«6+1» вместо G7, или «Трест, который лопнул»

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Последний саммит Большой Семерки во французском Биаррице в очередной раз продемонстрировал, что Семерка полностью утратила хоть какое-то единство, превратившись в «6+1», то есть в «Америку против всех остальных». Для Украины это очень неприятная новость, поскольку одной из главных линий раскола стал вопрос о возврате России в G7. Хотя в 2014 году участие России в G8 было прекращено, остальные участники клуба возвратились к формату G7 из-за агрессии Москвы в Украине, которая так и не прекратилась.

Правда, Украина – это далеко не единственная причина раскола в элитном клубе. Еще одним и далеко не последним таким вопросом стали отношения с Ираном. И это не говоря уже о торгово-экономических противоречиях, прежде всего между странами элитного клуба и США, каковые неуклонно углубляются, информируют Экономические Новости.

Немного истории и «американского классико»

Прошлый раз раскол в элитном клубе можно было во всех красках пронаблюдать во время предыдущего саммита G7 в 2018 году в канадском Квебеке, когда Трамп покинул мероприятие, не дожидаясь окончания, отказавшись от подписания итогового коммюнике, таким образом унизив хозяина мероприятия канадского премьера Джастина Трюдо. На сей же раз хозяин встречи французский президент Эмманюэль Макрон, похоже, изо всех сил старался избежать участи незадачливого Трюдо, а потому разговор вышел вялым, полным недоверия, разочарования и взаимных обид. А финальное коммюнике даже и не пытались согласовывать и подписывать, видимо, по причине полнейшей бесперспективности попыток ввиду глубоких противоречий.

Напомним, что G7 – это не Большая Семерка, как принято почему-то называть этот клуб в постсоветском сегменте информпространства. На самом деле этот клуб называется Группа Семи (Group of Seven). Он включает Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию. Впервые в таком составе он возник в 1976 году. Кроме того, в заседаниях клуба обычно принимают участие руководители Евросоюза и НАТО.

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Россия стала принимать активное участие в работе клуба с 1997 года. Но все равно речь шла не столько даже о G8, столько о формате G7+1. После аннексии Крыма, повторим, уже в марте 2014 года Россия из клуба была исключена, намеченный на июнь этого года саммит в Сочи был отменен, а остальные страны уже в формате Семерки собирались в Брюсселе.

Впрочем, и здесь не все так просто. Россия была даже не исключена из клуба, а ее участие было приостановлено, то есть дверь как бы приоткрыта. В том числе и этот факт дает некоторую возможность ставить вопрос о возврате России за стол переговоров.

Следует отметить, что G7 не является международной организацией, в ее основе не лежит какой-либо международный договор, она не имеет устава и руководящих органов. Решения этого клуба не имеют обязательной силы. Обычно встречи G7 служат для фиксации готовности руководства стран-членов придерживаться согласованной линии, а также для высказывания «благих» пожеланий в адрес других стран и международных организаций.

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Все это к тому, что поскольку у клуба нет ни руководящих органов, ни уставных документов, то сама постановка вопроса о принятии в него или исключении тех или иных стран, включая Россию, является более чем условной. Это неформальное объединение, и скорее здесь можно вести речь о неких традициях. Например, Москву можно включить или исключить, пригласить или не пригласить на саммит клуба, зато Вашингтон в таком саммите должен принимать участие обязательно, так же как Лондон, Париж и так далее. А скажем, Канаду в 1970-х годах приняли не сразу, и поначалу была вообще не «семерка», а «шестерка».

Причины распада подобных образований чаще всего лежат внутри самих организаций, если G7 можно назвать организацией. Противоречия между различными, даже дружественными странами всегда были есть и будут. Это объективная реальность, данная массам в ощущениях, как говорил вождь мирового пролетариата. Но дипломатия и встречи на высшем уровне для того и существуют, чтобы сглаживать противоречия и согласовывать совместные позиции. Процесс согласования, пусть и с переменным успехом, в рамках G7 на основе неких совместных позиций имел место, примером чего стало исключение в 2014 году из клуба России. Однако с появлением Трампа ситуация в клубе изменилась, как, впрочем, и во всей геополитике. Трамп затеял глобальную торговую войну с Китаем, что чревато глобальным же кризисом, большинство членов G7 с этим несогласно, но Трамп слушать никого не хочет. США по инициативе Трампа вышли из ядерной сделки с Ираном, остальные члены G7 с этим тоже не согласны, но Трамп, что называется, «клал прибором» на мнение своих партнеров и союзников.

Трамп упорно продвигает идею привлечения в клуб Москвы, причем непонятно на каких условиях. Речь идет то ли о полноформатном участии России, то ли в качестве некоего ассоциированного члена, то ли просто в качестве приглашенного гостя. В этом Трампа кое-как поддерживает в явном виде только Макрон, да и то с оговорками на необходимость «разрешения украинского кризиса», который Москва пока «разрешать» не особо намерена. Ведь если о Донбассе Кремль ведет хоть какие-то переговоры, пусть даже пытаясь навязать Украине совершенно неприемлемые условия, то о возврате Крыма в Москве вообще говорить не намерены в принципе. А ведь Москва была исключена из клуба в марте 2014 года именно за аннексию Крыма. Получается, в случае возврата Москвы, клуб просто откажется от своих же принципов, согласившись с тем, что в ХХІ веке можно совершенно беспрепятственно совершать акты международной агрессии, нарушая признанные границы суверенных государств, в данном случае Украины.

И это, повторим, далеко не все противоречия, которые подрывают G7 изнутри, прежде всего, по причине позиции и, скажем так, психологических особенностей Дональда Трампа.

Все это напоминает цикл рассказов известного американского писателя-новеллиста Уильяма Сидни Портера (William Sydney Porter), более известного под псевдо «О. Генри», под названием «Благородный жулик» (The Gentle Grafter). Цикл новелл посвящен бурной мошеннической деятельности «благородного жулика» Джеффа Питерса и его подельника Энди Таккера. В различных штатах Америки им удается одурачивать доверчивых заскорузлых американских обывателей, но только до тех пор, пока им не попадаются мошенники более крупного масштаба, тем более связанные с властью, и тогда «благородные жулики» Питерс и Таккер оказываются одураченными сами.

В одном из рассказов под названием «Трест, который лопнул», Питерс и Таккер на несколько дней умудряются монополизировать торговлю алкоголем в маленьком городке, создав такой себе «питейный трест». Трест «Питерс, Таккер и Сатана» мог извлечь изрядную наживу, но у Энди Таккера вдруг проснулась страсть к морализаторскому ораторству, и он распропагандировал жителей городка в духе известной антиалкогольной кампании. Таким образом, трест лопнул, а его участники Питерс и Таккер понесли убытки. В заключение благородный жулик Питерс делает вывод, что склонность к самоуничтожению чаще всего заложена внутри любого подобного треста. Этот не лишенный некоторого эпистолярного дара шулер сравнил любой трест с яйцом, которое само в себе порождает свою же смерть в виде птенца, долженствующего рано или поздно это яйцо разрушить изнутри.

Очевидно, что нынешняя Большая Семерка с Трампом в своем составе и на лидирующих позициях слишком напоминает подобное «американское классико», чтобы вспомнить его автора американского парня Уилли Портера, бывшего еще и автором знаменитых «Королей и капусты» (Cabbages and Kings). Кстати, именно в этой сатирической повести впервые увидело мир определение «банановая республика», автором которого тоже можно считать О. Генри.

Русский вопрос на «русском курорте» во французской Басконии

Нынешний саммит проходил в Биаррице (Biarritz) на юго-западе Франции, недалеко от испанской границы, на Берегу басков Бискайского залива. Это колоритное курортное место считается «русским курортом», поскольку россияне любили здесь поправлять здоровье еще с царских времен, включая личностей известных. В частности, здесь бывали Федор Шаляпин, Александр Блок, Антон Чехов, Владимир Набоков, Василий Аксенов. Поэтому символично, что разборки относительно дальнейшего участия России в клубе наиболее влиятельных держав имели место быть именно на «русском курорте» во Французской Басконии.

Позиция Вашингтона еще сильнее разошлась с мнением остальных членов клуба. Трамп изначально назвал саммит пустой тратой времени и заявил, что двухсторонние встречи считает более полезными, поскольку «на них можно обсудить конкретные вопросы, а не проблемы окружающей среды». Кстати, на панель, где обсуждались проблемы экологии, Трамп демонстративно не пришел. Тот факт, что нынешнее руководство США считает проблемы экологии несущественными, также отличает позицию США от подходов партнеров по G7, хотя предыдущая администрация демократа Барака Обамы к экологическим проблемам относилась весьма серьезно.

В каком именно ключе обсуждался «русский вопрос», доподлинно неизвестно, поскольку официальных заявлений на эту тему сделано не было. Известно, что якобы было принято совместное решение о том, чтобы содержание переговоров по вопросу России, состоявшихся во время неформального ужина возле маяка Биарриц, гласности не предавать. Но Трамп публично заявил, что кроме Штатов есть и другие страны, которые поддерживают возвращение России в клуб. Позднее в западных СМИ появилась информация, что таковыми странами являются Италия и Франция, что особой неожиданностью не стало.

Макрон уже обозначил свою позицию во время визита Путина, но попал под обстрел местной и европейской прессы и был вынужден вилять, делая реверансы на тему необходимости решения украинского вопроса как условия возврата России в клуб ведущих держав. Поэтому Макрону даже выгодно прятаться за широкой спиной Трампа, который говорит все, что угодно, не особо оглядываясь на общественный резонанс.

В Италии дела обстоят еще хуже. Присутствовавший на саммите премьер страны Джузеппе Конти буквально накануне объявил о распаде правительственной коалиции, Очевидно, дело окончится досрочными выборами, которые в Италии бывают иногда чаще, чем дождь, а потому политические перспективы умеренного Конти покрыты мраком неизвестности. Зато известно, что в Италии все большую популярность набирает вице-премьер и министр внутренних дел Маттео Сальвинии, являющийся одним из лидеров «Лиги севера». Сальвинии известен своей пламенно приверженности Москве и Путину, он даже засветился в футболке с портретом Путина, в том числе и в Москве на Красной площади. Сальвини и его политическая сила давно выступают за упразднение санкций против Москвы. А в случае занятия должности премьера, Сальвини почтет за счастье посидеть за одним столом с Путиным на любых посиделках, включая G7, которая в этом случае станет уже G8.

Итак, мнения разделились. Если Трамп однозначно считает, что возвращение России «было бы выгодно многим», то глава Европейского совета Дональд Туск выступил категорически против, предложив пригласить на следующее заседание не Россию, а Украину пусть даже в качестве гостя. Но каденция Туска в должности главы европейского парламентаризма, как известно, скоро оканчивается.

Известно также, что против возвращения России в клуб категорически возражает Ангела Меркель, но и ее политическая карьера вскоре оканчивается.

Что же касается Трампа, то он еще на прошлогоднем саммите G7 в Канаде договорился до того, что Крым является российским, поскольку население полуострова говорит на русском языке. После этого скандального заявления Трамп «наехал» на других лидеров G7 за то, что они поддерживают Украину, которая является одним из самых коррумпированных государств в мире.

Что тут можно сказать?..

Половина – если не больше! – жителей Калифорнии, Техаса и Флориды говорят по-испански, и если следовать логике Трампа (конечно, если считать, что Трамп и логика вообще совместимы!), то эти штаты следовало бы отдать Мексике. К тому же в результате американо-мексиканской войны 1846-1848 года США отобрали у Мексики огромную территорию площадью около 1,3 млн кв. км, то есть больше, чем две Украины, в результате чего образовались штаты Калифорния и Техас. Это как аннексия Крыма в чистом виде! Поэтому не худо бы Штатам вернуть Мексике ранее аннексированное. Тем более что в Техасе сепаратизм в том или ином виде имеет место быть, и Штаты его периодически подавляют разными способами. С коррупцией в Штатах тоже далеко не все благополучно, и это тоже – если следовать логике Трампа – могло бы стать основанием для возврата ранее «отжатых» территорий Мексике, где с коррупцией, впрочем, намного хуже.

Однако причины заигрываний Трампа с Москвой просты, как первый советский трактор! Это Китай. Напомним, что Трамп разворачивает широкомасштабную торгово-экономическую войну против Китая, о чем приходилось неоднократно писать, в том числе совсем недавно. При этом в Вашингтоне откровенно побаиваются объединения Москвы и Пекина. Того же опасаются и в Европе. Дескать, если Россия и Поднебесная объединятся в некий союз, то он будет, как минимум, мощнее европейского.

Опасение обоснованное, но есть одно «но». Это недоверие и настороженность, которые испытывают друг к другу не просто даже Пу Кремлевский и Си Китайский, но и Москва и Пекин вообще. В подноготной российско-китайских отношений есть слишком много «скелетов из шкафа» еще со времен товарища Сталина, который в 1949 году долго выбирал, кого ему поддержать Мао Цзедуна с его компартией или Чан Кайши с его Гоминьданом. А еще между Москвой и Пекином стоят остров Даманский, явные и неявные территориальные претензии и много другое. К тому же Трамп пытается заручиться поддержкой Москвы в разрешении проблем Венесуэлы, Сирии, Ирана, в индо-пакистанском конфликте.

Зато с Европой отношения Америки становятся все более прохладными вплоть до неприязненных. Штаты вводят пошлины на европейские товары. Европа отвечает «взаимностью», в частности, Франция ввела «цифровой налог» на американские ИТ-компании, что вызвало у Трампа приступ негодования.

Обсуждение российского вопроса окончилось тем, что Трамп издевательски заявил, что в будущем году, когда саммит G7 будет проводиться в Штатах, он на правах хозяина обязательно пригласит на него Путина. Не менее издевательски прозвучало заявление Трампа о том, что он проведет саммит во Флориде, в одном из своих гольф-клубов, поскольку там, дескать, условия хорошие.

Едва ли стоит говорить, что возвращение Москвы в формат «клуба элитных держав», даже сама постановка вопроса об этом с перспективой ослабления или снятия санкций, для Украины будет настоящим поражением!

Самое забавно, что, понаблюдав за склокой на тему приглашать или не приглашать Путина на саммит в будущем году, в Кремле высказались в том смысле, что G7 их не очень-то интересно, а Москва отдает предпочтение участию в G20. Это напомнило знаменитую басню «Зелен виноград»…

Персидские сказки на Берегу басков

Однако, повторим, не Москвой единой…

Не менее важным вопросом, обсуждавшимся на саммите G7, был Иран. И здесь тоже позиции участников клуба резко разошлись.

Напомним, что в 2016 году при президенте Обаме была заключена так называемая ядерная сделка с Ираном, согласно которой в обмен на существенное сокращение иранской ядерной программы Запад снимал целый ряд экономических санкций против Исламской республики. Прежде всего, это касалось экспорта из Ирана нефти и других товаров, а также импорта в Иран технологий и оборудования, в которых он испытывает огромную потребность. Кроме США в ядерной сделке с Ираном участвовали Франция, Великобритания Россия и Китай, то есть постоянные члены Совета безопасности ООН, а также Германия.

Трамп посчитал условия соглашения по отношению к Ирану слишком слабыми, вывел Америку из договора, вернул санкции для Ирана и объявил о введении санкций против тех стран и компаний, которые будут покупать иранскую нефть и вести взаиморасчеты с Ираном. В результате Европа, которая де-юре из соглашения не выходила, де-факто поддержала санкции в отношении Ирана, чтобы не попасть под американские санкции. Даже Индия и Китай воздерживаются от явных закупок иранской нефти, боясь попасть, прежде всего, под финансовые санкции против своей банковской системы.

Тегеран около года продолжал выполнять условия СВПД, надеясь на Европу, которая в лице своих лидеров вроде как крайне отрицательно отнеслась к разрыву ядерной сделки и формально осталась в СВПД. Но поскольку де-факто ЕС и ЮВА присоединились к санкциям, боясь Вашингтона, Тегерану терять больше нечего, и там объявили о приостановке своего участия в сделке и возврату к ядерной программе, что вызвало в Вашингтоне новый поток угроз в адрес Исламской республики, а также общее недовольство Запада Ираном, хотя именно Запад нарушил условия сделки.

После ряда терактов в Персидском заливе обстановка накалилась настолько, что на полном серьезе заговорили о войне между Штатами и Ираном, что чревато непредсказуемыми последствиями для всего мира.

Европа изначально была против срыва ядерной сделки, но противопоставить Трампу ничего не смогла, равно как и вразумить его.

На саммите европейские лидеры опять пытались склонить Трампа к уступкам в иранском вопросе. В частности, Макрон пытался убедить Трампа в том, чтобы разрешить продажу иранской нефти. Но, по имеющимся данным, Трамп остался при своем мнении. Чтобы разрядить обстановку и сдвинуть вопрос с мертвой точки, Макрон, на правах хозяина пригласил на саммит министра иностранных дело Ирана Джавада Зарифа. Однако, по официальным данным, с американской стороной иранский дипломат не встречался.

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Трамп не был бы Трампом, если бы не постарался как можно сильнее «пнуть ногой» своих партнеров по саммиту. Хотя иные его претензии вполне оправданы…

Например, он обрушился на Германию в лице Меркель с претензией следующего содержания: почему Штаты тратят миллиарды долларов американских налогоплательщиков на содержание НАТО и всей системы коллективной безопасности, долженствующей защитить Европу, в частности Германию, от возможной агрессии Москвы, а Германия в это время вкладывает деньги в совместные с Москвой проекты, прежде всего в «Северный поток»? Надо сказать, что такая «предъява» является совершенно справедливой!

Кроме того, в пику остальным членам Евросоюза, Трамп анонсировал очень большую торговую сделку с Великобританией, поощряя ее к скорейшему выходу из ЕС. Заговорили об альянсе США и Британии, который будет конкурировать с ЕС. Есть данные, что новоиспеченный премьер Великобритании Борис Джонсон очень старался понравиться Трампу, но из этого ничего не получилось

К тому же Трамп известен своим гипертрофированным протекционизмом по отношению к Америке, а потому не верится, что указанное соглашение будет таким уж выгодным для Великобритании.

Наблюдалось, хоть и не слишком явно, противостояние между Францией и Германией, точнее, попытка Макрона перехватить роль «хозяина Европы» из слабеющих политических рук Меркель, собирающейся в 2021 году уходить из большой политики. Вообще, попытка Макрона стать вторым Шарлем де Голлем терпит неудачу. Не в коня корм, как говорится…

Внутренняя политика Макрону не удалась. Она привела к масштабному социальному недовольству, нашедшему выражение, в частности, в бунтах «желтых жилетов». Попытка перекрыть растущие внутренние проблемы успехами во внешней политике также особых результатов не дали, в частности в иранском вопросе. Заявка Макрона на роль главы сверхдержавы и вовсе выглядела неадекватной, а попытка заменить место Меркель — жалкой. Сама же Меркель, похоже, пыталась сохранить свое наследие и не влезть в новую «халепу», как это получилось с массовым наплывом в Европу беженцев из Ближнего Востока, которым Европа на свою голову открыла дверь, главным образом стараниями Меркель.

Словом, полнейшая утрата хотя бы минимального единства в рамках G7 в очередной раз стала очевидной, и в этом нет ничего хорошего, в том числе и для Украины.