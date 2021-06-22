Нулевая декларация: Зе-власть загоняет граждан страны в долговую яму

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Зе-власть окончательно "пошла по беспределу", когда руками подконтрольных народных избранников решилась на то, о чем много говорили "папередники", но так на это не решились. Это такая себе "постановка на счетчик" широких масс обывателей при помощи "нулевой декларации", которую по недоразумению называют "налоговой амнистией", хотя на самом деле, это споcоб залезть в карман абсолютно всем гражданам. Кроме того, тем самым Зе-власть фактически окончательно разрывает тот негласный "общественный договор", который был установлен примерно этак во времена "среднего Кучмы", а этот договор в реалиях Украины значит больше, чем Конституция.

Кстати, приходилось писать о том, что Украина имеет огромные проблемы с легитимностью конституционного строя, поскольку с 2006 года в стране отсутствует Основной Закон, принятый в строгом соответствии с установленной процедурой. Но это к слову…

В условиях сомнительной конституционности и — что еще важнее — тотального недоверия общества к власти и государству вообще, крайне важную роль играет некий неписанный общественный договор, который хоть и действует негласно и неформально, но в ряде случаев является нормативом куда большей юридической силы, чем все законодательство вместе взятое.

Краткий курс «общественного договорняка» и его разрыва в Украине

В социально-экономическом плане этот общественный договор состоял, если совсем кратко, в следующем: олигархо-бюрократические верхи безнаказанно, за исключением внутривидовых «разборок», крадут активы и финансовые потоки на макроуровне, но не мешают рядовым гражданам «крутиться» на уровне микроэкономики, устраивая каждый всяк свое обывательское счастье в виде обустройства бизнеса, «кормовой базы», приобретения недвижимости, поездок за границу на отдых с обязательным выставлением в инстаграмме/фейсбуке фото- и видеоотчетов с целью показать обывательскому окружению свою значимость и состоятельность… ну, и так далее.

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К другим галактикам с таким обществом, ясное дело, не полетишь и прорывов в будущее не сделаешь, но относительную социальную стабильность гарантировать можно, конечно, если нет войн-аннексий, революций-переворотов и прочих катаклизмов.

Важнейшую роль во всем этом играли и продолжают играть теневая экономика и сквозная снизу до верху коррупция, которые также являются мощнейшими социальными стабилизаторами общества. Отнюдь не агитируя за «тень» и коррупцию, отметим, что эти два «глубоко чуждых нам явления» (выражение покойного Михаила Задорнова) являются несущими конструкциями всего общественного здания в Украине, без которых здесь ничего не делается, а потому истошные вопли разного рода «борцов с коррупцией и тенью», обещающих враз порешить эти социальные язвы, выглядят как юродивое камлание и чаще всего свидетельствуют о том, что оные «борцы» стремятся возглавить и «тень», и коррупцию.

О том, как это работало в Украине, хорошо высказался в соцсетях экономический аналитик Алексей Кущ:

«Категория справедливости была грубо нарушена в Украине в период первичного накопления капитала в 90-е годы прошлого века, когда первичный собственник ключевых активов государства (народ) был отторгнут от них в интересах нескольких политических «семей», которые с помощью ваучерной приватизации буквально за копейки стали владельцами «заводов, газет, пароходов».

Взамен обществу был предложен негласный общественный договор, в рамках которого основная масса населения «съела» этот гигантский кидок.

Взамен простой люд получил приватизированные квартиры и участки земли.

Плюс – низкие коммунальные тарифы и сносные социальные стандарты, а также ослабление «объятий» государства в части уплаты налогов.

В тот момент, когда эта негласная Конституция в начале нулевых годов начала свое ослабление, тогдашний президент Кучма вписал в нее новую главу в виде упрощенного налогообложения малого бизнеса.

Но это была последняя глава. Спустя несколько лет правящие элиты объявили свой «крестовый поход» против негласного общественного договора.

Этот процесс усиливался прямо пропорционально скорости амортизации доставшихся олигархам имущественных активов, созданных во времена УССР.

Когда эти заводы и инфраструктура были относительно новыми и приносили прибыли, над собственниками-парвеню всегда довлел страх национализации, в случае если они нарушат тот самый негласный общественный договор.

Каждый майдан начинался у нас с вопроса несправедливого распределения национального дохода в Украине.

Но по мере износа доставшихся олигархам основных средств этот страх стал ослабевать.

Теперь от прежних активов УССР остались рожки да ножки, и вот уже одна украинская ФПГ заявляет, что не прочь заморозить принадлежащую ей тепловую генерацию, если покупателей на нее не найдется. Глядишь, через год-другой один из наших чиновников заявит о необходимости национализации устаревших украинских ТЭС с обременительным карбоновым следом».

Интересное, кстати, замечание относительно тепловой генерации Ахметова, но это другая тема…

Итак, по мере амортизации советского наследия и дерибана ресурсов, господствующая верхушка стала все больше обращать внимание на тот факт, что народе-то как-то крутится, кой-чего «на кармане» имеет, автомобили и квартиры покупает (тем более что в Украине кроме как в недвижимость деньги вкладывать особо не во что).

Словом, начались поползновения господствующих классов на тему о том, как бы с народа взять побольше, чем было предусмотрено вышеупомянутым общественным негласным «договорняком».

Поползновения эти начались давно, еще при позднем Кучме с «наезда» тогдашнего правительства Януковича при вице-премьере Азарове на введенную указом Кучмы в конце 1990-х упрощенную систему налогообложения и отчетности для малого бизнеса, ставшую одним из важнейших элементов указанного общественного «договорняка», о чем приходилось писать в еженедельнике «Зеркало недели» в далеком 2003 году в материале «Молчание «бизнесят», или «Укрощенные» страсти в мещанском болоте».

За эти долгие годы каждая новая власть под дежурную болтовню о «ценностях свободного рынка», которых в природе нигде не существует, стремилась выдавить с обывателя все больше и больше через налоги, тарифы и просто коррупцию.

Правда, в олигархическом сегменте экономики тоже шли подобные процессы. Но здесь речь следует вести скорее о «внутривидовой борьбе» за ресурсы, потоки, богатство и влияние. Более того, здесь совершенно другие, огромные порядки цифр, недостижимые даже для самых зажиточных представителей так называемого среднего класса.

Что же касается «наезда» на социально-экономическое положение «ширнармасс», то сейчас стараниями Зе и Ко наступает «апофигеоз», которые по спесивой глупости своей решились на то, на что не решались более искушенные «папередники», банально имевшие больший объем жизненного и иного опыта. Тем самым добиваются остатки того негласного общественного договора, который был установлен более двух десятилетий назад на рубеже 1990-х и 2000-х.

«Не прячьте ваши денежки по банкам и углам!»

15 июня 2021 года Рада приняла во втором чтении законопроект №5153 от 25 февраля 2021 года «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышения налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единоразового сбора в бюджет».

Кратко суть нововведения состоит в том, что с 1 сентября 2021 по 1 сентября 2022 года будет проводиться кампания по декларированию имущества и денежных средств граждан, названная «налоговой амнистией». Норматив был подан в феврале Зеленеским в качестве безотлагательного, его быстро приняли в первом чтении, несмотря на многочисленные недоработки, неадекватные моменты и откровенные ляпы его сочинителей.

В течение указанного периода времени граждане могут добровольно задекларировать имущество и деньги, с которых в свое время не были уплачены налоги, и заплатить по так называемым льготным ставкам — от 2,5% до 9% в зависимости от вида актива и способа оплаты. После этого активы, включая недвижимость и денежные средства, будут считаться «чистыми» и ими можно будет свободно распоряжаться.

Степень «добровольности» такого декларирования пока не понятна, поскольку за не-декларирование пока вроде никаких санкций не предусмотрено. Но Зе-власть намекает, что в будущем такие санкции могут появиться, и останавливают в этом скорее всего, будущие выборы. Вместе с тем, непонятно, как с правовой точки зрения можно рассматривать своего рода незавершенную нормативную базу, когда никаких санкций за нарушение вроде бы пока нет, но звучат намеки, что в будущем они могут появиться задним числом. И такая вакханалия стала в Украине банальной обыденностью, тем более что Конституционный суд, который должен давать надлежащую оценку подобным «художествам», парализован, причем вполне сознательно.

Итак, нам предлагается добровольно задекларировать активы в Украине или за рубежом, приобретенные за счет доходов, с которых на 1 января 2021 года не уплачены налоги. Это «заманчивое предложение, от которого невозможно отказаться», касается физлиц-резидентов и нерезидентов, если на момент приобретения активов они были гражданами Украины.

Чтобы задекларированные активы попали под налоговую амнистию, необходимо уплатить налог по следующим ставкам: на деньги и активы, которые находятся в Украине — 5%, за границей — 9%. Оплату можно производить в «рассрочку» по ставке 6% стоимости активов в Украине и 11,5% — за рубежом с оплатой тремя равными долями ежегодно.

Еще один вариант: приобрести на сумму незадекларированных средств ОВГЗ и заплатить 2,5% или 3% тремя равными частями ежегодно. Этот вариант особо умиляет, ибо показывает, что равенства в Украине давно нет. Ведь купить ОВГЗ на незадекларированную сумму могут только весьма богатые индивиды, и суммы здесь обычно большие. Заплатив в этом случае 2,5-3%, они с лихвой получат компенсацию и еще прилично заработают на процентах, по крайней мере, если исходить из нынешних процентов по ОВГЗ.

У нас все равны, но есть равнее, как говаривал покойный Эрик Артур Блэр, более известный под псевдо Джордж Оруэлл! И это далеко не единственное проявление подобного «равенства»…

Все помнят, как несколько лет назад, высокопоставленные чиновники и депутаты опубликовали свои декларации, в которых были многомиллионные денежные суммы, огромные имения и особняки, прочие предметы статусной роскоши вплоть до собственных церквей. Но на них не налагалась обязанность уплачивать с этих активов какие-либо налоги, как будто со всего этого уплачены налоги. Собственно, им вообще «ничего не было». Зато с рядовых граждан уплату налогов на легализацию теперь требуют. Это типа равенство перед законом такое…

Деньги, которые их владелец хочет подвести под амнистию, должны находиться на банковском счете, что чревато огромными проблемами, о чем далее.

Установлен список имущества, которое не подлежит декларированию и считается легальным. Это квартира до 120 квадратов или дом до 240 квадратов, нежилая недвижимость до 60 квадратов, одно транспортное средство (кроме авто, рассчитанное на перевозку 10 лиц и более, с двигателем объемом свыше 3 литров), земля до 2 гектаров, другие активы стоимостью не более 400 тысяч гривен.

На первый взгляд, большинства обывателей эти новации не касаются, поскольку у них вряд ли есть «лишнее имущества», а «заныканные» на «черный день» несколько тысяч долларов едва ли кто-то побежит декларировать.

Правда, адвокат Ростислав Кравец считает, что это может коснуться 99% населения страны. Как говорится, поживем — увидим…

Но уже очевидно, что пострадать может такая массовая категория народонаселения, как заробитчане, многие из которых вкладывают заработанные деньги в недвижимость. Бытует мнение, что они не платят налогов ни здесь, ни в странах, где они зарабатывают. Относительно стран заработка — это проблема тех стран. Кстати, многие заробитчане уже работают легально, платя в странах пребывания налоги и социальные взносы, и это, кстати, худший вариант для Украины, поскольку эти экономически активные граждане с Украиной свою судьбу часто уже не связывают. Похоже, в погоне за заробитчанским «баблом», господствующему в Украине классу на последнее обстоятельство глубоко наплевать, то есть им наплевать на судьбу страны, которая лишается трудовых, вообще созидающих ресурсов, и это чревато развалом и исчезновением, но это отдельный вопрос. В свою очередь, с очень многими странами Украина имеет договоры об избежании двойного налогообложения, и в этом случае, если заробитчанин работает легально, Украина с него вообще не имеет права требовать уплаты налогов, а если работает нелегально, то это надо еще доказывать, и администрирование этого доказательства дорого стоит.

Наконец — и это главное! — Украина вообще не имеет никаких оснований требовать налоги с доходов, полученных заробитчанами за рубежом в других юрисдикциях, поскольку Украина не смогла предоставить гражданам возможность достойно заработать в стране, фактически вытолкнула их в трудовую эмиграцию, а теперь еще и за это денег хочет.

У предлагаемой дурости с выбиванием денег у заробитчан есть и сугубо меркантильный аспект. По некоторым данным, в платежном балансе Украины денежные поступления от заробитчан занимают второе место после экспорта сельхозпродукции и обгоняют даже экспорт металла и железорудного сырья. Если в виду затеи с «налоговой амнистией» заробитчане ускорят натурализацию в странах, где они работают, станут вывозить семьи или просто резко сократят денежные переводы в Украину, то экономика страны, курс национальной валюты, платежный баланс и многое другое могут существенно обвалиться. Думали ли об этом сочинители закона о «налоговой амнистии»?.. Или стоит задача сорвать денег сейчас и распихать их по карманам, а дальше — трава не расти?!

Также под необходимость легализации должны попадать те, кто получал зарплаты в конвертах, зарабатывали на фрилансе, уходили от налогов по различным схемам, включая подставных ФОПов и так далее.

Но здесь имеет место противоречие, поскольку за удержание и перечисление налогов, согласно закону, отвечает работодатель как налоговый агент. Кроме того, до 1997 года не было идентификационных кодов, и получается, что даже если до этого активы были приобретены законно, все равно придется платить, поскольку документация тех лет часто утеряна.

Что будет дальше, или А не пошли бы вы…

Тот факт, что Зе-власть, как и многие «папередники», грубо говоря, «кладет прибором» на конституционность «новосочиняемых нормативных новоделов», уже давно известно. Но любой беспредел, все же, должен иметь предел, пардон за каламбур…

Взять хотя бы такое известное даже не юристу понятие как исковая давность. В гражданских правоотношениях, включая иски по налоговым недоимкам, она составляет три года, в уголовных делах — пусть даже 10 лет в зависимости от тяжести. Допустим, квартира за не обложенные налогами деньги была куплена 20 лет. Вопрос: кто кому что должен, если все сроки прошли, и государство в принципе не имеет права обратить на объект какие-либо отягощения в связи с неуплатой налогов? Профессиональные юристы, очевидно, несколько скорректируют изложенное выше дилетантское рассуждение, но думается, что основная суть останется.

Еще вопрос. Допустим, 3-комнатная квартира была куплена 20 лет назад за 15 тысяч долларов в гривнах по курсу 5. Тогда такое на вторичном рынке для брежневской застройки было вполне реально. Сейчас эта квартира оценивается, допустим, в 60 тысяч долларов в гривнах по курсу 27. С какой суммы платить? С нынешней? А с какой, извините, радости? И где взять на это деньги обитателям «хрущевок-брежневок»?

Кстати, насколько можно понять принятое Радой нормотворческое сочинение эту проблему никак не урегулировали, устанавливать более конкретные правила будут скорее всего подзаконными актами правительства, и можно себе представить, что в Кабмине насочиняют, чтобы побольше денег взять с обывателей. А какие горизонты открываются для коррупции и злоупотреблений в виду отсутствия в законе четких критериев!

Еще интереснее с легализацией денег, которые необходимо для этого положить в банк. Тот факт, что банки, грубо говоря, «на шару» получают фактически бесплатный ресурс, это мелочи. «Не мелочами» может оказаться уже валюта вклада, поскольку известно, что нормальные люди в гривне значительные суммы редко хранят. Положить вклад в гривне, поменяв валюту, — это возможность потерять на курсе, который может прыгнуть в любой момент, и не факт, что потом можно будет снова купить валюту в том же объеме. Положить вклад в валюте — потом могут быть проблемы со снятием валюты, поскольку хорошо известны отговорки банков: не было валюты, заказали доллары — но не привезли, снимайте в гривнах по невыгодному курсу, и так далее. Не говоря уже о том, что гарантируются пока что вклады до 200 тысяч гривен, и если за год, в течение которого средства должны пролежать в банке, банк вдруг «лопнет», то все, что свыше 200 тысяч, пойдет прахом, поскольку никто ничего не гарантирует.

Может возникнуть еще одна проблема: уплатив положенный для «налоговой амнистии» процент, вы все равно не сможете снять свои деньги, потому что нужно будет доказывать их происхождение. Вот как об этом говорит известный адвокат Ростислав Кравец:

«Даже если все обошлось, банк не лопнул, и через год вы можете забрать свои уже легализированные деньги, появляется еще один нюанс. Банки могут потребовать у вас источник происхождения средств. Так сегодня работает схема с депозитами — деньги у всех принимают, но вот при выдаче нужно подтвердить происхождение средств. Обратите внимание: источник происхождения и «легальность» денег — не одно и то же. В первом случае нужно указать, откуда у вас средства. Так как Украина присоединилась к международной системе BEPS, важно доказать, что деньги не были получены преступным путем, от продажи наркотиков, оружия, коррупционным путем и пр. «Легальность», которую обещает налоговая амнистия — это уплаченные налоги. Но нельзя уплатить налоги с преступных денег и спать спокойно. Не подтверждение источника происхождения средств может означать, что вам их из банка попросту не вернут. Вот и вся легализация. Точно также в случае с иностранными банками — им недостаточно «бумаги» от украинской налоговой, что ваши деньги «чистые» — нужен подтвержденный источник их получения. Не удивлюсь, если уже в разгар кампании по декларированию в закон будут внесены изменений и там тоже появятся уточнения по «источникам происхождения».

Словом, исходя из выше сказанного, каждый должен решать сам, вестись на все это или не суетиться.

Пока совершенно непонятно, что последует за принятием этого норматива. Как уже сказано выше, введение неких санкций за недекларирование и неуплату льготных налогов потом, является весьма сомнительным с юридической точки зрения действием и очень смахивает на придание закону обратной силы. Впрочем, опять повторим, Зеленский и компания, как известно, подобными условностями не «заморачиваются».

Именно с точки правового нигилизма власти следует рассматривать наличие в принятом нормативе пункта, обязывающего Кабмин в течение 9 месяцев разработать законопроект об усилении контроля за полнотой налогообложения доходов физлиц.

Что именно там будет прописано — пока совершенно непонятно, но многие комментаторы-юристы полагают, что следующим шагом после «налоговой амнистии» может стать введение жесткого контроля за доходами и расходами граждан.

Государство навязывает свои игры

От юридических вопросов вернемся к общественно-политическим и социально-экономическим аспектам так называемой «налоговой амнистии», которая на самом деле является попыткой залезть в карман обывателей в будущем, а также навязыванием обывателям своей игры со стороны государсва. В этом смысле интересны два следующих мнения.

Социально-экономическую сторону так называемой «налоговой амнистии» и ее последствия хорошо сформулировал экономический аналитик Алексей Кущ:

«Этот закон не о налоговой амнистии, а о будущем налогообложении незадекларированных доходов граждан.

Поскольку практически все предпосылки для теневой экономики остались, проведение налоговой амнистии сейчас не даст никаких результатов.

Верховная Рада приняла законопроект о налоговой амнистии.

Но, как это обычно бывает, в Украине настоящие цели прикрываются абсолютно противоположными задачами и лучшей европейской практикой.

С точки зрения алгоритма действий о налоговой амнистии, все спутано и телега поставлена впереди лошади.

Потому что классическая налоговая амнистия происходит в несколько этапов.

Прежде всего, создается «нулевая точка» в экономике, чтобы начать все с чистого листа.

Таким образом, появляется предпосылка к появлению теневой экономики. От этого выигрывает, в основном, большой бизнес, который может оптимизировать налогообложение, защищаться от административного давления и организовать монопольное положение. И этим значительная часть малого и среднего бизнеса вытесняется в теневую экономику, чтобы выжить.

Но правильные экономисты лечат саму болезнь, а не ее последствия.

В случае с Украиной, сначала нужно было провести налоговую реформу, определить с населением и бизнесом равновесную точку фискальной нагрузки, переписать налоговые ставки, провести демонополизацию бизнеса и снизить регулятивное давление на него и только после этого, с чистого листа, запускать модели амнистии – устанавливать переходный период и жестко наказывать тех, кто в протянутую руку государства положил камень.

Поскольку практически все предпосылки для теневой экономики остались, если провести амнистию сейчас, то, соответственно, она не даст никаких результатов.

Ведь если у общества и населения нет ощущения нулевой точки, то никто и не станет амнистировать свои капиталы. И даже если в нынешних условиях мы и понизим теневую экономику и получим несколько миллиардов гривен в госбюджет, то уже через год ситуация вернется на круги своя.

Налоговая амнистия – это разовая акция. И если ее проводить часто, то с каждым новым разом ее эффективность будет все ниже и ниже.

Как показал опыт Италии, если в первый раз это помогло собрать несколько десятков миллиардов евро, то при второй – всего несколько миллиардов.

Реальная причина этих действий в том, чтобы политические элиты смогли амнистировать свои коррупционные капиталы, которые нужны им для подтверждения их образа жизни.

Они, в принципе, все миллионеры и миллиардеры, но с каждым годом их операционные возможности по покупке новых активов становятся все меньше, потому что есть и финансовый мониторинг в банках, и работают антикоррупционные органы.

То есть у них не получается тратить заработанное в 90-е и «нулевые».

Раньше с этим справлялись с помощью офшорных счетов, но сейчас, в условиях обмена налоговыми данными между странами о конечных бенефициарах компаний, все делает эти перечисления сложными. Соответственно, им нужна возможность отбелить ту часть своего состояния, которая нужна для официальных затрат.

На первых порах этот закон будет работать так, что даст возможность показать свои счета, в зависимости от того, сколько из суммы капитала попадет в украинские банки, они заплатят 5%, при обнаружении дома за рубежом – 9%, но в основном большинство вложит средства в ОВГЗ, чтобы заплатить льготную ставку в 2,5% за легализацию.

Но все это — побочная цель, так как главная цель налоговой амнистии – подобраться впоследствии к кошелькам простых украинцев.

Государство увидело, что в Украине есть 24 миллиона трудоспособного населения, из которого 17 миллионов – экономически активны, а 11 миллионов из них – платят налоги.

Значительная часть украинцев работает за рубежом, не платит налоги государству и работает в том самом теневом секторе экономики.

При этом украинцы активно покупают смартфоны на миллиард долларов в год, недвижимость, новые автомобили.

И следующий шаг после налоговой амнистии, о котором сейчас предпочитают не говорить, чтобы не будоражить народ – это введение обязательного налогового декларирования.

То есть каждый украинец должен будет ежегодно показать декларацию о своем имущественно-финансовом состоянии.

Как будет работать этот механизм?

Например, украинец, работая за границей, копит на квартиру во Львове или Киеве и точки зрения налоговой амнистии, у него нулевое состояние.

А через три года он приезжает и покупает квартиру стоимостью в миллион гривен, где должен будет показать, что его состояние увеличилось на стоимость этой квартиры, после чего его доходы сравнят с уплаченными им налогами.

Таким образом, заодно создается и новый инструмент налогообложения – своеобразный налог на потребление (инвестирование) внутри государства».

Общественно-политическую, где-то даже экзистенциальную сторону происходящего кратко, но емко пояснил Андрей Ермолаев ():

«Большинство пост-советских государств с высоким уровнем «теневой экономики» и коррупции (и Украина включительно) — это «ГОСУДАРСТВА ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ», где преступная, хищнически-трофейная деятельность («трофейный капитализм») ОДЕЛА ОДЕЖДЫ ЛЕГИТИМНОСТИ И ПОЛУЧИЛА ПРАВО НА СВЕРХЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Данная деятельность преступна, потому что она нарушает все базовые права, связанные с социальной справедливостью, которые заложены в правовой фундамент «социального государства».

Собственно, это все, что надо знать о «налоговой амнистии» и вообще о происходящем в Украине.