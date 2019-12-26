Укрепление гривны: “мыльный пузырь” или шанс для экономики

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С начала 2019 года украинская национальная валюта показала стремительный рост по отношению к доллару. В то же время в Украине наблюдаются падение промышленного производства и рост цен. «Экономические Новости» попытались разобраться в этом вопросе на основании мнения экспертов.

С начала 2019 года гривна по отношению к доллару укрепилась на 15,3%, что, по данным агентства Bloomberg, является рекордным мировым показателем. В Нацбанке сообщили, что главными факторами увеличения предложения валюты на межбанковском валютном рынке были увеличение притока портфельных инвестиций нерезидентов на рынок ОВГЗ, снижение мировых цен на энергоресурсы и высокий урожай сельскохозяйственной продукции. Среди положительнных аспектов укрепления нацвалюты в НБУ выделили: уменьшение уровня потребительской инфляции из-за замедления роста цен на товары и услуги с высокой импортной составляющей; достижение стабильного уровня ЗВР в условиях значительных выплат по внешнему долгу; улучшение структуры госдолга; снижение валютного риска и уменьшение расходов на обслуживание государственного долга, информируют Экономические Новости.

В Нацбанке также объяснили основные мифы, которыми обрастает укрепление национальной валюты. Во-первых, до 2015 года валютный режим предусматривал фиксирование курса, и для удержания его тратились десятки миллиардов долларов международных резервов. Фиксированный курс и использование резервов оказывало негативное влияние на финансовую стабильность, приводило к кризисам и разрушало доверие к экономике и гривне.

Во-вторых, режим плавающего курса отражает реальное состояние экономики. Если увеличивается экспорт товаров, в страну поступают инвестиции, экономика растет, а инфляция низкая, то тогда и гривна укрепляется. Если же, наоборот, цены на экспортные товары уменьшаются, снижаются поставки за рубеж, инвесторы не инвестируют и выводят дивиденды, инфляция стремительно растет, то, соотвественно, гривна ослабевает.

Основные мифы плавающего курса

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Источник: Национальный банк Украины

В Нацбанке также рассказали, почему Украина не может себе позволить “фиксированный курс” национальной валюты и почему НБУ не в состоянии повлиять на укрепление гривны. Наша страна не может следовать фиксированному курсу валюты, так как в Украине «малая открытая экономика» и внешняя торговля составляет значительную долю ВВП. Украинский экспорт очень зависит от ситуации на международных рынках. Например, если бы мировые цены сильно упали на зерновые, то объемы валютных поступлений значительно уменьшились бы, и НБУ был бы вынужден для поддержания фиксированного курса тратить свои валютные резервы. И наоборот, если НБУ начнет оказывать влияние на плавающий курс, то население начнет терять доверие как к НБУ, так и к национальной валюте. И, как результат, начнет массово приобретать иностранную валюту, что приведет к девальвации гривны и росту цен.

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Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что “от любого явления кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Укрепление гривны — это хорошо для граждан Украины, так как они становятся богаче. Каждая гривна, которую человек получает становится весомее. За нее можно больше купить”. Он также подчеркнул, что раньше украинцы не верили в гривну, и поэтому хранили свои сбережения в иностранной валюте. Сейчас же, укрепление гривны отражает доверие украинцев к национальной валюте.

Известный эксперт Александр Палий также подчеркивает положительную тенденцию по укреплению национальной валюты на фоне поступления в Украину средств от реализации сельскохозяйственной продукции и других украинских товаров за рубежом.

Он сообщает, что сейчас действительно происходит укрепление гривны. “Аграрный сектор заводит в страну большие деньги. Кроме того, многие сейчас, ожидая земельную реформу, также направляют в страну значительные средства. Денег в стране также достаточно из-за того, что украинские товары хорошо продаются за границей. Поэтому большого давления на гривну нет. Кроме того, правительство получило возможность одалживать на внутреннем рынке.

И таким образом оно постоянно заимствует на внутреннем рынке под 14-15%, что уменьшает давление на гривну. Однако это не может продолжаться до бесконечности, так как внутренний долг постоянно увеличивается”, — сообщает эксперт в эксклюзивном комментарии ЭН.

Важно отметить, что объем инвестирования иностранцев в облигации внутреннего государственного займа постоянно увеличивается, и по состоянию на 23 декабря 2019 года объем вложений иностранцев в ОВГЗ составил 115,5 млрд грн, что приводит к увеличению внутреннего государственного долга.

Известный эксперт, советник Федерации работодателей Украины Павел Вернивский говорит, что еще полгода назад он прогнозировал укрепление гривны, и причиной всего этого является «рост спроса на ОВГЗ со стороны нерезидентов, а также укрепление гривны, которое само по себе провоцирует дефицит бюджета и необходимость размещения новых выпусков ОВГЗ». Вернивский пишет, что “за внешней оболочкой мнимой стабильности будет страдать реальная экономика. В первую очередь, станет неконкурентным экспорт, и вследствие удешевления импорта — неконкурентным внутреннее производство.

Все это будет скрываться ростом непроизводственного сектора, например недвижимости и торговли. Кстати, если проанализировать статистику ВВП, то именно так сейчас все и происходит. У нас промышленность стагнирует, но развиваются торговля и строительство. Все это симптомы «голландской болезни», которой давно страдает наша страна. И, как всегда, она закончится болезненной девальвацией”.

Укрепление гривны и ОВГЗ

В Нацбанке сообщили, что укрепление гривны является результатом избыточного предложения валюты на рынке. Иностранные инвесторы вкладывают средства в долгосрочные государственные облигации внутреннего займа, и сегодня основной частью портфеля ОВГЗ нерезидентов яляются облигации со сроком погашения от 2 до 5 лет. Согласно обнародованным данным, объем вложений нерезидентов в ОВГЗ по сравнению с началом 2019 года увеличился на 109 млрд грн (в 18 раз). Доля нерезидентов на рынке облигаций внутреннего госзайма выросла на 13,2% и составила 14,2%

Преподаватель Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан сообщает, что “именно покупатели украинских облигаций внутреннего государственного займа стали творцами “финансового чуда” последних месяцев, укрепив таким образом гривну до опасных для экономики уровней. Но любое чудо рано или поздно заканчивается. И как абсолютно верно написал Эрик Найман, если иностранные покупатели ОВГЗ в следующем году «не прикупят еще немного украинского госдолга, хотя бы на $4 млрд», то придется или резать бюджет, как минимум, на 100 млрд грн, или включать печатный станок. И если дело до этого дойдет, а вероятность высока, то сухими расчетами и аналитикой о текущем счете платежного баланса гривну не защитишь — включатся эмоции, как всегда случается в моменты потрясений. В конце концов, иностранные любители украинского долга такие же живые существа, как и мы с вами”, — пишет Иван Компан.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин акцентирует внимание на спекулятивной составляющей приобретения нерезидентами ОВГЗ.

Он сообщает, что, к сожалению, это не инвестиции, а спекулятивные деньги. «Например, есть стратегический инвестор и портфельный инвестор. Портфельный инвестор покупает наши облигации, а стратегический приходит и создает рабочие места. Но это даже не портфельный инвестор, а просто финансовый спекулянт. А приходят эти спекулянты потому, что мы им даем очень высокий процент дохода. Если, например, в Германии облигации внутреннего займа выпускают под «-0,5%» годовых, то мы выпускаем их под «13-14%» годовых. Поэтому, естественно, сюда идут финансовые спекулянты», — отмечает Олег Пендзин в комментарии ЭН.

В самом Нацбанке говорят, что «приток спекулятивного капитала на рынок ОВГЗ не является бесконечным и не может быть гарантированным, а поддержка НБУ и Минфином высоких ставок по ОВГЗ означает долговую нагрузку на госбюджет в ближайшие 3-4 года. “Вместо социальных проектов и оборонных расходов мы уже платим чрезмерную цену за привлекательность нашего рынка ОВГЗ для нерезидентов, которая (учитывая ревальвацию) является чрезмерной и несет в себе целый ряд экономических рисков” — отмечают в НБУ.

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак также обеспокоен ситуацией с валютной спекуляцией на рынке ОВГЗ.

По его мнению, то, что происходит последние два месяца, является спекуляцией. «Валютной спекуляцией тех, кто имеет первичную информацию от НБУ о его действиях по каждому торговому дню. И цель их как можно дешевле скупить иностранную валюту, чтобы потом, очевидно, после обвала гривны ее подороже продать и заработать огромные деньги из воздуха. Но на самом деле это не из воздуха, а из наших карманов. И подобные истории с гривной у нас уже были. Некоторое время курс доллара был пять грн. Затем гривна укрепилась до почти четырех грн за доллар, после чего обвалилась до восьми грн.

Важно, чтобы сейчас не было повторения гривневой истории, которая была несколько лет назад», — сообщает Андрей Новак.

Известный эксперт, финансовый аналитик Алексей Кущ считает, что фундаментальных причин укрепления гривны практически нет.

“Конечно, можно назвать подешевевший энергетический импорт и увеличение аграрного производства. Но это не те факторы, которые могли сформировать позитивный тренд гривны на укрепление. Нынешний курсовой тренд формируют в основном спекулятивные финансовые операции на рынке государственных ценных бумаг, и основными драйверами укрепления являются нерезиденты, которые вкладывают свои средства в размере $ 4 млрд в покупку ОВГЗ. Для экономики подобное укрепление является губительным. И тут можно привести в пример опыт других стран.

В США была похожая ситуация во время так называемого “никсоновского шока” или рецессии Волкера, когда базовые ставки Федеральной резервной системы были повышены до исторических рекордов. Это спровоцировало резкое укрепление доллара и, соответственно, значительный приток спекулятивных инвестиций на рынок казначейских обязательств Министерства финансов США.

В результате, экономика погрузилась в кризис, который был сопоставим с Великой депрессией конца 20-х начала 30-х годов прошлого столетия. То есть в Украине, в принципе, нынешняя ситуация тоже чем-то напоминает те события. Если посмотреть на динамику промышленной инфляции, то мы видим, что цены промышленных производителей уже находятся в красной отрицательной зоне, и по сути у нас промышленная дефляция. Промышленное производство падает с июня месяца. В октябре темпы его падения ускорились до 5%. Можно сказать, что мы уже одной ногой находимся в состоянии промышленной рецессии, когда, с одной стороны, падают объемы промышленного производства, а с другой – падают промышленные цены. Все это вызвано как жесткой монетарной политикой Национального банка, так и резким атипичным укреплением национальной валюты.

И последовательность причинно-следственных связей здесь вполне очевидна. В начале этой цепи причинно-следственных связей — жесткая монетарная политика НБУ и вызванная ею пирамида ОВГЗ атипичного укрепления национальной валюты. Следующее звено — сокращение инфляции, в том числе промышленная дефляция. Затем следует падение промышленного производства. Потом идет сокращение оптовой торговли юридических лиц. Это мы уже сейчас наблюдаем. То есть индекс оптовой торговли начал падать. Мы видим также замедление темпов капитальных вложений, так как у предприятий заканчиваются собственные оборотные средства, которые они могут вкладывать в капитальные инвестиции, а удельный вес кредитов в структуре капитальных инвестиций критически мал из-за жесткой монетарной политики и высоких процентных ставок. Следующий элемент – это замедление темпов капитальных инвестиций, который мы уже наблюдаем. А затем мы подойдем к финальной части: когда предприятия сегодня начнут экономить на капитальных инвестициях, а завтра — на рабочих местах и заработной плате. Следующим шагом является сокращение количества рабочих мест и резкое замедление темпов роста реальных трудовых доходов населения. А финалом этого всего является отсутствие денег у населения и невозможность приобретать товары и услуги, что в результате приведет к падению розничной торговли. А розничная торговля – это фактически, вместе с аграрным сектором, единственная ниточка, которая удерживает наш ВВП в зоне роста, так как у нас розничная торговля растет на 10% и вытягивает ВВП. Разрыв этой ниточки отразится на финальном показателе ВВП и росте валового внутреннего продукта. В принципе, мы видим, что этот механизм необратимых причинно-следственных связей запущен. Большая часть этой цепи фактически уже реализована. И остается только ждать финальной точки. Основными причинами и исходным импульсом всех этих токсичных процессов являются жесткая монетарная политика Национального банка и атипичное укрепление гривны”, — говорит Алексей Кущ.

Важно отметить, что в Нацбанке опровергли миф о попытке НБУ и Минфина построить финансовую пирамиду с ОВГЗ. В НБУ сообщили, что настоящие риски для макрофинансовой стабильности заключаются не в отдельных размещениях ОВГЗ, а в динамике государственного долга, размеры которого обычно сравниваются с размером ВВП страны. Если государственный долг постоянно растет — это плохо. Если его соотношение к ВВП приобрело угрожающие размеры — еще хуже.

В НБУ сообщили, что, во-первых, государственный долг снизился с почти 90% ВВП в 2015 году до менее 50% ВВП в текущем году, а, во-вторых, уменьшается не только соотношение государственного долга к ВВП, но и стоимость заимствований. С начала года процентные ставки по ОВГЗ снизились на 7-8 процентных пунктов. Если в начале года они достигали 18-19%, то сейчас — около 11%, а иногда и ниже, и в следующем году будут продолжать уменьшаться. Поэтому никаких пугающих аналогий с финансовыми пирамидами не существует.

В то же время важно отметить, что в Нацбанке обеспокоены увеличением зависимости экономики Украины от спекулятивно настроенных игроков. По мнению представителей НБУ, “такие игроки могут реагировать на различные факторы и принимать решение о массовом выходе с рынка ОВГЗ в случае: начала мирового финансового кризиса, увеличения стоимости ОВГЗ вследствие снижения НБУ учетной ставки и падения ставок на вторичном рынке ОВГЗ. В Нацбанке предупреждают, что согласно максимально негативному сценарию на 2020 год, отрицательное сальдо торгового баланса превысит 13 млрд долларов. И если приток капитала на рынок ОВГЗ сменится оттоком, то мы можем получить на валютном рынке ситуацию, по параметрам похожую на 2014-2015 гг., что может привести к повторению кризиса в банковском секторе.

Укрепление гривны и спад промышленного производства

Многие аналитики задаются вопросами, почему в стране падает промышленное производство, а украинская национальная валюта укрепляется и как укрепление гривны может отразиться на промышленности.

По мнению большинства экспертов, экономических предпосылок для укрепления гривни у нас пока нет. Согласно данным Госстата, объемы промышленного производства в ноябре упали на “-7,5%”, а в годовом выражении – на “-1,2%”.

Объемы промышленного производства в Украине

В Госстате отметили, что наибольшее уменьшение объемов производства было зафиксировано в производстве компьютерной техники, электронной и оптической продукции (– 25,7%), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (– 15,4%), металлургии (– 14,2%), машиностроении (– 12,7%), поставке газа, электроэнергии, пара и кондиционированного воздуха (– 12%).

Укрепление курса гривны оказывает влияние на объем долларовой выручки экспортеров в национальной валюте. Аналитики отмечают, что в результате ревальвации гривны, сопровождающейся ростом цен, расходы украинских предприятий увеличиваются в долларовом эквиваленте. Компании теряют средства при осуществлении транспортировки продукции, обслуживании внутренних долговых финансовых обязательств, ремонтах и инвестициях. По мнению аналитиков, ревальвация гривны приводит к росту себестоимости продукции промышленных предприятий.

В Нацбанке опровергли информацию о влиянии ревальвации гривны на прибыльность промышленных предприятий. В НБУ сообщили, что “падение производства в металлургии, которое наблюдается в последние месяцы, обусловлено не укреплением курса, а падением цен на металлургическую продукцию на мировых рынках”.

Укрепление гривны и цены

Укрепление курса гривны должно привести к уменьшению цен на товары и услуги. Однако, согласно данным Госстата, в Украине наборот наблюдается повышение цен. Многие аналитики связывают данную ситуацию с увеличением прямых затрат на призводство и отсутствием достаточного уровня конкуренции на рынках.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что в Украине существует проблема. Цены, к сожалению, уменьшаются не так стремительно, как снижается курс гривны. “С этим нужно работать. Это работа Антимонопольного комитета…Мы сейчас делаем все для того, чтобы уровень конкуренции на всех этих рынках был сильнее и, как следствие, цены снижались быстрее. Поэтому здесь не каждое событие влияет сегодня на завтра. Отдельные вещи, такие как снижение или усиление гривны, влияют постепенно. Цены или растут медленнее, или снижаются по отдельным позициям. Но они должны снижаться быстрее”, — сказал Гончарук.

В свою очередь, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов сказал, что цены на потребительские товары не уменьшаются, потому что одновременно с ростом курса гривны выросла средняя номинальная зарплата. «За год курс гривны усилился на 12% (ноябрь 2019 к ноябрю 2018). За то же время средняя номинальная зарплата выросла на 16%. Первый фактор давит на уменьшение цен импортных товаров (снижение стоимости предложения). Второй давит на увеличение цен (усиление спроса). Как результат этих двух противоположных сил — цены на товары со значительным импортной составляющей увеличились на 0,3%. Фактически оба фактора сбалансировались. Это если упрощенно», — подчеркнул он.

Также Милованов рассказал, на какие именно товары увеличились цены. «Если более подробно, то есть и много других факторов … Цены на сигареты, кстати, растут из-за увеличения акцизов.

Если бы акцизы не увеличивали и был бы более конкурентный рынок по определенным другим позициям, то, возможно общая инфляция по импортным товарам была бы отрицательной «, — подчеркнул Милованов

Финансист Сергей Фурса сообщает, что резкое падение курса всегда приводит к росту цен. «Украинцы считают, что раз гривня укрепляется, то должны снижаться и цены. Во-многом они так считают, потому что пару лет назад, когда гривня летела вниз, как самолет, попавший в штопор, цены следовали за гривней. И правда, в такой открытой экономике, как украинская, где основу нашего потребления составляет импорт, резкое падение курса всегда приводит к росту цен. Но украинцы забывают, что рост цен никогда не догоняет девальвацию. Условно говоря, гривна может упасть в 2 раза, но это не значит, что цены вырастут в 2 раза. Цены растут в случае с девальвацией гораздо медленнее. Просто потому что покупатель не выдержит их более существенный рост, и как результат — импортеры снижают свою рентабельность», — говорит финансист Сергей Фурса

В то же время некоторые аналитики выделяют положительные аспекты от укрепления гривны, к которым относятся увеличение средней номинальной зарплаты в долларовом эквиваленте, уменьшение количества трудовых мигрантов, повышение доверия населения к национальной валюте и снижение цен на некоторые импортные товары.

По мнению аналитиков, в 2020 году ожидается дальнейшее укрепление курса гривны, и в следующем году курс украинской национальной валюты может составить 21 грн за доллар. В то же время, правительству важно параллельно проводить хеджирование всех возможных рисков, которые сопровождают укрепление гривны.