной безопасности будет разрушена!

Словом, перспективы вырисовываются крайне тревожные…